So führen Sie einen OKR-Planungsprozess durch

In „Measure What Matters“ zieht John Doerr eine interessante Analogie zwischen Team-OKRs und einem Schweizer Taschenmesser. Wie dieses praktische Tool sind OKRs vielseitig, anpassungsfähig und entscheidend für die Bewältigung der Komplexität jeder Organisation.

Ganz gleich, ob Sie in einem Start-up arbeiten, das sich auf das Überleben konzentriert, oder Teil eines großen Unternehmens sind, das Silos abbaut – OKRs sind Ihr ultimativer Leitfaden. Eine effektive OKR-Planung geht jedoch über das bloße Setzen von Zielen hinaus; es geht darum, einen dynamischen Prozess zu schaffen. Dieser Prozess sorgt für mehr Klarheit, bringt Ihr Führungsteam auf einen gemeinsamen Nenner und generiert neue Ideen, um messbare Ziele zu erreichen.

Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen, wie Sie die Planung von Unternehmens-OKRs erfolgreich angehen können. Wir werden auch beleuchten, in welchem Zusammenhang diese mit SMART-Zielen stehen und wie sie zur Erreichung der wichtigsten Ziele Ihrer Organisation beitragen.

Was ist OKR-Planung?

OKRs, oder Objectives and Key Results, bieten eine einfache und dennoch flexible Methode, um Ziele zu setzen, Vorgaben zu definieren und Ergebnisse zu messen. Mit OKRs können Sie die Ziele von Einzelpersonen, Teams und der Organisation aufeinander abstimmen und gleichzeitig Ihren Fortschritt verfolgen.

Obwohl dieses Rahmenwerk bereits aus den 1980er Jahren stammt, hat es in letzter Zeit bei Start-ups und großen Technologieunternehmen an Bedeutung gewonnen. Diese Beliebtheit rührt von seiner Fähigkeit her, die Abstimmung zu fördern und sicherzustellen, dass alle Mitglieder der Teams sich auf dieselben Prioritäten konzentrieren.

Wenn Mitarbeiter ihre Aufgabe als besonders bedeutsam empfinden, zeigen sie eine höhere Arbeitsleistung.

Wenn Mitarbeiter ihre Aufgabe als besonders bedeutsam empfinden, zeigen sie eine höhere Arbeitsleistung.

Auch wenn Ihr Team die OKRs an Ihre Bedürfnisse anpassen kann, weisen die effektivsten in der Regel bestimmte Gemeinsamkeiten auf:

Ziele: Ziele geben wieder, was Sie erreichen wollen. Die besten Ziele sind spezifisch, messbar und zeitgebunden. Vermeiden Sie vage, ambitionierte Ziele; entscheiden Sie sich stattdessen für konkrete Ziele, auf die Ihr Team hinarbeiten kann.

Key Results: Key Results sind die Indikatoren, die Ihren Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele messen. Sie sollten quantifizierbar sein, damit die Mitarbeiter klar erkennen können, ob sie erfolgreich waren oder ihr Ziel verfehlt haben. Die Festlegung von Zeitvorgaben für diese Ergebnisse kann deren Wirksamkeit erhöhen.

Die Bedeutung strategischer OKR-Planungssitzungen

OKR-Meetings bieten dem gesamten Team eine Plattform, um seine Ziele zu besprechen und zu verfeinern, sodass sichergestellt ist, dass jeder seine Rollen und Verantwortlichkeiten versteht. Die Integration dieser Sitzungen in Ihre Strategien zur Zielsetzung kann die Zusammenarbeit und das Engagement im Team stärken.

Folgende Faktoren machen OKR-Planungssitzungen für Unternehmen so wichtig:

Zusammenarbeit: Teams können zusammenarbeiten und so engere Beziehungen sowie ein gemeinsames Verständnis fördern. Wenn beispielsweise das Produktentwicklungsteam während einer OKR-Planungssitzung mit dem Kundensupport zusammenarbeitet, können sie sich auf Ziele zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit abstimmen, was zu besseren Produktfunktionen und effektiveren Supportstrategien führen kann.

Anpassungsfähigkeit: Regelmäßige Planung ermöglicht Anpassungen an sich verändernde Rahmenbedingungen, sodass die Ziele relevant bleiben. Als Beispiel: Wenn eine plötzliche Marktveränderung die Einführung eines neuen Produkts erfordert, kann eine OKR-Sitzung dem Team helfen, seine Ziele schnell neu zu definieren, um effektiv zu reagieren und sicherzustellen, dass sie relevant und wirkungsvoll bleiben.

Klarheit: OKRs bieten die Möglichkeit, Ziele und Schlüsselergebnisse zu präzisieren und so Unklarheiten zu beseitigen. Während einer OKR-Planungssitzung könnte ein Team sein Ziel „Verbesserung der Nutzerinteraktion“ konkretisieren, indem es Schlüsselergebnisse wie „Steigerung der täglich aktiven Benutzer um 20 %“ festlegt, wodurch das Ziel deutlich klarer wird.

Fokus: Sitzungen zur Planung stärken den Fokus auf das, was wirklich zählt. Das heißt, anstatt sich durch die Bearbeitung mehrerer Projekte zu verzetteln, kann sich ein Team ausschließlich auf die Steigerung der Kundenbindung konzentrieren und so sicherstellen, dass sein Aufwand zu messbarem Erfolg führt.

So strukturieren Sie effektive OKRs

Eine effektive OKR-Struktur beginnt mit einem klaren, inspirierenden Ziel, das die allgemeine Richtung vorgibt. Darauf folgen zwei bis vier Schlüsselergebnisse, die spezifisch, messbar und zeitgebunden sind.

Mit dieser Struktur vermitteln Sie ein Gefühl der Sinnhaftigkeit und stellen sicher, dass der Aufwand Ihres Teams auf das Erreichen des Ziels ausgerichtet ist.

Setzen Sie sich ehrgeizige Ziele

Ziele sollten motivierend, einprägsam und qualitativ sein. Überlegen Sie bei der Formulierung von Zielen, ob diese emotional ansprechen. Sie möchten, dass Ihr Team begeistert ist und denkt: „Ja, daran möchte ich mitwirken!“

In der Regel werden Ziele monatlich oder vierteljährlich festgelegt. Legen Sie pro Team nicht mehr als ein bis drei Ziele pro Quartal fest, wobei dies je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens variieren kann.

Das Ziel ist es, zu vermeiden, dass es so viele Prioritäten gibt, dass am Ende keine mehr priorisiert wird. Wenn Ziele kurz, prägnant und präzise formuliert sind, sind sie für alle leichter zu verstehen.

💡 Profi-Tipp: Fragen Sie sich bei der Formulierung von Zielen, warum deren Erreichung wichtig ist.

Definition der Schlüsselergebnisse

Die Festlegung quantitativer Schlüsselergebnisse – klar definierter Metriken – ist entscheidend für die Nachverfolgung des Fortschritts bei der Zielerreichung. Die Verwendung von Zahlen für Ihre Schlüsselergebnisse ermöglicht eine klare und aussagekräftige Kommunikation über den Fortschritt.

Stellen Sie außerdem sicher, dass sich die Schlüsselergebnisse auf Ergebnisse und nicht auf bestimmte Aufgaben konzentrieren. Sie sollten die idealen Ergebnisse beschreiben, die zur Erreichung des Ziels erforderlich sind, ohne vorzuschreiben, wie diese erreicht werden sollen.

Sie können die Anzahl der Schlüsselergebnisse auf drei bis fünf pro Ziel beschränken, dies kann jedoch von Ihrem geschäftlichen Kontext abhängen. Die gute Nachricht ist, dass Sie diese Aussagen später jederzeit überarbeiten können, und es erfordert etwas Übung, um einen guten Rhythmus für die Definition sowohl der Ziele als auch der Schlüsselergebnisse zu finden.

📌 Schauen wir uns nun einige gute OKR-Beispiele an. Ein einfaches, aber wirkungsvolles Ziel könnte lauten: „Verringern Sie Ihren CO2-Fußabdruck.“ Zu Ihren Schlüsselergebnissen könnten beispielsweise die Umstellung auf 100 % erneuerbare Energien innerhalb von sechs Monaten oder die Verwendung von 100 % recycelten Materialien innerhalb von drei Monaten gehören. Im weiteren Sinne möchten Sie vielleicht „Kunden glücklich machen“. Dies könnten Sie mit Schlüsselergebnissen wie dem Erreichen eines bestimmten Net Promoter Score (NPS), der Reduzierung der Kundenabwanderung auf einen bestimmten Prozentsatz oder dem Sammeln einer festgelegten Anzahl von Kundenfeedbacks pro Monat unterstützen.

OKRs können verschiedenen Zwecken dienen, sei es die Förderung unternehmensweiter Ziele oder die Steigerung der persönlichen Produktivität. Unabhängig von ihrem Umfang liegt ihre wahre Stärke darin, Konsens zu schaffen, Maßnahmen zu klären und Einzelpersonen zu motivieren, sinnvolle strategische Ziele zu erreichen.

Wenn Sie schließlich die Nachverfolgung von OKRs durchführen möchten, denken Sie daran, dass regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen dazu beitragen, die Abstimmung und die Dynamik in Richtung dieser entscheidenden Ziele aufrechtzuerhalten.

So führen Sie einen OKR-Planungsprozess durch

OKRs bieten einen klaren Rahmen für die Festlegung messbarer Ziele und helfen Teams dabei, fokussiert zu bleiben und Fortschritte zu verfolgen.

Um OKRs jedoch wirklich umzusetzen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen, benötigen Sie mehr als nur klar definierte Ziele – Sie benötigen einen strukturierten Ansatz, der Zusammenarbeit, Priorisierung und kontinuierliche Kommunikation fördert.

Beginnen Sie mit der strategischen Ausrichtung

Der erste Schritt zur Durchführung eines erfolgreichen OKR-Planungsprozesses besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre OKRs direkt auf die strategischen Ziele des Unternehmens abgestimmt sind.

📌 Als Beispiel könnte die langfristige Strategie eines Unternehmens darin bestehen, in neue Märkte zu expandieren. In diesem Fall könnte ein OKR für das Marketing-Team lauten: Steigerung der Markenbekanntheit in Südostasien bis zum 2. Quartal.

Dieses Ziel steht im Einklang mit der Unternehmensstrategie und stellt sicher, dass jeder zum Gesamtbild beiträgt. Ohne diese Abstimmung könnten Teams am Ende isoliert arbeiten und Ziele verfolgen, die die Ausrichtung des Unternehmens nicht direkt unterstützen.

Die Abstimmung Ihrer OKRs auf die strategischen Ziele des Unternehmens sorgt dafür, dass alle am gleichen Strang ziehen und der Aufwand dort konzentriert wird, wo er am wichtigsten ist.

Moderieren Sie Brainstorming-Sitzungen

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Ziel mit der Strategie Ihres Unternehmens übereinstimmt, besteht der nächste Schritt darin, Ihre wichtigsten Teammitglieder zusammenzubringen, um mögliche Wege zu dessen Erreichung zu erörtern. Laden Sie Teilnehmer aus den Marketing-, Vertriebs- und Produktteams ein, Ideen beizusteuern.

📌 In einer Brainstorming-Sitzung könnte das Marketingteam Ideen wie die Einführung regionsspezifischer Werbekampagnen oder die Erstellung lokalisierter Inhalte vorschlagen. Das Produktteam könnte regionalisierte Features vorschlagen, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen, und das Vertriebsteam könnte Partnerschaften mit Influencern oder lokalen Unternehmen prüfen.

Indem Sie verschiedene Teams dazu ermutigen, ihre Erkenntnisse freizugeben, generieren Sie vielfältige Ideen und fördern die Zusammenarbeit, wodurch sichergestellt wird, dass die Ziele auf breite Zustimmung und Unterstützung im gesamten Unternehmen stoßen.

Priorisieren und finalisieren Sie OKRs

Sobald Sie Ideen aus Ihrer Brainstorming-Sitzung gesammelt haben, ist es an der Zeit, Prioritäten zu setzen und zu entscheiden, welche Schlüssel-Ergebnisse die größte Wirkung erzielen werden.

📌 Möglicherweise haben Sie mehrere Vorschläge für wichtige Ergebnisse zur Steigerung der Markenbekanntheit, doch Sie sollten sich auf diejenigen konzentrieren, die die größte Reichweite haben und innerhalb des Zeitrahmens realistisch umsetzbar sind. Sie könnten sich beispielsweise dazu entschließen, Schlüssel-Ergebnisse zu priorisieren, wie zum Beispiel: Start von drei Werbekampagnen mit Einzelzielen

Zusammenarbeit mit fünf lokalen Influencern mit jeweils über 150.000 Followern

Steigerung des Social-Media-Engagements in Südostasien um 15 %

Diese Schlüsselergebnisse sind klar, umsetzbar und messbar, was die Nachverfolgung des Fortschritts erleichtert.

In dieser Phase ist es entscheidend, eine zu starke Streuung Ihrer Ressourcen durch die Auswahl zu vieler Key Results zu vermeiden. Halten Sie sich an diejenigen, die direkt mit dem Ziel und Ihrer Unternehmensvision übereinstimmen und die Ihr Team innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens realistisch erreichen kann.

OKRs kommunizieren und umsetzen

Nachdem Sie Ihre OKRs definiert haben, ist eine klare Kommunikation unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass die Marketing-, Produkt- und Vertriebsteams die Ziele und Schlüsselergebnisse kennen.

Stimmen Sie die OKR-Planung auf das Arbeitsmanagement ab und erreichen Sie ehrgeizige Ziele schneller mit ClickUp

Mithilfe von Plattformen für Projektmanagement wie ClickUp können Sie sicherstellen, dass jedes Team seine Rolle kennt und eine Sichtbarkeit auf den Fortschritt hat.

Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt

Schließlich muss der OKR-Prozess ohne regelmäßige Check-ins abgeschlossen werden. Planen Sie zweiwöchentliche oder monatliche Besprechungen ein, um den Fortschritt Ihrer Teams auf dem Weg zum Ziel zu bewerten.

Überprüfen Sie bei diesen Besprechungen, ob Ihre Schlüsselergebnisse erreicht werden. Wenn Sie beispielsweise bereits eine der Werbekampagnen gestartet haben, aber noch nicht den erwarteten Anstieg der Interaktion feststellen konnten, wäre dies der perfekte Zeitpunkt, um den Ansatz anzupassen.

Oder wenn Partnerschaften mit Influencern großartige Ergebnisse liefern, sollten Sie vielleicht verstärkt auf diese Taktik setzen.

Regelmäßige Überprüfungen halten das Team auf Kurs, und bei auftretenden Herausforderungen können schnell Anpassungen vorgenommen werden. Sie bieten zudem die Gelegenheit, Erfolge zu feiern, beispielsweise das vorzeitige Erreichen Ihrer Engagement-Einzelziele, was die Arbeitsmoral hoch und den Fokus scharf hält.

Die richtigen tools können den entscheidenden Unterschied zwischen einer ineffektiven und einer effektiven OKR-Planung ausmachen, und ClickUp kann dabei Ihr Watson sein.

Als All-in-One-Plattform für Projektmanagement ermöglicht Ihnen ClickUp eine vollständige Sichtbarkeit über Ihre geplanten OKRs – von der Zielsetzung über die Aufgabenverteilung bis hin zur Messung der Ergebnisse.

Erstellen Sie zunächst einen eigenen Space oder Ordner für Ihre OKRs in ClickUp. Definieren Sie Ihre übergeordneten Ziele, die ambitioniert, aber realistisch sein sollten, und verknüpfen Sie diese mit konkreten, messbaren Schlüsselergebnissen.

ClickUp-Ziele

ClickUp Goals bietet einen fantastischen virtuellen Raum, um Ihre Ziele festzulegen und alles zu organisieren, wodurch es einfacher wird, Ihre Teamziele zu definieren, zu verfolgen und zu erreichen – alles an einem Ort. Außerdem verfügt es über ein strukturiertes Framework, das Ihnen hilft, große Ziele in umsetzbare Pläne aufzuschlüsseln, die Sie als Aufgaben einrichten können, um sie reibungslos zu überwachen.

Erstellen, messen und erreichen Sie die Ziele Ihres Teams mit ClickUp Goals

Um sicherzustellen, dass Ihre Ziele messbar sind, können Sie Einzelziele einbinden. Diese Einzelziele sind äußerst hilfreich für die Nachverfolgung von Erfolgsmetriken und zur Ausrichtung des Fokus auf das Wesentliche.

Sie könnten beispielsweise die Nachverfolgung von Folgendem durchführen:

Eine Nummer: Zum Beispiel, wie viele E-Books während Ihrer letzten Marketingkampagne heruntergeladen wurden

Richtig/Falsch: Überprüfen, ob Ihr neuer Onboarding-Flow fehlerfrei und startbereit ist

Ein Prozentsatz: Zum Beispiel der Umsatzanstieg, den Sie im letzten Quartal verzeichnet haben

Währung: Zum Beispiel Ihre Einzelziele für Einsparungen durch Automatisierung in diesem Quartal

Sie können Ihre Ziele auch organisieren, indem Sie Ordner für Ihre OKRs erstellen, die Nachverfolgung der Sprint-Zyklen durchführen, Fortschritts-Scorecards einsehen und Ergebnisse über verschiedene Zeiträume hinweg vergleichen.

Mit den benutzerdefinierten Feldern und Vorlagen zur Zielnachverfolgung von ClickUp können Sie diese Schlüsselergebnisse mit Echtzeitdaten verknüpfen. Dieses Setup bietet eine klare Ansicht darüber, wie gut Ihre Ziele mit den übergeordneten Unternehmenszielen übereinstimmen.

Wenn Sie gerade erst anfangen, helfen Ihnen diese Vorlagen zur Zielsetzung dabei:

Die ClickUp-OKR-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Ermöglichen Sie eine präzise Nachverfolgung und Abstimmung von Zielen mit der ClickUp-OKR-Vorlage, die eine organisierte Zielsetzung erleichtert und Ihnen hilft, Ihren Fortschritt effektiv zu messen

Der Einstieg mit der ClickUp-OKR-Vorlage ist eine hervorragende Möglichkeit, sich mit OKRs vertraut zu machen. Mit dieser Vorlage können Sie:

Erhalten Sie ein klar definiertes Rahmenwerk sowie Workspaces, die Ihnen den Einstieg in die Planung Ihrer Ziele erleichtern

Hier finden Sie anpassbare OKR-Vorlagen, einen praktischen Leitfaden zur Zielsetzung und sogar Beispiel-OKRs, die Sie inspirieren sollen

Greifen Sie auf eine OKR-Checkliste und ein Playbook zu, in denen Best Practices für die Umsetzung von OKRs in Ihrem Unternehmen beschrieben werden

All diese Komponenten greifen nahtlos ineinander und helfen Ihnen dabei, problemlos mit OKRs zu beginnen.

Um OKRs erfolgreich umzusetzen, ist es entscheidend, die spezifischen Rahmenbedingungen Ihres Teams zu verstehen. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, OKRs einzurichten und zu benutzerdefinieren, die auf die individuellen Anforderungen Ihres Teams zugeschnitten sind. Dank der enthaltenen visuellen Tools, Workspaces und Ressourcen wird jeder seine Ziele verstehen und wissen, wie er diese effektiv erreichen kann.

Die ClickUp-Vorlage für das OKR-Framework

Diese Vorlage herunterladen Helfen Sie Ihrem Team, sich auf vorrangige Ziele mit Priorität zu konzentrieren und den Fortschritt systematisch zu messen – mit der ClickUp-OKR-Framework-Vorlage

Die ClickUp-OKR-Framework-Vorlage ist eine hervorragende Ressource, um Ihre OKR-Reise schnell und reibungslos zu starten. Sie enthält vorgefertigte OKR-Frameworks, anpassbare Vorlagen, hilfreiche Anleitungen und praktische Beispiele, die die Planung zum Kinderspiel machen. Außerdem finden Sie eine spezielle OKR-Checkliste und ein Playbook, die wertvolle Einblicke für die Integration von OKRs in Ihre Geschäftsstrategie bieten.

So können Führungskräfte diese OKR-Vorlage nutzen, um ihre Ziele und Schlüsselergebnisse festzulegen und zu überwachen:

Beginnen Sie damit, mithilfe der globalen OKR-Ansicht Ihre übergeordneten Unternehmensziele zu erstellen und deren Nachverfolgung durchzuführen

Erhalten Sie anschließend Einblicke in die Leistung der einzelnen Teams mithilfe der OKR-Fortschritts-Ansicht.

Planen und überwachen Sie schließlich die Zeitleisten für jedes Ziel über die Zeitleiste.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie diese SMART-Zielvorlagen, um spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele (SMART-Ziele) festzulegen, den Fortschritt zu verfolgen und diese regelmäßig zu überprüfen.

Das Erreichen von OKRs ist entscheidend für die Abstimmung der Teamarbeit und die Erzielung messbarer Ergebnisse. ClickUp vereinfacht den Prozess durch benutzerfreundliche Features, die Teams dabei helfen, ihre OKRs festzulegen, zu verfolgen und anzupassen.

Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie OKRs mit ClickUp effektiv umsetzen können.

ClickUp-Aufgaben

Sobald die OKRs festgelegt sind, gliedern Sie diese in umsetzbare Aufgaben und Meilensteine für jedes Teammitglied auf. Mit ClickUp-Aufgaben können Sie dies tun, indem Sie Verantwortlichkeiten zuweisen, Fristen festlegen und Abhängigkeiten definieren. Weisen Sie jedes Schlüsselergebnis bestimmten Eigentümern zu, um die Rechenschaftspflicht sicherzustellen.

Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die Verwaltung von Aufgaben, und Sie können aus über 15 ClickUp-Ansichten wählen – Liste, Tabelle, Kalender, Kanban-Board, Gantt-Diagramm und mehr –, um eine bessere Sichtbarkeit Ihres Workflows zu erhalten.

Nutzen Sie ClickUp-Aufgaben, um wichtige Ergebnisse und Initiativen ohne unübersichtliche Tabellen zu skizzieren

Hier sind einige weitere Faktoren, die Sie bei der Bewertung des Erfolgs Ihres OKR-Implementierungsprozesses berücksichtigen sollten:

Zeitleisten : Nutzen Sie : Nutzen Sie die Zeiterfassung von ClickUp , um die geschätzte Zeit mit der tatsächlich benötigten Zeit zum Erreichen der Ziele zu vergleichen.

Abhängigkeiten : Führen Sie die Nachverfolgung von : Führen Sie die Nachverfolgung von ClickUp-Abhängigkeiten durch, um zu sehen, welche Abhängigkeiten die Ergebnisse beschleunigt oder Ihr Team behindert haben.

Meilensteine: Halten Sie wichtige Momente im Projekt fest und feiern Sie Erfolge mit : Halten Sie wichtige Momente im Projekt fest und feiern Sie Erfolge mit ClickUp-Meilensteinen , beispielsweise das Erreichen von 50 % Ihres ursprünglichen Ziels

ClickUp bietet außerdem einen Bereich mit Automatisierungen, wiederholenden Aufgaben und ähnlichen Features, die die manuelle Arbeit reduzieren, sodass Sie mehr Zeit für die Entscheidungsfindung haben.

Mit dem ClickUp-Feature zur Zielnachverfolgung können Sie bei Bedarf ganz einfach Änderungen vornehmen und alle Beteiligten über die Änderungen informieren, was die Transparenz im OKR-Zyklus erhöht.

Schaffen Sie eine klare Reihenfolge von Arbeitsschritten, indem Sie zwischen Aufgaben Abhängigkeiten wie „blockiert“ oder „wartet auf“ hinzufügen, damit Ihr Team den Überblick behält und weiß, woran es zuerst arbeiten muss – mit dem ClickUp-Feature zur Zielnachverfolgung.

Außerdem können Sie Aufgabenabhängigkeiten festlegen, Teammitglieder zuweisen, Zeitleisten festlegen und die Nachverfolgung des Fortschritts automatisieren.

Mit OKRs bewerten Sie den Erfolg anhand von Schlüsselergebnissen.

ClickUp-Dashboards

ClickUp-Dashboards eignen sich ideal für die Nachverfolgung und Verbesserung der Unternehmensleistung über verschiedene Ziele und Metriken hinweg. Erstellen Sie anpassbare Dashboards und fügen Sie Widgets für die Ziele hinzu, die für Sie am wichtigsten sind.

Erhalten Sie sofortige Einblicke über das OKR-Dashboard

ClickUp bietet außerdem ein vordefiniertes OKR-Dashboard, mit dem Sie Ihre Leistung leicht visualisieren, Engpässe identifizieren und Risiken frühzeitig erkennen können.

Derzeit werden OKRs in der Regel vierteljährlich auf Team-Ebene festgelegt. Auf Organisationsebene laufen sie in Zyklen ab und können in gewisser Weise iterativ sein. Das bedeutet, dass Teamleiter ihre OKRs jedes Quartal neu festlegen können.

ClickUp-Dokumente

An dieser Stelle ist es wichtig zu fragen, ob alle Mitglieder Ihres Teams Zugriff auf die von Ihnen gesammelten Daten haben. Wissen sie, was gut funktioniert hat und was nicht?

Die Dokumentation von Erfolgen und Herausforderungen ist unerlässlich. Sie möchten Ihren OKR-Prozess der Nachverfolgung verbessern, indem Sie sich auf Echtzeitdaten statt auf Vermutungen oder Intuition stützen.

ClickUp Docs dient als zentraler hub, an dem Teammitglieder, Projektmanager, Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsleitung alle Informationen zu OKRs speichern können. Dazu gehören Erkenntnisse aus früheren OKR-Zyklen, Gründe für Erfolge und Misserfolge, Standardarbeitsanweisungen und Methoden der Nachverfolgung.

Formatieren Sie Dokumente ganz einfach und arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team daran, ohne dass es in ClickUp zu Überschneidungen kommt

ClickUp Docs bietet Features für die Echtzeit-Bearbeitung und umfangreiche Formatierungsoptionen. So bleiben Dokumente übersichtlich und sind stets auf dem neuesten Stand.

Sie können auch kommentierte Threads und Diskussionen innerhalb von Aufgaben nutzen, um eine Verbindung zu Ihrem Team aufrechtzuerhalten, Updates zu freigeben und Herausforderungen anzugehen.

Bonus-Tipp: Überprüfen und passen Sie Ihre Ziele regelmäßig an

OKRs erfordern kontinuierliche Aufmerksamkeit, daher ist es wichtig, den Fortschritt regelmäßig zu überprüfen.

Mithilfe des ClickUp-Ziele-Dashboards können Sie Ihre Gesamtzielerreichung überprüfen und dabei besonders auf Ziele achten, bei denen Sie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Planen Sie regelmäßige Check-ins oder Sprints ein, um Ihre OKRs zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

❗️Wenn Sie feststellen, dass ein Schlüsselergebnis vom Kurs abweicht, verteilen Sie die Ressourcen neu, passen Sie die Zeitleisten an oder ändern Sie gegebenenfalls das OKR.

ClickUp bietet außerdem Ziel-Widgets, mit denen Sie den Fortschritt einfach visualisieren und Kurskorrekturen in Echtzeit vornehmen können.

Durch das Festlegen klarer OKRs, deren Aufteilung in überschaubare Aufgaben und deren regelmäßige Überprüfung in ClickUp können Teams aufeinander abgestimmt, fokussiert und anpassungsfähig bleiben – und so die Ergebnisse erzielen, auf die es am meisten ankommt.

Best Practices für OKR-Planungssitzungen

Wenn Sie möchten, dass Ihre OKR-Planungssitzung ins Schwarze trifft, ist es unerlässlich, sie mit einer durchdachten Strategie anzugehen. Berücksichtigen Sie diese Best Practices, um die Sitzung effektiver zu gestalten und alle auf Kurs zu halten:

Fördern Sie die Beteiligung

Beziehen Sie Ihr Team in die Unterhaltung mit ein. Der Beitrag jedes Einzelnen ist wichtig und trägt dazu bei, ein Gefühl der Eigentümerschaft zu schaffen.

Wenn Menschen das Gefühl haben, einen Beitrag geleistet zu haben, engagieren sie sich stärker für das Erreichen der Ziele. Außerdem können unterschiedliche Perspektiven zu ausgewogeneren und realistischeren Zielen führen.

Halten Sie die Ziele erreichbar und messbar

Es ist zwar gut, sich hohe Ziele zu setzen, aber stellen Sie sicher, dass diese Ziele erreichbar sind und klar gemessen werden können.

Indem Sie sich an SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert) halten, vermeiden Sie es, Ziele zu setzen, die entweder zu vage oder zu ehrgeizig sind.

Halten Sie die Balance

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ehrgeizigen, inspirierenden Zielen und eher realistischen Zielen kann die Motivation des Teams aufrechterhalten.

Während manche Ziele Grenzen verschieben sollten, müssen andere leicht erreichbar sein, um die Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten und Fortschritte zu fördern.

Halten Sie regelmäßig Rücksprache

Regelmäßige Besprechungen zum Fortschritt sind entscheidend, um alles auf Kurs zu halten.

Durch die regelmäßige Überwachung der Schlüsselergebnisse können Sie rechtzeitig Anpassungen vornehmen und geben allen die Möglichkeit, auftretende Herausforderungen zu besprechen.

Nutzen Sie Technologie zu Ihrem Vorteil

Schließlich kann Technologie bei der Nachverfolgung des Fortschritts den entscheidenden Unterschied ausmachen. Projektmanagement-Tools (wie ClickUp 🤩) helfen Ihnen dabei, wichtige Ergebnisse in Echtzeit im Blick zu behalten, und sorgen dafür, dass das Team seiner Verantwortung gerecht wird.

Indem Sie diese Methoden in Ihre OKR-Planungssitzungen einbinden, setzen Sie nicht nur klare und erreichbare Ziele, sondern fördern auch ein engagierteres und besser aufeinander abgestimmtes Team, das bereit ist, Ergebnisse zu erzielen.

Verbessern Sie Ihre OKR-Planung und erreichen Sie mehr mit ClickUp

Für eine bessere OKR-Planung kommt es darauf an, klare, umsetzbare Ziele zu setzen und alle Beteiligten während des gesamten Prozesses auf dem gleichen Stand zu halten. Und wenn sie gut umgesetzt werden, können OKRs Ambitionen mit tatsächlichen Ergebnissen verbinden.

Selbst wenn Ihr Team nicht jedes hochgesteckte Ziel erreicht, kann die Einstellung, hohe Ziele zu setzen, es dazu inspirieren, mehr zu erreichen, als es ursprünglich für möglich gehalten hätte.

ClickUp kann Ihre OKR-Implementierung mit seinen einzigartigen Features beschleunigen, darunter ClickUp-Ziele, vorgefertigte Vorlagen und anpassbare Dashboards. Diese Tools helfen Ihnen dabei, ein transparentes, strukturiertes Rahmenwerk zu schaffen, um klare OKRs zu entwickeln und die Teamziele in jeder Phase auf Ihrem Weg zum Erfolg zu verfolgen.

Erstellen Sie ein kostenloses ClickUp-Konto und beginnen Sie noch heute mit der Arbeit an Ihren OKRs!