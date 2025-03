10 beste KI Art Generator Tools für Designer im Jahr 2025

Die KI-Technologie hat die Kreativ- und Marketingwelt im Sturm erobert. Überall gibt es ein neues Tool, mit dem Sie Chatbots, KI-generierte Bilder oder Blogbeiträge aus Textvorgaben erstellen können.

Heute wollen wir uns jedoch einem der aufregendsten Bereiche im Space der künstlichen Intelligenz widmen - den KI-Kunstgeneratoren.

Es war noch nie so einfach, eigene Kunst zu erstellen. Ganz gleich, ob Sie fotorealistische Bilder lieben, Anime oder ein Ölgemälde erstellen möchten, KI-Art-Tools können Ihnen dabei helfen, ein Meisterwerk zu schaffen. Aber woher weiß man, welche KI Kunst App die beste ist, wenn es so viele gibt?

Werfen Sie einen genaueren Blick darauf, was Sie von einem KI-Kunstgenerator-Tool erwarten sollten, und sehen Sie, welche es in diesem Jahr in unsere Liste der "Besten der Besten" geschafft haben.

Was ist ein KI-Kunstgenerator?

Ein KI-Kunstgenerator ist ein Computerprogramm, das künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens einsetzt, um Originalkunstwerke zu erstellen oder vorhandene Bilder zu bearbeiten. Diese Tools nutzen Techniken des maschinellen Lernens, um Muster in Daten wie Bildern oder Texten zu analysieren und dann auf der Grundlage dieser Muster neue Inhalte zu erstellen.

Worauf sollten Sie bei KI-Kunstgeneratoren achten?

Fast jeden Tag taucht eine neue KI-Kunst- oder KI-Bildgenerierung auf. Jeder verspricht etwas Neues und Aufregendes oder bessere, schnellere oder günstigere Ergebnisse. Woher wissen Sie also, welcher Kunstgenerator der richtige für Sie ist?

Wenn Sie überlegen, welchen KI-Gestaltungsgenerator Sie verwenden möchten, sollten Sie genau überlegen:

Preisgestaltung: Brauchen Sie einen kostenlosen KI-Grafikgenerator, einen mit Guthaben oder ein Abonnement?

Brauchen Sie einen kostenlosen KI-Grafikgenerator, einen mit Guthaben oder ein Abonnement? Zugänglichkeit: Bevorzugen Sie eine eigenständige Web-App oder ein Desktop-Programm?

Bevorzugen Sie eine eigenständige Web-App oder ein Desktop-Programm? Geschwindigkeit der Ausgabe: Müssen Sie die Bilder so schnell wie möglich erstellen oder können Sie auch länger warten?

Müssen Sie die Bilder so schnell wie möglich erstellen oder können Sie auch länger warten? Bildstil: Kann es hochwertige KI-Kunst in dem von Ihnen gewählten Stil erzeugen?

Kann es hochwertige KI-Kunst in dem von Ihnen gewählten Stil erzeugen? KI-Algorithmus: Bevorzugen Sie DALL-E 2 oder Stable Diffusion? Oder sind Sie offen für jeden Algorithmus zur Erzeugung von KI-Kunst?

Bevorzugen Sie DALL-E 2 oder Stable Diffusion? Oder sind Sie offen für jeden Algorithmus zur Erzeugung von KI-Kunst? Support: Wie sieht der Support für den Kunstgenerator aus? Ist er kundenfreundlich?

Wie sieht der Support für den Kunstgenerator aus? Ist er kundenfreundlich? Community: Wollen Sie von anderen Benutzern lernen und Tipps freigeben, oder wollen Sie die App einfach alleine erledigen?

Die meisten KI-Kunstgeneratoren und Tools für die Erstellung von KI-Inhalten werden Ihnen helfen, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Ihre endgültige Wahl wird daher wahrscheinlich von einem der oben genannten Bereiche abhängen. Überlegen Sie, was Sie von Ihrem KI-Grafik- und Bildgenerator erwarten und benötigen, erstellen Sie eine Auswahlliste und testen Sie dann einige Tools, um Ihr ideales Tool mit Ihren bevorzugten Grafikstilen zu finden.

Die 10 besten KI-Grafikgeneratoren für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, die App zu entdecken, mit der Sie das perfekte Buchcover gestalten oder ansprechende Bilder für Ihren nächsten Blogbeitrag erstellen können? Hier sind die 10 besten KI-Grafikgeneratoren, die es derzeit gibt.

1. Midjourney

über Midjourney Midjourney ist ein KI-Bildgenerator, der jedem die Möglichkeit gibt, Kunst in einem breiten Bereich verschiedener Kunststile zu erstellen. Dieser Kunstgenerator nimmt Ihre Texteingaben und verwendet einen Discord-Bot, um sie in beeindruckende Grafiken für den privaten und professionellen Gebrauch zu verwandeln.

Midjourney beste Features:

Einfach und unterhaltsam zu benutzen

Kontinuierliche Verbesserungen der Grafikqualität von KI-generierten Stücken für web-Design Starkes Gemeinschaftsgefühl dank der Existenz in Discord



Midjourney Limitierungen:

Die Aufforderung des Tools zum Hochskalieren von Bildern kann das Design der Ausgabe leicht verändern

Kann anfangs verwirrend sein, besonders für Benutzer, die neu in Discord sind

Midjourney Preise:

Gratis Testversion verfügbar

Basic Plan: $10/Monat

$10/Monat Standard Plan: $30/Monat

$30/Monat Pro Plan: $60/Monat

Midjourney Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (5 Bewertungen)

4.5/5 (5 Bewertungen) Capterra: N/A

Sieh dir das an! Midjourney-Vorlagen* !

2. Canva KI

über CanvaCanva hat kürzlich ein neues Feature in sein Toolkit aufgenommen: den KI-Bildgenerator "Text to Image". Mit dieser nativen KI-App können Sie einen Text eingeben, woraufhin das Tool der künstlichen Intelligenz von Canva vier Bilder generiert, die genau dem entsprechen, wonach Sie suchen. Für Designer ist dies eine willkommene Ergänzung zu ihrer Vorlagenbibliothek und ihren Grafik-Features.

Canva KI beste Features:

Teil von Canva, ideal für bestehende Benutzer

Erstellen von Grafiken, die an Ihr spezifisches Seitenverhältnis angepasst sind

Stilauswahl hilfreich für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit KI-Grafikgeneratoren haben

Canva KI Limitierungen:

KI-Grafikgenerator nur innerhalb des Canva-Ökosystems verfügbar

Kann aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit für einige KI-Grafikgenerator-Tools zu "einfach" erscheinen

Canva KI Preise:

Sie können die Text to Image App von Canva als Teil eines beliebigen Plans nutzen.

Free

Pro: 12,99 $/Monat

Canva KI-Bewertungen und Rezensionen:

Es gibt zwar keine eigenständigen Bewertungen für das KI-Produkt von Canva, aber es gibt Bewertungen für Canva.

G2: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

4.7/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,000+ Bewertungen)

3. DALL-E 2

über DALL-E 2 DALL-E 2 ist der KI-Kunstgenerator und das Modell des beliebten Erstellers von Tools, OpenAI. Dieses Tool hilft Benutzern bei der Erstellung realistischer Bilder auf der Grundlage von Textvorgaben.

Ein spannendes Feature von DALL-E 2 ist die Möglichkeit, ein Bild über seine ursprüngliche Leinwand hinaus zu erweitern, das sogenannte Outpainting. Auf diese Weise lassen sich auf unterhaltsame Weise atemberaubende Landschaften oder ein breiteres Bild für ein Bild in sozialen Medien oder einen Blogbeitrag erstellen. Wählen Sie aus mehreren Bildern von realistischen Kunstwerken, einem Ölgemälde oder einer Illustration.

DALL-E 2 beste Features:

Hervorragend geeignet für die Erstellung surrealer und unwirklicher KI-generierter Kunst

Benutzerfreundliche Oberfläche, die das Erstellen von Bildern erleichtert

Möglichkeit, verschiedene Kunstmodelle, Stile und Konzepte zu mischen, um kohärente und hochwertige Bilder zu erstellen

DALL-E 2 Limitierungen:

Einige Ausgaben erzeugen Bilder, die verschwommen oder pixelig sind

Lange Verarbeitungszeiten für komplexe KI-Grafiken

DALL-E 2 Preise:

DALL-E 2 arbeitet mit einem Preismodell auf Guthabenbasis. Sie können Guthaben in Blöcken von 115 kaufen und diese Guthaben verwenden, um Bilder zu erzeugen. Jede Textabfrage kostet Sie ein Guthaben, aber es werden vier einzigartige Bilder auf der Grundlage Ihrer Abfrage generiert.

free : Gratis

Gratis 115 Guthaben: $15

DALL-E 2 Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (15 Bewertungen)

4.2/5 (15 Bewertungen) Kapitelra: N/A

4. Jaspis Kunst

über Jaspis Jasper Art ist der KI-Kunstgenerator des Teams, das hinter dem beliebten KI Schreib-Tool jasper. Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, KI Kunst Generation Prompts zu verwenden, um Bilder aus verschiedenen Kunststilen und Stimmungen zu erstellen, zu verwenden neben Ihren Marketing-Inhalten .

Jasper Art beste Features:

Wählen Sie aus verschiedenen Stilen und Medien von KI-generierten Kunstoptionen

Verschiedene Modi zur Anpassung an Ihre Fähigkeiten, von Basic bis Freeform

Verwenden Sie Jaspers Brand Voice-Features, um KI-Kunst zu entwerfen, die zu Ihnen passt markenmanagement-Strategie Jasper Art Limits:

Keine kostenlose Testversion oder unbezahlte Version - Benutzer benötigen ein aktives Jasper Abonnement

Die App zur Erstellung von KI-Kunstwerken eignet sich gut für kreative Bilder, bietet aber weniger Optionen für professionellere oder formale Grafiken

Preise für Jasper Art:

Um Jasper Art nutzen zu können, benötigen Sie ein aktives Jasper Abonnement. Jasper Art ist ohne zusätzliche Gebühr enthalten.

Ersteller: $49/Monat

$49/Monat Teams: $125/Monat

$125/Monat Business: Preise auf Anfrage bei Jasper

Jasper Art Bewertungen und Rezensionen:

Wie bei Canva gibt es auch für den KI-Kunstgenerator von Jasper keine eigenen Bewertungen. Stattdessen sehen die Gesamtbewertungen von Jasper wie folgt aus:

G2: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,500+ Bewertungen)

5. Traum von WOMBO

über Traum Dream von WOMBO ist eine mobile App zur Erstellung von KI-Kunst, mit der Sie Wörter und Fotos in KI-generierte Kunst verwandeln können. Diese App wurde für Kreative und Künstler entwickelt, die spannende Bilder und KI-Kunst wollen. Außerdem können Sie in der integrierten Community lernen, wie Sie KI-Kunst erstellen, die Ihren Bedürfnissen entspricht, oder allgemeine Tipps zum Kunstgenerator erhalten.

Mit diesem Tool wird KI-Kunst in einem farbenfrohen und fantasievollen Stil erstellt.

Dream von WOMBO beste Features:

KI-Kunst ist auf mobilen Geräten leicht zu erstellen

Wählen Sie einen KI-Kunststil

Eingebaute Gemeinschaft von KI-Kunstliebhabern

Dream by WOMBO Beschränkungen:

Nur als mobile App für iOS- und Android-Geräte und auf Discord verfügbar

Besser für kreative, futuristische und künstlerische Bilder als für professionelle Grafiken

Dream by WOMBO Preise:

Gratis zum Herunterladen: Optionale In-App-Käufe, wie Premium Pläne, und die Option, deine KI-Kunst drucken zu lassen.

Dream by WOMBO Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

6. NachtCafe

über NachtCafe NightCafe ist ein KI-Kunstgenerator, der speziell für Kreative entwickelt wurde. Das Tool ist auf die Gemeinschaft ausgerichtet, mit einer großen Gruppe regelmäßiger Benutzer und häufigen Kunstherausforderungen. Ein interessantes Feature von NightCafe ist, dass Sie auf mehrere verschiedene KI-Algorithmen zugreifen können, so dass Sie mit DALL-E 2, Stable Diffusion und anderen an einem Ort experimentieren können.

NightCafe beste Features:

Mit dem KI-Ersteller können Sie Ihren eigenen Kunststil auswählen (Ölgemälde, Pixelkunst, Illustration usw.)

Wählen Sie aus einem Bereich der beliebtesten KI-Kunstalgorithmen mit maschinellem Lernen

Tägliche KI-Kunstherausforderungen sorgen für ein Gefühl der Gemeinschaft

NightCafe Beschränkungen:

Im Vergleich zu anderen Tools zur Erstellung von KI-Kunstwerken ist der Zugang zu Support und Kundendienst nicht immer einfach

Einige Benutzer berichten, dass die Filter zur Erzeugung von KI-Kunst zu empfindlich sein können

NightCafe Preise:

Free: 5 Guthaben/Tag plus Boni für die Teilnahme an Community Ereignissen

5 Guthaben/Tag plus Boni für die Teilnahme an Community Ereignissen AI Anfänger : $5.99 für 100 Guthaben/Monat

$5.99 für 100 Guthaben/Monat AI-Hobbyist: $9,99 für 200 Guthaben/Monat

$9,99 für 200 Guthaben/Monat AI Enthusiast: $19.99 für 500 Guthaben/Monat

$19.99 für 500 Guthaben/Monat AI-Künstler: $49.99 für 1400 Guthaben/Monat

Benutzer können auch außerhalb von Abonnements Pakete von Guthaben kaufen, beginnend bei $7.99/100 Guthaben.

NightCafe Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (5 Bewertungen)

7. AutoDraw

über AutoDraw AutoDraw ist eines der kreativeren KI-Experimente von Google. Mit diesem schnellen, einfach zu bedienenden Tool können Sie Ihre Kritzeleien in beeindruckende Bilder verwandeln. Während Sie zeichnen, wird das webbasierte KI-Tool schlägt mögliche Formen und Bilder vor. Sie können dann Ihr einfaches Doodle mit einem Klick in eines dieser Bilder verwandeln.

AutoDraw beste Features:

Schnelles Verwandeln eines Doodles in ein definierteres, mit Linien gezeichnetes Bild

Äußerst schnelle webbasierte Anwendung

Fügen Sie Text und Farbe zu Ihren gezeichneten Bildern hinzu

AutoDraw Beschränkungen:

Es fehlen die Features, die für ein professionelles work tool benötigt werden

Kein echter KI-Grafikgenerator und erstellt nur einfache Formen und Zeichnungen

AutoDraw Preise:

kostenlos

AutoDraw Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Designs.ai

über KI Entwürfe.ai Designs.ai ist eine Plattform, die Vermarktern und Agenturen helfen soll, großartige Grafiken in großem Umfang zu erstellen. Die KI-generierte Kunstplattform verfügt über verschiedene Tools, die das Leben eines Marketers erleichtern - darunter ein KI-Tool zur Farbanpassung, ein Logo-Maker und ein Video-Maker.

Designs.ai beste Features:

Mehrere KI-gesteuerte Grafik-Tools in einer KI-Grafikgenerator-Plattform

Text-to-Speech- und Text-to-Video-Features, die anderen KI-Grafikgeneratoren fehlen

Eingebaut KI soziale Medien ferienkalender tool

Designs.ai Limits:

Keine mobile App verfügbar

Mit so vielen Features kann der Grafikgenerator für manche Benutzer überwältigend sein

Designs.ai Preise:

Gratis Testversion verfügbar

Basic: $29/Monat

$29/Monat Pro: $69/Monat

$69/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Designs.ai für Preise

Designs.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. BF Spark Art

über BF Funke BF Spark Art ist Teil des KI-unterstützten Toolkits von Creative Fabrica. Dieser KI-Kunstgenerator hilft Ihnen bei der Gestaltung kreativer Bilder in einem Bereich von Stilen und Seitenverhältnissen anhand einer Textvorgabe. Als Teil des Ökosystems von Creative Fabrica ist es ein großartiges Tool für Kreative, Künstler und Designer, die die Plattform bereits nutzen.

BF Spark Art beste Features:

Einfacher Einstieg für Anfänger, die KI-generierte Kunst erstellen möchten

Der Kunstgenerator ist in das Ökosystem von Creative Fabrica integriert

Prompt Builder bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit, detaillierte Prompts zu erstellen

BF Spark Art Limits:

Kostenlose Guthaben sind verfügbar, aber die Geschwindigkeit der Erstellung ist für den Kunstgenerator langsam

Bilder und Prompts werden automatisch freigegeben und können nur durch ein Upgrade ausgeblendet werden

BF Spark Art Preise:

Free

Spark: $9/Monat

BF Spark Art Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

10. DreamStudio

Über DreamStudio DreamStudio ist ein Durchbruch in der Technologie der künstlichen Intelligenz und bietet ein einzigartiges und innovatives Tool zur Bilderzeugung. Mit Hilfe fortschrittlicher maschineller Lernmodelle können Benutzer originelle, beeindruckende Bilder erstellen, indem sie Beschreibungen in natürlicher Sprache verwenden oder die Parameter bereits vorhandener Vorlagen anpassen. Egal, ob Sie als Künstler auf der Suche nach Inspiration oder als Ersteller von Inhalten auf der Suche nach einzigartigen Grafiken sind, DreamStudio ist Ihre erste Anlaufstelle.

DreamStudio beste Features:

Verwendet modernste GANs (Generative Adversarial Networks) zur Erstellung hochwertiger Bilder aus Textbeschreibungen

Bietet eine große Auswahl an Bildstilen, von realistisch bis abstrakt, für verschiedene kreative Anforderungen

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht die Anwendung auch für Benutzer ohne technische Vorkenntnisse einfach und intuitiv

DreamStudio Grenzen:

Die von der KI generierten Bilder sind zwar einzigartig, erfüllen aber nicht immer die Erwartungen des Benutzers oder spezifische Anforderungen

Die Qualität der Bilder kann variieren und erfordert manchmal mehrere Versuche, um ein gewünschtes Bild zu erzeugen

DreamStudio Preise:

$10 für 1.000 Guthaben (~5.000 Bilder)

DreamStudio Bewertungen und Rezensionen:

Produkt Hunt : 4.7/5 (20+ Bewertungen)

: 4.7/5 (20+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (2 Bewertungen)

In der kreativen Welt gibt es mehr als nur KI-Kunstgeneratoren. Ergänzen Sie Ihre KI-Kunst-Erstellungen mit diesen anderen kreativen KI-gestützten Tools.

ClickUp

Free more time and get creative inspiration with ClickUp AI

Wir bei ClickUp haben uns vorgenommen, die App zu werden, die alle anderen ersetzt. Da KI eine so zentrale Phase in unserem Leben einnimmt, bieten wir dir aufregende neue KI-gestützte Features, die dir helfen, besser und schneller zu arbeiten.

Denken Sie an ClickUp AI als Ihr KI-gestützter Assistent. Mit unserer Erfahrung im Bereich Produktivität haben wir ein Tool entwickelt, das Ihnen helfen kann zeit zu sparen und erstellen Sie im Handumdrehen neue Ideen, Konzepte und Inhalte, die begeistern.

ClickUp AI bietet Ihnen einen riesigen Bereich an aufregenden neuen Features, darunter:

Auto-generierte action Elemente aus Ihren Dokumenten und Aufgaben

Zusammenfassungen von Notizen mit einem Mausklick, design-Briefe , kommunikationsstrategien , und längere Inhalte

KI-gestütztes Schreiben mit integrierten und benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen

Mühelose Bearbeitung und Formatierung

Brainstorming-Ideen für marketing-Kampagnen , Ereignisse und mehr

ClickUp hat so viel zu bieten - diese KI Schreibfeatures und design Thinking Tools sind nur der Anfang. Ob Sie nach einem tool für die Zusammenarbeit bei der Gestaltung für Ihr Team oder wollen Sie einfach nur schnell neue Ideen finden - mit ClickUp AI gibt es so viel zu entdecken.

ClickUp AI beste Features:

Ideen brainstormen und in Minutenschnelle zum Leben erwecken

Verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um schnell hochwertige Inhalte zu erstellen

Bearbeiten Sie Ihre Texte, um sie professioneller, direkter oder ansprechender zu gestalten

ClickUp AI Limits:

ClickUp AI ist neu, daher wird es mit der Zeit wachsen und sich verbessern

Das KI-Feature ist nicht im Free Forever-Plan enthalten

ClickUp AI Preise:

Holen Sie sich eine kostenlose Testversion, um ClickUp AI auf jedem Plan (einschließlich Free Forever) zu testen, und fügen Sie ClickUp AI einfach zu jedem bezahlten Workspace für nur $5 pro Mitglied, pro Monat hinzu.

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

4.7/5 (6,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

KI Art Generation: Die Zukunft für kreative Teams

Auch wenn Sie gerne jede Woche stundenlang jeden KI-Grafikgenerator testen würden, wissen wir, dass andere Aufgaben auf Ihrer Liste stehen. Nutzen Sie diese Liste der besten KI-Grafikgeneratoren, um eine Auswahlliste der Features zu erstellen, die Sie unbedingt benötigen, und nutzen Sie Ihre Zeit mit Hilfe des maschinellen Lernens sinnvoller.

Wenn Sie erst einmal entdeckt haben, wie viel Spaß KI machen kann, suchen Sie nach weiteren Möglichkeiten, sie in Ihren Workflow einzubauen. Mit ClickUp AI können Sie noch mehr Zeit bei Aufgaben in den Bereichen Produktivität, Marketing und kreatives Schreiben einsparen. Kostenlos anmelden um noch heute mehr zu erfahren.