Die 10 besten Teamflow-Alternativen für virtuelle Zusammenarbeit

Wenn sich Ihr Team zum ersten Mal bei einer virtuellen Büroplattform anmeldet, gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten:

Alle sind begeistert, klicken herum und passen ihre benutzerdefinierten Schreibtische an. Alle sind verwirrt, schweigen und fragen sich, ob dies ein weiteres tool sein wird, das sie bis Freitag vergessen haben zu öffnen.

Virtuelle Büros wie Teamflow zielen darauf ab, Teams zusammenzubringen, aber oft bleiben die Zusammenhänge zwischen Chatten, Dokumenten und Aufgaben unübersichtlich. Das Ergebnis? Eine tägliche Schnitzeljagd, um Fragen wie „Was ist der aktuelle Stand?“ oder „Wo ist die Datei, die ich brauche?“ zu beantworten. Dieser Verlust an Kontext und das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen tools führen zu einer Ausbreitung der Arbeit: eine allgegenwärtige Belastung für die Produktivität und das Potenzial Ihres Teams. Die richtige Alternative sollte Ihr Team zusammenbringen und den gesamten Kontext an einem Ort zusammenfassen. In diesem Blogbeitrag haben wir 10 Alternativen zu Teamflow zusammengestellt, die unterschiedliche Ansätze für die virtuelle Zusammenarbeit bieten. Lassen Sie uns eintauchen! 🎯

Die besten Teamflow-Alternativen auf einen Blick

Dies sind die besten Teamflow-Alternativen im Vergleich. 📄

tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Verwalten Sie Remote-Meetings, Updates und asynchrone Zusammenarbeit an einem Ort Teamgröße: Ideal für hybride, asynchrone und verteilte Teams ClickUp Chat, asynchrone Videos über Clips, Meeting-Zusammenfassungen mit dem KI-Notizbuch, integrierte Projektintelligenz mit ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX Für immer kostenlos, benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar SpatialChat Veranstaltung interaktiver Remote-Events und spontaner Unterhaltungen Teamgröße: Ideal für Event-Teams und Remote-First-Gruppen Räumliches Audio, temporäre Nachrichten, Privat-Chatten, zonierte Präsentationen Kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 5 $/Monat pro Benutzer (Virtual Office) Sammeln Schaffen Sie ein 2D-Büro, in dem Teams sich natürlich bewegen und interagieren können Teamgröße: Ideal für Kreativagenturen und spielbegeisterte Teams Pixel-Map-Builder, räumliches Audio, Walk-in-Meetings, private Räume Kostenlos (bis zu 10 Benutzer); kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat pro Benutzer Kumospace Replikation realer Büro-Layouts mit virtuellen Grundrissen und persönlichen Schreibtischen Teamgröße: Ideal für Teams, die realistische virtuelle Hauptquartiere wünschen Floor Navigation, Desk Claiming, visuelle Raumreservierung und benutzerdefiniertes Branding kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 16 $/Monat pro Benutzer ivCAMPUS Entwerfen Sie virtuelle Campusse unter Berücksichtigung akademischer Workflows Teamgröße: Ideal für Universitäten, Hochschulen und Ausbildungszentren Virtuelle Sprechstunden, interaktive Vorlesungen, Nachverfolgung der Anwesenheit, campusweite Ereignisse kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung Sococo Ausführung strukturierter Remote-Workflows in einem virtuellen Setup Teamgröße: Ideal für produktivitätsoziale Teams und KMUs Raumbezogene Arbeitsabläufe, Verfügbarkeits-Status und archivierungsfähige Räume Ab 14,99 $/Monat pro Benutzer Tandem Sofortiges Chatten ohne Meeting-Terminvereinbarung. Teamgröße: Ideal für schnelllebige Teams, die schnelle Interaktionen benötigen Sofortige Sprach- und Videoanrufe, Aktivitätsanzeigen, Bildschirm freigeben Kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 59 $/Monat (10 Benutzer) Teemyco Anpassung von benutzerdefinierten digitalen Arbeitsbereichen mit sozialen Features Teamgröße: Ideal für markenbewusste Teams und interne Betriebsteams Raum-Branding, Bulletin Boards, Slack-/Kalender-Integration, Tools für Kaffeepausen 14-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer Slack Koordination der Text-first Teamkommunikation über Kanäle und Threads Teamgröße: Ideal für Remote-Teams, die eine strukturierte Nachrichtenübermittlung benötigen Kanäle, Thread-Antworten, Bot-Workflows, über 2.000 App-Integrationen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8,75 $/Monat pro Benutzer Roam Gestalten Sie virtuelle Arbeitsbereiche neu, um sie an sich ändernde Meeting-Anforderungen anzupassen Teamgröße: Ideal für kundenorientierte und projektbasierte Teams Konfigurierbare Räume, externer Zugriff, interaktive tools und Raumarchive Ab 18,88 $ pro Monat und Benutzer

Warum sollten Sie sich für Teamflow-Alternativen entscheiden?

Hier sind die Gründe, warum viele Teams nach Alternativen zu Teamflow suchen:

ihr Workflow hat sich verändert:* Hybride oder asynchrone Teams benötigen möglicherweise weniger Präsenz und mehr Flexibilität

wichtige Integrationen fehlen: *Wenn es nicht die Verbindung zu Ihren Remote-Arbeit-tools herstellt, stört es mehr, als dass es hilft

Keine Sichtbarkeit für Leads oder HR: Limitierte Daten machen es schwierig, die Nachverfolgung der Nutzung zu gewährleisten oder Lücken zu erkennen

es fühlt sich zu starr an: *Das räumliche Setup ist möglicherweise nicht für schnelllebige oder funktionsübergreifende Teams geeignet

sie benötigen bessere asynchrone Optionen: *Teams, die Wert auf Konzentration und Flexibilität legen, bevorzugen möglicherweise Tools, die für die asynchrone Teamkommunikation entwickelt wurden

🧠 Wissenswertes: Die Zahl der Stellenangebote für Remote-Arbeit steigt. FlexJobs meldete einen Anstieg von 8 % bei den Stellenangeboten für vollständig remote arbeitende Mitarbeiter. Die größte Nachfrage besteht in den Bereichen Computer und IT, gefolgt von Projektmanagement, Vertrieb, Betrieb und Gesundheitswesen.

Die besten Teamflow-Alternativen

Dies sind unsere Favoriten unter den besten Teamflow-Alternativen. 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Durchführung, Aufzeichnung und Umsetzung von Meetings in einem Arbeitsbereich)

Unterstützen Sie die Remote-Zusammenarbeit mit ClickUp Chat Erleichtern Sie die Remote-Zusammenarbeit ohne das Umschalten in ClickUp Chat

Die Remote-Team-Projektmanagement-Software von ClickUp bietet Remote-Teams einen zentralen Ort, an dem sie kommunizieren, Aufgaben zuweisen, Aktualisierungen protokollieren und Ergebnisse in einem einheitlichen, KI-gestützten Workspace nachverfolgen können, ohne den Kontext wechseln zu müssen. ClickUp löst das Problem der Arbeitszerstreuung, indem es alle Ihre Arbeit in einem einzigen , KI-gestützten, einheitlichen Workspace zusammenführt. Und so funktioniert es:

Sprechen Sie dort, wo Ihre Aufgaben liegen

ClickUp Chat verknüpft Unterhaltungen mit Ihren Aufgaben, Listen oder Projekten, sodass der Kontext mit der Diskussion mitwandert.

Bitten Sie ClickUp Brain, ClickUp-Chat-Threads zusammenzufassen

Wenn also ein Designer bei der wöchentlichen Synchronisierung ein Problem meldet, können Sie dies in den Aufgabe-Chat einfügen, das Entwicklerteam taggen und sofort eine Folgeaufgabe erstellen. Sie müssen das Problem nicht erneut schildern oder Aktualisierungen zwischen verschiedenen tools kopieren und einfügen.

Und der integrierte KI-Assistent ClickUp Brain macht dies noch reibungsloser. Wenn beispielsweise jemand später dem Thread beitritt und fragt, was los ist, kann er die gesamte Unterhaltung zusammenfassen und einen Link zu der bisherigen Arbeit verknüpfen.

Mit Talk to Text können Sie Fragen stellen, Notizen diktieren und Ihre Arbeit per Spracheingabe verwalten – abgeschlossen freihändig, egal wo Sie sich gerade befinden

Ersetzen Sie Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einheitliche, unternehmensgerechte Plattform, die all Ihre Arbeit- und KI-Funktionen zusammenführt Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Dokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr. Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen weiter und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Freigeben Sie schnell Informationen ohne Meetings

Natürlich funktioniert nicht alles über Text. Asynchrone Videos sind oft einfacher, wenn Ihr Team über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeitet. Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm und Ihre Stimme innerhalb der Plattform aufzeichnen.

Verwenden Sie ClickUp Clips für asynchrone Updates und verwandeln Sie diese in klare Aktionspunkte im selben Space

Angenommen, der Produktmanager kann nicht an der Roadmap-Überprüfung teilnehmen. Sie verwenden KI-Bildschirmrekorder, um die Aktualisierungen durchzugehen, sie in der Aufgabe zu freigeben und ClickUp Brain die Schlüssel-Entscheidungen automatisch zusammenfassen zu lassen. Das Team sieht, was sich ändert, warum es wichtig ist und was weiterverfolgt werden muss. Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen zu erhalten:

Oder wenn Sie sich persönlich austauschen möchten, sorgen ClickUp SyncUps dafür, dass Remote-Teams durch schnelle, strukturierte Check-ins direkt in Ihrem Arbeitsbereich auf dem gleichen Stand bleiben.

Außerdem entfällt das übliche Hin und Her, da Clips mit der Arbeit verknüpft bleiben, die sie erläutern. Jeder kann in ClickUp Kommentare hinterlassen, Änderungen anfordern oder neue Aufgaben erstellen, ohne das Tool wechseln zu müssen.

Planen Sie Remote-Arbeit ohne Chaos

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, stimmen Sie Teams aufeinander ab und verwalten Sie Kapazitäten mit der ClickUp-Vorlage für Remote-Arbeit

Heute ist Struktur genauso wichtig wie Kommunikation. Mit der ClickUp-Vorlage für Remote-Arbeit können Sie dies vom ersten Tag an aufbauen. Die Vorlage enthält auch integrierte Workload-Ansichten und Dashboards.

Manager können Überlastungen frühzeitig erkennen, Arbeit neu zuweisen und Engpässe vermeiden, ohne ein separates Ressourcentool zu benötigen. ClickUp Brain füllt Lücken, indem es den Fortschritt zusammenfasst, nächste Schritte vorschlägt oder verwandte Aufgaben anzeigt.

Die besten Features von ClickUp

meetings sofort aufzeichnen und zusammenfassen: *Zeichnen Sie Anrufe mit dem AI Notetaker von ClickUp auf, der Teil von Meetings in ClickUp ist, um Transkripte, Zusammenfassungen und Aufgaben zu erstellen, ohne einen Finger zu rühren

Schreiben Sie dort, wo die Arbeit stattfindet: Erstellen Sie Agenden, hinterlassen Sie Notizen und weisen Sie nächste Schritte in Erstellen Sie Agenden, hinterlassen Sie Notizen und weisen Sie nächste Schritte in ClickUp Docs zu, damit zwischen den tools nichts verloren geht

Synchronisierung Ihrer bevorzugten tools: Schließen Sie Zoom, Outlook, Google Drive und mehr mit Schließen Sie Zoom, Outlook, Google Drive und mehr mit ClickUp-Integrationen über eine Verbindung, damit Updates, Dateien und Meetings an einem Ort bleiben

*schnelle Anrufe tätigen: Starten Sie Sprach- oder Video-SyncUps direkt im ClickUp-Chat, um Hindernisse schnell zu beseitigen und den Kontext intakt zu halten

sprechen Sie von Ihrem Desktop aus mit Ihrem Arbeitsbereich: *Verwenden Sie ClickUp Brain MAX , um zu navigieren, Fragen zu stellen und Ihre Arbeit mithilfe von Sprachbefehlen freihändig zu verwalten

Automatische Planung Ihrer Woche: Lassen Sie sich Lassen Sie sich vom ClickUp-Kalender ideale Zeitfenster für Aufgaben und Meetings vorschlagen, basierend auf der Verfügbarkeit und den Terminen Ihres Teams

*stimmen Sie sich vor dem Beginn der Arbeit ab: Legen Sie mithilfe der Kommunikationsplan-Vorlagen in ClickUp schnell Erwartungen fest, die definieren, was wann und mit wem freigegeben werden soll

Limit von ClickUp

Zu viele Features können für Erst-Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer auf Reddit teilte freigegeben:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitszone befinde, ist das das Letzte, was ich zu erledigen habe. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie führt auch die Bearbeitung des, was ich geschrieben habe, durch (fantastisch!). Eine weitere Sache, die mir sehr hilft, ist Dokument. Ich liebe die Format-Optionen, insbesondere die Banner. Die sind so süß!

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitszone befinde, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie führt auch die Bearbeitung des, was ich geschrieben habe, durch (fantastisch!). Eine weitere Sache, die mir sehr hilft, ist Dokument. Ich liebe die Format-Optionen, insbesondere die Banner. Die sind so süß!

2. SpatialChat (am besten geeignet für die Ausrichtung interaktiver Ereignisse)

via SpatialChat

Mit dem Remote-Kollaboration-Tool von SpatialChat können Sie langweilige Unterhaltungen hinter sich lassen und sich interessanteren Gruppen zuwenden, genau wie bei einem realen Ereignis. Sie sind nicht in einem Raster aus schwebenden Köpfen gefangen, sondern können sich frei bewegen und ganz natürlich an Gesprächen teilnehmen.

Dank des räumlichen Klangs hören Sie die Gespräche der Menschen, wenn Sie sich ihnen nähern, und es entstehen diese natürlichen „Oh, worüber unterhaltet ihr euch?“-Momente, die Ereignisse erst wirklich lohnenswert machen.

Die besten Features von SpatialChat

Veranstalten Sie virtuelle Networking-Ereignisse, bei denen die Teilnehmer sich in kleinere Kreise aufteilen und auf natürliche Weise neue Gruppen bilden können.

Versenden Sie verschwindende Nachrichten, die nach einem von Ihnen festgelegten Zeitraum gelöscht werden – ideal zum Freigeben temporärer Links oder kurzer Updates während Live-Ereignisse.

Ermöglichen Sie flüssige private Unterhaltungen, bei denen die Teilnehmer sich von der Hauptgruppe zurückziehen können, ohne unangenehme Momente wie „Können wir uns unter vier Augen unterhalten?“

Streamen Sie Präsentationen in bestimmte Bereiche Ihres virtuellen Raums, während die Teilnehmer in ausgewiesenen Zonen chatten können.

Limitations von SpatialChat

Das Tool erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit für Benutzer, die mit Konzepten der räumlichen Interaktion nicht vertraut sind.

Für Teilnehmer, die strukturierte Meeting-Formate bevorzugen, kann dies überwältigend sein.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Markenerlebnisse sind limitiert.

Preise für SpatialChat

Free

Virtuelles Büro: 5 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu SpatialChat

G2: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über SpatialChat?

Eine G2-Bewertung lautet:

SpatialChat bietet einen virtuellen Raum, in dem Sie sich mit Freunden oder Kollegen treffen können. Meine bevorzugte Funktion ist, dass man den Raum freigeben kann und die Lautstärke der Unterhaltung sich erhöht oder verringert, je nachdem, wie nah oder weit man sich voneinander entfernt. Man kann auch seinen Bildschirm oder ein Video freigeben, das wie auf einem Bildschirm abgespielt wird.

SpatialChat bietet einen virtuellen Raum, in dem Sie sich mit Freunden oder Kollegen treffen können. Meine bevorzugte Funktion ist, dass man den Raum freigeben kann und die Lautstärke der Unterhaltung sich verstärkt oder verringert, je nachdem, wie nah oder weit man sich voneinander entfernt. Man kann auch seinen Bildschirm oder ein Video freigeben, das wie auf einem Bildschirm abgespielt wird.

🔍 Wussten Sie schon? Vollständig remote arbeitende Mitarbeiter übertreffen ihre Kollegen im Büro in Bezug auf das Engagement regelmäßig. Der Bericht von Gallup zeigt, dass sich 31 % der Remote-Mitarbeiter sehr engagiert fühlen, verglichen mit 23 % bei hybriden Rollen und Vor-Ort-Rollen, die teilweise Remote-Arbeit ermöglichen, und nur 19 % bei denen, die dies nicht tun.

3. Gather (am besten geeignet für Pixel-Art-Büroumgebungen)

via Gather

Erinnern Sie sich noch daran, als das Büroleben eher wie eine Freizeitbeschäftigung als wie Arbeit war? Gather bringt diese Energie zurück – durch 2D-Pixel-Umgebungen, die denen eines Super Nintendo-Spiels ähneln.

Ihre Teammitglieder erscheinen als kleine Avatare, die sich in benutzerdefinierten Büroräumen bewegen, die mit Besprechungsräumen, Kaffeebereichen und zufällig platzierten Dekopflanzen abgeschlossen sind.

Das Nahfeld-Audio sorgt für natürliche Interaktionen. Sie können zu jemandes Schreibtisch gehen, um eine Unterhaltung zu beginnen, was zunächst lästig klingt, bis Sie merken, wie sehr Sie diese spontanen „Hey, kurze Frage ...“-Momente vermissen.

Die besten Features sammeln

Erstellen Sie mit einem intuitiven Editor aufwendige Büro-Layouts, abgeschlossen mit Möbeln, Dekorationen und interaktiven Objekten als Auslöser verschiedener Aktionen.

Erleben Sie einen natürlichen Unterhaltung-Flow, bei dem die Stimmen lauter werden, wenn Sie sich Ihren Kollegen nähern, und leiser werden, wenn Sie sich entfernen, wodurch die reale räumliche Dynamik nachgeahmt wird.

Reservieren Sie Konferenzräume, indem Sie sie betreten und sich automatisch mit anderen Teilnehmern verbinden, die sich bereits im Raum befinden.

Entwerfen Sie Privat Büros und Ruhezonen, für deren Betreten Mitglieder des Teams eine ausdrückliche Berechtigung benötigen.

Limit-Einschränkungen sammeln

Der Pixel-Art-Stil der Software spricht möglicherweise nicht alle professionellen Zielgruppen an.

Für flüssige Bewegungen des Avatars und gute Audioqualität ist eine gute Verbindung erforderlich.

Gather kann für Team-Mitglieder, die sich intensiv konzentrieren müssen, ablenkend sein.

Preise einholen

Kostenlos (für 10 Benutzer)

Premium: 7 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Bewertungen sammeln

G2: 4,9/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Gather?

Aus einem Reddit-Thread:

Mein Team hat es intensiv für alle internen Meetings genutzt. Als vollständig remote arbeitendes Team waren wir den ganzen Tag darüber in Kontakt. Es war eine großartige Möglichkeit, im Voraus zu signalisieren, wann wir für Unterhaltungen verfügbar waren. Es war nicht nötig, jemanden mit „Kannst du chatten?“ zu nerven. Dieser Aspekt hat mir sehr gut gefallen.

Mein Team hat es intensiv für alle internen Meetings genutzt. Als vollständig remote arbeitendes Team haben wir es den ganzen Tag über genutzt. Es war eine großartige Möglichkeit, im Voraus zu signalisieren, wann wir für Unterhaltungen verfügbar waren. Es war nicht nötig, jemanden mit „Kannst du chatten?“ zu nerven. Dieser Aspekt hat mir sehr gut gefallen.

4. Kumospace (am besten geeignet für die Erstellung realistischer Büro-Repliken mit virtuellen Räumen)

via Kumospace

Kumospace bietet fotorealistische Umgebungen, in denen Sie das physische Layout Ihres Unternehmens bis hin zu den seltsamen Motivationspostern im Pausenraum nachbilden können. Diese Teamflow-Alternative konzentriert sich auf das räumliche Gedächtnis und hilft Remote-Mitarbeitern dabei, die mentale Karte aufrechtzuerhalten, die sie hatten, als sie noch physisch zu Beckys Schreibtisch gehen oder sich in der Nähe der Marketingabteilung einen Kaffee holen konnten.

Sie erhalten das gleiche vertraute Layout ohne Pendelaufwand und haben zusätzlich die Möglichkeit, benutzerdefinierte Räume anzupassen, die im realen Leben teure Renovierungen erfordern würden.

Die besten Features von Kumospace

Navigieren Sie zwischen verschiedenen Etagen und Abteilungen, indem Sie auf Aufzüge oder Treppen klicken, und behalten Sie dabei die hierarchische Struktur traditioneller Bürogebäude bei

Beanspruchen Sie persönliche Schreibtische und Arbeitsplätze, die Kollegen zu Fuß besuchen können, um die informellen Besuche zu erhalten, die in physischen Büros stattfinden

Buchen Sie Meeting-Räume über eine visuelle Oberfläche, die die Belegung und Verfügbarkeit in Echtzeit anzeigt, um die Etikette für virtuelle Meetings einzuhalten

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte, anpassbare Ästhetik einzelner Workspaces, während Sie gleichzeitig einheitliche Designstandards und Branding-Elemente für das gesamte Büro beibehalten

Limit von Kumospace

Höhere Ressourcenanforderungen können ältere Computer verlangsamen

Das Setup detaillierter Büro-Replikate ist sehr zeitaufwendig

Bei größeren Teams können sich die monatlichen Kosten schnell summieren, sodass Benutzer gezwungen sind, sich nach Alternativen zu Kumospace umzusehen

Preise für Kumospace

Free

geschäft: *16 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kumospace-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. ivCAMPUS (Am besten für Bildungseinrichtungen geeignet)

via ivCAMPUS

Regelmäßige Zoom-Vorlesungen fühlen sich oft an, als würde man Farbe beim Trocknen zusehen, besonders wenn man versucht, 200 Studenten zu motivieren, die ihre Kameras ausgeschaltet haben. ivCAMPUS baut virtuelle Campusse, die für das akademische Leben geeignet sind.

Denken Sie an interaktive Hörsäle, in denen Studierende visuell ihre Hand heben können, Lernräume für Gruppenprojekte und Professorenzimmer mit geeigneten Warteschlangensystemen für Sprechstunden.

Diese Alternative zu Teamflow versteht akademische Workflows, anstatt zu versuchen, Bildungsanforderungen in generische Meeting-Software zu zwängen.

die besten Features von ivCAMPUS

Richten Sie virtuelle Sprechzeiten mit visuellen Warteschlangensystemen ein, mit denen die Studierenden ihren Platz in der Warteschlange und die voraussichtliche Wartezeit sehen können

Starten Sie interaktive Vorlesungen mit Umfragen, Breakout-Diskussionen und kollaborativen Whiteboards, die große Klassen während der gesamten Sitzung motivieren

Führen Sie die Nachverfolgung von Anwesenheit und Beteiligung automatisch durch räumliche Interaktionen für ein immersives Erlebnis

Koordinieren Sie campusweite Ereignisse wie Orientierungsveranstaltungen, Karrieremessen und Abschlussfeiern mit Kapazitätsmanagement und Steuerung des Flow

limitations von ivCAMPUS

Es ist in erster Linie für Bildungszwecke konzipiert, wodurch die Anwendungsmöglichkeiten in Unternehmen limitiert sind

Erfordert Schulungen für Fakultätsmitglieder, die mit der Navigation in virtuellen Umgebungen nicht vertraut sind

Integrationsprobleme mit bestehenden Studenteninformationssystemen

preise für ivCAMPUS

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ivCAMPUS-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 48 % der Mitarbeiter sagen, dass hybrides Arbeiten am besten für die Work-Life-Balance ist. Da jedoch 50 % weiterhin überwiegend im Büro arbeiten, kann es eine Herausforderung sein, über verschiedene Standorte hinweg aufeinander abgestimmt zu bleiben. ClickUp ist jedoch für alle Arten von Teams konzipiert: Remote, hybrid, asynchron und alles dazwischen. Mit ClickUp Chat & Assigned Comments können Teams schnell Updates freigeben, Feedback geben und Diskussionen in Maßnahmen umsetzen – ohne endlose Meetings. Arbeiten Sie in Echtzeit über ClickUp Dokumente und ClickUp Whiteboard zusammen, weisen Sie Aufgaben direkt aus Kommentaren zu und halten Sie alle auf der gleichen Seite, egal von wo aus sie arbeiten! 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Sicherheit verzeichnete dank der nahtlosen Kollaboration tools von ClickUp einen Anstieg der Zufriedenheit mit der Teamarbeit um 80 %.

6. Sococo (am besten geeignet für strukturierte Team-Workflows)

via Sococo

Wenn Gather der lustige Kollege ist, der seinen Schreibtisch mit Actionfiguren dekoriert, dann ist Sococo der organisierte Kollege, der seinen Kalender mit Farbe-Codes versieht. Es behandelt virtuelle Büros eher als Produktivität-Tools denn als soziale Experimente.

Sie erhalten spezielle Räume für verschiedene Arbeitsaktivitäten, klare Verfügbarkeitsanzeigen und eine nahtlose Integration in die App, die Ihr Team bereits täglich nutzt.

Sococo spricht Teams an, die Remote-Arbeit eher als professionell und effizient denn als neuartig und experimentell betrachten möchten. Denken Sie weniger an „Lasst uns in unserem virtuellen Baumhaus spielen“, sondern eher an „Lasst uns in unserem digitalen Hauptquartier unsere Arbeit erledigen“

Die besten Features von Sococo

Richten Sie spezielle Räume für das laufende Video-Projektmanagement ein, in denen Team-Mitglieder nach Bedarf ein- und aussteigen können

Überwachen Sie die Verfügbarkeit und den Fokust Status Ihres Teams mithilfe von Echtzeit-Präsenzanzeigen, die sich automatisch basierend auf dem Standort und der Aktivität im Raum aktualisieren

Archivieren Sie Raum-Unterhaltungen und freigegebene Inhalte für spätere Referenzzwecke und sorgen Sie so für Kontinuität im Projekt, selbst wenn Team-Mitglieder kommen und gehen

Limit-Einschränkungen von Sococo

Die Benutzeroberfläche wirkt eher unternehmensorientiert und weniger ansprechend als die Gaming-ähnlichen Teamflow-Alternativen

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen für Raumlayouts und Bürogestaltung

Selbst für grundlegende Features, die andere Plattformen kostenlos anbieten, ist ein Abonnement erforderlich

Preise für Sococo

Sococo: 14,99 $/Monat pro Benutzer (mindestens 10 Benutzer)

Unbegrenzt: 24,99 $/Monat pro Benutzer (mindestens 100 Benutzer, jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Sococo

G2: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sococo?

Laut einer G2-Bewertung:

Das Hilfreichste an Sococo ist, dass ich mich damit fühle, als wäre ich mit meinen Remote-Kollegen im Büro, obwohl wir alle von verschiedenen Standorten aus arbeiten. Ich finde es toll, dass ich die benutzerdefinierten Grundrisse des virtuellen Büroraums anpassen und ihn wie ein echtes Büro mit Räumen für verschiedene Zwecke nutzen kann. Online-Status-, Benachrichtigungs- und Meeting-Tools tragen dazu bei, dass sich der Arbeitstag persönlicher anfühlt.

Das Hilfreichste an Sococo ist, dass ich mich damit fühle, als wäre ich mit meinen Remote-Kollegen im Büro, obwohl wir alle von verschiedenen Standorten aus arbeiten. Ich finde es toll, dass ich die benutzerdefinierten Grundrisse des virtuellen Büroraums anpassen und ihn wie ein echtes Büro mit Räumen für verschiedene Zwecke nutzen kann. Online-Status-, Benachrichtigungs- und Meeting-Tools tragen dazu bei, dass sich der Arbeitstag persönlicher anfühlt.

🧠 Wissenswertes: Etwa 83 % der Mitarbeiter geben an, dass sie sich in hybriden/Remote-Umgebungen produktiver fühlen als in Büro- oder On-Site-Einstellungen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Flexibilität für die heutige Belegschaft zu einer der obersten Prioritäten geworden ist.

7. Tandem (am besten geeignet für sofortige Sprach-Verbindungen)

via Tandem

Kennen Sie diesen Moment, in dem Sie jemandem eine kurze Frage stellen müssen, aber es lächerlich erscheint, dafür ein Meeting anzusetzen? Tandem beseitigt diese Reibungspunkte. Sie können auf das Profil eines beliebigen Teammitglieds klicken und sofort mit ihm sprechen – ohne Einladungen, ohne Warteräume, ohne die üblichen Rituale wie „Können Sie mich jetzt hören?“.

Die Plattform geht davon aus, dass die meisten Unterhaltungen am Arbeitsplatz spontan stattfinden und nicht die gleiche Formalität wie ein Board Meeting erfordern. Sprachanrufe werden im Standard gestartet, da die meisten kurzen Fragen kein Video erfordern, aber Sie können jederzeit auf Video umsteigen.

Die besten Features von Tandem

Sehen Sie sich die Echtzeit-Status-Ansicht an, die anzeigt, wer für kurze Fragen verfügbar ist und wer gerade konzentriert arbeitet und nicht gestört werden sollte

Freigeben Sie Bildschirme spontan während jeder aktiven Unterhaltung, ohne zusätzliches Setup oder eine Berechtigung

Behalten Sie durch subtile akustische und visuelle Signale, die keine ständige Aufmerksamkeit oder aktive Überwachung erfordern, stets den Überblick über die Aktivitäten Ihres Teams

Limit-Einschränkungen von Tandem

Limit Features über grundlegende Sprach- und Video-Kommunikation hinaus

Keine festen Meeting-Räume oder dedizierten Räume für laufende Projekte

Kann für Team-Mitglieder, die ununterbrochene Konzentrationszeit benötigen, störend sein

Tandem-Preise

Free

Kleine Teams: 59 $/Monat (bis zu 10 Benutzer)

Mittlere Teams: 119 $/Monat (bis zu 50 Benutzer)

Große Teams: 449 $/Monat (unbegrenzte Benutzer)

Tandem-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Teemyco (Am besten geeignet für virtuelle Büroerlebnisse mit Markenbezug)

via Teemyco

Mit Teemyco können Sie Ihr Büro-Layout digital nachbilden, abgeschlossen mit Markenfarben, Firmenlogos und inspirierenden Wandzitaten (Sie wissen, wovon wir sprechen!).

Teams können virtuelle Büro-Layouts mit verschiedenen Räumen benutzerdefiniert anpassen und Elemente des Unternehmensbrandings integrieren, um die Corporate Identity zu bewahren, für deren Aufbau alle so hart gearbeitet haben.

Die Teamflow-Alternative konzentriert sich darauf, Remote-Arbeit weniger wie eine Reihe zufälliger Videoanrufe und mehr wie Teil einer zusammenhängenden Arbeitsplatzkultur erscheinen zu lassen.

Die besten Features von Teemyco

Heften Sie wichtige Dokumente und Ressourcen an virtuelle Pinnwände in jedem Raum und schaffen Sie so spezielle Space für aktuelle Projektinformationen und Team-Updates.

Integrieren Sie Kalender- und Slack-Benachrichtigungen direkt in Ihre virtuelle Büroumgebung, um die Zusammenarbeit zu verbessern und alle Kommunikationskanäle zugänglich zu halten.

Nutzen Sie Emoji-Reaktionen, Kaffeepausen-Schaltflächen und andere soziale Features, um die Team-Verbindungen zu stärken und Erfolge zu feiern.

Limitations von Teemyco

Die vollständige Anpassung und Branding Ihres virtuellen Büroraums erfordert viel Setup-Zeit.

Für Teams, die einfachere, weniger visuelle Tools bevorzugen, kann dies überwältigend sein.

Im Vergleich zu spezialisierten Meeting- oder PM-Alternativen zu Teamflow sind die erweiterten Features limitiert.

Preise von Teemyco

14-tägige kostenlose Testversion

8 $/Monat pro Benutzer

Teemyco-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Teemyco?

Basierend auf einer G2-Bewertung:

Teemyco erleichtert sogar die Zusammenarbeit innerhalb desselben Gebäudes. Mit einem Klick kann ich einfach im Büro meiner Kollegen vorbeischauen. Wir nutzen dies auch für unsere Kunden, die direkt in unser virtuelles Büro kommen und davon begeistert sind. Teams, Google Meet usw. werden nicht mehr benötigt.

Teemyco erleichtert sogar die Zusammenarbeit innerhalb desselben Gebäudes. Ich kann mit einem Klick einfach im Büro meiner Kollegen vorbeischauen. Wir nutzen dies auch für unsere Benutzer, die direkt in unser virtuelles Büro kommen und es lieben. Teams, Google Meet usw. werden nicht mehr benötigt.

🔍 Wussten Sie schon? Die meisten jüngeren Arbeitnehmer sind nicht bereit, auf Flexibilität zu verzichten. Tatsächlich geben 77 % der Generation Z und 75 % der Millennials, die remote oder in hybriden Rollen arbeiten, an, dass sie einen Wechsel in Betracht ziehen würden, wenn sie gezwungen wären, Vollzeit vor Ort zu arbeiten.

9. Slack (am besten geeignet für die textbasierte Teamkoordination)

via Slack

Während alle anderen virtuelle Büros und räumliche Audioerlebnisse entwickeln, bleibt Slack bei dem, was es gut kann: die Teamkommunikation nach Themen und Projekten statt nach physischen Räumen zu organisieren.

Es versucht nicht, Ihr Büro-Layout nachzubilden oder Sie als digitalen Avatar herumlaufen zu lassen. Stattdessen bietet es die textbasierte Infrastruktur, auf die sich die meisten Remote-Teams für die tägliche Zusammenarbeit in Echtzeit verlassen. Kanäle sorgen für eine übersichtliche Organisation der Unterhaltungen, während Integrationen Ihre gesamte Tool-Stack-Umgebung miteinander verbinden.

Die besten Features von Slack

Automatisieren Sie Routineprozesse mit einem Workflow-Builder und Bot-Integrationen, die sich um sich wiederholende Aufgaben wie Meeting-Terminplanung und Statusaktualisierungen kümmern.

Stellen Sie sich über einen ausgereiften Marktplatz für kollaborative Arbeit mit einer Verbindung zu Tausenden von Anwendungen von Drittanbietern her.

Verknüpfen Sie Thread-Antworten mit bestimmten Nachrichten in stark frequentierten Kanälen und sorgen Sie so für Kohärenz, selbst wenn mehrere Diskussionen gleichzeitig stattfinden.

Limit von Slack

Die Nutzung kann aufgrund ständiger Benachrichtigungen und einer Vielzahl von Kanälen schnell überwältigend werden.

Die Video-Calling-Features hinken im Vergleich zu den Mitbewerbern von Slack deutlich hinterher.

Die Threading-Features können Unterhaltungen fragmentieren und sie schwer nachvollziehbar machen.

Preise für Slack

Free

Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

Geschäft+: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 35.375 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 24.045 Bewertungen)

10. Roam (am besten geeignet für flexible virtuelle Räume)

via Roam

Bei den meisten Teamflow-Alternativen müssen Sie sich für ein Layout committen und dabei bleiben, als würden Sie einen digitalen Mietvertrag unterschreiben. Roam verfolgt den umgekehrten Ansatz mit Bereichen, die sich je nach Ihrer Tätigkeit neu anordnen.

Benötigen Sie einen Brainstorming-Raum für kreative Sitzungen? Richten Sie ihn ein. Haben Sie heute Nachmittag eine Client-Präsentation? Konfigurieren Sie denselben Raum mit Präsentations-tools und professionellem Branding neu. Für den Schulungsworkshop morgen können Sie ihn wieder umgestalten.

Diese Flexibilität am Arbeitsplatz spricht Beratungsunternehmen, Agenturen und alle Teams an, deren Arbeit sich von Projekt zu Projekt stark verändert.

Die besten Features von Roam

Wechseln Sie zwischen vorab gespeicherten Raumkonfigurationen für wiederkehrende Meeting-Typen, Client-Präsentationen oder Projektphasen, ohne jedes Mal Räume von Grund auf neu erstellen zu müssen

Laden Sie externe Mitarbeiter zu bestimmten Projekt-Spaces ein und bewahren Sie gleichzeitig die Sicherheitsgrenzen, die den Zugriff auf andere Kundenprojekte oder interne Diskussionen verhindern

Nutzen Sie persistente interaktive tools wie kollaborative Whiteboards, Haftnotizwände und Dokumentenfreigabe, die den Fortschritt zwischen den Sitzungen automatisch speichern

Archivieren Sie fertige Raum-Setups, einschließlich aller freigegebenen Inhalte und Konfigurationen, zur späteren Verwendung oder Wiederverwendung bei ähnlichen Projekten

Limit-Einschränkungen von Roam

Häufige Umgestaltungen des Arbeitsbereichs können Team-Mitglieder verwirren, die Konsistenz bevorzugen

Im Vergleich zu Teamflow-Alternativen Limit-Vorlagen und Voreinstellungen mit festen Raumstrukturen

Preise für Roam

2025: 18,88 $/Monat pro aktivem Mitglied

2026: 19,88 $/Monat pro aktivem Mitglied

Roam-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Roam?

Wie auf G2 freigegeben:

Roam ist ein vollständiges virtuelles Büro, das ich seit einigen Monaten täglich nutze. Damit können Sie sehen, wer online ist, wer gerade an der Tür steht (Sprachanruf starten) und wer mit wem spricht. Die Bildschirmfreigabe zeigt die Cursor anderer Personen an, sodass man einfach mit der Maus über die Bildschirmfreigabe fahren kann, um auf den anderen Bildschirm zu zeigen (das ist wirklich hilfreich). […] Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, da es nicht intuitiv ist. Die Benachrichtigungen sind das Schlimmste. Ein Anruf wird nur durch einen Piepton signalisiert. Wenn man den Piepton verpasst, hat man den Anruf verpasst. Es gibt keine ausstehenden Benachrichtigungen auf Desktop-Ebene (zumindest im Benachrichtigungscenter von Mac).

Roam ist ein vollständiges virtuelles Büro, das ich seit einigen Monaten täglich nutze. Damit können Sie sehen, wer online ist, wer gerade telefoniert (Sprachanruf starten) und wer mit wem spricht. Die Bildschirmfreigabe zeigt die Cursor anderer Personen an, sodass man einfach mit der Maus über die Bildschirmfreigabe fahren kann, um auf den anderen Bildschirm zu zeigen (das ist wirklich hilfreich). […] Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, da es nicht intuitiv ist. Die Benachrichtigungen sind das Schlimmste. Ein Anruf wird nur durch einen Piepton signalisiert. Wenn man den Piepton verpasst, hat man den Anruf verpasst. Es gibt keine ausstehenden Benachrichtigungen auf Desktop-Ebene (zumindest im Benachrichtigungscenter von Mac).

🔍 Wussten Sie schon? Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert einen starken Anstieg der digitalen Arbeitsplätze weltweit. Bis 2030 sollen diese Rollen um 25 % wachsen und über 90 Millionen Positionen erreichen.

ClickUp ist der Ort, an dem Remote-Teams am besten arbeiten

Sie brauchen kein virtuelles Büro, um zu beweisen, dass Ihr Team arbeitet. Sie brauchen einen Raum, in dem die Arbeit vorankommt, die Unterhaltung klar bleibt und niemand darauf warten muss, dass jemand „online“ erscheint

Wenn sich die meisten Teamflow-Alternativen eher wie Platzhalter als wie Lösungen anfühlen, ist es an der Zeit, etwas auszuprobieren, das Ihnen hilft, Ihre Arbeit erledigt zu bekommen.

ClickUp vereint Ihre Aufgaben, Dokumente, Updates und Check-ins in einem einzigen vernetzten Space, ohne dass sich jemand in einem digitalen Raum aufhalten muss.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅