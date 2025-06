Meistern Sie die KI-Leinwand: Wichtige Midjourney-Beispiele für Künstler und Designer

Noch nie war es so einfach, beeindruckende Bilder zu erstellen. Mit KI-Kunstgeneratoren wie Midjourney kann praktisch jeder in Sekundenschnelle atemberaubende digitale Kunstwerke erstellen. Als Künstler haben Sie wahrscheinlich auch das Potenzial von KI erkannt, Ihre Arbeit zu verbessern.

Um das Potenzial dieser KI-Tools jedoch voll auszuschöpfen, müssen Sie eine weitere Kunst beherrschen: das Erstellen der perfekten Eingabeaufforderung.

Midjourney (und andere KI-Kunst-Ersteller) arbeiten mit Eingabeaufforderungen – kurzen Textphrasen, die die KI bei der Erstellung eines gewünschten Bildes anleiten. Diese Midjourney-Eingabeaufforderungen dienen als Anweisungen, die die riesige Datenbank der KI mit visuellen Informationen füttern, um Ihre Worte in eine detaillierte Illustration zu übersetzen.

Wenn Sie die Kunst der Erstellung von Bildvorlagen beherrschen, können Sie ein riesiges Array an Visualisierungen zaubern, von extrem detaillierten fotorealistischen Landschaften bis hin zu ultrarealistischen Fantasiewesen.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen mit den besten Midjourney-Prompts beim Einstieg in die KI-gestützte digitale Kunst.

Die Grundlagen von Midjourney-Prompts

Generative KI, die Technologie hinter Midjourney, zeichnet sich durch die Erstellung neuartiger Inhalte auf der Grundlage vorhandener Daten aus. Wenn Sie eine Eingabe machen, analysiert die KI die einzelnen Wörter dieser Eingabe, durchsucht eine riesige Bibliothek mit künstlerischen Stilen, Formen, Farben und Texturen und fügt diese Elemente zu einem zusammenhängenden Bild zusammen, das Ihrer kreativen Vision entspricht.

Je präziser Ihre Eingabe ist, desto fokussierter wird die Suche der KI, was zu einem Endergebnis führt, das Ihre künstlerische Absicht wirklich widerspiegelt.

Wie erstellt man hochwertige Prompts? Unsere Liste mit 35 Beispielen für Prompts kann Ihnen als Inspiration dienen.

35 Beispiele für Midjourney-Prompts

via Midjourney

Anhand dieser vielfältigen Auswahl an Beispielen, die nach künstlerischen Stilen kategorisiert sind, lernen Sie, wie Sie Midjourney-Prompts schreiben und verfeinern können. Sehen wir uns das einmal an:

Kubismus: Geometrische Formen erkunden

Der Kubismus ist ein Kunststil, der sich durch abstrakte Formen und fragmentierte Gestaltungen auszeichnet.

Dieser revolutionäre Ansatz wurde 1907–1908 von Pablo Picasso und Georges Braque eingeführt und findet seinen besten Ausdruck in ihren Werken Les Demoiselles d'Avignon, Mädchen mit Mandoline, Flasche und Fische und Mann mit Gitarre.

Die folgenden Beispiele für Midjourney-Prompts können Ihnen dabei helfen, Ihre eigene kubistische digitale Kunst zu erstellen:

Ein modernes Wohnzimmer im fragmentierten Stil des Kubismus mit geometrischen Formen und sich überlappenden Ebenen in leuchtenden Farben Ein kubistisches, monochromes Stillleben mit einer Obstschale, bei dem verzerrte Perspektiven und präzise, flache Linien im Vordergrund stehen Eine majestätische Stadtlandschaft im kubistischen Stil, die die Dynamik des urbanen Lebens in einer stimmungsvollen, nebligen Umgebung einfängt

via Midjourney

Zeichnen Sie ein kubistisches Porträt einer Frau in dramatischer Beleuchtung, inspiriert von Georges Braques Arbeit Hyperrealistisches Stillleben eines Musikinstruments in Öl, zerlegt in geometrische Formen mit leuchtenden Farben, die an den synthetischen Kubismus erinnern

Art Déco: Den Glamour der Vergangenheit einfangen

Im krassen Gegensatz zu den fragmentierten Formen des Kubismus setzte Art Déco auf eine glamouröse und stromlinienförmige Ästhetik. Dieser einflussreiche Kunststil entstand in den 1920er Jahren, blühte in den 1930er Jahren auf und feierte die Moderne.

Art Déco scheute sich nicht vor Luxus und setzte auf reichhaltige Texturen und Motive, die von alten Kulturen wie Ägypten und den Zickzackmustern des Maschinenzeitalters inspiriert waren. Im Wesentlichen handelte es sich um eine Bewegung in der dekorativen Kunst und ein architektonisches Konzept in Europa und den Vereinigten Staaten.

Hier sind einige KI-Kunst-Prompts, mit denen Sie digitale Kunstwerke erstellen können, die von einem Art-Déco-Gemälde inspiriert sind:

Ein glamouröses Art-Déco-Poster für eine fiktive Broadway-Show mit einer schönen jungen Frau, die in die Falten eines fließenden Kleides gehüllt ist

via Midjourney

Ein fotorealistisches Art-Déco-Gemälde eines Wolkenkratzers, der in das goldene Licht der untergehenden Sonne getaucht ist, mit geometrischen Akzenten und filigranen Details

via Midjourney

Ein luxuriöser, minimalistischer Raum im Art-Déco-Stil mit eleganten Möbeln, Chrome-Akzenten und einem fotorealistischen geometrischen Teppich Erstellen Sie eine Modeillustration einer Frau in einem fließenden Art-Déco-Kleid, das mit auffälligen geometrischen Mustern und filigranen Details verziert ist und dramatisch beleuchtet wird

3. Retro-Spiele: Spielen mit Pixeln

Retro-Spiele haben im Gegensatz zu den hochmodernen Grafiken moderner Spiele einen ganz besonderen Charme, der in ihrer pixeligen Einfachheit liegt. Sie wecken Nostalgie, indem sie uns an die goldene Ära der Spielhallen und Heimkonsolen der 80er Jahre und der 16-Bit-Ära erinnern.

Das Design und der Kunststil zeichnen sich durch farbenfrohe Hintergründe, ikonische Zeichen wie Mario, einfache, aber eingängige Soundtracks und andere nostalgische Elemente aus. Sie tragen den sentimentalen Wert von Kindheitserinnerungen in sich und stehen für eine einfachere Zeit des Gaming.

Um Bilder in diesem Kunststil zu erstellen, probieren Sie verschiedene Midjourney-Vorgaben aus, zum Beispiel:

Eine Pixel-Art-Plattformspielszene, in der ein tapferer Held gegen einen feuerspeienden Drachen kämpft Ein Rennspiel im Retro-Stil mit pixeligen Autos, die durch eine neonbeleuchtete Stadt rasen

via Midjourney

Ein farbenfrohes Pixelkunst-Porträt eines klassischen Videospiel-Zeichens in detailreicher Rüstung Ein pixeliges Porträt eines ikonischen Retro-Spielzeichens wie Mario oder Pac-Man in erstaunlicher Detailgenauigkeit Retro-Sportspielplakat mit einem pixeligen Athleten in dynamischer Pose auf felsigem und sandigem Gelände

via Midjourney

8-Bit-Darstellung eines berühmten Wahrzeichens, wie dem Eiffelturm oder der Chinesischen Mauer, mit einem wegfliegenden Schmetterling in Regenbogenfarben

Cyberpunk: Eine Zukunft unter der Herrschaft der Technik

Cyberpunk ist ein Subgenre der Science-Fiction, das in eine Zukunft eintaucht, die von technologischem Fortschritt und gesellschaftlichem Niedergang geprägt ist.

Es ist ein Genre, das reich an Themen ist. Es untersucht die menschlichen Kosten des Fortschritts, den Kampf um Identität in einer Welt, die von Veränderung besessen ist, und den Kampf um den Erhalt eines Funken Menschlichkeit in einer Gesellschaft am Abgrund.

Stellen Sie sich vor, wie die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen, wenn Sie Midjourney-Prompts zu diesem Thema erstellen:

Ein belebter Cyberpunk-Straßenmarkt, beleuchtet von holografischen Werbeanzeigen und flackernden Leuchtreklamen Ein einsamer Cyborg-Krieger blickt auf eine riesige Cyberpunk-Stadtlandschaft, die in Smog und künstlichem Licht gehüllt ist, in einer detailreichen und komplexen Umgebung Ein Hightech-Porträt eines Cyberpunk-Hackers mit leuchtenden Implantaten und einer digitalen Schnittstelle, die in seine Augen projiziert wird, während er einen regenbogenfarbenen Schmetterling im Flug beobachtet Ein kybernetisch verbesserter Straßenverkäufer verkauft leuchtende Speisen und Getränke, die aus filigranem Metall gefertigt und in natürlichem Licht präsentiert werden

via Midjourney

Ultra-detaillierter geometrischer Wolkenkratzer im Stil des Chrysler Building, mit aufwendiger Acryl-Sprühfarbe auf Chrome und metallischen Akzenten

Surrealismus: Mit Traumlandschaften der Realität trotzen

Der Surrealismus war eine künstlerische und kulturelle Bewegung, die aus den Trümmern des Ersten Weltkriegs hervorging. Im Gegensatz zu den Kubisten, die die Realität fragmentierten, versuchten die Surrealisten, die Kraft des Unbewussten freizusetzen.

Stellen Sie sich schmelzende Uhren vor, die über öde Landschaften drapiert sind, wie von Salvador Dalí dargestellt, oder Figuren mit Melonenhüten, die rätselhafte Gesichter verbergen, wie von René Magritte.

Ihre Arbeiten vermischen das Unlogische mit dem Vertrauten und platzieren alltägliche Objekte oft in fantastischen Einstellungen. Denken Sie an einen Flügel, aus dem Federn sprießen, oder einen Hummer, der auf einem Telefon sitzt – diese Gegenüberstellungen stellen unsere Wahrnehmung der Realität in Frage und beflügeln die Fantasie.

Nutzen Sie diese Midjourney-Vorgaben als Grundlage für Ihre Ideen:

Eine schmelzende Uhr hängt über einem kahlen Ast vor einem klaren blauen Himmel mit einem wunderschönen Fantasie-Schmetterling am Horizont in einer detailreichen und komplexen Umgebung Ein Schachbrett, auf dem die Figuren fantastische Kreaturen sind, die in einem eleganten und modernen Space einen epischen Kampf gegen hyperrealistische Glasblumen austragen Ein ultra-detaillierter Flügel, dessen Tasten durch Wasserfälle ersetzt wurden, die in einen riesigen Ozean einer spektakulären winzigen Welt fließen Erstellen Sie eine Szene, die von René Magritte inspiriert ist, mit einer Figur mit Melone und verstecktem Gesicht, die vor einer geschwungenen Gebäudefassade steht Malen Sie im Stil von Salvador Dalí eine Traumlandschaft mit schmelzenden Uhren, die über eine öde Landschaft drapiert sind, mit komplexen, ultra-detaillierten

via Midjourney

Steampunk: Eine Welt voller Zahnräder und Dampfkraft

Dieses Subgenre der Science-Fiction entspricht nicht Ihrer typischen Vorstellung von der Zukunft. Steampunk interpretiert die Vergangenheit neu, insbesondere die viktorianische Ära und den amerikanischen Wilden Westen, jedoch mit einer fantastischen Wendung. Es beinhaltet eine retro-futuristische Ästhetik, die von den dampfbetriebenen Maschinen des 19. Jahrhunderts inspiriert ist.

Bei Steampunk geht es jedoch nicht nur um Ästhetik. Es ist eine Welt voller Abenteuer und Innovationen, in der Vergangenheit und Zukunft in einem glorreichen Spektakel aus Messing, Dampf und grenzenloser Fantasie aufeinanderprallen.

Ihre Midjourney-Vorgaben für digitale Steampunk-Kunst können Folgendes nachahmen:

Ein prächtiges Steampunk-Luftschiff, das durch die Clouds schwebt, angetrieben von ultra-detaillierten Kupferkolben und Dampfmaschinen in präzisen, flachen Details Ein geschäftiger Steampunk-Marktplatz voller Apparate und Erfindungen, die mit Zahnrädern und Dampf betrieben werden Ein stoisches Porträt eines Steampunk-Erfinders mit mechanischem Arm und Schutzbrille, der auf seine neueste Erstellung blickt

via Midjourney

Stellen Sie sich eine riesige dampfbetriebene Straßenbahn vor, die durch eine smogverhangene viktorianische Stadtlandschaft fährt Entwerfen Sie eine belebte Steampunk-Straßenszene mit Uhrwerk-Automaten, pferdelosen Kutschen und Gasbeleuchtung Erstellen Sie eine Landschaftsfotografie-Szene, in der ein Gentleman-Entdecker mit Zylinderhut und Schutzbrille in einem riesigen dampfbetriebenen Laufgerät eine verlorene Stadt erkundet

Mehrschichtiges Papier: Experimentieren mit Texturen

Mehrschichtige Papierkunst ist eine faszinierende kreative Technik, die zweidimensionalen Designs Leben einhaucht. Sie schafft Tiefe und Dimension und verwandelt flaches Papier in faszinierende Kunstwerke.

Durch strategisches Ausschneiden von Formen und deren leicht versetzte Überlagerung können Künstler atemberaubende Licht- und Schatteneffekte erzielen. Denken Sie an einen zarten Schmetterling, dessen Flügel scheinbar im Wind flattern, was durch die Überlagerung immer kleinerer Ausschnitte erreicht wird.

Inspiriert von diesem anfängerfreundlichen Kunst- und Handwerksstil können Sie Midjourney dazu anregen, digitale Bilder zu erstellen, wie zum Beispiel:

Ein lebendiges Porträt aus übereinanderliegenden Papierausschnitten in kontrastierenden Farben und Texturen an einer geschwungenen Gebäudefassade Eine skurrile Landschaftsszene aus strukturierten Papierstücken mit sanften Hügeln und einem fließenden Fluss

via Midjourney

Ein mehrschichtiges Papierkunstwerk einer Blume, bei dem jedes Blütenblatt einen anderen Rotton hat und das in einem Haus im Holzfachwerkstil platziert ist Ein majestätischer Gebirgsbereich, bei dem strukturiertes Papier verwendet wurde, um rauen Fels und glatten Schnee darzustellen – ideal für einen modernen Space

Effektive Midjourney-Prompts erstellen

Der Schlüssel zur Erstellung effektiver Midjourney-Prompts liegt in der Nutzung seiner erweiterten Funktionen:

Referenz-URLs

Sie können URLs in Ihre Eingabeaufforderungen einfügen, um auf bestimmte Bilder als Inspiration zu verweisen. Dies hilft dabei, die KI zu einem bestimmten Stil, einer bestimmten Komposition oder einem bestimmten Thema zu führen.

Nehmen wir an, Sie möchten ein Bild mit der traumhaften Qualität eines Gemäldes von Salvador Dali. In Ihrer Eingabe können Sie eine URL zu einem Meisterwerk von Dali angeben.

Midjourney analysiert dann die Farben, Formen und die gesamte surreale Atmosphäre des Dali-Werks und verwendet diese als Grundlage für Ihr generiertes Bild.

Parameter

Mit Parametern können Sie Aspekte wie Stil, Farbpalette und Komposition Ihres Bildes feinabstimmen.

Durch Hinzufügen von "–" am Ende Ihrer Eingabe können Sie mit Parametern Aspekte wie das Seitenverhältnis (z. B. "–ar 16:9" für Breitbild) oder den künstlerischen Stil (z. B. "–style anime") festlegen.

Stil: Mit diesem Parameter können Sie einen künstlerischen Stil direkt anhand seines Namens angeben. Beispielsweise weist –style baroque Midjourney an, ein Bild im Barockstil zu generieren. Eine Liste kompatibler künstlerischer Stile finden Sie hier

Seitenverhältnis: Mit dem Parameter –ar oder –aspect *können Sie die Proportionen Ihres Bildes steuern. Der Wert 1:1 erzeugt ein quadratisches Bild, während 2:1 ein Querformat erzeugt

via Midjourney

Der Schlüssel zur Erstellung effektiver Midjourney-Prompts liegt in der Verwendung einer präzisen Sprache. Je spezifischer Sie sind, desto besser kann die KI Ihre Vision verstehen und in ein Bild umsetzen.

Wählen Sie spezifische Adjektive und Details, um die KI in die gewünschte Richtung zu lenken. Versuchen Sie beispielsweise statt "eine Katze" "eine flauschige, rotbraune Katze, die sich auf der Fensterbank zusammengerollt hat"

via Midjourney

via Midjourney

Diffusionsmodell

Midjourney verwendet auch ein Diffusionsmodell, eine leistungsstarke KI-Technik, mit der neue Daten generiert werden, oft in Form von Bildern oder Texten, die den Daten aus der realen Welt sehr ähnlich sind.

Hier eine kurze Übersicht über die Funktionsweise:

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein klares Bild. Ein Diffusionsmodell funktioniert, indem es diesem Bild nach und nach Rauschen hinzufügt, bis es nicht mehr von statischem Rauschen zu unterscheiden ist. Dann lernt das Modell, diesen Prozess umzukehren, indem es das verrauschte Bild Schritt für Schritt wieder in ein klares Bild umwandelt.

Sie können mit Formulierungen und Details experimentieren, um das Diffusionsmodell zu Ihrem gewünschten Ergebnis zu führen.

Beginnen Sie mit einem groben Konzept und fügen Sie dann in weiteren Schritten Details hinzu.

Sie könnten beispielsweise mit "einem Landschaftsbild in Aquarell" beginnen und dann mit Eingabeaufforderungen wie "mit schneebedeckten Bergen im Hintergrund" und "einem gewundenen Fluss, der durch ein üppiges Tal in einer stimmungsvollen Nebelumgebung fließt" fortfahren

Feedback und Iterationen

Geben Sie sich nicht mit dem ersten Ergebnis zufrieden. Verfeinern Sie Ihre Eingaben anhand der generierten Bilder, um das Modell näher an Ihre Vision heranzuführen. Midjourney ermöglicht Variationen Ihrer Eingaben, also experimentieren Sie und haben Sie Spaß dabei!

Verwenden Sie während des Generierungsprozesses die Schaltflächen von Midjourney, um anzugeben, welche Varianten Ihnen gefallen und welche nicht. So wird das Modell zu Ihrem gewünschten Ergebnis geführt

Die Prompts von Midjourney ermöglichen es Designern, unzählige kreative Wege zu erkunden, schnell Designiterationen zu generieren und kreative Blockaden zu überwinden.

Die Vielseitigkeit und Funktionalität der Midjourney-Prompts sind wirklich bemerkenswert. Egal, ob Sie ein erfahrener Designer oder ein absoluter Neuling sind, Midjourney bietet Ihnen eine einzigartige Plattform, auf der Sie mit Ihrer Kreativität spielen und Ihre visuellen Ideen zum Leben erwecken können.

