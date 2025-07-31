Die 25 besten KI-Kunst-Ideen, um Ihre Kreativität anzuregen

KI hat ein einfaches Credo: Je besser die Eingabe, desto besser die Ausgabe. 🎯

In der KI-Terminologie ist die Eingabe die Vorlage und die Ausgabe das generierte Ergebnis. Heute nutzen sowohl professionelle als auch amateurhafte Künstler und Designer KI-Kunstvorlagen, um atemberaubende visuelle Kunst zu schaffen.

Kunstgeneratoren, die auf künstlicher Intelligenz basieren, haben neue Wege des künstlerischen Ausdrucks eröffnet. Da KI-generierte Kunst weltweit immer beliebter wird, ist es an der Zeit, dass auch Sie auf diesen Zug aufspringen.

Tools wie Midjourney, Stable Diffusion und DALL-E 2 machen es jedem leicht, mit KI-Kunstgeneratoren zu experimentieren. Sie liefern beeindruckende Ergebnisse – und das viel schneller als die meisten Computeranwendungen für Künstler.

Aber alles beginnt damit, dass Sie wissen, wie man die perfekte Vorlage schreibt. 🎨

Was sind KI-Kunst-Prompts?

KI-Kunst-Prompts sind Anweisungen, die in einen KI-gestützten Kunstgenerator eingegeben werden, damit dieser Kunstwerke und Bilder erstellen kann. Stellen Sie sich vor, Sie geben einem Künstler Anweisungen, nur dass es sich in diesem Fall um ein hochentwickeltes Computerprogramm handelt.

Eine gute KI-Kunstvorlage ist klar, spezifisch, detailliert und vor allem fantasievoll. ! 🤖

Warum brauchen Sie eine gute KI-Vorgabe?

Um Inhalte – Text oder Bilder – zu erstellen, stützen sich KI-Content-Generatoren auf ihr Verständnis der Eingabeaufforderung. Anschließend vergleichen sie die Einzelheiten der Eingabeaufforderung mit dem Datensatz, mit dem sie trainiert wurden. Daher spielt die Eingabe oder die Eingabeaufforderung eine entscheidende Rolle in diesem Prozess.

Natürlich gibt es kein Standardverfahren für das Verfassen einer guten Vorlage. Möglicherweise benötigen Sie einige Versuche, bevor das Modell ein Bild erzeugt, das genau Ihren Vorstellungen entspricht. Dieser Prozess des Ausprobierens und der Fehler hilft Ihnen zu verstehen, wie sich verschiedene Elemente der Vorlage auf das generierte Kunstwerk auswirken.

Die 25 besten Beispiele für KI-Kunst-Prompts zur Bilderzeugung

Wir haben eine Sammlung von Anregungen zusammengestellt, mit denen Sie auf nahezu jedem /AI-gesteuerten Kunstgenerator faszinierende Bilder erstellen können.

1. Futuristische Stadtlandschaften

via Gencraft

Erzeuge ein Stadtbild, das eine geschäftige, futuristische Metropole mit hoch aufragenden Wolkenkratzern mit einzigartigen, komplexen Designs feature. Fange eine lebendige, hochtechnologische städtische Umgebung mit holografischen Werbetafeln ein, die die Skyline der Stadt und die Straßen darunter beleuchten.

2. Lebendige Farben und Farbverläufe

via Gencraft

Erzeuge ein Bild voller lebhafter Farbe und Farbverläufe, das eine abstrakte und visuell beeindruckende Komposition bildet. Die Farben sollten ineinander übergehen und ein Gefühl von Bewegung und Energie vermitteln.

3. Surreale Landschaften

via Gencraft

Erzeuge ein surreales Landschaftsbild, das schwebende Inseln, umgedrehte Berge und unkonventionelle Flora feature. Verleihe dem Bild eine traumhafte Qualität, die die Grenzen der Realität sprengt. Zaubern Sie eine Szene mit fantasievollen und jenseitigen Elementen.

4. Porträts

via Gencraft

„Erstellen Sie ein Porträtbild, das die Mimik, Features und Emotionen einer Person in Nahaufnahme zeigt. Halten Sie den Hintergrund neutral, um die Präsenz der Person zu betonen. Bringen Sie die Tiefe und Persönlichkeit des Motivs zur Geltung und schaffen Sie ein fesselndes und gut komponiertes Porträt.“

5. Himmelskörper

via Gencraft

Erzeuge ein Bild, das Himmelskörper in der Weite des Space featuret. Beziehe Planeten, Sterne und Galaxien mit ein, um eine faszinierende kosmische Szene zu schaffen.

6. Tiefe, dunkle Wälder

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild eines tiefen, dunklen Waldes mit uralten, hoch aufragenden Bäumen. Fange die geheimnisvolle Atmosphäre mit verdrehten Bereichen ein, die unheimliche Schatten auf den Waldboden werfen. Wecke ein Gefühl von Einsamkeit und Faszination.“

7. Geografische Features

via Gencraft

Erzeuge ein Bild, das verschiedene geografische Features darstellt, darunter hoch aufragende Berge, gewundene Flüsse, weitläufige Wüsten und üppige Täler. Das Gelände, aus dem die Bilder entstehen, ist vielfältig und zeigt die natürliche Schönheit der Erde in all ihren Formen.

8. Unterwasser-Meereslandschaft

via Gencraft

Erzeuge ein Unterwasserbild, das die Schönheit der Tiefen des Ozeans einfängt. Füge Korallenriffe, exotische Fische und Wasserpflanzen hinzu, wobei das Sonnenlicht durch das Wasser scheint und so eine dramatische Beleuchtung und ein Spiel von Farbe erzeugt.

9. Sport-Ereignisse

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild, das die Atmosphäre eines Sportereignisses in einem überfüllten Stadion einfängt. Zeige die Energie, die Aufregung und den Wettkampf, während die Athleten ihren jeweiligen Sport ausüben. Die Szene ist voller Action und fängt die Essenz eines spannenden Sportereignisses ein. “

10. Geschäft und Handel

via Gencraft

Erstellen Sie ein Bild, das die Geschäfts- und Handelswelt einer modernen Stadt darstellt. Zeigen Sie hoch aufragende Wolkenkratzer, belebte Straßen voller Berufstätiger und das dynamische Treiben eines florierenden Geschäftsviertels. Zeigen Sie Menschen, die an Meetings teilnehmen, durch Finanzviertel eilen und elektronische Anzeigetafeln, die aktuelle Börseninformationen anzeigen.

11. historische Ereignisse

via Gencraft

Erstelle ein Bild, das die Mondlandung zeigt, mit einem Feature: einem einsamen Astronauten, der auf der Mondoberfläche steht. Zeige das Eagle-Modul der Apollo 11, das in der Nähe steht.

12. Visualisieren Sie Musiknoten

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild, das Musiknoten in einer abstrakten und dynamischen Komposition visualisiert. Lass die Musiknoten in der Luft tanzen und eine Symphonie aus Formen und Symbolen bilden, die die Essenz des Klangs vermitteln. Zeige die Noten, wie sie in der Luft schweben und sich miteinander verflechten und so eine visuell harmonische Komposition bilden.“

13. Nationen und Sehenswürdigkeiten

via Gencraft

„Erstellen Sie ein Bild, das die Essenz Usbekistans einfängt. Zeigen Sie die komplexe Architektur historischer Städte wie Samarkand und Buchara und heben Sie dabei den kulturellen Reichtum der Region hervor. Setzen Sie das Bild vor den Hintergrund der trockenen Schönheit der Kysylkum-Wüste.“

14. Blumen und Gärten

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild eines malerischen Gartens, der mit vielfältigen, leuchtenden Blumen in voller Blüte geschmückt ist. Fange die Ruhe der Szene ein, mit sorgfältig angelegten Blumenbeeten und gewundenen Wegen. Die Szene sollte Ruhe ausstrahlen: eine Kombination aus sorgfältig angelegten Blumenbeeten und gewundenen Wegen.“

15. Abstrakte, mechanische Gärten

via Gencraft

„Erzeuge ein surreales Bild eines abstrakten und mechanischen Gartens, in dem metallische Blumen mit Zahnrädern als Blütenblätter dienen und Roboterranken an imaginären Strukturen emporranken.“

16. Ruhige Landschaften

via Gencraft

„Erstelle ein Bild, das die atemberaubenden Landschaften der Alpen einfängt. Zeige hoch aufragende, schneebedeckte Gipfel, üppig grüne Wiesen und kristallklare Alpenseen. Füge malerische Dörfer hinzu, die sich in die Täler schmiegen.“

17. Welt-Ereignisse

via Gencraft

„Erstellen Sie ein Bild, das eine Versammlung der Vereinten Nationen zeigt, bei der Vertreter aus aller Welt zusammenkommen, um dringende globale Probleme zu diskutieren und anzugehen. Fangen Sie die Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Perspektiven in diesem Raum ein, die den gemeinsamen Aufwand um Frieden, Zusammenarbeit und Verständnis auf globaler Ebene symbolisieren.“

18. Realistische Fotografien

via Gencraft

„Erstellen Sie eine Reihe realistischer Fotos, die alltägliche Momente auf authentische und nachvollziehbare Weise einfangen. Stellen Sie sich Szenen aus dem Alltag von Menschen vor, ihre unverfälschten Gesichtsausdrücke und die Schönheit, die sich in gewöhnlichen Details verbirgt. “

19. Reale oder historische Zeichen

via Gencraft

„Erstelle ein realistisches Foto von Malcolm X, dem einflussreichen Bürgerrechtsführer. Fange sein Charisma, seine Entschlossenheit und sein Committen für Gerechtigkeit und Gleichheit ein. Stelle dir einen Moment vor, der sein Charisma, seine Entschlossenheit und sein Committen für Gerechtigkeit und Gleichheit widerspiegelt. “

20. Kunst neu erschaffen

via Gencraft

„Erstellen Sie ein impressionistisches Ölgemälde im Aquarellstil, das einen ruhigen Teich darstellt. Verwenden Sie Pinselstriche, um Farben zu mischen, das Spiel von Licht und Farbe einzufangen und einen warmen Schein von fleckigem Sonnenlicht einzufügen.“

21. Jahreszeiten

via Gencraft

Fangen Sie die Schönheit der Wintersaison in einer einzigen Szene ein und probieren Sie saisonale Elemente und Farbpaletten aus, um die Harmonie der Naturzyklen zu vermitteln.

22. Liniendiagramme

via Gencraft

„Erstellen Sie ein Liniendiagramm, das die Zunahme der Nutzung sauberer Energien in den letzten fünf Jahren veranschaulicht. Achten Sie darauf, zwei Achsen und mit Beschreibung versehenen Datenpunkte zu erstellen, um den Aufwärtstrend bei der Nutzung sauberer Energien darzustellen.“

23. Folien für eine Präsentation

via Gencraft

„Erstellen Sie eine Präsentationsfolie zu Verkaufschancen in einer bestimmten Region. Fügen Sie eine Karte mit den Schlüsselregionen und prägnanten Stichpunkten hinzu, die das Marktpotenzial, die Zielgruppe und potenzielle Wachstumsbereiche umreißen. “

24. Emotionen visuell darstellen

via Gencraft

„Erstellen Sie eine Visualisierung, die immense Freude darstellt. Verwenden Sie lebhafte Farben wie Gelb und Orange, die sich zu dynamischen Formen verbinden, um Freude und Feierlichkeit zu vermitteln. Versuchen Sie, Freude durch Farbe und Form einzufangen. “

25. Logos und Embleme erstellen

via Gencraft

„Generieren Sie Optionen für Embleme für eine renommierte Hochschule mit Symbolen wie einem Schild, einem offenen Buch und einem Stift. Ordnen Sie diese Elemente in einer ansprechenden Farbe an, um ein Gefühl von Wissen, Tradition und Aufklärung zu vermitteln.“

Verwendung von KI-Kunst-Impulsen

Die Verwendung von KI-Kunst-Prompts hat zwei wesentliche Vorteile: Die Verwendung von KI zur Erzeugung von Bildern spart Zeit und Kosten. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass sie nicht den Einschränkungen unterliegt, denen Menschen unterliegen, wie z. B. bestimmte Fähigkeiten und begrenzte Kenntnisse verschiedener künstlerischer Stile. 💫

Hier sind einige großartige Vorteile der Verwendung von KI-Impulsen.

Zeiteffizienz

Mit einem guten Prompt können Sie ein Bild in Sekundenschnelle erstellen, anstatt stundenlang manuell an einem Originalbild zu arbeiten. Das Anpassen des Prompts, um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu erzielen, dauert höchstens noch ein paar Minuten.

Kosteneffizienz

Zeit ist Geld, und mit kostengünstigen, programmierfreien KI-Tools können Geschäfte ihre Inhalt-Produktion deutlich steigern und gleichzeitig die Produktionskosten senken. Prompts geben Künstlern einen Vorsprung mit ersten Ideen und Anleitungen, anstatt endlos zu experimentieren, um einen kreativen Funken zu finden, was Geld für verschwendete Materialien und Zeit spart.

Konsistenz

Durch die Verwendung von Prompts für KI-Bildgeneratoren erzielen Sie Konsistenz. Da Bildgeneratoren textuelle Anweisungen und maschinelles Lernen verwenden, können Sie viele originelle Designs erstellen, ohne dabei von Branding-Richtlinien oder bevorzugten Stilen abzuweichen.

Barrierefreiheit

Experten behaupten auch, dass KI-Tools wie Midjourney, Dall-E und Stable Diffusion die Erstellung von Inhalten demokratisiert haben. Die Prompts sind für alle zugänglich. Sie müssen also kein Experte für Kunst oder künstliche Intelligenz sein, um visuell ansprechende Bilder zu erstellen 👍🏼

Vielseitigkeit

Die Verwendung von Prompts für KI-Kunst bietet Ihnen außerdem eine unvergleichliche Vielseitigkeit – KI ist hervorragend darin, verschiedene künstlerische Stile zu verstehen und nachzuahmen. Das kann Künstler dazu ermutigen, mit verschiedenen Stilen und Techniken zu experimentieren.

Innovation

Bildgeneratoren regen Künstler auch dazu an, über den Tellerrand hinauszuschauen. Sie können Neuland erkunden und mit unkonventionellen Ideen und Kombinationen atemberaubende, noch nie dagewesene Kunstwerke schaffen. KI-Kunsttools helfen auch dabei, Anregungen zu generieren, die Ihnen beim Brainstorming und bei der Schaffung innovativer Kunstwerke helfen.

Schließlich können KI-Kunst-Prompt-Generatoren Künstler dazu herausfordern, ihre Grenzen zu erweitern. Indem sich Künstler mit neuen und herausfordernden Prompts beschäftigen, verfeinern sie ihre Techniken und erweitern ihre Fähigkeiten.

Häufige Herausforderungen und Hindernisse bei der Verwendung von KI-Impulsen für die Kunst

Das Aufkommen von KI in der Erstellung von Inhalt hat Diskussionen und Debatten unter Künstlern und Designern ausgelöst. Abgesehen von Bedenken hinsichtlich Urheberrechtsverletzungen, Eigentümerschaft und Datenscraping bleibt die Abwertung menschlicher Kunstfertigkeit ein Anliegen für erfahrene Künstler.

Ein häufiger Nachteil der Verwendung von KI-Vorgaben ist, dass sie einschränkend sind. Da KI-Kunstgeneratoren ausschließlich auf diesen Vorgaben basieren, gibt es keinen Spielraum für Experimente mit Elementen und Stilen außerhalb der Vorgaben. Daher können KI-Bildgeneratoren möglicherweise Nuancen und Feinheiten nicht erfassen, die ein Kennzeichen guter Kunst sind. KI-generierte Kunst neigt außerdem dazu, eine Formel zu sein und es fehlt ihr an einer persönlichen Note.

Eine weitere Herausforderung ist die übermäßige Abhängigkeit von KI-generierten Anregungen. Künstler könnten Schwierigkeiten haben, ein Gleichgewicht zwischen Produktionsvolumen und guter Qualität zu finden.

Die eigene kreative Stimme im Vordergrund zu behalten und sich gleichzeitig auf KI-Impulse zu verlassen, ist eine weitere Herausforderung. Trotz dieser Herausforderungen entwickeln sich Bildgeneratoren langsam zu fantastischen Tools für die Erstellung von Inhalt.

Nur noch eine letzte Hürde bleibt: die Erstellung effektiver Prompts, die relevanten, überzeugenden und nützlichen Inhalt generieren können. 💡

Finden wir heraus, wie das zu erledigen ist.

Wie man KI-Kunst-Prompts für die Bilderzeugung schreibt

Um eine Vorlage, die Arbeit leistet, zu schreiben, sollten Sie folgende Details angeben: das Format des Bildes, das zentrale Thema, Details zum Thema, stilistische Features oder Referenzen sowie Details zur gesamten Komposition.

Hier finden Sie eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Erklärung.

Beginnen Sie damit, die Art der gewünschten Kunst zu beschreiben. Entscheiden Sie, ob es sich um ein Foto, eine Zeichnung, eine Skizze, ein Ölgemälde oder um eine 3D-Rendering handelt. Legen Sie dann klar den Schwerpunkt des Werks fest. Das kann eine Person, ein Tier, ein Objekt oder ein abstraktes Konzept sein.

Beschreiben Sie als Nächstes die Besonderheiten der Hauptelemente Ihres Bildes. Geben Sie Informationen zu Farben, Formen, Größen und Texturen an, damit das Tool präzise Details generieren kann. Beschreiben Sie die von Ihnen gewünschte künstlerische Form und den Stil mit Stichwörtern wie „abstrakt“, „minimalistisch“, „expressionistisch“ oder „surreal“, um die Ästhetik zu beschreiben.

Legen Sie schließlich die Komposition so detailliert wie möglich fest. Geben Sie die Kunstschule, den Beleuchtungsstil, das Seitenverhältnis, die Proportionen und die Kamerawinkel an. Ansonsten können Sie sich auf den Hintergrund und den Kontext konzentrieren.

Angenommen, Sie benötigen ein Bild eines Wikingers vor einem modernen Hintergrund. Schauen wir uns die einzelnen Phasen an, die zum Verfassen der richtigen Vorlage für dieses Beispiel erforderlich sind:

Format angeben: Foto generieren… Beschreiben Sie das Thema: Erstellen Sie ein Foto eines Wikinger-Kriegsherrn... Details hinzufügen: Erstellen Sie ein Foto eines Wikinger-Kriegsherrn, der eine Axt hält... Beschreiben Sie den Stil: Erzeugen Sie ein Foto im Pop-Art-Stil, das einen Wikinger-Kriegsherrn mit einer Axt in einer monochromen Totale zeigt... Fügen Sie weitere Details hinzu: Erzeugen Sie ein Foto im Pop-Art-Stil, auf dem ein Wikinger-Kriegsherr mit erhobener Axt in einer monochromen Totale vor dem Times Square in New York steht.

Anschließend können Sie Details und Nuancen hinzufügen, beispielsweise detaillierte Beschreibungen, um Kunstwerke und Designelemente zu generieren, darunter Elemente wie bestimmte Kunststile wie Pop-Art, Schulen oder Genres, Verweise auf Ikonen der Popkultur oder Textelemente.

Je klarer und spezifischer Ihre Eingaben sind, desto detaillierter und nuancierter wird das Bild.

Verwenden Sie ClickUp, um kreative KI-Anregungen zu erstellen.

Nutzen Sie ClickUp Brain als leistungsstarkes Tool, um alles zu erledigen – vom Verfassen alltäglicher E-Mails bis hin zur Erstellung atemberaubender Kunstwerke.

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie mit KI schneller arbeiten können, indem Sie ... nun ja, KI einsetzen?

Das Verfassen von KI-Kunst-Prompts erfordert Zeit und Übung. Mit dem Kunst-Prompt-Generator von ClickUp erhalten Sie jedoch ein leistungsstarkes KI-Modell, das Ihre Anweisungen interpretiert und Prompts für nahezu jeden kostenlosen KI-Kunstgenerator erstellt.

ClickUp bietet auch ein Feature mit einer Bibliothek mit Prompt-Vorlagen, mit denen Sie Prompts schneller und einfacher erstellen können. Es gibt auch vorgefertigte Prompts. 👏🏼

Sie können Ihre Ideen und Vorlieben eingeben, und ClickUp Brain, der native KI-Assistent von ClickUp, schlägt Ihnen Themen, Konzepte und Elemente vor, die zu diesen Ideen passen. Mit wenigen Klicks können Sie fertige Vorschläge erstellen, die Sie in Ihren KI-Bildgenerator einspeisen können.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um beschreibende KI-Kunst-Prompts schneller zu generieren.

Und das Beste daran? Sie können KI-Bilder direkt in ClickUp Brain generieren.

Erstellen Sie KI-Kunst in Ihrem Arbeitsbereich mit ClickUp Brain.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie KI-Kunst, ohne eine Eingabe zu machen! Ja, Sie haben richtig gelesen. Warum tippen, wenn Sie die Eingabe stattdessen mit Talk to Text in ClickUp Brain MAXdiktieren können? Das ist viermal schneller als Tippen und verkürzt die Zeit, die Sie benötigen, um Ihre Vision auf die Leinwand zu bringen! Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen frei und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX.

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Ideen während Ihrer Brainstorming-Sitzungen zum Leben erwecken?

Während Sie Ihre Gedanken, Ideen und Strategien auf ClickUp Whiteboards festhalten, können Sie auch eine Eingabe in natürlicher Sprache machen, um ein Bild zu generieren, das diese visuell darstellt!

Bilder auf ClickUp-Whiteboards generieren Wandeln Sie Text direkt aus Whiteboards mit ClickUp Brain in Aufgaben um.

Tauchen Sie ein in eine Welt voller vielfältiger Themen, Stile und Motive. Von abstrakten Wundern bis hin zu hyperrealistischen Porträts ist für jeden etwas dabei. Mit jeder Vorlage können Sie KI-Kunst schaffen und dabei Neuland in Ihrem künstlerischen Ausdruck erkunden.

Werden Sie Teil einer lebendigen Community aus Künstlern, Designern und Lehrern, die ClickUp nutzen, um inspiriert und produktiv zu bleiben. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✨