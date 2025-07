Kostenlose Gamification-Vorlagen zur Steigerung von Engagement und Motivation

Haben Sie jemals einen Produktivitätsrückgang verspürt, wenn Aufgaben sich wie lästige Pflichten anfühlen? Damit sind Sie nicht allein.

Es ist keine leichte Aufgabe, alle zu motivieren, wenn Sie ein Team leiten oder eine Klasse unterrichten. Gamification-Vorlagen bieten jedoch eine clevere Lösung.

Warum sollten langweilige Aufgaben langweilig bleiben? Diese Vorlagen kombinieren die richtigen Spielmechanismen, um diese alltäglichen Aufgaben spannender und sinnvoller zu gestalten.

🔍 Wussten Sie schon? Die Kosten, die Unternehmen weltweit durch mangelndes Engagement ihrer Mitarbeiter entstehen, werden auf 500 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Das ist ein enormer Verlust, der mit geringer Motivation und verminderter Produktivität zusammenhängt und Strategien wie Gamification zu einer intelligenten Investition macht.

In diesem Beitrag haben wir die besten Gamification-Vorlagen für Pädagogen, Manager und Ersteller zusammengestellt, die Motivation wecken und dafür sorgen möchten, dass die Leute immer wieder zurückkommen.

Was sind Gamification-Vorlagen?

Gamification-Vorlagen sind vorgefertigte Rahmenwerke, mit denen Sie spielerische Elemente in Nicht-Spielkontexten wie Lernen, Schulungen oder Benutzer-Onboarding einsetzen können, um die Konzentration und das Engagement zu steigern.

Gamification kann Benutzern tatsächlich helfen, schneller zu arbeiten, ohne sich überfordert zu fühlen, indem es alltägliche Prozesse angenehmer gestaltet.

📌 Ein Beispiel: Mit Gamification können Benutzer XP für das Erledigen täglicher Aufgaben verdienen, Belohnungen für Meilensteine freischalten oder sich in freundschaftlichen Wettbewerben mit anderen messen. Einige Gamification-Vorlagen enthalten sogar RPG-Spielthemen oder die Lieblingsspielzeichen der Benutzer, um das Erlebnis noch immersiver und spannender zu gestalten.

🧠 Fun Fact: Nick Pelling prägte den Begriff Gamification im Jahr 2002, aber das Konzept gibt es bereits seit 1896, angefangen mit den S&H Green Stamps, mit denen Käufer für ihre Treue belohnt wurden.

Komponenten der Gamification-Vorlagen

Diese Vorlagen enthalten in der Regel Elemente wie:

Punkte- und Bewertungssysteme

Abzeichen oder Leistungsmarkierungen

Fortschrittsleisten oder Levels

Ranglisten

Herausforderungen oder Missionen

Belohnungen und Anreize

Was macht eine gute Vorlage für Gamification aus?

Gamification-Vorlagen eignen sich hervorragend, um Aufgaben in Bezug auf persönliche Entwicklung, Karriere, Gesundheit, Beziehungen und finanzielle Ziele in spannende Herausforderungen zu verwandeln, die die Motivation und Durchhaltebereitschaft steigern.

Eine gute Gamification-Vorlage geht jedoch über oberflächlichen Spaß hinaus. Sie ist so strukturiert, dass sie Begeisterung weckt und Fortschritte greifbar macht. Die besten Vorlagen verbinden Strategie mit Einfachheit, um die Benutzer kontinuierlich zu motivieren.

Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Auswahl von Vorlagen für die Gamifizierung am Arbeitsplatz berücksichtigen sollten:

Klare Zielzuordnung: Wählen Sie Vorlagen, die bestimmte Ziele definieren, damit Benutzer immer wissen, worauf sie hinarbeiten und warum dies wichtig ist

Aufforderungen zur Belohnungsausrichtung: Entscheiden Sie sich für Designs, mit denen Sie sinnvolle Belohnungen vergeben können, die dem Aufwand entsprechen und zu einer nachhaltigen Beteiligung motivieren

Tools zur sichtbaren Nachverfolgung von Fortschritten: Suchen Sie nach Schlüssel-Features wie Erfahrungspunkten, Level-Anzeigen oder Meilenstein-Markierungen, damit Benutzer sehen können, wie weit sie schon gekommen sind, und um einen freundschaftlichen Wettbewerb zu fördern

Benutzerdefinierte Anpassungsoptionen: Mit den besten Vorlagen können Sie Themen, Zeichen oder Herausforderungen individuell anpassen, um das Erlebnis persönlicher zu gestalten

Einfache Bedienung: Verwenden Sie intuitive und anfängerfreundliche Vorlagen, mit denen Benutzer schnell einsteigen und den Prozess ohne Verwirrung genießen können

💡 Profi-Tipp: Gestalten Sie Ihren Workflow auf intelligente Weise spielerisch. Erstellen Sie ClickUp-Ziele und -Aufgaben, um Herausforderungen zu initiieren, und nutzen Sie die Dashboards von ClickUp , um Ihre gesammelten XP und verdienten Belohnungen nachzuverfolgen. Mit der All-in-One-App für die Arbeit von ClickUp bleiben Sie motiviert, während Sie ehrgeizige Ziele erreichen!

13 Gamification-Vorlagen, die Sie noch heute nutzen können

🔍 Wussten Sie schon? Fast 90 % der Mitarbeiter geben an, dass Gamification ihre Produktivität bei der Arbeit steigert

Aus diesem Grund haben wir die leistungsstärksten Gamification-Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie Teams, Schüler und Benutzer effektiver einbinden können.

1. Vorlage für einen Aktionsplan zur Mitarbeiterbindung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Schaffen Sie eine florierende Teamkultur mit der Vorlage „Aktionsplan zur Mitarbeiterbindung“ von ClickUp

Die Vorlage „ClickUp-Aktionsplan für Mitarbeiterengagement” ist ein guter Ausgangspunkt für die Schaffung eines Arbeitsplatzes, an dem sich Mitarbeiter besser verbunden und motivierter fühlen. Sie hilft dabei, routinemäßige Mitarbeiter-Check-ins und Feedback in sinnvolle und motivierende Aufgaben umzuwandeln, die das Engagement fördern. In Kombination mit einer Software für Mitarbeiterengagement hilft sie außerdem dabei, die Einstellung, Einarbeitung und Entwicklung von Mitarbeitern durch automatisierte Aufgaben und eine klare Nachverfolgung des Fortschritts zu organisieren.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit anpassbaren Aufgabenstatus, die hervorheben, was auf dem richtigen Weg ist und was Aufmerksamkeit erfordert

Richten Sie Initiativen an Ihren Zielen für das Engagement aus – Teamzusammenhalt, Anerkennung oder Wohlbefinden – und nutzen Sie benutzerdefinierte Felder, um Aktivitäten nach Schwerpunktbereichen, Teams oder KPIs zu organisieren

Planen und priorisieren Sie motivierende Aktivitäten, die die Arbeitsmoral verbessern und die Motivation steigern, wie z. B. Anerkennungsprogramme und 1:1-Feedbackschleifen

🔑 Ideal für: Manager, die die Mitarbeitermoral durch strukturierte und zielgerichtete Strategien zur Mitarbeiterbindung stärken möchten

2. Vorlage für Mitarbeiterbefragung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Messen Sie mühelos die Zufriedenheit Ihres Teams mit der Vorlage „Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage“ von ClickUp

Mit der Vorlage für Mitarbeiterbefragungen von ClickUp lassen sich Rückmeldungen ganz einfach in Maßnahmen umsetzen. Es handelt sich um eine einsteigerfreundliche Vorlage, die das Sammeln ehrlicher Rückmeldungen und die Nachverfolgung von Fortschritten vereinfacht. Wie? Indem die Feedback-Formulare kurz und unterhaltsam gehalten sind.

Sie können sie sogar während oder nach geplanten Aktivitäten oder Teambuilding-Spielen einsetzen, um neue, aktuelle Erkenntnisse zu sammeln, die zu echten Verbesserungen führen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Entwerfen Sie personalisierte Umfragefragen, die Ihre Kultur und Ziele widerspiegeln, mithilfe der anpassbaren ClickUp-Formulare

Erfassen Sie detailliertes Mitarbeiter-Feedback in Echtzeit mit über 30 benutzerdefinierten Feldern

Visualisieren Sie den Frage-Flow und die Zuordnung der Antworten mit den Whiteboards von ClickUp

🔑 Ideal für: Teamleiter und HR-Experten, die das Feedback ihrer Mitarbeiter spielerisch gestalten und sicherstellen möchten, dass jede Stimme gehört wird

3. ClickUp-Vorlage für Balanced Scorecards

Kostenlose Vorlage Ordnen Sie Ziele und KPIs an einem Ort an und visualisieren Sie sie mit der ClickUp-Vorlage für Balanced Scorecards

Wenn Leistungsdaten sich wie ein Labyrinth anfühlen, sorgt die ClickUp-Vorlage für Balanced Scorecards mit ihrer klar definierten Struktur für Klarheit. Als gebrauchsfertiges Whiteboard eignet sie sich ideal, um Ziele, KPIs und Initiativen abteilungsübergreifend in einem gemeinsamen visuellen Space auf einer Karte darzustellen.

Mit dieser gamification-freundlichen Vorlage können Teams Fortschritte wie in einem unterhaltsamen Spiel verfolgen. Darüber hinaus macht sie ganzheitliches Denken umsetzbar und eignet sich somit ideal für die vierteljährliche Planung oder die Einführung von Strategien.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie KPIs, Ziele und Strategien visuell mit der Drag-and-Drop-Oberfläche der ClickUp Whiteboards

Verfolgen Sie die Leistung in Echtzeit mithilfe von Grafiken und interaktiven Metriken

Richten Sie funktionsübergreifende Teams durch gemeinsame Sichtbarkeit und kollaborative Updates aufeinander aus

🔑 Ideal für: Strategische Führungskräfte und Projektmanager, die Teams mit gamifizierten Visualisierungen auf langfristige Geschäftsziele ausrichten

4. ClickUp-Kanban-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verschieben Sie Aufgaben mit der Kanban-Vorlage von ClickUp nahtlos von „Geplant“ zu „Erledigt“

Die ClickUp Kanban-Vorlage ist ein visuelles Projektmanagement-System zur Nachverfolgung des Fortschritts verschiedener Aufgaben und Projekte.

Mit der Vorlage können Sie den Status von Aufgaben wie „Offen“, „In Bearbeitung“, „Überprüfen“, „Blockiert“ und „Geschlossen“ anpassen und so den Fortschritt der Spieleentwicklung abbilden: von der Idee (Konzept) über die Entwicklung und das Testen (in Bearbeitung und Überprüfung) bis hin zur Veröffentlichung (geschlossen).

Sie können benutzerdefinierte Felder wie „geschätzte Zeit“, „Priorität“ oder „Level“ zu Aufgaben hinzufügen – dies ahmt „XP“ oder die Fortschrittsverfolgung in Spielen nach. Jede Karte kann sich wie das Sammeln von Punkten oder das Erreichen eines neuen Levels im Spiel anfühlen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verschieben Sie Aufgaben durch verschiedene Status, um sofort visuelle Belohnungen zu erhalten, ganz so, als würden Sie Zeichen oder Quests durch verschiedene Phasen bewegen

Behandeln Sie Hindernisse wie kleine Herausforderungen, die das Team gemeinsam lösen muss, um Aufgaben in der Pipeline voranzubringen

Optimieren Sie die Nachverfolgung von Aufgaben in Teams durch mehr Transparenz und kürzere Zykluszeiten

🔑 Ideal für: Agile Teams und Projektleiter, die ein flexibles System zur Visualisierung und Verwaltung des Aufgabenfortschritts suchen

5. Einfache Gantt-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihre Projekte intelligenter mit der einfachen Gantt-Vorlage von ClickUp

Mit der einfachen Gantt-Vorlage von ClickUp können Sie tägliche Aufgaben auf einer Karte darstellen, Hindernisse frühzeitig erkennen und die Produktivität am Arbeitsplatz verbessern.

Das Setup des Gantt-Diagramms hilft Ihnen dabei, Projektphasen mit Drag-and-Drop-Abhängigkeiten, Fortschrittsanzeigen und integrierten Ansichten zu visualisieren. Das Beste daran? Es vereinfacht das Zeitleistenmanagement sowohl für kleine Teams als auch für funktionsübergreifende Projekte.

Wenn Sie sehen, wie Aufgaben auf der Gantt-Zeitleiste voranschreiten – insbesondere, wenn sie voneinander abhängig sind –, erhalten Sie ein klares Gefühl für den Fortschritt, ähnlich wie beim Erreichen von Levels in einem Spiel.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Visualisieren Sie Aufgaben-Zeitleisten und Abhängigkeiten mithilfe von Gantt-, Listen- und Dokumentansichten

Markieren Sie wichtige Ergebnisse in ClickUp als Meilensteine – große, sichtbare Ziele, die sich wie zu erreichende Checkpoints anfühlen

Verfolgen Sie den Fortschritt ganz einfach mit integrierten Statusbeschreibungen und benutzerdefinierten Feldern wie Projektphase und Fortschritt

Fügen Sie Dateien oder Notizen direkt zu Aufgaben hinzu, um die Projektdokumentation zu zentralisieren

Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen , um Glückwunschmeldungen auszulösen (z. B. „🎉 Meilenstein erreicht!“), wenn Sie Aufgaben abschließen

🔑 Ideal für: Teams, die ein unkompliziertes Gantt-Diagramm benötigen, um die Planung zu optimieren, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu überwachen und Verzögerungen zu reduzieren

6. ClickUp-Vorlage „Ideenfindung“ für Whiteboards

Kostenlose Vorlage Setzen Sie Ideen, die laut ausgesprochen werden, mit der ClickUp-Vorlage „Ideation Whiteboard“ in die Tat um

Gute Ideen gehen leicht verloren, aber nicht, wenn Sie ein visuelles System haben, um sie festzuhalten und weiterzuentwickeln. Die ClickUp-Vorlage „Ideation Whiteboard“ wurde für freies Brainstorming entwickelt, das kreative Ideen in funktionale Projekte verwandelt.

Auf diesem Whiteboard können Sie Notizen ablegen, Verbindungen hinzufügen und Ideen ganz einfach neu anordnen. Es unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit mit spielerischen Elementen wie farbcodierten Prioritäten, Ideenabstimmungen und Fortschrittsanzeigen, die das Brainstorming interaktiver machen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Visualisieren Sie Ideen in einer Matrix, um zu entscheiden, welche „Quests“ zuerst angegangen werden sollen, und ahmen Sie dabei die Risiko-Belohnungs-Strategie eines Spiels nach (hoher Aufwand = mehr XP)

Fügen Sie Felder wie „Schwierigkeit“, „Auswirkung“ oder „XP“ hinzu und sehen Sie zu, wie Ideen zu vollwertigen Spielherausforderungen werden

Beschriften Sie Prioritäten mit Kommentarreaktionen, Unteraufgaben und Prioritäts-Tags für die Nachverfolgung von Zielen

Visualisieren Sie den Fortschritt mit Gantt-Diagrammen und der Umwandlung von Whiteboards in Aufgaben für agiles Projektmanagement

Erstellen Sie eine Dashboard-Ansicht, um zu verfolgen, welche Teammitglieder die meisten Aufgaben konzipieren und abschließen, und belohnen Sie sie dafür

🔑 Ideal für: Kreative Teams, die einen flexiblen Brainstorming-Space mit integrierter Struktur für eine schnelle Umsetzung suchen

7. ClickUp-Vorlage für leere Mindmaps auf dem Whiteboard

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie verstreute Gedanken in eine zusammenhängende visuelle Erzählung mit der ClickUp-Vorlage „Leere Mindmap für Whiteboard“

Die leere Mindmap-Whiteboard-Vorlage von ClickUp bietet einen visuellen Arbeitsbereich, in dem Sie Ideen organisieren und deren Verbindungen erkunden können.

Der Blank-Modus ist eine freie Form der Erkundung – suchen und sammeln Sie Ideen wie in einem Open-World-Gameplay. Sie können jeden Knoten in eine strukturierte Aufgabe umwandeln, ähnlich wie bei Kampagnenmissionen mit klaren Zielen.

Diese Whiteboard-Vorlage geht über das einfache Erfassen von Ideen hinaus und unterstützt kritisches Denken und schnellere Entscheidungsfindung, indem sie zeigt, wie alles zusammenpasst. Verwenden Sie sie für Brainstorming, zum Skizzieren von Inhalten, zum Strukturieren von Lernsitzungen oder zur Vorbereitung von Strategie-Meetings.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Ziehen Sie Themen per Drag & Drop und verbinden Sie sie über interaktive Knoten, um sofort Klarheit für Ihr Brainstorming zu schaffen

Passen Sie die Flow-Richtung an, um Workflows, Strategien oder Lernhierarchien zu visualisieren

Weisen Sie jedem Bereich konkrete Schritte zu, um abstrakte Ideen in nachvollziehbare Aufgaben umzuwandeln

Fügen Sie Knoten hinzu, verschieben Sie sie oder schließen Sie sie ab, um sichtbare Fortschritte zu präsentieren und so die befriedigende Spielmechanik zu nutzen

🔑 Ideal für: Teams oder Einzelpersonen, die einen dynamischen Space benötigen, um komplexe Ideen und Workflows zu visualisieren

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

8. ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Dashboard

Kostenlose Vorlage Verfolgen und verwalten Sie Projekte an einem Ort mit der Vorlage „Dashboard für Projektmanagement“ von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Dashboard bietet einen Live-Überblick über die Leistung Ihres Teams, die Zeitleisten Ihrer Projekte und Ihre Budgets. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr zwischen Dutzenden von Tabellenkalkulationen oder Apps hin- und herwechseln müssen, um die Aktivitäten Ihrer Aufgaben zu verfolgen.

Kombinieren Sie diese Vorlage für ein Projektmanagement-Dashboard mit der Workload-Ansicht von ClickUp, um einen tieferen Einblick in die Kapazitäten und die Verteilung der Aufgaben Ihres Teams zu erhalten.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Protokollieren und visualisieren Sie Projektdetails wie geplante Kosten, tatsächliche Kosten, Problemstufe und verbleibendes Budget

Teilen Sie Ihre Projektziele und Aktionspläne in einem verknüpften Dokument, um die Ausrichtung aller Teams zu vereinheitlichen

Heben Sie die Erledigung von Aufgaben, die Workload-Balance und die Geschwindigkeit in den Ansichten „Teamleistung“ und „Kapazitätsplanung“ hervor – ideal für die Nachverfolgung im Wettbewerb oder in der Zusammenarbeit, beispielsweise in Form von Ranglisten

🔑 Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und funktionsübergreifende Teams, die einen zentralen hub benötigen, um den Projektstatus zu verfolgen und KPIs in Echtzeit zu überwachen

Das sagt Alfred Titus, Administrative Support Manager bei Brighten A Soul Foundation, über ClickUp:

Für alle Unternehmen, die mit der Verwaltung ihrer Projekte zu kämpfen haben, ist ClickUp eine große Hilfe bei der Zusammenarbeit an Aufgaben. Mit dieser Software können Mitarbeiter ihre To-do-Listen verfolgen und die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit erledigen. Außerdem hilft sie dem Projektmanagement-Team bei der Nachverfolgung des Gesamtfortschritts der Projekte, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden.

9. ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele

Kostenlose Vorlage Setzen Sie sich ehrgeizige Ziele und erreichen Sie diese mit der ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele

Das Setzen von Zielen ist einfach. Aber das Erreichen von Zielen? Das ist es, womit die meisten Teams zu kämpfen haben.

Die ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele hilft Ihnen dabei, Ziele festzulegen und besser zu strukturieren, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind.

Diese Vorlage für Fortgeschrittene ist ideal für Teams, die bereits über Erfahrung im Projektmanagement verfügen und Ziele mit Ergebnissen in Einklang bringen möchten. Außerdem ist sie eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Remote-Team zu motivieren und auf gemeinsame Prioritäten auszurichten.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Teilen Sie Ziele in kleinere Aufgaben und Unteraufgaben auf; durch das Abschließen früherer Aufgaben können Folgeaufgaben „freigeschaltet“ werden, genau wie beim Freischalten neuer Level oder Quests

Verfolgen Sie Ziele visuell mit Fertigstellungsprozentsätzen und benutzerdefinierten Layouts wie SMART-Zielarbeitsblatt und Zielaufwand

Weisen Sie Ziele zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und messen Sie wichtige Ergebnisse an einem Ort

Verwenden Sie die ClickUp Board-Ansicht , um jedes SMART-Ziel in überschaubare Aufgaben mit Status-Updates aufzuteilen und die Dynamik aufrechtzuerhalten

🔑 Ideal für: Teamleiter, Abteilungsleiter, HR-Teams und wachstumsorientierte Fachleute, die strukturierte Ziele erstellen und deren Auswirkungen präzise messen möchten

10. ClickUp-Vorlage für kostenlose Kudos-Karten zum Ausdrucken

Kostenlose Vorlage Würdigen Sie den Aufwand und die Erfolge Ihres Teams mit der druckbaren Vorlage für Lobkarten von ClickUp

Die kostenlose Vorlage für ausdruckbare Kudos-Karten von ClickUp macht die Wertschätzung am Arbeitsplatz bewusster und unvergesslicher. Diese Vorlage bietet eine sinnvolle Möglichkeit, große und kleine Erfolge mit persönlichen Notizen, Namen, Bildern und Nachrichten zu feiern, die über allgemeines Lob hinausgehen.

Sie können die Karte gestalten, Bilder oder Zitate hinzufügen und sie ausdrucken, um sie persönlich zu übergeben oder digital zu versenden, wenn Ihr Team remote arbeitet. Diese kleine Geste kann eine große Wirkung haben und stärkt zudem eine Kultur der Dankbarkeit.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp , um persönliche Akzente wie Lieblingszitate oder Emojis einzufügen

Planen Sie wiederkehrende Momente der Wertschätzung mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Verfolgen Sie Shoutouts im Laufe der Zeit mit Tags, geschachtelten Unteraufgaben und Prioritätsbeschreibungen

🔑 Ideal für: HR-Teams, Personalverantwortliche und alle, die mit minimalem Aufwand, aber von Herzen eine Kultur der Anerkennung und des Mitarbeiterengagements stärken möchten

📮 ClickUp Insight: Monatliche Leistungsbeurteilungen? Nur 34 % der Mitarbeiter erhalten so häufig Feedback, während der Rest monatelang – oder sogar noch länger – darauf wartet, zu erfahren, wie sie sich machen. Was wäre, wenn Feedback-Zyklen intelligenter und proaktiver wären? Mit ClickUp Brain können Sie Erinnerungen für regelmäßige Check-ins erstellen und mithilfe von KI-gestützter Terminplanung optimale Überprüfungszeiten basierend auf der Workload und Verfügbarkeit des Teams vorschlagen. Die KI kann sogar personalisierte Vorlagen für Bewertungen und Folgefragen erstellen, sodass jede Unterhaltung zeitnah und sinnvoll ist.

11. ClickUp-Vorlage für persönliche Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage Entwickeln Sie bessere Routinen und bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage „Persönlicher Gewohnheitstracker“ konsequent

Gewohnheiten geben Form, Ergebnisse, und Beständigkeit führt zum Erfolg, aber Beständigkeit ist leichter gesagt als getan. Die Vorlage „Persönlicher Gewohnheits-Tracker“ von ClickUp hilft Ihnen dabei, tägliche Routinen in sinnvolle Erfolge zu verwandeln. Sie bietet einen organisierten Rahmen, um Ihre persönlichen Gewohnheiten regelmäßig aufzubauen, beizubehalten und zu überprüfen.

Verwalten Sie tägliche Ziele wie das Lesen von 15 Seiten, 10.000 Schritte gehen oder 2 Liter Wasser trinken ganz einfach mit benutzerdefinierten Attributen, die den Fortschritt verfolgen und motivieren. Sie können auch professionelle Gewohnheiten oder Routinen hinzufügen. Diese Vorlage eignet sich gut für Teams, die sich auf die Steigerung des Wohlbefindens und der Produktivität konzentrieren.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie den Status der Gewohnheitserfüllung mit den benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp wie „Offen“ und „Fertiggestellt“

Schaffen Sie Meilensteine, um motiviert zu bleiben, und belohnen Sie Gewohnheiten

Verwenden Sie visuelle Ansichten wie einen Kalender oder ein Board, um zu verfolgen, wie sich Ihre Routinen im Laufe der Zeit entwickeln

🔑 Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, Enthusiasten, die Gewohnheiten aufbauen möchten, Coaches für persönliche Entwicklung und alle, die ein tägliches System suchen, um Absichten in langfristige Erfolge umzuwandeln

💡 Profi-Tipp: Entwickeln Sie mit der Kraft der Community bessere Gewohnheiten. Verwandeln Sie die Nachverfolgung in ein Spiel, indem Sie Ihre Fortschritte mit Freunden und Familie freigeben, um persönliches Wachstum unterhaltsamer und verantwortungsbewusster zu gestalten.

12. ClickUp-Vorlage für Feedback-Formulare

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie Kundenfeedback in intelligentere Geschäftsentscheidungen mit der Formularvorlage „Feedback“ von ClickUp

Wenn Sie ein dienstleistungs- oder produktbasiertes Unternehmen sind, ist das Sammeln von Kundenfeedback entscheidend für die Verbesserung Ihres Angebots. Mit der Feedback-Formularvorlage von ClickUp können Sie ganz einfach ehrliche Meinungen einholen, die Ihnen helfen zu verstehen, was funktioniert und was verbessert werden muss.

Mit dieser Vorlage können Sie rohes Feedback in strategische Maßnahmen umwandeln. Außerdem können Sie dank der intuitiven Benutzeroberfläche Fragen an Ihre Zielgruppe anpassen und detaillierte Antworten von ihr einholen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie sieben benutzerdefinierte Attribute wie „Dienstleister“, „Kaufdatum“ und „Kundenstufe“, um Feedback-Daten zu organisieren

Greifen Sie auf sechs vielseitige Ansichten zu, darunter eine Liste mit Gesamtempfehlungen, eine Feedback-Tabelle und eine Board-Ansicht, um die Überwachung und Zusammenarbeit zu vereinfachen

Automatisieren Sie die Verteilung von Feedback per E-Mail, sozialen Medien und anderen Kanälen, um Kunden effizient zu erreichen

🔑 Ideal für: Kundenerfolgsteams, Marketingfachleute und alle, die Kundenfeedback sammeln, analysieren und umsetzen müssen, um die Benutzererfahrung zu verbessern

13. ClickUp-Vorlage für Likert-Skala

Kostenlose Vorlage Erfassen Sie die Stimmung Ihres Publikums klar und präzise mit der Likert-Skala-Vorlage von ClickUp

Eine Umfrage mit Likert-Skala ist eines der zuverlässigsten Tools, um die Gefühle Ihrer Mitarbeiter wirklich zu verstehen. Aber eine solche Umfrage von Grund auf neu zu erstellen, macht kaum Spaß.

Mit der Likert-Skala-Vorlage von ClickUp können Sie das mühsame Setup überspringen und direkt mit der Erfassung aussagekräftiger, strukturierter Rückmeldungen beginnen. Sie wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, klare Erkenntnisse zu gewinnen, ohne den üblichen Zeitaufwand. Mit dieser Vorlage können Sie Umfragen entwerfen, Antworten verwalten und Meinungen gleichzeitig in praktische Erkenntnisse umwandeln.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Umfrageformulare mit skalierten Fragen und Dropdown-Menüs

Verwenden Sie benutzerdefinierte Attribute wie Fairness der Workload und Wahrnehmung der Arbeitsumgebung, um Ergebnisse zu kategorisieren

Organisieren und verfolgen Sie Umfrageantworten mit der ClickUp Board-Ansicht und analysieren Sie Muster mit ClickUp Brain

🔑 Ideal für: Interne Kommunikation, Kundensupport-Leiter, Schulverwaltung und alle, die quantifizierbares Feedback für eine bessere Entscheidungsfindung sammeln möchten

Das Spiel beginnt: Steigen Sie mit ClickUp eine Stufe höher

Warum sollte Produktivität sich wie eine Plackerei anfühlen? Mit ClickUp können Sie alle Ihre Projekte gamifizieren und 10-mal schneller von „meh“ zu „Mission erfüllt“ gelangen.

Mit den flexiblen Vorlagen und integrierten Gamification-Features von ClickUp – wie Fortschrittsleisten, Meilensteine, benutzerdefinierte Felder und Team-Dashboards – verwandeln Sie Ziele in Quests, Aufgaben in Herausforderungen und Team-Erfolge in Momente, die es wert sind, in der Rangliste festgehalten zu werden.

Ob es um die Verwaltung von Zielen, Gewohnheiten oder Feedback geht, ClickUp bietet einen zentralen hub, um alles organisiert und transparent zu halten. Möchten Sie Ihre Projektmanagement-Fähigkeiten und die Motivation Ihres Teams auf die nächste Stufe heben?

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, damit die Arbeit sich wie ein Spiel anfühlt!