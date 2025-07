Kostenlose Figma-Kalender-Vorlagen für stilvolle und organisierte Planung

Haben Sie Schwierigkeiten, Aufgaben und Zeitpläne zu optimieren? Oder finden Sie es schwierig, Ihre To-Do-Listen manuell zu organisieren? Wenn ja, benötigen Sie ein strukturiertes Layout. 🗓️

🔍 Wussten Sie schon? Studien zufolge verfügen nur 18 % der Mitarbeiter über effektive Zeitmanagement-Tools; die restlichen 82 % erledigen ihre Aufgaben mithilfe einer Liste oder ihres E-Mail-Posteingangs.

Eine Figma-Kalender-Vorlage ist eine großartige Lösung, um Aufgaben zu vereinfachen und bei der Projektplanung zu glänzen. Keine verpassten Fristen, keine schlechte Verteilung der Arbeit mehr, sondern nur noch effektive, organisierte Planung.

In diesem Blog erfahren Sie mehr über 10 anpassbare Figma-Kalender, wie Sie den richtigen auswählen, deren Einschränkungen verstehen und geeignete Alternativen zur Steigerung der Effizienz entdecken.

Schauen Sie nicht länger auf langweilige leere Kalender!

Was macht eine gute Figma-Kalender-Vorlage aus?

Kalender-Designs sind in Microsoft Word, Google Tabellen, Excel und sogar im einseitigen PDF-Format verfügbar – perfekt, um Ihre Arbeit, Ihr Zuhause, Ihr Schuljahr oder Ihre Business-Pläne zu organisieren.

Wenn Sie sich für Design interessieren, bietet Figma, eines der gängigsten Webdesign-Tools, eine Vielzahl eleganter, kostenloser Vorlagen, die nur darauf warten, heruntergeladen zu werden! Bevor Sie sich jedoch für eine Vorlage entscheiden, sollten Sie sich die unverzichtbaren Parameter für eine „gute” Figma-Kalender-Vorlage ansehen:

Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche: Die Navigation sollte einfach sein und gleichzeitig verschiedene Optionen zum Hinzufügen von Terminen, Aufgaben, Erinnerungen usw. bieten.

Funktionen für die Zusammenarbeit: Ein gutes Layout sollte es den Mitgliedern des Teams ermöglichen, auf freigegebene Kalender und Gruppenplanungen zuzugreifen und diese zu bearbeiten, um eine ordnungsgemäße Synchronisierung zu gewährleisten

Anpassbar für verschiedene Anforderungen: Es sollte Anpassungsoptionen für Ansichten, Status usw. ermöglichen. Außerdem muss es Farbcodierungen zur Kategorisierung von Aufgaben unterstützen

Geräteübergreifende Datensynchronisierung: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage Daten zwischen Geräten, insbesondere Mobiltelefonen, synchronisiert, damit Sie sofort darauf zugreifen können

Beinhaltet Figma-Integrationen von Drittanbietern: Wählen Sie eine Vorlage, die sich nahtlos mit diesen Apps verbinden lässt, um verpasste Termine oder Meetings zu vermeiden

KI-Funktionen: Ein guter Kalender muss über Funktionen für KI-gestützte Vorschläge, Automatisierungen für komplexe Routinen sowie KI-gestützte Berichterstellung und Analysen für datengestützte Entscheidungen verfügen

Figma-Kalender-Vorlagen

Hier ist unsere umfassende Liste mit 10 fantastischen kostenlosen Kalender-Vorlagen von Figma, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen, Ihre Social-Media-Beiträge verwalten, Ihre To-dos effizient organisieren und vieles mehr.

1. Figma-Kalenderplaner-Vorlage

über Figma

Die Figma-Kalenderplaner-Vorlage ist eines der grundlegendsten und einsteigerfreundlichsten Frameworks für die Organisation Ihrer Zeitpläne zu Hause und bei der Arbeit. Sie verfügt über wöchentliche und monatliche Kalenderansichten, sodass Sie Ihren Plan entsprechend anpassen können.

Keine handschriftlichen Listen, komplizierten Google Tabellen, unübersichtlichen Microsoft Word-Dokumente oder Microsoft Excel-Tabellen mehr, um Ihre täglichen Routinen zu verwalten! Erleben Sie einfaches und dennoch effektives Zeitmanagement.

Warum Sie es lieben werden

Überwachen Sie Ihre Meetings, Ereignisse, morgendlichen Yoga-Sitzungen, Familienzeit usw.

Teilen Sie Ihre Arbeitszeiten und Verfügbarkeit mit Ihren Teamkollegen

Erstellen Sie Kopien, nehmen Sie Änderungen vor und drucken Sie ganz einfach von jedem beliebigen Gerät aus

Geben Sie neuen Mitarbeitern einen Überblick über die üblichen Meeting-Muster Ihres Teams

📌 Ideal für: Alle, die sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit eine unkomplizierte Zeitverwaltung und Aufgabenplanung benötigen

2. Figma-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage

über Figma

To-Do-Listen machen den Unterschied bei der Organisation von Routineaufgaben. Mit der interaktiven Figma-Kalender-To-Do-Listen-Vorlage können Sie die perfekte To-Do-Liste erstellen und dann entscheiden, wer was zu erledigen hat, wodurch Sie die Produktivität steigern können.

Ob Sie es nun Reiseplan, Programm, Listenplaner oder Checkliste nennen – damit erledigen Sie Ihre Aufgaben auf übersichtliche und unkomplizierte Weise.

Warum Sie es lieben werden

Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Funktion, um alle Ihre Aufgaben in Ihrer Liste nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen

Teilen Sie große, komplexe Aufgaben in kleinere Teile auf, indem Sie die Schritte für jede Unteraufgabe skizzieren

Delegieren Sie Aufgaben an Teammitglieder und drucken Sie sie aus, damit sie von überall zugänglich sind

Genießen Sie eine optisch ansprechende Aufgabenplanung mit vorgefertigten Formen und Bildern

📌 Ideal für: Alle, die ihre Arbeitszeiten, Termine usw. in einem optisch ansprechenden Format organisieren möchten

3. Figma-Vorlage für Social-Media-Planer

über Figma

Sind Sie auf der Suche nach einem Social-Media-Planer? Ganz gleich, ob Sie eine Strategie entwickeln, die richtigen Plattformen für Ihre Beiträge finden, Themen für Inhalte brainstormen, Ihre Beiträge planen oder vieles mehr möchten – dieser Planer hilft Ihnen dabei!

Die Figma Social Media Planner-Vorlage ist eine perfekte Vorlage für einen Monatskalender, mit der Sie mit den sich ständig ändernden Trends in sozialen Netzwerken Schritt halten und die Konsistenz Ihrer Inhalte gewährleisten können. Sie sorgt dafür, dass Ihre Online-Präsenz auf mehreren Plattformen auf Kurs bleibt.

Warum Sie es lieben werden

Entwickeln Sie plattformspezifische Strategien für Inhalte für Instagram, Facebook, X und mehr

Implementieren Sie auffällige Post-Ideen für besondere Anlässe, Ereignisse, Verkaufsangebote usw.

Nutzen Sie Feedback im Dokument, Gruppenumfragen, Abzeichen, Markdown-Notizen und vieles mehr

Verabschieden Sie sich von Texten wie „Was sollen wir heute posten?“ und planen Sie alles im Voraus

📌 Ideal für: Entwicklung einer umfassenden Social-Media-Strategie, einschließlich der Planung von Inhalten, der Auswahl der zu verwendenden kreativen Elemente und der plattformbezogenen Planung der Beiträge

4. Figma-Vorlage für Jahreskalender

über Figma

Mit dieser Figma-Vorlage für einen Jahreskalender erhalten Sie vollständige Sichtbarkeit über die wichtigsten Aufgaben, die Sie in den nächsten 365 Tagen erledigen müssen.

Dieses anpassbare Layout für Jahreskalender macht die Planung einfacher denn je. Dank seiner übersichtlichen Gestaltung können Sie Ihre Tage, Wochen und Monate mit kristallklarer Präzision im Voraus planen.

Warum Sie es lieben werden

Visualisieren Sie wichtige Termine, Arbeitsverpflichtungen wie Fristen und monatliche Ziele

Priorisieren Sie Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit

Synchronisieren Sie Schichtpläne, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Verwenden Sie integrierte Tools wie Zeitleiste und Organigramm, um einen Masterplan für das kommende Jahr zu erstellen

📌 Ideal für: Alle, die ihre Jahrespläne im Voraus organisieren, Urlaube planen und jährliche Investitionspläne erstellen möchten

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer versenden Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich weiterhin auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails, Dokumenten oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln, sodass nichts übersehen wird.

5. Vorlage für Wochenpläne von Figma

über Figma

Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus arbeiten oder mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren, Sie benötigen ein übersichtliches und klares Kalender-Layout, um Ihre Routine zu verwalten. Die Figma-Vorlage für Wochenpläne ist praktisch, wenn Sie Ihre Aufgaben für die Woche planen.

Warum Sie es lieben werden

Erinnern Sie sich an morgendliche Yoga-Sitzungen und Mahlzeiten

Richten Sie Arbeitsmeetings ein, damit Sie nichts verpassen

Legen Sie bestimmte Zeiten fest, um wertvolle Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen

Verwenden Sie verschiedene Farben, um Aktivitäten zu kategorisieren

📌 Ideal für: Alle, die Lösungen für die Verwaltung von Terminkalendern benötigen, um ihre vollen Terminkalender zu vereinfachen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Wochenansicht des Kalenders, um Aufgaben in einem wöchentlichen Format anzuzeigen. Wenn Sie unterschiedliche Zeitpläne für Wochentage und Wochenenden festlegen möchten, öffnen Sie diese in der Tagesansicht und passen Sie sie an.

6. Figma-Vorlage für redaktionelle Kalender

über Figma

Die Figma-Vorlage für redaktionelle Kalender eignet sich ideal für die Überwachung des gesamten Prozesses der Inhaltserstellung. Sie bietet einen methodischen Flow von der Ideenfindung über das Schreiben und die Bearbeitung bis hin zur Medienplanung und Veröffentlichung.

Wenn Sie ein Content-Team leiten, ist dieses Tool unverzichtbar, um Inhalte, Marketingkampagnen und Anzeigen auf Kurs zu halten. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Inhalte auf Marketingziele, Unternehmensziele und saisonale Trends abzustimmen.

Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie eine umfassende Liste der Inhalte, die Sie erstellen möchten

Weisen Sie Teammitgliedern in jeder Phase des Prozesses Aufgaben zu

Mit Kanban-Boards erhalten Sie Sichtbarkeit über die Entwicklung und Überwachung jedes einzelnen Inhalts

Integrieren Sie Elemente wie Ziel-Keywords, die Zielgruppe für den Inhalt usw.

📌 Ideal für: Alle, die ihr Team mit einem soliden Plan für die Verwaltung von Inhalten organisieren und aufeinander abstimmen möchten

7. Figma-Vorlage für den Urlaubsmanagement-Kalender

über Figma

Haben Sie ein großes Team und Schwierigkeiten, die Abwesenheiten und Urlaube Ihrer Mitarbeiter zu verwalten? Das muss nicht mehr sein! Diese Figma-Vorlage für einen Urlaubskalender vereinfacht die Dinge.

Es verfügt über ein übersichtliches Dashboard, mit dem Sie sicherstellen können, dass das gesamte Team weiß, wer an welchen Tagen der Woche nicht im Büro ist und wie viele Ressourcen an einem bestimmten Tag verfügbar sind.

Warum Sie es lieben werden

Organisieren Sie die Urlaubstage Ihrer Mitarbeiter und greifen Sie jederzeit darauf zu

Behalten Sie die Feiertage (national und regional) im Blick

Genehmigen oder lehnen Sie Urlaubsanträge mühelos ab

Planen Sie Ihre Arbeit mit den verfügbaren Ressourcen

📌 Ideal für: Manager, die Klarheit über die bezahlten Abwesenheiten ihrer Mitarbeiter benötigen, um Dienstpläne zu erstellen und wichtige Termine mit den verbleibenden Mitarbeitern einzuhalten

🧠 Wissenswertes: Laut einem Marktforschungsbericht von Facts and Factors wird der weltweite Markt für Abwesenheitsmanagement-Software von 2020 bis 2026 um 9,3 % wachsen und einen Wert von unglaublichen 0,95 Milliarden US-Dollar erreichen!

8. Figma-Vorlage für Inhaltskalender

über Figma

Um sicherzustellen, dass die Stimme Ihrer Marke gesehen und gehört wird, müssen Sie den Menschen regelmäßig ansprechende, informative und werbliche Inhalte bieten. Diese Figma-Vorlage für einen Inhaltskalender hilft Ihnen dabei, Ihre Inhaltsplanung und -veröffentlichung zu optimieren.

Entdecken Sie einen übersichtlichen, ansprechenden und vollständig anpassbaren Monatskalender mit automatischem Layout für einfache Anpassungen auf einer einzigen Seite.

Warum Sie es lieben werden

Wissen, was (Reel/Video/statischer Beitrag/Karussell) wann gepostet werden soll (einschließlich Datum und Uhrzeit)

Legen Sie klar fest, auf welcher Plattform Sie bestimmte Inhalte veröffentlichen möchten (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)

Halten Sie Bildunterschriften und Handlungsaufforderungen (CTAs) griffbereit

📌 Ideal für: Social-Media-Manager, die ihre Ziele für Inhalte im Voraus in einem übersichtlichen Format planen möchten

🔍 Wussten Sie schon? Die 50-30-20-Regel empfiehlt, 50 % ansprechende, 30 % kuratierte und 20 % werbliche Inhalte zu veröffentlichen, um die Zinsen Ihrer Zielgruppe aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Ihre Marke effektiv zu bewerben, ohne Ihre Follower mit Werbebotschaften zu überfordern.

9. Vorlage für den Zeitplan des Figma-Teams

über Figma

Als Manager möchten Sie den Überblick über die verschiedenen Mitarbeiter und deren Arbeitsfortschritte behalten und wissen, wie viel sie innerhalb der vorgegebenen Frist fertigstellen können. Dazu benötigen Sie die Figma-Vorlage für Teampläne.

Damit können Sie die Verfügbarkeit von Mitgliedern verschiedener Teams, z. B. Marketing, Design, Vertrieb usw., überwachen und Aufgaben entsprechend planen. Außerdem wird angezeigt, wer im Büro und wer remote arbeitet.

Warum Sie es lieben werden

Vereinfachen Sie die Arbeitspläne für Ihre Mitarbeiter

Überwachen Sie die Gesamtarbeitszeit des Teams für den Monat

Erfassen Sie die Arbeitszeit jedes Mitarbeiters

📌 Ideal für: Manager und Teamleiter, die die Workloads mehrerer funktionsübergreifender Teams, die zusammenarbeiten, überwachen und organisieren möchten

10. Figma-Vorlage für Marketing-Roadmaps

über Figma

Marketing umfasst mehrere Aspekte, die Sie verwalten müssen. Die Planung und Umsetzung der erforderlichen Marketingaufgaben ist ohne ein klares Format für den Marketingkalender schwierig. Hier kommt die Figma-Vorlage für die Marketing-Roadmap ins Spiel.

Keine Verwirrung mehr über den Status von Aufgaben! Die Marketingplanung wird einfacher, wenn Sie visuell festhalten, welche Aktivitäten Sie bereits erledigt haben, gerade erledigen oder planen.

Warum Sie es lieben werden

Verfolgen und überwachen Sie Inhaltsstrategien, SEO und bezahlte Anzeigen

Verwalten Sie Partnerschaften mit Influencern

Entwickeln Sie Marketing-Trichter und bauen Sie Kundenlebenszyklen auf, um die Konversionsraten zu steigern

Analysieren Sie die Ergebnisse anhand von Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen

📌 Ideal für: Marketingmanager, die Produktaktionen mithilfe einer visuellen Oberfläche vereinfachen möchten

Einschränkungen bei der Verwendung von Figma-Kalender-Vorlagen

Sie haben gesehen, wie Figma das Zeitmanagement in einer kollaborativen Umgebung verbessern kann. Allerdings hat es auch einige Nachteile. In diesem Abschnitt werden wir diese näher betrachten:

Internetabhängige Funktionalität: Figma ist ein Cloud-basiertes Tool, das eine stabile Internetverbindung erfordert. Dies behindert die Arbeit von Teammitgliedern, die keine geeignete Internetverbindung haben

Teuer: Wenn Sie ein Geschäft mit vielen Mitarbeitern führen, kann Figma im Vergleich zu den Preisen der Konkurrenz teuer erscheinen

Layout-Störungen: Das Format kann durch selbst kleine Änderungen wie Größenanpassungen oder das Hinzufügen neuer Elemente gestört werden. Dies erfordert weitere Designarbeit

Komplexe Interaktivität: Komplexe Interaktionen (wie Hover-Zustände oder Optionen für mehrere Daten) sind für Anfänger schwierig zu handhaben

Aufgrund dieser Einschränkungen wird die Arbeit mühsam. Daher haben wir einige Figma-Alternativen zusammengestellt.

Nützliche alternative Figma-Kalender-Vorlagen

ClickUp bietet mehrere interaktive kostenlose Vorlagen für Kalender mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

Sehen wir uns 14 äußerst nützliche, kostenlose Vorlagen an, die Sie ändern, herunterladen und ausdrucken können, um Unordnung zu reduzieren und einen organisierten Ansatz für Ihr Zeitmanagement zu verfolgen.

1. ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage Behalten Sie den Überblick über Aufgaben und Fristen – alles an einem Ort mit der ClickUp-Kalender-Planungsvorlage

Mit der ClickUp-Kalenderplanungsvorlage bleiben Sie und Ihr Team organisiert und immer einen Schritt voraus. Die Sammelansicht gibt Ihnen einen schnellen Überblick über anstehende Aufgaben und Aktivitäten.

Mit dieser Vorlage können Sie große Projekte in überschaubare Schritte unterteilen, Ereignisse, Termine und Aufgaben einfach verwalten und Ihre Routine anpassen.

Warum Sie es lieben werden

Organisieren Sie Aufgaben in verschiedenen Status: Blockiert, Abgebrochen, Erledigt, In Bearbeitung, Zurückgestellt, um den Fortschritt im Auge zu behalten

Organisieren Sie Ihren Monat im Voraus mit einer Monatsplaner-Ansicht

Laden Sie ihn herunter, drucken Sie ihn aus und hängen Sie ihn an Ihren Schreibtisch, Kühlschrank usw.

Visualisieren Sie Daten anhand von Meilensteinen, Referenzen, Veranstaltungsorten, tatsächlichen Kosten und Bewertungen

📌 Ideal für: Alle, die Wert auf organisierte Workflows, Ressourcenmanagement und flexible Anpassungen von Plänen legen

2. ClickUp-Vorlage für Kalender-To-Do-Listen

Kostenlose Vorlage Teilen Sie große Aufgaben und Ereignisse auf, um mit der ClickUp-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage den Überblick zu behalten

Die ClickUp-Vorlage für Kalender-To-Do-Listen hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu erledigen und Ihre Ziele auf organisierte Weise zu erreichen. Außerdem vereinfacht sie die Arbeitsplanung für Teammitglieder und ermöglicht Ihnen eine optimierte Überwachung des Fortschritts.

Das Layout bietet Ihnen eine einseitige Ansicht aller Ihrer Aufgaben, sodass Sie Ihre Aktivitäten schnell und einfach planen können.

Warum Sie es lieben werden

Behalten Sie anstehende Meetings und Aufgaben im Blick, die vor dem Meeting erledigt werden müssen

Sortieren Sie Aufgaben nach Kategorien, um den Zugriff zu vereinfachen und den Überblick zu behalten

Öffnen Sie fünf verschiedene Ansichten, darunter „Meeting-Anfrage“, „Nach Rolle“, „Nach Kategorie“, „Zeitpläne“ und „Erste Schritte“, um schnell auf Informationen zuzugreifen

Erleben Sie eine bessere Zeiterfassung durch Benachrichtigungen zu Abhängigkeiten und Tags

📌 Ideal für: Personen, die ihre täglichen Abläufe optimieren möchten

💡 Freundlicher Hack: Es ist verlockend, Ihren mangelnden Fortschritt Ihrem Ziel, 15 Aufgaben zu erledigen, anzulasten. Aber hier liegt das eigentliche Problem: Sie konzentrieren sich nicht auf das, was heute am wichtigsten ist. Beginnen Sie damit, die drei bis fünf wichtigsten Dinge für den Tag zu identifizieren. Diese Aufgaben dürfen Sie nicht verpassen, auch wenn Sie alles andere liegen lassen müssen. Priorisieren Sie sie und beobachten Sie, wie Ihre Produktivität steigt!

3. Moderne Vorlage für einen Social-Media-Kalender von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre Social-Media-Konten mühelos mit der modernen Social-Media-Kalender-Vorlage von ClickUp

Angenommen, Sie verwalten mehrere Konten in verschiedenen Branchen. In diesem Fall benötigen Sie die moderne Social-Media-Kalender-Vorlage von ClickUp, um organisiert zu bleiben, den Überblick über Ihre Inhalte zu behalten und der Konkurrenz in den sozialen Medien einen Schritt voraus zu sein.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Social-Media-Marketingkampagnen ganz einfach planen und verwalten, indem Sie alle Ihre Social-Media-Aktivitäten überwachen. Außerdem verbessert sie die Nachverfolgung durch KI, Kommentare und Zeitüberwachung.

Warum Sie es lieben werden

Planen und überwachen Sie Ihren Prozess zur Erstellung von Inhalten, um plattformübergreifende Konsistenz zu gewährleisten

Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben und fügen Sie Attribute hinzu, um sie zu verwalten, z. B. Thema, Veröffentlichungsdatum, Kanal, Endergebnis und Hashtags

Verschaffen Sie sich Sichtbarkeit für bevorstehende Kampagnen und Ereignisse

📌 Ideal für: Social-Media-Manager, die Inhalte plattformübergreifend konsistent organisieren, die Performance in Echtzeit überwachen und Datenvisualisierungen zur Leistungsmessung nutzen müssen

4. ClickUp-Vorlage für Jahreskalender

Kostenlose Vorlage Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Jahreskalender, um smarter zu planen und Ihre Ziele mühelos zu erreichen

Die ClickUp-Vorlage für Jahreskalender bietet Ihnen eine klare und fokussierte Ansicht der Meilensteine, die Sie im kommenden Jahr erreichen möchten. Sie unterstützt Sie dabei, Aufgaben und Aktivitäten das ganze Jahr über zu organisieren, zu planen und zu überwachen.

Verpassen Sie nie wieder wichtige Aufgaben, Ereignisse, Termine oder Fristen! Mit dieser Vorlage können Sie alle Ihre Aufgaben mühelos planen und organisieren.

Warum Sie es lieben werden

Planen Sie monatliche Ziele , Aufgaben und Aktivitäten und priorisieren Sie Aufgaben, um sich zuerst auf die wichtigsten zu konzentrieren

Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Jahr mit einer vollständigen Übersicht über alle Aufgaben und Aktivitäten

Erstellen Sie Aufgaben mit fünf benutzerdefinierten Status, wie „Abgeschlossen“, „Verzögert“, „In Bearbeitung“, „Im Plan“ und „Zu starten“, um deren Fortschritt zu überwachen

📌 Ideal für: Einen klaren Überblick über das kommende Jahr für eine bessere Planung und Ausführung von Aufgaben

Das sagt Victoria Berryman, Marketing Operations Manager bei Seequent, über die Nutzung von ClickUp :

ClickUp hat uns dabei geholfen, unsere Ressourcen, Kommunikation und unser Projektmanagement zu zentralisieren, wodurch wir doppelt, wenn nicht sogar dreimal so effizient arbeiten.

ClickUp hat uns dabei geholfen, unsere Ressourcen, Kommunikation und unser Projektmanagement zu zentralisieren, wodurch wir doppelt, wenn nicht sogar dreimal so effizient arbeiten.

5. ClickUp-Vorlage für Wochenkalender

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Wochenkalender, um Ihre gesamte Woche an einem Ort zu planen und zu visualisieren

Die ClickUp-Vorlage für Wochenkalender bietet einen Überblick über Ihre Woche und persönliche Ereignisse, sodass Sie Ihre Woche besser planen und organisiert bleiben können. Diese anfängerfreundliche Vorlage eignet sich hervorragend zum Erkennen und Anpassen von Konflikten oder Überschneidungen.

Warum Sie es lieben werden

Überwachen Sie erledigte Aufgaben, um sich auf die verbleibenden Aufgaben der Woche zu konzentrieren

Notieren Sie alle regelmäßigen Ereignisse und Verpflichtungen wie Meetings, Kurse und Termine, um sofort darauf zugreifen zu können

Verwenden Sie drei verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie „Gute Laune“, „Aufgabentyp“ und „Wichtige Notizen“, um Aufgaben zu kategorisieren und kurze Notizen hinzuzufügen

📌 Ideal für: Verwaltung von Aufgaben und Terminen, Planung und Visualisierung Ihrer gesamten Woche und Organisation von Aktivitäten mit Änderungen in Echtzeit zur Steigerung der Produktivität

6. ClickUp-Vorlage für einen Veröffentlichungskalender

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für einen Veröffentlichungskalender, um Zeit zu sparen und den Überblick über Ihre Inhaltsstrategie zu behalten

Die ClickUp-Vorlage für den Veröffentlichungskalender ist eine effiziente Möglichkeit, Ihre Beiträge an einem Ort zu planen und zu verwalten. Sie hilft Ihnen dabei, den monatlichen Kalender Ihrer Marke, Ihre Social-Media-Aktivitäten und die Veröffentlichung von Blog-Inhalten zu organisieren, zu kontrollieren und zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie einen Blog für ein kleines Unternehmen oder ein Team von Social-Media-Vermarktern verwalten – mit dieser Vorlage verfügen Sie über die Tools, um organisiert zu bleiben und alles rechtzeitig zu erledigen.

Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie konsistente Inhalte gemäß den erforderlichen Markenanforderungen

Optimieren Sie den Prozess der Erstellung, Bearbeitung und Freigabe von Beiträgen

Richten Sie zukünftige Beiträge ein und vermeiden Sie Planungsfehler und verpasste Fristen

📌Ideal für: Social-Media-Manager, die mit Mitgliedern ihres Teams bei der Planung und Veröffentlichung von Inhalten zusammenarbeiten möchten.

7. ClickUp-Vorlage für redaktionelle Kalender

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit dieser ClickUp-Liste für redaktionelle Kalender den Überblick über Ihre redaktionellen Aufgaben

Diese einsteigerfreundliche ClickUp-Vorlage für einen redaktionellen Kalender eignet sich ideal für die Überwachung von Aufgaben, die geändert werden müssen. Dazu gehören Blogs zu Thought Leadership, Produktneuheiten, gesponserte Beiträge usw.

In diesem Layout können Sie die jeweiligen Veröffentlichungszeitleisten, die Kanäle, über die Sie die Inhalte veröffentlichen werden (E-Mail, bezahlte Anzeigen, PR, Website usw.), und die jeweilige Marketingphase, in der sich jeder Inhalt befindet (neuer Entwurf, Design, Freigabe durch den Client, Korrekturlesen usw.), erwähnen.

Warum Sie es lieben werden

Weisen Sie jedem Element des Inhalts Autoren und Prüfer zu

Erwähnen Sie, ob die erforderlichen Änderungen geringfügig oder umfangreich sind, um eine reibungslose Veröffentlichung zu gewährleisten

Verwenden Sie vier verschiedene Ansichten, darunter Dokument, Liste, Kalender und Board, um Informationen nach Ihren Bedürfnissen anzuordnen und anzuzeigen

📌 Ideal für: Verfolgen und Delegieren verschiedener Anforderungen zur Bearbeitung von Inhalten an Ressourcen vor der Veröffentlichung

🧠 Fun Fact: Leser von WordPress-Blogartikeln hinterlassen monatlich über 77 Millionen Kommentare in Blogs

8. ClickUp-Vorlage für einen Urlaubskalender

Kostenlose Vorlage Organisieren, überwachen und verwalten Sie die Urlaubsanträge Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für Urlaubstage

Die ClickUp-Vorlage für den Urlaubskalender bietet ein geeignetes Format für die Organisation von Urlaubstagen, Ferien und Feiertagen.

Dadurch werden Terminkonflikte reduziert und die Sichtbarkeit der Mitarbeiterverfügbarkeit verbessert. Außerdem werden die Funktionen von ClickUp zur Verbesserung der Arbeitseffizienz genutzt, darunter E-Mail-Integration, Abhängigkeitswarnungen und Zeiterfassung, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

Ob für wenige Mitarbeiter oder ein großes Unternehmen – damit wird die Verwaltung der Arbeitszeiten Ihres Teams schnell und einfach!

Warum Sie es lieben werden

Verwenden Sie vier verschiedene benutzerdefinierte Felder wie „Genehmiger“, „Urlaubstage“, „Urlaubsgrund“ und „Urlaubsart“, um wichtige Informationen zu jeder Anfrage zu speichern

Genehmigen oder lehnen Sie Anfragen schnell ab

Mitarbeiter können neue Urlaubsanträge einreichen, ohne E-Mails zu versenden und Genehmigungen einzuholen

📌 Ideal für: Manager oder Personalverantwortliche, die die Abwesenheiten ihrer Mitarbeiter visualisieren, Urlaubstage verwalten und Feiertage koordinieren müssen – und das ganz einfach per Mausklick

9. ClickUp Business-Kalender

Kostenlose Vorlage Mit dem ClickUp Business-Kalender organisieren Sie alles von Verkaufsgesprächen bis hin zu Terminen an einem Ort

Sind Sie auf der Suche nach einer effektiven Strategie, um Ihr Geschäft zu verwalten und organisiert zu bleiben? Dann sollten Sie sich die ClickUp Business-Kalender-Vorlage ansehen. Es handelt sich um ein kostenloses Layout, das Ihnen dabei hilft, Aufgaben zu organisieren, zu planen und die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter gemeinsam zu visualisieren.

Keine verlorenen Notizzettel mehr! Mit diesem Framework können Sie alles von Verkaufsgesprächen bis hin zu Terminen an einem Ort verwalten.

Warum Sie es lieben werden

Verteilen Sie die von den Mitarbeitern zu erledigenden Arbeiten auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Zeitfenster

Planen Sie langfristige Verpflichtungen und Ziele

Verwenden Sie vier verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie „Das hat Spaß gemacht“, „Aktivitätstyp“, „Dateien“ und „Abteilung“, um Aufgabeninformationen zu speichern und zu visualisieren

📌 Ideal für: Geschäftsinhaber, die eine Kalenderorganisation mit Hilfe von Zeitüberwachung, E-Mails und zeitnahen Benachrichtigungen benötigen

10. ClickUp-Vorlage für einen Inhaltskalender

Kostenlose Vorlage Planen, organisieren, veröffentlichen und überwachen Sie Inhalte das ganze Jahr über mit der ClickUp-Vorlage für Inhaltskalender

Die ClickUp-Vorlage für den Inhaltskalender ist die perfekte Lösung für die Planung verschiedener Arten von Inhalten.

Das Framework ist eine der einsteigerfreundlichsten Vorlagen für Inhaltskalender und verfügt über gebrauchsfertige Ordner. So können Sie sich auf andere Kerngeschäftsbereiche konzentrieren, während Ihre Inhalte regelmäßig veröffentlicht werden.

Warum Sie es lieben werden

Verwenden Sie vier verschiedene Ansichten, wie Kalender, Board, Liste und Zeitleiste, um den Inhaltsplan nach Ihren Anforderungen anzupassen

Ordnen Sie verschiedene Inhalte (Blogs, Social-Media-Beiträge usw.) an und überwachen Sie sie

Sortieren Sie die Inhalte nach Assets, Kategorien, Kanälen, Links und Veröffentlichungsdaten

📌 Ideal für: Social-Media-Marketing-Manager, die Inhalte für die nächsten Monate planen müssen

11. ClickUp-Vorlage für einen Vorproduktionskalender

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie Ihren Vorproduktionsprozess und beseitigen Sie Hindernisse mit der ClickUp-Vorlage für die Vorproduktion

Sind Sie im Bereich Video- oder Filmproduktion tätig? Oder müssen Sie Dreharbeiten für Werbekampagnen, Markenbekanntheitskampagnen und mehr verwalten? Dann probieren Sie die ClickUp-Vorlage für den Vorproduktionskalender aus.

Sie eignet sich ideal, um die Vorproduktionsphasen zu vereinfachen und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird. Diese Lösung verwendet Tags, um die Organisation zu vereinfachen, bietet einen benutzerdefinierten Zeitplan und lässt sich leicht in Tools wie Dropbox und Google Drive integrieren.

Warum Sie es lieben werden

Verwenden Sie fünf verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie Aufwand, Auswirkung von Änderungen, Aktivitätstyp, Produktionsphase und Ressourcen, um wichtige Aufgaben zu speichern

Markieren Sie den Status von Aufgaben wie „Blockiert“, „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“, um den Überblick über die aktuellen Ergebnisse zu behalten

Planen Sie den Zeitrahmen und überwachen Sie den Fortschritt mit der Gantt-Ansicht für Projekte

📌 Ideal für: Verwaltung komplexer Dreharbeiten oder einfacher Videos durch Nutzung der Visualisierungsfunktionen

12. ClickUp-Vorlage für Team-Zeitpläne

Kostenlose Vorlage Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Teampläne, um Klarheit über die Fristen Ihres Teams zu gewinnen, mühelos zusammenzuarbeiten und die Arbeit zu erledigen

Wenn Sie die Verwaltung von Dienstplänen für Teams schwierig finden und eine effiziente Verteilung der Arbeit unter den Teammitgliedern sicherstellen möchten, sollten Sie die ClickUp-Vorlage für Teampläne in Betracht ziehen.

Mit dieser Vorlage erhalten Sie die nötige Sichtbarkeit, damit Ihr Team Termine einhalten, reibungslos zusammenarbeiten und die Produktivität steigern kann – alles aus einer Hand! Sie können die Workloads Ihrer Teams auf der Grundlage realer Zeitleisten visualisieren und planen.

Warum Sie es lieben werden

Überwachen Sie den Fortschritt einzelner Aufgaben mit Hilfe der benutzerdefinierten Status „Offen“ und „Abgeschlossen“

Reduzieren Sie Verwirrung und Missverständnisse zwischen den Mitgliedern Ihres Teams durch die korrekte Zuweisung von Aufgaben

Öffnen Sie verschiedene Ansichten, wie z. B. Projektaktivitäten, Workload usw., um Informationen einfach zu organisieren und darauf zuzugreifen

Überwachen und bewerten Sie die Workload jedes einzelnen Team-Mitglieds

📌 Ideal für: Planung und Überwachung der Workloads von Teams, um Klarheit zu schaffen, die Mitglieder für ihre Arbeit stärker in die Verantwortung zu nehmen und Missverständnisse zu reduzieren

Das sagt Anne Thomas, Office HR Manager bei Snowville Creamery LLC, über die Nutzung von ClickUp :

Mit ClickUp können wir die gesamte Kommunikation zwischen allen Bereichen unseres Unternehmens an einem zentralen Ort veröffentlichen. Es ist einfach und bequem, Benachrichtigungen zu erhalten und Zeitpläne, Routen und Lieferungen für unser Unternehmen zu verwalten. Ich persönlich nutze es, um Urlaubsanträge, Fahrpläne von Fahrern und Kunden, die Rückerstattungen benötigen, nachzuverfolgen.

Mit ClickUp können wir die gesamte Kommunikation zwischen allen Bereichen unseres Unternehmens an einem zentralen Ort veröffentlichen. Es ist einfach und bequem, Benachrichtigungen zu erhalten und Zeitpläne, Routen und Lieferungen für unser Unternehmen zu verwalten. Ich persönlich nutze es, um Urlaubsanträge, Fahrerpläne und Kunden, die Rückerstattungen benötigen, nachzuverfolgen.

13. ClickUp-Vorlage für einen Marketing-Kalender

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Marketingvorlage wird die Planung von Inhalten und Kampagnen zum Kinderspiel

Wenn Sie als Marketingprofi Schwierigkeiten haben, einen umfassenden Marketingplan zu entwickeln, benötigen Sie die ClickUp-Vorlage für einen Marketingkalender.

Mit dieser Alternative zur Figma-Kalendervorlage können Sie Aufgaben wie Marktforschung, Wettbewerbsanalyse, Lead-Pflege, Kampagnen und Zuweisungen mit Automatisierung, Erinnerungen und personalisierten Ansichten verwalten. Außerdem können Sie wichtige Aktivitäten in einer optimierten Datenbank ohne Code priorisieren.

Nutzen Sie das volle Potenzial, um eine erfolgreiche Marketingstrategie zu entwickeln!

Warum Sie es lieben werden

Verschaffen Sie sich einen einheitlichen, zentralen Überblick über alle aktuellen und anstehenden Marketingaktivitäten

Behalten Sie den Fortschritt Ihrer Aktivitäten mit benutzerdefinierten Status wie „Abgebrochen“, „Abgeschlossen“, „In Bearbeitung“, „In Überprüfung“ und „Erfordert Aufmerksamkeit“ im Blick

Überwachen Sie Ihr Budget und weisen Sie Ressourcen effektiv zu

📌 Ideal für: Marketingfachleute, die einen zentralen Zugriff auf Marketingaktivitäten erhalten und durch einen kollaborativen Ansatz eine effiziente Budget- und Ressourcenplanung ermöglichen möchten

📈 Erfahren Sie, wie Vida Health mit ClickUp eine 50 %ige Steigerung der Produktivität im Marketing erzielte.

14. ClickUp-Vorlage für Podcast-Kalender

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Podcast-Produktion mit der ClickUp-Podcast-Vorlage

Mit der ClickUp-Vorlage für Podcast-Kalender wird die Erstellung eines erfolgreichen Podcasts zum Kinderspiel! Sie erhalten eine umfassende Übersicht über bevorstehende Episoden, Gäste und zu behandelnde Themen.

Darüber hinaus liefern 18 benutzerdefinierte Felder wichtige Informationen zu einzelnen Episoden, während benutzerdefinierte Status (Fertiggestellt, In Bearbeitung, Zu erledigen) Ihnen helfen, den gesamten Produktionsprozess zu überwachen.

Verwenden Sie dieses Layout, um sicherzustellen, dass Ihr Podcast auf Kurs bleibt!

Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie die Ansicht „Transkriptstatus“, um episodenspezifische Transkripte zu erstellen und zu überwachen

Halten Sie zukünftige Podcast-Themen und Zeitleisten ganz einfach fest

Speichern und ordnen Sie Notizen für jede Episode

Verwenden Sie die Ansicht „Podcast-Sponsoren“, um Sponsoren und deren Bedürfnisse zu überwachen

📌 Ideal für: Podcast-Manager und Executive Producer zur Vereinfachung der Podcast-Planung und -Durchführung

Organisieren Sie Aufgaben und halten Sie Termine stilvoll ein mit ClickUp

Mit den monatlichen Kalendervorlagen von Figma vermeiden Sie unnötige Unordnung in Ihren Zeitplänen. Außerdem helfen sie Ihnen dabei, Ihre Routinen zu organisieren, wertvolle Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen, Ihr Team gut zu managen und wichtige Termine nicht zu verpassen.

Allerdings hat es auch einige Nachteile. Möglicherweise finden Sie keine relevanten Figma-Layouts, die Ihren Anforderungen entsprechen, oder Sie finden sie schwierig zu verwenden. Aber keine Sorge.

ClickUp macht die Aufgabenverwaltung mühelos mit vielseitigen, gut organisierten und benutzerfreundlichen Jahres- und Monats-Layouts, die sich für verschiedene Anwendungsszenarien eignen. Ganz gleich, wie kompliziert Ihre Aufgaben und Routinen sind, mit ClickUp behalten Sie den Überblick über Ihre To-dos, sparen Zeit und reduzieren Stress.

