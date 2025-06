11 kostenlose Vorlagen für Baukostenpläne für 2025

Kategorisierungsfunktionen: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Ihr Baubudget in verschiedene Kategorien unterteilen können, die besser nachvollziehbar und leichter zugänglich sind. Beispielsweise bestehen Bauaktivitäten aus drei Hauptkostenkomponenten: direkte Kosten, indirekte Kosten und Gewinne/Gemeinkosten. Bauunternehmer sollten in der Lage sein, ihre Kosten leicht in diese Überschriften zu kategorisieren. Weitere Kategorisierungen sind Arbeitskosten, Materialkosten, MEP-Kosten usw.