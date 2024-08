ClickUp erforscht: Ein Tag im Leben eines IT-Managers

Wenn eine Serverstörung dazu führt, dass Ihre Systeme von Poltergeistern besessen sind - wen werden Sie anrufen?

Den IT-Manager natürlich!

Wenn Sie in der Branche tätig sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass diese Rolle eine entscheidende ist. IT-Manager sind in der Regel an den meisten Entscheidungen und Vorgängen im Unternehmen beteiligt. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Bedürfnisse der Kunden, der Mitarbeiter und des Unternehmens erfüllt werden.

Ausgestattet mit umfangreichem technischen Fachwissen und Problemlösungskompetenz können IT-Manager jedes noch so beängstigende Problem in der IT-Infrastruktur bekämpfen. 👻

Zur Feier der IT-Manager auf der ganzen Welt wollen wir uns näher mit den Feinheiten dieser Position befassen. Wir beschreiben einen typischen Tag im Leben eines IT-Managers, erkunden die Technik, auf die sie angewiesen sind, und analysieren, wie die Branche, in der sie tätig sind, ihre Aufgaben verändern kann.

IT-Manager vs. IT-Direktoren

Die Aufgaben von IT-Managern und IT-Direktoren unterscheiden sich erheblich, auch wenn sie sich auf den ersten Blick ähneln und einige Aufgaben gemeinsam haben.

Der IT-Projektleiter hat eine eher praktische Rolle und konzentriert sich auf das Tagesgeschäft. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Aufgaben und Mitarbeiter zu verwalten und die Infrastruktur zu warten. Sie sind zwar häufig an der Entscheidungsfindung beteiligt, haben aber nur begrenzten Einfluss auf übergeordnete Unternehmensziele.

Der IT-Direktor hat einen ausgeprägteren Geschäftssinn und beeinflusst die strategische Planung der IT-Abteilung des Unternehmens. In Zusammenarbeit mit Führungskräften und anderen Abteilungsleitern helfen sie dabei, die allgemeinen Unternehmensziele mit den spezifischen Zielen der IT-Abteilung in Einklang zu bringen.

IT-Direktoren arbeiten mit IT-Managern zusammen, um die Strategien umzusetzen und die Bedürfnisse der Benutzer zu bewerten, um zukünftige Entscheidungen zu treffen.

Der Tagesablauf eines IT-Managers

Die Rolle eines IT-Projektmanagers kann viele Formen annehmen. Einige Manager sind nur für eine Abteilung zuständig, während andere als Vermittler zwischen anderen Abteilungen und Interessengruppen fungieren. Einige Manager fungieren sogar als Ein-Personen-IT-Abteilung und übernehmen die Rolle eines Systemadministrators, software-Entwickler und IT-Manager auf einmal. 🤹

Viele Manager beginnen ihre berufliche Laufbahn als Entwickler oder technische Supportmitarbeiter und arbeiten sich allmählich nach oben, während sie sich mit der Branche vertraut machen. Diese Erfahrung und technischen Kenntnisse können sie zu mitfühlenden und praxisorientierten Führungskräften machen.

Zu den bevorzugten Eigenschaften von IT-Managern gehören neben Fachkenntnissen in Informatik und Informationstechnologie:

Zeitmanagement fähigkeiten

Problemlösungsfähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit

Anpassungsfähigkeit

Bereitschaft zu lernen und sich zu verbessern

Pro-Tipp: Selbst talentierte Personen, die den richtigen Karriereweg eingeschlagen haben, können etwas Hilfe brauchen. Ein hervorragendes Projektmanagement und produktivitätswerkzeug kann für den Erfolg der Führungskraft entscheidend sein.

Mit ClickUp mit den zahlreichen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp können Manager einen reibungslosen Planungs- und Arbeitsablauf in der gesamten Abteilung sicherstellen. Die Verwendung von ClickUp IT-Vorlagen können sie die Lernkurve verkürzen und die Vorteile der Plattform schnell nutzen.

Mit ClickUp Home können Sie Ihre tägliche Arbeit, Ihre Erinnerungen und Ihre Kalenderereignisse in einer einzigen Ansicht besser vorhersehen und organisieren

Die Aufgaben von IT-Managern variieren von Unternehmen zu Unternehmen und von Tag zu Tag. Sie werden von Faktoren wie der Projektphase, auftauchenden Problemen und organisatorischen Veränderungen beeinflusst. Im Allgemeinen kann der Tagesablauf eines IT-Managers die folgenden Aufgaben umfassen:

IT-Governance, Strategie und Betrieb

In Anbetracht der Bedeutung und des Einflusses ihrer Rolle müssen IT-Manager die Arbeit, die das Unternehmen leistet, genau verstehen und wissen, warum es sie leistet. Unter die richtigen Entscheidungen zu treffen muss die Führungskraft Folgendes beherrschen:

Die Feinheiten des Produkts oder der Dienstleistung Einhaltung von Vorschriften Der Auftrag des Unternehmens Bedürfnisse der Kunden

IT-Manager sind in der Regel beide involviert IT-Governance Prozesse und Planung auf unterer Ebene. Sie arbeiten mit Führungskräften und anderen wichtigen Interessengruppen zusammen, um Möglichkeiten und potenzielle Engpässe zu ermitteln, Ziele festzulegen und Arbeitsabläufe zu gestalten. Sie erkennen die wichtigsten Kundenanliegen, entwickeln die effektivsten Lösungen und überwachen deren Umsetzung an der Seite des Projektleiters.

In kleineren Unternehmen, IT-Management kann beinhalten budgetierungsaufgaben wie die Erstellung von Finanzierungsanträgen, die Prüfung der Ausgaben und die Berichterstattung an Investoren.

IT-Manager tragen auch zur Einführung von Innovationen im Unternehmen bei. Gemeinsam mit den Interessengruppen erarbeiten sie IT-Fahrpläne für Verbesserungs- und Umgestaltungsinitiativen. 🗺️

Obwohl die Planung ein wichtiger Aspekt der Arbeit eines IT-Managers ist, wird sie manchmal in den Hintergrund gedrängt. Wenn ein größeres Problem auftritt, heißt es in der Regel "alle Mann an Deck", so dass der Manager einspringen muss, um das Problem effizient zu lösen. Aus diesem Grund sind Flexibilität und Fachwissen so gefragte Eigenschaften für diesen Job.

Pro-Tipp: ClickUp's Vorlage für einen strategischen Plan für IT-Manager ermöglicht es Managern, eine umfassende Roadmap zu erstellen und IT-Initiativen auf einfache Weise mit den Unternehmenszielen abzustimmen.

Optimieren Sie die Planung auf höchster Ebene mit der ClickUp-Vorlage für den strategischen Plan von IT-Managern

Vielfältige Kommunikation und Koordination

IT-Manager müssen nicht nur mit den Vorgesetzten zusammenarbeiten, um Ziele und Strategien zu definieren, sondern diese auch in umsetzbare und nachvollziehbare Aufgaben umwandeln und diese Pläne an ihre Abteilungen weitergeben. Sie müssen sich vergewissern, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen und über alle notwendigen Informationen verfügen, um die Aufgabe zu bewältigen.

In der Regel kommunizieren sie wichtige Informationen durch akribische IT-Dokumentation und regelmäßige Besprechungen. Der Manager muss sich auch auf die Sitzungen vorbereiten, um Zeitverluste zu vermeiden, und herausfinden, wie er die Informationen klar und effektiv präsentieren kann.

Pro-Tipp: Manager können die einfache ClickUp Agenda-Vorlage um die Themen und Ziele der Sitzungen zu umreißen. ClickUp Gehirn der KI-Assistent und das neuronale Netzwerk der Plattform helfen ihnen bei der Erstellung der Tagesordnung und können Meetings auch transkribieren und zusammenfassen.

Sobald das neue Projekt angelaufen ist, unterstützen IT-Manager den Projektleiter und sein Team, um Folgendes zu erleichtern funktionsübergreifende Zusammenarbeit . Es ist wichtig, das Gleichgewicht zu halten - die Arbeit zu überwachen, ohne sie zu managen, und die Mitarbeiter anzuleiten, ohne ihnen die ganze Arbeit abzunehmen. ⚖️

Wenn Feedback, neue Informationen oder Probleme auftauchen, entwickeln sich die Ziele und Pläne des Unternehmens weiter, so dass die IT-Manager sich anpassen und sicherstellen müssen, dass sich auch alle anderen anpassen. Sie müssen immer einen Einblick in die Fortschritte und Leistungen der Teams haben und diese Informationen an die Vorgesetzten oder die Kunden weitergeben.

Teamleitung und Mentorenschaft

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Produkts sind die Menschen, die es herstellen. Der Manager ist für die Einstellung und Beaufsichtigung dieser Menschen verantwortlich. Aus diesem Grund sollten sie ein paar gesunde Praktiken befolgen:

Wählen Sie neue Kandidaten sorgfältig aus: Führen Sie ein Screening, Vorstellungsgespräche und Tests durch und berücksichtigen Sie dabei die wichtigsten Qualitäten, die für die Stelle erforderlich sind

Führen Sie ein Screening, Vorstellungsgespräche und Tests durch und berücksichtigen Sie dabei die wichtigsten Qualitäten, die für die Stelle erforderlich sind Kandidaten einarbeiten und schulen: Einen effektiven Schulungsplan aufstellen, der die Person auf die neue Aufgabe vorbereitet und ihr Erfolgschancen einräumt

Einen effektiven Schulungsplan aufstellen, der die Person auf die neue Aufgabe vorbereitet und ihr Erfolgschancen einräumt Bieten Sie kontinuierliche Unterstützung und Betreuung an: Beschreiben Sie die Aufgaben auf verständliche Weise, führen Sie regelmäßigeeinzelgespräche mit Direktunterstellten und stehen den Mitarbeitern bei Fragen zur Verfügung

Beschreiben Sie die Aufgaben auf verständliche Weise, führen Sie regelmäßigeeinzelgespräche mit Direktunterstellten und stehen den Mitarbeitern bei Fragen zur Verfügung Konstruktives Feedback geben: Wissen, wann und wie man Lob und Tadel ausspricht, und den Mitarbeitern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln

Wissen, wann und wie man Lob und Tadel ausspricht, und den Mitarbeitern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln Unterstützung bei Herausforderungen: Helfen Sie bei der Lösung auftretender Probleme, z. B. bei Serverausfällen oder Sicherheitsverstößen

Auch wenn Mitarbeiter nicht immer zu 100 % produktiv sein können, ist es die Aufgabe der Führungskraft, dies zu berücksichtigen und alles zu tun, um kontinuierliche Fortschritte zu gewährleisten. Sie fungieren als Brücke zwischen höheren und niedrigeren Ebenen der Organisation und bringen die Ziele des Unternehmens mit den Fähigkeiten, Bedürfnissen und dem Wohlbefinden der Mitarbeiter in Einklang. 🌉

Pro-Tipp: Die Koordinierung der Mitarbeiter ist einfacher mit ClickUp's Vorlage für die Ressourcenplanung . Sie ermöglicht es Managern, Arbeit effizient zuzuweisen, eine faire Arbeitsbelastung zu gewährleisten und die Projektzeitpläne einzuhalten.

Verwalten Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams effizient mit der ClickUp-Ressourcenplanungsvorlage

Der technische Aspekt

Ein solider technischer Hintergrund ist zwar nicht zwingend erforderlich, verschafft dem Manager aber einen Vorteil. Er kann sich besser mit dem Produkt und dem Team, das es entwickelt und wartet, identifizieren.

IT-Manager spielen auch eine Rolle bei derImplementierung , Wartung , und Optimierung der Technologie, die das Unternehmen oder das Team verwendet. Dazu gehören die Infrastruktur, das Netzwerk, die Hardware und die Tools, die bei der Planung, Ausführung und Überwachung des Betriebs helfen, wie z. B. Entwicklungsplattformen, software zur Aufgabenverwaltung und software für Fahrkartenverkauf .

Es liegt auch in der Verantwortung des IT-Managers, mit den Trends und Entwicklungen in der technischen Welt Schritt zu halten. Sie sollten neue Tools, die zu höherer Effizienz und besseren Ergebnissen führen, beobachten und umsetzen. 🖥️

Anpassung an wechselnde Prioritäten als IT-Projektmanager

Unvorhergesehene Umstände und Planänderungen kommen in einer IT-Abteilung regelmäßig vor. Die Aufgabe des Managers besteht darin, auf dem Laufenden zu bleiben, sich an Änderungen anzupassen und dafür zu sorgen, dass sich alle anderen Beteiligten entsprechend darauf einstellen.

Lesen Sie über einige häufige Prioritätsverschiebungen, mit denen IT-Manager konfrontiert sind, und wie sie damit umgehen:

Notfälle: Ein Netzwerkausfall oder eine Sicherheitsbedrohung hat in der Regel höchste Priorität im Team oder Unternehmen. Der Manager sollte die Reaktionsmaßnahmen koordinieren, um eine schnelle Lösung zu gewährleisten. Danach sollte er Maßnahmen ergreifen, um zukünftige Vorfälle zu verhindern

Ein Netzwerkausfall oder eine Sicherheitsbedrohung hat in der Regel höchste Priorität im Team oder Unternehmen. Der Manager sollte die Reaktionsmaßnahmen koordinieren, um eine schnelle Lösung zu gewährleisten. Danach sollte er Maßnahmen ergreifen, um zukünftige Vorfälle zu verhindern Veränderte Kundenbedürfnisse: Wenn Kunden neue Funktionen und Verbesserungen fordern, ist es die Aufgabe des Managers, deren Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam zu organisieren und zu überwachen

Wenn Kunden neue Funktionen und Verbesserungen fordern, ist es die Aufgabe des Managers, deren Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam zu organisieren und zu überwachen Budgetkürzungen: Aufgrund von Budgetbeschränkungen oder Strategieänderungen kann der Kunde oder das Unternehmen die Mittel für laufende Projekte kürzen. In diesem Fall muss der Manager zurück zur Zeichnung, auch bekannt als Kanban-Tafel, gehen und die bestehenden Projekte neu bewertenressourcenzuweisung strategie überdenken, um maximale Effizienz zu gewährleisten

Aufgrund von Budgetbeschränkungen oder Strategieänderungen kann der Kunde oder das Unternehmen die Mittel für laufende Projekte kürzen. In diesem Fall muss der Manager zurück zur Zeichnung, auch bekannt als Kanban-Tafel, gehen und die bestehenden Projekte neu bewertenressourcenzuweisung strategie überdenken, um maximale Effizienz zu gewährleisten Interne Veränderungen: Bei organisatorischen, strategischen und arbeitsorganisatorischen Veränderungen sowie bei der Umstellung auf neue Technologien besteht die Aufgabe des Managers darin, den Übergang reibungsloser zu gestalten und Unterstützung zu bieten

Beispiel aus dem wirklichen Leben: Der Tagesablauf eines Senior Managers bei Amazon

Dave Anderson, ein ehemaliger Senior Development Manager bei Amazon, erzählte, dass seine Aufgaben unvorhersehbar und täglich unterschiedlich waren.

Er beschrieb einen typischen Tag:

er wacht mit einem vollen E-Mail-Posteingang auf

er untersucht die potenziellen Probleme, die das Team entdeckt hat

er prüft die vorgeschlagenen Lösungen mit dem Verantwortlichen für diesen Vorgang, dem leitenden Ingenieur, ab

Dies ist zwar nicht seine eigentliche Aufgabe, aber er tut es, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Anderson erklärte, dass die Aufgabe des Managers darin besteht, das Team von Ablenkungen fernzuhalten und dafür zu sorgen, dass der Vorgesetzte weiß, dass das Team alles im Griff hat.

Bei einer späteren Besprechung stellt er fest, dass er der einzige Ingenieur in der Gruppe ist. er lädt einen Kollegen ein, da sein Beitrag wertvoll ist, obwohl er aufgrund eines zwischenmenschlichen Konflikts mit dem Produktmanager absichtlich nicht eingeladen wurde.

Diese Situation macht deutlich, wie wichtig es ist, einen Mittelmann zu haben, der sich auf das Endziel konzentrieren und die Arbeit trotz persönlicher Differenzen koordinieren kann.

Nebenbei bemerkt - all dies geschieht vor 9 Uhr morgens!

Wie die Branche die Aufgaben von IT-Managern beeinflußt

Um zu veranschaulichen, wie verschiedene Branchen den Tagesablauf von IT-Managern beeinflussen können, haben wir zwei Beispiele untersucht: das Produktmanagement und die Veranstaltungsbranche.

In der Produktmanagementbranche müssen IT-Manager ein tiefes Verständnis für die anforderungen des Produkts und Ziele. Sie können dann dabei helfen, die optimalen Technologielösungen für die Erstellung des Produkts zu finden. Sie arbeiten mit den Produktmanagern zusammen und überwachen die Abläufe während des gesamten Lebenszyklus des Projekts, um sicherzustellen, dass diese mit den allgemeinen Zielen übereinstimmen. Die Aufgabe des Managers besteht auch darin, dafür zu sorgen, dass das Produkt den Compliance- und Sicherheitsvorschriften entspricht.

Werfen wir nun einen Blick auf die Aufgaben von IT-Managern in der Eventmanagementbranche. Der technologische Fortschritt hat Folgendes ermöglicht veranstaltungsplaner um Veranstaltungen perfekt durchzuführen und den Nutzern eine nahtlose Registrierung zu ermöglichen, was die Rolle des IT-Managers zu einem entscheidenden Faktor macht.

IT-Manager koordinieren die Abläufe, damit sowohl die Planer als auch die Teilnehmer mit dem Service zufrieden sein können. Ihr Schwerpunkt kann zum Beispiel darin liegen, das Ticketingsystem zu optimieren, Zahlungen und sensible Nutzerdaten zu sichern und dafür zu sorgen, dass die Daten synchronisiert werden, damit alle auf dem neuesten Stand sind.

Wenn das Unternehmen beschließt, Live-Online-Veranstaltungen oder sogar VR einzuführen, wäre es die Aufgabe des IT-Managers, sicherzustellen, dass die technische Infrastruktur diese Änderungen unterstützen kann, und ihre Integration zu überwachen.

Unverzichtbare Werkzeuge im IT-Management

IT-Management ist zwar ein komplexer Prozess, aber es gibt viele Werkzeuge, die die Arbeit weniger stressig und effizienter machen. 🛠️

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Tools, die IT-Manager und ihre Teams in der Regel täglich verwenden:

Software für Unternehmens- und Personalmanagement

IT-Manager verwenden verschiedene Software für Vorgänge hinter den Kulissen wie Mitarbeiterverwaltung, Finanzen und Geschäftsanalyseverfahren. Einige davon sind:

Software für die Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) zur Verwaltung von Vertrieb und Marketing

Software für Personalwesen (HR) und Gehaltsabrechnung zur Verwaltung von Papierkram und Vergütung

Finanz-, Buchhaltungs- und Dokumentationstools

Tools für die Geschäftsanalyse, um die Leistung des Unternehmens, Markttrends, das Kundenverhalten und andere für die Entscheidungsfindung wichtige Kennzahlen zu verfolgen Software für die Unternehmensressourcenplanung (ERP) verfügt über viele dieser Funktionen und ermöglicht es dem Unternehmen, die täglichen Geschäftsaktivitäten, einschließlich Buchhaltung, Risikomanagement und Beschaffung, über eine zentrale Plattform zu verwalten.

Projektmanagement-Software

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp-Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

A projektmanagement-Tool wie ClickUp ist für das IT-Management unverzichtbar. Es erleichtert die Planung und Durchführung von Projekten und ermöglicht es Managern, Ressourcen effizient zuzuweisen und Fortschritte zu verfolgen. Projektmanagement-Tools sind entscheidend für die Zusammenarbeit, die Festlegung von Fristen und die Anpassung an neue Probleme.

Mit ClickUp-Aufgaben können Sie auf einfache Weise messbare Aufgaben in verschiedenen Ansichtsmodi zuweisen, nach Prioritäten ordnen und planen, darunter auch die von allen bevorzugten Kanban-Board-Ansicht . Die Teammitglieder können die aktuellsten Pläne einsehen, Informationen über Aufgaben sammeln und Aufgaben bei ihrer Erledigung überprüfen. ✅ ClickUp Dashboards geben Ihnen einen umfassenden Überblick über die Arbeitszeiten und den Fortschritt im Unternehmen oder im gesamten Team. Sie können aus über 50 Karten wählen und sind in hohem Maße anpassbar.

Mit den Dashboards in ClickUp 3.0 erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über Projektstatus und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Produktentwicklungsplattformen

IT-Manager verwenden dieselben Entwicklungsplattformen wie ihre Teams. Diese Plattformen hosten den Code und ermöglichen die Versionskontrolle, um den Zusammenhalt zu gewährleisten.

Häufigere Werkzeuge im Werkzeugkasten des IT-Managers sind jedoch Plattformen für Benutzeroberflächen (UI) und Ideenmanagement. Sie rationalisieren die Produktplanungsphase und ermöglichen die Zusammenarbeit.

Spaßige Tatsache: ClickUp integriert mit den beliebtesten Softwareentwicklungsplattformen wie GitHub, GitLab und BitBucket sowie mit über 1.000 anderen Tools.

Vermeiden Sie das Springen zwischen Plattformen und erstellen Sie einen Zweig oder einen neuen Pull-Request innerhalb einer Aufgabe, indem Sie die Github-Integration nutzen

Infrastruktur-Management-Software

Das Rückgrat der meisten Softwareprodukte ist eine Cloud-Computing-Plattform wie AWS und Azure. Diese Dienste hosten die Anwendung und die Datenbanken, schützen sie und ermöglichen ihre Skalierung.

IT-Manager verwenden Tools zur Überwachung der Serverauslastung, um die Systemleistung zu messen, Probleme schnell zu erkennen und zu verhindern, dass sie eskalieren. Das IT-Team kann auch interne Tools für seine spezifischen Anforderungen entwickeln, wie z. B. benutzerdefinierte Lösungen für die Aufgabenautomatisierung.

Für interne Kommunikation iT-Teams nutzen in der Regel Messaging-Plattformen wie Slack. Bei wichtigeren und formelleren Anlässen werden in der Regel Videokonferenzplattformen wie Zoom eingesetzt. Sie können auf diese Plattformen von einem Ort aus zugreifen, da ClickUp mit beiden integriert ist Slack und Zoomen für eine ununterbrochene Zusammenarbeit.

Wenn es um die Interaktion mit Kunden geht, ist ein Voice Over Internet Protocol (VoIP)-Dienst eine gängige Wahl. Er bietet eine schnellere und persönlichere Kommunikation, die das Engagement fördert. 📞

Wenn Sie ClickUp verwenden, können Sie kommunizieren über Chat-Ansicht , Kommentare, und integrierte E-Mail um sich das Jonglieren mit mehreren Plattformen zu ersparen. Zur gleichen Zeit, ClickUp-Whiteboards bieten eine visuell ansprechende Möglichkeit zum kollektiven Brainstorming in Echtzeit.

Führen Sie wichtige produktbezogene Diskussionen und teilen Sie Ihre Gedanken mit der Chat-Ansicht von ClickUp

Service Desk Software Service-Desk-Software ermöglicht es dem Manager, Formulare zu erstellen und Eingaben von Kunden zu sammeln, einschließlich

fehlerberichte und Anfragen zu Funktionen oder Dienstleistungen. Auf diese Weise können sie Probleme erkennen und beheben und die Bedürfnisse der Kunden schnell erfüllen, was deren Zufriedenheit und eine langfristige Zusammenarbeit gewährleistet.

All dies können Sie erreichen mit Hilfe von ClickUp's Formularansicht , die über ein erweiterte Formularerstellung und ermöglicht es Ihnen, Formulare an Kunden zu verteilen. Die Plattform kann Antworten automatisch in verfolgbare Aufgaben umwandeln, die dann bearbeitet oder in den Rückstand verschoben werden können.

Verwenden Sie ClickUp, um personalisierte Formulare zu erstellen und Benutzerantworten automatisch in Aufgaben zu verwandeln

Erreichen Sie IT-Management-Exzellenz mit ClickUp

Die sorgfältige und harte Arbeit, die IT-Manager leisten, kann über Erfolg oder Misserfolg einer Organisation entscheiden. Sie sind an kritischen Entscheidungen beteiligt und sorgen für das reibungslose Funktionieren der Informationssysteme - und das alles bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Bedürfnisse der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter.

Ein Tool wie ClickUp ermöglicht es Ihnen, all diese komplexen Prozesse unter einem Dach zu verwalten, was Ihnen und Ihrem Team eine Menge Zeit und Mühe erspart. Diese wertvollen Ressourcen können Sie dann nutzen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - das beste Produkt zu liefern, das Sie anbieten können. Registrieren Sie sich für ClickUp , nutzen Sie eine der vielen Vorlagen, um schnell loszulegen, und steigern Sie die Produktivität Ihres Teams auf ein Maximum! ☝️