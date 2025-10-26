die 10 besten Alternativen zu When2Meet für eine einfache Terminplanung im Jahr 2025

Sie versuchen, ein Meeting zu planen. Zunächst scheint das ganz einfach zu sein. Sie müssen nur einen Termin finden, der für alle passt.

Aber dann beginnt das Hin und Her.

„Montagvormittag habe ich Zeit, kostenlos!“

„Monday geht nicht, wie wäre es mit Dienstag?“

„Dienstag passt mir nicht, vielleicht Donnerstag?“

Bevor Sie sich versehen, sind Sie völlig überfordert und das Meeting ist immer noch nicht geplant.

When2Meet ist eine beliebte Wahl, um schnell die Verfügbarkeit zu überprüfen, hat jedoch seine Grenzen. Wenn Sie nach beliebten Kalendern mit besseren Integrationsmöglichkeiten, automatisierter Terminplanung oder einer nahtloseren Benutzererfahrung suchen, stehen Ihnen zahlreiche Optionen zur Verfügung.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige der besten Alternativen zu When2Meet vor, mit denen Sie Ereignisse ohne Chaos planen können.

When2Meet-Alternativen auf einen Blick

Werfen wir einen kurzen Blick auf die besten Alternativen zu When2Meet:

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Terminplanung, Kalender, Kalenderansicht, Protokollierung von Meetings, Analysen, Zeiterfassung, vorgefertigte Vorlagen Startups, moderne terminbasierte Geschäfte und Unternehmen, die eine durchgängige Terminplanung und Aufgabe-Verwaltung benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Calendly Automatisierte Meeting-Links, Umfragen, Erinnerungen, Teamplanung, Integration von Zahlung Freiberufler, Start-ups und KMUs automatisieren die Meeting-Planung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $/Platz/Monat Google Kalender Meeting-Integration, Farbe von Ereignissen, Fokuszeit, Zeit-Einblicke Freiberufler und KMUs innerhalb des Google-Ökosystems Kostenlos mit einem Google-Konto Doodle Umfragebasierte Terminplanung, Unterstützung für Zeitzone, benutzerdefinierte Buchungsseiten, Erinnerungen Freiberufler, Start-ups und kleine Geschäfte, die die Verfügbarkeit von Gruppen koordinieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,95 $/Benutzer/Monat Microsoft Outlook Kalender Terminplanungsassistent, Ansichten für mehrere Zeitzonen, Teams/OneDrive-Integration Mittelständische Geschäfte und Unternehmen, die das Microsoft-Ökosystem nutzen Kostenlos mit einem Microsoft-Konto Acuity Scheduling Benutzerdefinierte Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Nachfassaktionen, Aufnahmeformulare, Client-Verwaltung Geschäfts-Apps, die eine kundenfreundliche Buchungs-App suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Monat *hubSpot Meetings CRM-Integration, Buchungsformulare auf Websites, automatisierte Nachfassaktionen Startups und Unternehmen, die die Terminplanung in ihre Vertriebsabläufe integrieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Benutzer/Monat Bookafy Skill-basiertes Routing, Überprüfungsanfragen, API/Webhooks, benutzerdefiniertes Branding Kleine bis mittelständische Geschäfte, die automatisierte Buchungen und Erinnerungen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7 $/Benutzer/Monat Setmore Öffentliche/Privat-Buchungen, Buchungen des Clients über soziale Medien, SMS-Erinnerungen Freiberufler und kleine Geschäfte, die Terminplanung anbieten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 9 $/Benutzer/Monat Zoho Bookings Selbstbedienungsportal, Kalender auf Mitarbeiterebene, CRM und automatisierte Rechnungsstellung Startups und mittelständische Geschäfte, die eine flexible Terminplanung für den Kundenkontakt benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 6 $/Benutzer/Monat

Was ist When2Meet?

When2Meet ist ein einfaches Planungstool ohne Registrierung, das Teams dabei hilft, einen gemeinsamen Termin für ein Meeting zu finden. Anstelle endloser Nachrichten können viele Benutzer ihre gemeinsame Verfügbarkeit in einem freigegebenen Raster markieren. Diese Tagesplaner-App ist leichtgewichtig, einfach zu bedienen und erfordert keine Erstellung eines Kontos.

Nachdem jede Person ihre Verfügbarkeit eingegeben hat, aktualisiert sich dieses umfragebasierte Tool dynamisch und hebt sich überschneidende freie Zeiträume hervor.

via When2Meet

Limitations von When2Meet

When2Meet ist zwar eine einfache Software, mit der sich schnell Verfügbarkeiten erfassen lassen, aber es fehlen einige Features, die je nach Ihren Anforderungen entscheidend sein können:

Keine Kalenderintegration : Sie können den Kalender nicht mit Ihren Google-, Outlook- oder iCloud-Kalendern synchronisieren. Das bedeutet, dass Sie Ihre aktuelle Verfügbarkeit manuell überprüfen und aktualisieren müssen

Keine automatischen Erinnerungen : Sobald ein Termin festgelegt ist, müssen Sie sich selbst daran erinnern. Es gibt keine Folgebestätigungen oder E-Mails zu Ereignissen

Veraltete Benutzeroberfläche : Das Design ist funktional, wirkt aber etwas klobig und veraltet, insbesondere im Vergleich zu modernen Terminplanung-tools

Keine Unterstützung für Zeitzonen : Wenn Sie Termine über verschiedene Zeitzonen hinweg koordinieren, müssen Sie die Zeiten manuell umrechnen. Lackiert Anpassungsmöglichkeiten : Mit When2Meet können Sie weder Ihr Branding hinzufügen noch das Design der Umfrage benutzerdefiniert anpassen oder zusätzliche Informationen von den Teilnehmern erfassen

Limit-Feature für die Zusammenarbeit: When2Meet verfügt über keine integrierten Chatten-, Dateifreigabe- oder Kommentarfunktionen, sodass alle Diskussionen rund um die Terminplanung an anderer Stelle stattfinden müssen

Aufgrund dieser Limit eignet sich When2Meet eher für schnelle, informelle Terminplanungen als für professionellere oder wiederkehrende Anwendungsfälle.

Die besten Alternativen zu When2Meet

Wenn Sie nach Terminplanung-tools suchen, die mehr Features, Integrationen oder eine reibungslosere Benutzererfahrung als When2Meet bieten, finden Sie hier einige der besten Alternativen, die einen Blick wert sind:

1. ClickUp (Das beste All-in-One-Projektmanagement-Tool mit Kalender und Meetings)

Probieren Sie ClickUp Kalender aus Visualisieren Sie Ihre Ereignisse, laden Sie Gäste ein, erstellen Sie Aufgaben und vieles mehr mit ClickUp Kalender

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, vereint Terminplanung, Teams und Zeitmanagement und ist damit eine leistungsstarke Alternative zu When2Meet.

ClickUp Kalender, Instance, ist ein vollwertiger Terminplanungs-Hub, der speziell für die Zusammenarbeit entwickelt wurde. Einer seiner einzigartigen Vorteile ist die Möglichkeit, Ereignisse direkt im ClickUp-Workspace zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten.

Verwenden Sie dieses Tool, um Arbeitszeiten zu konfigurieren, Zeit für Produktivität zu reservieren oder mehrere Kalender für verschiedene Teams oder Rollen einzurichten. Dieses Video zeigt Ihnen, wie es geht!

Sie können auch Gäste einladen (auch wenn diese nicht zu Ihrem Arbeitsbereich gehören) und benutzerdefinierte Wiederholungseinstellungen festlegen.

ClickUp Kalender verbindet Ihren Kalender mit Ihrer tatsächlichen Arbeit. Diese Software zur Aufgabeplanung kann Dokumente, Aufgaben, Unteraufgaben und sogar Notizen direkt an Ereignisse anhängen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Kalender Glance, um bevorstehende Ereignisse von überall in Ihrem Workspace in Ansicht anzuzeigen! Rufen Sie Kalender Glance auf, indem Sie mit der Maus über das Kalendersymbol oder den Namen eines Ereignisses in Ihrer ClickUp-Symbolleiste fahren

Wenn Sie an einem geplanten Meeting teilnehmen müssen, können Sie dies direkt aus ClickUp heraus tun – ohne App-Wechsel oder Tab-Hopping.

Wenn ClickUp Kalender Ihnen hilft, smarter zu planen, geht ClickUp Meetings noch einen Schritt weiter und setzt Ihre Meetings in Taten um.

Dokumentieren Sie alle Ihre Meetings und teilen Sie sie mit Ihrem Team über ClickUp Meetings

Diese Meeting-Management-Software erstellt automatisch Tagesordnungen für Meetings, verfolgt Gesprächspunkte, weist in Echtzeit Aktionspunkte zu und verknüpft alles direkt mit Aufgaben oder Dokumenten.

Wenn Sie ein Meeting verpasst haben, können Sie ClickUp Brain Fragen stellen wie „Was haben wir bezüglich der Zeitleiste für die Markteinführung beschlossen?“ und erhalten sofort eine Antwort, ohne das gesamte Dokument durchforsten zu müssen.

Während ClickUp Kalender und Meetings Ihren Kalender organisieren, fungiert ClickUp Kalender Ansicht als vollständig interaktive Lösung für das Aufgabenmanagement.

Die App bietet anpassbare Zeitrahmen, darunter Tages-, Vier-Tages-, Wochen- und Monatsansichten, und eignet sich perfekt, um einen Überblick über anstehende Termine, sich verschiebende Zeitleiste und die Priorisierung der zu erledigen Aufgaben zu erhalten (ohne jemals den Arbeitsbereich verlassen zu müssen).

Verwalten Sie Aufgaben und führen Sie Nachverfolgung durch mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

💡 Profi-Tipp: Einer der besten Tipps zur Produktivität ist die Verwendung der Drag-and-Drop-Funktion der ClickUp-Kalender-Ansicht, um Aufgaben mühelos neu zu planen. Um sich noch besser konzentrieren zu können, nutzen Sie die Filteroptionen, um Aufgaben nach Status, Priorität oder Mitarbeiter zu sortieren.

Wenn Sie Ihre Meetings und Terminplanung bereits optimiert haben, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterpläne, um Schichten übersichtlich und organisiert zuzuweisen, die Nachverfolgung der Verfügbarkeit zu gewährleisten und Konflikte zu vermeiden.

Damit können Sie die Arbeit organisieren und Aufgaben an die Verfügbarkeit der einzelnen Mitglieder des Teams anpassen, wodurch Sie Burnout vermeiden und die Kommunikation im Team verbessern können.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Mitarbeiterpläne, Workload und mehr mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterarbeitspläne

Darüber hinaus können Sie sogar benutzerdefinierte Felder wie Stundensätze, Rollen und Schichtleiter hinzufügen, um den Überblick über die Personalplanung zu behalten. Und wenn es darum geht, wie Sie Ihren Zeitplan in der Ansicht anzeigen, haben Sie die Kontrolle – wechseln Sie zwischen Wochenplan, Mitarbeiterkapazität oder Statusboard, um genau die Informationen zu erhalten, die Sie benötigen.

⌛ Zeitsparend: Probieren Sie die Kalenderplaner-Vorlage von ClickUp aus, um Aufgaben, Ereignisse und Fristen an einem Ort zu konsolidieren und so den Überblick zu behalten.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker , um automatisch an Ihren Meetings teilzunehmen, Unterhaltungen zu transkribieren, Entscheidungen zusammenzufassen und Folgemaßnahmen hervorzuheben

Erstellen Sie mit ClickUp Forms benutzerdefinierte Terminplanungsformulare, um Verfügbarkeiten oder bevorzugte Besprechungszeiten zu erfassen, und wandeln Sie die Antworten automatisch in Aufgaben für die Nachverfolgung um

Verfolgen Sie die tatsächlich für Aufgaben aufgewendete Zeit mit ClickUp Time Tracking oder Integrationen wie Toggl und Harvest, damit Sie besser beurteilen können, inwieweit die Arbeit mit den geplanten Terminen übereinstimmt

Automatisieren Sie wiederkehrende Verwaltungsaufgaben wie Erinnerungen, Aufgabeverteilungen oder Nachfassaktionen für verschobene oder geänderte Meetings mit ClickUp Automatisierung

Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards eine zentrale Ansicht über alle anstehenden Meetings, die Verfügbarkeit Ihres Teams und Terminkonflikte

Arbeiten Sie direkt auf derselben Plattform mit ClickUp Docs gemeinsam an Tagesordnungen oder Notizen für Meetings

Integrieren Sie Ihre Google- und Outlook-Kalender in ClickUp Calendar, um alle Ihre Aufgaben, Meetings und Verpflichtungen in einer all-in-one Ansicht zu sehen

Limit von ClickUp

Obwohl dies die beste App zur Meeting-Planung ist, kann die Nummer der wichtigsten Features für Erst-Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Seit wir zu ClickUp gewechselt sind, befindet sich alles an einem Ort: Aufgaben, Zeitleisten, Dokumente, Dashboard, Kommentare und sogar Meeting-Notizen. Es ist unglaublich anpassungsfähig, aber dennoch intuitiv genug, dass jeder es schnell erlernen kann. Features wie Automatisierungen, der KI-Schreibassistent und der überarbeitete Kalender sparen wirklich Zeit. Und das Beste daran? Es wächst mit uns mit – egal, ob wir eine neue Kampagne starten oder langfristige Projekte verwalten. ClickUp hilft uns nicht nur, organisiert zu bleiben, sondern auch, smarter zu arbeiten. Keine Tool-Müdigkeit mehr. Keine doppelten Arbeiten mehr. Nur noch Klarheit, Abstimmung und Umsetzung.

🌟Bonus: Mit „Talk to Text” in ClickUp (über Brain MAX) können Sie ganz einfach mit Ihrer Stimme statt per Tastatur ein neues Kalender-Ereignis erstellen. Halten Sie einfach die Verknüpfung für „Talk to Text” (z. B. fn oder Ihre benutzerdefinierte Taste) gedrückt, sprechen Sie Ihre Ereignis-Details (Beispiel: „Vereinbare ein Meeting mit dem Marketingteam für nächsten Monday um 10 Uhr”) und lassen Sie die Taste los.

Ihre Sprache wird mithilfe von KI sofort in Text umgewandelt und in das Feld zur Erstellung von Ereignissen oder in die Leiste des Brain Assistant eingefügt.

ClickUp AI interpretiert dann Ihre gesprochenen Anweisungen und kann das Kalender-Ereignis für Sie erstellen, indem es den Titel, das Datum, die Uhrzeit, die Teilnehmer und andere Details einträgt – ganz ohne Ihre Hände.

via Calendly

Calendly ist ein Planungstool, mit dem Sie Ihre Verfügbarkeit verwalten und Ihren Kalender übersichtlicher gestalten können. Damit Sie besser kontrollieren können, wer Termine mit Ihnen vereinbart, bietet Calendly versteckte Ereignis-Typen, mit denen Sie Links nur für eingeladene Personen erstellen können, um bestimmte Einzel- und Gruppentreffen privat zu halten.

Wenn Sie mehrere Personen koordinieren müssen, erleichtern die Meeting-Umfragen von Calendly die Suche nach einem für alle passenden Termin – die Eingeladenen stimmen über ihre bevorzugten Zeitfenster ab, und Sie wählen den endgültigen Termin auf der Grundlage der Verfügbarkeit der Gruppe aus.

Die besten Features von Calendly

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Passen Sie Benachrichtigungen an, indem Sie Erinnerungen einrichten, Vorlaufzeiten festlegen und Zustellungsmethoden wie E-Mail oder Desktop-Benachrichtigungen auswählen.

Integrieren Sie die Zahlung, um Gebühren von Benutzern während des Planungsprozesses einzuziehen.

Koordinieren Sie Team-Meetings, indem Sie die Verfügbarkeit der Mitglieder bündeln und den Eingeladenen ermöglichen, einen Termin zu buchen, der für alle passend ist.

Notizen festhalten und Meetings zusammenfassen mit dem Calendly Notetaker

Limitations von Calendly

Manchmal können sich die Kalender-Einstellungen ohne Ihr Zutun ändern, mit dem Ergebnis, dass Verwirrung entsteht.

Die verschiedenen Arten von Regeln im Zusammenhang mit der Terminplanung können etwas verwirrend sein.

Preise von Calendly

Free

Standard: 12 $/Platz/Monat

Teams: 20 $/Platz/Monat

Unternehmen: Ab 15.000 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Calendly?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich finde es toll, dass ich mehrere Kalender (Google, Outlook usw.) in Verbindung bringen und automatisch Zoom-Links einbetten kann. So bleibt alles in Synchronisierung und es gibt keine Konflikte.

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer versenden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionspunkte nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich weiterhin auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln – so stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird.

3. Google Kalender (am besten geeignet für die einfache Terminplanung innerhalb des Google-Ökosystems)

über Google Kalender

Google Kalender ist ein in Google Workspace integriertes planning tool zur Verwaltung von Terminen für mehrere Personen.

Mit dieser Funktion können Sie die Fokuszeit-Funktion (verfügbar für berechtigte Arbeit- oder Schulkonten) nutzen, um ablenkungsfreie Zeitblöcke in Ihrem Tag zu schaffen, indem Sie Benachrichtigungen stumm schalten und sich als nicht verfügbar markieren. Mit der Farbcodierung für Ereignisse können Sie Farben für Arbeits-Meeting, persönliche Pläne und gemeinsame Kalender auswählen.

Da diese Kalender-App nahtlos in Google Meet integriert ist, erhält jedes geplante Meeting automatisch einen Link für einen Videoanruf. Außerdem kann der Gemini-KI-Assistent von Google Ihnen nun anhand Ihres Kalenders und Ihrer E-Mail ideale Meeting-Zeiten vorschlagen.

Die besten Features von Google Kalender

Richten Sie „Abwesenheitsnotizen” als Einstellung ein, um Meeting-Einladungen während Ihrer Abwesenheit automatisch abzulehnen.

Freigeben Sie ganze Kalender mit Teammitgliedern mit bestimmten Ansicht- oder Bearbeitungsberechtigungen.

Erstellen Sie gemeinsam nutzbare, öffentliche Seiten für Terminpläne.

Verfolgen Sie Ihre Meeting-Zeiten mit „Time Insights“, um zu sehen, wie viel Zeit Sie mit Meetings verbringen.

Verwalten Sie Ihre To-dos und Erinnerungen direkt in Ihrem Kalender, um Ihre Aufgaben effizienter zu organisieren.

Limit von Google Kalender

Einige sagen, dass es bei Google Kalender bei der Aufgabe-Verwaltung an erweiterten Features wie wiederholende Aufgabe-Abhängigkeiten oder Priorisierung mangelt.

Erweiterte Features wie Zahlung und automatische Erinnerungen erfordern ein kostenpflichtiges Google Workspace-Abonnement.

Preise für Google Kalender

Kostenlos für den privaten Gebrauch mit einem Google-Konto

Teil der kostenpflichtigen Pläne für Google Workspace

Bewertungen und Rezensionen zu Google Kalender

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 3700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Kalender?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Die Integration ist das Beste an Google Kalender. Zusammen mit der Benutzerfreundlichkeit, Kompatibilität und ständigen Aktualisierung macht dies die Nutzung des Programms zu einem Traum.

4. Doodle (am besten geeignet, um mithilfe von Umfragen gemeinsame Meeting-Zeiten zu finden)

via Doodle

Doodle vereinfacht die Terminplanung in Gruppen, indem es Benutzern ermöglicht, Meeting-Vorschläge zu machen und Teilnehmer zu befragen (die Eingeladenen müssen sich nicht anmelden). Sobald ein Meeting ausgewählt wurde, bestätigt Doodle dieses automatisch.

Sie können auch Pufferzeiten zwischen Meetings einfügen, um Burnout zu vermeiden, und die Zeitzonen automatisch anpassen, noch bevor die Teilnehmer abstimmen. Für Administratoren oder Assistenten der Geschäftsleitung macht die Option, im Namen anderer zu buchen, die Terminplanung für andere ebenso nahtlos.

Sie können es mit einem breiten Bereich von Kalendern (Google, Outlook, O365) und Videokonferenz-tools (Zoom, Microsoft Teams) integrieren.

Die besten Features von Doodle

Verfolgen Sie die Terminplanung mit einem Dashboard, das anstehende Meetings, Umfrageantworten und ausstehende Einladungen zentralisiert

Erstellen Sie Gruppenumfragen, um das optimale Meeting für mehrere Teilnehmer zu finden

Fügen Sie Ihren Buchungen benutzerdefinierte Fragen hinzu, um vor einem Meeting wichtige Client-Informationen zu sammeln

Vereinfachen Sie die Terminplanung mit einer gebrandeten Buchungsseite, auf der Interessenten Ihre verfügbaren Termine sehen und sofort buchen können

Limit-Einschränkungen von Doodle

Die kostenlose Version ist sehr eingeschränkt; wichtige Features wie das Versenden von Erinnerungen oder die Einstellung von Umfragefristen erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Die Benutzeroberfläche kann für die Einstellung mehrerer Ereignisse oder 1:1 Meetings umständlich sein

Einige Benutzer berichten, dass Benachrichtigungen nicht zuverlässig angezeigt werden, wenn eine Umfrage oder Befragung abgeschlossen ist

Preise von Doodle

Free

Pro: 14,95 $/Benutzer/Monat

Team: 19,95 $/Benutzer/Monat, jährlich zu zahlen

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Doodle-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Doodle?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mit Doodle ist es viel einfacher geworden, zu „erfragen”, welche Termine und Uhrzeiten für Meetings am besten geeignet sind. Das hat uns viel Zeit und Stress erspart, da wir nun nicht mehr versuchen müssen, die besten Termine für größere Gruppen mit unterschiedlichen Kalendern zu finden.

5. Microsoft Outlook-Kalender (am besten geeignet für die Terminplanung über Zeitzonen hinweg innerhalb von Microsoft-Ökosystemen)

via Microsoft

Der Microsoft Outlook-Kalender vereinfacht die Teamkoordination, indem er Ihnen die Möglichkeit bietet, mehrere Zeitzonen nebeneinander in der Ansicht anzuzeigen. Das ist besonders praktisch, wenn Sie Termine über verschiedene Regionen hinweg planen.

Es lässt sich nativ in das Microsoft 365-Ökosystem integrieren, einschließlich Outlook-Kalender und Microsoft Teams für virtuelle Meetings. Sie können Dateien direkt aus OneDrive anhängen und Teams-Meetings starten, ohne die Kalenderansicht zu verlassen.

Outlook verwendet außerdem intelligente Filter , um die Anzahl der Benachrichtigungen zu reduzieren, sodass Sie Einladungen mit Priorität leichter erkennen können.

Die besten Features des Microsoft Kalender

Erstellen Sie eine Ansicht von mehreren Kalendern gleichzeitig, indem Sie sie überlagern, um Terminkonflikte leicht zu erkennen

Finden Sie den besten Termin für Ihr Meeting, indem Sie die Verfügbarkeit aller Teilnehmer mit dem „Terminplanungsassistenten” analysieren

Verwandeln Sie eine E-Mail-Unterhaltung mit dem Feature „Mit einem Meeting antworten” sofort in ein Kalender-Ereignis

Freigeben Sie E-Mails und deren Anhänge aus Outlook direkt in einem Teams-Chat oder -Kanal, um eine Nachverfolgung zu planen

Limit des Microsoft Outlook-Kalenders

Einige Benutzer berichten, dass die Suche verzögert werden kann, wenn der Posteingang mit automatisierten E-Mails überfüllt ist, was die schnelle Suche verlangsamt

Am effektivsten ist es, wenn es innerhalb der kostenpflichtigen Microsoft 365-Umgebung verwendet wird; die kostenlose, eigenständige Version ist limit

Preise für Microsoft Outlook Kalender

Kostenloses Konto für den privaten Gebrauch (in Microsoft Outlook integriert)

Teil der kostenpflichtigen Pläne für Microsoft 365

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Outlook Kalender

G2: 4,5/5 (über 3200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2100 Bewertungen)

6. Acuity Scheduling (am besten geeignet für Dienstleistungs-Geschäftsmodelle mit komplexen Buchungsanforderungen)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling, jetzt Teil von Squarespace, bietet eine robuste Plattform, die den Geschäften die Verwaltung ihrer Termine und die Interaktion mit Clients vereinfacht.

Damit können Ihre Clients die Verfügbarkeit in Echtzeit in Ansicht nehmen und Sitzungen direkt über ein anpassbares Online-Portal buchen. Zusätzlich zur Verfügbarkeit pro Terminart können Sie festlegen, wie weit im Voraus Clients buchen oder wie spät sie stornieren/umbuchen können.

Die Plattform unterstützt außerdem automatische E-Mail- und SMS-Erinnerungen, Kundenaufnahmeformulare und integrierte Zahlung über Stripe, Square oder PayPal für eine reibungslose Benutzererfahrung.

Die besten Features von Acuity Scheduling

Führen Sie eine Synchronisierung Ihrer Verfügbarkeit über mehrere Kalender hinweg (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) durch, um Doppelbuchungen zu vermeiden

Bieten Sie unbegrenzte Dienstleistungen und Termine über eine anpassbare, markenspezifische Seite an

Erstellen Sie benutzerdefinierte Aufnahme-Formulare, um vor Terminen die erforderlichen Client-Informationen zu erfassen

Verwalten Sie mehrere Mitglieder und Standorte mit jeweils unterschiedlichen Verfügbarkeiten und Zeitzonen

Einschränkungen von Acuity Scheduling

Bietet keinen kostenlosen Tarif, aber eine 7-tägige kostenlose Testversion

Einige Benutzer erwähnen, dass die Benutzeroberfläche zwar eine Funktion besitzt, sich aber im Vergleich zu den Mitbewerbern von Acuity Scheduling manchmal weniger intuitiv oder etwas veraltet anfühlt

Preise für Acuity Scheduling

Kostenlose Testversion

Starter: 20 $/Monat

Standard: 34 $/Monat

Premium: 61 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 5.700 Bewertungen)

💡Profi-Tipp: Richten Sie in ClickUp KI-Agenten ein, um Kalender-Ereignisse und Aufgaben basierend auf Auslösern (wie Fälligkeitsterminen, neuen Aufgaben oder Änderungen in Ihrem Zeitplan) automatisch zu erstellen, zu aktualisieren oder Ihnen eine Erinnerung zu senden. Dies reduziert den manuellen Aufwand. Agenten können auch Fragen zur Terminplanung in Chatten-Kanälen beantworten (z. B. „Welche Meetings habe ich heute?“), Updates posten oder sogar Maßnahmen ergreifen – wie die Umplanung von Ereignissen oder die Benachrichtigung von Mitgliedern – basierend auf Ihren Anweisungen.

7. HubSpot Meetings (am besten geeignet für die Integration der Terminplanung in Ihren CRM-Workflow)

via HubSpot

Mit HubSpot Meetings können Vertriebsteams Meeting-Links für verschiedene Szenarien erstellen, z. B. Einzelgespräche, Gruppensitzungen oder Round-Robin-Ereignisse.

Mit dem in dieses Online-Meeting-Tool integrierten persönlichen Kalender-Widget können Sie ein Buchungsformular direkt auf Ihrer Website platzieren, sodass Clients Meetings planen können, ohne die Website verlassen zu müssen.

Darüber hinaus sorgen automatische Meeting-Ergebnisse dafür, dass Nachfassaktionen mühelos erfolgen, indem Meeting-Ergebnisse protokolliert und Workflow-Auslöser ausgelöst werden, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert und die Abstimmung zwischen Vertriebs-Teams und Support-Teams gewährleistet wird.

Die besten Features von HubSpot Meetings

Erstellen Sie benutzerdefinierte Terminplanungsseiten mit bestimmten Zeitintervallen, Pufferzeiten und unterschiedlichen Terminlängen

Automatische Anpassung an Zeitzonen, Anzeige der verfügbaren Meeting-Zeiten in der lokalen Zeitzone des Kontakts

Automatisieren Sie den Verkaufsprozess, indem Sie Meetings in HubSpot CRM protokollieren, Folgeaufgaben als Auslöser verwenden und Deal-Phasen ohne manuelle Eingaben aktualisieren

Limit von HubSpot Meetings

Diese Meeting-Scheduling-App bietet weniger Optionen für das Design der Meeting-Seite und verfügt nicht über umfangreiche benutzerdefinierte Optionen

Das tool ist Teil eines großen, komplexen CRM-Ökosystems, das für Benutzer, die nur einen einfachen Terminplaner benötigen, überwältigend sein kann

Preise für HubSpot Meetings

Free-Plan

Sales Hub Starter: 20 $ pro Benutzer/Monat

Sales Hub Professional: 100 $ pro Benutzer/Monat

*sales Hub Enterprise: 150 $ pro Benutzer/Monat

🔖 Notiz: HubSpot Meetings ist Teil von HubSpot Sales Hub, und die Preise sind an dieses Produkt gebunden.

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Meetings

G2: 4,4/5 (über 12.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

8. Bookafy (Am besten geeignet für die Automatisierung von Buchungen, Zahlungen und Erinnerungen)

via Bookafy

Bookafy macht die Terminplanung einfach und effizient, egal ob Sie ein kleines Team oder ein großes Geschäft leiten.

Mit kompetenzbasierter und Round-Robin-Verteilung werden Termine anhand der Fachkenntnisse den richtigen Teammitgliedern zugewiesen oder gleichmäßig verteilt, um die Workload ausgeglichen zu halten.

Sie können auch Grenzen für Meetings festlegen, damit niemand überbucht oder überfordert wird. Außerdem können Sie Vorlaufzeiten vor Geschäftsterminen festlegen, damit Ihr Team genügend Zeit zur Vorbereitung hat und Hektik in letzter Minute vermieden wird.

Die besten Features von Bookafy

Planen Sie bis zu zwei automatische Erinnerungen vor einem Meeting und bitten Sie nach der Sitzung um Bewertungen, um die Kundenbindung zu verbessern

Integrieren Sie Bookafy mithilfe von APIs und Webhooks in Ihre Systeme, um Automatisierung von Workflows zu ermöglichen

Führen Sie eine bidirektionale Synchronisierung Ihrer Kalender mit Google, Outlook, Exchange und iCloud durch

Betten Sie ein Buchungs-Widget als Iframe oder Pop-up direkt in jede Website ein

Fügen Sie individuelle Branding-Elemente wie Logos, Farben, E-Mail-Vorlagen und eine Domain (benutzerdefinierte URL) hinzu, um eine persönliche Note zu schaffen

Limit-Einschränkungen von Bookafy

Im Gegensatz zu KI-Kalender-Apps , die Zeit sparen können, optimiert Bookafy die Terminplanung nicht automatisch auf der Grundlage von Benutzergewohnheiten oder Workload. Das bedeutet, dass Sie sich bei der Auswahl von Zeitfenstern ausschließlich auf die manuelle Genehmigung verlassen müssen

Preise von Bookafy

free-Plan*

Pro Plan: 9 $ pro Benutzer/Monat

Pro+ Plan: 13 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bookafy

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bookafy?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Ich nutze Bookafy seit einem Jahr und bin sehr zufrieden. Bookafy ist erschwinglich, einfach zu bedienen und verbessert seine Software ständig.

📚 Lesen Sie auch: Die beste kostenlose Projektmanagement-Software

9. Setmore (am besten geeignet, um Clients Termine online buchen zu lassen)

via Setmore

Mit Setmore haben Sie die Kontrolle über Ihre Verfügbarkeit dank öffentlicher und privater Buchungsoptionen – lassen Sie jeden frei buchen oder genehmigen Sie Termine manuell.

Für Teams sorgen Mitarbeiter-Logins mit rollenbasiertem Zugriff dafür, dass jeder seinen eigenen Zeitplan verwalten kann, ohne die unternehmensweiten Einstellungen zu beeinträchtigen.

Außerdem können Sie Ihren Kunden ermöglichen, Ereignisse direkt über Instagram, Facebook oder Ihre Website zu vereinbaren, sodass sie ohne Komplikationen einen Termin festlegen können. Und dank Shoutout Seiten, die automatisch Kundenbewertungen anzeigen, erhalten neue Kunden direkt vor dem Buchungsvorgang sofortige soziale Bestätigung.

Die besten Features von Setmore

Personalisieren Sie SMS-Erinnerungen mit Client-Namen, Terminangaben und benutzerdefinierten Nachrichten, um Buchungen im Blick zu behalten

Verwalten Sie Mitarbeiterpläne und eine digitale Kundenliste (Rolodex) über ein einziges Dashboard

Analysieren Sie den Buchungsverkehr, indem Sie Google Analytics mit Ihrer Terminplanungsseite verknüpfen und die Nachverfolgung des Besucherverhaltens durchführen

Leiten Sie Kunden nach der Buchung mit einer Rückruf-URL weiter und leiten Sie sie zu einer Dankeseite, einem Feedback-Formular oder einem beliebigen benutzerdefinierten Link weiter, um weitere Interaktionen zu fördern

Akzeptieren Sie Online-Zahlungen für Dienstleistungen

Limitations von Setmore

Dieses tool zur Terminbuchung erlaubt es nicht, bestimmte Dienstleistungen an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten anzubieten

Einige Benutzer sagen, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Teilzahlung im Voraus zu erhalten

Preise von Setmore

Free

Pro: 12 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Setmore

G2 : 4,5/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Setmore?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Setmore ist eine hervorragende Plattform zur Terminplanung, die wir für die Buchung von Psychologenterminen nutzen. Sie ist intuitiv, benutzerfreundlich, kostenlos und bietet einen ausgezeichneten technischen Support – schnell und effektiv.

10. Zoho Bookings (am besten geeignet für sichere Video-Meetings mit integrierter Terminplanung)

via Zoho Bookings

Mit dem Self-Service-Portal von Zoho Bookings können Clients Meetings selbstständig buchen, verschieben oder stornieren.

Für Geschäfte, die mehrere Dienstleistungen anbieten oder an mehreren Standorten tätig sind, können separate Buchungsseiten für jeden Mitarbeiter, jede Dienstleistung oder jeden Standort eingerichtet werden, um die Terminplanung zu organisieren.

Die Plattform umfasst auch die Ressourcenbuchung, die die Verwaltung von Räumen und Geräten zentralisiert, um Doppelbuchungen zu vermeiden. Im Hintergrund kümmern sich benutzerdefinierte Workflows und Automatisierungen um Erinnerungen, CRM-Aktualisierungen und Rechnungsstellung, wodurch der Bedarf an manuellen Nachverfolgungen reduziert wird.

Die besten Features von Zoho Bookings

Legen Sie bestimmte Verfügbarkeiten für verschiedene Arten von Meetings fest, einschließlich Sonderzeiten oder Sperrzeiten

Passen Sie benutzerdefinierte Buchungsseiten mit White-Labeling an und verwenden Sie eine benutzerdefinierte Domain

Nahtlose Integration in die Zoho One-Suite, einschließlich Zoho CRM und Zoho Meetings

Ermöglichen Sie mehreren Kunden die Buchung derselben Sitzung, indem Sie eine Gesamtzahl verfügbarer Plätze als Einstellung vornehmen

Sammeln Sie wichtige Details von Kunden zum Zeitpunkt der Buchung mit benutzerdefinierten Feldern, damit Sie vor dem Termin alle erforderlichen Informationen haben

Limit von Zoho Bookings

Die Benutzeroberfläche von Zoho kann unübersichtlich und weniger intuitiv als die der Konkurrenz sein

Preise für Zoho Bookings

free-Plan*

Basis-Plan: 6 $ pro Benutzer/Monat

*premium-Plan: 9 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Bookings

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Verwalten Sie Ihre Zeit und Aufgaben mit ClickUp

Das richtige Planungstool kann über Ihre Produktivität entscheiden. When2Meet eignet sich zwar hervorragend für schnelle Umfragen zur Verfügbarkeit von Teilnehmern, aber Sie benötigen eine ideale Lösung, um Online-Meetings zu optimieren, Aufgaben zu verwalten und organisiert zu bleiben.

ClickUp sticht als beste Alternative hervor und bietet fortschrittliche Features wie einen integrierten Kalender, KI-gestützte Terminplanung, nahtloses Meeting-Management und robuste Nachverfolgung von Aufgaben – alles unter einem Dach.

Mit Ihren Meetings, Notizen, Aufgaben, Team-Unterhaltungen und Daten in einem einzigen Converged AI Workspace reduziert ClickUp die Arbeitslast und optimiert Ihren Arbeitstag.

Sind Sie bereit, Ihre Terminplanung zu vereinfachen und Ihre Produktivität zu steigern?

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.