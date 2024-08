10 SMART-Zielvorlagen zur Definition Ihrer Ziele im Jahr 2024

Brauchen Sie einen sanften Anstoß, um Ihre Ziele und Bestrebungen zu verfolgen?

Befolgen Sie diese Schritte:

Schreiben Sie Ihre Ziele auf

Ergreifen Sie entschlossene und konsequente Maßnahmen

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte

Aber Einfachheit ist schwer zu fassen. Seinen Zielen treu zu bleiben, mag einfach erscheinen, ist es aber definitiv nicht.

Wenn Sie schon einmal Neujahrsvorsätze gefasst und sie nach drei Wochen wieder vergessen haben, wissen Sie, dass wir hier Tatsachen schaffen.

Aber hey, Sie sind nicht allein!

Als vielbeschäftigter Mensch können Sie sich nicht einfach auf Stift, Papier und Motivation verlassen, um Ihre Ziele zu verfolgen. Sie brauchen Disziplin und Sie müssen Systeme schaffen.

Die Lösung? SMART-Ziele die den Prozess der Nachverfolgung von Zielen von Kopf bis Fuß systematisieren. Die Abkürzung SMART steht für Ziele, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich begrenzt sind. Und warum bei Null anfangen, wenn es Vorlagen gibt, mit denen Sie Ihre Übung zur Einstellung von Zielen schnell zum Laufen bringen?

Was sind SMART Goals Vorlagen?

Eine Vorlage für SMART-Ziele ist ein Rahmen für Organisationen und Einzelpersonen, um spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele oder SMART-Ziele , die Nachverfolgung des Fortschritts und die Überprüfung von Zeit zu Zeit.

Die Verwendung einer Vorlage für SMART-Ziele bietet zahlreiche Vorteile, sowohl für Personen, die sich persönliche Ziele setzen, als auch für Fachleute, die sich Ziele für ihre Arbeit setzen:

Setzen Sie realistische Erwartungen

Bleiben Sie mit kurzfristigen Zielen auf Kurs, indem Sie tägliche Einstellungen vornehmen,Wöchentliche Ziele, und monatliche Ziele

Konzentration der Teams auf die langfristige Vision mit jährlichen Zielen

Erreichen SieKommunikationsziele durch Festlegung klarer Ziele und Sichtbarkeit des Fortschritts für die Mitglieder des Teams

Messen Sie den Fortschritt mit fortschrittlichen Nachverfolgung von Zielen features

Überprüfen Sie die Leistung und passen Sie die Ziele von unterwegs aus an

Verbessern Sie die Zusammenarbeit durch die Transparenz, die SMART-Ziele bieten

Was macht eine gute SMART Goals Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für SMART-Ziele ist einfach zu verwenden, anpassbar und lässt sich problemlos nachverfolgen und aktualisieren. Sie sollten die Vorlage an Ihre persönlichen und beruflichen Bedürfnisse benutzerdefiniert anpassen können.

Ein weiteres Merkmal einer gut gestalteten Vorlage für Ziele ist ihre Detailgenauigkeit. Sie sollte genügend Space bieten, um die wesentlichen Details in Bezug auf Ihr Ziel aufzuführen, z. B. Zeitleisten, mit welchen Teammitgliedern zusammengearbeitet werden soll oder welche Schritte zur Erreichung eines Ziels erforderlich sind.

Ein kurzer Kontext für jedes Ziel schafft Klarheit und hilft Ihnen, diese Ziele schneller zu erreichen.

Die Vorlage für die Einstellung von Zielen muss den Fortschritt nahtlos visualisieren, um Sie zum Weitermachen zu motivieren. Sie sollte eine übersichtliche Struktur haben, mit der Sie schnell beurteilen können, ob Ihre Maßnahmen mit Ihren Zielen übereinstimmen, und mit der Sie Bereiche mit Verbesserungsbedarf ermitteln können.

Probieren Sie verschiedene Vorlagen aus, um herauszufinden, mit welcher Sie die Nachverfolgung von Zielen weniger als lästige Pflicht empfinden, sondern eher als einen Schritt in Richtung sinnvoller Fortschritte.

10 Vorlagen für SMART-Ziele für 2024

Wir haben die besten Vorlagen für SMART-Ziele gefunden, die einfach zu verwenden sind, kein technisches Fachwissen erfordern und Sie produktiv halten.

Hier sind 10 der besten Vorlagen.

1. ClickUp SMART Goals Vorlage

Kennen Sie Ihre Ziele, sind sich aber nicht sicher, wie Sie die Schritte zu ihrer Erreichung unternehmen sollen? Zu erledigen ist meist nur, dass Sie Ihre Ziele aufgliedern in Kleine, umsetzbare Aufgaben . ClickUp's SMART Goals Vorlage kann Ihnen dabei helfen, dies zu erledigen.

Die umfassende Vorlage hilft Ihnen, Ihre Ziele mit den notwendigen Details zu versehen, z. B. was Sie erreichen wollen, wer einbezogen werden muss, wie viel Aufwand betrieben werden muss und welches Fälligkeitsdatum gilt. Mit diesen Angaben können Sie eine klare Karte erstellen, um Ihr Einzelziel zu erreichen.

Personalisieren Sie die Vorlage mit benutzerdefinierten Status wie "Abgeschlossen", "Erledigt", "Nicht auf dem Weg", "In der Warteschleife" und "Auf dem Weg", um den Fortschritt bei Ihren Aufgaben zu überwachen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Details zu einem Ziel hinzuzufügen.

Mit der Vorlage können Sie Ziele für Ihr Unternehmen oder Ihre Person in überschaubare Abschnitte unterteilen. Dank benutzerdefinierter Ansichten wie SMART Goals, Goal Effort und SMART Goal Worksheet wird die Nachverfolgung Ihrer Ziele noch einfacher.

2. ClickUp Smart Goals Vorlage

Die ClickUp Smart Goals Vorlage ist nützlich, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Ziele in den SMART-Rahmen passen könnten.

Diese Vorlage hilft Ihnen, anhand einer Reihe von Aufforderungen und Checklisten zu bewerten, ob Ihre Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind. Anhand von guten und schlechten Beispielen für Ziele zeigt sie, wie Sie Ihre persönlichen oder beruflichen Ziele richtig formulieren, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Diese Vorlage ist für Personen geeignet, die gerade erst mit der Einstellung von SMART-Zielen beginnen. Diese anpassbare Vorlage dient mehreren Zwecken: Sie hilft Ihnen, SMARTe organisatorische und berufliche Ziele zu definieren und Ihre persönlichen Ziele zu ermitteln.

3. ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage

Lesen Bücher zur Einstellung von Zielen und das Schreiben von SMART-Zielen ist nicht genug. Sie müssen einen Aktionsplan erstellen, um Ihre Einzelziele zu erreichen. Das ist etwas ClickUp's SMART Goal Action Plan Vorlage kann dabei helfen.

Diese umfassende Vorlage wurde für vielbeschäftigte Berufstätige entwickelt und deckt die verschiedenen Schritte eines Systems zur Einstellung und Nachverfolgung von Zielen ab, was es einfacher macht, organisiert zu bleiben.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie große Ziele in kleinere Meilensteine aufteilen, die zu ergreifenden Maßnahmen kartografieren, Ergebnisse auflisten, die Zielerreichung überwachen, Zeitleisten für jede Aufgabe zuweisen und vieles mehr.

Wie bei den ersten beiden Vorlagen können Sie Status wie "abgeschlossen", "Bewertung", "Ausführung", "nicht begonnen" oder "Planung" hinzufügen, um den Fortschritt Ihrer Aufgaben zu verfolgen und externe Beteiligte auf dem Laufenden zu halten.

Diese Vorlage eignet sich zwar am besten für die Festlegung von Unternehmenszielen, Sie können sie aber auch an Ihre persönlichen und beruflichen Ziele anpassen. Erstellen Sie einen einfach zu befolgenden Aktionsplan, verfolgen Sie ihn konsequent, und Sie werden Ihren Zielen schneller näher kommen, als Sie denken.

4. ClickUp Tägliches Ziel Vorlage

Eine der besten Methoden, um bei der Verfolgung langfristiger Ziele auf dem richtigen Weg zu bleiben, ist die Unterteilung von Aufgaben in spezifische tägliche Aktionen. Mit der ClickUp Vorlage für tägliche Ziele können Sie kurzfristige SMART-Ziele festlegen, die Sie letztendlich zu Ihren BHAGs (Big, Hairy, Audacious Goals) führen.

Diese kostenlose Vorlage hilft Ihnen, sich Tag für Tag auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren. Nutzen Sie sie, um SMART-Ziele für jeden Tag zu formulieren, motiviert zu bleiben und den Fortschritt im Laufe der Zeit zu überwachen, um zu sehen, wie weit Sie gekommen sind.

Mit dieser kostenlosen Vorlage für SMART-Ziele können Sie Ihre Produktivität während des Tages maximieren, indem Sie messbare Ziele einstellen, sie täglich überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Benutzerdefinierte Status wie "Fertiggestellt", "Überprüft" und "Zu erledigen" halten Sie darüber auf dem Laufenden, wie viel Sie bereits erreicht haben und was noch zu erledigen ist; benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Ihrer Aufgabenliste Kontext oder zusätzliche Details hinzuzufügen; und benutzerdefinierte Ansichten wie "Tägliche Notizen", "Leitfaden für den Einstieg" und "Liste der Notizen" sorgen dafür, dass Sie alle Informationen immer griffbereit haben.

Egal, ob Sie Student, Freiberufler oder Eigentümer eines Geschäfts sind, diese Vorlage ist nützlich, um Ihre nicht enden wollende Liste zu erledigen und Ihnen eine Orientierung für Ihr tägliches Workload zu geben.

5. ClickUp SMART Action Plan Vorlage

In jeder Rolle als Führungskraft müssen Sie die Ziele Ihres Teams mit den Zielen des Unternehmens in Einklang bringen. Versuchen Sie ClickUp's SMART Action Plan Vorlage und erreichen Sie Ihre Ziele des Projektmanagements wie ein Profi. Es ist vollständig anpassbar, einsteigerfreundlich und macht die Nachverfolgung super organisiert.

Die Vorlage bietet erweiterte Software zur Einstellung von Zielen funktionen, die Ihnen helfen, jedes noch so kleine Detail im Zusammenhang mit Ihren Zielen zu skizzieren. Von der Einstellung von Zielen, der Zuordnung von Aufgaben und Ressourcen, der Priorisierung von Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit bis hin zur Nachverfolgung von Ergebnissen - Sie erhalten ein komplettes, vorgefertigtes und einsatzbereites Zielverwaltungssystem.

Passen Sie die Vorlage an, um Teammitgliedern Rollen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen, fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um Projekte nach Ihren Wünschen zu verwalten, fügen Sie benutzerdefinierte Status hinzu, um den Fortschritt zu überprüfen, und verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten wie Liste, Gantt, Workload oder Kalender, um Ihren Workflow zu visualisieren.

Dieses Arbeitsblatt für SMART-Ziele ist besonders nützlich für entfernte oder hybride funktionsübergreifende Teams. Projektmanager können die Vorlage implementieren, um die Zusammenarbeit zu optimieren und ihre Projektteams in die Verantwortung zu nehmen.

6. ClickUp Ziele Signale Maßnahmen Vorlage

Wenn Sie mit komplexen Workflows zu tun haben und mehrere Ziele in verschiedenen Bereichen Ihres Geschäfts verfolgen, reichen einfache Vorlagen für die Nachverfolgung von Zielen nicht aus. Sie benötigen ein umfassendes Rahmenwerk wie die Goals Signals Measures Vorlage von ClickUp um Ihre Einzelziele konsequent zu erreichen.

Sie folgt dem Rahmenwerk Ziele-Signale-Maßnahmen (GSM). Mit dieser Vorlage können Sie

messbare Ziele definieren

aufgaben nach Prioritäten ordnen

signale identifizieren, um sicherzustellen, dass Sie sich in die richtige Richtung bewegen

maßnahmen (Key Performance Indicators oder KPIs) einstellen, um den Erfolg Ihrer Ziele zu quantifizieren

daten im Zusammenhang mit den Signalen zusammenstellen

nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit mit automatisierten Aktualisierungen

Benutzerdefinierte Status helfen bei der Überwachung jedes Ziels, Signals und jeder Maßnahme, während benutzerdefinierte Status es Ihnen ermöglichen, GSMs zu kategorisieren und Details hinzuzufügen. Visualisieren Sie Ihren Workflow mit Liste, Gantt, Workload, Kalender oder einer anderen benutzerdefinierten Ansicht Ihrer Wahl.

Von der Verwaltung interner Geschäftsprozesse bis hin zum Umgang mit Beziehungen zu Clients können Sie dieses SMART-Ziel-Framework für verschiedene Ziele im Geschäft anpassen.

7. ClickUp Vorlage für individuelle Zieleinstellungen

Manchmal ist man so sehr mit den Zielen des Unternehmens beschäftigt, dass die persönlichen Ziele in den Hintergrund treten. Wenn Sie und Ihr Team damit zu kämpfen haben, verwenden Sie die ClickUp Vorlage für individuelle Zieleinstellungen .

Diese gebrauchsfertige Vorlage hilft Ihnen, sinnvolle Ziele für Ihr persönliches Leben einzustellen, sie in kleine Schritte zu unterteilen und Ihre Fortschritte zu dokumentieren.

Mit mehr als 12 benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihren eigenen SMART-Zielen einen Kontext hinzufügen, z. B. "Verfügen Sie über die erforderlichen Fähigkeiten, um dieses Ziel zu erreichen", "Warum setze ich mir dieses Ziel gerade jetzt" oder "Wie viel Aufwand ist erforderlich" Benutzerdefinierte Status erleichtern die Nachverfolgung Ihrer Leistung für jedes Ziel. Die Vorlage bietet außerdem mehrere benutzerdefinierte Ansichten für die visuelle Nachverfolgung des Fortschritts.

Klopfen Sie sich selbst auf die Schulter, wenn Sie einen Meilenstein erreicht haben, und lassen Sie sich von den Status motivieren, weiterzumachen.

8. ClickUp Jährliche Ziele Vorlage

Jeder von uns kennt das - man beginnt das Jahr mit guter Laune und setzt sich hohe Ziele, um dann auf halbem Weg die Motivation zu verlieren und die Pläne aufzugeben.

Ein Rahmen zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Wahrung der Verantwortlichkeit könnte bei diesen jährlichen Zielen fehlen. ClickUp's Vorlage für Jahresziele ist ein großartiges tool, wenn Sie Ihre Ziele das ganze Jahr über verfolgen wollen. Sie hilft Ihnen, SMART-Ziele zu formulieren und sie in überschaubare Aufgaben zu unterteilen, die Sie in eine monatliche Checkliste verwandeln.

Sie können diese Vorlage verwenden, um langfristige Ziele für Ihr Unternehmen einzustellen - Ziele, die Sie in einem, zwei oder fünf Jahren erreichen möchten. Visualisieren Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Ansichten und nehmen Sie bei Bedarf unterwegs Anpassungen vor.

So haben alle Mitglieder des Teams die gleiche Seite, was zu konzentrierterer Arbeit und höherer Produktivität führt.

9. ClickUp Unternehmen OKRs & Ziele Vorlage

Wenn Ihr Geschäft viele ehrgeizige Ziele hat, brauchen Sie ein solides OKR-System, um Ihre Ziele zu verwalten, nachzuverfolgen und an die sich ändernden Umstände anzupassen. Dies ist der Punkt ClickUp's Firmen OKRs & Ziele Vorlage kann helfen.

Sie bietet Ihrem Team einen hilfreichen Fahrplan, um auf die OKRs hinzuarbeiten und sich an der Vision des Unternehmens zu orientieren. Standardisierte Messungen der Mitarbeiterleistung erleichtern es Ihrem Team, seine Ziele zu erreichen, fördern die Moral des Teams und schaffen ein positives Arbeitsumfeld.

Weisen Sie Ihren Aufgaben mehr als 30 benutzerdefinierte Status zu, z. B. "Zu erledigen", "Aufmerksamkeit erforderlich", "Zur Genehmigung anstehend" oder "Nicht in der Spur", was eine nahtlose Nachverfolgung der Ziele ermöglicht. Sie können auch benutzerdefinierte Felder verwenden, um zusätzliche Informationen zu Zielen hinzuzufügen.

Mit dem OKR Submission Board, All Related OKR Items, OKR Kalender Board oder einer der acht benutzerdefinierten Ansichten können Sie Ihren Workflow nach Belieben visualisieren.

Unternehmen jeder Größe, die vierteljährliche OKRs festlegen, können diese Vorlage verwenden, um Teammitglieder für ihre vierteljährlichen Ziele verantwortlich zu machen.

10. ClickUp Jahresziele Vorlage

Die Konzentration auf die jährlichen Ziele erfordert Klarheit und Beständigkeit. Klarheit sorgt dafür, dass jedes Mitglied des Teams auf die größere Vision ausgerichtet ist, während Beständigkeit zu monumentalen Ergebnissen mit kleinen, regelmäßigen Aktionen führt. ClickUp's Jahresziele Vorlage kann Ihnen dabei helfen.

Sie ermöglicht es Ihnen, messbare Ziele festzulegen, den Mitgliedern des Teams Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt zu überwachen, Zeitleisten festzulegen, die Leistung zu bewerten und die Einzelziele nach Bedarf anzupassen.

Passen Sie die Vorlage mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten an und verbessern Sie die Transparenz unter den Mitgliedern des Teams auf allen Ebenen.

Unabhängig davon, ob Sie geschäftliche oder persönliche Ziele festlegen möchten, können Sie die Vorlage an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen.

Zielverfolgung neu denken: Der SMARTe Weg

Der Prozess der messbaren, intelligenten Nachverfolgung von Zielen stellt sicher, dass Sie die Dinge, die in Ihrem Leben - privat oder beruflich - am wichtigsten sind, nicht aus den Augen verlieren.

Die Einstellung von SMART-Zielen, ihre Nachverfolgung und die Überwachung des Fortschritts erfordern jedoch Zeit und Aufwand.

Aus diesem Grund sind ClickUp Vorlagen eine beliebte Lösung. Sie brauchen nicht bei Null anzufangen - arbeiten Sie mit einer fertigen Gliederung, passen Sie sie an Ihre Arbeit an und führen Sie regelmäßige Aktionen durch. Behalten Sie Ihr Ziel im Auge, und Sie werden nicht mehr aufzuhalten sein! Melden Sie sich für ClickUp an und nutzen Sie die Vorlagen sofort.