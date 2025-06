Wie Sie OKRs effizienter nachverfolgen können

Wenn Ihr OKR-Prozess mehr Verwirrung als Klarheit stiftet, ist es Zeit, die Schaltfläche "Pause" zu drücken und eine Neubewertung vorzunehmen. ⏸️

Wir verstehen das. Die Nachverfolgung von OKRs kann überwältigend sein, besonders wenn Sie es zum ersten Mal tun. Es gibt Dutzende von Prioritäten im Unternehmen, aus denen Sie auswählen, zu Schlüsselergebnissen verdichten und messen müssen. Oft haben Teammitglieder eine ganze Reihe von Fragen, wenn die Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) eingeführt werden.

Ein Beispiel: "Warum sind OKRs wichtiger als die regulären Key Performance Indicators (KPIs) auf unserer Scorecard?" Wenn sich Ihre OKR-Metriken von den üblichen KPIs des Teams unterscheiden, kann es zu Unklarheiten darüber kommen, was priorisiert werden soll.

Wenn es Sie tröstet: Sie sind nicht allein mit Herausforderungen im Zusammenhang mit den Fortschritten Ihres Teams bei OKRs oder der Frage, welche OKRs gemessen werden sollen. Laut dem Global State of OKRs Report 2023 gaben 55, 8 % der Teams "zu viele OKRs" als eines ihrer größten Probleme an.

Letztendlich kommt es darauf an, wie Sie OKRs nachverfolgen, um:

Einen klaren Weg von den großen Zielen zu den Schlüsselergebnissen aufzeigen und Fortschritte messen

Teilen Sie die OKRs des Teams in spezifische Metriken oder KPIs auf

In diesem Blog gehen wir näher darauf ein, wie Sie OKRs effektiv nachverfolgen können, welche Herausforderungen dabei auf Sie zukommen und welche Tools und Best Practices es für die automatisierte Nachverfolgung von Fortschritten und das OKR-Management gibt.

Klingt nach einem Plan? Legen wir los.

Was ist OKR-Nachverfolgung?

Die Nachverfolgung von OKRs zeigt Ihnen, ob Ihr Team auf dem richtigen Weg ist, um die Geschäftsziele zu erreichen. Durch die Analyse spezifischer Metriken und quantitativer Schlüssel-Ergebnisse können Sie beurteilen, ob Ihr Team sich auf die richtigen Aufgaben konzentriert und ob Probleme im Weg stehen.

Anhand dieser OKR-Daten können Sie Teams neu ausrichten, Workflows optimieren und Ihre Geschäftsziele anpassen oder iterieren. Ein effektives OKR-Nachverfolgungssystem oder OKR-Management erhöht die Chancen, die übergeordneten Unternehmensziele zu erreichen, und liefert gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Zyklen und kontinuierliche Verbesserungen.

Sie können den Fortschrittsstatus entweder manuell über verschiedene OKR-Initiativen hinweg nachverfolgen oder ein OKR-Tool verwenden, um die Nachverfolgung Ihrer OKR-Fortschritte zu zentralisieren und zu automatisieren.

Warum ist die Nachverfolgung von OKRs wichtig?

Angesichts der Liste von Unternehmen, die OKR-Zielsetzung und -Nachverfolgung einsetzen – darunter Google, Netflix und Adobe – sind die Vorteile der OKR-Nachverfolgung nicht zu übersehen. Dazu gehören:

Priorisierung von Schwerpunktbereichen

Mit dem OKR-Framework können Teams ermitteln, welche Aufgaben zu erledigen sind, um das Ziel zu erreichen. So können Ihre Mitarbeiter ihre Aktivitäten als Team besser priorisieren und geschäftliche Komplexitäten bewältigen.

Eigentümerschaft und Eigeninitiative stärken

OKRs sollen Teams herausfordern und motivieren, ihr Bestes zu geben. Sie ermöglichen es einzelnen Mitarbeitern zu sehen, wie sich ihre Arbeit auf das Geschäft auswirkt. Darüber hinaus können Sie durch die Zuweisung von Verantwortung für bestimmte OKRs an verschiedene Personen diese motivieren, als Team zu arbeiten und sich auf die übergeordneten Unternehmensziele auszurichten.

Verbesserung der Zusammenarbeit

OKRs bringen funktionsübergreifende Teams auf eine Seite, gleichen Metriken oder KPIs ab und sorgen dafür, dass alle in die richtige Richtung arbeiten. Sie spielen eine Schlüsselrolle beim Abbau von Silos und der Verbesserung der Zusammenarbeit, da alle auf die Erfüllung der OKRs hinarbeiten.

Workflows optimieren

Die Nachverfolgung von OKRs hilft dabei, Lücken im Workflow aufzudecken, indem Ineffizienzen identifiziert werden. Auf diese Weise können Sie die OKRs Ihres Unternehmens im Laufe der Zeit iterieren und verbessern.

Strategische und taktische Vorteile der Nachverfolgung von OKRs

Mit der Nachverfolgung von OKRs können Sie schrittweises Wachstum erzielen durch:

Strategisches Management

OKRs bieten einen Rahmen für die Ausrichtung der Ziele von Teams/Abteilungen auf die strategischen Ziele des Unternehmens. Dazu gehört die Aufschlüsselung von Zielen in Metriken, deren Bewertung und die Priorisierung von Aktivitäten.

Es bietet über die regulären Methoden des Leistungsmanagements hinaus Sichtbarkeit darüber, wie jede Aktivität in den Gesamtplan passt. Das durch OKR-Check-ins gesammelte Feedback ermöglicht es der Führung, langfristige Ziele zu setzen, während Manager schrittweise Strategien zu deren Erreichung entwickeln.

Festlegen von Zielen

Einzelne Metriken bieten nur eine lineare Berichterstellung und zeigen an, ob Leistungsziele erreicht wurden. OKRs verknüpfen diese jedoch mit bestimmten KPIs und Initiativen über einen vordefinierten Zeitraum (in der Regel 90 Tage). Darüber hinaus quantifizieren sie das Ziel in konkreten Begriffen und machen es damit messbar.

Als Eigentümer eines OKRs müssen Sie beispielsweise die Wiederholungskäufe im dritten Quartal 2024 um 10 % steigern. Durch die Festlegung einer Leistungsbasislinie können Sie klare Ziele für ein oder mehrere Schlüssel-Ergebnisse festlegen und die Wahrscheinlichkeit ihrer Erreichung erhöhen.

Bonus: 11 kostenlose Vorlagen für die Zielsetzung und Nachverfolgung

Agile Softwareentwicklung

Durch die Nachverfolgung von OKRs können Softwareentwicklungsteams Projekte eher termin- und budgetgerecht abschließen.

Ein typisches Beispiel: Wie die Nachverfolgung von OKRs agile Teams effektiver macht.

Angenommen, Sie sind Projektmanager in einem agilen Softwareentwicklungsteam. Mit Hilfe von agilen OKRs können Sie Entwicklungs-Workflows bestimmten Ergebnissen zuordnen und auf einer Karte darstellen.

Durch die Analyse von Incidents oder Fehlern in der Testphase können Sie Entwicklungsteams dabei unterstützen, die Bereitstellungszeiträume zu optimieren.

Anhand der OKR-Daten können Sie wichtige Testaktivitäten priorisieren, Zeitleisten definieren, Fortschritte nachverfolgen und die Kundenzufriedenheit sicherstellen.

Beispiel für OKRs für die Softwareentwicklung Ziel: Entwicklung einer mobilen Version der Software bis [Quartal und Jahr] Schlüssel Ergebnisse: Entwickeln Sie bis zum [Datum] einen funktionsfähigen Prototyp der mobilen App

Stellen Sie sicher, dass jedes Feature mindestens 90 % der vordefinierten Testfälle besteht

Sammeln Sie Feedback aus Benutzertestsitzungen mit mindestens 30 Teilnehmern vor der Einführung

Das OKR-Framework verstehen

OKRs ermöglichen es Unternehmen, sich besser auf Ergebnisse zu konzentrieren, die Transparenz zu verbessern und die strategische Ausrichtung der übergeordneten Unternehmensziele auf die OKRs des Teams zu erleichtern.

Führungsteams können sich jedoch zu sehr auf die Nachverfolgung fertiggestellter Aktivitäten konzentrieren, anstatt auf die tatsächlich erzielten Ergebnisse, wodurch sich OKRs sehr ähnlich wie herkömmliche Scorecard-Metriken anfühlen können. Die Gefahr dabei ist, dass OKRs mit alltäglichen Aufgaben verschmelzen und ihr eigentlicher Zweck aus den Augen verloren wird: das Erreichen bedeutender Ergebnisse.

Das OKR-Framework soll Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele und Schlüssel-Ergebnisse in einer nahtlosen Hierarchie zu strukturieren. Im Idealfall sollten OKRs Managern ermöglichen, zu erkennen, wie sie diese so miteinander verbinden können, dass sie das Geschäftswachstum vorantreiben, und ihnen dabei helfen, ergebnisorientiert zu denken.

Ohne ein solides System zur Nachverfolgung von OKRs kann Ihr Unternehmen jedoch Zeit und Ressourcen für die Arbeit an unrealistischen Zielen verlieren. Darüber hinaus können die Mitglieder des Teams nicht erkennen, wie sich ihre Leistung auf die Prioritäten des Unternehmens auswirkt.

Ein effektives OKR-Nachverfolgungssystem ermöglicht es Unternehmen, sinnvolle Ziele zu setzen, konsistente Fortschritte zu verfolgen, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und auf der Grundlage datengestützter Entscheidungen Impulse für die Erreichung spezifischer Ziele zu schaffen.

Weiterlesen: Die 10 besten OKR-Softwareprogramme für Startups zur Nachverfolgung von Zielen im Jahr 2024

Wie nutzt man strategische Planung bei der Festlegung von OKRs?

Bei der Festlegung von OKRs werden übergeordnete Unternehmensziele auf drei bis fünf Schlüssel-Ergebnisse reduziert.

Wenn das Ziel beispielsweise darin besteht, die Kundenzufriedenheit zu steigern, würden Sie sich natürlich auf Schlüssel-Ergebnisse wie die Erstlösungsquote, die Reaktionszeit, den Net Promoter Score (NPS) und den Kundenzufriedenheitswert (CSAT) konzentrieren.

Wenn es mehrere geschäftliche Prioritäten gibt, kann die strategische Planung diese so anordnen, dass jeder Zyklus auf dem nächsten aufbaut, bis das Ziel erreicht ist. Zu erledigen:

Beginnen Sie damit, die OKRs in den wichtigsten Bereichen zu identifizieren und aufzuschreiben

Richten Sie die wichtigsten Ergebnisse teamübergreifend aus, um eine einheitliche Strategie für die Umsetzung zu entwickeln. Das Ziel besteht darin, messbare Meilensteine zu schaffen, die sich direkt auf das Ergebnis auswirken

Eine klare Hierarchie aufbauen, die größere Geschäftsziele mit der individuellen Leistung verbindet

Strategische Planung hilft dabei, Ziele in spezifische Metriken und weiter in Aktivitäten zu zerlegen, was Sichtbarkeit und Zusammenarbeit ermöglicht.

Verwendung von Leistungsindikatoren zur Definition der wichtigsten Ergebnisse

KPIs sind spezifische Metriken, die das Wachstum innerhalb eines bestimmten Aspekts des Geschäfts anzeigen. Beispielsweise stehen die Fluktuationsraten Ihrer Mitarbeiter in direktem Zusammenhang mit Ihrer Leistung als idealer Arbeitgeber.

Ein bestimmter KPI kann verwendet werden, um die Leistung über zwei oder mehr OKR-Zyklen hinweg zu vergleichen. Anschließend können Sie die prozentuale Veränderung Ihrer KPIs messen und die Ergebnisse mit dem Feedback des Teams kombinieren, um zu verstehen, was gut funktioniert hat und was nicht.

Aus strategischer Planungssicht können historische Trends Aufschluss darüber geben, welche Schlüssel-Ergebnisse als Einzelziele angestrebt werden sollten.

Wenn Sie beispielsweise in Ihrer OKR-Software die Konversionsraten des ersten und zweiten Quartals vergleichen, können Sie einen Drilldown zu den spezifischen Werbekampagnen durchführen, die zu Umsatzsteigerungen geführt haben, und entscheiden, ob Sie diese im dritten Quartal fortsetzen möchten.

So verfolgen Sie OKRs: Praktische Tipps und Strategien

1. Eigentümerschaft in der OKR-Nachverfolgung zuweisen

Als Teil des Führungsteams oder OKR-Teams definieren Sie Ziele auf der Grundlage der allgemeinen Geschäftsanforderungen. Dazu gehört auch die Festlegung von Schlüsselergebnissen für die verschiedenen Abteilungen, die Sie beaufsichtigen. Außerdem müssen Sie OKR-Champions benennen, die die Teams auf operativer Ebene unterstützen.

Ordnen Sie wichtige Ergebnisse mithilfe des ClickUp-Ziele-Dashboards bestimmten OKR-Eigentümern zu

Sobald der Prozess läuft, teilen die OKR-Champions Ihnen die Fortschritte mit, planen regelmäßige Check-ins mit den Teams und geben Feedback. Auf Teamebene müssen Sie auch Einzelcoachings und Unterstützung anbieten, insbesondere für neue Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass alle die OKRs verstehen.

Der OKR-Champion weist dann die Eigentümerschaft für bestimmte Schlüssel-Ergebnisse einer oder mehreren Personen in jedem Team zu. Diese Eigentümer sind dafür verantwortlich, dass das Team auf dem Weg zur Erreichung seiner Ziele bleibt.

Hier ist eine Best Practice: Ernennen Sie OKR-Champions aus Ihrer Abteilung. Diese sollten mit dem Workflow der Abteilung vertraut sein und spezifisches und relevantes Feedback geben können.

OKR-Check-ins werden in der Regel wöchentlich geplant, damit Sie die Leistung des Teams bewerten und Feedback sammeln können. Während dieser Check-ins haben Sie die Möglichkeit, mit dem OKR-Champion, den Teammanagern und anderen relevanten Personen zu interagieren.

Gemeinsam können Sie eine SWOT-Analyse durchführen, um Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken zu identifizieren. Auf der Grundlage des Feedbacks und der Analyse können Sie Zeitleisten, Ziele oder andere Aspekte anpassen, um Ihren Ansatz zu optimieren.

Unabhängig davon, ob Sie Teil eines Start-ups sind, das ein kleines Team leitet, oder mehrere Abteilungen in einem größeren Unternehmen verwalten, sollten Sie den Einsatz einer OKR-Software wie ClickUp in Betracht ziehen, um die Nachverfolgung von OKRs zu automatisieren.

ClickUp bietet beispielsweise OKR-Vorlagen, die einen strukturierten Rahmen für die Zuweisung von OKR-Eigentümern, die Nachverfolgung ihrer Verantwortlichkeiten und die Sicherstellung, dass alle auf dem gleichen Stand sind, bieten.

Die beiden gängigsten Vorlagen, die von agilen Teams verwendet werden, sind:

Die OKR-Ordner-Vorlage von ClickUp

Auf organisatorischer Ebene ist die ClickUp OKR-Ordner-Vorlage ein umfassendes Planungstool, das Führungskräften dabei hilft, hochgesteckte Ziele festzulegen und zu erreichen.

Die anpassbare Vorlage enthält einen Planungsrhythmus, der die grundlegende Struktur für die OKR-Entwicklung skizziert.

Die OKR-Listen unterteilen Ziele in kleinere Einheiten, ermöglichen Managern die Überwachung des Fortschritts und stellen sicher, dass alle das ganze Jahr über auf Kurs bleiben.

Diese Vorlage herunterladen Mit der OKR-Ordner-Vorlage von ClickUp können Führungskräfte OKR-Zyklen im Jahresvergleich überwachen

Die OKR-Framework-Vorlage von ClickUp

Die OKR-Framework-Vorlage von ClickUp stellt sicher, dass alle Teams im gesamten Unternehmen auf die gleichen Ziele fokussiert sind.

Diese Vorlage herunterladen Bieten Sie Sichtbarkeit für unternehmensweite OKRs, überwachen Sie Fortschritte, sorgen Sie für Transparenz und konsolidieren Sie tägliche Maßnahmen, um mit der OKR-Framework-Vorlage von ClickUp größere Ziele zu erreichen

So verwenden Manager diese OKR-Vorlage, um Ziele und Schlüssel-Ergebnisse festzulegen und nachzuverfolgen:

Erstellen Sie Ihre Gesamtziele und Ziele und verfolgen Sie deren Fortschritt mit der globalen OKR-Ansicht

Verschaffen Sie sich mit der OKR-Fortschrittsansicht im Board einen klaren Überblick über die Fortschritte jedes Teams bei der Erreichung seiner Ziele

Planen und verfolgen Sie Zeitleisten für jedes Ziel mithilfe der Zeitleisten-Ansicht

2. Planen von Check-ins zur Nachverfolgung der Ergebnisse

Durch regelmäßige und häufige OKR-Check-ins stellen Sie sicher, dass Teammanager Fortschritte nachverfolgen und Ihnen berichten.

Teammanager können ihrerseits Feedback aus ihren Einzelcoachings freigeben und Hindernisse auf individueller OKR-Ebene identifizieren, bevor sie sich auf die OKRs des Teams auswirken.

Idealerweise sollten OKR-Meetings nicht länger als 15 Minuten dauern und vorzugsweise freitags stattfinden, um Überschneidungen mit routinemäßigen Team-Meetings zu vermeiden

Zweitens müssen Sie ein OKR-Dashboard erstellen, um Aktualisierungen freizugeben. Stellen Sie für einen einfachen Zugriff sicher, dass es Filter für Rollen, Schlüssel, Ergebnisse, Bewertungen, Gewichtungen, Status von Aufgaben usw. enthält

Wenn Mitarbeiter ihre OKRs aktualisieren, können die Informationen in Echtzeit mit dem Dashboard synchronisiert werden. Dies optimiert die Datenerfassung in allen Teams und erleichtert die Analyse.

3. Transparenz von OKRs sicherstellen

Nachdem Sie die Eigentümer zugewiesen haben, muss der OKR-Champion sicherstellen, dass alle Teammitglieder und Manager Zugriff auf den OKR-Plan haben.

Jedes Team-Mitglied sollte Zugriff auf die OKRs haben, basierend auf seiner Rolle und Funktion. Der Projektmanager (Champion) muss sicherstellen, dass jeder versteht, wie die OKRs auf Geschäftsebene mit den individuellen OKRs übereinstimmen.

OKRs können zwar über ein Google Doc oder eine Tabelle freigegeben werden, dies kann jedoch bei größeren Teams mit mehreren Schlüsselergebnissen ein Problem darstellen.

Beispielsweise könnten Daten falsch eingegeben werden, wenn Sie mehrere Zeilen in einer Tabelle haben. Oftmals werden Aktualisierungen nicht sofort angezeigt. Mit zunehmender Größe wird dies nur noch schlimmer.

Hier kommt die OKR-Software von ClickUp ins Spiel.

Mit ClickUp Goals können Sie OKRs in Echtzeit festlegen und nachverfolgen, bei Bedarf bearbeiten und alle über Änderungen informieren – für mehr Transparenz im OKR-Zyklus.

Sie können sogar Abhängigkeiten zwischen Aufgaben festlegen, Teammitglieder und Zeitleisten hinzufügen und die Verfolgung von Fortschritten automatisieren. Oder Sie unterteilen größere Ziele in kleinere Einzelziele, die dann in Angriff genommen werden können.

Legen Sie eine klare Reihenfolge der Vorgänge fest, indem Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben als "blockierend" oder "wartend" kennzeichnen, und halten Sie Ihr Team auf Kurs, damit es weiß, woran es zuerst arbeiten muss

4. Priorisierung der wichtigsten Ergebnisse durch OKR-Bewertung

Basierend auf den von Ihnen angestrebten OKRs können Sie jedem Schlüssel-Ergebnis eine Priorität zuweisen. Dazu können Sie entweder die relative Gewichtung jeder Metrik schätzen oder eine Bewertungsmethode mit vordefinierten Kriterien anwenden.

Die binäre Bewertung ist ein Pass-oder-Fail-Ansatz, bei dem ein Schlüssel-Ergebnis entweder erreicht wird oder nicht. Es gibt keinen Mittelweg für Teilerfolge oder -misserfolge. Dies ist ein schnelles und einfaches Bewertungsmodell. Es kann jedoch die Moral des Teams beeinträchtigen, da es Teilerfolge nicht anerkennt

Ein wertbasiertes Bewertungsmodell weist jedem Schlüssel-Ergebnis je nach Fortschritt eine Punktzahl zwischen 0,0 und 1,0 zu. Alles unter 0,4 gilt als Fehlschlag, während eine Punktzahl zwischen 0,4 und 0,6 als Teilerfolg gewertet wird. Eine Punktzahl von 0,7 und mehr bedeutet, dass das Ziel erreicht wurde. Dieses Modell erkennt Teilerfolge an und bewertet diese mit einer Punktzahl zwischen 0,4 und 0,6

Verwenden Sie eine prozentuale Bewertung, bei der das Modell den Fertigstellungsgrad misst, um festzustellen, ob die Schlüssel-Ergebnisse erreicht wurden. Wenn das Schlüssel-Ergebnis beispielsweise darin bestand, im nächsten Quartal 10 neue Unternehmenskunden zu gewinnen, und Sie nur 7 gewonnen haben, würde die OKR-Bewertung 70 % (7/10*100) betragen

5. Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse

Jeder OKR-Zyklus bringt Erfahrungen mit sich, die Sie in den nächsten einfließen lassen können. Der Schlüssel liegt darin, Feedback konstruktiv und ohne Wertung freizugeben. Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, 100 % Ihrer Ziele zu erreichen. OKRs sollen Ihr Team dazu motivieren, seine Komfortzone zu verlassen, um ambitionierte Ziele und Vorgaben zu erreichen.

Wenn Sie jedoch regelmäßig Fortschritte bei den OKRs erzielen, motiviert dies Ihr Team, sich noch mehr anzustrengen. Achten Sie bei der Rücksprache mit dem Team darauf, auch kleine Erfolge zu würdigen und den Aufwand anzuerkennen.

Hindernisse bei der Nachverfolgung von OKRs überwinden

1. Herausforderung: Datensilos

Wenn jedes Team in Ihrem Unternehmen ein anderes System oder eine andere Tabelle zur Erfassung und Verwaltung von OKRs verwendet, bleiben diese Daten bei der Nachverfolgung der Unternehmensziele isoliert.

Führungskräfte sind möglicherweise nicht in der Lage, die Geschäftsleistung mit den gegebenen Daten, die über mehrere Tabellen verstreut sind, nachzuverfolgen. Idealerweise möchten Sie, dass Führungskräfte die Geschäfts- und Organisationsleistung transparent an einem Ort überprüfen können.

Lösung

Eine OKR-Software zentralisiert Daten von Einzelpersonen, Teams, Abteilungen und Organisationen und gibt allen Beteiligten jederzeit einen ganzheitlichen Überblick über die Fortschritte des Unternehmens.

2. Herausforderung: Wir verfolgen KPIs; wir brauchen keine OKRs

Kommt Ihnen das bekannt vor? Der Schlüsselunterschied zwischen KPIs und OKRs besteht darin, dass KPIs die Matrix des normalen Geschäftsbetriebs messen, während OKRs ambitionierte Ziele und ehrgeizige Vorgaben sind. Sie können nicht austauschbar verwendet werden, sondern arbeiten vielmehr Hand in Hand.

Lösung

Sie möchten ein OKR-Tool wie ClickUp verwenden, um KPIs und OKRs nachzuverfolgen.

Beispielsweise können Führungskräfte oder Projektmanager mit dem ClickUp Dashboard ein OKR-Dashboard erstellen, um den Fortschritt der Ziele zu verfolgen und große Datenmengen für umsetzbare Erkenntnisse zusammenzufassen.

Passen Sie Vertriebsübersichten an, um KPIs und OKRs in Ihrem gesamten Unternehmen mit dem ClickUp-Dashboard "Vertriebsübersicht" nachzuverfolgen

Das Dashboard von ClickUp unterteilt OKRs in nachverfolgbare Initiativen, wodurch das Projekt überschaubar wird und jeder seine Beiträge und Rollen versteht.

Die ClickUp-KPI-Vorlage hingegen ermöglicht es den Mitgliedern des Teams, Metriken für den Erfolg zu verfolgen, die zum Erreichen der OKRs beitragen. Alle sind auf die Ziele ausgerichtet und können die Leistung im Laufe der Zeit anhand übersichtlicher Grafiken verfolgen.

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie mit der KPI-Vorlage von ClickUp Metriken zum Erfolg, die Ihnen helfen, die Ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKR) Ihres Teams zu erreichen

3. Herausforderung: OKRs werden "festgelegt und vergessen"

Eine der größten Herausforderungen bei OKRs besteht darin, dass zu Beginn des Quartals zwar enthusiastisch Ziele festgelegt werden, aber mit sich ändernden Prioritäten und näher rückenden Fristen die Nachverfolgung in den Hintergrund gerät.

Der Ansatz "Festlegen und vergessen" zerstört die Ausrichtung, da die Arbeit von den Unternehmenszielen abgekoppelt wird und sich der Fokus des Teams verengt.

Lösung

Die Meilensteine von ClickUp bieten organisationsweite Sichtbarkeit auf den Fortschritt in Echtzeit. Teams sind durch sich weiterentwickelnde OKRs miteinander verbunden, behalten die Ziele im Blick und visualisieren, wie weit Sie bei deren Erreichung sind.

4. Herausforderung: Fehlender zentraler Zugriff auf relevante Dokumente oder Zusammenarbeit

OKRs werden vierteljährlich auf Team-Ebene geplant. Auf Organisationsebene laufen sie in der Regel in Zyklen ab und können etwas iterativ sein. Das bedeutet, dass Sie als Team-Manager jedes Quartal die Möglichkeit haben, Ihre OKRs neu zu kartieren.

Haben zu diesem Zeitpunkt alle Mitglieder Ihres Teams Zugriff auf die von Ihnen gesammelten Daten? Sind alle über die Erfolge und Misserfolge informiert?

Haben Sie Unterlagen darüber, was funktioniert hat und was nicht? Sie möchten den OKR-Nachverfolgungsprozess mit Echtzeitdaten optimieren und dokumentieren, anstatt sich auf Vermutungen oder Intuition zu verlassen.

Lösung

ClickUp Docs ist ein zentrales Repository, in dem Teammitglieder, Projektmanager, Teamleiter und die Geschäftsleitung alle Informationen zu OKRs speichern können. Dazu können Daten zu früheren OKR-Zyklen, Ursachen für Erfolge und Misserfolge, Standardarbeitsanweisungen, die Nachverfolgung der Ziele usw. gehören.

Die Echtzeit-Bearbeitung und die umfangreichen Formatierungsoptionen von ClickUp Docs sorgen dafür, dass Dokumente gemeinsam bearbeitet werden können, intuitiv sind und immer mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.

Einfaches Formatieren und gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von OKRs mit ClickUp

Selbst eine gut gestaltete Karte kann ohne Kompass verwirrend sein. Ebenso können unzureichende Tools zur Nachverfolgung einen soliden OKR-Prozess behindern.

Wenn Sie ein wachsendes Unternehmen sind, können die manuelle Nachverfolgung des OKR-Fortschritts und eine begrenzte Datenanalyse zu strategischen Blindflecken oder, schlimmer noch, zu Umsatzverlusten führen.

Mit ClickUp ist die Nachverfolgung von OKRs so einfach wie nie zuvor. Von der Erstellung einer Hierarchie über die Abstimmung von Unternehmens- und Teamzielen, die Zuweisung von Aufgaben und vorgefertigten OKR-Vorlagen bis hin zur Aktualisierung von Fortschrittsberichten bietet ClickUp eine einzige Version der Wahrheit, die in Echtzeit aktualisiert wird und leicht skalierbar ist.

Überlassen Sie die mühsame Nachverfolgung von OKRs der OKR-Software von ClickUp, während Sie sich auf die Wachstumsstrategie konzentrieren. Um mit der Nachverfolgung von OKRs zu beginnen, empfehlen wir Ihnen, sich kostenlos bei ClickUp anzumelden und die Software zu testen.