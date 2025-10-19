die 11 besten Product Hunt-Alternativen, um Ihr Produkt auf den Markt zu bringen und zu Aktion zu bringen

Product Hunt ist bekannt dafür, Menschen dabei zu helfen, neue Produkte auf den Markt zu bringen, zu entdecken und darüber zu sprechen, insbesondere unter Early Adopters und Technikbegeisterten.

Allerdings ist es nicht immer einfach, auf Product Hunt wahrgenommen zu werden. Die Plattform ist überfüllt, das Timing ist entscheidend, und selbst hervorragende Softwareprodukte können ohne das richtige Netzwerk oder die richtige Werbung untergehen. Für unabhängige Hersteller, kleine Start-ups oder Nischen-SaaS-Produkte kann die alleinige Abhängigkeit von Product Hunt dazu führen, dass Sie weniger wertvolles Feedback von Ihrem Einzelziel erhalten.

Aus diesem Grund suchen viele Gründer und Vermarkter nach anderen Websites und Communities, um Beta-Tester zu erreichen, mit echten Benutzern in Verbindung zu treten und Schritt für Schritt an Zugkraft zu gewinnen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Alternativen zu Product Hunt vor, mit denen Sie die richtige Zielgruppe erreichen, Feedback sammeln und Ihre nächste Markteinführung nachhaltiger gestalten können.

Möchten Sie Ihr Produkt sicher auf den Markt bringen und sicher sein, dass kein Detail übersehen wird? Die Vorlage für die Produktstart-Checkliste von ClickUp ist Ihre zentrale Quelle für die Organisation von Zeitleisten, Aufgaben und Teamverantwortlichkeiten an einem Ort.

Die 11 besten Product Hunt-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Alternativen zu Product Hunt, der Ihnen dabei hilft, anhand einiger wichtiger Features, zusätzlicher Features, Preise und Bewertungen die richtige Wahl zu treffen.

tool* Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* BetaList Frühzeitiges Feedback und Traktion vor der Markteinführung Anmeldungen für Beta-Benutzer, Trendthemen, tägliche Zusammenfassung, Produktseiten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Indie Hackers Unterstützung durch die Community und Feedback von Gleichgesinnten Aktive Foren, reale Fallstudien, Ideenforum und Interviews mit Gründern Free Reddit Nischen-Communities und unverfälschtes Benutzer-Feedback Fokussierte Subreddits, Kommentare in Echtzeit, Sichtbarkeit durch Upvotes, breites Publikum Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5,99 $/Monat pro Benutzer AlternativeTo Software vergleichen und erfolgreiche Umsteiger gewinnen Bewertungen der Benutzer, Listen von Mitbewerbern, echte Bewertungen, Crowdsourcing-Abstimmungen Free BetaPage Startups für Beta-Tester präsentieren Produktlisten, Beta-Benutzer-Community, Newsletter-Features, Einblicke in die Roadmap Free Als nächstes starten Stetige Präsenz und frühe Traktion Tägliche Startup-Features, Platzierung im Newsletter und Reichweite in der Tech-Community kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 99 $ (einmalig) Starter Story Lernen Sie aus den Erfahrungen echter Gründer Über 4.400 Fallstudien, Zugang zur Community, ausführliche Berichte, Kurse Benutzerdefinierte Preisgestaltung Betafy Startups mit Beta-Benutzern zusammenbringen Beta-Tester-Pool, Feedback-Sammlung, Lead-Generierung, Discovery-Listings Benutzerdefinierte Preisgestaltung G2 Vertrauensbildung und glaubwürdige Validierung Verifizierte Bewertungen, Wettbewerbsvergleiche, Vertrauenssignale, große Käufergemeinschaft Free Capterra Erreichen Sie Geschäftskunden für B2B-Software Verifizierte Bewertungen, detaillierte Produktseiten, PPC-Gebote, vertrauensbildende Features Free SaaSWorthy Unvoreingenommene Software-Auswahl SW-Bewertungen, über 75.000 tools, verifizierte Bewertungen, kuratierte Listen, echte Zitate Free

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Product Hunt achten?

Bei der Suche nach Alternativen zu Product Hunt ist es hilfreich, Plattformen auszuwählen, die zu Ihrem Einzelziel passen und es Ihnen erleichtern, Ihre Softwareprodukte den richtigen Personen vorzustellen.

Das sollten Sie bei dem idealen tool beachten:

Aktive Communities , in denen Early Adopters, Beta-Benutzer und Technikbegeisterte regelmäßig neue tools ausprobieren und ehrliches Feedback freigeben.

Publikum, das zu Ihrer Nische passt , damit Sie Ihre technischen Produkte nicht den falschen Ein, damit Sie Ihre technischen Produkte nicht den falschen Benutzer-Persönlichkeiten anbieten.

Einfache Übermittlung-Schritte und schnelle Genehmigungen , damit Sie sich auf Ihre Produkteinführungen konzentrieren können und nicht auf endlose Formulare.

mit Ihrem treuen Kundenstamm zu interagieren und echtes Community-Engagement aufzubauen. Klare Wege, um wertvolles Feedback zu sammeln und echtes Community-Engagement aufzubauen.

Optionen, die Kosten und Nutzen in Einklang bringen – einige Plattformen sind kostenlos, während andere für zusätzliche Sichtbarkeit oder Premium-Platzierungen Gebühren erheben.

Die 11 besten Alternativen zu Product Hunt

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Geschäfts, die cloudbasierte SaaS-Plattformen nutzen, geben oft an, dass sie neue Produkte und Features 20 bis 40 % schneller als zuvor auf den Markt bringen können.

Das bedeutet, dass Early-Access-tools und Tech-Produkte ein echtes Potenzial haben, ein breiteres Publikum zu erreichen und den Markt zu revolutionieren, wenn sie den richtigen Einführungsplan haben.

Wenn Sie Produktlaunch-Software vergleichen oder eine fantastische Community jenseits von Product Hunt erschließen möchten, finden Sie hier die besten Alternativen, die Ihnen helfen, eine Verbindung zu Early Adopters herzustellen.

Sind Sie bereit, die Akzeptanz Ihres Produkts zu steigern?

1. BetaList (am besten geeignet für frühzeitiges Feedback und Traktion vor der Markteinführung)

via BetaList

Gallup-Daten zeigen, dass 80 % der Mitarbeiter, die jede Woche aussagekräftiges Feedback erhalten, sich voll engagiert fühlen. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Entwicklung neuer Produkte.

Ohne echtes Feedback von Early Adopters und Beta-Benutzern verpassen unabhängige Entwickler und kleine Teams oft die Möglichkeit, ihre Erstellungen zu optimieren. BetaList hilft Ihnen dabei, solche Probleme zu lösen, indem es Ihr Projekt Menschen vorstellt, die neue tools testen und Ihnen vor der vollständigen Markteinführung wertvolles Feedback geben möchten.

Diese frühe Präsenz kann Ihnen dabei helfen, Ihre ersten echten Benutzer zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen und ein Produkt zu formen, das vom ersten Tag an zu Ihrem Einzelziel passt.

Die besten Features von BetaList

Treten Sie in Verbindung mit Beta-Benutzern und Technikbegeisterten, die an dem Test von SaaS-Produkten und Web-Tools interessiert sind

Erstellen Sie einfache Seiten, um Anmeldungen zu sammeln und echtes Feedback von Benutzern zu erhalten

Nutzen Sie Trendthemen wie App, Entwicklertools, KI-Tools und Projektmanagement, um Ihre Nische zu bedienen

Erreichen Sie eine Community, die aktiv nach neuen tools und Nebenprojekten sucht

Erhalten Sie zusätzliche Sichtbarkeit durch den täglichen Digest und Newsletter von BetaList

Limitations von BetaList

Der meiste Traffic entsteht in den ersten Tagen nach dem Feature

Nicht jedes Produkt erhält ohne zusätzliche Aktion die gleiche Aufmerksamkeit

Im Vergleich zu größeren Launch-Plattformen ist das Engagement der Community auf ein Limit beschränkt

Preise für BetaList

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

BetaList-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über BetaList sagen

Diese Reddit-Rezension wurde freigegeben:

In den ersten 10 Tagen landeten 209 Besucher von BetaList auf der Produktwebsite und 53 von ihnen haben sich angemeldet... Als erster Traffic für ein neues Produkt erscheint mir das Volumen recht positiv.

In den ersten 10 Tagen landeten 209 Besucher von BetaList auf der Produktwebsite und 53 von ihnen haben sich angemeldet... Als erster Traffic für ein neues Produkt erscheint mir das Volumen recht positiv.

2. Indie Hackers (am besten geeignet, die Community zu unterstützen und Feedback von Gleichgesinnten zu erhalten)

via Indie Hackers

Die Entwicklung eines neuen Produkts, Nebenprojekts oder SaaS-Tools kann isolierend wirken, insbesondere für unabhängige Gründer, die alleine arbeiten. Ohne eine engagierte Community verpasst man leicht Ideen, Verbindungen und wertvolles Feedback, die die Form einer erfolgreichen Markteinführung beeinflussen.

Indie Hackers löst dieses Problem, indem es Gründern einen Raum bietet, in dem sie echte Geschichten freigeben und von anderen lernen können.

Dieses offene Netzwerk hilft Ihnen dabei, Early Adopters zu finden, praktische Ratschläge zu erhalten und eine Verbindung zu potenziellen Benutzern herzustellen, während Sie langfristig motiviert bleiben.

Die besten Features von Indie Hackers

Aktive Foren, in denen unabhängige Hersteller, Entwickler und Start-ups Erfolge, Misserfolge und Tipps freigeben

Zugang zu echten Fallstudien aus profitablen Nebenprojekten und Tech-Produkten

Ein Ideenboard für sofortiges Community-Engagement und Feedback zu neuen Ideen

Unterstützung durch Gleichgesinnte beim Testen, Einführen und Vermarkten neuer tools

Geschichten und Interviews, die Sie zu Ihrem nächsten Schritt inspirieren und Sie auf dem Laufenden halten

Limit von Indie Hackers

Keine direkte „Launch-Seite“ wie bei Product Hunt – mehr Diskussion als Aktion

Es kann einige Zeit dauern, bis Sie wahrgenommen werden, wenn Sie nicht aktiv in der Community sind

Das Feedback hängt von der Beteiligung und dem Beitrag ab, die Sie leisten

Preise von Indie Hackers

Free

Bewertungen und Rezensionen von Indie Hackers

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Benötigen Sie Hilfe bei der Ausarbeitung eines effektiven Produktlaunch-Plans? ClickUp Brain, Ihr persönlicher KI-Assistent, kann Ihnen dabei helfen.

3. Reddit (am besten geeignet für Nischen-Communities und unverfälschtes Benutzer-Feedback)

via Reddit

Viele Startups und unabhängige Hersteller unterschätzen Reddit, aber der richtige Beitrag im richtigen Subreddit kann ohne einen Cent auszugeben für enormen Traffic sorgen.

Im Gegensatz zu überfüllten Launch-Seiten bietet Reddit den Vorteil, dass er Ihnen eine Verbindung zu Ihrer Zielgruppe an ihren bevorzugten Orten ermöglicht, z. B. r/SideProject für Indie-Ideen, r/Entrepreneur für Gründer oder r/InternetIsBeautiful für clevere Tech-Produkte.

Erledigt, hilft Ihnen Reddit dabei, unverfälschtes, ungefiltertes Feedback zu sammeln, Early Adopters zu gewinnen und Vertrauen aufzubauen, wie es mit ausgefeilten Launch-Seiten allein nicht möglich wäre.

Die besten Features von Reddit

Stellen Sie eine Verbindung zu Early Adopters in fokussierten Subreddits her

Testen Sie Ideen öffentlich und erhalten Sie schnell ehrliches Feedback

Erreichen Sie kostenlos ein großes Publikum für Tech-Produkte, wenn Ihr Beitrag Anklang findet

Bleiben Sie durch Upvotes und aktive Threads langfristig sichtbar

Erfahren Sie, was Ihr Einzelziel tatsächlich will, bevor Sie mehr Zeit in die Entwicklung investieren

Limit von Reddit

Es ist leicht, gegen die Community-Regeln zu verstoßen und Beiträge zu löschen, wenn Sie zu aggressiv für sich selbst werben

Erfordert Recherche und Geduld – das Ergebnis hängt davon ab, dass Sie die richtigen Beiträge veröffentlichen

Das Engagement kann unvorhersehbar und manchmal hart sein

Preise bei Reddit

Free

Reddit Premium: 5,99 $/Monat pro Benutzer

Reddit-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Reddit sagen

Diese G2-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Reddit ist eine hervorragende Social-Media-Plattform, auf der Benutzer einer Community beitreten, Inhalt posten und sich mit anderen Benutzern austauschen können. Mit Reddit ist es ganz einfach, eine Community zu gründen oder einer beizutreten und eine Verbindung zu Gleichgesinnten herzustellen.

Reddit ist eine hervorragende Social-Media-Plattform, auf der Benutzer einer Community beitreten, Inhalt posten und sich mit anderen Benutzern austauschen können. Mit Reddit ist es ganz einfach, eine Community zu gründen oder einer beizutreten und eine Verbindung zu Gleichgesinnten herzustellen.

👀 Wissenswertes: Die erste iPhone-Einführung im Jahr 2007 wäre beinahe gescheitert. Steve Jobs musste hinter den Kulissen das Gerät wechseln, da der Prototyp während der Vorführung immer wieder abstürzte.

4. AlternativeTo (Am besten geeignet für den Vergleich von Software und erfolgreiche Umsteiger)

via AlternativeTo

Ihre Softwareprodukte Menschen zu präsentieren, die bereits nach Alternativen suchen, ist eine clevere Verknüpfung, um Traffic zu generieren und Early Adopters zu finden, die bereit sind, etwas Neues auszuprobieren.

AlternativeTo bewertet tools anhand von echten Benutzerbewertungen und Rezensionen. Wenn also jemand nach einer Alternative zu einer bekannten App sucht, kann Ihr neues Produkt neben etablierteren Namen angezeigt werden.

AlternativeTo – die besten Features

Erscheinen Sie direkt neben Ihren wichtigsten Mitbewerbern, wenn Benutzer nach besseren Optionen suchen

Erreichen Sie eine große, aktive Community, die Software vergleichen und neue SaaS-Produkte entdecken möchte

Nutzen Sie echte Bewertungen von Benutzern und Stimmen, um Vertrauen aufzubauen und potenzielle Kunden zu gewinnen

Profitieren Sie von stetigem organischem Traffic, da Menschen nach besseren tools suchen

Bleiben Sie mit Crowdsourcing-Rankings und aktuellen Produktseiten auf dem Laufenden

Einschränkungen von AlternativeTo

Es dauert eine Weile, bis Ihr tool auffällt, wenn es noch nicht viele Upvotes hat

Keine klassische Launch-Plattform, sondern eher für kontinuierliche Entdeckungen als für große Ankündigungen geeignet

Limit direkte Interaktion – Sie sind darauf angewiesen, dass Besucher auf Ihre Website klicken

Preise von AlternativeTo

Free

Bewertungen und Rezensionen von AlternativeTo

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit.

5. BetaPage (am besten geeignet, um Start-ups Early Adopters und Beta-Testern vorzustellen)

via BetaPage

Vor einigen Jahren brachten Ray-Ban und Meta eine Smart-Brille namens Ray-Ban Stories auf den Markt. Die Idee klang futuristisch: eine Brille, mit der man Fotos und Videos mit versteckten Kameras aufnehmen kann. Allerdings fand das Produkt bei den Käufern keine Verbindung.

Weniger als 10 % des Lagerbestands wurden verkauft und über 13 % wurden zurückgegeben, was zeigt, wie schwer es ein neues Produkt haben kann, wenn es sein Einzelziel verfehlt und auf echtes Feedback verzichtet.

BetaPage hilft unabhängigen Entwicklern und Start-ups, diesen Fehler zu vermeiden, indem es Nebenprojekte, SaaS-Produkte und Tech-Tools in einer Liste auflistet, bei denen Early Adopters tatsächlich nach neuen Ideen suchen. Es hilft Ihnen, Beta-Benutzer zu gewinnen, wertvolles Feedback zu sammeln und Ihren Pitch lange vor einer großen Produkteinführung zu testen.

Die besten Features von BetaPage

Liste Ihre Softwareprodukte oder Apps auf, unabhängig davon, ob sie sich in der Entwicklung befinden, in der privaten Beta-Phase sind oder bereits live sind.

Erreichen Sie eine Community aus Start-up-Liebhabern, Beta-Testern und Ideensuchenden.

Erhalten Sie Upvotes und Newsletter-Features, die frühe Besucher auf Ihre Seiten lenken.

Messen Sie die tatsächlichen Zinsen und formen Sie Ihren Pitch, bevor Sie Geld für eine größere Markteinführung ausgeben.

Sammeln Sie nützliche Erkenntnisse, um Ihre Roadmap zu verbessern und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen.

Limit von BetaPage

Die Qualität der Anmeldungen kann unterschiedlich sein, wenn Ihre Nische zu breit gefächert ist.

Funktioniert am besten in Kombination mit anderen Alternativen zu Product Hunt, um genügend Aufmerksamkeit zu erzielen.

Weniger nützlich für vollständig eingeführte Software, die keine Beta-Tests benötigt.

Preise für BetaPage

Free

BetaPage-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Launching Next (am besten geeignet für eine kontinuierliche Präsenz und frühe Kundenbindung)

via Launching Next

Ihr Startup echten Benutzern vorzustellen, ist oft der schwierigste Teil einer Produkteinführung, insbesondere wenn Sie Nebenprojekte oder Nischen-SaaS-Produkte ohne großes Marketingbudget entwickeln.

Mit Launching Next können Sie täglich neue Startups und Tech-Produkte in einer Liste listen und Ihre Idee Tausenden von Lesern präsentieren, die auf der Suche nach neuen tools sind, die sie ausprobieren können. Es ist eine einfache Möglichkeit, wertvolles Feedback zu sammeln, mit Early Adopters in Verbindung zu treten und Ihre Dynamik über den einzelnen Launch-Tag hinaus aufrechtzuerhalten.

Die besten Features von Launching Next

Feature Ihre Softwareprodukte, tools und neuen Projekte neben Tausenden von trendigen Startups.

Erreichen Sie ein Publikum aus Technikbegeisterten, Gründern und potenziellen Beta-Benutzern.

Profitieren Sie von täglichen Besuchern, die nach Nebenprojekten und neuen tools zum Testen suchen.

Option, sich in den täglichen Newsletter in die Liste eintragen zu lassen, um zusätzliche Community-Interaktion zu erzielen

Einfache Übermittlung mit klarem Weg zu einem Feature

Einführung von Next-Limit

Grundlegende Listen erhalten ohne zusätzliche Aktion möglicherweise weniger Sichtbarkeit.

Der Traffic hängt von Ihrer Nische und davon ab, wie gut Ihre Produktseiten hervorstechen.

Funktioniert am besten in Kombination mit anderen Alternativen zu Product Hunt.

Einführung der nächsten Preisgestaltung

Free

Upgrade: 99 $ (einmalig)

Einführung von Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Die Einführung eines neuen Produkts ist ein risikoreicher, schnelllebiger Prozess. ClickUp Brain MAX fungiert als Ihr KI-gestützter Launch-Partner und hilft Ihnen, das Chaos von unzusammenhängender, isolierter Arbeit zu beseitigen.

Sprachgesteuerte Produktivität : Verwenden Sie : Verwenden Sie Talk to Text , um Ideen schnell festzuhalten, Launch-Aufgaben zuzuweisen oder Ihr Team auf dem Laufenden zu halten – ganz ohne Hände, sogar unterwegs

Nahtlose Zusammenarbeit : Erstellen Sie Dokumente, entwickeln Sie Botschaften und weisen Sie Aufgaben an Team-Mitglieder in Echtzeit zu – alles auf einer einzigen Plattform

KI-gestützte Einblicke : Erhalten Sie kontextbezogene Antworten auf Fragen zur Markteinführung, erstellen Sie Pressemitteilungen, Blogbeiträge oder FAQs und fassen Sie Feedback oder Meeting-Notizen sofort zusammen

beenden Sie die Tool-Überlastung:* Ersetzen Sie mehrere unverbundene KI-Tools durch eine einzige, unternehmensgerechte Lösung und erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf ChatGPT, Claude, Gemini und mehr für eine All-in-One-KI, die Ihr Produkt, Ihr Team und Ihre Ziele versteht Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die kontextbezogene KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Dokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr.

7. Starter Story (am besten geeignet, um aus den Erfahrungen echter Gründer zu lernen)

via Starter Story

Wussten Sie, dass Google seine spezielle Podcast-App für US-Benutzer Mitte 2024 einstellen musste, nachdem es nicht gelungen war, genügend Benutzer zu gewinnen?

Obwohl Google Podcasts eine globale Marke hinter sich hat, schaffte es das Unternehmen nur, für etwa 4 % der wöchentlichen Hörer in den USA zur ersten Wahl zu werden, während YouTube über 23 % für sich gewinnen konnte. Eine schwache Markteinführung und ein unklarer Markt können selbst das innovativste Produkt oder Unternehmen am Erfolg hindern.

Starter Story wurde aus diesem Grund ins Leben gerufen – es hilft Gründern, diese blinden Flecken zu vermeiden, indem es ihnen Tausende von realen, detaillierten Beispielen für Produkteinführungsstrategien liefert und ihnen zeigt, wie sie ihr nächstes Projekt zum Erfolg führen können

Die besten Features von Starter Story

Lernen Sie aus über 4.400 Fallstudien von Gründern aus verschiedenen Branchen und Geschäftsmodellen

Greifen Sie auf detaillierte Berichte und Studien zu, um Trends und profitable Marktlücken zu erkennen

Treten Sie einer aktiven Gründer-Community bei, um Feedback von Gleichgesinnten und praktische Ratschläge zu erhalten

Nutzen Sie Vorlagen und tools, um schneller von der Idee zur Markteinführung zu gelangen

Nehmen Sie an speziellen Kursen zu Lean SEO, E-Mail-Marketing und Solopreneur-Systemen teil

Limit von Starter Story

Hohe Vorabkosten für die Mitgliedschaft können für Gründer mit geringem Kapital eine Hürde darstellen

Die Umsatzzahlen sind selbst gemeldet und nicht immer unabhängig überprüft

Manche Geschichten können inspirierender sein als Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Die Tiefe der Community und die Erfahrung, etwas zu unterstützen, variieren je nach Thema und Benutzer

Preise für Starter Story

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Starter Story

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Betafy (Am besten geeignet für die Vermittlung von Startups an Beta-Benutzer)

via Betafy

Wenn Sie etwas Neues auf den Markt bringen, gibt es nichts Schlimmeres als Schweigen. Ohne eine engagierte Gruppe von frühen Testern kann es leicht passieren, dass Fehler übersehen werden, die Dynamik verloren geht oder etwas entwickelt wird, das niemand wirklich will.

Betafy löst dieses Problem, indem es Startups direkt mit echten Beta-Benutzern in Verbindung bringt, die gerne testen und Feedback freigeben. So können Sie auf einfache Weise Probleme erkennen, Erkenntnisse sammeln und Kundenbindung aufbauen, bevor Sie live gehen.

Die besten Features von Betafy

Treten Sie in Kontakt mit einer Community aus Beta-Testern und Early Adopters

Erhalten Sie Feedback, mit dem Sie Probleme beheben können, bevor Sie ein Produkt auf den Markt bringen

Nutzen Sie die Plattform, um Tester für Apps, SaaS und neue digitale Produkte zu finden

Präsentieren Sie Ihr Start-up in einem speziellen Entdeckungsbereich

Kombinieren Sie Benutzerforschung und Lead-Generierung an einem Ort

Limitations von Betafy

Die Qualität des Feedbacks hängt von der Aktivität Ihrer Beta-Tester ab

Im Vergleich zu größeren Launch-Plattformen kleinere Community

Begrenzte integrierte Aktion über Beta-Tests hinaus

Preise von Betafy

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Betafy

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. G2 (Am besten geeignet für Vertrauensbildung und glaubwürdige Benutzerbewertung)

via G2

Selbst die cleversten Produkteinführungen können scheitern, wenn neue Benutzer Ihrem Produkt nicht vertrauen. Es ist eine Sache, Ihre SaaS- oder Tech-Produkte auf Product Hunt zu bewerben, aber eine ganz andere, konkrete Beweise von tatsächlichen Kunden zu liefern.

G2 schließt diese Lücke, indem es Ihrer Software einen sichtbaren, vertrauenswürdigen Space für verifizierte Bewertungen bietet. So können Sie Early Adopters leichter für sich gewinnen, sich mit großen Wettbewerbern vergleichen und wertvolles Feedback in Glaubwürdigkeit umwandeln, die auch lange nach dem Starttag noch Bestand hat.

Die besten Features von G2

Sammeln Sie authentische Bewertungen von echten Kunden, um Vertrauen bei Ihrer Zielgruppe aufzubauen

Präsentieren Sie Ihr Produkt neben denen Ihrer Mitbewerber, damit Käufer die Software direkt vergleichen können

Nutzen Sie die Abzeichen und Vertrauenssignale von G2 auf Ihrer Website, um Ihre Konversionsrate zu steigern

Nutzen Sie eine große Community von Fachleuten, die das Freigeben von dem, was arbeitet, und dem, was nicht arbeitet, pflegen

Gewinnen Sie stetigen organischen Traffic von Käufern, die nach neuen tools und SaaS-Produkten suchen

Limitations von G2

Es kann Zeit und Aufwand kosten, genügend hochwertige Bewertungen zu sammeln

Konkurrierende Listen können einen höheren Rang einnehmen, wenn sie mehr Bewertungen oder größere Marketingbudgets haben

Bewertungen sind öffentlich, sodass negatives Feedback Ihre Punktzahl beeinträchtigen kann, wenn es nicht gut gehandhabt wird

G2-Preise

Free

G2-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über G2 sagen

Diese G2-Bewertung wurde freigegeben:

G2.com ist meine bevorzugte Plattform geworden, wenn ich neue Software bewerten oder tools vergleichen möchte. Ich nutze sie häufig – oft mehrmals pro Woche –, da sie unglaublich einfach zu bedienen ist und mir Zeit bei der Entscheidungsfindung spart.

G2.com ist meine bevorzugte Plattform geworden, wenn ich neue Software bewerten oder tools vergleichen möchte. Ich nutze sie häufig – oft mehrmals pro Woche –, da sie unglaublich einfach zu bedienen ist und mir Zeit bei der Entscheidungsfindung spart.

👀Fun Fact: Der Slogan „Just Do It” von Nike stammt aus den letzten Worten eines verurteilten Mörders und verwandelte einen unerwarteten Ursprung in eine milliardenschwere Marketingkampagne.

10. Capterra (am besten geeignet, um Geschäftskunden zu erreichen und B2B-Software zu präsentieren)

via Capterra

Die „Just Walk Out ”-Kassentechnologie von Amazon wirkte bei ihrer Einführung futuristisch, verfehlte jedoch das, was den Kunden wirklich wichtig war: Einsparungen zu sehen, Quittungen zu verfolgen und Produkte in Echtzeit zu finden.

Das ist eine Erinnerung daran, dass selbst innovative Produkte scheitern können, wenn sie nicht den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer entsprechen.

Capterra hilft Ihnen, diese Falle zu vermeiden, indem es Ihre Software mit Käufern in Verbindung bringt, die auf Peer-Reviews und direkte Vergleiche vertrauen, bevor sie sich committen. Dies ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihr Tool Unternehmen vorzustellen, die aktiv nach Lösungen wie Ihrer suchen.

Die besten Features von Capterra

Helfen Sie Geschäfts-Kunden dabei, tools anhand verifizierter Benutzer-Bewertungen zu vergleichen

Präsentieren Sie detaillierte Seiten, die Vertrauen und Transparenz schaffen

Bieten Sie auf Kategorien, um vor Entscheidungsträgern in Ihrer Nische zu erscheinen

Sammeln und heben Sie authentisches Feedback von Benutzern hervor, um Ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern

Heben Sie sich von Mitbewerbern ab, die Käufer bereits in Betracht gezogen haben

Limitations von Capterra

Die Veröffentlichung von Bewertungen kann bei einigen Anbietern langsam oder uneinheitlich sein

Die Qualität des Unterstützens bei Bewertungsstreitigkeiten kann variieren

Um ganz oben in der Liste zu bleiben, ist oft ein zusätzliches Budget für Pay-per-Click-Anzeigen erforderlich

Preise von Capterra

Free

Bewertungen und Rezensionen von Capterra

G2 : 3,8/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Capterra sagen

Diese G2-Bewertung wurde freigegeben:

Capterra ist eine riesige Plattform mit vielen detaillierten Software-Bewertungen. Capterra hat eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche. Ich nutze Capterra sehr gerne, da ich in einem Finanzunternehmen arbeite und wir für einen reibungslosen Ablauf verschiedene Softwareprogramme benötigen, z. B. für Datenanalyse, Video-Konferenzen usw..

Capterra ist eine riesige Plattform mit vielen detaillierten Software-Bewertungen. Capterra hat eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche. Ich nutze Capterra sehr gerne, da ich in einem Finanzunternehmen arbeite und wir für einen reibungslosen Ablauf verschiedene Softwareprogramme benötigen, z. B. für Datenanalyse, Videokonferenzen usw..

11. SaaSWorthy (am besten geeignet für unvoreingenommene Software-Auswahllisten)

via SaaSWorthy

Eine schlechte Softwareauswahl kann Budget verschwenden, Zeit kosten und das Wachstum bremsen, noch bevor Ihr Team überhaupt loslegen kann.

Bei Tausenden von Optionen in jeder Kategorie führt es oft zu ungünstigen Ergebnissen, sich ausschließlich auf die Intuition zu verlassen. SaaSWorthy begegnet dieser Herausforderung, durch die Nachverfolgung von über 75.000 Softwareprodukten und deren Bewertung mit eindeutigen SW-Scores, sodass Sie eine intelligentere Vorauswahl treffen und vergleichen können, was wirklich wichtig ist.

Die besten Features von SaaSWorthy

Verfolgen Sie über 75.000 tools in mehr als 600 Softwarekategorien

Verwenden Sie den SW-Score, um Produkte nach Beliebtheit, Zufriedenheit und Dynamik zu vergleichen

Durchsuchen Sie verifizierte Benutzer-Bewertungen und detaillierte Preis-Info nebeneinander

Erhalten Sie kuratierte Listen wie die besten Tools für das Lieferantenmanagement oder die Mitarbeiterschulung

Greifen Sie auf echte Benutzerkommentare zu, die Vor- und Nachteile sowie Anwendungsbeispiele aus der Praxis erläutern

Limitations von SaaSWorthy

Einige Kategorien sind ausführlicher als andere

Kostenlose Beratung ist nicht so individuell wie die eines bezahlten Beraters

Für Nischenbranchen können die Listen überwältigend wirken

SaaSWorthy-Preise

Free

SaaSWorthy-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten suchen, Ihr Produkt über Product Hunt hinaus frühen Benutzern und Communities vorzustellen, finden Sie hier drei großartige Alternativen, die eine Überlegung wert sind.

Hacker News: Freigeben Sie Nebenprojekte und neue Produkte mit der einflussreichen Hacker News-Community, um ehrliches Feedback zu erhalten

GrowthHackers: Bewerben Sie Produkteinführungen und Wachstumsgeschichten bei einem marketingaffinen Publikum

Launching Next: Entdecken und reichen Sie vielversprechende neue Startups und Nebenprojekte ein

Wie ClickUp Ihnen bei der Produkteinführung hilft

Ein Feature auf Product Hunt oder ähnlichen Plattformen kann zwar für einen Tag Aufmerksamkeit erregen, aber das ist nur ein Teil der Einführung eines Produkts, das die Menschen tatsächlich wollen und auch weiterhin nutzen.

Jede Markteinführung umfasst zahlreiche Komponenten, und genau hier macht ClickUp den Unterschied für Sie und Ihr Team.

ClickUp ist zwar keine direkte Listing-Website wie Product Hunt, bietet Produktteams jedoch den weltweit ersten konvergenten KI-Arbeitsbereich. Damit können sie Produkteinführungen verwalten, Feedback sammeln und mithilfe der robusten Projektmanagement-, Dokumentations- und Kollaborationsfunktionen eine Community rund um ihr Produkt aufbauen. Lassen Sie uns diese gemeinsam erkunden 🚀

Aufgabe-Management für Einführungs-Checklisten und Zeitleiste

Planen Sie jeden Meilenstein und halten Sie Aufgaben mit ClickUp Aufgaben mühelos am Laufen

Bei jeder Markteinführung können Produktmanager große Ziele in kleinere Aufgaben aufteilen, Fälligkeitsdaten festlegen, Eigentümer hinzufügen und Abhängigkeiten zuordnen.

Wenn Ihr Designer im Beispiel die Entwürfe fertiggestellt hat, kann ClickUp Aufgabe das Entwicklerteam automatisch benachrichtigen, dass es Zeit für die Umsetzung ist.

Hier finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie mit ClickUp Aufgaben priorisieren können:

dokumente und Wikis für Produktdokumentationen und Pressemappen*

Entwerfen Sie Ihre Produktgeschichte, organisieren Sie Anforderungen und erstellen Sie lebendige Wissensdatenbanken mit ClickUp Dokumenten

Wenn Ihr Projekt Form annimmt, benötigt Ihr Team eine zuverlässige Informationsquelle. ClickUp Docs und Wikis machen dies möglich. Sie können detaillierte Produktspezifikationen erstellen, Ihre Pressemappe hochladen und jedes Dokument direkt mit Aufgaben verknüpfen. Wenn Ihre Marketingmitarbeiter die neueste Produktbeschreibung überprüfen müssen, wissen sie genau, wo sie diese finden.

Hier ist, was Zel Crampton über ClickUp zu sagen hat:

Ich erinnere mich, dass wir Anfang 2021 versucht haben, eine ganze Reihe von Produkten auf den Markt zu bringen. Wir haben Termine verpasst, wir hatten Probleme. Die Leute haben nicht miteinander kommuniziert. Wir wussten nicht, wer eigentlich die Entscheidungen treffen sollte. Wir haben ein paar kluge Leute eingestellt, aber ich würde sagen, dass ClickUp so etwas wie das Rückgrat für den Betrieb des Unternehmens ist, insbesondere für großartige Workflows.

Ich erinnere mich, dass wir Anfang 2021 versucht haben, eine ganze Reihe von Produkten auf den Markt zu bringen. Wir haben Termine verpasst, wir hatten Probleme. Die Leute haben nicht miteinander kommuniziert. Wir wussten nicht, wer eigentlich die Entscheidungen treffen sollte. Wir haben ein paar kluge Leute eingestellt, aber ich würde sagen, dass ClickUp so etwas wie das Rückgrat für den Betrieb des Unternehmens ist, insbesondere für großartige Workflows.

Ohne angemessenes Feedback kann Ihr Produkt niemals seine beste Version erreichen. Mit ClickUp Formularen können Sie innerhalb weniger Minuten Erkenntnisse von Beta-Testern oder Fehlerberichte sammeln.

Sammeln Sie Antworten, wandeln Sie diese in Aufgaben um und werden Sie sofort aktiv – mit ClickUp Formularen

Sobald das Feedback eingeht, wird es in Aufgaben für Entwickler oder die Qualitätssicherung umgewandelt, abgeschlossen mit Kommentaren und Anhängen.

Sammeln Sie Ideen, holen Sie Benutzermeinungen ein und setzen Sie die Antworten mit ClickUp Assign Comments in nächste Schritte um

Mit der Funktion „Kommentare zuweisen” von ClickUp können Sie sogar direkt in ClickUp Docs, Aufgaben oder Feedback-Threads Feedback für Teamkollegen hinterlassen. Auf diese Weise ist klar, wer für den nächsten Schritt verantwortlich ist, und jeder kann genau sehen, woher das Feedback stammt und was als Nächstes zu tun ist.

Koordinieren Sie alle Aufgaben, Ereignisse und Fristen nahtlos im ClickUp-Kalender

Um diesen Flow aufrechtzuerhalten, muss sich Ihr Kalender an Veränderungen anpassen. Der KI-Kalender von ClickUp übernimmt hier die Schwerarbeit. Wenn sich Ihr Starttermin oder ein Meilenstein verschiebt, plant der Kalender automatisch Aufgaben neu, blockiert Fokuszeiten und sorgt für eine gute Organisation Ihrer Meetings.

Die Synchronisierung erfolgt mit Ihrem Google- oder Outlook-Kalender, sodass Ihr Tag immer Ihre tatsächlichen Prioritäten widerspiegelt.

Bonus: Wenn Sie es hassen, zwischen Ihrem Arbeitsbereich und Ihrem Kommunikations-Tool hin und her zu wechseln, löst ClickUp auch dieses Problem mit ClickUp Chat. Auf diese Weise bleiben alle Ihre Aufgaben, Projekte und Arbeiten im Kontext.

Behalten Sie mit ClickUp Chatten den Überblick über alle Projekt-Unterhaltungen

Am deutlichsten wurde uns die kollaborative Wirkung von ClickUp bei der Arbeit an einem Content-Plan für eine Produkteinführung bewusst. Mit dem Docs-Tool konnten wir ein Content-Repository aufbauen und pflegen, das eine hierarchische Struktur, kollaborative Bearbeitung und leistungsstarke Einbettungsfunktionen umfasste.

Am deutlichsten wurde uns die Bedeutung der Zusammenarbeit mit ClickUp bei der Erstellung eines Content-Plans für eine Produkteinführung bewusst. Mit dem Docs-Tool konnten wir ein Content-Repository aufbauen und pflegen, das eine hierarchische Struktur, gemeinsame Bearbeitung und leistungsstarke Einbettungsfunktionen umfasste.

Für Produktteams, die ClickUp verwenden, bedeutet das System, dass kurz vor dem Starttermin alle wissen wollen, wie die Nachverfolgung der Dinge ist. Mit den Dashboards von ClickUp ist das ganz einfach. Erstellen Sie ein Dashboard mit Echtzeit-Ansichten zum Sprint-Fortschritt, offenen Bugs, Marketing-Bereitschaft und allen wichtigen KPIs.

Halten Sie Ihre Teams mit Echtzeit-Diskussionen und Updates über ClickUp Dashboards auf dem Laufenden

Vorlagen für die Website-Entwicklung und die Planung der Markteinführung

Möchten Sie Ihre Arbeit vereinfachen? Die Vorlagen für Produkteinführungen von ClickUp machen Ihre üblichen Prozesse noch komfortabler. Sie können eine Produkt-Roadmap, eine Produktbeschreibung oder eine Vorlage für Versionshinweise verwenden, anstatt selbst etwas zu erstellen.

Mit der Vorlage „Checkliste für Produkteinführungen“ von ClickUp lassen sich beispielsweise alle Aufgaben, Zeitleiste und Ressourcen, die für eine reibungslose Markteinführung erforderlich sind, ganz einfach planen.

Kostenlose Vorlage erhalten Teilen Sie komplexe Produkteinführungen in klare, überschaubare Schritte auf – mit der Vorlage „Checkliste für Produkteinführungen“ von ClickUp

Mit dieser Vorlage kann Ihr Team an einem Ort in Echtzeit planen, den Fortschritt nachverfolgen und Aktualisierungen vornehmen. Von der Koordination der Aufgaben bis hin zur Information aller Beteiligten – mit dieser praktischen Checkliste können Sie Ihre Produkteinführung ganz einfach verwalten.

Schließen Sie alles mit ClickUp-Automatisierungen und -Integrationen

ClickUp beschränkt sich nicht nur auf die Verwaltung Ihres Teams.

Sie können ClickUp auch in Ihre bestehenden tools integrieren, sodass Design-Dateien in Figma, Pull-Anfragen in GitHub und Unterhaltungen in Slack alle an einem Ort zusammenlaufen. Das bedeutet weniger Wechseln zwischen verschiedenen Registerkarten und kein mühsames Suchen nach Updates, die über verschiedene tools verstreut sind.

Lösen Sie Statusänderungen aus, weisen Sie Aufgaben zu und aktualisieren Sie Workflows automatisch mit ClickUp Automatisierungen

Dank Automatisierung bleiben alle diese beweglichen Teile schließlich in Synchronisierung. ClickUp Automatisierungen können Aufgaben automatisch von einem Team an das nächste weitergeben, den Status ändern, wenn die Arbeit erledigt ist, und die Eigentümer an bevorstehende Fristen erinnern.

ClickUp macht Produkteinführungen effektiv

Die Markteinführung eines neuen Produkts ist eine der spannendsten, aber auch komplexesten Herausforderungen, denen sich ein Team stellen kann. Plattformen wie Product Hunt spielen zwar eine wichtige Rolle, um frühzeitig Aufmerksamkeit zu erregen, sind jedoch keine umfassende Lösung.

Um eine wirklich herausragende Markteinführung zu erzielen, müssen Sie Ihre Einführungsplattform mit einem Tool kombinieren, das Ihnen dabei hilft, jeden Schritt zu planen.

ClickUp wurde genau für diesen Zweck entwickelt. ClickUp vereint alle Ihre Komponenten, von Aufgaben und Zeitleisten bis hin zu Feedback, Inhalt, Zusammenarbeit und Automatisierung, und sorgt so dafür, dass Ihre Produkte mit maximaler Wirkung auf den Markt kommen.

Sind Sie bereit, Ihre nächste Markteinführung zu vereinfachen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an