11 kostenlose Business Model Canvas-Vorlagen in Word und ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Was ist eine Business Model Canvas-Vorlage?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Business Model Canvas-Vorlagen sind vorgefertigte und anpassbare Tools, mit denen Sie Ihr Geschäftsmodell auf einer einzigen Seite skizzieren und visualisieren können. Diese Dokumente definieren schnell das einzigartige Wertversprechen Ihres Unternehmens, die Zielgruppe, den Umsatz, die Kosten, die Ressourcen, die Schlüsselpartnerschaften und vieles mehr. " } } ] }

Die Grundlage eines erfolgreichen Geschäfts ist ein effektives Geschäftsmodell – ohne eines kann Ihr Unternehmen nicht durchstarten!

Gleichzeitig ist die Erstellung Ihres Geschäftsmodells kein Kinderspiel, und Sie werden wahrscheinlich während des Entwicklungsprozesses auf einige oder alle Ihrer Ressourcen zurückgreifen müssen. Eine der zugänglichsten und zeitsparendsten Ressourcen in diesem Bereich ist eine Vorlage für ein Geschäftsmodell-Canvas. Wenn Sie noch keine haben oder nach einer neuen suchen, sind Sie hier genau richtig!

Folgen Sie uns, während wir uns mit den häufigsten Fragen, Vorteilen und Features der besten Business Model Canvas-Vorlagen und 11 herunterladbaren Beispielen für jede Art von Geschäft befassen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Eine Vorlage für Geschäftsmodelle erleichtert die Planung, indem sie die Schlüsselelemente des Geschäfts an einem Ort zusammenfasst. Hier sind 11 BMC-Vorlagen, die sich perfekt für die Strategieentwicklung von Geschäftsideen eignen: Business Model Canvas-Vorlage von ClickUp

Startup-Geschäftsmodell-Canvas-Vorlage von ClickUp

Lean Canvas-Vorlage von ClickUp

Vorlage für die Geschäftsplanung von ClickUp

Vorlage für Geschäftsplanungsdokumente von ClickUp

Vorlage für einen schlanken Business-Plan von ClickUp

Vorlage für einen Business-Entwicklungsplan von ClickUp

Vorlage für Geschäftsideen von ClickUp

ClickUp-Vorlage für Business-Brainstorming

Microsoft Word-Vorlage für Geschäftsmodelle von Neos Chronos

Microsoft Work Blank Business Model Canvas Template von The Business Model Analyst

Was ist eine Vorlage für ein Geschäftsmodell-Canvas?

Business Model Canvas-Vorlagen sind vorgefertigte und anpassbare Tools, mit denen Sie Ihr Geschäftsmodell auf einer einzigen Seite skizzieren und visualisieren können. Diese Dokumente definieren schnell das einzigartige Wertversprechen Ihres Unternehmens, die Zielgruppe, den Umsatz, die Kosten, die Ressourcen, die wichtigsten Partnerschaften und vieles mehr.

ClickUp Docs ermöglicht umfangreiche Formatierungen und Slash-Befehle für effizientere Arbeit

Ohne eine Vorlage kann die Entwicklung Ihres Geschäftsmodell-Canvas ein langwieriger und schwieriger Prozess sein. Außerdem reduzieren Vorlagen für Geschäftsmodell-Canvas die Fehlerquote und stellen sicher, dass Sie strategisch denken, effizient arbeiten und die Erwartungen Ihrer Stakeholder erfüllen.

Vorlagen für Geschäftsmodell-Canvas sind auch hervorragende Ressourcen, die Sie mit dem gesamten Team teilen können, um alle auf die langfristigen Ziele Ihres Unternehmens auszurichten.

Was Sie bei einer Vorlage für ein Geschäftsmodell-Canvas beachten sollten

Es gibt unzählige einfache, leicht zugängliche und kostenlose Vorlagen für Geschäftsmodell-Canvas für praktisch jede Unternehmensverwaltungssoftware – aber nicht alle Vorlagen sind gleich! Hier sind fünf unverzichtbare Features, auf die Sie vor dem Herunterladen achten sollten:

Mehrere Ansichten zum Anpassen der Struktur Ihres Business-Modell-Plans und dessen Visualisierung

Kollaborations-Features zur Einbindung des Teams, der Stakeholder und anderer Abteilungen

Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit, damit Sie die Vorlage richtig verwenden

Flexibilität für unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und Geschäftsmodelle

Mehrere Integrationen , um Kontext und Informationen aus anderen Arbeits-Tools in Ihre Vorlage zu übertragen

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

11 Business Model Canvas-Vorlagen in Word und ClickUp

Die Suche nach der perfekten BMC-Vorlage kann ein überwältigender Prozess sein.

Anstatt Seiten mit Links zu durchforsten oder die Testversion zu nutzen, beginnen Sie hier mit 11 der besten Vorlagen für Geschäftsmodelle für ClickUp und Microsoft.

1. Business Model Canvas-Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Business Model Canvas-Vorlage von ClickUp

Die Business Model Canvas-Vorlage von ClickUp ermöglicht es Teams, auf einem kollaborativen Whiteboard auf einfache Weise neue Geschäftsmodelle zu erstellen und auszuprobieren. Die Vorlage beginnt mit neun farblich gekennzeichneten Hauptsegmenten, mit denen Sie Ihr Geschäftsmodell strukturieren können:

Schlüsselpartner

Schlüsselaktivitäten

Wertversprechen

Kundenbeziehungen

Kundensegmente

Kanäle

Schlüsselressourcen

Kostenstruktur

Einnahmequellen

Die Definition dieser Segmente hilft Ihnen dabei, jedes Element Ihres Geschäftsmodells zu entwickeln und Ihrem Unternehmen die Grundlage für den Erfolg zu geben. In dieser Vorlage werden Sie außerdem aufgefordert, das Unternehmen anzugeben, für das Sie das Geschäftsmodell erstellen, sowie den beteiligten Designer und das Datum der Erstellung. Sie können auch den Namen und die Nummer der Version angeben, wenn Sie planen, mehrere Iterationen eines Geschäftsmodells mit dieser Vorlage zu erstellen. Und da ClickUp Whiteboards eine unbegrenzte Arbeitsfläche bieten, geht Ihnen nie der Space für die Entwicklung Ihrer Geschäftsideen aus.

2. Vorlage für Geschäftsmodelle für Startups von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Startup Canvas Whiteboard-Vorlage von ClickUp

Startups haben besondere Anforderungen an die Planung und benötigen ein Tool, mit dem sie eine solide Grundlage für ihr neues Unternehmen schaffen können. Die Startup Canvas Whiteboard-Vorlage von ClickUp wurde genau für diesen Zweck entwickelt, weshalb ClickUp selbst eines der besten Tools für Startups in der Planungsphase ist.

Diese Vorlage enthält alles, was Sie benötigen, um die Machbarkeit Ihres Start-up-Unternehmens anhand verschiedener Parameter zu beurteilen. Die Vorlage umfasst 13 Segmente, die nahezu jeden Aspekt Ihres Start-ups abdecken, damit Sie Ihre Vision für das Unternehmen vollständig verwirklichen können. Benennen Sie ganz einfach die wichtigsten Partner Ihres Unternehmens, das Problem, das Ihr Unternehmen oder Produkt lösen wird, Ihren Zielmarkt, messbare Ziele, Ausrüstungskosten, den Schlüsselfaktor für Ihren Erfolg und vieles mehr.

Mit dieser einsteigerfreundlichen Whiteboard-Vorlage können Sie eine prägnante Zusammenfassung Ihres Geschäfts erstellen, was Sie damit erreichen möchten und wie Sie erfolgreich sein können. Sie kann auch als grober Fahrplan für einen umfassenderen Business-Plan dienen, wenn Ihr Unternehmen wächst.

3. Lean Canvas-Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Lean Canvas-Vorlage von ClickUp

Die Lean Canvas-Vorlage von ClickUp hilft Führungskräften dabei, die wichtigsten und gefährlichsten Annahmen in ihrem Unternehmen zu identifizieren. Sie ist besonders hilfreich bei der Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung, da sie alle Ideen und potenziellen Probleme in einer übersichtlichen, leicht verständlichen Liste darstellt. Diese Vorlage ist eine weitere großartige Ressource für Startups und nicht nur für die Planungsphase geeignet – Sie können sie mehrfach verwenden, um jeden Bereich Ihres Unternehmens während seines gesamten Lebenszyklus zu organisieren.

Diese Vorlage unterscheidet sich ein wenig von den oben gezeigten Whiteboard-Diagrammen und wendet eine vorgefertigte Liste auf Ihren Workspace an, mit drei fünf Ansichten, darunter die einzigartige Formularansicht von ClickUp, eine Kanban-ähnliche Board-Ansicht und eine Tabellenansicht. Mithilfe dieser Ansichten können Manager wählen, wie sie die anstehenden Probleme visualisieren möchten, und sie anhand von Faktoren wie Kundensegment, Kosten, Metriken, Kanälen und mehr kategorisieren.

In dieser Vorlage finden Sie außerdem eine detaillierte Anleitung für die ersten Schritte in ClickUp, die Sie beim Setup unterstützt, drei benutzerdefinierte Status und acht benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie schnell und direkt aus Ihren Aufgaben heraus auf wichtige Informationen zugreifen können.

4. Vorlage für die Geschäftsplanung von ClickUp

Vorlage für Business-Plan von ClickUp

Wenn Sie eine neue Geschäftsidee starten, hilft Ihnen die Business Planning Template von ClickUp dabei, einen gründlichen Business-Plan zu entwickeln, der keine Bereiche außer Acht lässt. Dieser enthält alle Aufgaben, die Sie und Ihr Team erledigen müssen, und sorgt dafür, dass alles in einer übersichtlichen Zeitleiste organisiert bleibt.

Diese Vorlage fordert Sie sofort auf, die Informationen, Fristen und Projekte Ihres Unternehmens in vorgefertigte Aufgaben einzutragen, die in einer interaktiven Liste, einem Kanban-Board oder einer Tabelle angeordnet sind. Mit vier benutzerdefinierten Status und drei benutzerdefinierten Feldern zum Hinzufügen von Referenzen, Genehmigungen und Abschnitten zu jeder Aufgabe ist diese Vorlage etwas einfacher zu erlernen als die vorherige, enthält jedoch ein umfassendes ClickUp-Dokument für den Business-Plan, mit dem Sie Ihre Strategie ausarbeiten können.

Möchten Sie mehr über Geschäftsstrategien erfahren? Verwenden Sie diese Vorlage zusammen mit einer weiteren Vorlage für die strategische Planung, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Maßnahmen ergreifen.

5. Vorlage für Geschäftsplanungsdokumente von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Vorlage für einen Business-Plan von ClickUp

Wenn Sie noch nicht bereit sind, Ihre Geschäftsmodellpläne in die Tat umzusetzen, beginnen Sie mit der Vorlage für Geschäftsplanungsdokumente von ClickUp, um Ihre Geschäftsstrategie vollständig zu skizzieren und zu visualisieren. Das Besondere an dieser Vorlage ist, dass sie speziell und ausschließlich für ClickUp-Dokumente entwickelt wurde. Sie ist intuitiv zu erlernen und schnell einsetzbar, aber keineswegs ein einfaches Ein-Seiten-Dokument!

Das formatierte Dokument führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Beginnend mit Ihrem Firmennamen, einer Übersicht, dem Hintergrund und Ihrem Team werden Sie bald aufgefordert, Schlüsselmetriken und Recherchen zu definieren, darunter:

Ihre Marketinganalyse

Vertriebs- und Marketingstrategie

Operative Strategie

Meilensteine

Und vieles mehr! Außerdem können Sie Aufgaben direkt in Ihrem Business-Plan-Dokument verknüpfen und jeden Text in einen Aktionspunkt umwandeln, sodass Sie neue Ideen sofort umsetzen können. Dank automatisch gespeicherter Versionshistorie, gemeinsamer Bearbeitung in Echtzeit und zugewiesenen Kommentaren bleibt Ihr Dokument immer auf dem neuesten Stand und dient während der gesamten Entwicklung Ihres Geschäftsmodells und Ihrer Geschäftsidee als zuverlässige Referenzquelle.

6. Vorlage für einen schlanken Business-Plan von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Vorlage für einen schlanken Business-Plan von ClickUp

Wenn Sie etwas weniger Umfangreiches als unsere anderen Vorlagen für Business-Pläne und Whiteboards benötigen, können Sie mit dieser Lean Business Plan-Vorlage von ClickUp Ihre Ressourcen optimal nutzen.

In dieser Vorlage haben Sie je nach bevorzugtem Layout Zugriff auf mehrere Ansichten, darunter eine dynamische Liste, ein vorgefertigtes Kanban-Board und mehrere Hilfedokumente. In jeder Ansicht finden Sie praktische Abschnitte für alle wichtigen Informationen, darunter Ihre Planzusammenfassung, das Geschäftsmodell-Canvas, priorisierte Aufgaben oder Notizen.

In Ihrer Planübersicht können Sie Ihre Aufgaben nach fünf verschiedenen benutzerdefinierten Status kategorisieren, mehrere Mitarbeiter für funktionsübergreifende Teams hinzufügen, Fristen festlegen, Dokumente anhängen und vieles mehr. Diese Vorlage bildet das Grundgerüst eines traditionellen Business-Plans, während Sie und Ihr Team Aufgaben erledigen und auf Ihre Geschäftsziele hinarbeiten.

7. Vorlage für einen Business-Entwicklungsplan von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für den Business-Entwicklungsplan von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung eines umfassenden Plans für das Wachstum Ihres Unternehmens zu helfen.

Die Vorlage für den Business-Plan von ClickUp bietet einen umfassenden Fahrplan für den Erfolg. Mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche erleichtert diese Vorlage die Festlegung messbarer Ziele, die Identifizierung wichtiger Meilensteine für die Fortschrittsverfolgung und die Erstellung klarer Aktionspläne und Strategien.

Mithilfe dieser Vorlage können Unternehmer ihren Weg zu nachhaltigem Wachstum und Entwicklung effektiv in einem Diagramm darstellen und so sicherstellen, dass ihr Geschäft in der dynamischen Marktlandschaft von heute agil und reaktionsfähig bleibt.

8. Vorlage für Geschäftsideen von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Vorlage für Geschäftsideen von ClickUp

Benötigen Sie das perfekte Tool, um Ihre Ideenfindungstechniken zu üben und weiterzuentwickeln? Verwenden Sie die Vorlage "Business Ideation" von ClickUp, um neue Konzepte zu entwerfen. Sie ist auch eine großartige Ressource, die Sie bei Gruppendiskussionen oder Brainstorming-Sitzungen zur Hand haben sollten.

Die Vorlage präsentiert Benutzern ein Ideenfindungsdiagramm mit verschiedenen Segmenten, die bei der Kategorisierung und Organisation von Ideen helfen. Sie können alle Ideen notieren, je nachdem, ob sie sich auf Geschäftsprozesse, Produkte oder Personen beziehen. Die Legende zeigt die einzelnen Kategorien an, und im Segment "Ideenpool" können Sie und andere bestimmte allgemeine Ideen hinzufügen, die Sie später kategorisieren können.

Das gesamte Diagramm ist sehr anschaulich und mit der digitalen Whiteboard-Software von ClickUp organisiert, damit Sie Ideen sofort festhalten und weiterentwickeln können.

9. ClickUp -Vorlage für Business-Brainstorming

Diese Vorlage herunterladen Vorlage für Business-Brainstorming von ClickUp

Insbesondere wenn Sie ClickUp als Brainstorming-Software nutzen, hilft Ihnen die Business-Brainstorming-Vorlage von ClickUp dabei, neue Ideen zu entwickeln.

Mit dieser Vorlage können Sie Ideen anhand folgender Kriterien kategorisieren:

Was Sie lieben werden

Was Sie wissen

Was Menschen brauchen

Wofür sind Menschen bereit zu zahlen?

Fügen Sie mehrere Personen in Ihr Whiteboard-Diagramm ein und nutzen Sie die kollaborative Erkennung, um die Ansicht Ihrer Arbeit zu sehen und gemeinsam ohne Überschneidungen zu bearbeiten.

Diese einzigartige visuelle Hilfe gibt jedem das Gefühl, aktiv zu Diskussionen und Brainstorming-Sitzungen beizutragen, selbst wenn Sie asynchron arbeiten. Sie können diese Vorlage auch einen Schritt weiterführen und Ihr fertiggestelltes Diagramm verwenden, um neuere Ideen zu priorisieren und zu bestimmen, was es wert ist, weiter untersucht zu werden.

10. Microsoft Word-Vorlage für Geschäftsmodelle von Neos Chronos

über Neo Schronos Template Library

Eine weitere Option zur Entwicklung Ihres Geschäftsmodells ist die Microsoft Word-Vorlage für Geschäftsmodelle. Sie ähnelt den Vorlagen für Geschäftsmodelle von ClickUp und ermöglicht eine einfache Organisation der verschiedenen Facetten Ihres Unternehmens.

Mit dieser grundlegenden Vorlage können Sie mehrere wichtige Details zu Ihrem Geschäftsmodell festlegen, darunter wichtige Partner und Lieferanten, Ihr Wertversprechen und Beziehungen. Identifizieren Sie die Kanäle, die Sie benötigen, um Ihre Kunden zu erreichen, sowie die für jede Aktivität erforderlichen Ressourcen. Darüber hinaus können Sie Informationen zu Einnahmequellen und Kostenstrukturen hinzufügen.

Dieses Tool kann kostenlos heruntergeladen werden und lässt sich sofort in Microsoft Word verwenden. Wenn Sie eine einfache Vorlage für Ihr Geschäftsmodell suchen, ist dies ein guter Ausgangspunkt.

11. Microsoft Work Blank Business Model Canvas Vorlage von The Business Model Analyst

via The Business Model Analyst

Suchen Sie nach einer anderen Word-Vorlage für Ihren nächsten Business-Plan? Diese leere Vorlage für Geschäftsmodelle ist etwas komplexer und flexibler als das vorherige Dokument – und kann ebenfalls kostenlos heruntergeladen werden!

Diese Vorlage bietet Ihnen und den Mitgliedern Ihres Teams eine zentrale Übersicht über Ihr Geschäftsmodell, sodass alle im buchstäblichen und übertragenen Sinne auf dem gleichen Stand sind. Sie übernimmt die Segmente aus der obigen Vorlage und stellt sie in einem Diagrammformat dar. Sie können alle wichtigen Partner, Aktivitäten und mehr in übersichtlichen Abschnitten anzeigen und Details in Form von Haftnotizen hinzufügen. Wählen Sie aus verschiedenen Formatierungsoptionen, darunter Farben, Schriftarten und Anordnungen, um die Darstellung Ihrer Daten zu optimieren.

Elemente eines Business Model Canvas

Das Verständnis der Schlüsselkomponenten eines Geschäftsmodell-Canvas ist entscheidend für dessen effektive Anwendung in Ihrer Geschäftsstrategie. Jedes Element spielt eine wichtige Rolle bei der Darstellung einer umfassenden Ansicht Ihres Geschäftsmodells. Hier sind die wichtigsten Elemente einer Vorlage für ein Geschäftsmodell-Canvas:

Schlüsselpartner

Schlüsselpartner sind externe Unternehmen oder Personen, die zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen. Dazu können Lieferanten, Hersteller und Geschäftspartner gehören, die Ihre Betriebsabläufe oder Markteintrittsstrategien unterstützen und Ihnen dabei helfen, Risiken zu reduzieren oder Ressourcen zu beschaffen.

Schlüsselaktivitäten

Schlüsselaktivitäten umfassen die wesentlichen Maßnahmen, die Ihr Unternehmen ergreifen muss, um sein Wertversprechen erfolgreich umzusetzen. Diese können vom Bereich Produktion über Problemlösung bis hin zur Lieferung reichen und sind für den Erfolg Ihres Geschäftsmodells von entscheidender Bedeutung.

Wertversprechen

Das Wertversprechen definiert den einzigartigen Wert, den Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung den Kunden bietet. Es ist das, was Sie von Ihren Mitbewerbern unterscheidet und auf spezifische Kundenbedürfnisse oder -probleme eingeht, wodurch Ihr Angebot überzeugend wird.

Kundenbeziehungen

Kundenbeziehungen beschreiben die Arten von Beziehungen, die Sie zu Ihren Kundensegmenten aufbauen. Ob persönlich, automatisiert oder im Selbstbedienungsmodus – dieses Element beschreibt, wie Sie mit Ihren Kunden interagieren und die Beziehung zu ihnen pflegen.

Kundensegmente

Kundensegmente identifizieren die verschiedenen Gruppen von Personen oder Organisationen, die Ihr Unternehmen bedienen möchte. Verschiedene Segmente können unterschiedliche Bedürfnisse haben, und die Anpassung Ihres Ansatzes an jedes Segment kann die Zufriedenheit und die Wertlieferung optimieren.

Kanäle

Kanäle beziehen sich auf die Methoden, über die Ihr Unternehmen mit seinen Kundensegmenten kommuniziert und diese erreicht, um das Wertversprechen zu erfüllen. Effektive Kanäle stellen sicher, dass die richtigen Produkte und Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort bei den Kunden ankommen.

Schlüsselressourcen

Schlüsselressourcen sind die Vermögenswerte, die für ein Unternehmen unerlässlich sind, um sein Wertversprechen zu erstellen und zu liefern, Märkte zu erreichen, Kundenbeziehungen zu pflegen und Einnahmen zu generieren. Dazu gehören physische, intellektuelle, personelle und finanzielle Ressourcen.

Kostenstruktur

Die Kostenstruktur zeigt die wesentlichen Kosten auf, die mit dem Betrieb des Geschäftsmodells verbunden sind. Das Verständnis dieser Kosten hilft bei der Strategieentwicklung zur Wertoptimierung, Kostensenkung und dem gesamten Finanzmanagement.

Einnahmequellen

Einnahmequellen sind die verschiedenen Quellen, aus denen das Unternehmen mit jedem Kundensegment Geld verdient. Dazu können Direktverkäufe, Abonnements, Lizenzen oder andere umsatzgenerierende Mechanismen gehören.

Erreichen Sie Ihre Ziele mit Vorlagen für Geschäftsmodelle

Die Wahl der richtigen Vorlage für Ihr Geschäftsmodell ist entscheidend für die Entwicklung eines erfolgreichen Plans, der mit Ihren geschäftlichen Zielen und Vorgaben übereinstimmt. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Optionen kann es schwierig sein, die ideale Vorlage zu finden, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Die umfangreiche Vorlagenbibliothek von ClickUp bietet eine Reihe anpassbarer Vorlagen, mit denen Sie Ihren Geschäftsplanungsprozess optimieren und Ihre Ziele erreichen können. Außerdem erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf alle Vorlagen, Hunderte von Features zur Steigerung der Produktivität und über 1.000 Integrationen, wenn Sie sich noch heute bei ClickUp anmelden.