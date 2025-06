die 11 besten Tools und Software für die Prozesskartierung im Jahr 2025

Prozesskartierung ist ein entscheidendes Element für die Ausführung effizienter und reibungsloser Workflows und Geschäftsprozesse.

Ob in der Brainstorming-Phase oder während der gesamten Entwicklung – Prozesskartierung reduziert Engpässe und optimiert Abläufe, indem sie eine Reihe von Schritten in einem Workflow oder Verfahren visuell darstellt. Sie können Prozesskarten sogar verwenden, um eine Kommunikationskette oder ein Organigramm darzustellen!

Die Geschäftsprozesskartierung, manchmal auch als Workflow-Diagramm oder Flussdiagramm bezeichnet, kann auf verschiedene Arten und mit unterschiedlicher Software durchgeführt werden, um Ihre Karte komplexer, funktionaler und wertvoller zu gestalten! Bei so vielen Optionen kann es schwierig sein, die richtige Software für die jeweilige Aufgabe zu finden.

Aber dafür sind wir ja da. 🙂

Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles, was Sie bei einer Prozess-Mapping-Software beachten sollten. Wir haben einen detaillierten Vergleich der besten Prozess-Mapping-Tools auf dem Markt mit ihren wichtigsten Features, Vor- und Nachteilen, Preisen und vielem mehr zusammengestellt.

Was ist Prozesskartierungssoftware?

Prozess-Mapping-Software ist von Grund auf visuell und kollaborativ gestaltet und verfügt über Features, mit denen Projektmanager auf einfache Weise Diagramme und Diagramme erstellen können, um Prozesse zu optimieren, Zeitleisten zu festigen und den Fortschritt in jedem Schritt zu überwachen.

Stellen Sie sich Ihre Prozesskarte als detailliertes Flussdiagramm vor, das die Zeitleiste, Meilensteine und Schlüsselressourcen Ihres Projekts in klare, umsetzbare Schritte unterteilt.

Zu den wichtigsten Elementen einer Karte für Geschäftsprozesse gehören die Eingaben, Ausgaben und Strategien, die erforderlich sind, um Ihre Vision in die Realität umzusetzen.

Das bedeutet, dass Ihre Software für die Prozesskartierung diese Komponenten unterstützen und für jedes Mitglied des Teams sowie für Stakeholder, Clients und abteilungsübergreifend zugänglich machen muss. Und da die Prozesskartierung von Natur aus visuell ist, reicht Ihre typische Aufgabenverwaltungssoftware nicht aus. Suchen Sie stattdessen nach einem Tool, das Prozesskartierung und Aufgabenverwaltung miteinander verbindet!

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um, um Ihr Flussdiagramm sofort in die Tat umzusetzen

Digitale Whiteboard-Software und Mindmapping-Software sind einige der beliebtesten Formen von Apps zur Prozessabbildung, aber das richtige Tool für Sie hängt von den individuellen Anforderungen Ihres Teams, Ihren Projekten und natürlich Ihrem Budget ab. 😳

Arten von Prozesskarten

Prozesskarten sind visuelle Tools zur Dokumentation, Analyse und Verbesserung von Workflows. Hier sind die wichtigsten Arten von Prozesskarten, die heute üblicherweise verwendet werden:

Flussdiagramm: Das grundlegendste und am häufigsten verwendete Mittel zur Prozessdarstellung ist das Flussdiagramm, das jeden Schritt eines Prozesses sequenziell abbildet. Prozessflussdiagramme verwenden Standardsymbole wie Rechtecke und Rauten, um Eingaben, Ausgaben und Entscheidungspunkte in einem Prozess oder Workflow darzustellen

Swimlane-Diagramm : Ein Swimlane-Diagramm ist eine Prozesskarte, die Aufgaben anhand der für die einzelnen Schritte verantwortlichen Rollen, Teams oder Abteilungen in "Bahnen" organisiert. Dies hilft, die Eigentümerschaft zu fördern und den Aufwand in funktionsübergreifenden Projekten zu koordinieren. Durch die Organisation von Informationen in Bahnen lassen sich mit Swimlane-Flussdiagrammen potenzielle Engpässe oder Verzögerungen leichter erkennen

SIPOC-Diagramm : Ein SIPOC-Diagramm (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, and Customers) bietet eine allgemeine Ansicht eines Prozesses von Anfang bis Ende. Es ist nützlich, wenn Sie den Umfang des Projekts kennen möchten. Diese Diagramme helfen auch dabei, die Stakeholder auf die Schlüsselelemente eines Prozesses auszurichten

Wertstromkarte : Wertstromkarten werden häufig im Lean-Management verwendet und verbinden die Arbeit mit dem Wert, den sie liefert. Sie werden auch als Informations- und Materialfluss-Karten bezeichnet und konzentrieren sich auf die Verbesserung der Effizienz und die Reduzierung von Verschwendung in Prozessen

Fischgräten-Diagramm: Ein Fischgräten-Diagramm visualisiert die Ursachen von Problemen in einem Prozess, indem es potenzielle Faktoren kategorisiert. Diese Diagramme, auch als Ishikawa-Diagramme bekannt, helfen dabei, die Ursachen eines Effekts oder Problems zu identifizieren

Die Suche nach einer effizienten Prozess-Mapping-Software kann eine Herausforderung sein. Und da so viel auf dem Spiel steht, ist es eine wichtige Entscheidung! Anstatt sich von der Entscheidungsmüdigkeit überwältigen zu lassen, nutzen Sie diese detaillierte Liste als Leitfaden für Ihre Recherche.

Vergleichen Sie die 10 besten Tools zur Prozesskartierung für jedes Team und jedes Budget sowie deren Schlüssel-Features, Vor- und Nachteile und Bewertungen.

1. ClickUp – Am besten für Projektmanagement und Prozessabbildung geeignet

Probieren Sie ClickUp Whiteboards aus Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um kreative Projekte zu visualisieren und in übersichtliche Workflows zu unterteilen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit Hunderten von visuellen Features, mit denen Sie Ihre Arbeit aus verschiedenen Apps in einem einzigen, dynamischen Workspace zentralisieren können. Die KI-fähigen kollaborativen Whiteboards und Mindmaps eignen sich perfekt für die Erstellung von Prozesskarten mit Live-Erkennung, automatischen Updates und der Möglichkeit, jedes Objekt oder jeden Knoten direkt in eine umsetzbare Aufgabe umzuwandeln.

Verwenden Sie intuitive Gesten, um mit einem Fingertipp zu skizzieren, zu zeichnen und Ihre Vision zu verwirklichen, und verwandeln Sie Ihre Brainstormings mit ClickUp AI mit einem Klick in vollwertige Projekte.

Darüber hinaus bietet ClickUp eine umfangreiche Vorlagenbibliothek mit Vorlagen für Prozesskarten, mit denen Sie Workflows und Prozesskarten einfach und effizient erstellen können! Unabhängig von der Größe Ihres Teams oder Ihrer Branche ist ClickUp das beste Tool zur Prozessabbildung, das auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten ist. Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Workflows mit der Whiteboard-Vorlage für Prozesskarten von ClickUp!

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie mit dieser Vorlage für Prozesskarten, wie Aufgaben in die einzelnen Phasen des Projekts fließen, und kategorisieren Sie sie nach Zielen, Aktivitäten und Aktionselementen

Die wichtigsten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar – noch nicht

Der umfangreiche Satz an Features kann für einige Benutzer eine gewisse Lernkurve mit sich bringen

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ pro Benutzer und Monat

Business : 12 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise : Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. MindMeister – Am besten geeignet für die Konzeption von Unternehmensprozessen

via MindMeister

MindMeister ist eine webbasierte Mind-Mapping-Software, mit der Sie Ideen und Konzepte visualisieren können. Über eine intuitive Benutzeroberfläche können Benutzer Mindmaps erstellen und bearbeiten, eine Art Diagramm, das Informationen in einer hierarchischen Baumstruktur darstellt. In Mindmaps können Benutzer Notizen hinzufügen und Beziehungen zwischen ihnen mithilfe von Linien anzeigen.

Projektmanager können beispielsweise eine Mindmap erstellen, um ein Organigramm zu zeichnen, in dem sie jeden Hauptpunkt (Abteilungsleiter) und dessen Unterpunkte (direkte Untergebene) skizzieren. Anschließend können Sie die Struktur des Diagramms neu anordnen, indem Sie die Elemente einfach an die richtige Stelle ziehen und dort ablegen.

Die besten Features von MindMeister

Vorlagen für Prozesskarten zum Brainstorming und zur Strategieplanung

Eingebettete Medien, um den Inhalt der Prozesskarte mit Kontext zu versehen

Mehrere Diagrammoptionen mit gemischten Karten-Layouts

Kommentare und Benachrichtigungen für Diskussionen

Limits von MindMeister

Eingeschränkte Integration mit anderen Tools und Apps zur Abwicklung komplexer Prozesse

Verschiedene Exportoptionen sind den teuren kostenpflichtigen Plänen vorbehalten

Preise für MindMeister

Basic : Kostenlos

Persönlich : 4,50 $/Monat (Mindestlaufzeit 6 Monate)

Pro : 6,50 $/Monat (Mindestlaufzeit 6 Monate)

Business: 10,50 $/Monat (Mindestlaufzeit 6 Monate)

Bewertungen und Rezensionen zu MindMeister

Capterra: 4,6/5 (über 290 Bewertungen)

G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

3. Lucidchart – Am besten für die visuelle Prozesskartierung geeignet

via Lucidchart

Lucidchart ist eine webbasierte Software für Diagramme und visuelle Zusammenarbeit, mit der Benutzer eine Vielzahl von Diagrammen erstellen und bearbeiten können, darunter Prozessablaufdiagramme, Netzwerkdiagramme, Wireframes und vieles mehr. Diagramme lassen sich dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und vorgefertigten Formen, Vorlagen und Symbolen schnell und einfach erstellen.

Lucidchart bietet außerdem Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, mit denen mehrere Personen gleichzeitig an einem Diagramm arbeiten können. So können Teams ganz einfach Ideen austauschen, Feedback geben und gemeinsam an Projekten arbeiten. Prozessablaufdiagramme können mit interaktiven Elementen wie Hyperlinks und Anmerkungen erweitert werden, um Wireframes und Mockups zu erstellen.

Die besten Features von Lucidchart

Gemeinsames Verfassen, Chatten im Editor und formspezifische Kommentare für die Zusammenarbeit im Team

Datenverknüpfung und automatische Visualisierung zur Erstellung von Diagrammen wie Organigrammen und Entity-Relationship-Diagrammen (ERDs)

Integrationen mit Google Workspace und Microsoft Office

Automatisierung der Dokumentation von Geschäftsprozessen

Einschränkungen von Lucidchart

Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen Tools zur Prozessabbildung veraltet

Keine Desktop-App zum Erstellen von Prozesskarten

Preise für Lucidchart

Free-Plan

Einzelplatzlizenz : Ab 9 $

Team : Ab 10,00 $/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Lucidchart

Capterra: 4,5/5 (über 2.100 Bewertungen)

G2: 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)

4. Pipefy – Am besten für die Workflow-Prozessabbildung geeignet

via Pipefy

Pipefy ist eine webbasierte Prozessmanagement-Software, die Teams bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützt. Dieses Tool bietet Funktionen zum Hinzufügen von Aufgaben, Festlegen von Fristen und Verfolgen von Fortschritten. So ist auf einen Blick ersichtlich, was zu erledigen ist, wer dafür verantwortlich ist und wann es fertiggestellt sein muss.

Pipefy bietet auch Automatisierungs-Features, mit denen Teams sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von E-Mails und das Aktualisieren von Informationen in anderen Datenbanken automatisieren können. Mit der Automatisierungsfunktion von Pipefy können Sie beispielsweise eine automatische Antwort einrichten, um einen Datensatz in einer Datenbank zu aktualisieren, nachdem eine Karte eine Phase im Prozess verlassen hat.

Die besten Features von Pipefy

Gemeinsam nutzbare Formulare zum Starten eines Prozesses oder zum Sammeln zusätzlicher Daten

Intuitiver visueller Editor zum Erstellen benutzerdefinierter Vorlagen

Automatisierte Statusaktualisierungen, Benachrichtigungen und Genehmigungen

Genehmigungs-Flows für Workflow-Management-Software

Einschränkungen von Pipefy

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten mit dem Free-Plan

Keine Zeiterfassung

Preise für Pipefy

Starter : Kostenlos

Business : Benutzerdefinierte Preise

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Unlimited: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Pipefy

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

G2: 4,6/5 (über 220 Bewertungen)

5. EdrawMax – Am besten für professionelle Prozessdiagramme geeignet

via EdrawMax

EdrawMax ist eine professionelle Diagrammsoftware, mit der Benutzer eine Vielzahl von Diagrammen und Grafiken erstellen können. Sie verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine große Auswahl an vorgefertigten Vorlagen, Symbolen und Formen, mit denen visuelle Präsentationen wie Flussdiagramme, Organigramme, Grundrisse und vieles mehr erstellt werden können.

Diese Prozess-Mapping-Software enthält auch eine Vielzahl von Tools für die Bearbeitung, Formatierung und Anpassung von Diagrammen, darunter eine Vielzahl von Zeichnungsformen und Verbindungselementen, Textfelder und Formatierungsoptionen.

Mit einem synchronen Cloud-Arbeitsplatz in EdrawMax ist es einfach, mit allen in Echtzeit visuell zusammenzuarbeiten. Sie können beispielsweise Feedback geben und Änderungen an Diagrammen vornehmen oder sogar gemeinsam mit anderen Projektmitarbeitern ein Diagramm von Grund auf neu zeichnen.

Die besten Features von EdrawMax

280 Arten von Diagrammlösungen zum Erstellen detaillierter Prozesskarten

KI-gestützte Erstellung von Flussdiagrammen, Mindmaps und mehr

Edrawers-Community als Inspirationsquelle

Ansichten zum Projektfortschritt

Windows, MacOS, Linux und EdrawMaxOnline-Plattformen

Limits von EdrawMax

Keine erweiterten Ansichten zum Projektfortschritt

Nicht für komplexe Workflows geeignet

Preise für EdrawMax

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu EdrawMax

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

G2: 4,3/5 (über 60 Bewertungen)

6. Microsoft Visio – Am besten geeignet für integriertes Prozess-Mapping mit MS Office Suite

über Microsoft Visio

Microsoft Visio ist eine von Microsoft entwickelte Diagrammsoftware. Sie ermöglicht Benutzern die Erstellung einer Vielzahl von Diagrammen, darunter Flussdiagramme, Organigramme, Netzwerkdiagramme, Grundrisse und vieles mehr. Es gibt eine Vielzahl von Zeichnungsformen und Verbindungselementen, Textfeldern und Formatierungsoptionen.

Viso verfügt außerdem über eine Vielzahl von erweiterten Features, wie beispielsweise Datenverknüpfungen. Sie können Diagramme mit Datenquellen wie Excel-Tabellen und Datenbanken verknüpfen. Außerdem verfügt es über ein automatisches Layout, mit dem sich Formen und Diagramme ganz einfach anordnen lassen. Probieren Sie mit wenigen Klicks verschiedene Layouts aus, um herauszufinden, welches für Ihren Prozess am besten funktioniert!

Die besten Features von Microsoft Visio

Starterdiagramme und Schablonen in den Desktop- und Webanwendungen verfügbar

Gemeinsames Verfassen von Dokumenten zur Steigerung der Produktivität

Barrierefreiheits-Features wie Narrator, Barrierefreiheitsprüfung und Unterstützung für hohe Kontraste

Die Webversion von Visio ist immer auf dem neuesten Stand, ohne dass neue Versionen installiert werden müssen

Die Integration mit anderen Office-Produkten ist hervorragend

Limits von Microsoft

Eingeschränkte Integration mit Apps und Tools außerhalb der Microsoft-Suite

Die Verknüpfung von Daten ist nur über die Visio-Desktop-App möglich

Die Kosten sind im Vergleich zu Tools von Mitbewerbern höher

Preise für Microsoft Visio

Visio in Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 $ pro Benutzer/Monat

Visio Plan 2: 15 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Visio

Capterra: 4,5/5 (über 3.260 Bewertungen)

G2: 4,2/5 (über 660 Bewertungen)

7. GitMind – Am besten für die gemeinsame Prozesskartierung online geeignet

via GitMind

GitMind ist eine webbasierte Software für die Prozessabbildung. Sie ermöglicht Benutzern das Erstellen, Bearbeiten und Freigeben von Mindmaps, also Diagrammen, die aus einer zentralen Idee oder einem Thema bestehen, von dem aus Bereiche oder Unterthemen ausgehen. Mindmaps werden verwendet, um Informationen während Brainstormings, bei der Projektplanung, zum Notieren und vielem mehr zu organisieren.

Die Mind-Mapping-Software enthält außerdem eine Vielzahl von Tools zur Bearbeitung, Formatierung und Anpassung von Mindmaps. Darüber hinaus unterstützt sie die Zusammenarbeit, sodass mehrere Benutzer gleichzeitig an derselben Mindmap arbeiten können.

Die kostenpflichtigen Pläne umfassen auch KI, mit der Bilder und Dokumente interpretiert, gechattet und Mindmaps mit nur einer Zeile Text erstellt werden können.

Die besten Features von GitMind

Optische Zeichenerkennung (OCR) zum Extrahieren langer Texte aus Bildern

Outline-Modus zum Umschalten zu Mindmaps

Anpassbare Farbthemen

Diashow-Funktion zum Erstellen von Übergängen

Einschränkungen von GitMind

Im Vergleich zu anderen Tools für die Prozesskartierung fehlen erweiterte Features für das Projektmanagement

Eingeschränkte Skalierbarkeit für große Teams

Preise für GitMind

Free

Jährlich: 5,75 $ pro Monat

Monatlich: 19 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu GitMind

Capterra: 4,6/5 (10+ Bewertungen)

G2: Nicht genügend Bewertungen

8. Canva – Am besten für kreative Prozessabbildungen geeignet

via Canva

Canva ist eine Grafikdesign-Software, die für Unternehmen und Ersteller von Inhalten entwickelt wurde, um professionell aussehende Grafiken und andere Medien zu erstellen. Es handelt sich um ein webbasiertes Tool, auf das über jeden Browser oder jede mobile App zugegriffen werden kann.

Sie bietet eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche und eine große Sammlung kostenloser Vorlagen, mit denen Grafiken für verschiedene Inhalte erstellt werden können, z. B. Social-Media-Beiträge, Marketingmaterialien, Poster, Einladungen und vieles mehr.

Canva enthält eine Vielzahl von Design-Tools und Features zum Bearbeiten und Anpassen von Grafiken. Dazu gehören eine Vielzahl von Designelementen wie Text, Formen, Symbole und Illustrationen sowie erweiterte Bearbeitungswerkzeuge wie Filter, Effekte und Ebenenverwaltung.

Die besten Features von Canva

Textanimationen für dynamische Nachrichtenübermittlung

Bilder, Texte und Grafiken mit KI erstellen

Online-Video-zu-MP4-Konverter

Bildverbesserer zum Korrigieren dunkler, unscharfer und übersättigter Fotos

Design und Fotoraster

Limits von Canva

Nicht so intuitiv wie andere speziell entwickelte Prozesskartierungsprogramme

Mehrere Dateien werden beim Herunterladen automatisch in einer ZIP-Datei komprimiert

Preise für Canva

Free

Pro : 12,95 $/Monat pro Benutzer

Teams : 29,99 $/Monat pro Benutzer für 5 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2 : 4,7/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.200 Bewertungen)

9. Bitrix24 – Am besten für die Prozessabbildung von Kundenbeziehungen

via Bitrix24

Bitrix24 ist eine umfassende Suite von Cloud-basierten Tools, die Unternehmen dabei helfen, ihre Effizienz, Kommunikation und Zusammenarbeit zu steigern. Sie bietet eine Reihe von Features, darunter Projekt- und Dokumentenmanagement, Aufgabenverfolgung, Customer Relationship Management (CRM)-Funktionen, Webkonferenzen und Online-Meetings, Zeiterfassung für Mitarbeiter, Anwesenheitsüberwachung und vieles mehr.

Für die Prozessabbildung können Sie das Kanban-Board von Bitrix24 verwenden, um Aufgaben anhand ihres Status in Spalten zu organisieren. Erstellen Sie beispielsweise Spalten wie "Backlog", "In Bearbeitung", "Erledigt" und "Ausstehend", um die Aufgaben, an denen gerade gearbeitet wird, und ihren Fortschritt im Prozess visuell zu verfolgen.

Die besten Features von Bitrix24

Umwandlung von E-Mails in Aufgaben

Automatisierte Workflows

Anpassbare Vorlagen

Gantt-Diagramme und Kanban-Boards

Erweiterte Berichterstellung

Einschränkungen von Bitrix24

Im Vergleich zu anderen Tools für die Prozessabbildung fehlt eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche

Limitierte Projekt-Ansichten

Preise für Bitrix24

Free-Plan

Basic : Ab 49 $/Monat für 5 Benutzer

Standard : Ab 99 $/Monat für 50 Benutzer

Professional : Ab 199 $/Monat für 100 Benutzer

Enterprise: Ab 399 $/Monat für 250 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

Capterra: 4,2/5 (über 920 Bewertungen)

G2: 4,1/5 (über 500 Bewertungen)

10. Cacoo – Am besten für die Prozessabbildung im Team geeignet

via Cacoo

Cacoo ist ein webbasiertes Diagramm- und Kollaborationstool, mit dem Benutzer eine Vielzahl von Diagrammen wie Flussdiagramme, Wireframes, Organigramme und Netzwerkdiagramme freigeben können. Es ist sowohl für die individuelle Nutzung als auch für die Zusammenarbeit im Team konzipiert und ermöglicht es mehreren Benutzern, in Echtzeit an demselben Diagramm zu arbeiten.

Das Versionierungstool erstellt und speichert mehrere Kopien einer Datei mit unterschiedlichen Beschreibungen, sodass Benutzer sehen können, wie sich die Datei geändert hat, und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückkehren können. Ein Projektmanager könnte beispielsweise ein Versionierungstool verwenden, um Änderungen am Layout eines Veranstaltungsortes nachzuverfolgen und alte Versionen wiederherzustellen, wenn sich die Anzahl der Teilnehmer ändert.

Die besten Features von Cacoo

Bearbeitung durch mehrere Benutzer innerhalb desselben Diagramms

Video und Chat in der App

über 100 Vorlagen und Formen

Intelligentes Organisationssystem, damit die Flussdiagramme Ihres Teams leicht zugänglich sind

AWS Importer zum Erstellen von Netzwerkdiagrammen zur Bearbeitung und Freigabe

Einschränkungen von Cacoo

Fehlende Features für das Aufgabenmanagement

Steile Lernkurve, um alle Features zu entdecken

Die Zusammenarbeit mit externen Partnern oder Gästen ist ein kostenpflichtiges Feature

Preise für Cacoo

Free-Plan

Pro : 6 $/Monat für 1 Benutzer

Team : 6 $/Monat pro Benutzer für bis zu 1.000 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cacoo

G2 : 4,5/5 (über 210 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

11. Creately – Am besten geeignet für die Kartierung von Projektprozessen

via Creately

Creately ist ein visuelles Tool für die Zusammenarbeit in Teams, die detaillierte Prozessablaufdiagramme und Diagramme erstellen möchten.

Die Plattform bietet einen zentralen hub für verteilte Teams, um Ideen zu sammeln, Projekte zu planen oder Prozesse zu klären. Nutzen Sie über 1000 Formen, Verknüpfungen und Konnektoren mit Unterstützung für Handzeichnungen und Markups. Dank der unbegrenzten Arbeitsfläche und der Bearbeitung in Echtzeit können mehrere Mitarbeiter gemeinsam beliebige Strukturen erstellen und organisieren.

Schließlich können Sie Diagramme mit dem Präsentationsmodus direkt aus der Arbeitsfläche heraus präsentieren.

Die besten Features von Creately

KI-gestütztes Diagramm- und Whiteboard-Erstellen

Echtzeit-Cursor vereinfachen die Erstellung von Dokumenten mit mehreren Personen

Datenimport aus CSV- und anderen Dateien

Zentrale hub für die Nachverfolgung von der Planung bis zur Ausführung

Über 8.000 anpassbare Vorlagen und 200.000 Beispiele

Professionell aussehende Diagramme mit Rich Text

Einschränkungen von Creately

Es kann schwierig sein, alle Funktionen dieses Tools zu entdecken

Die Suchfunktion könnte verbessert werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen

Preise für Creately

Free

Persönlich: 8 $ pro Monat

Team: 8 $ pro Benutzer/Monat

Business: 149 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Creately

G2 : 4,4/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 150 Bewertungen)

Vorteile der Verwendung einer Prozesskartierungssoftware

Die Entscheidung für eine Prozess-Mapping-Software mag zwar schwierig erscheinen, aber wenn Sie die Vorteile kennen, fällt die Entscheidung leichter. Lassen Sie uns einen Blick auf einige der wichtigsten Vorteile werfen, die ein Business Process Mapping Tool für das Workflow-Management Ihres Unternehmens bietet.

Visuelle Kommunikation: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Prozess-Mapping-Software bietet eine grafische Darstellung von Workflows und ermöglicht so ein klares und gemeinsames Verständnis. Sie können komplizierte Prozesse, die in Textform nur schwer und zeitaufwändig zu erklären wären, visuell darstellen

Effizienz: Software zur Abbildung von Geschäftsprozessen hilft Ihnen, Engpässe, redundante Schritte und Ineffizienzen in Ihrem Workflow zu identifizieren. Dies kann zu einer verbesserten Produktivität und Kosteneinsparungen führen

Zusammenarbeit: Viele Tools zur Prozesskartierung bieten kollaborative Features, mit denen Teammitglieder gemeinsam Prozesskarten erstellen und ändern können. Dies kann die Teamarbeit verbessern und zu besseren, umfassenderen Prozesskarten führen

Verantwortlichkeit: Klar definierte Aufgaben, Phasen und Verantwortlichkeiten machen es einfach, jeden zur Verantwortung zu ziehen. Sie können ganz einfach nachverfolgen, wer für jeden Schritt des Prozesses verantwortlich ist

Risikomanagement: Mit Prozessabbildungen können Sie potenzielle Risiken und Problembereiche in Ihrem Workflow identifizieren. Dies kann zu einer besseren Planung und Risikominimierung beitragen

Kontinuierliche Verbesserung: Animierte Prozesskarten können bei der Diagnose verbesserungsbedürftiger Prozesse helfen. Sie können auch dazu beitragen, die Auswirkungen von Änderungen zu messen, wodurch eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung verankert werden kann

Was sollten Sie bei einem Tool zur Prozesskartierung beachten?

Da Prozess-Mapping-Tools in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind, ist es wichtig, die wichtigsten Features zu kennen, auf die Sie achten sollten. Es gibt keine allgemeingültige Methode zur Erstellung einer Prozesskarte, aber egal, ob Sie auf Whiteboard-Projektmanagement schwören oder Diagramme zur Entwicklung Ihrer Ideen verwenden, es gibt einige unverzichtbare Features, die Sie beachten sollten.

Bevor Sie die Karte Ihres Unternehmens übergeben, stellen Sie sicher, dass das von Ihnen ausgewählte Prozess-Mapping-Tool alle folgenden Kriterien erfüllt:

Wählen Sie ein Tool mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem benutzerfreundlichen Design

Überprüfen Sie, ob das Tool verschiedene Arten von Prozesskarten unterstützt

Suchen Sie nach Tools, die sehr visuell sind und die Anpassung von Formen, Farben und Layouts ermöglichen

Entscheiden Sie sich für Tools, die eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen, insbesondere wenn Ihr Team remote oder funktionsübergreifend arbeitet. Features wie Kommentare, Versionskontrolle und Freigabeoptionen können die Produktivität Ihres Teams steigern

Überlegen Sie, ob das Tool auch größere oder komplexere Prozesse bewältigen kann, wenn Ihr Unternehmen wächst

Prüfen Sie, ob das Tool zu Ihrem Budget passt und ob es einen kostenlosen Plan oder eine kostenlose Testversion gibt

Stellen Sie sicher, dass das Tool auf mehreren Plattformen (Desktop, Web und Mobilgeräte) verfügbar ist, um Flexibilität zu gewährleisten

Achten Sie auf Tools, die Berichte und Einblicke bieten, z. B. die Identifizierung von Engpässen oder die Erstellung von Berichten zur Prozessleistung

Stellen Sie sicher, dass sie robuste Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und rollenbasierten Zugriff bietet

Überprüfen Sie, ob Sie mit dem Tool Meilensteine, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Beziehungen markieren und identifizieren können

Software mit KI- und Automatisierungs-Features kann Zeit und Aufwand bei sich wiederholenden Aufgaben sparen

Stellen Sie sicher, dass das Tool mit Ihrer bestehenden Software integrierbar ist (z. B. Projektmanagement, CRM oder Tools zur Datenvisualisierung)

Prozessabbildung leicht gemacht mit ClickUp

Jedes dieser Tools hilft Ihnen dabei, Ihr bestehendes Prozessabbildungssystem zu verbessern und die Schritte zum Abschluss eines Projekts visuell darzustellen, aber nur eine Software kann Ihre Prozesskarte mit wenigen Klicks direkt mit Ihrem Workflow verbinden. Und dieses Tool ist ClickUp. 🙂

Arbeiten Sie mit dem Team zusammen – mit ClickUp Mindmaps, Whiteboards und vielem mehr – und das alles kostenlos! Nutzen Sie unzählige flexible Features, unbegrenzte Aufgaben und 100 MB Speicherplatz im Free Forever-Plan von ClickUp oder upgraden Sie für nur 7 $, um noch mehr Funktionen freizuschalten.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an. 🏆