Kostenlose und anpassbare Vorlagen für Miniaturansichten auf YouTube

Stellen Sie sich vor, Sie verbringen Stunden damit, großartige Inhalte für YouTube zu erstellen, nur um dann zuzusehen, wie diese in der Masse von YouTube untergehen. 💔

Ohne ansprechende Miniaturansichten geht man in der Fülle der Inhalte auf YouTube schnell unter. Zuschauer scrollen selbst an den besten Inhalten vorbei, weil sie sie nicht ansprechend finden oder Ihren Kanal nicht kennen.

Hier helfen die Vorlagen für Miniaturansichten von YouTube.

Mit diesen Vorlagen können Sie schnell professionell aussehende Miniaturansichten erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Sie sorgen auch für ein einheitliches Design in allen Videos, was sich positiv auf die Markenbekanntheit auswirkt und es Ihnen ermöglicht, sich auf die Erstellung großartiger Inhalte zu konzentrieren.

In dieser Liste haben wir die 20 besten Vorlagen für Miniaturansichten auf YouTube zusammengestellt, die Ihnen das Leben erleichtern können.

Was sind Vorlagen für Miniaturansichten auf YouTube?

YouTube-Vorlagen für Miniaturansichten sind vorgefertigte, bearbeitbare Layouts zur Erstellung visuell ansprechender Miniaturansichten für YouTube-Videos, die auf sozialen Plattformen und Websites veröffentlicht werden sollen. Diese Vorlagen enthalten Textbereiche, Bildplatzhalter und Grafiken, die dem Standardformat von YouTube entsprechen.

Die Vorlagen für Miniaturansichten auf YouTube dienen als Rahmen, die Zeit und Aufwand sparen, indem sie die Grundstruktur für Miniaturansichten bereitstellen. Sie können diese Vorlagen dann benutzerdefiniert anpassen, um sie an den Stil Ihres Produkts oder Ihrer personalisierten Videos anzupassen.

Was macht eine gute Vorlage für Miniaturansichten auf YouTube aus?

Eine gute Vorlage für Miniaturansichten auf YouTube sollte folgende Attribute aufweisen:

*anpassungsoptionen: Wählen Sie Vorlagen, die die Flexibilität bieten, Schriftarten, Farben, Bilder und andere Elemente an Ihre Marke anzupassen, während eine klare Struktur beibehalten wird

*einheitlicher Rahmen: Wählen Sie Vorlagen aus, die eine wiederholbare Struktur schaffen, die dazu beitragen kann, die visuelle Konsistenz der Inhalte Ihres YouTube-Kanals zu wahren, und gleichzeitig spezifische benutzerdefinierte Anpassungen ermöglicht

Strategische Platzierung von Text und Bildern : Wählen Sie Vorlagen, die eine angemessene Platzierung von Bildern, Überschriften, Untertiteln usw. bieten. Achten Sie darauf, dass die Schriftart der Unterüberschriften gut lesbar ist, ohne die Ästhetik der Miniaturansicht zu beeinträchtigen

Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach Vorlagen, die sich einfach über Desktop- oder Mobilgeräte benutzerdefiniert anpassen lassen. Sie müssen übersichtlich sein und über Drag-and-Drop-Funktionen verfügen, die Ihnen die problemlose Bearbeitung erleichtern

Kostenlose Vorlagen für Miniaturansichten auf YouTube

Sehen wir uns nun die besten Vorlagen für Miniaturansichten auf YouTube an und wie Sie sie nutzen können, um die Ansichten zu erhöhen.

1. Vorlage für Miniaturansichten auf YouTube von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Entwerfen, organisieren und verfolgen Sie benutzerdefinierte Miniaturansichten für YouTube mit der ClickUp-Vorlage für YouTube-Miniaturansichten

Möchten Sie mehr Ansichten erhalten? Die Vorlage für Miniaturansichten von YouTube von ClickUp kann Ihnen dabei helfen, auffällige Designs für Miniaturansichten zu erstellen.

Diese für YouTube optimierte, vorgefertigte Vorlage kann Ihnen dabei helfen, mehr Klicks von potenziellen Zuschauern zu erhalten. Sie bietet Zeiterfassungsfunktionen, Tags, Warnungen bei Abhängigkeiten und andere Features zur Verbesserung der Nachverfolgung von Miniaturansichten von Videos. Das Beste daran? Sie verfügt über eine Ansicht des Production Board, mit der Sie alle Informationen zu Ihren Miniaturansichten an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahren können.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Miniaturansichten, die den Markenrichtlinien entsprechen

Organisation und Nachverfolgung von Entwürfen für Miniaturansichten

Bleiben Sie über den Fortschritt jeder Miniaturansicht auf dem Laufenden

🌟 Ideal für: Gestaltung und Nachverfolgung benutzerdefinierter Miniaturansichten für YouTube.

2. Vorlage für den Plan für Inhalte auf YouTube von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Planen, organisieren und verfolgen Sie Videos auf YouTube mit der Vorlage für den ClickUp YouTube Content Planner

Ob Sie nun ein Vermarkter sind, der Produktvideos veröffentlicht, oder ein Ersteller von Gesundheits- und Fitnessinhalten, der Yoga-Videos postet – die Vorlage für den YouTube Content Planner von ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um Ihren Produktionsprozess für Inhalte auf YouTube zu optimieren.

Das Highlight dieser Vorlage ist die Ansicht "Content Pillar Timeline View", mit der Sie Inhalte nach Kernthemen oder "Säulen" organisieren können. Sie verwendet die Zeitleiste oder die Gantt-Ansicht, um zu planen, wann ein Video erstellt, bearbeitet und veröffentlicht wird.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen in der Ansicht "Whiteboard"

Planung von Inhalten zentralisieren

Organisieren Sie Ideen für Inhalte, Aufgaben für Inhalte und Fristen

Verfolgen Sie Ihre Inhalte durch die verschiedenen Phasen der Produktion

🌟Ideal für: Den gesamten Prozess der Erstellung von Inhalten – von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung – an einem Ort verwalten.

3. Vorlage für die Produktion von Videos für YouTube von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie die Produktion von Videos effizient mit der Vorlage für die Produktion von YouTube-Videos von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für die Produktion von Videos auf YouTube hilft Ihnen, Ihren gesamten Videoproduktionsprozess an einem zentralen Ort zu planen und zu organisieren. Diese Vorlage bietet Ihnen eine umfassende Ansicht aller Aufgaben – von der Planung bis zur Postproduktion.

Das Beste daran ist, dass Sie benutzerdefinierte Felder erstellen und Videokategorien Attribute hinzufügen können, um die Videoproduktion effizient zu verwalten. Sie können zum Beispiel Felder für Videountertitel, Drehbuchautoren, Dauer, Veröffentlichungskanäle und mehr hinzufügen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen und arbeiten Sie gemeinsam an Videos

Fortschritt nachverfolgen und Fälligkeitsdaten festlegen

Organisieren Sie Skripte, Filmmaterial und Storyboards

🌟Ideal für: Optimierung und Verwaltung der Produktion von Videos.

4. ClickUp Vorlage für Planung und Produktion auf YouTube

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Ihre Workflows für YouTube mit der Vorlage für Planung und Produktion von ClickUp für YouTube

Fühlt sich die Medienplanung und -produktion auf YouTube manchmal chaotisch an? Wenn ja, kann diese Vorlage Ordnung in das Chaos bringen. Die ClickUp YouTube-Planungs- und Produktionsvorlage von Nate Black kann Ihnen dabei helfen, die Erstellung Ihrer Inhalte auf YouTube insgesamt zu optimieren.

Das Besondere an dieser Vorlage ist der Abschnitt "Affiliates & Sponsoren", in dem Sie Ihre Sponsoren für Videos mithilfe von benutzerdefinierten Status wie "potenzieller Deal", "eingehende Anfrage", "laufend" und "in Kommunikation" nachverfolgen können

Außerdem erhalten Sie eine Seite "Anleitung", auf der Sie Ihre YouTube-Planung beginnen können, indem Sie Fragen beantworten, z. B. was Sie mit YouTube tun möchten, Ihre Markenstandards und -feinde, Ihre Position im Unternehmen und vieles mehr.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfeinern Sie die Erstellung von Inhalten für YouTube

Erstellen und veröffentlichen Sie hochwertige Videos

Brainstorming von Ideen, Organisation von Videos und Nachverfolgung der Leistung

🌟Ideal für: Organisation und Verwaltung des Workflows für die Produktion von Videos auf YouTube.

5. ClickUp Vorlage für YouTube

Kostenlose Vorlage erhalten Vergrößern Sie Ihren YouTube-Kanal mit der ClickUp-Vorlage für YouTube

Wenn es Ihnen schwerfällt, Ihren YouTube-Kanal zu erweitern, versuchen Sie es mit der ClickUp YouTube-Vorlage. Diese Vorlage hilft Ihnen bei allem, von der Idee für ein Video bis hin zum Management von Marketingkampagnen.

Die einzigartigen Ansichten der Vorlage wie "2. 0 Videos" und "Upload-Zeitplan" erleichtern die Nachverfolgung Ihrer Inhalte auf YouTube, sodass nichts übersehen wird. Mit 2. 0 Videos können Sie jedes Video in Wiedergabelisten kategorisieren und URLs als Anhang hinzufügen, um den Zugriff zu erleichtern. Darüber hinaus können Sie einen Upload-Zeitplan erstellen und mithilfe von ClickUp Automatisierungen Videos über soziale Kanäle für das Publikum freigeben.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen, organisieren und verwalten Sie Inhalte für Videos an einem einzigen Ort

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams an Projekten, Videos und Marketingkampagnen zusammen

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes einzelnen Videos von der Vorproduktion bis zur Postproduktion

🌟Ideal für: Ersteller von Inhalten, die die Verwaltung ihrer Videos optimieren und ihren YouTube-Kanal erweitern möchten.

*stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind dabei, "Projekt Nova", eine virale Kampagne, zu starten – aber über ClickUp for Marketing. Vergessen Sie verstreute Tabellenkalkulationen; mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie jedes Detail, vom Kampagnenbudget bis zum Engagement der Influencer, direkt in jeder Aufgabe nachverfolgen. Benötigen Sie visuelle Klarheit? Kanban Boards verwandeln die Produktion von Inhalten in einen nahtlosen Flow mit Drag-and-Drop-Funktionen. Die Zusammenarbeit wird zum Kinderspiel mit der Echtzeit-Bearbeitung in ClickUp Docs und der Prüfung von Kommentaren, die direkt auf Bildern hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Automatisieren Sie die mühsamen Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen; lösen Sie E-Mail-Benachrichtigungen aus, wenn Inhalte genehmigt werden, oder weisen Sie Aufgaben basierend auf Fälligkeitsdaten zu. Und um immer am Puls der Zeit zu bleiben? ClickUp Dashboards mit anpassbaren Karten zeigen Echtzeit-Analysen an, die Ihnen zeigen, welche Kanäle funktionieren und wo Sie Anpassungen vornehmen müssen. Das Highlight? ClickUp Brain, der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, kann beim Brainstorming kreativer Kampagnenideen und beim Entwurf von Inhalten helfen. Mit den organisierten Marketing-Workflows von ClickUp fließen Ihre Inhalte nahtlos von einem Workflow zum anderen.

Brainstorming von Marketingideen und Entwurf von Inhalten mit ClickUp Brain

6. Vorlage für die UX-Roadmap von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erreichen Sie eine höhere Zufriedenheit der Benutzer mit der Vorlage für die ClickUp UX-Roadmap

Wenn Sie Designer oder YouTuber sind und nach der perfekten anpassbaren Vorlage für Miniaturansichten auf YouTube suchen, die dazu beiträgt, ein großartiges Benutzererlebnis zu schaffen, endet Ihre Suche hier.

Mit der ClickUp UX Roadmap-Vorlage können Sie Ihr Projekt für das Design von Miniaturansichten auf YouTube vollständig visualisieren. Mit dieser Vorlage können Sie die Entwicklung Ihrer Miniaturansichten-Designs auf einer Karte darstellen, verschiedene Versionen nachverfolgen, Feedback sammeln und eine kontinuierliche Verbesserung sicherstellen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Miniaturansichten

Priorisieren Sie Ideen basierend auf den Zielen Ihres Geschäfts und den Bedürfnissen der Benutzer

Erstellen Sie einen Fahrplan für UX-Aufgaben wie Benutzertests, Recherchen und Iterationen der Miniaturansichten

Sorgen Sie für Sichtbarkeit in Bezug auf den Fortschritt und die Meilensteine Ihrer Projekte

Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihr Team auf das große Ganze auszurichten und ein solides System zur Nachverfolgung von Aufgaben, Ergebnissen, Erfolgen, potenziellen Hindernissen usw. an einem Ort einzurichten.

🌟Ideal für: Erstellung eines Systems zur Visualisierung, Planung und Gestaltung von Miniaturansichten auf YouTube.

7. ClickUp Vorlage für Grafikdesign

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren und Nachverfolgen von Projekten mit der ClickUp-Vorlage für Grafikdesign

Workflows im Designbereich können chaotisch sein: Anfragen gehen in E-Mails verloren, endlose Überarbeitungen mit überfüllten Ordnern mit überarbeiteten .jpg-Dateien, vage Zeitleisten, verpasste Fälligkeitsdaten, was zu einem ineffizienten Designprozess führt.

Nutzen Sie die ClickUp-Grafikdesign-Vorlage – Sie verfügen über organisierte Dateien, aktuelle Zeitleisten, priorisierte Aufgaben und einen systematischen Design-Workflow. Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Automatisierung Ihrer Workflows, Aufgaben und Fristen für die Produktion von YouTube-Videos und ermöglicht es Ihnen, sich mehr auf die Gestaltung von Miniaturansichten und anderen Grafiken für Ihre Videos zu konzentrieren.

Die Embed View der Vorlage kann Arbeiten aus webbasierten Design-Apps, Editor-Tools und der Cloud importieren. Außerdem unterstützt sie Benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie Details zu Projekten hinzufügen können, darunter Bewertungen, Mock-up-Links, Entwurfsphasen und vieles mehr.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Visualisieren und priorisieren Sie Aufgaben im Designbereich

Einfacher Zugriff auf alle Designdateien

Legen Sie Zeitschätzungen für Aufgaben und Projekte fest

🌟Ideal für: Grafikdesigner, die ihre Designprozesse und Workflows organisieren möchten.

8. Vorlage für die Verwaltung von Inhalten von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie verschiedene Arten von Inhalten mit der umfassenden Vorlage für die Inhaltsverwaltung von ClickUp

Die Verwaltung von Inhalten kann schwierig sein, insbesondere wenn Sie die Produktion von Inhalten skalieren. Es gibt die Handhabung sozialer Kanäle, die Kommunikation mit mehreren Interessengruppen, die Nachverfolgung von Zeitleisten und vieles mehr. Hier kommt die ClickUp Content Management Vorlage ins Spiel. Sie hilft bei der Planung, Organisation und Nachverfolgung Ihrer YouTube-Inhalte.

Sie können die Vorlagen mit mehr als 8 Ansichten verwenden, um Ihre Arbeit so zu visualisieren, wie Sie es möchten. In der Instanz "ClickUp Board View" können Sie beispielsweise alle Aufgaben, deren Fortschritt und Fristen auf einen Blick verfolgen. Sie können auch die "Gantt-Ansicht" verwenden, um Zeitleisten festzulegen, potenzielle Probleme zu identifizieren und pünktliche Lieferungen sicherzustellen.

Das Beste daran? Verschiedene Arten von Erstellern von Inhalten können diese Vorlage verwenden, um verschiedene Arten von Inhalten effizient zu verwalten – E-Mails, Blogbeiträge, Websites, Videos und Podcasts.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erhalten Sie Sichtbarkeit bei der Produktion von Inhalten und arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen

Formatierung und Gestaltung von Inhalten standardisieren

Beschleunigen Sie die Überarbeitung und Veröffentlichung von Inhalten

Messen Sie die Leistung anhand der gesetzten Ziele

🌟Ideal für: Verwaltung verschiedener Inhalte auf einer Plattform.

9. Vorlage für den Plan für kreative Projekte von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erledigen Sie kreative Projekte wie nie zuvor mit der Vorlage für den ClickUp-Plan für kreative Projekte

Die Vorlage für den Plan des ClickUp Creative-Projekts kann Ihnen dabei helfen, Ihre kreativen Projekte effektiv zu organisieren, zu koordinieren und zu verwalten.

Die Vorlage bietet einen Fahrplan für das Projekt und stellt sicher, dass alles reibungslos und ohne Budgetüberschreitung abläuft. Sie ermöglicht es Ihnen auch, komplexe Aufgaben zu unterteilen, zu priorisieren und rechtzeitig zu erledigen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Halten Sie die Beteiligten über die Ziele und Zeitleisten des Projekts auf dem Laufenden

Projekte schnell anpassen

Aufgaben verwalten, damit Teams konzentriert bleiben

Erhalten Sie Sichtbarkeit in Bezug auf To-dos, damit Sie nichts verpassen

🌟Ideal für: Kreative Teams, die Projekte planen, organisieren und überwachen.

10. Vorlage für den ClickUp-Styleguide

Kostenlose Vorlage erhalten Sorgen Sie für Konsistenz und verbessern Sie die Markenbekanntheit mit der Vorlage für den ClickUp-Styleguide

Ohne einen einheitlichen Markenauftritt riskieren Sie, in der Anonymität unterzugehen. Sie werden ununterscheidbar und haben Probleme mit der Konsistenz, was sich direkt auf die Markenbekanntheit und -wiedererkennung auswirkt.

Mit der ClickUp Style Guide-Vorlage müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, dass Ihre Marke einheitlich bleibt. Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihren Marken-Styleguide mit ClickUp Docs zu dokumentieren und zugänglich zu machen, sodass Teams bei Bedarf auf die Designelemente zugreifen können.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Ihre Branding-Elemente an einem Ort

Stellen Sie sicher, dass Ihre Teams auf verschiedenen Plattformen den gleichen Markenstil verwenden

Setzen Sie Standards, die befolgt werden müssen, und vermeiden Sie häufige Überarbeitungen

🌟 Ideal für: Festlegung von Markenstil-Richtlinien und Sicherstellung der Konsistenz über alle Marketing-Assets hinweg.

11. Vorlage für Miniaturansichten von Reise-Vlogs auf YouTube von Canva

Möchten Sie eine Miniaturansicht für einen Reise-Vlog entwerfen, die Abenteuer verspricht? Die YouTube-Vorlagen für Reise-Vlogs von Canva können Ihnen dabei helfen, benutzerdefinierte, attraktive Miniaturansichten zu erstellen, ohne sie von Grund auf neu entwerfen zu müssen.

Sie können Ihre bevorzugten Reisefotos einfach per Drag-and-Drop verschieben und benutzerdefinierten Text mit einem Vlog-Titel und den erforderlichen Schlüsselwörtern hinzufügen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie der Miniaturansicht verschiedene Elemente oder Zeichnungen hinzu, um sie für das Publikum noch ansprechender zu gestalten

Fügen Sie Markenlogos und Farben hinzu

Passen Sie die Farben der Miniaturansichten (die standardmäßig weiß, blau und gelb sind) an den Stil Ihrer Marke an

🌟 Ideal für: Reise-Vlogger, die nach schnellen Möglichkeiten suchen, Miniaturansichten für YouTube zu gestalten.

12. Grafikdesign-Kurs: Vorlage für Miniaturansichten auf YouTube von Canva

via Canva

Wenn Sie mit dem Video-Marketing für Ihren neu eingeführten Grafikdesign-Kurs begonnen haben, kann Ihnen die YouTube-Miniaturansicht-Vorlage für Grafikdesign-Kurse von Canva dabei helfen, ohne großen Aufwand auffällige Miniaturansichten zu erstellen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie diese moderne Miniaturansicht für Kurse mit gelb-schwarzem Thema, um Ihre Kurse über YouTube-Videos zu bewerben

Veröffentlichen Sie Ausschnitte aus Ihrem Kurs, um Ihre Kurs-Highlights zu kommunizieren

Passen Sie die Vorlage mit Ihrem Titel, Bildern, den Farben und dem Logo Ihrer Marke sowie anderen visuellen Elementen wie Schriftarten, Layouts und Grafiken benutzerdefiniert an, um sie hervorzuheben

🌟Ideal für: Einführung oder Bewerbung von Kursen auf YouTube.

13. "Breaking News" – Vorlage für Miniaturansichten auf YouTube von Canva

via Canva

die Vorlage "Breaking News YouTube Thumbnail" von Canva* ist so gestaltet, dass sie buchstäblich Aufmerksamkeit erregt. Die kräftige rote Farbe kann die Betrachter Ihres Videos beim Durchstöbern der Galerie mit Inhalten von YouTube zum Stehenbleiben bringen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Passen Sie die Vorlage einfach an, um dem Publikum wichtige Neuigkeiten wie Fusionen, Produktaktualisierungen, neue Produkteinführungen oder andere bedeutende Ereignisse mitzuteilen

Passen Sie das Gesamtdesign an und ändern Sie die Überschrift, um die Vorlage in weitere Kategorien einzufügen

Passen Sie sie an den Branding-Stil Ihres Kanals an

🌟Ideal für: Wichtige Unternehmensankündigungen machen und wichtige Updates freigeben.

14. Vorlage für Miniaturansichten von YouTube-Videos mit Entspannungsmusik von Canva

via Canva

die YouTube-Vorschaubilder-Vorlage "Entspannende Musik" von Canva* ist für Musikkanäle gedacht, die den Zuschauern helfen möchten, sich nach einem langen Tag bei der Arbeit zu entspannen. Die beruhigende blaue Farbpalette und das Landschaftsbild, gepaart mit klaren Schriftarten, lassen die Miniaturansicht hervorstechen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Vermitteln Sie visuell ein entspannendes Element, das das Video für die Zuschauer klickenswert macht

Verschaffen Sie Ihrer Musik Gehör mit dem Zen-Hintergrund dieser Vorlage

Benutzerdefinierter Text und Design mit visuellen Elementen

🌟Ideal für: Musikkanäle, die nach sauberen und entspannenden Miniaturansichten für YouTube suchen.

🧠 Wussten Sie schon? Die entspannenden Musikvideos von YouTube gehören zu den ersten Genres in der Geschichte von YouTube. Die Plattform wurde 2005 gestartet und bis 2007 hatte YouTube viele Musikvideos mit entspannenden und ambienten Themen gesehen.

15. Einfache Vorlage für Miniaturansichten von Geschäften auf YouTube von Canva

via Canva

Mit Canvas einfacher YouTube-Miniaturansicht für Geschäfte können Sie vermeiden, in der Masse von YouTube unterzugehen. Diese einfache Vorlage mit schwarz-grünem Thema kann Ihnen dabei helfen, professionelle Miniaturansichten für Ihre Videos zu erstellen.

Die professionelle Ästhetik und das minimalistische Design der Vorlage stechen aus der Masse heraus und vermitteln nur das, was das Publikum wissen muss. Sie eignet sich perfekt für Tutorials, Produktpräsentationen und das Freigeben von Einblicken in das Geschäft, ohne die Zuschauer zu überfordern.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie Miniaturansichten für Erklär- oder Lehrvideos

Passen Sie die Farbe des Hintergrunds an die Ästhetik Ihres Kanals an

Fügen Sie Markenzeichen und andere visuelle Elemente hinzu

🌟Ideal für: Unternehmensvideos, einschließlich Tutorials, Einblicke in das Geschäft, Tipps und mehr.

16. Vorlage für Miniaturansichten von Podcasts auf YouTube von Canva

via Canva

Möchten Sie die Sichtbarkeit Ihres Podcasts auf YouTube erhöhen? Die Canva-Vorlage für Podcast-Miniaturansichten auf YouTube kann Ihnen mit ihrer aufmerksamkeitsstarken Farbpalette, dem strategischen Einsatz von Bildern, dem Layout und den dynamischen Schriftarten helfen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Vermitteln Sie sofort die Stimmung Ihres Podcasts zusammen mit wichtigen Details wie Nummer der Episode, Gast, Moderator und Titel des Podcasts

Fügen Sie das Logo Ihres Kanals hinzu, um die Markenbekanntheit zu steigern

Passen Sie Text und Bilder ganz einfach benutzerdefiniert an

🌟Ideal für: Aktionen für Podcast-Episoden auf YouTube.

17. Vorlage für Miniaturansichten auf YouTube für den Sportunterricht von Freepik

via Freepik

*die Vorlage "Gym Class YouTube Thumbnail" von Freepik verfügt über ein aussagekräftiges Bild, das die Zuschauer motivieren kann, den ersten Schritt in Richtung Fitness zu machen. Sie hebt einen Menschen in Aktion mit starken Schriftarten und einem klaren Layout hervor, sodass Sie die Schlüsselinformationen in Sekundenschnelle vermitteln können.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Passen Sie die Vorlage mit Photoshop benutzerdefiniert an und tauschen Sie Bilder aus

Passen Sie Titel und Untertitel an das Thema Ihrer Sitzung im Fitnessstudio an

Passen Sie das abgeschlossene Design an Ihren Fitnesskanal an

🌟Ideal für: Fitnesskanäle, um ihre Sitzungen zu bewerben.

18. Food Channel YouTube Miniaturansicht Vorlage von Freepik

via Freepik

Suchen Sie nach einer minimalistischen Miniaturansicht für Ihren YouTube-Kanal für Lebensmittel? Die Vorlage "Food Channel YouTube Thumbnail" von Freepik bietet eine klare und lebendige Ästhetik, die Ihren Kanal für Lebensmittel hervorheben kann.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Ersetzen Sie überladene Bilder von köstlichen Gerichten, um mehr Ansichten zu erhalten

Passen Sie den Titel mit Ihrem Rezept oder dem Namen Ihres Kanals an, um die Schlüsselelemente des Videos zu kommunizieren

Laden Sie die Vorlage in den Formaten /AI, eps, jpg und sogar als Zip-Datei herunter

🌟Ideal für: Erstellung minimalistischer Miniaturansichten für YouTube-Food-Kanäle.

19. Vorlagen für Miniaturansichten von YouTube-Videos mit Kochrezepten von Adobe

via Adobe

Möchten Sie, dass Ihre Zuschauer nicht mehr scrollen und sich die vollständigen Rezepte auf Ihrem YouTube-Kanal ansehen? Die Vorlage "Food Recipes YouTube Thumbnail" von Adobe kann Zuschauer zum Klicken verleiten.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Präsentieren Sie Ihr Gericht und heben Sie die Schlüsselzutaten hervor

Passen Sie den Text benutzerdefiniert an, um Überschriften, Kochtipps oder den Namen Ihres Kanals hinzuzufügen

Verwenden Sie die integrierten tools von Adobe, um Grafiken und Überlagerungen hinzuzufügen, und ändern Sie die Farben, um die Miniaturansicht hervorzuheben

🌟Ideal für: Köche, Food-Vlogger oder Kochkanäle, um Rezepte zu präsentieren.

20. Podcast YouTube Miniaturansicht Vorlage von VistaCreate

via VistaCreate

Wenn Sie einen guten ersten Eindruck für Ihren Podcast hinterlassen möchten, kann Ihnen die Podcast-YouTube-Miniaturansicht von VistaCreate dabei helfen, den Titel des Podcasts, die Namen der Gäste oder die Nummern der Episoden anzupassen. Sie können diese Vorlage in den Formaten PNG, JPG, PDF und GIF herunterladen.

🌻 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Ersetzen Sie die Stockbilder durch Markenlogos, Porträtfotos oder episodenspezifische Bilder

Passen Sie Schriftarten und Farben an Ihren Kanal an

Integrieren Sie Symbole, Formen und andere visuelle Elemente

🌟 Ideal für: Erstellen von Miniaturansichten für Podcasts.

Erweitern Sie Ihren Kanal mit den besten Vorlagen für Miniaturansichten auf YouTube

Es lässt sich nicht leugnen, dass der Algorithmus von YouTube von mehreren Faktoren abhängt. Attraktive Miniaturansichten sind jedoch nach wie vor eines der am meisten unterschätzten tools, um die Anzahl der Zuschauer und die Klickrate zu erhöhen.

Die Vorlagen in unserer Liste decken einen breiten Bereich an Inhalten ab. Es ist für jeden etwas dabei – von Marken und Designern bis hin zu Erstellern auf YouTube, die verschiedene Arten von Inhalten freigeben. Zu erledigen ist lediglich die Auswahl der benötigten Vorlagen und die Sicherstellung der Markenkonsistenz mit einem gewissen Aufwand.

Während die Vorlagen von Canva und Freepik Ihnen bei der Gestaltung von Miniaturansichten helfen können, können die Vorlagen von ClickUp Ihnen dabei helfen, Ihren gesamten Prozess der Erstellung von Inhalten zu optimieren. Mit diesen Vorlagen können Sie Miniaturansichten erstellen, sie organisieren, Zeitleisten nachverfolgen, die Veröffentlichung von Inhalten planen und vieles mehr.

Möchten Sie Vorlagen von ClickUp erkunden? Melden Sie sich noch heute kostenlos an! 🏃‍➡️