Wie generiert man Bilder mit ChatGPT?

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie ein benutzerdefiniertes Bild erstellen mussten, aber weder die Zeit noch die Fähigkeiten hatten, um ein Meisterwerk zu schaffen? Vielleicht haben Sie lange nach dem richtigen Foto für einen Blogbeitrag gesucht oder brauchten ein auffälliges Design für ein Projekt.

Zum Glück kommt ChatGPT jetzt zur Hilfe! Über die Erstellung von Texten hinaus ist es auch ein solides KI-Tool für Designer.

Das Erstellen von Bildern mit ChatGPT ist kinderleicht – Sie benötigen lediglich einen Text als Eingabe. Beschreiben Sie einfach, was Sie möchten, egal ob es sich um ein realistisches Bild oder eine kleine Fantasievorstellung handelt.

Lust auf eine Katze mit Zylinder? Oder eine futuristische Stadt bei Sonnenuntergang? Die Möglichkeiten sind endlos. Aber wie fängt man an? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um mit ChatGPT Bilder zu generieren – von KI-Kunst-Prompts bis hin zu fortgeschrittenen kreativen Techniken, mit denen Sie professionelle Visualisierungen erstellen können.

So können Sie mit ChatGPT Bilder generieren:

Wählen Sie die Option "Bild" aus der Box "Tools", um mit der Erstellung des Bildes zu beginnen

Erstellen Sie eine detaillierte und klare Eingabeaufforderung, um beste Ergebnisse zu erzielen (z. B. Farben, Stil und Komposition angeben)

Experimentieren Sie mit Eingabeaufforderungen, um Bilddetails wie Beleuchtung oder Perspektive anzupassen

Verwenden Sie Verweise auf bestimmte Kunststile oder berühmte Künstler, um die Ästhetik zu steuern

Beschreiben Sie die Stimmung oder Atmosphäre, um mehr Tiefe zu schaffen (z. B. Beleuchtung, Umgebung)

Verfeinern Sie Bilder, indem Sie sie erneut prompten, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind

Beachten Sie dabei Einschränkungen wie Begrenzungen der Bildanzahl, die Abhängigkeit von externen Tools wie DALL-E und ethische Beschränkungen für urheberrechtlich geschützte Inhalte

Verwenden Sie ClickUp , um KI-generierte Bilder zusammen mit Aufgaben und Projekten zu organisieren, zu verwalten und nachzuverfolgen, um eine bessere Integration in das Projektmanagement zu erreichen

Einführung in die Bildgenerierungsfunktionen von ChatGPT

ChatGPT bedient jede Woche 250 Millionen Benutzer. Aber wir wetten, dass die meisten von ihnen das Potenzial der Plattform nicht voll ausschöpfen.

Können Sie mehr als nur E-Mails oder Blogbeiträge erstellen? Oder Antworten auf Ihre drängenden Fragen finden? Mit der Erstellung von Bildern ist das ganz einfach möglich.

Das Feature zur Bilderzeugung der Plattform nutzt KI, um Ihre Worte in visuelle Kunst zu verwandeln. Dank DALL-E 3 kann ChatGPT alles von realistischen Bildern bis hin zu abstrakter Kunst erstellen.

Dieser leistungsstarke KI-Bildgenerator ist für Benutzer mit einem kostenlosen, Plus- oder Team-Abonnement von ChatGPT ohne zusätzliche Kosten enthalten. Das Mini-Modell GPT-4o, das das ältere GPT-3. 5 ersetzt hat, bietet eine hohe Ausgabequalität bei gleichzeitig geringerer Ressourcenauslastung.

👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 2018 wurde ein KI-generiertes Gemälde mit dem Titel Edmond de Belamy, geschaffen vom Pariser Kunstkollektiv Obvious, als erstes KI-Kunstwerk überhaupt verkauft. Es wurde bei einer Auktion von Christie's für unglaubliche 432.500 US-Dollar ersteigert und markierte einen bedeutenden Moment in der allgemeinen Anerkennung von KI als ernstzunehmendes Tool für die Schaffung von Kunst.

Warum ChatGPT für die Bilderzeugung verwenden?

Es ist ganz einfach: Mit ChatGPT ist das Erstellen einzigartiger, hochwertiger Bilder einfach und für jedermann zugänglich. Egal, ob Sie Inhalte erstellen, ein Unternehmen besitzen oder einfach nur Spaß haben möchten – mit nur einer Textvorlage können Sie realistische oder künstlerische Bilder generieren.

Außerdem ist es schnell, anpassbar und jederzeit verfügbar, sodass Sie Zeit sparen und gleichzeitig Ihre Kreativität steigern können – möglicherweise eine bessere Option als viele andere ChatGPT-Alternativen!

Das macht ChatGPT besonders nützlich für die Erstellung von Bildern:

1. Natürliche Unterhaltung schlägt komplexe Befehle

Um ein guter Digitalkünstler zu sein, müssen Sie keine speziellen Befehlssyntaxen oder Menüstrukturen lernen. Mit ChatGPT können Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache erklären.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind Lehrer und möchten eine visuelle Hilfe für die Photosynthese erstellen. In diesem Fall können Sie einfach den Prozess beschreiben, den Sie veranschaulichen möchten, und ChatGPT hilft Ihnen dabei, passende Visualisierungen zu erstellen.

Diese einfache Bedienung ermöglicht schnellere und effizientere Ergebnisse, ohne dass Sie sich komplexe Anweisungen merken müssen.

2. Benutzerdefinierte Anpassungen leicht gemacht

Das Anpassen Ihrer Bilder mit ChatGPT ist ein Kinderspiel. Nachdem Sie Ihre Eingabe gemacht haben, können Sie Elemente wie Stil, Farbe und Seitenverhältnis an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Ob Sie nun eine realistische Szene oder etwas Abstrakteres suchen, dank der Flexibilität bei der Anpassung von Details entspricht das Endergebnis garantiert Ihrer Vorstellung.

Außerdem können Sie mit verschiedenen Versionen experimentieren, um den perfekten Look zu finden, sodass Sie die vollständige Kontrolle über den Prozess der Bilderstellung haben.

Visuell orientierte Abteilungen wie Marketing-Teams nutzen häufig KI-Kunst, um präzise erste Konzepte für ihre Kampagnen, Mockups und Posts zu erstellen. Der Einsatz eines Tools wie ChatGPT, das bereits in ihren Arbeitsplänen vorgesehen ist, erleichtert ihnen die Arbeit.

3. Beschleunigen Sie die Bilderzeugung

Mit ChatGPT ist die Erstellung großartiger KI-generierter Kunst schnell und effizient. Was früher mit herkömmlichen Design-Tools oder der Arbeit mit einem Profi Stunden gedauert hat, ist jetzt in Sekundenschnelle erledigt.

Sie geben einfach einen Text als Eingabe, und die KI erstellt sofort Ihr Bild. So einfach ist das! Die schnelle Bearbeitung sorgt dafür, dass Sie im Zeitplan bleiben und Termine einhalten können, ohne sich mit langwierigen Prozessen oder Wartezeiten auf Designer herumschlagen zu müssen.

4. Kurzfristig kostengünstig

Das Erstellen von Bildern mit ChatGPT ist äußerst kostengünstig. Anstatt in teure Design-Software zu investieren oder einen Grafikdesigner zu beauftragen, können Sie hochwertige Bilder erstellen, ohne Ihr Budget zu sprengen.

Mit diesem Tool können Unternehmen, Ersteller von Inhalten und Privatpersonen professionelle Visualisierungen ohne zusätzliche Kosten erstellen, insbesondere bei einem knappen Budget.

Mit einem kostenlosen Konto oder erschwinglichen kostenpflichtigen Optionen bietet die Bildgenerierung von ChatGPT einen hervorragenden Wert ohne Qualitätseinbußen.

Schritte zum Erstellen von Bildern mit ChatGPT

Sie können loslegen, aber bevor Sie Bilder mit ChatGPT generieren, ist es hilfreich, die Schritte im Voraus zu kennen. Wenn Sie den Prozess verstehen, erzielen Sie mit Ihren Eingaben die besten Ergebnisse.

Wir führen Sie durch jeden Schritt, damit Sie bestens vorbereitet sind, um Ihr perfektes Bild zu erstellen.

Schritt 1: Die Grundlagen verstehen

über ChatGPT

Um ChatGPT nutzen zu können, müssen Sie ein Konto erstellen oder sich mit Ihrem bestehenden Konto anmelden. Sie können Ihre E-Mail-Adresse verwenden oder sich über Google anmelden, um loszulegen.

Sehen Sie sich die Benutzeroberfläche an. In der Box "Message ChatGPT" geschieht das Wunder. Hier können Sie Eingabeaufforderungen für Ihre Text- oder Bildgenerierung hinzufügen.

Die an den Abschnitt angehängte Symbolleiste bietet viele Optionen zur Verbesserung Ihrer Arbeit. Es gibt eine Option zum Anhängen von Dateien zur Analyse, eine Tool-Box (mehr dazu gleich) und eine Mikrofonoption, mit der Sie Ihre Abfragen und Eingabeaufforderungen direkt in das Textfeld sprechen können.

über ChatGPT

Klicken Sie nun auf die Box "Tools" und wählen Sie die Option "Bild", um ChatGPT mitzuteilen, dass Sie eine visuelle Erstellung wünschen. Dieses Tool ist wie ein talentierter Künstler, der genau das malt, was Sie beschreiben!

Schritt 2: Einrichten Ihrer Eingabeaufforderung

Der Schlüssel zu großartigen Bildern liegt jedoch in der effektiven Eingabe von Prompts in ChatGPT. Je präziser Ihr Prompt ist, desto besser wird die Bildgenerierung. Bitten Sie das Tool nicht einfach, "ein Bild vom Sonnenuntergang zu malen". Schreiben Sie konkrete Beschreibungen, die visuelle Elemente (Farben und Formen), Stilvorlieben (realistisch, abstrakt) und Details zur Komposition (Vordergrund, Hintergrund) enthalten.

Geben Sie beispielsweise statt "Eine Katze" "Eine rote Katze sitzt bei Sonnenuntergang auf einem Fensterbrett, sanftes orangefarbenes Licht fällt auf ihr Fell, in Aquarelloptik. "

über ChatGPT

Sie werden sofort den Unterschied zwischen einem zufälligen Bild einer Katze, das von ChatGPT generiert wurde, und dem genauen Stil des Katzenbildes, das Sie suchen, erkennen!

über ChatGPT

Natürlich können Sie ChatGPT bitten, Teile zu korrigieren, die Ihnen nicht gefallen. Fordern Sie das Tool erneut auf, die Beleuchtung, die Katze oder alles andere zu korrigieren. Sie können dies so oft wiederholen, bis Sie genau das Ergebnis erhalten, das Sie benötigen.

💡Profi-Tipp: Teilen Sie Ihre Eingabe in kleinere, überschaubare Teile auf, anstatt eine lange Eingabe zu schreiben. Fordern Sie ChatGPT beispielsweise zunächst auf, die Szene zu generieren (z. B. "Ein mystischer Wald"), und fügen Sie dann in einer Folgeeingabe Details zur Stimmung, Beleuchtung und Farben hinzu. So haben Sie mehr Kontrolle über die Details und können die Ergebnisse feinabstimmen.

Tipps für die Erstellung effektiver Eingabeaufforderungen

Sie möchten atemberaubende KI-Kunst? Alles beginnt damit, wie Sie Ihre erste Eingabe formulieren. Eine gut formulierte Eingabe ist das Geheimnis, um Ihre Vision in die Realität umzusetzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Eingaben erstellen, mit denen der ChatGPT-Bildgenerator Ihre Vorstellungen zum Leben erweckt.

1. Beginnen Sie mit einem klaren Kernkonzept

Ihre erste Eingabeaufforderung benötigt eine starke zentrale Idee – stellen Sie sich das wie eine mentale Skizze für DALL-E vor, bevor Sie die Details hinzufügen. Eine klare, beschreibende Eingabeaufforderung gibt den Ton für das Bild vor und sorgt für genaue Ergebnisse.

Beispiel-Prompt: Erstellen Sie einen zerklüfteten, schneebedeckten Berggipfel, auf dessen Ostseite goldenes Sonnenlicht fällt. Ergebnis: Ein dramatischer, scharfkantiger Berggipfel, der mit Schnee bedeckt ist und warm leuchtet, wo die Morgensonne seinen zerklüfteten Osthang küsst und weiche Schatten auf die gegenüberliegende Seite wirft!

über ChatGPT

2. Fügen Sie reichhaltige visuelle Details hinzu

Je mehr Details Sie angeben, desto besser werden Ihre Bilder mit ChatGPT Ihrer Vorstellung entsprechen. Das Hinzufügen von Elementen wie Beleuchtung, Perspektive und Stimmung kann einen großen Unterschied machen.

Versuchen Sie beispielsweise statt einer vagen Eingabeaufforderung wie "Zeichne ein gemütliches Café" etwas Konkreteres:

Beispiel-Prompt: Zeichnen Sie das Interieur eines rustikalen Cafés mit Holzbalken, warmen Edison-Glühbirnen, die von der Decke hängen, und Morgenlicht, das durch große Fenster hereinströmt.

So sieht das Ergebnis aus:

über ChatGPT

3. Verwenden Sie Referenzen für künstlerische Stile

Wenn Sie Eingabeaufforderungen für DALL-E erstellen, kann die Bezugnahme auf bestimmte Kunststile oder Künstler dabei helfen, die von Ihnen gewünschte Ästhetik zu definieren. Kunststile geben den Ton für Textur, Farbpalette und Detailgrad an und machen Ihre Anfrage präziser.

Erwähnen Sie Stilrichtungen wie Impressionismus (lichtdurchflutet und weich), Surrealismus (verträumt und abstrakt) oder Barock (reichhaltig und dramatisch). Sie können auch Künstler wie Monet (atmosphärische Landschaften), Van Gogh (lebhaft und emotional) oder Hokusai (japanischer Holzschnitt) nennen.

Beispiel-Prompt: Malen Sie eine neblige Waldlandschaft im Anime-Stil mit sanften Pastellfarben und traumhafter Beleuchtung.

So sieht das aus:

über ChatGPT

4. Schaffen Sie die richtige Atmosphäre

Die richtige Stimmung für Ihr ChatGPT-Bild zu schaffen, hängt ganz von atmosphärischen und umgebungsbezogenen Details ab.

Eine anschauliche Beschreibung erzeugt eine bestimmte Stimmung, die Ihre Szene zum Leben erweckt. Verwenden Sie Beleuchtungselemente wie "goldenes Sonnenlicht" oder "sanftes Mondlicht, das durch die Clouds scheint" und beschreiben Sie die Umgebung mit "eisige Tundra" oder "sanfte grüne Hügel". Adjektive wie "ruhig", "unheilvoll" oder "majestätisch" können emotionale Tiefe verleihen.

Beispiel-Prompt: Zeige eine mittelalterliche Burg in einer stürmischen Nacht, deren dunkle Steinmauern und regennasse Zinnen von Blitzen beleuchtet werden.

So sieht das aus:

über ChatGPT

5. Legen Sie fest, wie das Thema angezeigt wird

Indem Sie den Fokus von DALL-E auf bestimmte Aspekte Ihres Motivs lenken, können Sie die Qualität Ihres Bildes verbessern. Durch die Angabe von Details wie Position, Features und Interaktionen mit der Umgebung sorgen Sie für Klarheit und Präzision.

Berücksichtigen Sie die Pose, den Ausdruck und die Interaktion des Motivs mit seiner Umgebung, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken.

Beispiel-Prompt: Erstellen Sie ein Bild von einem roten Fuchs, der aufmerksam im tiefen Schnee sitzt, sein Fell von einer sanften Brise zerzaust, sein Atem in der kalten Luft sichtbar.

So sehen die Ergebnisse aus!

über ChatGPT

Wenn Ihre Idee nicht den gewünschten Effekt erzielt, bearbeiten Sie sie oder fügen Sie eine neue Eingabeaufforderung hinzu. Wenn Sie mit Ihrem Kunstwerk zufrieden sind, klicken Sie auf das Symbol zum Herunterladen!

🧠 Fun Fact: Benutzer haben mit Plattformen wie DALL-E 2, Midjourney und Stable Diffusion über 15 Milliarden Bilder erstellt. Das ist weit mehr als die Gesamtzahl der Bilder in der gesamten Bibliothek von Shutterstock! Allein DALL-E 2 hat in nur 15 Monaten etwa 916 Millionen Bilder generiert.

Einschränkungen bei der Verwendung von ChatGPT zur Bilderzeugung

ChatGPT ist zwar eine fantastische Hilfe, um Bildvorlagen zu generieren und die Kreativität anzuregen, aber es gibt auch einige Stolpersteine. Wenn Sie die Grenzen kennen, können Sie Ihre Erwartungen besser steuern und potenzielle Herausforderungen effektiv meistern.

Das System begrenzt die Anzahl der pro Anfrage generierten Bilder, in der Regel auf drei, was Projekte verlangsamen kann, die eine Vielzahl von Bildern benötigen

Die Bildqualität hängt stark von der Klarheit und Detailgenauigkeit der Eingabeaufforderungen ab, sodass vage Eingabeaufforderungen oft zu mehreren Überarbeitungen führen

ChatGPT generiert keine Bilder, sondern ist auf Tools wie DALL-E angewiesen, was zu Problemen führen kann, wenn diese externen Tools ausfallen

Ethische und urheberrechtliche Beschränkungen verhindern die Verwendung moderner Künstler, Marken oder urheberrechtlich geschützter Zeichen, wodurch bestimmte kreative Möglichkeiten eingeschränkt werden

Es gibt keine Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Benutzer nicht direkt gemeinsam Inhalte erstellen, Eingabeaufforderungen freigeben oder Iterationen innerhalb des Tools diskutieren können

ChatGPT lässt sich nicht nativ in Projektmanagement-Plattformen wie ClickUp, Trello oder Asana integrieren, sodass manuelle Aktualisierungen der Projekt-Workflows erforderlich sind

KI-Bild-Erstellung mit ClickUp

Mit ChatGPT können Sie zwar Ideen sammeln und Inhalte oder sogar Bilder generieren, aber viel mehr können Sie auf der Plattform nicht tun. Wenn es darum geht, diese Inhalte tatsächlich zu nutzen, gibt es eine erhebliche Diskrepanz zwischen Ihrer KI-Plattform und dem Projektmanagement.

Hier kommt ClickUp. Die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Ihre KI-Experimente und Ihre Arbeit auf derselben Plattform vereint!

Möchten Sie, dass Ihre Projekte zur Erstellung von KI-Bildern wie am Schnürchen laufen? Hier erfahren Sie, wie Sie mit den umfangreichen Features von ClickUp Ihre Projekte erfolgreich organisieren, nachverfolgen und abschließen können.

Fordern Sie KI auf, Bilder für Ihre ClickUp-Whiteboards in Echtzeit zu generieren

Für Brainstorming-Sitzungen ist ClickUp Whiteboards ein fantastisches Feature. Sie können Ihre Ideen ganz einfach auf einer Karte festhalten, grobe Skizzen anfertigen und gemeinsam mit Ihrem Team an visuellen Konzepten arbeiten.

Und wenn Sie die bahnbrechende Idee haben, starten Sie eine Aufgabe direkt von Ihrem Whiteboard aus! Ganz richtig, verpassen Sie nie wieder eine Idee. ✨

Es ist ein großartiges KI-Whiteboard-Tool, um alle auf den gleichen Stand zu bringen und Ideen mit dem KI-Bildgenerator in frühen Phasen zu visualisieren. Ja! Sie können ClickUp Brain und seine leistungsstarke KI-Funktion auf dem ClickUp Whiteboard verwenden, um Ihre gewünschten Bilder zu generieren. So funktioniert das:

Fügen Sie Ihre Eingabe hinzu – in diesem Fall "*Erstelle eine Illustration einer leuchtenden Glühbirne" – und hier ist das Ergebnis!

Generieren Sie Bilder in Echtzeit mit ClickUp Brain

Sind Sie bereit, Ihrem Team Ihre künstlerischen Aufgaben zuzuweisen? Mit ClickUp Aufgaben können Sie den Prozess der Bilderstellung in kleinere Aufgaben aufteilen, Fristen festlegen und den Fortschritt verfolgen, ohne sich den Kopf zerbrechen zu müssen. Dank anpassbarer Ansichten und detaillierter Aufgabenlisten ist es ein Kinderspiel, organisiert und im Zeitplan zu bleiben.

Arbeiten Sie mit ClickUp in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen

Und vergessen wir nicht die Tools für die Zusammenarbeit von ClickUp. Mit Aufgabekommentaren, @Erwähnungen und Benachrichtigungen in Echtzeit kann Ihr Team sofort Feedback zu Ihren Kunstwerken und neuen Ideen austauschen!

Stellen Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp-Automatisierungen auf den Automatikmodus

Die Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben bei der Erstellung von KI-Bildern kann mühsam sein, aber ClickUp Automatisierungen vereinfachen den Prozess, sodass Sie sich auf Ihre Kreativität konzentrieren können.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Aufgaben automatisch zuweisen, Projektstatus aktualisieren und Erinnerungen versenden – und das alles, ohne einen Finger zu rühren. Mit diesen kreativen Automatisierungstools kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren: die Erstellung perfekter KI-Bilder. Die Automatisierung sorgt für einen reibungslosen Ablauf, sodass kein Schritt im Prozess übersehen wird.

Durch die Kombination von Automatisierung, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit auf einer Plattform macht ClickUp die Verwaltung von Projekten zur Erstellung von KI-Bildern reibungsloser und effizienter als je zuvor

Nutzen Sie die KI-Bildgenerierung für Ihre Arbeit in ClickUp!

Der Einstieg in die KI-Bildgenerierung mit ChatGPT fühlt sich vielleicht wie das Erlernen einer neuen Fähigkeit an – denn genau das ist es auch! Aber mit den richtigen Tools und Prozessen können Sie diese leistungsstarke Technologie zu einem zuverlässigen Bestandteil Ihres kreativen Workflows machen.

Sicher, das Tool hat einige Einschränkungen – eine Begrenzung der Anzahl der generierten Bilder oder der vorgenommenen Änderungen –, aber für grundlegende Anforderungen ist es völlig ausreichend!

Um Ihre KI-Bildprojekte effizient zu verwalten, benötigen Sie jedoch einen zentralen Ort, an dem Sie Eingabeaufforderungen speichern, Versionen nachverfolgen und Ihre generierten Bilder organisieren können. Hier ist eine Plattform wie ClickUp von unschätzbarem Wert!

Durch die Integration von allem in einer Plattform sorgt ClickUp dafür, dass Ihre kreativen Projekte organisiert, kollaborativ und effizient bleiben. Warum mit mehreren Tools jonglieren, wenn Sie alles an einem Ort haben können?

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und bleiben Sie kreativ und organisiert!