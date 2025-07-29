die 10 besten Alternativen zu Amplenote für Notizen, Aufgaben und Produktivität

Sind Sie auf der Suche nach Alternativen zu Amplenote, weil Ihre Notizen mehr Flair verdienen oder Sie sich einfach mehr Funktionen wünschen? Wir verstehen das.

Amplenote eignet sich zwar hervorragend, um Aufgaben, miteinander verknüpfte Notizen und Ideen an einem Ort zu verwalten, ist aber nicht jedermanns Sache. Vielleicht möchten Sie etwas Schlankeres, Einfacheres oder etwas, das nicht ganz so sehr nach Amplenote aussieht.

Egal, ob Sie ein Produktivitätsguru, Minimalist oder ein Bullet-Journal-Fan sind, der auf digitale Notizen umgestiegen ist – es gibt eine Notiz-App, die genau zu Ihnen passt.

In dieser Übersicht stellen wir Ihnen die besten Alternativen zu Amplenote vor, die Ihr Organizer-Herz höher schlagen lassen – oder zumindest Ihre Registerkarte „Lesezeichen“. Los geht's!

Was ist Amplenote?

Amplenote kombiniert eine Notiz-App und Aufgabenverwaltung in einem, sodass Sie Backlinks erstellen, To-Do-Listen direkt in Ihre Notizen einbetten und grundlegende Kalenderereignisse synchronisieren können. Viele Benutzer finden jedoch, dass es sich nicht so reibungslos in ihren Workflow einfügt, wie sie es sich erhofft hatten.

Auf Reddit loben die Nutzer die Flexibilität, geben aber zu, dass es einige Wochen – manchmal sogar Monate – dauert, bis man sich wirklich zurechtfindet, weshalb sie nach Alternativen zu Amplenote suchen. Für diejenigen, die nicht-lineares Denken bevorzugen – also Brainstorming, Mindmaps oder das freie Verknüpfen abstrakter Ideen –, kann es sich einschränkend anfühlen.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Amplenote entscheiden?

Wenn Sie sich jemals durch das Setup von Amplenote ausgebremst gefühlt haben oder sich mehr Raffinesse ab der ersten Box gewünscht haben, finden Sie hier die wichtigsten Gründe, Amplenote-Alternativen zu erkunden:

Eingeschränkte Zusammenarbeit in Echtzeit : Amplenote verfügt nicht über eine nahtlose Bearbeitung durch mehrere Benutzer, was die Teamarbeit erschwert

Fehlende oder grundlegende KI-Features : Tools zum Zusammenfassen, Organisieren oder Schreiben mit KI sind entweder minimal oder gar nicht vorhanden

Starre Kalender- und Notizstruktur : Begrenzte Ansichten, Vorlagen und Anpassungsmöglichkeiten können Sie ausbremsen

Schwächere Integrationen von Drittanbietern : Wenn Sie komplexe Projekte mit Zeitleisten, Teamzusammenarbeit oder funktionsübergreifenden Übergaben verwalten, müssen Sie möglicherweise zwischen Amplenote und anderen Tools hin- und herspringen, um die Lücken zu füllen, z. B. mit : Wenn Sie komplexe Projekte mit Zeitleisten, Teamzusammenarbeit oder funktionsübergreifenden Übergaben verwalten, müssen Sie möglicherweise zwischen Amplenote und anderen Tools hin- und herspringen, um die Lücken zu füllen, z. B. mit Projektmanagement-Software

Steile Lernkurve : Amplenote ist zwar leistungsstark, erfordert jedoch Zeit und Aufwand für die vollständige Einrichtung und Nutzung

Veraltete Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche kann sich bei der Bearbeitung langer Notizen oder der Verwaltung großer, komplexer Aufgabenlisten in Ihrem Amplenote-Konto etwas klobig anfühlen. Einige Reddit-Benutzer sind der Meinung, dass die mobile App noch verbessert werden muss und die Kalenderansicht nicht den vollständigen Überblick bietet

Schauen wir uns nun einige Amplenote-Alternativen mit robusten Features an, die Ihnen helfen, diese Herausforderungen zu meistern.

👀 Wussten Sie schon? Notizen sind seit jeher ein wichtiger Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Die alten Griechen entwickelten Hypomnema, eine persönliche Aufzeichnung wichtiger Themen. Übersetzt bedeutet dieser griechische Begriff Erinnerung, Notiz, öffentliche Aufzeichnung, Kommentar, anekdotische Aufzeichnung, Entwurf und Kopie.

Amplenote-Alternativen auf einen Blick

In dieser Liste finden Sie ein Tool, das zu Ihren Workflows oder Anforderungen an Notizen passt:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-Notizbuch, das Notizen in Meetings automatisiert, Dokumente für schnelle Notizen, farbcodierte Beschreibungen, Sprachaufzeichnung für die Transkription von Sprachmemos Teams, die einen KI-gestützten All-in-One-Workspace für Aufgaben, Notizen und Projekte benötigen Free Forever-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Microsoft OneNote Freiform-Leinwand, unterteilte Notizbücher, Stylus-Unterstützung, Microsoft 365-Integration Visuelle Notiz-Apps im Microsoft-Ökosystem Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat Google Keep Wissensarbeiter und Forscher benötigen Datenschutz und einen verknüpften Workspace Gelegenheitsnutzer, die einfache, schnelle Notizen und Erinnerungen benötigen Free-Plan verfügbar Apple Notes iCloud-Synchronisierung, Ordner und Tags, Dokumentenscanner, Face ID/Touch ID-Sperre Minimalistisches Notieren auf Apple-Geräten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 0,99 $/Monat Obsidian Markdown-Notizen, bidirektionale Links, Grafikansicht, lokaler Speicher, Canvas-Modus Benutzer wünschen sich durchsuchbare Notizen und die Nachverfolgung von Aufgaben auf allen Geräten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer Evernote Web Clipper, OCR-Suche, KI-Bearbeitung und -Suche, integrierte Aufgaben, Offline-Zugriff Benutzer, die durchsuchbare Notizen und die Nachverfolgung von Aufgaben auf verschiedenen Geräten wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat Tana KI-Spracheingabe, Supertags, strukturierte Notizen, benutzerdefinierte Feeds, Transkriptionen KI-orientierte Benutzer, die strukturierte, durchsuchbare Notizsysteme benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Nimbus Note (FuseBase) Workspaces, KI-Agenten, Datenbanken in Notizen, Screenshots, Client-Portale Teams, die eine strukturierte Zusammenarbeit und markenspezifische Dokumentation benötigen Benutzerdefinierte Preise verfügbar Workflowy Unbegrenzte Verschachtelung, zusammenklappbare Gliederungen, Kanban-Ansicht, gespiegelte Elemente Outliner und Minimalisten, die mit Listen organisieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,99 $/Monat Supernotes Notizkarten-Format, Backlinks, Zusammenarbeit, 2D/3D-Diagramm-Ansichten Studenten und Denker, die eine atomare, visuelle Notizverwaltung benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise

Die besten Alternativen zu Amplenote

Begeben Sie sich auf eine Tour durch die All-Stars, die das Gleiche leisten wie Amplenote – und noch einiges mehr –, beginnend mit unserem internen Favoriten.

1. ClickUp (Bester KI-gestützter All-in-One-Workspace für Produktivität)

Lassen Sie KI Ihre Unterhaltungen mit ClickUp AI Notetaker erfassen und in Aufgaben und Aktionen umwandeln

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit und eine überzeugende Alternative zu Amplenote. Wenn Sie über die persönliche Produktivität hinaus in die Teamzusammenarbeit, Aufgabenverwaltung, automatisierte Erinnerungen und KI-gestützte Notizen skalieren möchten, ist ClickUp Ihr Held.

Lassen Sie KI unterwegs Ihre Notizen machen

Der KI-Notizbuch von ClickUp transkribiert und fasst alle Ihre virtuellen Meetings automatisch für Sie zusammen. Sie können diese Notizen in umsetzbare Aufgaben umwandeln, die überall und jederzeit nachverfolgt werden können.

Transkribieren und automatisieren Sie Meeting-Notizen mit ClickUp AI Notetaker

Dieses Video gibt Ihnen einen Einblick in die Verwendung von KI für Meeting-Protokolle:

Erstellen Sie mit Brain akribische Notizen und Zusammenfassungen

Der KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, kann Sprachnotizen exportieren und Zusammenfassungen für Ihre Forschungsnotizen erstellen. Hier erfahren Sie, warum Brain sich als Software für Meeting-Protokolle auszeichnet:

Automatische Transkription und Zusammenfassung von Meetings

Suchen Sie in Brain nach Ihren Aufgaben oder Notizen

Erstellt Gliederungen, Aktionselemente oder Zusammenfassungen aus groben Notizen

Brainstormen Sie Ideen mit der Leistungsfähigkeit mehrerer LLMs, darunter ChatGPT, Claude, Gemini und mehr

Stellen Sie Fragen zu Meetings und erhalten Sie innerhalb von Sekunden Antworten mit ClickUp Brain

Genießen Sie KI-gestützte Sprachdiktatfunktion, die Ihre Notizen mit ClickUp Talk to Text transkribiert UND bearbeitet

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf, während Sie Ihre Notizen und verstreuten Ideen in ClickUp Talk to Text diktieren. Die Software zeichnet Ihre Stimme auf, eliminiert und korrigiert verbale Fehltritte, und da sie Teil des ClickUp-Ökosystems ist, können Sie sie anweisen, aus Ihren Sprachnotizen Aufgaben zu erstellen, Teammitglieder zuzuweisen und vieles mehr!

Sie können aus bis zu 40 Sprachen wählen, um Ihre Notizen aufzuzeichnen!

Ideen festhalten, Anweisungen teilen und Aufgaben viermal schneller erledigen mit ClickUp. Sprechen Sie in Text

💡 Bonus: Wenn Sie Folgendes möchten: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps + das Internet sofort nach Ihren Notizen, Dateien und E-Books

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Ihre Arbeit per Spracheingabe zu fragen, zu diktieren und Befehle zu erteilen – freihändig und überall

Ersetzt Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, kontextbezogene KI-Lösung Probieren Sie ClickUp Brain MAX – einen KI-Desktop-Begleiter, der Sie wirklich versteht, weil er Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, nutzen Sie Ihre Stimme, um Ihre Arbeit zu erledigen, erstellen Sie Richtliniendokumente, weisen Sie Team-Mitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr.

Sie können auch Ihren physischen Notizblock wegwerfen, um Ihre Gedanken um 2 Uhr morgens auf ClickUp Notepad zu notieren, die dann nahtlos mit Ihren Aufgaben, Projekten und Dokumenten synchronisiert werden.

Strukturieren Sie Ihre Ideen mit Dokumenten und Aufgaben und setzen Sie sie um

ClickUp Dokumente sind umfangreiche, kollaborative Mini-Wikis, in denen Meeting-Notizen, Ideen und Pläne neben Aufgaben gespeichert werden. Im Gegensatz zu den isolierten Seiten herkömmlicher Notiz-Apps können Sie Aufgaben direkt in ClickUp Dokumente einbetten, Teamkollegen mit Tags versehen und Projektspezifikationen erstellen, die sofort umsetzbar sind.

Schreiben und organisieren Sie Transkripte mit Echtzeit-Bearbeitung und Aufgabenintegration in ClickUp Dokumenten

Mit den Aufgaben von ClickUp können Sie kleine bis große Projekte an einem zentralen Ort verwalten. Sie können Aufgaben zuweisen, priorisieren, Abhängigkeiten festlegen und sie in Listen-, Board-, Gantt- und Kalender-Ansichten anzeigen, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.

Erstellen, weisen Sie zu und verfolgen Sie Aufgaben mit Prioritäten, Fristen und Abhängigkeiten mit ClickUp Aufgaben

Das Beste daran ist, dass die Erinnerungen von ClickUp mit Ihren Aufgaben und Ihrem Kalender synchronisiert werden. Sie halten Sie über Termine, Nachfassaktionen oder einmalige Aufgaben auf dem Laufenden. Sie sind nützlich, wenn Sie Ideen in Dokumenten festhalten, aber später darauf zurückkommen müssen.

Wussten Sie schon, dass ClickUp ein kostenloses KI-Tool für Meetings ist? ClickUp erledigt alles, vom Notieren bis zur nahtlosen Durchführung von Projekten, und bietet gleichzeitig robuste Analysen, einfache Notizen und auffällige Visualisierungen – alles mit fortschrittlichen KI-Funktionen.

Die besten Features von ClickUp:

Auslöser für Aktionen automatisch mithilfe mithilfe der Automatisierungen von ClickUp , um Aufgaben zu erstellen, zuzuweisen oder zu aktualisieren, sobald eine neue Transkription oder Meeting-Notiz in Ihrem Workspace eingeht.

verbessern Sie Meeting-Protokolle* mit benutzerdefinierten Aufgaben-Tags – fügen Sie Kontext wie Meeting-Typ, Client-Name oder Priorität hinzu, damit alles organisiert und nachvollziehbar bleibt.

Kontextreiche Ausschnitte in in ClickUp einfügen Kommentare zuweisen , um Aufgaben direkt aus Transkripten zuzuweisen und präzise Referenzen zu liefern, ohne ganze Dokumente freigeben zu müssen.

Einschränkungen von ClickUp:

Steilere Lernkurve für neue Benutzer aufgrund der umfangreichen Feature-Bibliothek

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung sagt:

ClickUp ist eines dieser Tools, die man immer mehr zu schätzen lernt ... Anstatt mit zehn verschiedenen Apps zu jonglieren, bringt ClickUp alles an einen Ort.

ClickUp ist eines dieser Tools, die man immer mehr zu schätzen lernt ... Anstatt mit zehn verschiedenen Apps zu jonglieren, bringt ClickUp alles an einen Ort.

2. Microsoft OneNote (am besten für visuelle Notizen geeignet)

über Microsoft OneNote

Für alle, die bereits die Microsoft-Suite verwenden, bietet Microsoft OneNote einen natürlichen Wechsel von Amplenote. Als Teil von Office 365 lässt es sich nahtlos mit Word, Excel, Outlook und den anderen Programmen verknüpfen, sodass Ihre Notizen zusammen mit den Tools gespeichert werden, die Sie täglich verwenden.

Anstatt die Art und Weise, wie Sie Notizen machen, komplett zu überarbeiten, baut OneNote auf vertrauten Konzepten auf: Notizbücher, die in Abschnitte und Seiten unterteilt sind, die Sie nach Belieben anordnen können. Sie erhalten eine klare Hierarchie, ohne sich durch starre Vorlagen eingeschränkt zu fühlen.

Was OneNote auszeichnet, ist seine Flexibilität bei der Eingabe. Sie können frei schreiben, mit der Hand schreiben oder Dateien einfügen und auf derselben Seite zwischen den Methoden wechseln. Wenn Sie einen Touchscreen oder einen Stylus haben, verwandelt sich die Leinwand mit nur wenigen Fingertipps in einen Space zum Skizzieren von Diagrammen oder zum Kommentieren von Folien. Diese Anpassungsfähigkeit macht es einfach, Ideen in jedem gewünschten Format festzuhalten.

Die besten Features von Microsoft OneNote

Organisieren Sie Ihre Inhalte in frei gestaltbaren Seiten mit Unterstützung für Zeichnungen, Bilder, Listen und handschriftliche Notizen

Verwenden Sie Microsoft Copilot, um Ideen, Gliederungen oder Zusammenfassungen direkt in Ihren Notizen zu erstellen

Synchronisieren Sie Notizen auf allen Geräten und greifen Sie offline darauf zu – dank nahtlosem Support für die Microsoft 365 Cloud

Limits von Microsoft OneNote

KI-Features sind nur verfügbar, wenn sie in Microsoft Copilot integriert sind

Preise für Microsoft OneNote

Kostenlos mit eingeschränkten Features.

Enthalten in Microsoft 365-Abonnements (ab 9,99 $/Monat für Einzelpersonen)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über OneNote?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Vielseitigkeit – diese Software schränkt die Kreativität kaum ein und hilft Ihnen dabei, Ihr gewünschtes visuelles Layout zum Leben zu erwecken. Das Freigeben von Notizbüchern hat meine Arbeit revolutioniert, da es mir viel Glaubwürdigkeit verschafft und mir die Anerkennung meiner Kollegen eingebracht hat.

Vielseitigkeit – Diese Software schränkt die Kreativität kaum ein und hilft Ihnen dabei, Ihr gewünschtes visuelles Layout zum Leben zu erwecken. Das Freigeben von Notizbüchern hat meine Arbeit revolutioniert, da es mir viel Glaubwürdigkeit verschafft und mir die Anerkennung meiner Kollegen eingebracht hat.

👀 Wussten Sie schon? Die fünf beliebtesten Methoden zum Notieren sind: Die Cornell-Methode , die Ihre Notizen in verschiedene Kategorien unterteilt , die Ihre Notizen in verschiedene Kategorien unterteilt

Mindmapping , bei dem Sie mit einer zentralen Idee in der Mitte der Seite beginnen und diese wie einen Baum mit Unterideen, Kategorien und Verbindungen verzweigen , bei dem Sie mit einer zentralen Idee in der Mitte der Seite beginnen und diese wie einen Baum mit Unterideen, Kategorien und Verbindungen verzweigen

Zettelkasten , wo Ihre Notizen über Links und Tags miteinander verbunden sind und so ein wachsendes Wissensnetzwerk entsteht , wo Ihre Notizen über Links und Tags miteinander verbunden sind und so ein wachsendes Wissensnetzwerk entsteht

Die Outline-Methode , eine klassische hierarchische Struktur, ähnlich einem , eine klassische hierarchische Struktur, ähnlich einem Stammbaum für Ideen

Die Diagrammmethode , bei der Sie Ihre Seite in Spalten für Kategorien unterteilen und Zeilen ausfüllen, während Sie Informationen sammeln , bei der Sie Ihre Seite in Spalten für Kategorien unterteilen und Zeilen ausfüllen, während Sie Informationen sammeln

3. Google Keep (Am besten für schnelle Notizen und einfache Erinnerungen)

über Google Keep

Mit Google Keep können Sie Notizen, Listen, Fotos und Audio-Clips erfassen und auf einem flexiblen digitalen Board anordnen. Sie können Ihre To-Do-Liste oder Einkaufsliste mit Ihrer Familie teilen und in Echtzeit verfolgen, wie Elemente abgehakt werden, ohne dass zusätzliche Nachrichten hin und her geschickt werden müssen.

Die Sprachmemo-Feature beschleunigt außerdem die Erfassung: Nehmen Sie unterwegs eine kurze Audio-Notiz auf und wandeln Sie diese später in Text um, um sie schnell wiederzufinden.

Keep hat jedoch Schwierigkeiten mit komplexeren Workflows. Trotz seines Potenzials ist es nicht mit Google Tasks und Google Kalender verbunden, sodass Ihnen eine einheitliche All-in-One-Lösung fehlt.

Die besten Features von Google Keep

Sprachmemos aufzeichnen, die automatisch in durchsuchbaren Text umgewandelt werden

Organisieren Sie Notizen mit Beschreibungen und Farbcodes

Erstellen Sie Notizen in Echtzeit, die Sie mit Freunden oder Familie teilen können

Heften Sie Notizen an den Startbildschirm Ihres Geräts und behalten Sie den Überblick über Aufgaben mit Priorität

Einschränkungen von Google Keep

Keine Möglichkeit, komplexe Notizen zu verwalten

Preise für Google Keep

Kostenlos mit einem Google-Konto bis zu 15 GB Speicher

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2 : 4,2/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Keep?

Ein Reddit-Benutzer gibt Folgendes frei:

Keep ist schnell und zuverlässig, was es tut, macht es sehr gut ... Es ist ein ausgezeichnetes Tool zum Erfassen/als Posteingang, gut für Checklisten im Stil von Besorgungen, die Suche ist sehr schnell. Aber es verwandelt sich leicht in einen Notizenfriedhof, und komplexe Notizen mit Zeilenumbrüchen und Einrückungen sehen im Kartenformat furchtbar aus.

Keep ist schnell und zuverlässig, was es tut, macht es sehr gut ... Es ist ein ausgezeichnetes Tool zum Erfassen/Posteingangs, gut für Checklisten im Stil von Besorgungen, die Suche ist sehr schnell. Aber es verwandelt sich leicht in einen Notizenfriedhof, und komplexe Notizen mit Zeilenumbrüchen und Einrückungen sehen im Kartenformat furchtbar aus.

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter (57 %) verschwenden Zeit damit, interne Dokumente oder die Wissensdatenbank des Unternehmens nach arbeitsbezogenen Informationen zu durchsuchen. Und wenn sie diese nicht finden? Jeder Sechste greift auf persönliche Workarounds zurück – und durchforstet alte E-Mails, Notizen oder Screenshots, nur um die benötigten Informationen zusammenzutragen. ClickUp Brain macht die Suche überflüssig, indem es sofortige, KI-gestützte Antworten aus Ihrem gesamten Workspace und integrierten Apps von Drittanbietern liefert, sodass Sie ohne Umwege genau das finden, was Sie brauchen.

4. Apple Notes (am besten für minimalistische Notizen auf verschiedenen Geräten)

Apple Notes bietet eine übersichtliche, schnörkellose Notizfunktion, die sich nahtlos auf allen Apple-Geräten synchronisieren lässt. Für alle, die in das Apple-Ökosystem investiert haben, ist dies die erste Wahl unter den Amplenote-Alternativen für nichtlineares Denken.

Das Starten von Notizen auf einem Mac ist so einfach wie das Klicken auf ein Symbol in der Ecke, und Inhalte, die von einem iPhone kopiert wurden, sind sofort auf dem Desktop verfügbar. Sie können Texte, Bilder, Links, PDFs, Karten und sogar Skizzen speichern, alles in Ordnern organisiert und jederzeit durchsuchbar.

Der integrierte Dokumentenscanner wandelt Papierseiten in PDFs um, ohne dass zusätzliche Apps erforderlich sind. Außerdem werden handschriftliche oder mit dem Apple Pencil erstellte Skizzen neben getippten Notizen angezeigt. Erweiterte Formatierungsoptionen – wie das Verschieben von Textblöcken, komplexe Einrückungen oder Layout-Anpassungen – sind jedoch nur begrenzt verfügbar. iOS-Benutzer, die nach leistungsfähigeren Tools für die Aufgabenverwaltung suchen, werden hier fündig.

Die besten Features von Apple Notes

Synchronisieren Sie Notizen mit iCloud auf allen Apple-Geräten, einschließlich Text, Bildern und Checklisten

Fügen Sie sensiblen Notizen mit Face ID, Touch ID oder einem Passwort eine zusätzliche Ebene des Datenschutzes hinzu

Organisieren Sie Notizen in Ordnern und Unterordnern und verwenden Sie Tags zum schnellen Filtern

Vorgefertigte Apple Notes-Vorlagen für Konsistenz in Ihren Notizen, Aufgaben und Projekten

Einschränkungen von Apple Notes

Nur mit Apple-Produkten kompatibel

Preise für Apple Notes

Kostenlos mit iCloud (5 GB inklusive); mehr Speicher über kostenpflichtige iCloud+-Pläne verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Notes

Apple App Store: 4,6/5 (über 20.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Apple Notes?

Ein Reddit-Benutzer gibt Folgendes frei:

Ideal für schnelle, handschriftliche oder Sprachnotizen. Die Synchronisierung funktioniert schnell auf Apple-Geräten, aber der Zugriff von Windows aus ist etwas umständlich. Die Web-Version meldet mich immer wieder ab.

Ideal für schnelle, handschriftliche oder Sprachnotizen. Die Synchronisierung funktioniert schnell auf Apple-Geräten, aber der Zugriff von Windows aus ist etwas umständlich. Die Web-Version meldet mich immer wieder ab.

👀 Wussten Sie schon? Zwei Forscher der Princeton University und der University of California, Los Angeles, haben herausgefunden, dass handschriftliche Notizen besser zum Verständnis und zur Erinnerung beitragen als Notizen, die am Computer getippt werden.

5. Obsidian (am besten geeignet für die Verknüpfung komplexer Ideen mit vollständiger Eigentümerschaft der Daten)

via Obsidian

Obsidian ist hilfreich bei der Verwaltung eines umfangreichen persönlichen Archivs – denken Sie dabei an Hunderte oder sogar Tausende von einzelnen Notizen, neben anderen Amplenote-Alternativen. Diese App zum Notieren ermöglicht Verknüpfungen und echte bidirektionale Verbindungen, sodass jede Idee, jedes Projekt oder jede Referenz miteinander verknüpft werden kann.

Stellen Sie sich vor, Sie verfolgen mehrere Marketingkampagnen für dasselbe Produkt. Mit Obsidian sind alle zugehörigen Notizen miteinander verknüpft, und die integrierte Grafikansicht zeigt sofort Cluster und übersehene Beziehungen auf.

Allerdings liegt der Schwerpunkt von Obsidian eher auf der tiefgehenden, individuellen Erkundung als auf der Zusammenarbeit im Team. Die Organisation Ihrer Notizen als persönliches Wissensnetzwerk ist zwar hilfreich, ermöglicht jedoch keine Kommentare oder Live-Bearbeitung.

Wenn Ihr Workflow davon abhängt, Informationen oder Aufgaben nach außen zu übertragen – Zuweisen von Aktionspunkten, Sammeln von Feedback oder Synchronisierung mit anderen Apps –, kann das minimalistische Design von Obsidian einschränkend wirken. Es eignet sich gut als isolierte Sandbox für Ideen, aber wenn Sie einen vollständig integrierten, teamorientierten Workspace benötigen, stößt es an seine Grenzen.

Die besten Features von Obsidian

Bidirektionale Verknüpfungen und visuelle Grafikansicht zum Aufbau eines Netzwerks verbundener Gedanken wie in Ihrem persönlichen Wiki

Canvas-Modus für die räumliche Organisation von Ideen – perfekt für Brainstorming, Kartierung oder visuelles Denken

Veröffentlichen Sie Notizen als Wissensdatenbank oder Wiki mit benutzerdefinierten Domains und SEO-optimiertem Design

Einschränkungen von Obsidian

Die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten erfordert ein kostenpflichtiges Add-On, und die Features für die Zusammenarbeit sind limitiert, sofern Sie keine Workarounds verwenden

Preise für Obsidian

Kostenlos für den privaten Gebrauch

Synchronisierung: 5 $/Monat pro Benutzer

Veröffentlichen: 10 $/Monat pro Website

Kommerzielle Lizenz: 50 $/Benutzer/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

Google Play : 4,3 (über 12.000 Bewertungen)

Apple Store: 4,5 (über 2.000 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Obsidian sagen

Ein Reddit-Benutzer gibt Folgendes frei:

Obsidian bietet mir einen übersichtlichen Markdown-Schreibbereich, der mir hilft, besser zu denken – aber viele der Extras wie die Grafikansicht, Backlinks und das Smart Connections-Plugin finde ich übertrieben. Ich verwende hauptsächlich die lokale Grafik und eine einfache Ordnerstruktur.

Obsidian bietet mir einen übersichtlichen Space zum Schreiben mit Markdown, der mir hilft, besser zu denken – aber viele der Extras wie die Grafikansicht, Backlinks und das Smart Connections-Plugin finde ich übertrieben. Ich nutze hauptsächlich die lokale Grafik und eine einfache Ordnerstruktur.

👀 Wussten Sie schon? Roam Research ist ein Notiz-Tool, das speziell für nicht-lineares Denken entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Notiz-Apps, die Informationen in Ordnern oder statischen Dokumenten organisieren, verwendet Roam ein graphbasiertes Modell, das die Arbeitsweise Ihres Gehirns nachahmt, indem es Verbindungen zwischen Ideen herstellt. Obsidian bietet viele der gleichen Kernfunktionen in einem flexibleren, datenschutzfreundlichen und offline-freundlichen Paket.

6. Evernote (Am besten für die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten und Web-Clipping)

via Evernote

Evernote speichert Ihre Notizen, Dokumente und Webausschnitte, sodass Sie jederzeit und von jedem Gerät aus darauf zugreifen können. Die OCR-gestützte Suche findet sogar Text in Bildern und PDFs, sodass Sie nie wieder Dateien durchsuchen müssen. Mit dem Web Clipper können Sie Artikel, Code-Schnipsel oder Rezepte direkt in einem übersichtlichen Notizbuch speichern.

Mit KI-Suche und KI-Bearbeitung geht Evernote über die reine Speicherung hinaus und wird zu einem echten Produktivitätspartner, der wichtige Informationen hervorhebt, Entwürfe aufräumt und Sie mit neuen Ideen inspiriert, wenn Sie Inspiration brauchen.

Sie können es mit ClickUp, Google Kalender, Slack oder Teams verknüpfen, sodass Meeting-Notizen und Erinnerungen nahtlos in Ihre bevorzugten Tools fließen. Wenn Sie sich fragen, wie Sie den Überblick über Aufgaben behalten können, hilft Ihnen die Aufgaben-Feature von Evernote dabei. Sie können Projekte in kleinere Aufgaben aufteilen, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt innerhalb der App verfolgen.

Die besten Features von Evernote

Clipen Sie ganze Webseiten oder Artikel mit dem Web Clipper und speichern Sie sie mit Tags in bestimmten Notizbüchern

Verwenden Sie die KI-gestützte Suche, um Inhalte in Notizen, Dokumenten, PDFs und sogar Bildtexten (OCR) zu finden

Transkribieren Sie Audio-Notizen in durchsuchbaren Text, der sich für Meetings und Ideen für unterwegs eignet

Einschränkungen von Evernote

Die Basisversion (kostenlos) ist jetzt auf nur 50 Notizen und ein Notizbuch beschränkt, die Synchronisierung ist nur mit einem Gerät möglich

Preise für Evernote

Kostenlos : Grundlegende Features

Persönlich : 14,99 $/Monat

Professional : 17,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2 : 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Evernote sagen

Ein Benutzer von G2 gibt Folgendes frei:

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Der Web Clipper und die Features „E-Mail an Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Die Features „Web Clipper“ und „E-Mail an Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

🧠 Wissenswertes: In den 1830er Jahren lernte Charles Dickens Stenografie, um Parlamentsreporter zu werden, eine Erfahrung, die er seinem Zeichen David Copperfield zugute kommen ließ.

7. Tana (Bester KI-nativer Workspace für strukturiertes Denken)

via Tana

Tana kombiniert traditionelle Notizen mit KI und Spracheingabe, damit Sie Ideen schnell erfassen und organisieren können. Es wurde für Benutzer entwickelt, die ihre Notizen ohne manuelles Formatieren in Aufgaben, Projekte oder strukturierte Daten umwandeln möchten.

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen , KI für alltägliche Aufgaben zu nutzen, ist Tana genau das Richtige für Sie. Mit nur wenigen Tastenanschlägen oder einer kurzen Sprachmemo können Sie flüchtige Gedanken in strukturierte, umsetzbare Elemente verwandeln.

Sein strukturorientierter Ansatz verwandelt jede Notiz in ein dynamisches Objekt, das verlinkt, mit Tags versehen und abgefragt werden kann. Ganz gleich, ob Sie offline sind oder unterwegs Sprachmemos aufzeichnen, Tana zielt darauf ab, Reibungsverluste zwischen der Erfassung und der Umsetzung von Informationen zu reduzieren.

Die besten Features von Tana

Verwandeln Sie Notizen mit Supertags in strukturierte Elemente wie Aufgaben, Meetings oder OKRs, sodass sie filterbar, durchsuchbar und nachverfolgbar sind

Transkribieren Sie Sprachmemos automatisch mithilfe der integrierten KI-Verarbeitung in Tagesordnungspunkte, Ideen oder Notizen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Feeds, um Schlüsselelemente wie bevorstehende Meetings, delegierte Aufgaben oder Ziele anzuzeigen, ohne etwas manuell taggen oder organisieren zu müssen

Limits von Tana

Das Exportieren von Inhalten aus Tana kann schwierig sein, da die integrierten Optionen zum einfachen Verschieben von Daten aus der Plattform begrenzt sind

Preise für Tana:

Free-Plan: Mit Kernfunktionen verfügbar

Kostenpflichtige Pläne: Plus : 10 $/Monat Pro : 18 $/Monat

Plus : 10 $/Monat

Pro: 18 $/Monat

Plus : 10 $/Monat

Pro: 18 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Tana

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tana?

Ein Reddit-Benutzer gibt Folgendes frei:

Ich habe mich für Tana entschieden, weil es so einfach ist, Informationen auf so viele verschiedene Arten anzuzeigen – Listen, Karten, Registerkarten, Kalender, Seitenmenü – und das alles ohne technische Kenntnisse. Allerdings vermisse ich folgende Funktionen von Obsidian: lokaler Zugriff, das allgegenwärtige Markdown-Format, die einfache Verwendung von Backups.

Ich habe mich für Tana entschieden, weil es so einfach ist, Informationen auf so viele verschiedene Arten anzuzeigen – Listen, Karten, Registerkarten, Kalender, Seitenmenü – und das alles ohne technische Kenntnisse. Allerdings vermisse ich folgende Funktionen von Obsidian: lokaler Zugriff, das allgegenwärtige Markdown-Format, die einfache Verwendung von Backups.

📚 Lesen Sie auch: Die 9-Punkte-Checkliste für Projektmanager zum Thema Projektmanagement

8. Nimbus Note (jetzt FuseBase; am besten für strukturierte Teamzusammenarbeit geeignet)

via FuseBase

Nimbus Note (jetzt FuseBase) ist eine plattformübergreifende Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten. Während Produktivitätsbegeisterte Amplenote zur Verwaltung persönlicher Workflows nutzen, ist FuseBase eine B2B-orientierte Workspace-Plattform für kleine Teams, Clients und Partner.

Es ermöglicht Teams und Einzelpersonen, Notizen, Aufgaben und Projekte an einem Ort zu verwalten. Es bietet Notizen in verschiedenen Formaten, eine datenbankähnliche Organisation und integrierte Tools zur Bildschirmaufnahme. Diese Amplenote-Alternative vereint die Leistungsfähigkeit von Notizen, Wissensdatenbanken, KI-Agenten und Client-Portalen unter einem Dach.

Die besten Features von Nimbus Note

Erstellen Sie separate Workspaces für verschiedene Teams, Clients oder Projekte, jeweils mit unterschiedlichen Zugriffsebenen

Erfassen Sie ganze Webseiten, Bilder oder Screencasts mit dem integrierten Nimbus Clipper und versehen Sie sie mit Anmerkungen in Notizen

Fügen Sie Datenbanken, Tabellen und Aufgabenlisten direkt in Notizen ein, um ein dynamisches internes Wiki oder ein Client-Portal zu erstellen

Limit von Nimbus Note

Benutzer haben Probleme bei der Anmeldung und uneinheitlichen Support für die App auf verschiedenen Plattformen gemeldet

Preise für Nimbus Note

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Nimbus Note

G2 : 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Nimbus Note?

Eine Rezension zu Google Play Notizen:

Es ist ein wunderbares Programm und kann mit einer als Notiz-App getarnten Bloatware den Boden wischen! (Keine Preise für das Erraten.) Die Entwickler reagieren schnell, wenn Sie auf Probleme stoßen! Seine Ästhetik ist der größte Reiz, aber es ist auch voller Features! Viel Glück für das gesamte Team von Fuse Base (anscheinend haben sie den Namen von Nimbus geändert)

Es ist ein wunderbares Programm und kann mit einer als Notiz-App getarnten Bloatware den Boden wischen! (Keine Preise für das Erraten.) Die Entwickler reagieren schnell, wenn Sie auf Probleme stoßen! Seine Ästhetik ist der größte Reiz, aber es ist auch voller Features! Viel Glück für das gesamte Team von Fuse Base (anscheinend haben sie den Namen von Nimbus geändert)

9. Workflowy (am besten geeignet für minimalistische Gliederungen und unbegrenzte Verschachtelungen)

via Workflowy

WorkFlowy verwandelt Ihre Notizen und To-dos in verschachtelte Listen, sodass Sie mit einem einzigen Klick herauszoomen können, um den Überblick zu behalten, oder sich in Details vertiefen können.

Das zusammenklappbare Format der Gliederung fühlt sich an wie das Scrollen durch Thread-Kommentare, sodass Sie nur die Themen erweitern können, die Sie benötigen. Wenn Sie einen visuellen Überblick über den Fortschritt wünschen, verwandelt das integrierte Kanban-Board von Workflowy jede Liste in Spalten. Sie können Aufgaben von „Idee“ zu „Erledigt“ verschieben, ohne Ihre Gliederung zu verlassen.

Die besten Features von Workflowy

Ermöglicht Ihnen, Elemente über verschiedene Speicherorte hinweg zu spiegeln, sodass jede an einer Stelle vorgenommene Bearbeitung automatisch in allen verknüpften Instanzen aktualisiert wird

Unterstützt Kanban-Boards in jeder Liste, um Projekte visuell zu verwalten, ohne Ihre Gliederung zu verlassen

Ermöglicht das Einbetten von Rich Media wie YouTube-Videos und Tweets direkt in Notizen für eine kontextreichere Planung

Einschränkungen von Workflowy

Die Formatierungsoptionen sind begrenzt, es gibt keine Unterstützung für Tabellen, nur minimale Gestaltungsmöglichkeiten und alle Inhalte werden in einer einzigen Datei gespeichert, was für Benutzer, die eine strukturiertere Organisation ihrer Notizen bevorzugen, einschränkend sein kann.

Preise für Workflowy

Free -Plan

Pro: 8,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Workflowy

G2 : 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 15 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Workflowy?

Ein Reddit-Benutzer notiert:

Workflowy ist ein hervorragendes Tool zum Erstellen von Gliederungen, mit dem ich einen Großteil meines Lebens organisiere. Es ist einfach, schnell, tastaturfreundlich und funktioniert überall. Ich glaube, dass viele Leute darauf gekommen sind, weil sie zuvor andere Tools zum Erstellen von Gliederungen verwendet haben (wie More, GrandView, Ecco usw.) und ein webfähiges Tool wollten.

Workflowy ist ein hervorragendes Tool zum Erstellen von Gliederungen, mit dem ich einen Großteil meines Lebens organisiere. Es ist einfach, schnell, tastaturfreundlich und funktioniert überall. Ich glaube, dass viele Leute darauf gekommen sind, weil sie zuvor andere Tools zum Erstellen von Gliederungen verwendet haben (z. B. More, GrandView, Ecco usw.) und ein webfähiges Tool wollten.

10. Supernotes (am besten für die Wissensverwaltung auf Karten)

via Supernotes

Supernotes verwendet einen einzigartigen Ansatz auf Notizkartenbasis, mit dem Sie Ideen schneller erfassen, organisieren und gemeinsam bearbeiten können.

Anstelle von langen Seiten oder Dokumenten wird jeder Gedanke in eine kleine Notizkarte umgewandelt – komplett mit Tags, Backlinks, mathematischen Gleichungen, Bildern und Tabellen.

Mit visuellen Diagrammansichten, verschachtelten Hierarchien und Zusammenarbeit in Echtzeit fühlt sich Supernotes eher wie eine Wissenskarte als wie ein lineares Notiz-Tool an. Es ist vorteilhaft für Studenten, Forscher und Zettelkasten-Fans, die atomare Notizen wünschen, die sie verschieben und tief verknüpfen können.

Die besten Features von Supernotes

Das Notizkarten-Format ermöglicht es Ihnen, Ideen in kleine, gemeinsam nutzbare Einheiten aufzuteilen, mit Unterstützung für Gleichungen, Tabellen und reichhaltige Inhalte

Grafische Ansicht zur Visualisierung von Verbindungen zwischen Notizen in 2D und 3D

Echtzeit-Zusammenarbeit, ohne dass andere ein Supernotes-Konto benötigen

Limits von Supernotes

Nach den ersten 100 Notizkarten ist die kostenlose Nutzung limitiert. Um die App ohne Einschränkungen weiter nutzen zu können, müssen Sie Freunde werben oder ein Upgrade durchführen

Preise für Supernotes

Free-Plan: 100 Notizkarten

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Supernotes

G2 : 4,8/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Supernotes?

Ein Reddit-Benutzer notiert:

Supernotes scheint fantastisch zu sein – eine der besten Benutzeroberflächen, hochintegriert, plattformübergreifend, und die Notizkarte ist eine coole Idee für die Organisation von Infos.

Supernotes scheint fantastisch zu sein – eine der besten Benutzeroberflächen, hochintegriert, plattformübergreifend, und die Notizkarte ist eine coole Idee für die Organisation von Infos.

Ihre Notizen, Ihr System mit ClickUp – die perfekte Alternative zu Amplenote

Notizen sind keine Einheitsgröße. Einige von uns arbeiten gerne mit Gliederungen. Andere brauchen Karten, Grafiken oder KI-Impulse.

Amplenote funktioniert für manche. Wenn Sie jedoch noch dabei sind, Ihr System zu formen, bieten diese Alternativen flexible Grundlagen, die Sie wirklich zu Ihren eigenen machen können.

ClickUp bietet einen modularen Arbeitsbereich, der sich an Ihren Stil anpasst, egal ob Sie in Aufgaben, Zeitleisten oder Dokumenten denken. Mit ClickUp Docs können Sie Notizen entwerfen, Aufgaben inline verknüpfen, in Echtzeit zusammenarbeiten und Ideen in die Tat umsetzen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

ClickUp Brain und AI Notetaker helfen Ihnen, Notizen schnell zusammenzufassen, zu transkribieren und zu erstellen. Mit benutzerdefinierten Ansichten, Automatisierungen und Berechtigungen ist ClickUp mehr als nur eine Notiz-App. Es ist ein Kontrollzentrum für das Projektmanagement zur Verwaltung von Aufgaben.

Probieren Sie jetzt die Nummer 1 unter den Amplenote-Alternativen aus. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.