Die 13 besten kostenlosen Software-Tools für das Projektmanagement im Bauwesen

Zwischen 2020 und 2022 sank die Produktivität im Bauwesen um 8 %. Dieser Rückgang ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Teams nicht hart arbeiten. Er ist darauf zurückzuführen, dass das Projektmanagement in der Baubranche komplexer denn je geworden ist. Verpasste Termine, verlorene Informationsanfragen, sich ändernde Zeitpläne und unklare Kommunikation zehren an Ihrer Zeit und Ihrem Budget.

Selbst wenn Sie bereits eine Software für das Projektmanagement nutzen, müssen Sie weiterhin Brände löschen, anstatt sie zu verhindern, wenn diese Software mit den aktuellen Herausforderungen nicht Schritt halten kann. Die richtige Software sollte sich wie eine natürliche Erweiterung Ihres Teams anfühlen und Ihnen helfen, Genehmigungen, Informationsanfragen und Fristen ohne zusätzlichen Aufwand im Blick zu behalten.

In diesem Artikel stellen wir die wichtigsten Features vor und bewerten die 13 besten Softwareoptionen für das Projektmanagement, damit Sie Ihre Projekte termingerecht und im Rahmen des Budgets abschließen können.

Worauf sollten Sie bei einer Software für das Projektmanagement im Bauwesen achten?

Die richtige Software für das Projektmanagement im Bauwesen und die richtigen digitalen Tools sollten Ihre Abläufe optimieren, kostspielige Fehler vermeiden und sowohl Ihren Teams im Feld als auch im Büro eine zentrale Informationsquelle bieten.

Hier sind einige wichtige Features, auf die Sie bei erstklassiger Software für die Bauplanung achten sollten:

⚒️ Terminplanung und Aufgabenkoordination: Wählen Sie eine Plattform mit intuitiven Funktionen zur Aufgabenplanung wie Gantt-Diagrammen per Drag-and-Drop, Kalenderansichten, Teamzuweisungen und automatischen Benachrichtigungen. So können Sie enge Zeitleisten einhalten und bei Verzögerungen schnell reagieren.

⚒️ Verbindung zwischen Baustelle und Büro: Entscheiden Sie sich für : Entscheiden Sie sich für eine Software für das Projektmanagement mit einer mobilen App, die offline funktioniert und sich automatisch synchronisiert. So können Ihre Bauleiter auch an abgelegenen Standorten mit schlechtem Empfang Fotos hochladen, Tagesprotokolle abschließen und Probleme melden.

⚒️ Dokumentenversionierung und -speicherung: Sie benötigen außerdem einen Cloud-basierten Speicher mit automatischer Versionskontrolle, damit Ihr Projekt-Team niemals auf veralteten Zeichnungen oder Spezifikationen aufbaut. Jeder sollte immer mit der aktuellsten Datei arbeiten.

⚒️ Berichterstellung und Analysen: Achten Sie auf anpassbare Dashboards und erweiterte Berichtstools, die Ihnen Einblicke in Leistung, Fortschritt und Gesamtproduktivität bieten, damit Sie datengestützte Entscheidungen treffen können

⚒️ RFI- und Einreichungs-Workflows: Vereinfachen Sie den Austausch mit Architekten und Ingenieuren durch strukturierte Vorlagen, automatische Erinnerungen und zentralisierte Protokolle, um alle RFIs und Einreichungen in Sichtbarkeit zu halten und auf dem neuesten Stand zu halten

⚒️ Benutzerfreundliche Oberfläche: Ein komplexes Tool nützt nichts, wenn Ihr Team es nicht nutzt. Legen Sie Wert auf eine intuitive Benutzeroberfläche und einfache Bedienbarkeit, um die Akzeptanz während des gesamten Lebenszyklus des Projekts zu fördern.

⚒️ Integration in Ihre bestehenden tools: Sie können doppelte Einträge vermeiden und mehr finanzielle Transparenz gewinnen, wenn sich Ihre Software in die Finanztools integrieren lässt, die Sie bereits nutzen, wie QuickBooks oder Sage 300

Software für das Projektmanagement im Überblick

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise ClickUp All-in-One-Lösung für Bauplanung und ZusammenarbeitTeamgröße: Ideal für Hybrid-, Feld- und Backoffice-Teams Gantt-Diagramme, Aufgabennachverfolgung, Workload-Ansicht, Offline-App für Mobilgeräte, Docs, KI-Assistent (ClickUp Brain) Kostenlos für immer; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Buildertrend End-to-End-Lebenszyklus von WohnprojektenTeamgröße: Ideal für Bauunternehmer, Renovierer und Spezialbauunternehmen Kostenvoranschläge, Änderungsaufträge, Garantiemanagement, QuickBooks-Synchronisierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Fieldwire Punch-List-Nachverfolgung und -Koordination vor OrtTeamgröße: Ideal für Bauleiter und Handwerker Planmarkierungen, Mängellisten, Offline-Synchronisierung, Inspektionsberichte Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 54 $/Monat pro Benutzer Bauleiter Kostengünstige Nachverfolgung von Projekten und Einhaltung von SicherheitsvorschriftenTeamgröße: Ideal für kleine bis mittelgroße Bauunternehmen Stundenzettel, Einreichungen, Kundenportal, über 100 Bauformulare Ab 49 $/Monat (jährliche Abrechnung) Wrike Automatisierung von Aufgaben und Beseitigung von Silos zwischen Baustelle und BüroTeamgröße: Ideal für größere Baubetriebsteams Bauplanvorlagen, Erfassungsformulare, KI-basierte Risikoanalysen, Echtzeit-Dashboards Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Asana Aufgabenorganisation mit rollenbasiertem ZugriffTeamgröße: Ideal für Bauadministratoren, Projektmanager und Subunternehmer Workload-Ansichten, Formularerfassung, Gastzugang, Nachverfolgung von Meilensteinen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat pro Benutzer Zoho Projects Strukturierte Zeitleisten und detaillierte Steuerung der AufgabenTeamgröße: Ideal für Teams, die bereits im Zoho-Ökosystem tätig sind Feeds, Timesheets, Nachverfolgung von Problemen, phasenweise Listen mit Aufgaben Bezahlte Pläne beginnen bei 5 $/Monat pro Benutzer Trello Einfache Kanban-Nachverfolgung für BauteamsTeamgröße: Ideal für Außendienstteams und Subunternehmer Board- und Kartensystem, Checklisten, Slack-/E-Mail-Synchronisierung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer TeamGantt Visuelle Planer, die Zeitleisten per Drag-and-Drop benötigenTeamgröße: Ideal für Projektmanager und Generalunternehmer Gantt-Ansicht, Arbeitsaufwand, Kostenplanung, Procore-Synchronisierung Bezahlte Pläne beginnen bei 59 $/Monat pro Manager Procore Projektdurchführung und Einblicke auf Unternehmensebene Teamgröße: Ideal für kommerzielle Teams und Teams mit mehreren Standorten Einreichungen, KI Helix, 3D-Modellbetrachter, über 400 Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Methvin Kalkulation, Aufmaß und AngebotsmanagementTeamgröße: Ideal für Kalkulatoren und Angebotsmanager Budgetkontrolle, Mengenermittlung, Nachverfolgung von Aufgaben Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 27 $/Monat PlanGrid Zugriff auf Baupläne vor Ort und Markierungen in RFITeamgröße: Ideal für Außendiensttechniker und Bauleiter Zeichnungen in Echtzeit, Markierungstools, Mängellisten Ab 136 $/Monat pro Benutzer Jira Agile Aufgabenaufteilung und Nachverfolgung des BacklogsTeamgröße: Ideal für schlanke und technikaffine Bauteams Scrum- und Kanban-Boards, Automatisierungen, Burndown-Diagramme Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer

🎥 Suchen Sie nach den besten PM-Tools für die Baubranche? Diese fünf Plattformen sorgen dafür, dass Ihre Zeitpläne eingehalten werden, Ihr Team aufeinander abgestimmt ist und Ihre Baustellen reibungsloser laufen als je zuvor. Wenn Sie weniger Verzögerungen, klarere Kommunikation und echte Kontrolle über Ihre Bauprojekte wünschen – fangen Sie mit diesen an.

👀 Wissenswertes: Fast-Track-Bau beschleunigt den Prozess! Im 21. Jahrhundert werden mittlerweile bei etwa 40 % der Projekte Fast-Track-Methoden eingesetzt. Das bedeutet, dass die Planungs- und Bauphasen gleichzeitig statt nacheinander ablaufen, wodurch Projekte viel schneller fertiggestellt werden können als bei herkömmlichen Ansätzen.

Die beste Software für das Projektmanagement im Bauwesen

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Bauteams, die ein All-in-One-Tool für Planung, Zusammenarbeit und Nachverfolgung vor Ort benötigen)

Sie wissen, wie kompliziert das Projektmanagement beim Bau sein kann. Ein Team wartet auf Genehmigungen, ein anderes ist sich über die Zeitleisten im Unklaren, und die neuesten Pläne gehen in einem Wirrwarr von E-Mails unter.

Wenn es auf der Baustelle schnell zur Sache geht, ist das Letzte, was Sie brauchen, eine Verzögerung durch verstreute tools und Missverständnisse. Deshalb brauchen Sie ein System, das eine Verbindung zwischen Ihrem gesamten Team herstellt.

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, vereint all Ihre Planungen, Aufgabenverteilungen, Dokumente und Updates an einem Ort, sodass alle – vom Büro bis zum Außendienst – auf dem Laufenden bleiben und gemeinsam vorankommen.

Wenn Sie zu ClickUp for Construction Teams wechseln, nutzen Sie Funktionen, die die meisten Tools einfach nicht bieten. Sie erhalten über 15 Ansichtstypen wie Gantt, Zeitleiste, Workload, Box, Mindmap und Kalender, sodass Sie visuell planen und jede Phase Ihres Bauvorhabens klar und präzise verwalten können.

Planen und optimieren Sie Bau-Workflows mit ClickUp für Bauteams

Die Zusammenarbeit zwischen Teams und Baustellen verläuft nahtlos dank des integrierten ClickUp-Chats, zugewiesener Kommentare und Tools für die Prüfung, mit denen Sie Anfragen, Zeichnungen und Pläne direkt in den Aufgaben markieren können. Jeder sieht Aktualisierungen im Kontext, ohne sich durch lange E-Mail-Threads wühlen zu müssen.

⌛ Zeitersparnis: Vor allem lässt sich ClickUp nahtlos in die Tools integrieren, auf die Sie bereits setzen. Das kann Ihre BIM-Software für die Planungskoordination sein, Buchhaltungsplattformen für die Rechnungsstellung oder Terminplanungs-Apps für den Außendienst. Diese Integrationen halten Ihre Workflows miteinander verbunden, sodass Sie nicht zwischen mehreren Systemen hin- und herwechseln müssen und nicht riskieren, wichtige Informationen zu verlieren.

Und da die mobile App von ClickUp speziell für hybride und vor Ort tätige Teams entwickelt wurde, funktioniert sie sogar offline, sodass Teamleiter von überall aus Fotos hochladen, Kommentare hinterlassen und den Fortschritt protokollieren können. Die Plattform führt dann automatisch die Synchronisierung durch, sobald sie wieder online sind.

Aber was bedeutet das konkret im Alltag? Schauen wir uns alle Features genauer an, die ClickUp zu einer unverzichtbaren Software für das Projektmanagement für Teams wie Ihres machen.

Zunächst einmal bieten Ihnen Aufgabenverfolgung, Gantt-Diagramme und Workload-Ansichten vollständige Kontrolle über Ihre Projekte. Mit ClickUp Tasks können Sie beispielsweise jeden Teil Ihres Bauprojekts in überschaubare Aufgaben unterteilen. Sie können Aufgaben bestimmten Teammitgliedern oder Lieferanten zuweisen, Baupläne oder Genehmigungen anhängen, genaue Fristen festlegen und den Fortschritt in Echtzeit überwachen.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie benutzerdefinierte Status-Einstellungen für Aufgaben ein, wie z. B. „Warten auf Genehmigungsbescheid“, „Elektroinspektion bestanden“ oder „Endabnahme-Checkliste“, um die tatsächlichen Meilensteine auf Ihrer Baustelle widerzuspiegeln. Auf diese Weise kann Ihr Projektmanager sofort erkennen, wo jeder kritische Schritt steht, ohne sich durch Notizen wühlen oder Subunternehmer hinterherlaufen zu müssen.

Fühlen Sie sich überfordert? Hier erfahren Sie, wie Sie Bauaufgaben wie ein Profi priorisieren und wieder die Kontrolle zurückgewinnen.

Darüber hinaus können Sie mit der ClickUp-Gantt-Ansicht Ihr gesamtes Projekt mit nur einem Klick in eine visuelle Zeitleiste umwandeln. Sie können wichtige Phasen wie Aushub, Rohbau oder Inspektionen farblich kennzeichnen, um sofort Klarheit zu schaffen. Möchten Sie Ihre Ansicht neu organisieren? Verwenden Sie Filter wie Fälligkeitsdatum, Mitarbeiter oder Priorität, um Ihren Fokus schnell zu verlagern und sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten und behalten Sie den Überblick mit der Gantt-Ansicht von ClickUp

Um einen genaueren Blick auf kritische Punkte in der Terminplanung zu werfen, nutzen Sie dieses Gantt-Diagramm für Bauprojekte und aktivieren Sie den kritischen Pfad, um sofort zu erkennen, welche Aufgaben Ihre Frist gefährden. Wenn Sie mit einem Arbeitsrückstand oder einer ungleichmäßigen Workload zu kämpfen haben, zeigt die Pufferzeit an, wer Kapazitäten frei hat, sodass Sie die Arbeit neu verteilen können, ohne den Fortschritt zu verlangsamen.

Die ClickUp-Workload-Ansicht bietet Ihnen zudem eine klare Übersicht darüber, wie viel Arbeit jedes Teammitglied oder jeder Subunternehmer in all Ihren Projekten geplant hat.

So können Sie erkennen, wenn jemand überlastet oder nicht ausgelastet ist, und Aufgaben neu verteilen, bevor Termine verpasst werden. Beispiel: Wenn Ihr Elektriker beispielsweise während einer kritischen Rohbauphase komplett ausgebucht ist, können Sie die Aufgaben frühzeitig anpassen, um das Projekt im Zeitplan zu halten.

Verwalten Sie die Kapazitäten Ihres Teams effektiv und beugen Sie Burnout vor – mit der ClickUp-Workload-Ansicht

⏩ Schnelltipp: Nutzen Sie die integrierte Zeiterfassung von ClickUp, um die Arbeitsstunden Ihres Teams direkt in den Aufgaben zu erfassen. Ob Rohbau, Elektroarbeiten oder Vorbereitungen für eine Abnahme – Sie haben in Echtzeit Sichtbarkeit auf die Arbeitskosten und können Kostenüberschreitungen erkennen, bevor sie sich auf Ihr Budget auswirken.

Die nächste Herausforderung besteht darin, alle wichtigen Dokumente übersichtlich zu organisieren und jederzeit zugänglich zu halten. Hier kommt ClickUp Docs als effizientes Dokumentenmanagementsystem ins Spiel. Sie können alle Projektdaten – von Plänen und Genehmigungen bis hin zu Informationsanfragen und Verträgen – an einem zentralen hub speichern. Ihr Team kann problemlos zusammenarbeiten, indem es Zeichnungen kommentiert oder Spezifikationen in Echtzeit aktualisiert, sodass alle mit der neuesten Version arbeiten und kostspielige Missverständnisse vermieden werden.

Zentralisieren Sie die Dokumente zum Projekt für Ihr Bauteam mit ClickUp Docs

Um auf einer Baustelle den Überblick zu behalten, muss man schnelle Entscheidungen treffen, ohne sich in wiederholenden Aufgaben zu verzetteln.

ClickUp-Automatisierungen helfen Ihnen, Ihre tägliche Arbeit zu optimieren, damit nichts übersehen wird und Sie keine Zeit mit Routineaufgaben verschwenden. Unabhängig von Ihren Methoden zur Bauabwicklung können Sie benutzerdefinierte Regeln festlegen, um Aufgaben automatisch zu verschieben, wenn eine Genehmigung erteilt wurde, Nachfassaktionen nach einer Inspektion zuzuweisen oder das Team zu benachrichtigen, wenn sich Materiallieferungen verzögern.

Sparen Sie Zeit bei sich wiederholenden Bauaufgaben mit ClickUp-Automatisierungen

Schließlich sorgt ClickUp Brain für noch mehr Geschwindigkeit. Müssen Sie eine Angebotsanfrage versenden, einen Baustellenbericht zusammenfassen oder einen Sicherheitshinweis entwerfen? Diese KI für die Baubranche hilft Ihnen dabei, all das in Sekundenschnelle direkt in Ihrem Arbeitsbereich zu erstellen. Das ist eine clevere Methode, um echte Effizienz auf der Baustelle zu erzielen und Zeit für die eigentliche Bauarbeit kostenlos zu gewinnen.

Sie können auch Fragen zu Ihrem Projekt stellen und erhalten innerhalb von Sekunden umsetzbare Erkenntnisse. ClickUp Brain macht beispielsweise Projektberichte leicht verständlich. Es filtert wichtige Informationen wie Schlüssel-Updates heraus, weist auf Verzögerungen oder Risiken hin und wandelt diese in klare, umsetzbare Erkenntnisse um.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle einen klaren Überblick über Ihren Projektbericht

Um das Setup noch schneller zu gestalten, bietet ClickUp einen Bereich mit gebrauchsfertigen Vorlagen für das Projektmanagement beim Bau an.

Eine der vielseitigsten ist die ClickUp-Vorlage für das Bauprojektmanagement, die Ihnen dabei hilft, Ihr Team und Ihre Auftragnehmer aufeinander abzustimmen, um eine nahtlose Zusammenarbeit und eine effiziente Nachverfolgung des Fortschritts zu gewährleisten.

Kostenlose Vorlage herunterladen Vereinfachen Sie die Nachverfolgung der Projekte und sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement im Bauwesen

Die Vorlage enthält außerdem vorgefertigte Dokumente mit Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit und umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten, sodass Ihr Team alles – von Designkonzepten bis hin zu Bauplänen – ganz einfach organisieren und bearbeiten kann.

Die besten Features von ClickUp

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards für Brainstorming, um gemeinsam Projektlayouts, Lagepläne und Workflows zu entwerfen, bevor Sie Aufgaben zuweisen.

Visualisieren Sie mit ClickUp Mindmaps , um komplexe Projektumfänge und Beziehungen bereits in der frühen Planungsphase zu verdeutlichen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Goals , indem Sie Ziele über unbegrenzt viele Projekte hinweg verknüpfen, und überwachen Sie Meilensteine sowie die Gesamtleistung des Unternehmens

Analysieren Sie Projektdaten auf ClickUp-Dashboards , um an einem zentralen Ort Echtzeit-Einblicke in den Status des Projekts, die Budgets und die Produktivität des Teams zu erhalten.

Limitierungen von ClickUp

Der große Bereich an benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann für neue Benutzer etwas überwältigend sein

Preise für ClickUp

[preistabelle]

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

So lautet eine Bewertung auf G2:

Was mir am besten gefällt, ist die Flexibilität. Man kann es buchstäblich so einrichten, wie man möchte – egal, ob man detaillierte Workflows mit Automatisierung und benutzerdefinierten Feldern bevorzugt oder einfach nur eine einfache Liste mit Aufgaben: ClickUp passt. Ich finde es auch toll, dass ich je nach Stimmung oder Art der Aufgabe zwischen verschiedenen Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) wechseln kann. Und die Tatsache, dass Dokumente, Ziele und Dashboards alle an einem Ort sind, ist ein echter Lebensretter. Kein Hin- und Herwechseln mehr zwischen 4–5 verschiedenen Apps.

Was mir am besten gefällt, ist die Flexibilität. Man kann es buchstäblich so einrichten, wie man möchte – egal, ob man detaillierte Workflows mit Automatisierung und benutzerdefinierten Feldern bevorzugt oder einfach nur eine einfache Liste mit Aufgaben: ClickUp passt. Ich finde es auch toll, dass ich je nach Stimmung oder Art der Aufgabe zwischen verschiedenen Ansichten (Liste, Board, Kalender usw.) wechseln kann. Und die Tatsache, dass Dokumente, Ziele und Dashboards alle an einem Ort sind, ist ein echter Lebensretter. Kein Hin- und Herwechseln mehr zwischen 4–5 verschiedenen Apps.

2. Buildertrend (Am besten geeignet für Bauunternehmer im Wohnungsbau, die Projekte vom Vorverkauf bis zur Gewährleistungsphase verwalten)

via Buildertrend

Buildertrend ist eine gute Wahl für Wohnungsbauunternehmen, Renovierungsfirmen und Spezialbauunternehmen, die ein Cloud-basiertes System benötigen, um Bauprojekte vom Vorverkauf bis zur Gewährleistungsphase zu verwalten.

Erstellen Sie präzise Kostenvoranschläge, die von Anfang an klare Erwartungen schaffen. Kommunizieren Sie mühelos mit Clients, halten Sie Ihren Zeitplan ein und bearbeiten Sie Änderungsaufträge reibungslos, um Ihr Projekt pünktlich und im Rahmen des Budgets abzuschließen.

Buildertrend lässt sich mit wichtigen Plattformen von Drittanbietern wie QuickBooks, Xero und Salesforce integrieren, sodass Sie Ihre Finanz- und CRM-Daten ganz einfach durch Synchronisierung synchronisieren können. Außerdem bietet es Client- und Subunternehmerportale für eine optimierte Kommunikation und Transparenz.

Die besten Features von Buildertrend

Verbessern Sie die Zusammenarbeit durch integrierte Nachrichtenfunktionen, Kommentare und automatische Benachrichtigungen für Aufgaben

Automatisieren Sie die Genehmigung von Änderungsaufträgen und Bestellungen mit digitalen Signaturen und Echtzeit-Nachverfolgung

Zentralisieren Sie das Gewährleistungsmanagement, indem Sie Probleme protokollieren, Reparaturen zuweisen und sich nach Abschluss des Projekts mit den Clients abstimmen

Limitierungen von Buildertrend

Das Textfeld in Buildertrend lässt sich nicht in der Größe anpassen, was es schwierig macht, größere Textmengen auf einmal anzuzeigen (Link)

Preise für Buildertrend

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Buildertrend

G2 : 4,2/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buildertrend?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich nutze Buildertrend nun schon seit fünf Jahren und bin begeistert davon. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne diese Software als Landschaftsarchitekt, Designer und Bauunternehmer zu arbeiten. Ich finde es toll, dass man die Namen der Clients benutzerdefiniert anpassen und so viele Fotos hinzufügen kann, wie man möchte. Die Organisation ist wirklich großartig und die Zahlungen bei der Synchronisierung mit QuickBooks sind fantastisch.

Ich nutze Buildertrend nun schon seit fünf Jahren und bin begeistert davon. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne diese Software als Landschaftsarchitekt, Designer und Bauunternehmer zu arbeiten. Ich finde es toll, dass man die Namen der Clients benutzerdefiniert anpassen und so viele Fotos hinzufügen kann, wie man möchte. Die Organisation ist wirklich großartig und die Zahlungen bei der Synchronisierung mit QuickBooks sind fantastisch.

📚 Lesen Sie auch: So finden und binden Sie Clients für Ihr Bau-Geschäft

3. Fieldwire (Am besten geeignet für Außendienst-Teams, die Offline-Zugriff und die Nachverfolgung von Mängellisten vor Ort benötigen)

via Fieldwire

Fieldwire ist ein Bau-Management-Tool, das Ihrem Team hilft, in Verbindung zu bleiben und direkt auf der Baustelle die Kontrolle zu behalten. Dank seines mobilorientierten Designs und der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie Aufgaben verwalten, Pläne offline einsehen und Echtzeit-Updates erhalten, egal wo Sie sich gerade befinden.

Mit den Markup- und Dokumentationstools können Sie Zeichnungen mit Anmerkungen versehen, Fotos als Anhänge hinzufügen, Kommentare hinzufügen und Dokumente von jedem Gerät aus verknüpfen.

Zur Qualitätskontrolle können Sie mit Fieldwire Probleme anhand von Fotos und Notizen dokumentieren, diese in Mängellistenaufgaben umwandeln und sofort zuweisen. Dank benutzerdefinierter Formulare und automatisierter Berichterstellung können Sie Informationsanfragen, Checklisten und Konformitätsberichte erstellen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Die besten Features von Fieldwire

Aktivieren Sie aufgabenbasierte Chats mit Push-Benachrichtigungen, um Entscheidungen zu beschleunigen

Verfolgen Sie Aufgaben, Mängellisten und Inspektionen, um die Fertigstellung abzuschließen

Erstellen Sie Zeitpläne effizient mithilfe von Lean-Construction-Methoden, um anstehende Arbeiten aufeinander abzustimmen und termingerecht zu erledigen

Passen Sie Berichte benutzerdefiniert an und erstellen Sie diese, um Projektfortschritte, Erkenntnisse und Verantwortlichkeiten mit allen Beteiligten freizugeben

Einschränkungen von Fieldwire

Das Abschließen oder Benutzen von benutzerdefinierten Tagesberichten kann auf dieser Plattform zeitaufwändiger sein (Link)

Preise für Fieldwire

Basic : Kostenlos

Pro : 54 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 74 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 104 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fieldwire

G2 : 4,5/5 (über 360 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fieldwire?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Was mir an Fieldwire am besten gefällt, ist die Vielseitigkeit, die es bietet. In der Baubranche gibt es so viel zu beachten, und Fieldwire ist in der Lage, all das zu bewältigen. Diese App/Website bietet großartige Features wie Markierungen, RFI-Übermittlungen, Fotodokumentation, Registerkarten für bestimmte Formulare, die Sie möglicherweise herunterladen oder hochladen müssen, und vieles mehr.

Was mir an Fieldwire am besten gefällt, ist die Vielseitigkeit, die es bietet. In der Baubranche gibt es so viel zu beachten, und Fieldwire ist in der Lage, all das zu bewältigen. Diese App/Website bietet großartige Features wie Markierungen, RFI-Übermittlungen, Fotodokumentation, Registerkarten für bestimmte Formulare, die Sie möglicherweise herunterladen oder hochladen müssen, und vieles mehr.

👀 Wussten Sie schon? Aufgrund der geringen Produktivitätssteigerung sind die Baukosten weltweit jährlich um 1 bis 3 Prozent über die allgemeine Inflationsrate hinaus gestiegen. Zwischen 2015 und 2023 stiegen die Baukosten für Nichtwohnprojekte in Europa um 36 Prozent und in den USA um 52 Prozent.

via Contractor Foreman

Anstatt Tabellen und Papierprotokolle zu führen, können Sie mit Contractor Foreman Ihren gesamten Bau-Workflow über eine einzige, benutzerfreundliche Plattform verwalten.

Sie können tägliche Aktivitäten nachverfolgen, Teams einteilen und Kostenvoranschläge erstellen, die direkt in Rechnungen umgewandelt werden. Ihr Team kann sich über mobile Stempelkarten einloggen, während integrierte Sicherheitstools wie Unfallberichte und Toolbox-Gespräche Ihnen helfen, die OSHA-Vorschriften einzuhalten und Risiken zu minimieren.

Über ein Kundenportal können Sie Aktualisierungen und Dokumente in Echtzeit mit Clients freigeben und so die Transparenz verbessern, ohne zusätzliche Telefonate oder E-Mails. Es eignet sich hervorragend, wenn Sie als Bauunternehmer nach einer praktischen Lösung suchen, um Aufträge, Dokumente, Arbeitskräfte und die Kommunikation mit Clients zu verwalten, ohne den Aufwand komplizierter Software.

Die besten Features von Contractor Foreman

Senden und verwalten Sie Unterlagen wie Produktdaten, Beispiele und Zeichnungen für schnelle, nachverfolgbare Genehmigungen

Führen Sie die Nachverfolgung und Planung des Einsatzes von Geräten auf verschiedenen Baustellen durch, einschließlich Wartungs- und Nutzungsprotokollen

Nutzen und bearbeiten Sie über 100 vorgefertigte Bauformulare wie Mängellisten, Tagesberichte und Pfandrechtsverzichtserklärungen

Limitations of Contractor Foreman

Die QuickBooks-Integration kann manchmal unzuverlässig sein und erfordert manuelle Eingriffe, um Probleme zu beheben (Link)

Preise für Contractor Foreman

Eine kostenlose 30-Tage-Testversion

Basic : 49 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Standard : 79 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Plus : 125 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Pro : 166 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Unbegrenzt: 249 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (über 310 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 750 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Contractor Foreman?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Contractor Foreman ist ein großartiges Tool, um meine Projekte organisiert und im Zeitplan zu halten. Ich schätze es sehr, wie einfach es ist, Tagesprotokolle zu verfolgen, Budgets zu verwalten und mit meinem Team an einem Ort zu kommunizieren. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Features decken einen Großteil meiner täglichen Anforderungen ab und es spart mir definitiv Zeit im Vergleich zur Nutzung mehrerer Apps. Insgesamt ist es eine solide Lösung für die effiziente Verwaltung von Bauprojekten.

Contractor Foreman ist ein großartiges Tool, um meine Projekte organisiert und im Zeitplan zu halten. Ich schätze es sehr, wie einfach es ist, Tagesprotokolle zu verfolgen, Budgets zu verwalten und mit meinem Team an einem Ort zu kommunizieren. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Features decken einen Großteil meiner täglichen Anforderungen ab und es spart mir definitiv Zeit im Vergleich zur Nutzung mehrerer Apps. Insgesamt ist es eine solide Lösung für die effiziente Verwaltung von Bauprojekten.

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, wenn man nur eine Plattform nutzen würde? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform – komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

5. Wrike (Am besten geeignet für Teams, die Workflow-Automatisierung, Sichtbarkeit auf Aufgabenebene und teamübergreifende Koordination benötigen)

via Wrike

Im Bauwesen können Missverständnisse und manuelle Nachverfolgung schnell zu Kostenexplosionen führen und Zeitleisten durcheinanderbringen. Wrike ist eine intelligente Projektmanagement-Plattform, die diesem Problem begegnet, indem sie Silos zwischen Feld und Büro abbaut und Routineprozesse wie Informationsanfragen, Genehmigungen und Tagesberichte automatisiert.

Mit Wrike Work Intelligence erhalten Sie KI-gestützte Tools, die Ihnen helfen, potenzielle Risiken zu erkennen, Aufgaben zusammenzufassen und Projektdokumente schnell zu durchsuchen. Sie können auch Elementtypen an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Ob Mängellisten, Änderungsaufträge oder Sicherheitsberichte – die Plattform passt sich Ihrer Arbeitsweise an.

Die besten Features von Wrike

Erstellen Sie Erfassungsformulare, um Anträge auf Genehmigungen, Angebote oder Ausrüstung zu automatisieren

Weisen Sie Aufgaben wie Baustellenvorbereitung oder Inspektionen mithilfe von Cross-Tagging mehreren Teams oder Phasen zu

Verwenden Sie Baupläne als Vorlage für wiederkehrende Bauvorhaben oder Renovierungen, um eine einheitliche Ausführung zu gewährleisten

Limitierungen von Wrike

Einige Benutzer berichten, dass das hohe Volumen an Benachrichtigungen der Plattform dazu führen kann, dass wichtige Aufgaben oder Nachrichten übersehen werden (Link)

Preise für Wrike

Free Forever

Team : 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2 : 4,2/5 (über 4400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Es ist ein großartiges Tool zur Verwaltung von Einzel- und Teamarbeit. Es verfügt über eine sehr einfache und intuitive grafische Benutzeroberfläche, die die Verwaltung von täglichen Aufgaben und Projekten ermöglicht. Sie können Aufgaben den Verantwortlichen zuweisen, eine Beschreibung hinzufügen sowie Startdatum und Enddatum festlegen. Das Tool ermöglicht eine perfekte Kontrolle über laufende, ausstehende, fertiggestellte und stornierte Aufgaben usw.

Es ist ein großartiges tool zur Verwaltung von Einzel- und Teamarbeit. Es verfügt über eine sehr einfache und intuitive grafische Benutzeroberfläche, die die Verwaltung von täglichen Aufgaben und Projekten ermöglicht. Sie können Aufgaben den Verantwortlichen zuweisen, eine Beschreibung hinzufügen sowie Startdatum und Enddatum festlegen. Das Tool ermöglicht eine perfekte Kontrolle über laufende, ausstehende, fertiggestellte und stornierte Aufgaben usw.

⚡ Vorlagenarchiv: Haben Sie Probleme mit Baubudgets? Nutzen Sie die benutzerfreundlichen Baubudgetvorlagen von ClickUp, um Ihre Ausgaben zu optimieren und die Rentabilität Ihrer Projekte zu sichern.

6. Asana (Am besten geeignet für strukturiertes Aufgabenmanagement, rollenbasierten Zugriff und Workload-Ausgleich)

via Asana

Die Koordination von Bauprojekten erfordert mehr als nur die Nachverfolgung von Aufgabenverteilungen. Sie erfordert ein System, das sich präzise auf veränderliche Zeitleisten, komplexe Teamstrukturen und wichtige Unterlagen einstellen kann.

Dank der Team- und Gastverwaltungsfunktionen von Asana können Sie nahtlos mit internen Teams, Subunternehmern und Clients zusammenarbeiten, ohne sensible Informationen zu gefährden. Sie können Rollen zuweisen, den Zugriff steuern und die Kommunikation optimieren, indem Sie nur relevante Aufgaben oder Projekte mit externen Beteiligten freigeben.

Die Workload-Ansicht hilft Bauprojektmanagern, Burnout zu vermeiden, indem sie die Belastung der Aufgaben jedes Teammitglieds über alle aktiven Bauprojekte hinweg anzeigt und so Anpassungen in Echtzeit ermöglicht. Mit benutzerdefinierten Formularen können Sie strukturierte Informationen wie Informationsanfragen (RFIs) oder Inspektionsanfragen erfassen. Darüber hinaus können Sie mit Vorlagen und Paketen Projektphasen wie Fundament, Rohbau, Haustechnik und Ausbauarbeiten für jede neue Baustelle standardisieren.

Die besten Features von Asana

Verknüpfen Sie Aufgaben mit übergeordneten Zielen, um den Fokus zu schärfen und die Verantwortlichkeit zu stärken

Zeigen Sie unbegrenzt viele Projekte oder Portfolios an einem Ort mit Echtzeit-Updates an

Visualisieren Sie wichtige Metriken und Fortschritte wie Zeitleisten, Budgets und Aufgabenabschlüsse mit Echtzeit-Diagrammen

Einschränkungen von Asana

Einige Benutzer berichten, dass das neue KI-Studio einschränkend ist und für einfache Aufgaben oft ein komplexes Setup erfordert, wodurch manuelle Arbeit effizienter wird (Link)

Preise für Asana

Privat: Kostenlos

Starter : 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced : 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2 : 4,4/5 (über 12.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Es ist das beste Projektmanagement-Tool, das ich je verwendet habe. Es fasst die Projektziele effektiv an einem Ort zusammen, sodass alle Beteiligten gemäß Zeitleiste und dem richtigen Workflow zusammenarbeiten können. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern ist Asana extrem benutzerfreundlich und ermöglicht es uns, schnell separate Spaces zu erstellen, um Aufgaben zu organisieren und Hinweise zur Produktivität zu generieren.

Es ist das beste Projektmanagement-Tool, das ich je verwendet habe. Es fasst die Projektziele effektiv an einem Ort zusammen, sodass alle Beteiligten gemäß Zeitleiste und dem richtigen Workflow zusammenarbeiten können. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern ist Asana extrem benutzerfreundlich und ermöglicht es uns, schnell separate Arbeitsbereiche zu erstellen, um Aufgaben zu organisieren und Hinweise zur Produktivität zu generieren.

👀 Wussten Sie schon? Die Nachfrage nach Fachkräften im Baugewerbe ist weiterhin hoch: Von August 2023 bis Juli 2024 gibt es durchschnittlich 382.000 offene Stellen pro Monat. Damit liegt die Zahl der monatlichen offenen Stellen in den USA das dritte Jahr in Folge bei fast 400.000, was die anhaltende Herausforderung bei der Besetzung von Fachkräftelücken verdeutlicht.

7. Zoho Projects (Am besten geeignet für Zoho-Benutzer, die detaillierte Nachverfolgung, Berichterstellung und strukturierte Planung suchen)

via Zoho Projects

Zoho Projects ist ein cloudbasiertes Projektmanagement-Tool, das Ihnen hilft, die Reihenfolge in das Chaos der täglichen Bauarbeiten zu bringen.

So funktioniert es: Die Zusammenarbeit bleibt dank Feeds, die eine Echtzeit-Zeitleiste mit Aktualisierungen zu Aufgaben und Kommentaren anzeigen, übersichtlich und unmittelbar. Benachrichtigungen informieren Teammitglieder sofort, wenn ihnen Arbeit zugewiesen wird oder sie erwähnt werden. Für schnelle Abklärungen sorgt das Feature „Chat“ (Diskussion), das Unterhaltungen fokussiert und direkt mit Ihrem Projekt verknüpft.

Ihr Team kann die täglich für Aufgaben aufgewendeten Stunden mithilfe von Timesheets erfassen, während Workload-Berichte aufzeigen, wer über- oder unterausgelastet ist, um eine ausgewogene Aufgabenverteilung zu gewährleisten. Timer erfassen die tatsächlich für bestimmte Arbeiten wie Betonieren oder Elektroinstallationen aufgewendete Zeit und liefern so genaue Projektdaten für die Analyse der Produktivität und Kostenkontrolle.

Die besten Features von Zoho Projects

Erfassen, Nachverfolgung und Lösung von Problemen auf der Baustelle wie Sicherheitsrisiken, Geräteausfälle oder Verzögerungen bei Genehmigungen mithilfe des Moduls „Issues“

Planen Sie Projekte übersichtlich, indem Sie die Arbeit in Phasen, Aufgabenlisten, Aufgaben und Unteraufgaben unterteilen.

Überwachen Sie den Fortschritt und identifizieren Sie Engpässe mit detaillierten Berichten und Diagrammen

Einschränkungen von Zoho Projects

Link) Es gibt nicht viele Integrationen mit Tools außerhalb des Zoho-Ökosystems (

Manche Aufgaben erfordern zu viele Klicks, was die Navigation weniger effizient macht (Link)

Preise für Zoho Projects

Kostenlose Testversion verfügbar

Premium : 5 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : 10 $/Monat pro Benutzer

Projects Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (über 480 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 810 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Projects?

Eine Bewertung auf Reddit lautet:

Ich nutze Zoho Projects nun seit etwa einem Jahr und insgesamt ist es ein gutes tool für das Aufgaben- und Projektmanagement. Die Integration mit anderen Zoho-Apps funktioniert reibungslos, was ein großer Vorteil ist, wenn man bereits im Zoho-Ökosystem tätig ist.

Ich nutze Zoho Projects nun seit etwa einem Jahr und insgesamt ist es ein gutes tool für das Aufgaben- und Projektmanagement. Die Integration mit anderen Zoho-Apps funktioniert reibungslos, was ein großer Vorteil ist, wenn man bereits im Zoho-Ökosystem tätig ist.

8. Trello (Am besten geeignet für einfaches, visuelles Aufgabenmanagement mit Kanban-Boards und Checklisten)

via Trello

Trello ist ein visuell orientiertes Projektmanagement-Tool, mit dem Sie Bauaufgaben mithilfe eines einfachen Karten- und Board-Systems nach der Kanban-Methode organisieren können. Sie können Boards für jede Baustelle erstellen, mit Listen wie „Vorbereitung“, „Genehmigungen und Inspektionen“, „Laufende Arbeiten“, „Terminplanung für Subunternehmer“ und „Mängelliste“.

Jede Karte kann eine Aufgabe wie „Fundament gießen“, „Elektro-Rohinstallation“ oder „Abschließende HLK-Inspektion“ darstellen, mit Fälligkeitsdaten, Anhängen (wie Plänen oder Genehmigungen), zugewiesenen Teammitgliedern und Checklistenelementen, um den Fortschritt Schritt für Schritt zu verfolgen.

Um effizient zu bleiben, können Sie wiederholende Verwaltungsaufgaben mit Butler-Automatisierung automatisieren. Zum Beispiel das Verschieben von Karten in die Liste „Bereit zur Abnahme“, wenn die Checklisten für die Bauabnahme fertiggestellt sind, oder das automatische Zuweisen von Aufgaben an Handwerker, wenn eine vorherige Phase als erledigt markiert wurde.

Die besten Features von Trello

Nutzen Sie Power-Ups, um eine Verbindung zwischen Google Drive für Bauzeichnungen und dem Google Kalender für Bauzeitpläne herzustellen

Spiegeln Sie eine Aufgabe über mehrere Boards hinweg mit Echtzeit-Synchronisierung von Aktualisierungen

Wandeln Sie Nachrichten aus Tools wie Slack oder E-Mails direkt in umsetzbare Trello-Karten um

Limitierungen von Trello

Es ist nicht möglich, Aufgabenabhängigkeiten zu erstellen oder den Fortschritt detailliert zu verfolgen, was die Verwaltung komplexer Projekte erschweren kann (Link)

Preise für Trello

Free Forever

Standard : 6 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2 : 4,4/5 (über 13.700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Eine Bewertung auf Reddit lautet:

Ich finde Trello nützlich, weil es mir eine Ansicht über alle Projekte, Aufgaben usw. verschafft, an denen ich gerade arbeite. Ich denke, die Stärke von Trello liegt darin, dass es sehr einfach (Boards, Listen, Karten) und benutzerfreundlich ist, sodass es für fast alles eingesetzt werden kann, wo man Informationen organisieren muss.

Ich finde Trello nützlich, weil es mir einen Überblick über alle Projekte, Aufgaben usw. verschafft, an denen ich gerade arbeite. Ich denke, die Stärke von Trello liegt darin, dass es sehr einfach (Boards, Listen, Karten) und benutzerfreundlich ist, sodass es für fast alles eingesetzt werden kann, wo man Informationen organisieren muss.

📚 Lesen Sie auch: Wie man ein Bauunternehmen gründet: Der ultimative Leitfaden

9. TeamGantt (Am besten geeignet für visuelle Planer, die auf Gantt-Diagramme und Baselines per Drag-and-Drop setzen)

via TeamGantt

Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Zeitleisten zu verwalten, ohne sich in Tabellenkalkulationen zu verlieren, bietet Ihnen TeamGantt die Kontrolle und Übersicht, die Sie benötigen.

Sie können jede Phase Ihres Bauvorhabens mithilfe von Gantt-Diagrammen per Drag-and-Drop planen und dabei je nach Bedarf zwischen Kalender-, Listen- und Kanban-Ansicht wechseln. Im Laufe des Projekts können Sie den tatsächlichen Fortschritt mit Ihrem ursprünglichen Plan abgleichen, Verzögerungen frühzeitig erkennen und Tools wie Baselines und kritische Pfade nutzen, um den Zeitplan einzuhalten.

TeamGantt hilft Ihnen außerdem dabei, den Überblick über Arbeitszeiten und Budgets zu behalten – dank integrierter Zeiterfassung und kostenbasierter Terminplanung. Alle wichtigen Dokumente, von Genehmigungen und Spezifikationen bis hin zu Änderungsaufträgen und Abschlussunterlagen, werden in Ihrem Projekt-Plan gespeichert, sodass alles übersichtlich und jederzeit zugänglich bleibt.

Die besten Features von TeamGantt

Fügen Sie Kommentare direkt zu einem Projekt oder einer Aufgabe hinzu, um die Kommunikation klar und zielgerichtet zu halten

Führen Sie eine Synchronisierung mit einem Klick mit Procore durch, um sicherzustellen, dass Aktualisierungen nahtlos zwischen Ihren Bürotools und dem TeamGantt-Zeitplan übertragen werden.

Greifen Sie direkt aus Ihrem Online-Gantt-Diagramm auf die neuesten Dateien, Unterhaltungen und Aktualisierungen zu

Limitierungen von TeamGantt

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Gantt-Diagramme sind recht begrenzt (Link)

Einige Benutzer berichten, dass die Bearbeitung von Registerkarten und das Erstellen von Gruppen etwas knifflig ist und benutzerfreundlicher sein könnte (Link)

Preise für TeamGantt

Free-Plan für private Projekte verfügbar

Pro : 59 $/Monat pro Manager

Unbegrenzte Funktionen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bauausgabe: Vereinbaren Sie einen Beratungstermin

TeamGantt-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 890 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TeamGantt?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

TeamGantt bietet die Möglichkeit, dass mehrere Mitarbeiter in Echtzeit zusammenarbeiten und den Fortschritt gemeinsam visualisieren können. Die Geschwindigkeit, mit der ich Aufgaben organisieren, Prioritäten setzen und Fristen anpassen kann, ist ein entscheidender Unterschied bei der Planung von Aktivitäten, die für das gesamte Team nachvollziehbar sind.

TeamGantt bietet die Möglichkeit, dass mehrere Mitarbeiter in Echtzeit zusammenarbeiten und den Fortschritt gemeinsam visualisieren können. Die Geschwindigkeit, mit der ich Aufgaben organisieren, Prioritäten setzen und Fristen anpassen kann, ist ein entscheidender Unterschied bei der Planung von Aktivitäten, die für das gesamte Team nachvollziehbar sind.

10. Procore (Am besten geeignet für gewerbliche Projekte, die ein durchgängiges Projektmanagement und KI-gestützte Erkenntnisse erfordern)

via Procore

Im Gegensatz zu vielen Plattformen, die sich nur auf die Speicherung von Dokumenten oder grundlegende Koordinationsaufgaben konzentrieren, bietet Procore eine vollständig integrierte, KI-gestützte Baumanagement-Lösung, die speziell für komplexe gewerbliche Projekte entwickelt wurde.

Sie können RFIs, Einreichungen, Änderungsereignisse, Budgets und Zeitpläne an einem Ort verwalten. Die KI-Engine hebt potenzielle Risiken hervor, zeigt fehlende oder verspätete Einreichungen auf und hilft beim Vergleich von Spezifikationen oder Dokumenten, um Unstimmigkeiten frühzeitig im Prozess zu erkennen. Sie können sogar Fragen in einfacher Sprache stellen, wie z. B. „Wo liegen wir über dem Budget?“, und erhalten sofort Antworten.

Dank Echtzeit-Arbeitskostenkalkulation, 3D-Modellansicht im Browser und anpassbaren Dashboards für die Berichterstellung behalten Sie zudem die Kontrolle über jeden einzelnen Schritt.

Die besten Features von Procore

Nutzen Sie Assist, das KI-Tool von Procore, um schnell nach RFIs, Zeichnungen und Dokumenten innerhalb der Plattform zu suchen

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie die Erstellung von Tagesprotokollen und Einreichungsunterlagen mithilfe benutzerdefinierter KI-Agenten

Nahtlose Integration mit über 400 Apps von Drittanbietern, darunter QuickBooks, Sage, Bluebeam und Microsoft 365

Limitierungen von Procore

Der Export von Einreichungen und Informationsanfragen unterliegt Limiten bei der Formatierung, was sich darauf auswirkt, wie Dokumente beim Freigeben extern dargestellt werden (Link)

Preise von Procore

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Procore-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 3.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Procore?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Procore ist die benutzerfreundlichste Software für das Projektmanagement, die ich je verwendet habe. Die Eingabe von Informationen ist einfach, und diese Informationen lassen sich leicht verteilen. Durch die Festlegung von Schlüsselakteuren für Projekte werden die Informationen automatisch an alle verteilt, wodurch Auslassungsfehler vermieden werden, die bei der Verwendung anderer Apps häufig auftreten.

Procore ist die benutzerfreundlichste Software für das Projektmanagement, die ich je verwendet habe. Die Eingabe von Informationen ist einfach, und diese Informationen lassen sich leicht verteilen. Durch die Festlegung von Schlüsselakteuren für Projekte werden die Informationen automatisch an alle verteilt, wodurch Auslassungsfehler vermieden werden, die bei der Verwendung anderer Apps häufig auftreten.

11. Methvin (Am besten geeignet für Kalkulatoren und Projektleiter, deren Schwerpunkt auf Angeboten, Aufmaßberechnungen und Budgetkontrolle liegt)

via Methvin

Methvin ist speziell auf gewerbliche Geschäftsbereiche im Bereich Bau- und Renovierungsarbeiten zugeschnitten und vereinfacht die Kostenkontrolle, Budgetierung und Echtzeit-Berichterstellung.

Ein herausragendes Feature des Systems zur Kalkulation und zum Projektmanagement ist die Möglichkeit, Budgetprognosen zu erstellen und zu verfolgen sowie geschätzte und tatsächliche Kosten sofort miteinander zu vergleichen. Außerdem können Sie Angebote von Subunternehmern auf einer zentralen Plattform verwalten, denn die Kostenkontrolle ohne ständige manuelle Aktualisierungen spart Zeit und reduziert Fehler.

Diese Software zur Kalkulation von gewerblichen Bauprojekten unterstützt zudem die Automatisierung der Verwaltung von Änderungsaufträgen, eine integrierte Dokumentenverwaltung und anpassbare Dashboards für die Berichterstellung. Dadurch eignet sie sich besonders gut für mittelgroße bis große Generalunternehmer, die sich auf komplexe Projekte mit mehreren Beteiligten konzentrieren.

Die besten Features von Methvin

Steuern Sie den Zugriff der Benutzer, um sensible Info zu schützen und gleichzeitig eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten

Identifizieren Sie kritische Aufgaben mit dem Gantt-Planer von Methvin mithilfe der Hervorhebung von Aufgabenpfaden

Vereinfachen Sie die Mengenermittlung mit schneller, präziser Aufmaßberechnung für DWG-, DXF- und PDF-Dateien. Messen Sie in imperialen oder metrischen Einheiten und führen Sie die Nachverfolgung von Materialien mit vollständiger Prozesstransparenz durch.

Limitierungen von Methvin

Es fehlen nahtlose Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen Legacy-Systemen, GIS-Tools, Anlagenverzeichnissen und Plattformen für die Berichterstellung (Link)

Preise für Methvin

Free Forever

Geschäft : 27 $/Monat

Enterprise: 179 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Methvin

G2 : 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Methvin?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Was mir an Methvin Takeoff am besten gefällt, ist, dass es sehr praktisch und effizient ist, was Zeitaufwand und Arbeitsergebnis angeht. Es hilft Ihnen, besser organisiert zu sein und Ihre Projekte gut zu verwalten.

Was mir an Methvin Takeoff am besten gefällt, ist, dass es sehr praktisch und effizient ist, was Zeitaufwand und Arbeitsergebnis angeht. Es hilft Ihnen, besser organisiert zu sein und Ihre Projekte gut zu verwalten.

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihr Bauunternehmen zu vermarkten? Dieser ClickUp-Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie einen zielgerichteten, effektiven Marketing-Plan für Ihr Bauunternehmen erstellen – von der Strategie bis zur Umsetzung.

12. PlanGrid (Am besten geeignet für Teams vor Ort, die in Echtzeit auf Baupläne und Zeichnungen zugreifen und diese mit Anmerkungen versehen können)

via PlanGrid

Hinweis: PlanGrid wird nun unter dem Namen Autodesk Build als Teil der Autodesk Construction Cloud betrieben. Während viele Teams weiterhin den bisherigen Begriff „PlanGrid“ verwenden, werden neue Benutzer für laufende Updates und Support an Autodesk Build weitergeleitet.

Notiz: PlanGrid wird nun unter dem Namen Autodesk Build als Teil der Autodesk Construction Cloud betrieben. Während viele Teams weiterhin den bisherigen Begriff „PlanGrid“ verwenden, werden neue Benutzer für laufende Updates und Support an Autodesk Build weitergeleitet.

PlanGrid ist ein intuitives tool zur Steigerung der Produktivität im Bauwesen, das Ihnen die Verwaltung von Bauplänen und die Zusammenarbeit vor Ort einfach und effizient macht. Es wurde entwickelt, um Ihnen schnellen Zugriff auf aktuelle Pläne zu ermöglichen, und bietet Zeichnungsaktualisierungen in Echtzeit, Versionskontrolle und einfache Anmerkungen (alles von jedem Gerät aus zugänglich).

Dank der leistungsstarken Features für Baustellenberichte und Mängellisten können Sie Probleme schneller nachverfolgen und beheben. Auch wenn PlanGrid keine vollständige Projektbuchhaltung oder Terminplanung abdeckt, sorgt es dafür, dass Ihr Team in Bezug auf Pläne und Baustellen-Daten auf dem Laufenden bleibt.

Außerdem lässt sie sich nahtlos in Autodesk BIM 360 und andere beliebte tools integrieren, sodass Ihre Workflows nahtlos miteinander verbunden sind.

Die besten Features von PlanGrid

Laden Sie aktuelle Zeichnungen schnell hoch – mit automatischer Nummerierung der Blätter und Nachverfolgung der Änderungen

Weisen Sie Aufgaben zu und nutzen Sie grundlegende Markup-Tools, die direkt mit den Zeichnungen verknüpft sind

Fügen Sie Fotos und Videos zu Aufgaben und Informationsanfragen hinzu, um den Kontext zu verdeutlichen und die Kommunikation zu verbessern

Limitierungen von PlanGrid

Führt nicht alle Anmerkungen und Kommentare auf einer einzigen Seite zusammen, um die endgültigen Bestandsunterlagen zu erstellen (Link)

Preise für PlanGrid

Preis pro Benutzer: 136 $/Monat pro Benutzer

Preise für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu PlanGrid

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. Jira (Am besten geeignet für Teams, die agile Workflows nutzen und eine detaillierte Nachverfolgung von Aufgaben benötigen)

via Jira

Jira, entwickelt von Atlassian, ist ein Tool für das Projektmanagement, das ursprünglich für die Nachverfolgung von Problemen konzipiert war und sich zu einer flexiblen Plattform entwickelt hat, die branchenübergreifend eingesetzt wird, unter anderem auch im Bauwesen.

Im Bauwesen können Ihnen die Scrum-Boards von Jira dabei helfen, große Aufgaben wie Aushub, Rohbau oder Ausbau in zeitlich begrenzte Phasen zu unterteilen, damit Ihr Team fokussiert bleibt. Für laufende Prozesse wie Genehmigungsverfahren, Inspektionen oder Materiallieferungen ermöglichen Ihnen Kanban-Boards, Aufgaben durch benutzerdefinierte Phasen wie Planung, In Bearbeitung und Erledigt zu verschieben.

Im Laufe des Projekts hilft Ihnen die Zeitleiste dabei, wichtige Aktivitäten zu planen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu erkennen und Pläne bei Bedarf anzupassen. Damit alles im Zeitplan bleibt, bieten integrierte Berichte wie Sprintberichte, Burndown-Diagramme und Release-Burndowns Ihnen in Echtzeit einen Überblick darüber, was bereits erledigt ist, was sich verzögert und was als Nächstes erledigt werden muss.

Die besten Features von Jira

Automatisieren Sie Aufgaben mit No-Code-Regeln für die Zuweisung von Arbeiten, die Aktualisierung des Status und das Versenden von Benachrichtigungen

Arbeiten Sie sofort zusammen, indem Sie Kommentare und @Erwähnungen zu jeder Aufgabe nutzen

Verwalten Sie Benutzerberechtigungen, um zu steuern, wer Projektdetails anzeigen oder bearbeiten darf

Limitierungen von Jira

Roadmap-Tools sind einfach und verfügen nicht über die für einen effektiven strategischen Plan erforderliche Tiefe (Link)

Preise für Jira

Free Forever

Standard: 8 $/Monat pro Benutzer

Premium: 14 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2 : 4,3/5 (über 6400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.270 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Die Nutzung von Jira ist für mich eine echte Rettung, da ich damit jedes Projekt planen und dank der integrierten Funktionen zur Zusammenarbeit die Nachverfolgung durchführen kann. Darüber hinaus ist es unglaublich hilfreich in Bezug auf Epics, Serviceanfragen und Incidents. Daher würde ich sagen, dass meine Erfahrungen mit Jira insgesamt außergewöhnlich gut waren.

Die Nutzung von Jira ist für mich eine echte Rettung, da ich damit jedes Projekt planen und dank der integrierten Funktionen zur Zusammenarbeit die Nachverfolgung durchführen kann. Darüber hinaus ist es unglaublich hilfreich in Bezug auf Epics, Serviceanfragen und Incidents. Daher würde ich sagen, dass meine Erfahrungen mit Jira insgesamt außergewöhnlich gut waren.

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Bauprojekte mit ClickUp

Bauprojekte sind nicht einfach. Termine verschieben sich. Budgets werden überschritten. Teams verlieren den Überblick darüber, was als Nächstes ansteht. Aber hier ist die Wahrheit: Nichts davon muss Ihre Realität sein.

ClickUp verändert Ihre Arbeitsweise, indem es zur zentralen Anlaufstelle für Ihr Projekt wird. Nachverfolgung von Aufgaben und anpassbare Status, die jedes Detail im Blick behalten. Gantt-Diagramme, die Risiken aufzeigen, bevor sie zu Katastrophen werden. Zusammenarbeit in Echtzeit, die Büro und Außendienst als Einheit zusammenhalten. Und eine mobile App, mit der Ihr Team den Fortschritt aktualisieren kann, ohne auch nur einen Moment zu verpassen.

Wenn Sie nicht mehr nur reagieren, sondern Ihre Projekte selbst steuern möchten, gibt Ihnen ClickUp die Möglichkeit dazu. Sind Sie bereit, die Kontrolle zu übernehmen und smarter zu arbeiten? Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und erleben Sie, wie mühelos Projektmanagement sein kann.