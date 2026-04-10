Über 50 KI-Bildvorlagen für atemberaubende Bilder

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist spät in der Nacht, und Sie befinden sich in einer Endlosschleife aus Skizzieren, Löschen und Grübeln. Sie probieren ein Schema mit Farben aus, dann ein anderes, optimieren die Komposition, und Ihr Bild sieht immer noch nicht richtig aus.

KI-Bildgeneratoren ermöglichen es Künstlern und auch denen unter uns, die keine Designkenntnisse haben, atemberaubende Bilder zu erstellen, indem sie ihre Konzepte einfach in Worten beschreiben.

Wie bei anderen KI-Tools auch besteht eine Abhängigkeit Ihrer Bilder von den Vorgaben, die Sie machen. Von realistischen Porträts bis hin zu verträumten abstrakten Landschaften können Sie unzählige Bilder erstellen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen über 50 KI-Bildvorlagen vor, mit denen Sie Ihre Vision für vielfältige Anwendungsfälle zum Leben erwecken können. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So erstellen Sie atemberaubende Bilder mit KI-Vorgaben: Geben Sie KI-Tools klare Anweisungen zur Bildgenerierung, von einfachen bis hin zu detaillierten Beschreibungen Geben Sie den Bildtyp, das Hauptmotiv, die Hintergrundszene, den Kompositionsstil und weitere Details an. Seien Sie konkret, vermitteln Sie eine Stimmung, nutzen Sie künstlerische Referenzen, verfeinern Sie Ihre Entwürfe durch Iteration und experimentieren Sie, um KI-generierte Bilder zu erstellen

Sie können Bilder für professionelles Design, Kunst, Cartoons, Video-Spiele, Marketingbroschüren, Ereignisse und vieles mehr erstellen!

Priorisieren Sie Aufgaben mit ClickUp Aufgaben, führen Sie Brainstormings mit Whiteboards durch, speichern Sie Vorlagen in Dokumenten und arbeiten Sie über den ClickUp-Chat zusammen, um Feedback in Echtzeit zu erhalten.

Was sind KI-Bildvorlagen?

Eine KI-Bildvorlage ist eine klare Anweisung oder Beschreibung, die zur Erzeugung eines visuellen Bildes verwendet wird. Es handelt sich um eine detaillierte Anleitung für das KI-Tool, in der Aspekte wie Thema, Stil, Beleuchtung, Farbpalette und Stimmung umrissen werden.

Die Qualität der Eingabeaufforderung hängt davon ab, wie gut Sie Ihre Vision beschreiben. Eine klare und detaillierte Eingabeaufforderung verringert Unklarheiten und führt zu besseren Ergebnissen.

Wesentliche Elemente einer guten Vorlage

Eine gute Eingabeaufforderung ist klar, konkret und ansprechend. Sie gibt der KI genügend Kontext, um ihre Antwort zu lenken, lässt aber gleichzeitig Raum für Kreativität.

Sie sollte das gewünschte Format oder Ergebnis umreißen – sei es ein Aufsatz, eine Liste oder eine Erzählung – und alle Schlüssel-Details enthalten, die dabei helfen, die Form der Antwort zu bestimmen.

Schauen wir uns einige Tipps zu KI-Bildvorlagen an. 👇

Bildtyp

Wählen Sie die Art von Bild, die Sie möchten: ein 3D-Modell, eine Illustration, eine animierte Szene oder sogar eine handgezeichnete Skizze. Sie müssen auch Ihre Präferenzen hinsichtlich des visuellen Stils angeben, z. B. cartoonhaft oder hyperrealistisch.

📌 Beispiel: „Erstelle ein hyperrealistisches 3D-Modell eines futuristischen Sportwagens mit geschwungenen Kurven und leuchtend blauer Unterbeleuchtung.“

⚠️ Sie überlegen, ein zusätzliches KI-Tool zur Bilderzeugung anzuschaffen? Warten Sie noch! Wir haben ein Tool, das Ihren gesamten Workflow abdeckt!

Hauptthema

Geben Sie das Hauptmotiv des Bildes klar an. Dies kann ein Zeichen, ein Objekt, ein Tier oder sogar eine Szene wie eine Bergkette oder eine Skyline sein. Seien Sie so konkret wie möglich; Sie können bei Bedarf die Pose, das Aussehen oder die Rolle in der Szene beschreiben.

📌 Beispiel: „Ein von Cyberpunk inspiriertes Zeichen in einer Lederjacke mit leuchtenden kybernetischen Armen, das selbstbewusst im Regen steht.“

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für Designer

Hintergrundszene

Schaffen Sie die passende Umgebung für Ihr Motiv. Ob eine belebte Stadtstraße, ein friedlicher Wald oder etwas Abstraktes – der Hintergrund trägt entscheidend zur Form des Bildes bei.

📌 Beispiel: „Ein geschäftiger, futuristischer Marktplatz mit holografischen Schildern, Roboterverkäufern und lebhaften Menschenmengen.“

Kompositionsstil

Beschreiben Sie, wie das Bild gestaltet sein soll. Handelt es sich um eine Nahaufnahme oder eine Weitwinkelaufnahme? Möchten Sie ein klares, minimalistisches Design oder ein detailreicheres? Ziehen Sie in Betracht, stimmungsvolle Elemente wie dramatische Schatten oder sanftes, warmes Licht in Ihre Ideen für KI-Kunstvorlagen einzubeziehen.

📌 Beispiel: „Eine dramatische Nahaufnahme des Auges eines Drachen, in dem sich die Silhouette eines Ritters widerspiegelt, der mit erhobenem Schwert näherkommt.“

Probieren Sie ClickUp Brain aus

Wählen Sie unten eine Beispielbildvorlage aus oder beschreiben Sie Ihr eigenes Bild

Weitere Details

Fügen Sie den Eingabeaufforderungen des KI-Kunstgenerators einzigartige Details hinzu und verleihen Sie Ihrem Bild mehr Charakter. Dazu können Texturen wie die Rauheit einer Steinmauer oder die Glätte einer Glasoberfläche gehören.

Sie können auch Farbschemata, die Stimmung der Szene oder sogar künstlerische Einflüsse beschreiben – wie beispielsweise lebhafte Farben, die von der Pop-Art inspiriert sind, oder einen sanften, verblassten Look, der an Vintage-Fotos erinnert.

📌 Beispiel: „Die Federn des Phönix sollten in Regenbogenfarben schimmern, und seine Augen sollten wie geschmolzene Lava leuchten.“

Bonus: Erfahren Sie, wie Sie mit ChatGPT Bilder generieren können!

Warum es wichtig ist, KI-Bildvorlagen zu beherrschen

Wenn Sie /AI-Prompts beherrschen, können Sie das Potenzial von Bildgeneratoren voll ausschöpfen und die Lücke zwischen vagen Ideen und atemberaubenden Bildern schließen. So erhalten Sie die Kontrolle über Stil, Stimmung und andere komplexe Details, um Ihre künstlerische Vision zu verwirklichen.

So helfen Ihnen diese Vorlagen:

Mehr Kreativität: Sie können schnell einen größeren Bereich an Konzepten und Stilen erkunden, um unkonventionelle und experimentelle visuelle Ideen zu entwickeln

Höhere Effizienz: KI-Tools automatisieren und beschleunigen den Designprozess für agile Design-Workflows wie Marketingkampagnen

Verbesserte Entscheidungsfindung: Prompt Engineering ermöglicht schnelles Feedback und visuelle Einblicke in Designentscheidungen, sodass Stakeholder verschiedene Konzepte zügig bewerten können

Kosteneffizienz: Die Bilderstellung mit KI-Vorgaben verringert die Abhängigkeit von traditionellen Grafikdesign-Ressourcen, die teuer und zeitaufwendig sein können

Beispiele für effektive KI-Bildvorgaben

Um inspirierende und einzigartige Kunstwerke zu schaffen, kann die richtige Vorgabe den entscheidenden Unterschied ausmachen. Schauen wir uns einige Beispiele für KI-Kunst-Vorgaben an, um eine großartige KI-Bildvorgabe zu finden. Wir werden uns auch einige andere Anwendungsfälle ansehen. 💁

l. Kunst

Hier sind einige effektive KI-Kunst-Prompts, mit denen Sie atemberaubende, KI-generierte Kunst erstellen können:

Erstellung von Storyboards: Erstellen Sie Storyboard-Seiten für [Filmgenre], die Schlüsselmomente wie [Szenenbeschreibung] veranschaulichen. Konzentrieren Sie sich auf [Emotionen] mit einem Stil, der [visuellen Stil] kombiniert Redaktionelle Illustrationen: Erstellen Sie eine redaktionelle Illustration für [Art der Publikation] zum Thema [Thema, z. B. psychische Gesundheit]. Verwenden Sie [künstlerische Elemente], um [Konzept] visuell darzustellen.

via Stable Diffusion

Illustrationen für Kinderbücher: Entwerfen Sie fantasievolle Zeichen für eine Kindergeschichte zum Thema [Thema] mit folgenden Details: [Details]. Beziehen Sie Einstellungen wie [Ort] in einem einheitlichen [Stil] ein. Surreale Kunst: Erzeuge surreale Bilder, die [Konzept] mit [Schlüsselelementen] darstellen. Verwende eine Mischung aus [Farben], um eine [Stimmung] zu erzeugen. Abstrakte Kunst: Erzeuge surreale Bilder, die [Konzept] mit [Schlüsselelementen] darstellen. Verwende eine Mischung aus [Farben], um eine [Stimmung] zu erzeugen. Experimentelle Kunst: Erstellen Sie ein experimentelles Werk, in dem [Element] mit [unerwarteten Formen] zu einer surrealen und doch harmonischen Fusion verschmilzt

Erstellen Sie mit ClickUp Brain benutzerdefinierte Bilder mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache

Landschaftskunst: Erzeuge eine Darstellung im impressionistischen Stil von [Einstellung], mit dicken Pinselstrichen und warmen Farbtönen, um [Emotion] hervorzurufen Porträtkunst: Erstellen Sie ein skurriles Porträt von [Zeichen], in dem Sie surreale Elemente wie schwebende Laternen oder tierische Begleiter mit menschenähnlichen Gesichtsausdrücken einbauen Konzeptkunst: Entwerfen Sie ein konzeptionelles Werk, das [Idee] darstellt, indem Sie Elemente wie antike Architektur mit neonbeleuchteten Kabeln und Bildschirmen kombinieren

II. Professionelle Designs

Hier sind einige Beispiele für KI-Vorgaben für professionelle Designs:

Layout einer E-Commerce-Website: Erstellen Sie ein [Adjektiv]-Layout für eine E-Commerce-Website, die [Produktkategorie] verkauft. Die Startseite sollte ein großes Hero-Bild von [vorgestelltes Produkt] enthalten und über eine übersichtliche Navigation mit Bereichen für [spezifische Kategorien] verfügen. Verwenden Sie eine moderne Farbpalette und stellen Sie sicher, dass das Layout einfach zu navigieren ist, wobei der Fokus auf der Benutzererfahrung liegt Gestaltung einer Unternehmensbroschüre: Entwerfen Sie eine Unternehmensbroschüre für [Firmenname], ein Unternehmen aus der [Branche]. Die Broschüre sollte Abschnitte zur Unternehmensübersicht, zu den angebotenen Dienstleistungen und zu Clients enthalten. Verwenden Sie die [Farbe] und integrieren Sie [spezifische visuelle Elemente]

via Stable Diffusion

Logo-Design für [Firmenname]: Entwerfen Sie ein maximalistisches Logo für [Firmenname], ein Geschäft aus der [Branche]. Das Logo sollte die [Schriftart] verwenden und ein dezentes grafisches Element enthalten, das die [Werte] des Geschäfts widerspiegelt. Die Farbpalette sollte [Farben] umfassen, um einen modernen und klaren Look zu erzielen UI-Design für eine mobile App: Entwerfen Sie eine elegante und intuitive Benutzeroberfläche für eine mobile App namens [App-Name], eine [App-Funktion]. Die App sollte ein [Farbschema] aufweisen und über leicht zu bedienende Registerkarten, Schaltflächen und Benachrichtigungen verfügen. Die Startseite sollte [wichtige Features] anzeigen, und die App sollte [spezifische Designelemente] enthalten. 3D-Produktrendering für [Produktname]: Erstellen Sie ein fotorealistisches 3D-Rendering von [Produktname], das dessen Features in [Einstellung] zeigt. Das [Produkt] sollte auf einer glatten Oberfläche mit Lichtreflexionen positioniert sein. Das Rendering sollte [spezifische Features] hervorheben, wobei die [Beleuchtung] die Texturen und Konturen des Produkts betonen soll

über den KI-Bildgenerator in ClickUp Brain

Produktverpackungsdesign: Entwerfen Sie eine elegante, moderne Verpackung für [Produktname]. Sie sollte [bestimmtes Material] und eine [Farbe] enthalten. Das Produktlogo muss eine minimalistische Typografie aufweisen; zusätzlicher Text sollte in [Schriftart] gehalten sein. Das Design sollte [Markenattribute] vermitteln

III. Fotografie

Hier sind einige KI-Bildvorlagen für verschiedene Arten der Fotografie:

via Adobe Firefly

Reiseblogs/Websites: Erstellen Sie Fotos des Sonnenuntergangs über [bestimmtes Reiseziel], die das warme Leuchten der Dämmerung einfangen. Fügen Sie [Details wie sich abzeichnende Gebäude oder einen farbenfrohen Himmel mit Farbverläufen in Orange, Rosa und Violett] hinzu. Produktpräsentation: Machen Sie ein hochauflösendes Foto von [Produkttyp], platziert auf einer [Oberflächentyp] in einer [Studio-Umgebung]. Gestalten Sie die Komposition im [Kompositionsstil], um [Features] wie [spezifische Eigenschaften] hervorzuheben. Lifestyle-Magazine: Erstellen Sie Fotos von [Wohnumgebung], durchflutet von natürlichem Licht, das durch [Fenstertyp] hereinströmt. Heben Sie [wichtige Einrichtungselemente] hervor, mit kleinen Details wie [dekorativen Akzenten] Wellness-Blogs: Erstellen Sie ruhige Bilder von Personen, die [Wellness-Aktivität] an [Ort] zu [Tageszeit] ausüben. Verwenden Sie eine Farbpalette aus [bestimmten Farbtönen], um [Gefühl] hervorzurufen.

Lifestyle-Produktanwendung: Erfassen Sie ein Bild von [Person, z. B. einem Mann, einer Frau oder einem Kind], die [Produkttyp] an einem [bestimmten Ort, z. B. in der Küche, im Wohnzimmer] verwendet. Zeige sie bei einer [bestimmten Handlung, z. B. beim Genuss einer Tasse Kaffee, bei der Verwendung des Produkts] mit sanftem, natürlichem Licht aus einer [Lichtquelle, z. B. Fenster, Lampe] Mode-Editorial: Erstellen Sie ein High-Fashion-Editorial-Shooting mit dem Thema [Thema] am Ort [Ort]. Beziehen Sie Models ein, die mit [Elementen] gestylt sind und in [dynamischen Posen] posieren. Verwenden Sie eine Beleuchtung, die [Stimmung] unterstreicht, um [HauptFeatures] hervorzuheben

IV. Cartoons und Karikaturen

Hier sind einige /AI-Bildvorlagen zum Erstellen von Cartoons und Karikaturen:

Charakterdesign für Webserien: Entwerfen Sie einzigartige Zeichen für [Serienthema] unter Einbeziehung von [Design-Features]. Betonen Sie [bestimmten Ton] mit einem [Stil] Aktion-Karikaturen: Entwerfen Sie humorvolle Karikaturen für [Veranstaltungstyp] mit [übertriebenen Mimiken, typischen Requisiten oder verspielten Einstellungen], die zum [Thema] der Aktion passen

via Adobe Firefly

Benutzerdefinierte Souvenirs: Erstellen Sie Karikaturen von [bestimmten Personen] und fangen Sie dabei [wichtige Details] ein, die deren [Erfahrungen oder Persönlichkeiten] widerspiegeln Öffentliche Wandmalereien: Entwerfen Sie ein lebendiges Wandmalerei-Konzept, das [Thema] zelebriert und [Schlüsselelemente] einbezieht. Stellen Sie sicher, dass das Design [spezifische Botschaften] in einem [Stil] vermittelt

🔍 Wussten Sie schon? Der weltweite Markt für KI-Bildgeneratoren wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich auf 917.448.000 US-Dollar anwachsen.

V. Video-Spieldesign

Hier sind einige KI-Bildvorlagen für das Design von Videospielen:

Farbschemata und Themen: Entwickeln Sie eine Farbpalette für [Spieltyp] mit [bestimmten Farbtönen], die [Emotionen] hervorrufen. Achten Sie darauf, dass die Palette [Schlüsselelemente] ergänzt Charakterdesign: Entwerfen Sie Designs für [Charaktertyp] in [Spieleinstellung]. Konzentrieren Sie sich auf [Details], die deren [Rollen] widerspiegeln Umgebungskonzepte: Erzeuge Bilder von [bestimmter Location], die [Details] zeigen. Nutze [Beleuchtung], um die [Stimmung] der Umgebung zu unterstreichen Werbematerial für Spiele: Entwerfen Sie ein Banner für [Spielgenre] mit [Hauptzeichen oder Szene]. Fügen Sie [Details] hinzu, um Aufmerksamkeit zu erregen und die [Feature-Eigenschaften] des Spiels hervorzuheben.

Brain kann Ihnen sogar dabei helfen, Ihre Eingaben zu verfeinern und präzisere Ergebnisse zu erzielen!

VI. Branding und Identität

Hier sind einige KI-Vorgaben, die Sie für Bilder im Bereich Branding und Corporate Identity verwenden können:

Markenmaterialien: Erstellen Sie visuelle Markenmaterialien wie Visitenkarten und Briefköpfe unter Verwendung des Logos und der Farbe von [Markenname]. Stellen Sie sicher, dass alles einheitlich ist und die Markenidentität widerspiegelt, mit Elementen wie [z. B. klare Linien, professionelle Schriftarten] Verpackungsdesign: Entwerfen Sie Verpackungskonzepte für [Produkttyp] unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien wie [z. B. Recyclingpapier, biologisch abbaubarer Kunststoff] und moderner Designelemente, die den [Markenstil] widerspiegeln Merchandise-Mockups: Erstellen Sie Mockups von Markenartikeln wie T-Shirts oder Tassen mit dem Logo von [Markenname], um zu zeigen, wie Ihre Produkte in der Realität aussehen würden

via Stable Diffusion

Gestaltung eines Messestands für ein Ereignis: Entwerfen Sie Bildmaterial für einen Messestand mit Produkten von [Markenname]. Beziehen Sie Banner, Setups und Elemente wie [z. B. Marken-Requisiten] ein, um die Marke wirkungsvoll zu präsentieren.

VII. Typografie und Grafikdesign

Hier sind einige Vorschläge, die Ihnen helfen werden, /AI für Grafikdesign und Typografie zu nutzen:

Experimentelle Typografie-Layouts: Erstellen Sie ein kühnes und futuristisches Typografie-Design mit überdimensionalen, sich überlappenden Buchstaben in [Farbe]. Integrieren Sie geometrische Muster und abstrakte Formen als visuelle Ergänzungen, um einen dynamischen Flow der Text-Elemente zu gewährleisten Textintegrierte Illustrationen: Entwerfen Sie ein typografisches Werk, bei dem die Buchstaben Teil einer Illustration sind, wie zum Beispiel [Beispielthema]. Verwenden Sie [bestimmten Stil], um Text und Bild nahtlos zusammenzuführen Plakatdesign: Erstellen Sie ein Grafikdesign-Plakat im [Stil], das sich auf klare Typografie und auffällige Negativräume konzentriert. Verwenden Sie eine schlichte Schriftart mit einer [bestimmten Farbpalette], um Klarheit und Wirkung zu betonen Typografische Muster: Entwerfen Sie ein sich wiederholendes Muster, das vollständig aus Typografie besteht, wobei die Buchstaben verzerrt, gedreht oder zu dekorativen Motiven abstrahiert sind. Wählen Sie [Thema] und eine harmonische Farbe für ein einheitliches Design

via Adobe Firefly

Fusion von Typografie und Fotografie: Entwerfen Sie ein Bild, bei dem Typografie in ein Foto integriert ist, beispielsweise Wörter, die ein [Wahrzeichen oder Objekt] bilden. Achten Sie darauf, dass die Buchstaben die Textur und die Beleuchtung des Fotos nachahmen, um eine nahtlose Verschmelzung zu erzielen

VIII. Marketing-Grafiken

Hier sind einige KI-Bildvorlagen für das Marketing:

Infografik im Social-Media-Stil: Erstellen Sie eine farbenfrohe Infografik, die die Vorteile von [Dienstleistung/Produkt] hervorhebt. Verwenden Sie Symbole wie [Beispielsymbole] und kurze Texte, um die Infografik visuell ansprechend und leicht verständlich zu gestalten. Countdown-Timer für soziale Medien: Erstellen Sie eine Countdown-Grafik für den bevorstehenden Verkauf von [Produkt]. Verwenden Sie dynamische Elemente wie Uhren oder Timer, ergänzt durch Formulierungen wie „[Name des Verkaufs]“ oder „[Details zum Countdown]“, um Vorfreude zu wecken. Kopfzeile für E-Mail-Marketing: Entwerfen Sie eine klare und ansprechende Kopfzeile für Ihren E-Mail-Newsletter mit [Thema oder Produkt], Ihrem Logo auf einer Seite und einem schlichten Hintergrund in [Farbe/Textur] Banner: Erstellen Sie ein Banner für die E-Mail-Kampagne von [Produkt], um den Rabatt auf [Produkt/Dienstleistung] zu bewerben. Verwenden Sie eine auffällige Typografie mit Betonung auf [Rabattprozentsatz] und leuchtende Farben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Call-to-Action-Schaltfläche: Entwerfen Sie eine auffällige, ins Auge fallende Schaltfläche für einen Call-to-Action. Der Text sollte in fetten, leuchtenden Farben lauten: „[Aktionsphrase]“, um zum Klicken anzuregen

via Stable Diffusion

Grafiken für die Landingpage: Entwerfen Sie Grafiken für die Landingpage von [Name der Website], die die wichtigsten Features von [Produkt/Dienstleistung] hervorheben. Verwenden Sie Symbole und kurze Texte wie „[Feature 1], [Feature 2], [Feature 3]“, um das Design einfach und wirkungsvoll zu gestalten Benutzerdefinierte Illustrationen: Entwickeln Sie einzigartige Illustrationen für [Name der Website], die [die Kernwerte Ihrer Marke] widerspiegeln, vor relevanten Hintergründen, die zur Botschaft passen, wie [z. B. Stadtsilhouetten, von der Natur inspirierte Motive] Bild für Display-Anzeige: Entwerfen Sie eine Display-Anzeige mit [Produkttyp] vor einem schlichten Hintergrund. Verwenden Sie auffälligen Text wie „[Hauptvorteil des Produkts]“ und markante Farben wie [leuchtendes Orange, Blau usw.], damit die Anzeige ins Auge fällt. Video-Miniaturansicht: Erstellen Sie eine auffällige Miniaturansicht für Ihre Videoanzeige zu [Dienstleistung/Produkt]. Verwenden Sie ansprechende visuelle Elemente wie [z. B. Produkt in Aktion, animierten Text] und Textüberlagerungen, um Aufmerksamkeit zu erregen Werbeflyer: Erstellen Sie einen ansprechenden Flyer, um für Ihre Veranstaltung oder Ihren Verkauf zu werben. Fügen Sie Bilder von [ausgewählten Produkten] und alle wichtigen Details zum Ereignis, wie z. B. [Veranstaltungsdatum, Veranstaltungsort], in einem übersichtlichen, leicht lesbaren Format hinzu. Infografik zur Fallstudie: Erstellen Sie eine Infografik, die die Schlüsselergebnisse einer Fallstudie zu [Thema oder Produkt] zusammenfasst und diese visuell leicht verständlich macht Grafiken für Whitepaper: Entwerfen Sie Grafiken für ein Whitepaper zum Thema [Thema] und zerlegen Sie komplexe Ideen in einfache, visuelle Elemente, um das Verständnis zu verbessern

IX. Event-Marketing

Hier sind einige KI-Bildgenerator-Vorgaben für das Marketing für Ereignisse:

Konferenz-Banner: Entwerfen Sie Grafiken für Konferenz-Banner, die für Sitzungen zu Themen aus dem Bereich [Branche oder Fachgebiet] werben, damit diese ins Auge fallen Grafik für Ereignis-Einladung: Erstellen Sie eine Einladungsgrafik für Ihr Ereignis, auf der Datum, Uhrzeit, Ort und Details zur Anmeldung in einem ansprechenden Design deutlich zu sehen sind

via Adobe Firefly

Werbeschilder für Sponsoren: Entwerfen Sie Schilder, die Ihre Sponsoren des Ereignisses würdigen, und integrieren Sie deren Logos und Markenelemente in ein klares, professionelles Layout Design für Fotokabinenhintergründe: Entwerfen Sie ein unterhaltsames Design für den Hintergrund Ihrer Fotokabine, das das Thema des Ereignisses aufgreift und Platz für Ihr Logo lässt Grafik zur Nachbereitung des Ereignisses: Entwerfen Sie Grafiken, die die Höhepunkte Ihres Ereignisses zusammenfassen, einschließlich Schlüsselzitate, Erkenntnisse der Referenten und Erfahrungsberichte der Teilnehmer

Erstellen Sie mit ClickUp Brain ganz einfach Marketingmaterialien

🔍 Wussten Sie schon? In den USA sind 71 % der in sozialen Medien freigegebenen Bilder KI-generiert. In Kanada und im asiatisch-pazifischen Raum liegt dieser Anteil mit 77 % noch höher, während er in Europa bei 68 % liegt.

Bevor wir uns damit befassen, wie man eine KI-Bildvorlage verfasst, wollen wir uns zunächst mit den Tools zur Erstellung von KI-Kunst vertraut machen.

Hier sind einige, die Sie verwenden können: DALL. E 3: Integriert in ChatGPT bietet es ein nahtloses Erlebnis beim Erstellen und Generieren von Prompts. Midjourney: Midjourney ist bekannt für seine künstlerischen Ergebnisse und erzeugt Bilder, die oft professionellen Illustrationen und Konzeptkunst ähneln. Stable Diffusion: Dank seiner Flexibilität und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten eignet es sich besonders für Entwickler und Ersteller. Es handelt sich um ein Open-Source-KI-Tool, das zur Feinabstimmung verwendet wird. Adobe Firefly: Firefly ist in die Adobe Creative Suite integriert und eignet sich ideal für Marketingfachleute und Designer, die an professionellen Inhalten arbeiten.

Die richtigen Tools vereinfachen diesen Prozess und machen die Erstellung von Bildvorlagen intuitiver und effizienter.

Tools zur Prompt-Entwicklung wie ChatGPT können Ihnen dabei helfen, kreative Prompts zu verfeinern und Ideen zu sammeln, während Plattformen wie Canva die generierten Konzepte optimieren.

Aber es gibt noch etwas Besseres.

Mit ClickUp, der Allround-App für die Arbeit, können Sie einzigartige Vorlagen auf der Grundlage benutzerdefinierter Parameter wie Kunststil, Thema und Farbvorlieben erstellen.

📮 ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier kommt ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards ins Spiel , mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, anhand Ihrer Vorgabe ein Bild zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain ist das Erstellen von KI-Bildvorlagen so viel einfacher.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Tools versteht ClickUp Brain Ihren Arbeitskontext – Sie müssen Ihre Eingaben also nicht übermäßig durchdenken oder komplizierte Anweisungen verwenden.

Geben Sie Ihr Marken-Kit ein und lassen Sie die KI an die Arbeit gehen!

Egal, ob Sie Meetings zusammenfassen, Inhalte erstellen oder Aufgaben automatisieren – geben Sie einfach in einfacher Sprache ein, was Sie benötigen, und ClickUp Brain liefert intelligente, relevante Ergebnisse. Es macht Schluss mit dem Rätselraten bei KI-Prompts und macht sie für jeden in Ihrem Team zugänglich und leistungsstark.

Außerdem unterstützt es Sie dabei, präzise und effektive Eingabeaufforderungen zu erstellen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Dieses Feature ist besonders wertvoll für diejenigen, denen es schwerfällt, abstrakte Ideen in umsetzbare Beschreibungen zu übersetzen.

💟 Möchten Sie Ideen festhalten, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen? Mit Brain MAX, dem KI-Desktop-Begleiter von ClickUp, können Sie die KI mit Ihrer Stimme anweisen – perfekt für spontanes Denken und Kreativität im Flow-Zustand. Sprechen Sie einfach, und Brain MAX verwandelt Ihre Gedanken in atemberaubende Kunst, ganz ohne mühsames Tippen!

ClickUp bietet außerdem Features für das Aufgaben- und Projektmanagement. Es bietet alles, was Ihr Design-Workflow benötigt, von Brainstorming-Vorlagen bis hin zu effektiven Tools für die Zusammenarbeit.

Werfen wir einen Blick auf einige der Features, die Sie für Ihre künstlerischen und grafischen Projekte nutzen können. 📃

ClickUp-Aufgaben

Optimieren Sie Ihren Design-Workflow mit ClickUp-Aufgaben

ClickUp-Aufgaben vereinfachen Ihren kreativen Workflow und ermöglichen es Ihnen, ansprechende Grafiken zu erstellen und dabei den Überblick zu behalten. Teilen Sie Ihre Design-Zeitleiste in kleinere, überschaubare Aufgaben auf.

Jede Aufgabe erfasst Details wie Projektbeschreibungen, Fristen und Stufen der Priorität, damit Sie den Überblick behalten.

Wenn Sie beispielsweise Ideen für KI-generierte Bilder sammeln, können Sie Aufgaben erstellen, um Konzepte für bestimmte Stile wie Typografie, Konzeptkunst oder Grafikdesign aufzulisten. Legen Sie klare Prioritäten fest, um die dringendsten Projekte zuerst anzugehen.

📖 Lesen Sie auch: Wichtige Midjourney-Prompt-Beispiele für Künstler und Designer

ClickUp-Whiteboards

Stellen Sie Projekte visuell dar und arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen – mit ClickUp Whiteboards

ClickUp-Whiteboards eignen sich hervorragend, um ein Ideenboard zu erstellen, Brainstorming zu betreiben und Ideen für KI-Prompts zu planen, und bieten eine dynamische und kollaborative Teamumgebung. Sie können Ihre Gedanken mithilfe verschiedener kreativer Tools wie Haftnotizen, Mindmaps und Flussdiagrammen visuell darstellen, um Ideen zu organisieren und zu verfeinern.

Dank der Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit können mehrere Mitglieder des Teams gleichzeitig Ideen hinzufügen und bearbeiten, Kommentare hinterlassen und die Vorschläge der anderen weiterentwickeln. So wird sichergestellt, dass alle Beiträge effizient erfasst werden.

Wenn Sie beispielsweise eine surreale Kunstserie planen, können Sie Rubriken für Themen wie „Traumlandschaften“, „Natur-Tech-Hybride“ und „abstrakte Figuren“ erstellen.

🧠 Wissenswertes: Das teuerste KI-Kunstwerk wurde für 432.000 US-Dollar verkauft. Es ist bekannt als Portrait of Edmond de Belamy und zeigt das Porträt einer fiktiven Person, das von einer KI namens Generative Adversarial Network erstellt wurde. Es wurde von Mitgliedern des französischen Kunstkollektivs „Obvious Art“ ins Leben gerufen.

ClickUp Docs

Erstellen Sie eine zentrale Datenbank mit KI-Bildvorlagen in ClickUp Docs

ClickUp Docs ist ein hervorragendes tool zum Erstellen und Speichern eines zentralen Repositorys mit KI-Kunst-Prompts, um Ihre kreativen Ideen an einem Ort zu organisieren und darauf zuzugreifen.

Teams können nahtlos zusammenarbeiten und Vorlagen für verschiedene künstlerische und gestalterische Aufgaben erstellen, bearbeiten und verfeinern.

Sie organisieren diese Vorlagen in verschachtelten Seiten, Ordnern oder Spaces nach Kategorien wie „KI-Kunst“, „Produktfotografie“ oder „Social-Media-Grafiken“. Außerdem besteht eine nahtlose Verbindung zum Tool für Aufgaben und Whiteboards, sodass alle Ihre Informationen an einem zentralen Ort gespeichert sind.

📖 Lesen Sie auch: Die 11 besten Alternativen und Konkurrenten zu Midjourney für die KI-Bildgenerierung

ClickUp-Chat

Holen Sie sich Feedback von Ihrem Team und besprechen Sie Änderungen gemeinsam mit ClickUp Chat

ClickUp Chat bietet leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit, um die Kommunikation im Team und das Feedback in Echtzeit zu fördern. Sie können Chat nutzen, um Ideen zu diskutieren, Erkenntnisse auszutauschen oder die Arbeit der anderen zu kritisieren, wenn Sie an Kunstprojekten arbeiten.

Sie können auch spezielle Kanäle für bestimmte Projekte einrichten oder diese in Aufgaben und Dokumente integrieren, sodass alle an Diskussionen teilnehmen können und gleichzeitig direkten Zugriff auf die relevanten Vorlagen und Ressourcen haben.

Verwenden Sie ClickUp Assign Comments, um bestimmte Stakeholder für Feedback zu taggen

Außerdem verbessert ClickUp Assign Comments* den Feedback-Prozess, indem Kommentare in umsetzbare Aufgaben umgewandelt werden. So können Sie beispielsweise während einer Designprüfung den Designer direkt taggen, um eine Layout-Anpassung zu veranlassen.

Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung, um eine klare Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

Best Practices und Tipps zur Optimierung Ihrer Prompts

Das Erstellen effektiver Vorgaben für die /AI-Bildgenerierung ist entscheidend, um die gewünschten visuellen Ergebnisse zu erzielen.

Hier sind einige Schlüssel-Strategien zur Verbesserung Ihrer Prompts: Stimmung und Stil: Adjektive sind eine hervorragende Möglichkeit, die gewünschte Stimmung oder Ästhetik zu vermitteln. Wenn Sie einen modernen, klaren Look suchen, könnten Sie beispielsweise angeben: „Erstelle ein minimalistisches Design mit klaren Linien und einer neutralen Farbe“ Künstlerische Referenzen: Beziehen Sie sich auf berühmte Künstler oder Stilrichtungen. Fragen Sie beispielsweise nach „einem impressionistischen Bild“ oder „etwas, das an Picassos abstrakte Arbeiten erinnert“. Finden Sie die richtige Balance zwischen Länge und Detailgenauigkeit: Eine gute Eingabe muss detailliert sein, sollte den Bildgenerator aber nicht überfordern. Für einfache Konzepte reichen 5–7 Wörter aus, während komplexe Eingaben möglicherweise etwas mehr Erläuterung erfordern. Verfeinern Sie durch Iteration: Wenn die KI Ihre Vision beim ersten Versuch nicht erfasst, passen Sie Ihre Eingabe an und versuchen Sie es erneut. Kleine Anpassungen können einen großen Unterschied machen, und das Führen eines Protokolls über Erfolge hilft dabei, zukünftige Ergebnisse zu verbessern. Experimentieren Sie mit Variationen: Versuchen Sie, Adjektive zu ändern oder neue Elemente hinzuzufügen, um verschiedene Ergebnisse zu erkunden. Das Experimentieren mit unterschiedlichen Formulierungen oder Details hilft dabei, neue visuelle Interpretationen zu entdecken und dem perfekten Ergebnis näher zu kommen.

Verwandeln Sie Ihre Ideen mit ClickUp in atemberaubende Bilder

Mit über 50 KI-Bildvorlagen aus diesem Blogbeitrag in Ihrem Werkzeugkasten sind die Möglichkeiten zur Erstellung atemberaubender Bilder grenzenlos. Von Produktfotografie bis hin zu ansprechenden Social-Media-Beiträgen – KI kann Ihren kreativen Prozess auf ein neues Niveau heben.

Doch während KI unendliche Inspiration bietet, ist es für den Erfolg entscheidend, Ihre kreativen Projekte organisiert und auf Kurs zu halten. Hier kommt ClickUp ins Spiel.

ClickUp organisiert Ihre Aufgaben, legt Fristen fest und ermöglicht mühelose Zusammenarbeit, sodass Ihre Ideen nicht nur Konzepte bleiben, sondern auf die effizienteste Art und Weise zum Leben erweckt werden.

Möchten Sie Ihre KI-generierten Bilder und Kunstprojekte auf ein neues Niveau heben? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅