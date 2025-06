Wie Sie bei Remote-Arbeit zu Hause produktiv sind

Die Definition von Produktivität ist subjektiv und erweiterbar. Vor COVID ging es darum, so viel wie möglich zu arbeiten. Jetzt konzentrieren sich die Menschen darauf, eine ausgewogene Routine aufrechtzuerhalten, die sowohl ihre Karriere als auch ihr persönliches Wachstum unterstützt.

Eines ist jedoch sicher: Mit Remote-Arbeit und ohne Pendelzeiten können wir endlich mehr erledigen. Eine in Forbes veröffentlichte Studie ergab, dass Mitarbeiter, die remote arbeiten, im Durchschnitt 20 % zufriedener sind als diejenigen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können.

Damit dies auch weiterhin so bleibt – und sich sogar noch verbessert –, während wir die Kultur der Remote-Arbeit immer mehr annehmen, finden Sie hier einige Strategien und Tools, mit denen Sie den ganzen Tag über produktiv bleiben und Ihre Arbeitszeit optimal nutzen können.

Wichtige Strategien zur Steigerung der Produktivität zu Hause

Möchten Sie erfahren, wie Sie persönliche Aufgaben bewältigen und gleichzeitig produktiv arbeiten können? Hier finden Sie einige bewährte Strategien, mit denen Sie Ihre allgemeine Produktivität steigern können.

1. Priorisieren Sie eine morgendliche Selbstfürsorge-Routine

Seit Generationen schwören Eltern und Großeltern, dass frühes Aufstehen der Schlüssel zu einem guten Tag ist. Wir sind zwar noch nicht ganz davon überzeugt, aber Psychologen sind sich einig, dass eine feste Morgenroutine Stress reduzieren, das Energieniveau steigern und die Produktivität bei der Arbeit verbessern kann.

Auch wenn jeder Mensch andere Gewohnheiten hat, gibt es einige grundlegende Gewohnheiten, die Ihnen helfen, den ganzen Tag über produktiv zu bleiben:

Morgendliches Training kann die Konzentration steigern und die Müdigkeit vertreiben

Ein gesundes Frühstück hält Sie fit

Das Aufschreiben Ihrer Ziele, Gedanken oder Affirmationen hilft Ihnen, den Kopf frei zu bekommen

Verbringen Sie die ersten Momente Ihres Tages ohne Technik, um eine Informationsüberflutung zu vermeiden

💡 Profi-Tipp: Sie haben Mühe, Ihre Aufgaben zu erledigen, fühlen sich aber dennoch unproduktiv? 10 Tipps, wie Sie mit ClickUp schneller arbeiten und Dinge erledigen können, enthält praktische Strategien, mit denen Sie Ihre Zeit effizienter verwalten und endlich die Kontrolle über Ihre Produktivität übernehmen können.

2. Bereiten Sie Haushaltsaufgaben im Voraus vor

"Wie schaffst du es, mehr als 8 Stunden zu arbeiten, dich um deinen Haushalt zu kümmern UND trotzdem noch Zeit für Spaß zu haben?" Das ist die Millionenfrage, die ein Reddit-Benutzer kürzlich gestellt hat – und viele von uns können das nachempfinden.

Wenn Sie gerade mitten im Flow sind, ist das Letzte, was Sie brauchen, die plötzliche Erkenntnis, dass Sie nichts für das Mittagessen vorbereitet haben. So bleiben Sie produktiv, indem Sie Haushaltsaufgaben im Voraus erledigen:

Mahlzeiten im Voraus zuzubereiten bedeutet, dass Sie keine wertvolle Arbeitszeit verschwenden

Wenn Sie jemand sind, der einen makellosen Arbeitsplatz braucht, um sich konzentrieren zu können, erledigen Sie schnelle Reinigungsaufgaben gleich morgens oder am Vorabend

Stellen Sie Geschirrspüler, Slow Cooker oder Waschzyklen so ein, dass sie im Hintergrund laufen, während Sie arbeiten

Es gibt eine hervorragende ClickUp-Vorlage namens "Chore Chart Template" (Aufgabendiagramm-Vorlage), mit der Sie den Überblick behalten. Damit können Sie:

✅ Verfolgen Sie alle Aufgaben im Haushalt an einem Ort, anstatt sich auf Ihr Gedächtnis zu verlassen

✅ Weisen Sie Familienmitgliedern sofort Aufgaben zu (damit nicht alles auf Ihnen lastet)

✅ Setzen Sie Fristen, damit sich Aufgaben nicht stapeln

📮 ClickUp Insight: Ihr Team muss sich zusammensetzen, um Aufgaben zu klären Laut einer Studie von ClickUp muss ein durchschnittlicher Wissensarbeiter täglich mit sechs Personen in Kontakt treten, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Die Herausforderung? Endlose Nachfassaktionen, Verwechslungen von Versionen und mangelnde Sichtbarkeit verlangsamen die Arbeit von Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Wissensmanager beseitigt diese Hindernisse, indem sie die benötigten Informationen sofort bereitstellt – genau dann, wenn Sie sie brauchen.

3. Organisieren Sie Aufgaben und verbinden Sie sie mit Zielen mit ClickUp

Nur wenige Dinge im Leben sind so befriedigend wie das Abhaken einer Checkliste. Aber wenn Ihre Aufgaben nicht organisiert sind, können sie schnell von Ihren Zielen abweichen, sodass Sie zwar beschäftigt, aber nicht wirklich produktiv sind.

Deshalb benötigen Sie ein Tool, mit dem Sie Ihre Fortschritte nachverfolgen können.

ClickUp ist die ultimative App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, und kombiniert Projekt- und Aufgabenmanagement. So können Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp Goals miteinander verknüpfen:

Das zentralisierte System von ClickUp sorgt dafür, dass Sie immer einen klaren Überblick über die zu erledigenden Aufgaben haben

Mit ClickUp Goals sehen Sie, was wirklich wichtig ist, damit Sie Ihre Zeit für wichtige Aufgaben nutzen können

Kommunizieren Sie Fortschritte mit mehreren Beteiligten an einem Ort

Stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind und Ziele mit ClickUp Goals in umsetzbare Aufgaben verwandelt werden

4. Minimieren Sie Lärm, um Ablenkungen zu vermeiden

Laut dem Digital Noise Impact Report gibt jeder dritte Arbeitnehmer an, alle 15 Minuten durch Benachrichtigungen am Arbeitsplatz unterbrochen zu werden.

So minimieren Sie Ablenkungen in Ihrem Home-Office-Setup:

✅ Suchen Sie sich einen ruhigen Space und schließen Sie die Tür

✅ Investieren Sie in Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

✅ Setzen Sie klare Grenzen gegenüber Mitbewohnern

5. Richten Sie einen separaten Workspace ein

Der Ort, an dem Sie arbeiten, kann Ihre Produktivität zu Hause entscheidend beeinflussen. Sie möchten eine Umgebung schaffen, in der Sie Ihre Arbeitszeit tatsächlich verbringen möchten.

Rachel, eine Produktmanagerin aus Brooklyn, musste dies auf die harte Tour lernen, nachdem sie nach neun Stunden Arbeit auf einem billigen Esszimmerstuhl Rückenschmerzen bekam.

Ihre Lösung? Ein eigener Workspace mit einem ergonomischen Stuhl und, wenn möglich, einem Steh-Sitz-Schreibtisch.

Es wäre klug, Ihren Space mit zusätzlichen Arbeitsutensilien für zu Hause auszustatten, darunter:

Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, um Ablenkungen zu blockieren

Notizbücher und Stifte zum Notieren wichtiger Aufgaben

Zünden Sie eine Kerze an, um Ihren produktiven Tag zu beginnen

Verwenden Sie eine Tischdecke für die Arbeit – entfernen Sie diese, wenn Sie fertig sind, um Arbeitszeit und Privatleben zu trennen

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, große Ideen mit alltäglichen Aufgaben in Einklang zu bringen? 10 Tipps zur Produktivität für Unternehmer helfen Ihnen, jede Minute optimal zu nutzen, Ablenkungen zu vermeiden und Ihre Visionen in die Tat umzusetzen.

6. App-Benachrichtigungen während der Arbeitszeit stumm schalten

Wenn Sie schon einmal gedacht haben: "Ich schaue nur schnell diese eine Benachrichtigung", und dann 50 Minuten später wieder auftauchen, weil Sie sich durch Instagram gescrollt haben, sind Sie nicht allein.

FOMO (Fear of Missing Out) ist real. Der ständige Strom von Updates, Chats und Erwähnungen erzeugt ein zwanghaftes Bedürfnis, alles zu überprüfen – auch wenn 90 % davon nicht dringend sind. Der Schlüssel zu produktiver Arbeit zu Hause liegt darin, Benachrichtigungen zu priorisieren, damit Sie nur das sehen, was wirklich wichtig ist.

Der ClickUp-Chat unterstützt Sie mit anpassbaren Benachrichtigungen, mit denen Sie den ganzen Tag über produktiv bleiben, ohne in Benachrichtigungen zu versinken. So funktioniert es:

Globale Benachrichtigungen anpassen : Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol für Einstellungen unten in der Seitenleiste, um die Benachrichtigungen für Browser, Mobilgeräte, Posteingang und E-Mail anzupassen, sodass Sie Updates nur dort erhalten, wo und wann Sie sie benötigen

Chat-Benachrichtigungen anpassen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Chat und wählen Sie "Benachrichtigungseinstellungen ändern", um Störfaktoren herauszufiltern und sich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren

7. Planen Sie Zeit für die Kommunikation mit Ihrem Team mithilfe der Kommunikations-Features von ClickUp

Remote-Arbeit hat ihre Vorteile, kann aber auch isolierend wirken. Wenn Sie remote arbeiten, kann das Gefühl, von Ihrem Team abgeschnitten zu sein, die Motivation zunichte machen.

Deshalb kann ein kurzer Check-in oder ein zwangloses Chatten das Energieniveau steigern und das gefürchtete Gefühl "Habe ich etwas verpasst?" verhindern.

Die Kommunikationstools von ClickUp erleichtern die Synchronisierung:

Auf Nachrichten reagieren : Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Chat, klicken Sie auf "Gefällt mir" oder verwenden Sie die Schaltfläche "Reaktion hinzufügen"

In Threads antworten : Mit der Option "In Threads antworten" behalten Sie den Überblick über Unterhaltungen

Aufgaben mit Chats verknüpfen: Nie wieder nach einer bestimmten Nachricht suchen – verbinden Sie wichtige Aufgaben direkt mit Chat-Threads, um sofort den Kontext zu sehen

Entscheiden Sie sich für Echtzeit-Nachrichten, Reaktionen und aufgabenbezogene Unterhaltungen, um Ihr Team mit ClickUp Chat synchronisiert zu halten

Darüber hinaus sorgt ClickUp Docs für eine nahtlose Zusammenarbeit im Team, indem alle Informationen an einem Ort zentralisiert werden.

Ermöglichen Sie Live-Zusammenarbeit und verwandeln Sie Feedback in umsetzbare Aufgaben für die Teamarbeit mit ClickUp Docs

Dank der Live-Bearbeitung können mehrere Teammitglieder gleichzeitig an ClickUp-Dokumenten arbeiten. Darüber hinaus sorgt die integrierte Nachverfolgung der Versionen dafür, dass Fehler rückgängig gemacht werden können und der Fortschritt sichtbar bleibt, sodass keine Aktualisierung unbemerkt bleibt.

Feedback bleibt jedoch nicht nur in Kommentaren stehen – mit ClickUp Assign Comments können Sie diese Gedanken sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Jeder Kommentar kann der richtigen Person zugewiesen, nachverfolgt und direkt im Dokument gelöst werden.

Außerdem ist ClickUp Docs eng mit Aufgaben, Chats und Dashboards integriert, sodass Sie Projekte direkt aus Ihrem Schreibbereich heraus bearbeiten, zuweisen und starten können. Fügen Sie Ihren Dokumenten Widgets hinzu, um den Status von Aufgaben zu aktualisieren, Fortschritte zu verfolgen oder Verknüpfungen zu Dashboards herzustellen – ohne jemals das Tool wechseln zu müssen.

8. Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Produktivität zu steigern und den Wechsel zwischen Apps zu reduzieren

Das Wechseln zwischen Apps lenkt ab und kostet Zeit. Um dies zu vermeiden, bietet ClickUp eine Reihe von Features, mit denen Sie Ihre Aufgaben planen, selbst überwachen, automatisieren und im Laufe des Tages verbessern können.

ClickUp für Remote-Teams wurde für die Zusammenarbeit entwickelt. Das bedeutet, dass Remote-Mitarbeiter sich von der Verwaltung der Workloads bis zur Synchronisierung der Prioritäten auf ClickUp verlassen können, um Projekte schneller und ohne Missverständnisse durchzuführen.

Für den Anfang helfen die über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp Remote-Teams dabei, Fortschritte auf eine Weise zu visualisieren, die ihrer Arbeitsweise am besten entspricht. Und dank Integrationen wie Zoom, Slack und Google Drive können Sie alle Unterhaltungen, Dateien und Aktualisierungen an einem Ort aufbewahren.

Die Zeiterfassung für Projekte von ClickUp hilft Ihnen dabei, Aufgaben selbst zu überwachen und genau zu sehen, wofür Sie Ihre Zeit verwenden. Klicken Sie einfach auf "Start", bevor Sie eine Aufgabe beginnen, und auf "Stopp", wenn Sie fertig sind – egal, ob Sie an Ihrem Computer oder einem Mobilgerät arbeiten.

Sie möchten einen strukturierten Workflow? Mit den Dashboards von ClickUp können Sie:

Erstellen und weisen Sie Aufgaben direkt über Ihr Dashboard für Produktivität zu

Verwenden Sie Listen-, Board- oder Gantt-Ansichten, um Projekte zu organisieren

Filtern Sie nach Status, Frist oder Mitarbeiter, um den Fortschritt sofort nachzuverfolgen

Wenn Sie ein neues Remote-Team haben, vereinfacht die Vorlage "Remote-Arbeitsplan" von ClickUp den Übergang zur Remote-Arbeit, indem sie eine klare Struktur für die Zusammenarbeit im Team, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Verwaltung von Rollen bietet.

Diese Vorlage herunterladen Diese Vorlage beseitigt Unklarheiten, indem sie einen strukturierten Plan für die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten bereitstellt, sodass Teams produktiv und ohne Unterbrechungen zusammenarbeiten können.

Ein weiteres Feature, das Ihnen wirklich dabei helfen kann, Ihre Arbeit besser zu verwalten? KI-gestützte Tools. Diese können Ihre Arbeit schneller und intelligenter machen, indem sie repetitive Aufgaben automatisieren, Informationen zusammenfassen und Inhalte auf Abruf generieren. ClickUp Brain beispielsweise steigert die Produktivität zu Hause durch:

Erstellen intelligenter Inhalte zum Schreiben, Korrekturlesen und Paraphrasieren

Vereinfachung wichtiger Aufgaben durch automatisierte Aufgabenverwaltung

sofortige Antworten* durch Konsolidierung von Dokumenten, Aufgaben und Teaminteraktionen

Probieren Sie ClickUp Brain aus Verdoppeln Sie Ihre Produktivität, indem Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle intelligente Inhalte erstellen

Schließlich verlangsamen sich wiederholende Workflows die Produktivität von Remote-Mitarbeitern. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Auslöser, Aktionen und Bedingungen festlegen, die zeitaufwändige Aufgaben für Sie erledigen.

Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben, indem Sie mit ClickUp Automatisierungen benutzerdefinierte Workflows erstellen, die Aktionen automatisch auslösen

Mit ClickUp Brain können Sie jetzt sogar Automatisierungen in natürlicher Sprache erstellen – beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, und das Tool legt die Bedingungen für Sie fest.

📌 Beispiel: Wenn Sie Lohnbuchhalter sind, kann ClickUp Ihnen helfen:

Erstellen Sie automatisch eine Aufgabe für die Zahlung an einen Auftragnehmer im nächsten Monat

Senden Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Ausgaben eines Mitarbeiters einen festgelegten Schwellenwert überschreiten

Wenn Sie immer noch das Gefühl haben, dass Ihre To-Do-Liste Ihr Leben bestimmt und nicht umgekehrt, probieren Sie die Vorlage für persönliche Produktivität von ClickUp aus.

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben und vereinfachen Sie Ihr Zeitmanagement mit der Vorlage für persönliche Produktivität von ClickUp

Wenn sich Aufgaben stapeln und Prioritäten verschwimmen, kann es unmöglich erscheinen, produktiv zu bleiben. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu organisieren, klare Prioritäten zu setzen und Fortschritte zu verfolgen, damit Sie die Kontrolle behalten und jeden Tag das Beste aus Ihrer Zeit machen können.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Probleme mit verpassten Terminen und Chaos bei Projekten? Wie Sie einen effektiven Arbeitsplan erstellen (+Vorlagen) bietet Ihnen die Struktur, die Tools und kostenlose Vorlagen, um Aufgaben zu vereinfachen, Ressourcen zu verwalten und Projekte auf Kurs zu halten.

Wie Sie bei der Arbeit von zu Hause aus die Work-Life-Balance bewahren

Remote-Mitarbeiter definieren die Grenze zwischen Arbeitszeit und Privatleben neu. Dennoch fühlen sich immer mehr Berufstätige aufgrund der Flexibilität zu dieser Arbeitsform hingezogen.

via Randstad Workmonitor 2023

Hier hilft es, Grenzen zu setzen und sich auch daran zu halten. Hier sind einige Tipps für die Arbeit von zu Hause aus:

Legen Sie klare Arbeitszeiten fest – und widerstehen Sie dem Drang, um 22 Uhr "noch schnell eine E-Mail zu checken".

Melden Sie sich ordnungsgemäß ab – verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz oder schalten Sie Benachrichtigungen nach der Arbeit aus

Nehmen Sie Ihren bezahlten Urlaub (PTO) – Ihre persönlichen Termine sind genauso wichtig wie Ihre Deadlines

🧠 Wussten Sie schon: Laut dem Pew Research Center hat jeder zehnte Remote-Mitarbeiter Schwierigkeiten, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen, und arbeitet oft ohne es zu merken länger als vorgesehen. Der Leitfaden "So erstellen Sie einen Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus" bietet praktische Tipps, um klare Grenzen zu setzen, Ihren Tag zu strukturieren und produktiv zu bleiben, ohne auszubrennen.

Vergessen Sie auch nicht, sich zu bewegen, zu strecken und frische Luft zu schnappen. Den ganzen Tag zu sitzen ist nicht nur schlecht für den Rücken, sondern senkt auch das Energieniveau und beeinträchtigt die Kreativität.

Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement haben, probieren Sie die Zeitblock-Methode aus, um Ihren Tag in konzentrierte Blöcke für intensive Arbeit, E-Mails und Meetings zu strukturieren.

Häufige Herausforderungen bei der Remote-Arbeit meistern

Remote-Arbeit bietet Flexibilität, bringt aber auch einzigartige Herausforderungen mit sich. Es ist daher ratsam, diese Herausforderungen zu erkennen und praktische Lösungen zu implementieren.

Herausforderung Nr. 1: Mangelnde persönliche Interaktion beeinträchtigt die Kommunikation

✅ Lösung: Führen Sie regelmäßige Video-Meetings ein, dokumentieren Sie Entscheidungen klar und nutzen Sie Instant-Messaging-Tools, um Transparenz zu gewährleisten.

Herausforderung Nr. 2: Isoliertes Arbeiten kann zu Einsamkeit und Motivationsverlust führen

✅ Lösung: Fördern Sie virtuelle Teambuilding-Aktivitäten, zwanglose Check-ins und soziale Interaktionen, um ein Gefühl der Verbindung zu schaffen.

Herausforderung Nr. 3: Das Fehlen einer strukturierten Büroumgebung verwischt die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben

✅ Lösung: Legen Sie klare Arbeitszeiten fest, machen Sie planmäßige Pausen und nutzen Sie Zeitmanagement-Techniken, um zu verhindern, dass die Arbeit in Ihr Privatleben übergreift.

Herausforderung Nr. 4: Die Umgebung zu Hause ist voller Ablenkungen, die die Produktivität beeinträchtigen

✅ Lösung: Richten Sie einen eigenen Arbeitsbereich ein, schalten Sie nicht wichtige Benachrichtigungen stumm und nutzen Sie die Tools zur Zeiterfassung und Automatisierung von ClickUp, um konzentriert zu bleiben.

Die Bedeutung der Produktivität zu Hause

Eine in Kalifornien durchgeführte Studie ergab eine Steigerung der Produktivität um 47 % bei Remote-Mitarbeitern. Für die restlichen 53 % können ein paar einfache Strategien einen großen Unterschied machen.

Dazu müssen wir zunächst die Grundlagen der Arbeit von zu Hause aus verstehen – und warum es eigentlich so wichtig ist, zu Hause produktiv zu sein:

Weniger Stress, mehr Konzentration : Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben, um den gefürchteten Stapel unerledigter Aufgaben und Termine zu vermeiden

Zeit effektiv nutzen : Erfahren Sie, wie Sie durch Priorisierung und Planung von Aufgaben Zeit sparen können

Ein Gefühl der Erfüllung : Haken Sie DIY-Projekte, Essensvorbereitungen oder neue Fähigkeiten ab, um Ihr Leben zu Hause noch lohnender zu gestalten

Bessere Work-Life-Balance: Strukturieren Sie Ihren Tagesablauf, um Arbeitszeiten und Privatleben voneinander zu trennen

Produktivität findet ihre Startseite in ClickUp

Starr, Kontobeauftragte bei West Tech Shipping, notiert: "ClickUp hilft mir, organisiert zu bleiben und meine Produktivität bei der Arbeit zu steigern. Da ich mich besser konzentrieren kann, schaffe ich jetzt mehr in weniger Zeit. "

Diese Aussage fasst die Leistungsfähigkeit von ClickUp zusammen: vereinfachte Aufgabenverwaltung, Automatisierung und Zusammenarbeit, damit Sie zu Hause produktiv bleiben können, ohne hundert andere Tools zu benötigen.

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei ClickUp an und erledigen Sie mehr in weniger Zeit!