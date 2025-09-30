Kostenlose Vorlage für den Arbeitsumfang für Google Docs

Missverständnisse über den Arbeitsumfang sind einer der schnellsten Wege, um Projekte zum Scheitern zu bringen. Vielleicht hat der Kunde drei Überarbeitungen erwartet, aber Ihr Team hat nur eine eingeplant. Das Leben eines Projektmanagers kann dann so aussehen:

Eine Vorlage für den Arbeitsumfang löst diese Probleme, bevor sie auftreten. Sie fungiert als lebendiges Dokument, das sich leicht bearbeiten, freigeben und an jedes Projekt anpassen lässt.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen einige kostenlose Vorlagen für Arbeitsumfänge in Google Docs vor, die Sie sofort verwenden können. Wenn Sie nach einer besser vernetzten und anpassbaren Option suchen, sollten Sie sich die ClickUp-Vorlagen ansehen, die sich direkt in Ihre Projekte integrieren lassen.

Was macht eine gute Vorlage für den Arbeitsumfang in Google Docs aus?

Hier sind einige Dinge, auf die Sie bei einer Vorlage für den Arbeitsumfang (SOW) in Google Docs achten sollten:

Definiert die Ziele des Projekts und die Ergebnisse: Gibt genau an, was mit dem Projekt erreicht werden soll und welche Ergebnisse erwartet werden

Legt Projekt-Zeitleiste fest: Fügt Meilensteine und Fälligkeitstermine hinzu, um den Fortschritt zu verfolgen

Weist Rollen und Verantwortlichkeiten zu: Klarheit hinsichtlich der Eigentümerschaft und Klarheit hinsichtlich der Eigentümerschaft und Projektrollen für jede Aufgabe oder jedes Ergebnis

Übersicht über Budgetdetails: Weist geschätzte Kosten und Ressourcen zu, um Transparenz zu gewährleisten

Liste Akzeptanzkriterien auf: Legt fest, wie der Erfolg gemessen und genehmigt wird

strukturiert Inhalt mit Abschnitten:* Verwendet Überschriften, Tabellen oder Listen für mehr Übersichtlichkeit und eine bessere Navigation

nachverfolgung der Version: *Dokumentänderungen überwachen und Verantwortlichkeiten festhalten

Vorlagen für den Arbeitsumfang auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle mit allen im Blog aufgeführten Vorlagen für den Arbeitsumfang:

Google Docs-Vorlagen für Arbeitsumfang

Hier finden Sie einige der besten editierbaren SOW-Vorlagen, die den Anforderungen Ihres Projekts entsprechen. 🚀

1. Vorlage für den Arbeitsumfang von HubSpot

via HubSpot

Dies ist eine gebrauchsfertige Dokumentvorlage, die alle wesentlichen Details eines Projekts vor dessen Beginn erfasst. Sie umfasst die Grundlagen des Projekts und beschreibt genau, was geliefert werden soll.

Beginnen Sie damit, die Projekt-Details wie Titel, Standort, Liefermethoden und verantwortliche Parteien hinzuzufügen. Beschreiben Sie dann den Umfang in einfachen Worten und listen Sie anschließend die zu erbringenden Leistungen auf.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Enthält einen speziellen Bereich für Ausschlüsse, um eine schleichende Ausweitung des Arbeitsumfangs zu verhindern

Organisiert Meilensteine zusammen mit Lieferterminen

Bietet einen detaillierten Abschnitt zu den Kosten für Arbeitskräfte, Materialien oder andere Projektkosten

Nutzt den Zugriff in Microsoft Word, PDF und Google Docs für Flexibilität bei der Bearbeitung und beim Freigeben

📌 Ideal für: Marketingteams und Client-Service-Agenturen, die Ergebnisse, Ausschlüsse und Kosten im Voraus erfassen müssen, um falsch ausgerichtete Erwartungen zu vermeiden.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie mit der Umsetzung beginnen, ist es wichtig, Ihr Team und Ihren Kunden aufeinander abzustimmen, indem Sie eine formelle Genehmigung Ihrer Leistungsbeschreibung einholen. Diese Baseline umfasst drei Komponenten: die Leistungsbeschreibung, die Projektstrukturplanung (Work Breakdown Structure, WBS) und das WBS-Wörterbuch. Zusammen definieren diese die Projektziele, Ergebnisse, Ausschlüsse, Ressourcen, Zeitleiste und mehr.

2. Vorlage für den Arbeitsumfang eines Projekts von Template. Net

Diese Vorlage lässt sich schnell benutzerdefiniert anpassen und enthält alle wichtigen Projektdetails in einem übersichtlichen, druckbaren Format. Sie beginnt mit einem Feld für Ihr Firmenlogo und einen Projekt-Titel, sodass Sie sie von Anfang an an Ihren Markenstil anpassen können.

Darüber hinaus ermöglicht das benutzerfreundliche Design der Projektumfang-Vorlage Teams die schnelle Anpassung von Abschnitten wie Zielen, Umfang und Ergebnissen, wodurch Klarheit und Abstimmung vom Start bis zum Abschluss gewährleistet werden.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Definieren Sie von Anfang an Projektziele, Ergebnisse und Zeitleiste

Minimieren Sie Scope Creep, indem Sie im Voraus Grenzen und Erwartungen festlegen

Verbessert die Verantwortlichkeit durch klar definierte Rollen und Zuständigkeiten

Drucken Sie die Vorlage zur Verwendung vor Ort oder zur Einweisung von Clients aus

📌 Ideal für: Kleine Geschäfte und Agenturen, die ein markenspezifisches, druckbares Dokument für den Arbeitsumfang suchen, das Clients schnell überprüfen und genehmigen können.

3. IT-Arbeitsumfang-Vorlage von Template. Net

Diese SOW-Vorlage von Template.net wurde entwickelt, um die technischen und administrativen Details eines IT-Projekts in einem strukturierten Dokument festzuhalten. Sie beginnt mit einem Abschnitt Definition von Begriffen, um technische Fachbegriffe im Voraus zu klären und sicherzustellen, dass alle Beteiligten die gleiche Terminologie verwenden.

Sie können die Bearbeitung mit Microsoft Word, Google Docs oder Apple Pages vornehmen und sie mit Ihren eigenen Projektmanagement-Daten personalisieren, bevor Sie sie freigeben oder ausdrucken.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Details mit strukturierten Bereichen für Projektname, Übersicht, Umfang, Zeitplan und Verwaltung

Tragen Sie die Namen von Auftragnehmern und Zeugen in speziellen Feldern für formelle Vereinbarungen ein

Passen Sie das Layout an jedes IT-Projekt an, von Infrastruktur-Upgrades bis hin zur Software-Implementierung

Die Vorlage lässt sich mühelos ausdrucken und freigeben und passt sich sowohl an digitale als auch an persönliche Workflows an

📌 Ideal für: IT-Abteilungen und Auftragnehmer, die technische Projekte bearbeiten, bei denen Klarheit hinsichtlich Definitionen, Compliance und formellen Vereinbarungen erforderlich ist.

4. Professionelle Vorlage für Arbeitsbeschreibungen von GooDocs

via GooDocs

Anstatt Vereinbarungen von Grund auf neu zusammenzustellen, können Sie mit dieser Vorlage alle Arbeitsdetails in einem Dokument organisieren. Mit dem integrierten Wochenplan können Sie einen klaren Arbeitsplan erstellen. Legen Sie dann die Vergütung in speziellen Abschnitten für Gehalt, Zahlung, Spesen, Urlaubsregelungen und Überstundenvergütung fest.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Legen Sie in speziellen Abschnitten die Kostenerstattung, Urlaubsansprüche und Überstundensätze fest

Erstellen Sie jeden Abschnitt so, dass er genau Ihrem Projekt oder Ihren Beschäftigungsbedingungen entspricht

Verwenden Sie sie als Vertrag für Arbeit und Referenzdokument für kontinuierliche Klarheit

📌 Ideal für: Personalverantwortliche und Arbeitgeber, die vertragsähnliche Dokumente mit Arbeitsplänen, Zahlung und Details zu Richtlinien benötigen.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Work Breakdown Structure” (Projektstrukturplan) wird oft als „webs” ausgesprochen, wodurch er genauso vernetzt klingt wie die Projekte, die er organisiert.

5. Vorlage für Projektumfangserklärung von ManyRequests

via ManyRequests

Diese Vorlage von ManyRequests stellt sicher, dass alle Beteiligten, vom Kunden bis zum Mitglied, genau wissen, was in Ihrem Arbeitsumfang enthalten ist (und was nicht).

Sie dient als tool für die Abstimmung, Genehmigung und Vermeidung von Missverständnissen. Mit dieser Vorlage für eine Projektbeschreibung sparen Sie Zeit, halten Projekte auf Kurs und bauen ein stärkeres Vertrauen zu Ihren Kunden auf.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Füllen Sie Umfang, Ergebnisse und Zeitleiste mit vorgefertigten Abschnitten aus

Führen Sie die Bearbeitung von Zahlung und Rechnungsdetails für klare Honorarvereinbarungen durch

Legen Sie die Kommunikationskadenz und Feedback-Kanäle fest

Optimieren Sie Genehmigungsprozesse durch digitales Freigeben, Kundenabzeichnungen und Nachverfolgung von Überarbeitungen

📌 Ideal für: dienstleistungsorientierte Teams und Freiberufler, die Arbeitsumfang, Meilensteine und Bedingungen der Zahlung in einem kundenorientierten Dokument zusammenfassen möchten.

6. Vorlagen für den Arbeitsumfang von Auftragnehmern von WordLayouts

via WordLayouts

Diese Vorlage führt Auftragnehmer durch alle Details, die erforderlich sind, um den Projektumfang klar zu definieren und zu kommunizieren. Sie erfasst alles, vom Hintergrund und den Zielen des Projekts bis hin zu Standorten, detaillierten Ein- und Ausschlüssen, Meilenstein-Zeitleisten und Abnahmekriterien.

Außerdem erhalten Sie umfangreiche Abschnitte für Standortangaben (primär und sekundär), Bedingungen der Zahlung, Compliance-Protokolle, Anhänge und vieles mehr.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erstellen Sie eine Karte mit primären und sekundären Standorten, um logistische und ressourcenbezogene Überlegungen zu berücksichtigen

Dokumentieren Sie Sicherheits- und Umweltmaßnahmen, um Compliance-Standards zu erfüllen

Entwerfen Sie Qualitätskontrollprotokolle, um die Standards für die Arbeitsqualität aufrechtzuerhalten

Fügen Sie Anhänge oder unterstützende Dokumente direkt in die Vorlage ein, um den vollständigen Kontext abzuschließen

📌 Ideal für: Bauunternehmen oder Bauunternehmer und Feldteams, die während des gesamten Projektlebenszyklus Projektstandorte, Compliance-Maßnahmen, Zeitleiste und Abnahmekriterien detailliert festlegen müssen.

7. Vorlage für den Arbeitsumfang von Ereignissen von WordLayouts

via WordLayouts

Diese Vorlage von WordLayouts bietet Veranstaltungsmanagern ein strukturiertes Dokument, in dem sie alle Details des Ereignisses vor der Durchführung festhalten können. Sie enthält klar definierte Abschnitte, z. B. Ziele, Veranstaltungsdetails, Personal und Verantwortlichkeiten, Ausrüstung und Materialien und vieles mehr. Sie hilft Veranstaltungsplanern dabei, den Umfang des Ereignisses umfassend zu skizzieren und für gegenseitige Klarheit mit den Clients zu sorgen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Definieren Sie Ereignis-Ziele mit Platz für die Liste messbarer Ergebnisse wie Besucherzahlen oder Sponsoring-Verpflichtungen

Skizzieren Sie Marketing- und Aktion-Strategien mit definierten Kanälen, Einzelziel und geplanten Aktivitäten

Fügen Sie Bewertungsmethoden, Prozesse zur Feedback-Erfassung und Metriken zur Messung des Ereignis-Erfolgs hinzu

Halten Sie potenzielle Risiken mit Notfall-Plans für jedes Szenario fest, von Wetterstörungen bis hin zu Problemen mit Lieferanten

📌 Ideal für: Veranstaltungsplaner und Koordinatoren, die logistikintensive Projekte verwalten, bei denen Ziele, Aktionen und Risiken dokumentiert werden müssen.

🔍 Wussten Sie schon? Bevor WBS populär wurde, ging man davon aus, dass die meisten Projektfehlschläge am Ende auftraten. Untersuchungen aus den 1990er Jahren ergaben jedoch, dass Projekte in der Regel aufgrund schlechter Planung und unklarer Zielsetzung zu Beginn scheitern.

8. Vorlage für den Projektumfang von Scribd

via Scribd

Diese Scribd-Vorlage bietet ein übersichtliches Layout, das klar definiert, was zu erledigen ist. Sie beginnt mit Platz für wichtige Anweisungen und Notizen zum Projektstart und geht dann in eine strukturierte Tabelle über, in der die wichtigsten Details Ihres Projekts erfasst werden.

Die Vorlagen sind in bearbeitbaren Formaten wie DOCX, PDF oder TXT verfügbar und lassen sich flexibel in Ihren bestehenden Workflow integrieren. Sie können sie sogar in Google Docs importieren oder über Scribd mit Kollegen freigeben.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Geben Sie die gewünschten Ergebnisse mit messbaren Einzelzielen ein, um die Erwartungen an die Ergebnisse zu steuern

Definieren Sie Kommunikationsanforderungen, einschließlich Kanäle, Häufigkeit und verantwortliche Parteien

Liste Akzeptanzkriterien mit spezifischen Metriken oder Bedingungen für die Genehmigung des Projekts

Erweitern Sie Abschnitte oder fügen Sie Zeilen ein, um die Vorlage an die Größe oder Komplexität des Projekts anzupassen

ideal für: * Projektmanager, die eine anpassungsfähige Struktur für die Dokumentation von Umfang, Zeitleisten und Kommunikationserwartungen zwischen Teams bevorzugen.

Limit bei der Verwendung von Vorlagen für den Arbeitsumfang in Google Docs

Die Vorlagen für den Arbeitsumfang in Google Docs bieten Komfort und Zugänglichkeit. Sie weisen jedoch auch erhebliche Einschränkungen auf, die zu Herausforderungen im Projektmanagement führen können:

Formatierungs-Limit: Im Vergleich zu Desktop-Textverarbeitungsprogrammen fehlen erweiterte Layout-tools, was die Erstellung komplexer Dokumentdesigns erschwert

möglichkeit von Sicherheitsverletzungen:* Die Oberfläche zum Freigeben kann zu einer versehentlichen übermäßigen Offenlegung sensibler Dokumente führen, wodurch vertrauliche Projekt-Umfänge gefährdet werden

Schwache Durchsetzung von Vorlagen: Im Gegensatz zu speziellen tools erzwingt Google Docs keine Vorlagenstandards (z. B. Pflichtfelder), was die Konsistenz über mehrere Arbeitsumfangsdokumente hinweg erschwert

Verwirrung hinsichtlich der Version: Obwohl es einen Versionsverlauf gibt, kann es mühsam sein, Versionen zu vergleichen, Änderungen genau nachzuvollziehen oder zu einer bestimmten genehmigten Version zurückzukehren

plattformübergreifende Format-Problem: *Beim Importieren aus oder Exportieren in Formate wie MS Word kann es zu Verzerrungen des Layouts kommen, die Formatierungsfehler verursachen und die Struktur löschen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die WBS-Regel 8-80. Diese besagt, dass Arbeitspakete nicht weniger als 8 Stunden und nicht mehr als 80 Stunden in Anspruch nehmen sollten, um abgeschlossen zu werden. So bleiben die Projekt-Aufgaben überschaubar, ohne überfordernd oder vage zu sein.

Alternativen zu den Vorlagen für Arbeitsumfang in Google Docs

Wenn Sie Live-Workflows, umfassende Benutzerdefinierung und nahtlose Zusammenarbeit in einer einzigen KI-Arbeit-Plattform wünschen, schreitet ClickUp als weit mehr als nur eine Aufgabe-Verwaltungssoftware voran.

es ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. *

Darüber hinaus bietet die Plattform ein robustes Vorlagen-Ökosystem (über 1000 Vorlagen), das alle Elemente des Projektlebenszyklus direkt miteinander verknüpft.

Hier sind einige unserer am meisten empfohlenen ClickUp-Vorlagen für den Arbeitsumfang.

1. ClickUp-Vorlage für den Arbeitsumfang

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Projektphasen und skizzieren Sie Aufgaben und Zeitpläne mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsumfang

Die ClickUp-Vorlage für den Arbeitsumfang fasst die Ziele, Grenzen und Ergebnisse Ihres Projekts in einem einzigen, übersichtlichen Dokument zusammen. Sie ist direkt in ClickUp-Dokumente integriert, sodass Sie Details in Echtzeit aktualisieren, direkt mit Aufgaben verknüpfen und sicherstellen können, dass alle Beteiligten denselben Plan sehen.

Sobald Sie den Arbeitsumfang definiert haben, können Sie ihn sofort mit Zeitleisten, Listen und automatischen Aktualisierungen verbinden. Auf diese Weise schreitet der Fortschritt voran, ohne dass ständige Kontrollen erforderlich sind.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder für Budgets, Genehmigungs-Checkpoints oder Ressourcenzuweisungen hinzu, um Entscheidungsträgern vollständige Sichtbarkeit zu bieten

Wechseln Sie zwischen mehreren ClickUp-Ansichten wie Gantt, Workload, Kalender oder Liste, um den Fortschritt aus verschiedenen Blickwinkeln zu überwachen

Erfassen und freigeben Sie Aktualisierungen visuell mit integrierten tools für Bildschirmaufzeichnungen und gemeinsame Bearbeitung

📌 Ideal für: Projektmanager und kundenorientierte Teams, die eine klare Übersicht über Verantwortlichkeiten, Ergebnisse und Zeitpläne benötigen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Diese Vorlagen sind absolut unübertroffen, da sie gut mit dem in die Plattform integrierten KI-Assistenten ClickUp Brain zusammenarbeiten. Mit AI Writer for Work von ClickUp Brain können Sie in Sekundenschnelle vollständige Leistungsbeschreibungen mit Zielen, Ergebnissen und Zeitleisten erstellen. *Fordern Sie ClickUp Brain auf, kontextbezogene Leistungsbeschreibungen oder andere Dokumente in jedem beliebigen Tonfall zu entwerfen Hier sind einige Vorschläge, die Sie ausprobieren können: Entwerfen Sie einen Arbeitsumfang für ein neues Projekt zur Website-Redesign, einschließlich Zielen, Ergebnissen und Meilensteinen

Erstellen Sie einen Arbeitsumfang für das Setup der IT-Infrastruktur, der Hardware, Software und Sicherheit umfasst

Erstellen Sie einen Arbeitsumfang für eine Marketingkampagne mit Zeitleiste, Metriken und wichtigsten Verantwortlichkeiten

2. ClickUp-Vorlage für den Umfangsmanagementplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Änderungen am Arbeitsumfang spontan mit der ClickUp-Vorlage für den Arbeitsumfang-Managementplan

Die ClickUp-Vorlage für den Umfangsmanagementplan bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, genau zu definieren, was zu Ihrem Projekt gehört (und was nicht), damit alle Erwartungen aufeinander abgestimmt sind.

Die Vorlage wurde für die aktive Überwachung des Arbeitsumfangs entwickelt. Während sich die Projektleistungen weiterentwickeln, können Sie den Fortschritt anhand der ursprünglichen Anforderungen nachverfolgen, Änderungen zur Genehmigung markieren und sofort sehen, wie sich Anpassungen auf Zeitleiste oder Budgets auswirken.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Details zum Arbeitsumfang zu protokollieren, wie z. B. Änderungsursache, Auswirkungen auf Fristen und Kostenauswirkungen

Legen Sie Abhängigkeit-Achtungen fest, damit Änderungen am Arbeitsumfang Ihren kritischen Pfad nicht ohne Vorwarnung unterbrechen

Organisieren und finden Sie Informationen zum Arbeitsumfang schneller mit Tag für Ergebnisse

📌 Ideal für: Programmmanager und PMOs, die komplexe Projekte verwalten, bei denen sich der Arbeitsumfang häufig ändert und eine strukturierte Dokumentation und Genehmigung erforderlich ist.

3. ClickUp Whiteboard-Vorlage für den Arbeitsumfang

Kostenlose Vorlage herunterladen Arbeiten Sie live zusammen, um bewegliche Projektteile mit der ClickUp-Vorlage für Projektumfang-Whiteboards zu verwalten

Planen Sie Ihren Projektumfang visuell mit der ClickUp-Vorlage „Projektumfang-Whiteboard“. Mit dieser Vorlage kann Ihr Team in Echtzeit auf einem gemeinsamen digitalen Board zusammenarbeiten, Ideen hinzufügen, Details organisieren und große Ziele in umsetzbare Teilschritte unterteilen.

Diese Vorlage für den Arbeitsumfang enthält vorgefertigte Abschnitte für Annahmen, Begründungen, Ziele und Ergebnisse, sodass Sie direkt mit der Planung beginnen können, ohne bei Null anfangen zu müssen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Wandeln Sie Whiteboard-Notizen direkt in nachverfolgbare Aufgaben mit Mitarbeitern und Fristen um

Kategorisieren Sie Details zum Arbeitsumfang mithilfe benutzerdefinierter Felder für Budgets, Abhängigkeiten oder Genehmigungsanforderungen

Halten Sie die Dynamik aufrecht mit Kommentarreaktionen, mit denen Team-Mitglieder schnell ihre Zustimmung signalisieren oder Bedenken äußern können

Teilen Sie komplexe Ergebnisse in geschachtelte Unteraufgaben auf und weisen Sie diese mehreren Eigentümern zu, um das Projekt gemeinsam durchzuführen

📌 Ideal für: Kreative Teams und Berater, die es vorziehen, den Arbeitsumfang in Workshops oder Kickoff-Sitzungen visuell zu skizzieren, bevor sie die Details in Aufgaben festlegen.

📮 ClickUp Insight: 16 % der Manager haben Schwierigkeiten, Aktualisierungen aus mehreren tools in einer einheitlichen Ansicht zusammenzufassen. Wenn Aktualisierungen verstreut sind, verbringen Sie mehr Zeit damit, Informationen zusammenzufügen, und weniger Zeit mit der Leitung. Das Ergebnis? Unnötiger Verwaltungsaufwand, verpasste Erkenntnisse und mangelnde Abstimmung. Mit dem All-in-One-Arbeitsbereich von ClickUp können Manager Aufgaben, Dokumente und Aktualisierungen zentralisieren, wodurch sich der Arbeitsaufwand reduziert und die wichtigsten Erkenntnisse genau dann sichtbar werden, wenn sie benötigt werden. 💫 Echte Ergebnisse: Bringen Sie 200 Fachleute in einem ClickUp-Workspace zusammen und nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Zeiterfassung, um den Aufwand zu reduzieren und die Lieferzeiten an mehreren Standorten zu verbessern.

4. ClickUp-Website Vorlage für den Arbeitsumfang

Kostenlose Vorlage herunterladen Schätzen Sie Zeitrahmen, weisen Sie Arbeit zu und verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Website-Vorlage für Arbeitsumfang

Die ClickUp-Website-Vorlage für den Arbeitsumfang bietet Teams einen klaren Fahrplan für Website-Projekte. Sie stellt sicher, dass alle Beteiligten, einschließlich Designer, Entwickler und Kunden, sich über Ziele, Ergebnisse, Zeitpläne und Aufgaben einig sind.

Außerdem enthält es integrierte Anleitungen für schwierige Abschnitte, wie z. B. die Formulierung eines Zwecks und einer Problemstellung oder die Einstellung klarer Ausschlüsse.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Entwurfsentwurf, Client-Prüfung, Entwicklung, Qualitätssicherung und Start Verfolgen Sie jede Phase der Webentwicklung mit benutzerdefinierten Status in ClickUp , z. B.und

Projekt-spezifische Details wie Preise, Ausschlüsse und Starttermine können mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern erfasst werden, um der Client eine klare Sichtbarkeit zu verschaffen

Speichern Sie alle kreativen Assets, Wireframes und Verträge an einem Ort mit Dokument-Anhängen

Automatisieren Sie Statusaktualisierungen, Erinnerungen an Fälligkeitsdatum oder Client-Benachrichtigungen mit ClickUp Automatisierung

📌 Ideal für: Webdesign-Agenturen, Freiberufler und digitale Marketingteams, die klare Erwartungen mit Kunden hinsichtlich Projektphasen, Zeitleiste und Ausschlüssen festlegen müssen.

🎥 Ansehen: Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren ClickUp-Workspace mit ClickUp Agents automatisieren können:

5. ClickUp App-Vorlage für den Arbeitsumfang

Kostenlose Vorlage herunterladen Zeichnen Sie kurze Walkthroughs der App-Flows in der ClickUp-App-Scope-Outline-Vorlage auf

Skizzieren Sie die Vision, Funktion und den Plan Ihrer App mit der ClickUp-Vorlage für den App-Umfang. Von den Kernfunktionen bis hin zu Randfällen ist sie so konzipiert, dass sie sowohl das Gesamtbild als auch die feinen Details erfasst, die Ingenieure, Designer und Kunden benötigen, um auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Es bietet vorgefertigte Abschnitte für Ziele, Feature-Listen, User Stories und Ressourcenanforderungen. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie durch die Dokumentation von allem, von den technischen Spezifikationen bis hin zu den Zeitleisten für die Bereitstellung.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung jeder Phase der App-Entwicklung mit benutzerdefinierten Status wie Wireframing, Prototyp, Beta-Test und Bereitstellung durch

Dokumentieren Sie technische Anforderungen, Betriebssystemkompatibilität und API-Integrationen mit Benutzerdefinierten Feldern, die für die Sichtbarkeit im Engineering entwickelt wurden

Priorisieren Sie Features und Sprints mithilfe der Drag-and-Drop-Funktion zur Reihenfolge von Aufgaben in Ihrem Arbeitsumfangsdokument

Fügen Sie UI-Mockups, Architekturdiagramme und Code-Schnipsel direkt in das Dokument ein, indem Sie Dateien einbetten

📌 Ideal für: Produktmanager, Softwareentwickler und Start-up-Teams, die Apps entwickeln, für die bestimmte Features, Plattformanforderungen und Testphasen erforderlich sind.

6. ClickUp-Vorlage für Leistungsbeschreibungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeschreibungen ein kundenfertiges Dokument zum Arbeitsumfang

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Leistungsbeschreibungen (SOW), um eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihren Kunden oder Auftragnehmern zu erstellen. Sie enthält kurze Beschreibungen von Zahlungseinzahlungsplänen, Autorisierungsklauseln, rechtlichen Bedingungen und anderen vertraglichen Anforderungen, die beide Seiten schützen.

Diese anfängerfreundliche Vorlage sorgt dafür, dass Kunden und Teams von Anfang an ein gemeinsames Verständnis haben

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie die Phasen der Erstellung und Genehmigung von Leistungsbeschreibungen mit benutzerdefinierten Status wie „Entwurf“, „Interne Überprüfung“, „Kundenüberprüfung“ und „Unterzeichnet“

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Vertragsreferenznummern, Zahlung und Genehmigungsdaten zu protokollieren, um die Nachverfolgung zu vereinfachen

Fügen Sie optionale Klauseln für Datenschutz, IP-Rechte, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Kündigungsbedingungen hinzu

Fügen Sie Tags für Vertragsart, Client oder Projekt hinzu, um relevante Vereinbarungen schnell wiederzufinden

📌 Ideal für: Agenturen, Berater und Rechtsteams, die eine kundenorientierte vertragliche Vereinbarung benötigen, die Ergebnisse, Bedingungen für Zahlung und Genehmigungen abdeckt.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Brain MAX ist eine Desktop-KI-Super-App, die Ihre Arbeit versteht. Sie konsolidiert Ihre Aufgaben, Dokumente, Meetings und integrierten Apps wie Google Drive, GitHub und SharePoint an einem Ort. Das bedeutet, dass Sie Ihrer KI nie wieder den Kontext erklären müssen; sie behandelt Ihre Arbeit als Teil der Unterhaltung. ⭐️ Bonus: Nutzen Sie Premium-KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini direkt aus Brain MAX, um Arbeitsumfangvorlagen zu erstellen, die zu 100 % auf den Kontext Ihrer Arbeit zugeschnitten sind. ⭐️ ⭐️ Doppelter Bonus: Verwenden Sie Ihre Stimme, um Brain MAX über Schlüssel-Klauseln oder Ausnahmen zu informieren, die Sie in Ihren Arbeitsumfang aufnehmen möchten, mit Talk to Text. Sie müssen nichts tippen! Bitten Sie ClickUp Brain MAX, jederzeit die benötigten Kontextinformationen abzurufen

7. ClickUp-Vorlage für Änderungsvorschläge

Kostenlose Vorlage herunterladen Entdecken Sie alle notwendigen Schritte und Ressourcen für eine erfolgreiche Veränderung mit der ClickUp-Vorlage für Änderungsvorschläge

Wenn Sie eine Änderung in Ihren Geschäftsabläufen vorschlagen möchten, bietet die ClickUp-Vorlage für Änderungsvorschläge einen vorgefertigten Rahmen, um diese klar und professionell zu präsentieren.

Es bietet spezielle Abschnitte wie die Seite „Änderungsfall“ zur Erläuterung des „Warum“ sowie strukturierte Bereiche für Zeitleisten, Budgets und Unterzeichner. Mit dieser Vorlage können Sie sicherstellen, dass Ihr Vorschlag sowohl überzeugend als auch umsetzbar ist.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie eine Zeitleiste mit Meilensteinen hinzu, um den Zeitplan für die Umsetzung der Änderungen festzulegen

Beschreiben Sie die Anforderungen im Abschnitt „Ressourcen“, um den Personal-, tool- oder Finanzbedarf anzugeben

Holen Sie sich die formelle Zustimmung der Stakeholder mit der Signatur-Seite für Genehmigungen

Verwenden Sie Kommentarreaktionen und @Erwähnungen, um in Echtzeit an Entwürfen für Angebote zusammenzuarbeiten

📌 Ideal für: Betriebsleiter und Projektleiter, die Anpassungen an Ressourcen, Zeitleisten oder Arbeitsumfang in einem strukturierten, zur Freigabe bereiten Format vorschlagen müssen.

8. ClickUp-Vorlage für Projekt-Whiteboard-Vorschläge

Kostenlose Vorlage herunterladen Erhalten Sie ein visuelles Layout, um Ideen und den Umfang der Arbeit mit der ClickUp-Vorlage für Projektvorschläge zu organisieren

Planen, strukturieren und präsentieren Sie Ihr nächstes Projekt mit der ClickUp-Vorlage für Projektvorschläge. Diese Vorlage wurde in ClickUp Whiteboards für die Angebotsphase entwickelt und nicht für die Projektplanung nach der Genehmigung.

So können Sie Ihre Ideen in eine übersichtliche Präsentation umwandeln, die für Entscheidungsträger leicht verständlich und genehmigungsfähig ist. Mit vorkonfigurierten Angebotsansichten können Sie Input von Ihrem Team einholen, die Präsentation verfeinern und ein klares, ansprechendes Angebot erstellen, das Sie sofort präsentieren können.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Fügen Sie mit benutzerdefinierten Feldern angebotsspezifische Details wie Budgetvoranschläge, erwartete Kapitalrendite und Entscheidungsfristen hinzu

Wechseln Sie zwischen vorgefertigten Ansichten wie dem Projektvorschlagsboard , um Setup und Navigation zu beschleunigen

Stellen Sie die Komponenten Ihrer Karte visuell dar und fügen Sie jedem Element eine relevante Notiz, ein Diagramm und einen verknüpften Link als Anhang hinzu

Verwenden Sie Prioritäts-Beschreibungen, um zu markieren, welche Elemente des Angebots vor der Übermittlung zuerst fertiggestellt werden müssen

📌 Ideal für: Business-Development-Teams, Berater und Freiberufler, die neue Projekte vorstellen und ROI, Zeitleiste und Budgets in einem professionellen Format präsentieren müssen.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Brain verwandelt Ihre Ideen in visuelle Darstellungen, indem es mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen direkt in Whiteboard Bilder generiert. Wenn Sie schnelle Mockups, Prozessdiagramme oder kreative Assets benötigen, können Sie diese ohne Wechsel des tools zum Leben erwecken. Erstellen Sie mit ClickUp Brain in ClickUp Whiteboards benutzerdefinierte Grafiken, um Ihre Planung zu unterstützen Sie können einfach die Eingabeaufforderung „Erstellen Sie einen einfachen visuellen Workflow anhand der Projektphasen (Entdeckung, Planung, Design, Entwicklung, Test und Start). “ Auf diese Weise erhält Ihr Whiteboard sofort eine klare visuelle Roadmap, die auf den von Ihnen entworfenen Arbeitsumfang abgestimmt ist.

9. ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge mit Leistungsumfang

Kostenlose Vorlage herunterladen Schützen Sie Ihre Geschäftsbeziehungen mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge mit Leistungsumfang

Mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge können Sie schnell ein professionelles, rechtsverbindliches Dokument erstellen, in dem genau festgelegt ist, welche Dienstleistungen Sie erbringen und wie die Zahlungen abgewickelt werden.

Diese Dokument-Vorlage enthält strukturierte Abschnitte für Umfang, Ergebnisse, Zeitleiste und Zahlung, sodass Vereinbarungen einfach formalisiert werden können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Füllen Sie den Abschnitt „Zahlung“ aus, um Gebühren, Zeitpläne und akzeptierte Zahlungsmethoden zu dokumentieren

Vergeben Sie den Beschreibungen der Vereinbarungen die Bezeichnungen Entwurf, In Prüfung, Fertiggestellt oder Unterzeichnet , um sofort zu sehen, in welchem Status sich jede einzelne befindet

Verwenden Sie Kommentare, Reaktionen und Benachrichtigungen innerhalb des Dokuments, um sich intern über Vertragsdetails abzustimmen, bevor Sie das Dokument an den Client senden

📌 Ideal für: Anbieter und Agenturen, die Verträge mit Clients standardisieren möchten, um Klarheit über Ergebnisse, Zahlungstage und Bedingungen zu gewährleisten.

10. ClickUp-Vorlage für Projektleistungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Projektleistungen Fristen, Mitarbeiter und Erwartungen fest

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Projektleistungen, um konkrete Ergebnisse Ihres Projekts festzuhalten, wie z. B. die tatsächlichen Berichte, Designs, Kampagnen oder Prototypen, die Ihr Team liefern muss.

Die Vorlage unterteilt die Ergebnisse in Phasen, verknüpft sie mit Zeitleisten und Budgets und schafft Verantwortlichkeiten innerhalb Ihres Teams. Sie können Anforderungen anhängen, unterstützende Dokumente verlinken und sogar die Freigaben Ihrer Kunden direkt in der Vorlage für Nachverfolgung nutzen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie die Verbindung von Ergebnissen zu Projektphasen und Meilensteinen und verknüpfen Sie Outputs mit Schlüssel-Kontrollpunkten, damit der Fortschritt mit der Strategie übereinstimmt

Dokumentieren Sie die Eigentümerschaft mit mehreren Mitarbeitern und freigeben Sie gemeinsame Ergebnisse abteilungsübergreifend

Richten Sie ClickUp-Aufgabe-Abhängigkeiten ein, um festzulegen, welche Ergebnisse erst dann weiterbearbeitet werden können, wenn andere abgeschlossen sind

Nutzen Sie die ClickUp-Gantt-Ansicht , um zu sehen, wie die Ergebnisse im Vergleich zueinander abschneiden, und verschieben Sie Zeitpläne ganz einfach

📌 Ideal für: funktionsübergreifende Teams und Abteilungsleiter, die die Nachverfolgung der Eigentümerschaft wichtiger Ergebnisse benötigen und die Ergebnisse mit den allgemeinen Projekt-Meilensteinen abstimmen müssen.

11. ClickUp-Arbeit-Plan-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie sich mit der ClickUp-Arbeitsplan-Vorlage realistische Ziele für jeden Schritt Ihres Projekts

Die Planung von Arbeitsplänen erfordert ein Verständnis dafür, wie sich Aufgaben entwickeln, welchen Aufwand sie erfordern und wie sich Verzögerungen auf das Gesamtbild auswirken. Die ClickUp-Arbeitsplan-Vorlage sorgt für diese Klarheit. Sie können den gesamten Projektlebenszyklus von Anfang bis Ende abbilden und gleichzeitig den Status des Zeitplans, den Aufwand und den Zeitplan in jeder Phase nachverfolgen.

Besonders nützlich sind die darin enthaltenen Details. Über Start- und Fälligkeitstermine hinaus sehen Sie, wie viel Aufwand jede Aufgabe erfordert, können den Projektumfang nachverfolgen und feststellen, ob Meilensteine stabil bleiben oder sich verschieben.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie Phasen wie „Abgebrochen“, „Erledigt“, „In Bearbeitung“, „Zurückgestellt“ und „Zu erledigen“, um einen klaren Überblick über den Stand jeder Aufgabe zu erhalten

Erfassen Sie Attribute mit benutzerdefinierten Status wie Zeitplan, Aufwand, tatsächliches Startdatum, tatsächliche Dauer in Tagen und Dauer in Tagen , um den geplanten und den tatsächlichen Fortschritt zu analysieren

Überwachen Sie den Projektfortschritt mit dem Feld „Zeitplan“ und erhalten Sie eine farbcodierte Ansicht (grün, gelb, rot), um sofort zu sehen, ob Aufgaben im Plan liegen, leicht verzögert sind oder deutlich hinter dem Zeitplan zurückliegen

Bewerten Sie den Aufwand für Aufgaben auf einer Skala von 1 bis 5, um die Aufgaben im Team ausgewogen zu verteilen und Engpässe zu vermeiden

📌 Ideal für: Teamleiter und Projektmanager, die Zeitpläne überwachen, Verzögerungen frühzeitig erkennen und Workload analysieren möchten, um die zukünftige Planung zu verbessern.

Hören Sie es von einem ClickUp-Benutzer:

Die Möglichkeit von ClickUp, individuelle Arbeitsabläufe anzupassen, bietet unserem Team die nötige Flexibilität, um Aufgaben effektiv zu planen und gleichzeitig der Geschäftsleitung und anderen Abteilungen eine鸟-eye-Ansicht über den Projektfortschritt zu verschaffen.

Die Möglichkeit von ClickUp, benutzerdefinierte Arbeitsabläufe anzupassen, bietet unserem Team die nötige Flexibilität, um Aufgaben effektiv zu planen und gleichzeitig der Geschäftsleitung und anderen Abteilungen eine Ansicht über den Projektfortschritt zu verschaffen.

Verwandeln Sie Ihren Projekt-Umfang mit ClickUp in einen Aktions-Plan

Google Docs-Vorlagen sind ein praktischer Ausgangspunkt, aber sie reichen nur bis zu einem bestimmten Punkt.

Mit ClickUp wird Ihr einfacher Arbeitsumfang Teil Ihres Workflows. Sie können Verantwortlichkeiten direkt aus dem Arbeitsumfang zuweisen, Fälligkeitstermine festlegen, die sich automatisch in allen Ansichten aktualisieren, und Benutzerdefinierte Felder verwenden, um jedes Detail zu erfassen.

Außerdem sind die Vorlagen für Teams aus verschiedenen Branchen konzipiert, sodass Sie nie wieder bei Null anfangen müssen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅