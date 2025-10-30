kostenlose Vorlagen für Homeschool-Planer, um das Lernen Ihres Kindes zu organisieren

„Haben wir heute Geschichte oder Kunst?“ Das fragt Ihr Sohn an einem Dienstag um 11 Uhr morgens. Sie werfen einen Blick auf Ihre Notiz und stellen fest, dass Sie es selbst nicht genau wissen. In einem Browser finden Sie den Mathematiklehrplan, in einem anderen eine Einheit zum Thema Naturkunde und in einem dritten ein Pinterest-Board voller Bastelideen.

Homeschooling bringt Freiheit, kann aber auch überwältigend sein, wenn sich die Ressourcen ohne einen Plan häufen. 📚

Tatsächlich berichtet die Johns Hopkins University, dass im Schuljahr 2023-24 in 19 der 21 Staaten, die Daten freigegeben haben, ein Anstieg der Einschreibungen für Homeschooling zu verzeichnen war. Da sich immer mehr Familien für diesen Weg entscheiden, steigt auch die Nachfrage nach einfachen Möglichkeiten, den Unterricht zu organisieren und den Fortschritt zu verfolgen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 18 kostenlose Vorlagen für Homeschool-Planer in ClickUp for Students vor, mit denen Sie das Lernen Ihres Kindes besser steuern können. 🏁

Was sind Vorlagen für Homeschool-Planer?

Eine Vorlage für einen Homeschool-Planer ist ein strukturiertes digitales oder ausdruckbares Tool, das übergeordnete Personen, Nachhilfelehrern oder Schülern dabei hilft, akademische Aktivitäten zu Hause zu organisieren.

Sie zentralisiert Unterrichtspläne, Hausaufgaben, Anwesenheit, Noten und Stundenpläne und erleichtert so die Verwaltung von täglichen, wöchentlichen und langfristigen Zielen. Diese Vorlagen enthalten oft anpassbare Ansichten, Themenverfolgung, KI-Schreibtools und Fortschrittsanzeigen, um die Schulplanung und -dokumentation zu vereinfachen.

Was macht eine gute Vorlage für einen Homeschool-Planer aus?

Eine gute Vorlage für einen Homeschool-Planer bietet ein fertiges System zur Verwaltung von akademischen Inhalten, Ressourcen und Familienroutinen. Hier sind einige Komponenten, auf die Sie bei der Auswahl achten sollten:

Legt übergeordnete Ziele fest: Skizziert Jahresziele und erstellt eine Jahresübersicht, um Routinen, Prioritäten und Meilensteine zu planen.

Organisiert monatliche und wöchentliche Pläne: Nutzt Kalender, Dashboard und Zeitpläne, um Unterricht, Aufgaben und Aktivitäten zu strukturieren.

Details zum täglichen Unterricht: Unterteilt jeden Tag in bestimmte Fächer, Aufgaben und Zeit-Blöcke, um eine reibungslosere Durchführung zu ermöglichen.

Verwaltet Lehrpläne und Ressourcen: Nachverfolgung von Büchern, Materialien, Exkursionsplanungen und fachspezifischen Unterrichtsplänen für das gesamte Schuljahr.

Erfasst Anwesenheit und Reflexionen: Protokolliert Anwesenheitsdaten und ermöglicht Ihnen, mithilfe von Reflexionsseiten den Fortschritt zu überprüfen.

Verfolgt Ziele und Gewohnheiten: Überwacht den akademischen Fortschritt und Überwacht den akademischen Fortschritt und die persönliche Entwicklung mithilfe von Trackern.

Benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse anpassbar: Bietet zusätzliche Seiten für Projekt-Plan, Unit Studies oder Unschooling-Ansätze.

Fördern Sie die Beteiligung der Schüler: Laden Sie die Kinder ein, beim Planen des Unterrichts mitzuhelfen oder Materialien auszuwählen, um ihre Eigentümerschaft und ihr Engagement zu stärken.

🧠 Wissenswertes: Charlotte Mason war eine britische Pädagogin des 19. Jahrhunderts, deren Philosophie noch heute viele Familien inspiriert, die zu Hause unterrichten. Sie war der Meinung, dass kurze Lektionen besser sind als lange, da Kinder ihre Aufmerksamkeit am besten in kurzen Abschnitten erbringen können und ihre Konzentrationsfähigkeit durch regelmäßiges Üben gestärkt wird. Ihr Ansatz, „lebendige Bücher” zu erstellen und Spaziergänge in der Natur zu unternehmen, galt damals als ziemlich radikal.

18 Vorlagen für Homeschool-Planer

Die Projektmanagement-Software ClickUp Education bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie alle beweglichen Teile des Homeschoolings abbilden können. Sie können Unterrichtspläne skizzieren, erledigte Aufgaben nachverfolgen, Stunden für Aktivitäten protokollieren und sogar kurze Reflexionen zum täglichen Lernen notieren.

Hier finden Sie 18 Vorlagen, mit denen Sie das Homeschooling-Jahr vereinfachen, strukturieren und den Überblick behalten können.

ClickUp-Vorlage für Unterrichtspläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewahren Sie Unterrichtspläne, Bewertungsformulare und Hausaufgaben zusammen mit der ClickUp-Unterrichtsplan-Vorlage auf.

Die ClickUp-Vorlage für Unterrichtspläne wurde entwickelt, um Pädagogen dabei zu unterstützen, Unterrichtspläne für Hochschulkurse effizient zu erstellen, zu verwalten und zu verfolgen. Beginnen Sie damit, die Themen und Materialien zu skizzieren, die im Kurs behandelt werden sollen, und legen Sie dann klare Ziele für jeden Kurs innerhalb des tools fest.

Mit der Vorlage für den Homeschool-Planer können Sie detaillierte Unterrichtspläne für jedes Thema erstellen, einschließlich Aktivitäten und Bewertungen, um das Engagement der Schüler sicherzustellen. Außerdem können Sie regelmäßig den Fortschritt jedes Kurses überprüfen, um frühzeitig Anpassungen vorzunehmen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

📌 Ideal für: Übergeordnete Personen, Erziehungsberechtigte oder Nachhilfelehrer, die eine Vorlage für einen Unterrichtsplan suchen, um den Unterricht in verschiedenen Fächern und Klassenstufen im Homeschooling zu planen und zu verfolgen.

📮 ClickUp Insight: 45 % geben an, dass sie motiviert bleiben, wenn sie große Ziele in kleine Schritte unterteilen. Das Konzept ist klar, aber die Umsetzung in die Praxis ist der Punkt, an dem die eigentliche Arbeit beginnt (und oft ins Stocken gerät). 🚥 Überfordert Sie ein großes Ziel wie „Erstellung eines vollständigen Semesterlehrplans“? ClickUp Brain hilft Ihnen dabei. Beschreiben Sie Ihr Ziel, und ClickUp AI unterteilt es in umsetzbare Aufgaben und Unteraufgaben, weist Fälligkeitstermine zu und hilft Ihnen, Ihren Träumen näher zu kommen. 💫 Echte Ergebnisse: Benutzer berichten, dass sich ihre Produktivität seit der Umstellung auf ClickUp verdoppelt hat.

2. ClickUp-Vorlage für einen Tagesplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Aufgaben in Kategorien wie „Persönlich“, „Arbeit“ und „Ziele“ mit der ClickUp-Tagesplaner-Vorlage.

Die ClickUp-Tagesplaner-Vorlage organisiert Ihren Heimunterricht, Ihre Haushaltsaufgaben und Ihre persönlichen To-dos an einem Ort. Mit benutzerdefinierten Ansichten wie der ClickUp-Kalender-Ansicht und „Alle Aufgaben“ können Sie alltägliche Aufgaben wie Einkäufe, Selbstpflege oder sogar Nebenprojekte mühelos verwalten.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Organisieren Sie Aufgaben nach Kategorien mit benutzerdefinierten Feldern für Persönliches , Arbeit , Schule oder Ziele .

Behalten Sie den Überblick über Ihre Prioritäten mit Statusaktualisierungen wie „Zu erledigen“ und „Fertiggestellt“.

Gruppieren Sie Aufgaben nach Fälligkeitsdatum und sehen Sie auf einen Blick, was überfällig , heute fällig oder bereits erledigt ist.

Fügen Sie Details wie Erinnerungen, Notizen und Unteraufgaben für jede Aufgabe hinzu, damit Sie keine wichtigen Schritte vergessen.

📌 Ideal für: Übergeordnete Eltern und Nachhilfelehrer, die ihre täglichen Unterrichtsstunden zuverlässig verwalten und gleichzeitig ihre Haushaltspflichten und persönlichen To-dos in einer Tagesplaner-App unter einen Hut bringen möchten.

3. ClickUp-Vorlage für Wochenplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Termine, Ereignisse, Meetings und mehr auf ansprechende Weise mit der ClickUp-Wochenplaner-Vorlage.

Die ClickUp-Vorlage für Wochenplaner bietet eine visuelle Karte über die kommende Woche, sodass Sie genau sehen können, was an jedem Tag ansteht, auf welche Ziele Sie sich konzentrieren und wo Sie möglicherweise Anpassungen vornehmen müssen.

Anstatt jeden Morgen hektisch zu sein, haben Sie eine Ansicht über den Unterricht, die Aktivitäten und die Prioritäten, die im Voraus festgelegt wurden. Mit ihrem farbenfrohen Layout im Board-Stil, speziellen Space für Ziele und Drag-and-Drop-Aufgaben fühlt sich diese Vorlage für einen Homeschool-Planer weniger wie ein kreativer Wochenplan an.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Planen Sie Ihre Woche visuell mit einem siebentägigen Kanban-Board, wobei jede Spalte Monday bis Sonntag darstellt.

Erkennen Sie schnell, was noch aussteht oder bereits fertiggestellt ist, dank Statusangaben wie Offen und Fertiggestellt .

Verwenden Sie die Planer-Board-Ansicht , um Aufgaben auf farbenfrohe Weise per Drag & Drop nach Tagen zu ordnen.

Legen Sie wichtige Ziele für die Woche in speziellen Bereichen wie „Priorität!“ und „Gedanken zum Nachdenken“ fest.

📌 Ideal für: Übergeordnete Personen, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, Nachhilfelehrer oder Erziehungsberechtigte, die eine ausgewogene Ansicht ihrer Woche haben möchten.

🧠 Wissenswertes: Im 17. Jahrhundert stellten wohlhabende europäische Familien häufig Gouvernanten ein, um ihre Kinder zu Hause zu unterrichten und ihnen neben akademischem Wissen auch Etikette und Moral zu vermitteln.

4. ClickUp-Vorlage für den täglichen Stundenplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihren Unterricht, Ihre Aktivitäten und Pausen stundenweise mit dieser ClickUp-Vorlage für den Tagesstundenplan.

Die ClickUp-Vorlage für den täglichen Stundenplan hilft übergeordneten Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, jeden Tag strukturiert zu planen. Sie können bestimmte Zeiten für den Unterricht, das Lesen, praktische Aktivitäten und sogar Pausen reservieren und gleichzeitig bewusst Puffer einplanen, um unerwartete Fragen oder Übergänge zwischen den Fächern zu bewältigen.

Dank integrierter Erinnerungen und Zeiterfassung können Sie Ihren Zeitplan ganz einfach einhalten und sicherstellen, dass jeder Lernblock und jede Aktivität die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Teilen Sie Ihren Tag mit der Zeitleiste in Stundenabschnitte ein, um klare Start- und Endzeiten zu erhalten.

Verwenden Sie Felder, um Details wie Grund für die Abwesenheit oder Notizen für bestimmte Blöcke zu erfassen.

Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Täglicher Workflow“, „Abwesenheiten“ und „Tagesplan“, um unterschiedliche Plan-Anforderungen zu erfüllen.

Markieren Sie wichtige Pausen oder Übergänge (wie Mittagessen oder Wiederholungssitzungen) mit visuellen Zeitmarkierungen.

📌 Ideal für: Übergeordnete Personen, Nachhilfelehrer und Schüler, die eine stundenweise Struktur für den Heimunterricht wünschen.

5. ClickUp-Vorlage für den Schulstundenplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Zeigen Sie in der ClickUp-Vorlage für den Schulstundenplan bevorstehende Kurse und die für Projekte aufgewendete Zeit als Ansicht.

Die ClickUp-Vorlage für den Schulstundenplan bietet eine übersichtliche Ansicht von Unterricht, Lernzeiten und Aktivitäten.

Sie funktioniert wie ein Wissensmanagementsystem. Das bedeutet, dass Sie Unterrichtseinheiten planen, Lernblöcke hinzufügen und sogar außerschulische Aktivitäten wie Sport oder Pausen einbeziehen können. Mit Details wie den Namen der Professoren/Lehrer, den Unterrichtsort oder sogar Notizen zu Hausaufgaben ist es einfach, die Sichtbarkeit zu gewährleisten.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie für jede Klasse oder jeden Block Kontext mit Feldern wie Professor , Aktivität und Speicherort hinzu.

Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Aktivitäten“, „Schulplan“ und „Klassennotizen“, um sich auf das zu konzentrieren, was Sie brauchen.

Verfolgen Sie die Anwesenheit oder die Fertigstellung mit Statusangaben wie „Offen” und „Fertiggestellt”.

Richten Sie wiederholende Aufgaben in ClickUp ein, um fortlaufende Unterrichtsstunden und sich wiederholende Aufgaben im Zeitplan zu verwalten.

📌 Ideal für: übergeordnete Personen, Nachhilfelehrer oder Erziehungsberechtigte, die einen strukturierten Monatsplaner für die Verwaltung mehrerer Klassen, Lernblöcke und persönlicher Routinen im Rahmen des Homeschoolings wünschen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie täglich 10 Minuten für digitale Entrümpelung als Zeitmanagement-Technik, um Benachrichtigungen zu löschen, Aufgaben zu aktualisieren und Ihren Workspace vorzubereiten.

6. ClickUp-Vorlage für Stundenplan und Zeitstudie

Kostenlose Vorlage herunterladen Erzielen Sie bessere schulische Leistungen, indem Sie mehrere Committen gleichzeitig unter einen Hut bringen – mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne und Zeitstudien.

Die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne und Zeitstudien wurde entwickelt, um Unterricht, Noten, Bewertungen und Lernsitzungen zu verfolgen. Sie stellt eine Verbindung her zwischen Ihren täglichen Unterrichtszeiten und akademischen Leistungen sowie Lernfortschritten. Mit wiederholenden Aufgaben für jedes Fach und benutzerdefinierten Feldern für Bewertungen können Sie verwalten, wann Ihr Unterricht stattfindet und wie gut Sie darin sind.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen Sie die schulischen Leistungen mit 11 Feldern für Klassenfarbe , Semester , Klassenkameraden und Notizen .

Verwalten Sie Kursarbeiten mit Statusangaben wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“.

Behalten Sie den Überblick über Prüfungen und Fristen mit den Bereichen „Überfällig“ und „Nicht geplant“.

Nutzen Sie fünf benutzerdefinierte Ansichten (Jahr, Zeitleiste, Prioritäten, Stundenplan) in verschiedenen Konfigurationen für eine flexible Planung.

📌 Ideal für: Schüler, Nachhilfelehrer oder Lehrer, die bei der Verwendung von ClickUp für Schüler den Stundenplan mit der akademischen Nachverfolgung in Verbindung bringen möchten.

Erfahren Sie, wie Sie mit einem umfassenden Projekt-Kalender Ihre Produktivität steigern können. 👇🏼

7. ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Schaffen Sie sich einen übersichtlichen Arbeitsbereich, um Unterrichtseinheiten zu entwerfen und Aufgaben zuzuweisen – mit der ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung.

Die ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung eignet sich hervorragend für Nachhilfelehrer oder übergeordnete Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten und eine strukturierte Methode zum Planen, Organisieren und zur Nachverfolgung des Unterrichts für mehrere Fächer suchen. Jede Unterrichtsstunde kann Ressourcen, Fristen und Notizen enthalten.

Wenn Sie als Beispiel einem älteren Kind Algebra und einem jüngeren Kind grundlegende Lesefähigkeiten beibringen, können Sie in der Vorlage für den Homeschool-Planer separate Listen für jedes Kind erstellen. Fügen Sie Unterrichtsaufgaben hinzu, hängen Sie Arbeitsblätter, Videos oder Lesematerialien an und markieren Sie sie als „fertiggestellt“, sobald sie fertig sind.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt des Unterrichts mit Statusangaben wie Zu erledigen , Geplant , Abgeschlossen , Nicht bestanden , Bestanden und Archiviert .

Verwalten Sie Unterrichtsdetaillierte Angaben mit Feldern für Klasseninformationen, Fristen und Prioritäten.

Greifen Sie schnell auf die Unterrichtsvorbereitung zu, mit Ansichten wie Diese Woche, Heute, Alle Listen und Anleitung.

📌 Ideal für: übergeordnete Personen, die ihren Kindern zu Hause Unterricht erteilen und den Unterricht für mehrere Kinder organisieren sowie den Fortschritt in den verschiedenen Fächern nachverfolgen möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Horace Mann, oft als „Vater der Common School Movement“ bezeichnet, setzte sich maßgeblich für ein kostenloses, universelles und nichtkonfessionelles öffentliches Bildungssystem in den Vereinigten Staaten ein. Zu seinen Reformen gehörte die Einrichtung von Lehrerausbildungsstätten, den sogenannten „Normal Schools“, die eine entscheidende Rolle bei der Professionalisierung des Lehrberufs und der Erweiterung der Bildungsmöglichkeiten spielten.

8. ClickUp-Vorlage für die Lehrplanplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die Lehrplanplanung, um Kursziele, Zeitleiste und unterstützende Materialien zu verfolgen.

Die ClickUp-Vorlage für die Lehrplanplanung bietet ein strukturiertes Tool zur Planung von Unterrichtseinheiten, Aktivitäten und Bewertungen, damit Pädagogen ein gut abgestimmtes Lernerlebnis bieten können.

Arbeiten Sie mit Kollegen zusammen, um mögliche Themen für den Lehrplan zu sammeln und zu organisieren. Sobald Sie Ideen gesammelt haben, entwickeln Sie einen umfassenden Plan, der Kursbeschreibungen, Ziele, Benotungsrichtlinien und einen Zeitplan mit Themen und Aktivitäten enthält.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Organisieren Sie den Lehrplan nach Fächern mit Ordnern und Liste (z. B. Englisch, Mathematik).

Verfolgen Sie die Unterrichtsvorbereitung mit 10 Status wie Aktuell , In Bearbeitung , Muss überarbeitet werden , Alt und Zu planen .

Fügen Sie wichtige Details mit Feldern für Themen , Ausdrucke , Fälligkeitstermine und Priorität hinzu.

Planen Sie das gesamte Semester mit Ansichten wie Zeitleiste, Board, Kalender, Guide und All Lists.

📌 Ideal für: Lehrer, Lehrplanentwickler oder akademische Koordinatoren, die eine strukturierte Methode zum Erstellen, zur Nachverfolgung und zum Verfeinern von Lehrplänen während des gesamten Schuljahres suchen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Sie fragen sich, wie Sie KI für die Unterrichtsplanung nutzen können? Mit ClickUp Brain können Sie in Sekundenschnelle hochwertige, effektive Unterrichtspläne erstellen. Sie müssen nur fragen! Geben Sie wichtige Details wie Fach, Klassenstufe und Lernziele ein, und es wird ein maßgeschneiderter Plan erstellt, der auf Ihren Lehrplan abgestimmt ist. Connected AI versteht den Kontext Ihrer Projekte und liefert umsetzbare Vorschläge, was es ideal für übergeordnete Eltern und Tutoren macht, die zu Hause unterrichten. Bleiben Sie mit ClickUp Brain über die Abgabetermine Ihrer Aufgaben auf dem Laufenden Mit dem KI-Tool für Schüler an Ihrer Seite können Sie: Erstellen Sie detaillierte Lehrplanentwürfe und gliedern Sie Themen mühelos auf.

Verwandeln Sie KI-generierte Notizen sofort in Dokumente oder umsetzbare Aufgaben.

Organisieren Sie Aufgaben, Leselisten und Projekttermine an einem zentralen hub.

Priorisieren Sie den Unterricht und führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts mit intelligenter KI-Unterstützung. ✅ Probieren Sie diese Aufgabe aus: Erstellen Sie einen einwöchigen Plan für einen 10-jährigen Schüler, der die Grundkenntnisse der Bruchrechnung in Mathematik behandelt. Fügen Sie tägliche Ziele, Aktivitäten und eine kurze Bewertung am Ende der Woche hinzu.

9. ClickUp-Vorlage für Lehrpläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie klare Ziele für jede Klasse fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit der ClickUp-Lehrplan-Vorlage.

Mit der ClickUp-Syllabus-Vorlage können Sie einen strukturierten, ausgefeilten Lehrplan erstellen, der die Ziele, Themen und Aufgaben für jede Klasse klar kommuniziert. Er ist in ClickUp Docs integriert, sodass Sie eine gut formatierte Übersicht mit Kursbeschreibungen, Benotungsrichtlinien und einem Zeitplan für Aktivitäten erstellen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Strukturieren Sie Inhalt mit Dokumentansicht , um einen Rich-Text-Lehrplan zu erstellen.

Führen Sie Nachverfolgung von Aktualisierungen des Lehrplans mit Metadatenfeldern wie Ersteller und Letzte Aktualisierung .

Organisieren Sie wichtige Kurs-Info in einer Tabelle mit Feldern für Kursname, Abschnitt, Kreditpunkte, Lehrerinformationen und Kontaktdaten.

Navigieren Sie schnell mit der Seitenleiste zu Seiten wie Syllabus-Vorlage, Einführungshandbuch und + Neue Seite.

📌 Ideal für: Überschüsse, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, Nachhilfelehrer und Pädagogen, die einen professionellen, zentralisierten Lehrplan für jedes Fach oder jeden Kurs wünschen.

🔍 Wussten Sie schon? John Dewey, eine Schlüsselfigur der progressiven Pädagogik, legte großen Wert auf das Lernen durch Handeln. Er vertrat die Ansicht, dass Bildung eine Verbindung zum realen Leben haben sollte und Problemlösungskompetenz, kritisches Denken und praktische Projekte fördern sollte.

10. ClickUp-Vorlage für Hausaufgaben-Tracker

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für den Hausaufgaben-Tracker können Sie alle Hausaufgaben an einem Ort in der Ansicht einsehen und verpassen so keine Frist mehr.

Mit der ClickUp-Vorlage für den Hausaufgaben-Tracker können Sie alle Aufgaben (oder Teile einer Aufgabe) an einem Ort einsehen, Prioritäten zuweisen und sich auf die Überwachung einzelner Aufgaben konzentrieren.

Die Vorlage für den Homeschool-Planer fasst Hausaufgaben in einer strukturierten Aufgabe-Ansicht zusammen, in der jede Aufgabe eine Unteraufgabe mit eigenem Fälligkeitsdatum, Fach-Tag und Fertigstellungsstatus ist. Visuelle Fortschrittsanzeigen in Kombination mit der Möglichkeit, Notizen hinzuzufügen oder Aufgaben in kleinere Schritte zu unterteilen, erleichtern die Verwaltung mehrerer Fächer und Termine.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen Sie Aufgaben mithilfe von Statusangaben wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „fertiggestellt“ für jede Unteraufgabe.

Kategorisieren Sie Hausaufgaben nach Fächern mit farbigen Tags, um sie schnell finden zu können.

Visualisieren Sie den Fortschritt mithilfe der Fortschrittsanzeige , um zu sehen, was bereits erledigt ist und was noch zu erledigen ist.

Weisen Sie Schülern oder Helfern Aufgaben zu und stellen Sie Prioritätskennzeichen ein, um dringende Arbeit hervorzuheben.

📌 Ideal für: Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, Nachhilfelehrer oder Erziehungsberechtigte, die Aufgaben aus verschiedenen Fächern überwachen und den Fortschritt visuell in einer App zur Produktivität nachverfolgen möchten.

Das sagt Michael Turner von der Miami University über ClickUp:

ClickUp ist ein großartiges tool, mit dem wir organisiert bleiben und den Überblick über die Nachverfolgung von Ereignissen behalten. Die Plattform bietet uns ein Repository.

ClickUp ist ein großartiges tool, mit dem wir organisiert bleiben und der Nachverfolgung von Ereignissen nachgehen. Die Plattform bietet uns ein Repository.

11. ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Aufgaben und Noten für Ihr Semester ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben durch.

Die ClickUp-Vorlage für Klassenaufgaben fasst alle Arbeiten, Fristen und Noten der Schüler in einer intuitiven ClickUp-Listenansicht zusammen. Sie dient gleichzeitig als Vorlage für die Aufgabenverfolgung und ermöglicht die Überwachung und Verwaltung von Aufgaben für alle Schüler und Fächer.

Jede Aufgabe ist übersichtlich nach Fertigstellungsstatus geordnet und verfügt über detaillierte Felder für die Benotung, behandelte Themen und kursspezifische Inhalte. Eltern oder Tutoren können schnell Aufgaben zuweisen, Fortschritte verfolgen und Ressourcen freigeben, sodass sie mühelos mehrere Lernende oder Fächer im Blick behalten können, ohne etwas zu verpassen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Kategorisieren Sie Aufgaben nach Fach mit dem Feld „Klasse“ (z. B. Mathematik 102, Englisch 201, Geschichte 102).

Bieten Sie sofortigen Zugriff auf Ressourcen und verknüpfen Sie Materialien für Aufgaben, Lesestoff oder Online-tools

Organisieren und anzeigen Sie Aufgaben in verschiedenen Layouts mit den Ansichten Liste , Liste nach Fälligkeitsdatum , Prüfungen und Arbeiten .

Verfolgen Sie behandelte Themen und Aufgabentypen mit den Feldern „Aufgabe“ und „Behandelte Themen“.

📌 Ideal für: Übergordnete, Erziehungsberechtigte oder Nachhilfelehrer, die mehrere Schüler unterrichten und nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Aufgaben zu vergeben, deren Nachverfolgung und Benotung zu gewährleisten.

12. ClickUp-Vorlage für die Checkliste für das Planen für Schüler

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Checkliste für die Schülerplanung eine Liste mit allen Zielen, die Sie im Laufe des Schuljahres erreichen möchten.

Die ClickUp-Vorlage für die Planungs-Checkliste für Schüler bietet Schülern und Eltern, die zu Hause unterrichten, einen Hub zur Nachverfolgung aller wichtigen Aufgaben für die akademische Planung, von Bewerbungen bis hin zu Prüfungen. Außerdem ist jeder Schritt in umsetzbare Unteraufgaben unterteilt. So lassen sich komplexe Planungen einfach in überschaubare Teilschritte unterteilen, Fortschritte auf einen Blick erkennen und Termine im Blick behalten.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Organisieren Sie den gesamten Workflow zur College-Vorbereitung mit einer Master-Aufgabe , die als zentraler Hub dient.

Teilen Sie komplexe Pläne in einzelne Unteraufgaben wie Ressourcen , Prüfungsplan , Projekt-Tracker , Gruppenaktivitäten-Tracker und Vorlesungen & Notizen auf.

Fügen Sie Notizen, Tags oder Abhängigkeiten zu Aufgaben hinzu, um während des gesamten Planungsprozesses eine klare Orientierung und einen klaren Kontext zu erhalten.

📌 Ideal für: Übergeordnete Eltern, Erziehungsberechtigte oder Tutoren, die Schüler bei der Vorbereitung auf das College, bei der Zulassung und bei der langfristigen akademischen Planung begleiten.

13. ClickUp-Vorlage für den Fortschritt von Schülern

Kostenlose Vorlage herunterladen Bieten Sie jedem Schüler gezielte Unterstützung mit der ClickUp-Vorlage für den Lernfortschritt von Schülern.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob Ihr Schüler oder Ihr Kind wirklich mithalten kann? Die ClickUp-Vorlage für den Fortschritt von Schülern wurde für übergeordnete Eltern, Nachhilfelehrer und Homeschooling-Lehrer entwickelt, die eine Echtzeit-Ansicht über die Leistungen, das Verhalten und die Fortschritte ihrer Schüler benötigen.

Sie können mehrere Schüler gleichzeitig einer Nachverfolgung unterziehen und sehen, wer besonders gut ist, wer zusätzliche Ermutigung braucht und welche Bereiche mehr Aufmerksamkeit erfordern. Die Vorlage für den Homeschool-Planer organisiert die Schüler nach Status, überwacht ihr Verhalten und ihren Aufwand und speichert wichtige persönliche und akademische Details an einem Ort.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Überwachen Sie die Leistungen jedes Schülers mit Statusangaben wie Gut , Benötigt Aufmerksamkeit , Benötigt mehr Selbstvertrauen und Benötigt Aufgaben als Erweiterung .

Führen Sie die Nachverfolgung wichtiger Details mithilfe der Felder für Geburtstag , Unterricht , Aufwand und Verhalten durch.

Erhalten Sie verschiedene Perspektiven mit den Ansichten Verhaltensprobleme , Liste und Beachtung erforderlich .

Halten Sie den Aufwand visuell mit dem Feld „Sternbewertung” und den akademischen Fortschritt mit dem Feld „Fortschritt” fest.

📌 Ideal für: Übergeordnete Eltern, Erziehungsberechtigte oder Nachhilfelehrer, die mehrere Kinder zu Hause unterrichten und ein Tool suchen, mit dem sie die individuelle Nachverfolgung des Fortschritts, des Verhaltens und der Leistungen jedes einzelnen Schülers vornehmen können, um sicherzustellen, dass jeder die Aufmerksamkeit erhält, die er benötigt.

🔍 Wussten Sie schon? Thomas Jefferson, ein starker Verfechter der Bildung, glaubte an selbstgesteuertes Lernen und ermutigte Kinder, zu Hause viel zu lesen.

14. ClickUp-Vorlage zum Ziel

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie motiviert, Ihre langfristigen Ziele zu erreichen, indem Sie mit der ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele kleine Schritte visualisieren, die Sie dorthin führen.

Die ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele wurde für Nachhilfelehrer, übergeordnete Eltern und Homeschooling-Schüler entwickelt, die messbare Ziele festlegen und den Fortschritt an einem Ort nachverfolgen möchten.

Damit können Sie große akademische Ziele, wie das Erlernen eines neuen Fachs oder das Abschließen eines Semesters Projekts, in überschaubare Schritte unterteilen. Die Vorlage für den Homeschool-Planer hilft Ihnen auch dabei, den Aufwand zu quantifizieren, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und den Erfolg im Laufe der Zeit zu verfolgen, wodurch das Erreichen von Zielen für die Schüler motivierend wird.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Spezifisch , Messbar , Erreichbar , Relevant , Zeitgebunden Definieren Sie umsetzbare Ziele mithilfe der SMART-Framework-Felder

Verfolgen Sie den Fortschritt visuell mit Status wie Crushing , On Track , Off-Track und Zu erledigen .

Quantifizieren Sie den Aufwand und die Machbarkeit mit den Feldern „Erforderlicher Aufwand“ und „Verfügen Sie über die erforderlichen Fähigkeiten?“.

Überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele mit speziellen Ansichten wie SMART-Ziele, Ziel-Aufwand und SMART-Ziel-Arbeitsblatt.

📌 Ideal für: Übergeordnete Personen, Nachhilfelehrer und Homeschooling-Schüler, die einen strukturierten, messbaren Ansatz für akademische Ziele suchen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Der AI Writer for Work von ClickUp Brain generiert Inhalt auf Basis einer einfachen Sprachaufforderung und verfügt über eine integrierte Rechtschreibprüfung, Tonanpassungen, KI-Schnellantworten und anpassbare Vorlagen. Bitten Sie ClickUp Brain, schriftliche Unterrichtspläne für Sie zu erstellen. Probieren Sie diese Vorschläge aus, um KI für Notizen und andere Zwecke zu nutzen: Erstellen Sie einen detaillierten Plan für einen 7-Jährigen zum Thema Wasserkreislauf.

Erstellen Sie ein ausdruckbares Arbeitsblatt mit 10 Multiplikationsaufgaben, die für 9-Jährige geeignet sind.

Fassen Sie die Schlüsselpunkte eines Kapitels über die amerikanische Revolution für einen 12-Jährigen zusammen.

Erstellen Sie einen wöchentlichen Homeschooling-Zeitplan für jemanden in der 10. Klasse, einschließlich Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Lesen und Kunst.

15. ClickUp-Vorlage für die Ausbildung von Schülern

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie Projektpläne, um Ihre Workload mithilfe der ClickUp-Vorlage für Schüler und Studenten effektiv zu verwalten.

Die ClickUp-Vorlage für die studentische Ausbildung bietet einen zentralen hub, um den akademischen Fortschritt über mehrere Semester hinweg zu organisieren und die Nachverfolgung des gesamten Kurspensums, der Voraussetzungen und der langfristigen akademischen Planung zu gewährleisten.

Sie können ein ganzes Semester auf einen Blick visualisieren, die Nachverfolgung der Leistungen der Schüler gewährleisten und wichtige Kursdetails wie Leistungspunkte, Dozenten und Lehrpläne verwalten. Damit können Sie sicherstellen, dass die Schüler ihren Arbeitsaufwand im Griff haben, und übergeordneten Eltern und Tutoren eine klare Ansicht des Fortschritts verschaffen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Organisieren Sie alle Kurse chronologisch mithilfe von Semestergruppen (z. B. 2022 Erstes Semester, 2023 Zweites Semester).

Verfolgen Sie den Fortschritt für jeden Kurs mit Statusangaben wie Zu erledigen , In Bearbeitung , Abgeschlossen , Bestanden , Nicht bestanden , Abgebrochen .

Speichern Sie wichtige akademische Details in Feldern wie Kursnummer , Leistungspunkte , Kontaktdaten des Dozenten , Link zum Lehrplan und Endnote .

Visualisieren Sie Kursabhängigkeiten mithilfe der Voraussetzungen-Ansicht , um sequenzielles Lernen effektiv zu planen.

📌 Ideal für: übergeordnete Eltern, Erziehungsberechtigte und Nachhilfelehrer, die ein System benötigen, um mehrere Kurse zu verwalten, Noten zu verfolgen und den akademischen Fortschritt im Laufe der Zeit zu überwachen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Brain MAX behalten Sie den Überblick über alle Unterrichtsstunden, Aufgaben und Ressourcen, ohne etwas zu verpassen. Durchsuchen Sie sofort Aufgaben, Dokumente, Unterrichtspläne und verbundene Apps wie Google Drive oder Dropbox, um genau das zu finden, was Sie brauchen. Verwenden Sie die Sprach-zu-Text-Funktion von ClickUp Brain MAX für freihändige Notizen Mit der Sprach-zu-Text-Funktion in ClickUp können Sie Unterrichtsanmerkungen, Hausaufgaben-Erinnerungen oder Projektideen freihändig diktieren, sodass Sie sich ganz auf den Unterricht oder die Betreuung Ihres Kindes konzentrieren können. Wechseln Sie außerdem zwischen KI-Modellen wie Brain, ChatGPT, Claude oder Gemini, um Unterrichtsideen zu sammeln, Lernhilfen zu erstellen oder Aufgaben zu erstellen, die zum Lernstil Ihrer Schüler passen.

16. ClickUp-Vorlage für Klassennotizen

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen, organisieren und überprüfen Sie den Inhalt des Unterrichts mit der ClickUp-Vorlage für Notizen.

Die ClickUp-Vorlage für Unterrichtsmitschriften zentralisiert Ihre Vorlesungsunterlagen, Aufgaben und Lernressourcen in einem bearbeitbaren Dokument. Mit leicht zugänglichen Einstellungen und Metadaten haben Sie die Kontrolle über die Identität und Beiträge Ihres Dokuments. Außerdem eignet sich der angeheftete Notepad am unteren Rand perfekt, um während des Lernens Notizen, Projektideen oder kurze Erinnerungen zu notieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen und reichen Sie Hausaufgaben direkt in Ihren Notizen ein, indem Sie die Hausaufgabentabelle mit Spalten für Aufgaben und Antworten verwenden.

Fügen Sie Kommentare hinzu, weisen Sie Fragen zu oder hinterlassen Sie Notizen für sich selbst und Ihre Tutoren im Kommentarfeld .

Markieren Sie wichtige Begriffe oder Abschnitte mit den Features Hervorheben und Anmerkung , um sie schnell wiederzufinden.

Überprüfen Sie Grammatik, Stil und Tonfall mit Premium-Vorschlägen/Vorhersagen für ausgefeilte Notizen.

📌 Ideal für: Schüler, übergeordnete Eltern und Nachhilfelehrer, die einen übersichtlichen Ort für Klassen-Notizen und Hausaufgaben mit Tools für die Zusammenarbeit und Anmerkungen suchen.

17. ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten

Kostenlose Vorlage herunterladen Überwachen Sie die Anwesenheit und die tägliche Teilnahme am Unterricht mit der ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten.

Mit der ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten können Sie schnell festhalten, wer anwesend, abwesend oder verspätet ist, und alle Kontaktdaten der Schüler sowie Informationen zum Unterricht strukturiert verwalten. Zeigen Sie Ansichten der Anwesenheitstrends an, verfolgen Sie die Nachverfolgung des Unterrichtsfortschritts und verwalten Sie sogar Erinnerungen für bevorstehende Unterrichtsstunden oder Nachholtermine. So lassen sich Muster oder Unregelmäßigkeiten bei der Anwesenheit auf einfache und übersichtliche Weise erkennen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Verfolgen Sie die tägliche Anwesenheit der Schüler mit Status wie Anwesend , Abwesend , Verspätet und Geplant .

Notieren Sie wichtige Info zum Unterricht, wie z. B. Unterricht für den Tag , Lehrer und Name des Klassenzimmers .

Halten Sie die Kontaktdaten griffbereit mit Feldern für E-Mail und Telefonnummer für jeden Schüler.

Zeigen Sie verschiedene Ansichten an und wechseln Sie zwischen ihnen, z. B. Anwesenheitsliste, Anwesenheitsformular oder Liste der Teilnehmer.

📌 Ideal für: übergeordnete Personen, Nachhilfelehrer oder Homeschooling-Koordinatoren, die die Nachverfolgung der Anwesenheit der Schüler, die Verwaltung mehrerer Fächer und die Pflege von Kontakt- und Unterrichtsinfos benötigen.

🔍 Wussten Sie schon? Emotionales Engagement beim Lernen, wie es beispielsweise durch Geschichtenerzählen entsteht, kann komplexe Themen leichter verständlich und einprägsamer machen. Über 80 % der Teilnehmer einer Studie fühlten sich emotional mit den Storytelling-Videos in Verbindung, was ihr Verständnis verbesserte.

18. ClickUp-Vorlage für Schüler

Kostenlose Vorlage herunterladen Integrieren Sie Lehrpläne, Hausaufgaben, Unterrichtsmitschriften, Anwesenheitslisten und Nachverfolgung des Fortschritts mit der ClickUp-Vorlage für Schüler.

Im Gegensatz zu anderen Vorlagen, die sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren, ist die ClickUp-Vorlage für Schüler ein All-in-One-Workspace, der für die Verwaltung aller Aspekte des schulischen Alltags eines Schülers konzipiert ist. Automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen sorgen dafür, dass wichtige Termine nicht verpasst werden, während die Möglichkeit, Aufgaben für Gruppenprojekte zuzuweisen, für eine klare und koordinierte Zusammenarbeit sorgt.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Zentralisieren Sie alle akademischen Listen, Dokumente und Zeitpläne in einem speziellen Space .

Führen Sie Vorlesungsnotizen und Aufgaben als Aufgaben mit Status, Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Prioritäten.

Planen Sie Kurse und Unterricht nach Klassenstufe, Semester oder Fach mithilfe von Workflows wie „Aktuell“, „Überarbeitung erforderlich“ und „Zu erledigen“.

📌 Ideal für: Schüler, Nachhilfelehrer oder Homeschooling-Koordinatoren, die eine Produktivität-Vorlage für die Planung von Unterrichtseinheiten, die Nachverfolgung von Noten und die Verwaltung von Aufgaben und Notizen suchen.

Machen Sie Homeschooling mit ClickUp lohnender

Homeschooling bietet Ihnen bereits die Möglichkeit, flexibel zu sein. Aber ohne einen Plan kann es leicht passieren, dass Sie am Ende verstreute Notizen, geöffnete Registerkarten und halbfertige Ideen haben.

Die Vorlagen von ClickUp sind vollständig anpassbar, sodass Sie Fächer, Aufgaben, Stundenpläne und Ausflüge ganz nach den individuellen Bedürfnissen Ihrer Familie organisieren können. Mit ClickUp Dokumente können Sie Unterrichtspläne, Notizen und Ressourcen an einem Ort speichern. ClickUp Brain eignet sich hingegen perfekt für Brainstorming, Priorisierung und Vereinfachung Ihrer Arbeitsabläufe.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!