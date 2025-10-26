Die 10 besten Apps für die Zielnachverfolgung für 2026 (kostenlos & kostenpflichtig)

Das Leben ist kurz, und unsere Bucket-Listen? Die werden immer länger.

An einem Tag möchten Sie in der besten Form Ihres Lebens sein, am nächsten dreht sich alles darum, Ihre Fähigkeiten zu verbessern, um beruflich voranzukommen. Die schiere Anzahl der Ziele, die wir jeden Tag verfolgen, kann anstrengend sein, besonders wenn wir die Ergebnisse nicht durch Nachverfolgung nutzen und sie nutzen, um unsere Motivation zu stärken.

Wie erledigen wir das?

Mit Hilfe von Apps zur Zielnachverfolgung! Dank technologischer Wunder können Apps zur Zielnachverfolgung als Ihr persönlicher Coach, Anfeuerer und Aufgabenaufseher in einem fungieren. Ich finde sie hilfreich, um jeden Schritt meiner Reise zu organisieren, zu priorisieren und zu verfolgen.

Wenn auch du auf der Suche nach einer solchen App bist, bist du hier genau richtig.

Basierend auf meinen Erfahrungen und den Tests unseres Teams bei ClickUp habe ich eine Liste der besten Apps für die Zielnachverfolgung zusammengestellt, die sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Alternativen enthält.

Ich hoffe, das hilft dir dabei, die Lösung zu finden, die du brauchst, um deine großen, ehrgeizigen Ziele zu erreichen!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Probieren Sie diese Apps für die Zielnachverfolgung aus, um Ihre Ziele zu setzen, zu erreichen und zu übertreffen: ClickUp – Am besten geeignet für die Festlegung und Nachverfolgung von Projektzielen – Am besten geeignet für die Festlegung und Nachverfolgung von Projektzielen Hive – Am besten geeignet, um eine produktive Tagesroutine einzustellen Way of Life – Am besten geeignet, um neue Gewohnheiten zu entwickeln Coach.me – Am besten geeignet für persönliche Weiterentwicklung und das Erlernen neuer Fähigkeiten Habitica – Die beste App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten mit unterhaltsamen Spielelementen Todoist – Am besten geeignet für das Aufgabenmanagement mit minimalistischen, übersichtlichen Listen zum Zu erledigen ATracker – Am besten geeignet für das Zeitmanagement bei jedem Ziel GoalsOnTrack – Am besten geeignet für die Erstellung detaillierter Pläne für Ihre Ziele Lattice – Am besten geeignet für OKRs und Mitarbeiterziele Toodledo – Am besten geeignet, um die Produktivität in allen Bereichen Ihres Lebens zu steigern

Die Bedeutung von Apps zur Nachverfolgung und Einstellung von Zielen

Wenn wir große (und kleine) Ziele verfolgen, brauchen viele von uns Unterstützung dabei, den Fokus zu bewahren, den Fortschritt zu messen und langfristig motiviert zu bleiben.

Und genau dafür sind Zielverfolgungs-Apps da – um Einzelziele zu setzen, sie in umsetzbare Schritte zu unterteilen, Meilensteine zu feiern, noch härter auf verfehlte Ziele hinzuarbeiten und zu überwachen, wie weit du schon gekommen bist und wie weit du noch gehen musst.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Papierplanern, die leicht verloren gehen oder beschädigt werden können, bieten diese digitalen tools leicht zugängliche Echtzeitdaten zum Fortschritt. Dieser datengestützte Ansatz fördert Verantwortungsbewusstsein, Motivation und Anpassungsfähigkeit beim Erreichen von Zielen.

Sie gehen über einfache digitale Notizen hinaus, indem sie strukturierte Rahmenbedingungen, Erinnerungen und Analysen bieten, die uns dazu motivieren, unser Bestes zu geben und bei Bedarf Kurskorrekturen vorzunehmen.

Sie fragen sich, welche Apps all diese Vorteile und noch mehr bieten? Finden wir es heraus.

Die 10 besten Apps für die Zielnachverfolgung auf einen Blick

Um Ihnen bei der Auswahl der besten App für die Zielnachverfolgung zu helfen, haben wir eine Tabelle mit den 10 besten verfügbaren Optionen zusammengestellt. Jede App bietet einzigartige Features, die auf unterschiedliche Ziele und Benutzerpräferenzen zugeschnitten sind. Schauen Sie sich diese an:

App Am besten geeignet für Besonderes Feature ClickUp Umfassende Zielsetzung und -verwaltung mit anpassbaren Funktionen für das Aufgabenmanagement Eine Reihe von benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für die Übersicht der Ziele, verschiedene Bereiche für die Zusammenarbeit und vorgefertigte Vorlagen für die schnelle Zielsetzung Hive Nachverfolgung der Projektziele Hive Ziele zur Visualisierung des Fortschritts bei komplexen Projekten Lebensstil Gute Gewohnheiten pflegen und unerwünschte Verhaltensmuster bewusst ablegen Integriertes Tagebuch zur Identifizierung von Auslösern für schlechte Gewohnheiten mit einer zeitlichen Übersicht über gute und schlechte Gewohnheitsmuster Coach.me Persönliche Weiterentwicklung und Kompetenzentwicklung Zugang zu spezialisierten Coaches und Mentoren Habitica Gewohnheitsbildung als Spiel Unterhaltsame Aufgaben und Belohnungen, die dich auf Kurs halten Todoist Jedes Ziel oder Projekt unterwegs in Aufgaben und Unteraufgaben umwandeln Schöne, übersichtliche und aufgeräumte Benutzeroberfläche ATracker Zeitmanagement Zeiterfassung auf mehreren Geräten für jedes Ziel GoalsOnTrack Erstellen Sie detaillierte Pläne und Vision Boards Umfassende Zielsetzung und Nachverfolgung des Fortschritts mit Planern, Arbeitsblättern, Visualisierungen, Tagebüchern und Berichten Toodledo Steigerung der allgemeinen Produktivität Unterteilt Ihre Zeit in die Kategorien „Leben“, „Arbeit“ und „Terminplan“, um Ihre Ziele der Produktivität in jedem Bereich zu verwalten Lattice Zielsetzung für Mitarbeiter Fünf verschiedene Produkte, darunter Performance, Ziele und Grow, die sich jeweils auf Leistungssteigerung, OKRs und kontinuierliche Verbesserung konzentrieren

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die 10 besten Apps für die Zielnachverfolgung im Jahr 2025

Wir haben eine Liste mit Apps zusammengestellt, die nicht nur bei Berufstätigen beliebt sind, sondern die so gut wie jeder zu seinem Vorteil nutzen kann – ob Studenten, Freiberufler, Eigentümer von Geschäften oder Büroangestellte.

Beginnen wir mit der „Alles-App“ für Ihre großen Ziele, langwierigen Projekte und einfachen Aufgaben.

1. ClickUp – Am besten geeignet zum Festlegen und zur Nachverfolgung von Projektzielen

Beginnen Sie mit ClickUp für die Nachverfolgung Ihrer Ziele Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele mit dem ClickUp-Dashboard

ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement-Tool, das sich hervorragend für die Nachverfolgung der Ziele von Einzelpersonen und Teams eignet.

ClickUp Goals hilft Teams und Einzelpersonen dabei, Ziele effektiv zu setzen, zu verfolgen und zu erreichen. Mit diesem Feature können Sie konkrete, messbare Ziele (einschließlich Objectives and Key Results, OKRs) erstellen und diese in umsetzbare ClickUp-Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten aufteilen.

Sie können Ihren Fortschritt mithilfe einer anpassbaren Fortschritts-Nachverfolgung mit numerischen, finanziellen, Ja/Nein- und Einzelzielen überwachen.

Setzen Sie sich messbare Ziele in ClickUp Goals

Wenn Sie mehrere Ziele für ein Team verfolgen, können Sie diese mit ClickUp freigeben, Verantwortlichkeiten zuweisen und gemeinsame Erfolge nachverfolgen. Features wie der ClickUp-Chat, Diskussions-Threads zu Aufgaben, @Erwähnungen und der ClickUp-Posteingang fördern die nahtlose Zusammenarbeit bei all Ihren Projekten. Sie können Ihre Ziele auch in speziellen Ordnern organisieren, um den Zugriff zu vereinfachen.

Speichern und kategorisieren Sie Ihre ClickUp-Ziele in Ordnern, um leicht darauf zugreifen zu können

Mit Features wie Zielabhängigkeiten und Fortschrittsübersichten sorgt ClickUp Goals dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.

Darüber hinaus bietet ClickUp viele vorgefertigte Vorlagen für die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen. Meine bevorzugte Vorlage ist definitiv die ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele.

Diese Vorlage herunterladen Legen Sie SMART-Ziele fest und führen Sie die Nachverfolgung dieser Ziele mit der ClickUp-Vorlage für SMART-Ziele durch

Sie umfasst anpassbare Status zur Nachverfolgung des Projektfortschritts, benutzerdefinierte Felder zur effizienten Kategorisierung und Visualisierung von Zielen sowie benutzerdefinierte Ansichten wie „Goal Effort“ und „SMART Goal Worksheet“, die sich an Ihren Workflow anpassen lassen.

Ich nutze diese Vorlage, um:

Führen Sie die Nachverfolgung aller Ziele und Einzelziele durch

Ordnen Sie Ihre Ziele nach verschiedenen Status : Fertiggestellt, Auf dem besten Weg, Im Rückstand, Auf Eis gelegt, Im Plan, um den Fortschritt im Blick zu behalten

Überwachen und analysieren Sie Aufgaben , um maximale Produktivität zu gewährleisten

Messen Sie den Aufwand, der für jedes Ziel erforderlich ist

Lege Zeitleisten fest und halte dich daran

Das Beste daran ist, dass ClickUp nicht nur bei der Nachverfolgung der Ziele hilft, sondern auch wichtige Features und Vorlagen für Projektmanagement, Kommunikation und Zusammenarbeit bietet. Betrachten Sie es als eine App, mit der Sie den Großteil Ihrer Arbeit erledigen können – sowohl beruflich als auch privat!

Die besten Features von ClickUp

Verschaffen Sie sich mit den zahlreichen Widgets der ClickUp-Dashboards – darunter Fortschrittsbalken, Kreisdiagramme, Burndown-Diagramme usw. – eine umfassende Übersicht über den Fortschritt Ihrer Ziele und die für Projekte aufgewendete Zeit.

Erhalten Sie Benachrichtigungen zu anstehenden Terminen mit ClickUp Reminders . ClickUp erinnert Sie fünf Minuten bis drei Tage vor Ablauf der Frist an Ihre Aufgaben.

Zeigen Sie Ihre anstehenden Aufgaben in einer Liste, auf einem Kanban-Board, in einem Gantt-Diagramm und in jedem anderen Format Ihrer Wahl an – mit ClickUp Views

Arbeiten Sie gemeinsam an Aufgaben, tauschen Sie Feedback aus und arbeiten Sie mithilfe von ClickUp Chat gemeinsam an gemeinsamen Zielen

Passen Sie Ihren Workflow mit den nützlichen Features von ClickUp Aufgaben an jede Art von Aufgabe an, beispielsweise mit benutzerdefinierten Status, Prioritäten und Abhängigkeiten.

Limitierungen von ClickUp

Dashboards lassen sich nicht einfach exportieren

Höhere Lernkurve im Vergleich zu tools, die nur die Nachverfolgung von Zielen bieten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Viele ClickUp-Benutzer sind sich einig, dass die Plattform zu einem unverzichtbaren tool für ihre Projektziele geworden ist:

ClickUp Ziele helfen dabei, den Fokus jedes einzelnen Mitglieds des jeweiligen Departments auf das Wesentliche zu richten, was bei der Einführung eines neuen Produkts von entscheidender Bedeutung ist.

ClickUp Ziele helfen dabei, den Fokus jedes einzelnen Mitglieds des jeweiligen Departments auf das Wesentliche zu richten, was bei der Einführung eines neuen Produkts von entscheidender Bedeutung ist.

2. Hive – Am besten geeignet, um eine produktive Tagesroutine festzulegen

via Hive

Hive ist eine der wenigen Apps auf dieser Liste, die Zielverfolgung mit robusten Features des Projektmanagements verbindet. Sie bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Ziele mithilfe von Aufgabenlisten, Fristen, Meilensteinen und Metriken zum Fortschritt zu strukturieren. Ganz gleich, ob Sie persönliche Gewohnheiten festlegen oder Teamziele verwalten – Hive passt sich Ihrer Arbeitsweise an.

Die größte Stärke der App liegt darin, dass sie dir hilft, eine Routine aufzubauen, die sowohl deine Produktivität als auch deine Beständigkeit unterstützt. Du kannst Ziele als Projekte festlegen, Unteraufgaben zuweisen, die Nachverfolgung des Fertigstellungsgrads durchführen und automatische Erinnerungen nutzen, um im Zeitplan zu bleiben.

Die besten Features von Hive

Wählen Sie aus verschiedenen Möglichkeiten zur Nachverfolgung der Ziele – nutzen Sie Projekte für die meilensteinbasierte Nachverfolgung, Aufgaben für tägliche Gewohnheiten und Dashboards für eine Übersicht über Alles an einem Ort

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt im Zeitverlauf mit Filtern für Woche, Monat oder Jahr

Nutzen Sie integrierte Analysen wie Abschlussquoten, Status-Updates und Einblicke in die Teamproduktivität, um auf Kurs zu bleiben

Limitierungen von Hive

Kein integriertes Belohnungssystem oder Gamification-Features zur Steigerung der Motivation

Die mobile Version ist verfügbar, aber am leistungsstärksten ist sie als Desktop-App oder Web-App

Preise für Hive

Free

Starter: 5 $ pro Monat und Benutzer

Teams: 12 $ pro Monat und Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen auf Hive

G2 : 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

3. Way of Life – Am besten geeignet, um neue Gewohnheiten zu entwickeln

über den App Store

Way of Life vereint Tipps zum Aufbau von Gewohnheiten wie Tagebuchschreiben und das Führen von Listen mit Dingen, die zu erledigen sind, in einem intuitiven digitalen Gewohnheits-Tracker.

Uns hat besonders gefallen, wie die App dich für schlechte Gewohnheiten zur Rechenschaft zieht. Anstatt also nur deine guten Gewohnheiten hervorzuheben, kannst du einen Weg finden, mit Situationen umzugehen, die dich dazu verleiten könnten, bei deinen Zielen zur Gewohnheitsbildung ins Hintertreffen zu geraten.

Mit dem Diagramm-Feature können Sie positive und negative Trends über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg erkennen.

Die besten Features von Way of Life

Verfolgen Sie Ihre Routinen mit einem einzigartigen farbcodierten System

Bleiben Sie mit leistungsstarken Erinnerungen auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen

Notieren Sie sich mithilfe der integrierten Tagebuch-Funktion, welche Auslöser schlechte Gewohnheiten auslösen

Limit bei Way of Life

Im Free-Plan können Sie nur drei Gewohnheiten verfolgen

Es gibt keine Möglichkeit zur Nachverfolgung, wie nah du an der Erreichung eines Ziels bist. Es gibt nur die Optionen Ja oder Nein.

Preise für Way of Life

Free

Premium: Ab 4,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Way of Life

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

4. Coach.me – Am besten geeignet für persönliche Weiterentwicklung und das Erlernen neuer Fähigkeiten

Coach.me ist eine hervorragende Plattform, die Ihnen eine Verbindung zu zertifizierten Coaches und Mentoren aus verschiedenen Fachbereichen bietet. Wenn persönliches Wachstum Ihr vorrangiges Ziel ist, kann ich Coach.me wärmstens empfehlen.

Ich fand es äußerst hilfreich für die Entwicklung von Fähigkeiten, denn man erhält umfassenden Support beim Erlernen der gewünschten Fertigkeit – Freunde, Kollegen und sogar ein persönlicher Coach können einen auf Kurs halten.

Sie können auch von der Vielseitigkeit der App profitieren – sie dient gleichzeitig als Habit-Tracker, sodass Sie mehrere Funktionen nutzen können, auch ohne sich für einen persönlichen Coaching-Plan anzumelden.

Die besten Features von Coach.me

Legen Sie Ziele und Erinnerungen fest, wie oft Sie pro Woche eine Fertigkeit üben oder an einer Gewohnheit arbeiten möchten

Sehen Sie sich wöchentliche und monatliche Trends Ihres Fortschritts an

Befolge die täglichen Anweisungen der Coaches, um dein Ziel zu erreichen

Checken Sie über das „Heute“-Widget auf Ihrem iPhone oder auf Ihrer Smartwatch ein, ohne die App zu öffnen

Limitierungen von Coach.me

Gelegentliche Probleme beim Einchecken, die Ihre Serie unterbrechen könnten

Eingeschränkte Funktionen für die Nachverfolgung von Projekten

Preise für Coach.me

Habit Tracker: Free

Persönliches Coaching: 100 $ pro Monat (ab 25 $ pro Woche)

Bewertungen und Rezensionen zu Coach.me

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

5. Habitica – Die beste App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten mit unterhaltsamen Spielelementen

via Habitica

Habitica macht deine Liste mit Gewohnheiten zu einem Spiel und ermöglicht es dir, lustige Avatare zu erstellen, die mit jeder abgeschlossenen Aufgabe stärker werden. Außerdem verdienst du dir Belohnungen, mit denen du coole Avatar-Upgrades kaufen kannst.

Am besten hat mir die Social-Media-Integration gefallen. Ich finde es einfacher, motiviert zu bleiben, wenn ich Rechenschaftspartner habe. Dank der spielerisch gestalteten Social-Media-Integration von Habitica wird es einfacher, deine Kontakte in deine „Quests“ einzubeziehen und gemeinsam auf dieselben Ziele hinzuarbeiten.

Die besten Features von Habitica

Verfolgen Sie Ihre Gewohnheiten und täglichen Aufgaben unterwegs über mobile und Web-Oberflächen

Verdiene dir tolle Belohnungen für deine Ziele und schmücke deinen Avatar mit Kampfausrüstung, geheimnisvollen Haustieren, magischen Fähigkeiten und sogar Quests

Nutze Spielmünzen, um Vorteile im echten Leben zu erwerben, wie zum Beispiel kostenlosen Zugang zu Fernsehsendungen

Limitierungen von Habitica

Begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung von Herausforderungen

Die Navigation kann für manche Benutzer schwierig sein

Preise für Habitica

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Habitica

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

6. Todoist – Am besten geeignet für das Aufgabenmanagement mit minimalistischen, übersichtlichen Listen zum Erledigen von Aufgaben

via Todoist

Todoist ist eine ansprechende, automatisierte To-do-Listen-App für das Aufgabenmanagement unterwegs. Sie vereinfacht Ihre Ziele, indem sie diese in konkrete Aufgaben umwandelt. Und die Zufriedenheit, die Sie verspüren, wenn Sie eine Aufgabe oder Unteraufgabe als „erledigt“ markieren, ist unübertroffen. Ja, das geht mit nur einem Fingertipp oder Klick.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist die Erkennung natürlicher Sprache, die Ihre Aufgaben in die Ansichten „Heute“, „Bevorstehend“ und benutzerdefinierte Filter sortiert. Dies hilft Ihnen, Ihre Ziele mühelos zu priorisieren. Außerdem konnte ich damit einen gemeinsamen Space für gemeinschaftliche Aufgaben erstellen, der von meinen persönlichen Zielen und Projekten getrennt ist.

Die besten Features von Todoist

Erfassen und organisieren Sie Aufgaben sofort, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen – mit flüssiger, natürlicher Sprache

Bilden Sie Gewohnheiten und behalten Sie Termine im Blick – dank automatischer Datenerkennung

Verwandeln Sie alles von überall aus in eine Aufgabe auf Ihrer Liste zum Zu erledigen – dank über 80 Integrationen

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt auf verschiedene Weise – mit Visualisierungen zur Produktivität, einem Aktivitätsverlauf und einem Archiv fertiggestellter Aufgaben

Limitierungen von Todoist

Die Qualität der erstellten Zusammenfassungen ist unterschiedlich, daher müssen Sie diese manuell auf ihre Richtigkeit überprüfen und überarbeiten.

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Statistiken zur Produktivität und die Darstellung von Berichten

Preise für Todoist

Anfänger: Kostenlos

Pro: 5 $/Monat

Geschäft: 8 $/Monat

Todoist-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2000 Bewertungen)

7. ATracker – Am besten geeignet für das Zeitmanagement bei jedem Ziel

via ATracker

ATracker ist eine zeitbasierte Zielmanagement-App, die Einblicke darin liefert, wie Sie Ihre Zeit für jedes Ziel aufwenden. So können Sie jede Aufgabe und Unteraufgabe strategisch planen, um Ihre Zeit optimal zu nutzen.

Ich habe die erweiterten Einstellungen der App erkundet und festgestellt, dass man die Gesamtzeit erfassen kann, die für eine Gruppe von Aufgaben aufgewendet wurde. ATracker speichert alle Ihre Protokolle und stellt sie sowohl in Listenansicht als auch in Kalenderansicht dar. Sie können Ihre Einträge auch später aktualisieren oder Zeiten nachträglich erfassen.

Die besten Features von ATracker

Starten und beenden Sie eine Aufgabe mit nur einem Fingertipp, ohne Ihr Gerät entsperren zu müssen

Erfassen Sie Ihre Zeit auf Mobil-Apps, Tablets, Apple Watches oder Computern durch die Zeiterfassung

Legen Sie tägliche und wöchentliche Ziele auf Basis von Aufgaben und Tags fest, einschließlich numerischer und Dropdown-Tags

Erstellen Sie tägliche Fortschrittsberichte in Form von ansprechenden Kreisdiagrammen und Balkendiagrammen

Limitierungen von ATracker

Gelegentliche Störungen bei der Synchronisierung des Kalenders

Kann die Zeiterfassung für mehrere Aufgaben nicht gleichzeitig durchführen

Preise für ATracker

Free

Pro: 4,99 $ für iOS und 2,99 $ für Android (einmalige Kosten)

Premium: 2,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ATracker

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

8. GoalsOnTrack – Am besten geeignet für die Erstellung detaillierter Pläne für Ihre Ziele

via GoalsOnTrack

GoalsOnTrack ist eine SMART-Software zur Zielsetzung mit mehrstufigen Zielstrukturen. Das bedeutet, dass Sie für jedes Ziel und jedes Teilziel detaillierte Pläne erstellen können. Damit ist es nicht nur eine To-do-Listen-App, sondern auch ein detaillierter Agenda-Tracker mit Features zur Nachverfolgung von Gewohnheiten, Zeitaufwand und Fortschritten.

Ich war positiv überrascht, wie viel Aufwand Ihnen diese Software abnimmt. Sie erhalten zum Beispiel ein Formular für Metriken, das Sie ausfüllen können, um sicherzustellen, dass Ihr Ziel SMART ist – spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert.

Ebenso gibt es Vision Boards, Vorlagen zur Zielsetzung und Tagebücher, um Gedanken zu ordnen. Es ist, als würden all Ihre Ideen zu Ihren Zielen in einem mehrstöckigen Wohnhaus wohnen. Alles befindet sich im selben Komplex, ist aber ausreichend voneinander getrennt, um eine gute Organisation zu gewährleisten.

Die besten Features von GoalsOnTrack

Planen Sie jede Phase Ihrer Ziele mit ausdruckbaren Planern und Arbeitsblättern

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele auf vier Arten: anhand von Teilzielen, anhand von Aufgaben, anhand des Ergebnisses und manuell

Planung per Drag & Drop mit einem Kalender für Aufgaben, der sich in externe Kalender wie Google Kalender, iCal und Outlook integrieren lässt

Führen Sie die Nachverfolgung der Umsetzung Ihrer Gewohnheiten mit täglichen Häkchen durch

Teilen Sie Ziele mit Ihrem Team, protokollieren Sie Teamaktivitäten in Echtzeit und veröffentlichen Sie Nachrichten oder Kommentare auf einem zentralen Message Board, um gemeinsam zu arbeiten

Limitierungen von GoalsOnTrack

Erfordert eine Internetverbindung

Es gibt keine Testversion oder kostenlose Version

Preise für GoalsOnTrack

Die Mitgliedschaft kostet 68 $ pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu GoalsOnTrack

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

9. Lattice – Am besten geeignet für OKRs und Mitarbeiterziele

via Lattice

Lattice ist eine Lösung zur Zielsetzung für Teams. Sie eignet sich ideal für Unternehmen, die die Nachverfolgung der Arbeitsleistung durchführen möchten und es ihren Mitarbeitern gleichzeitig ermöglichen wollen, ihre berufliche Entwicklung an den Unternehmenszielen auszurichten.

Wir fanden sie nützlich für funktionsübergreifendes Projektmanagement und zur Gewährleistung einer klaren Zusammenarbeit. So können Sie beispielsweise Ziele für das Marketing an einem Ort und Ziele für den Kundenservice separat an einem anderen Ort festlegen. Sie können auch Ziele für die Softwareentwicklung und SMART-Ziele für Führungskräfte festlegen. Alle diese Ziele lassen sich auf einer Plattform miteinander verknüpfen und gemeinsam bearbeiten.

Die OKR-Software lässt sich in Jira, Salesforce, Slack und Microsoft Teams integrieren, um sicherzustellen, dass Ziele stets im Mittelpunkt stehen und kontinuierlich umgesetzt werden.

Lesen Sie auch: Die Karriereleiter erklimmen: So setzen und erreichen Softwareentwickler ihre Ziele

Die besten Features von Lattice

Verbinden Sie Einzelziele mit abteilungs- und unternehmensweiten Zielen für die Leistungsbeurteilung

Integrieren Sie OKRs in das Leistungsmanagement, um die Zielerreichung an den wichtigsten Prioritäten des Geschäfts auszurichten

Fördern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter durch Einzel-Meetings und den Austausch mit der Personalabteilung und den Führungskräften

Einschränkungen von Lattice

Die Website kann beim ersten Laden etwas langsam sein

Keine kostenlose Version

Preise von Lattice

Leistungsmanagement + OKRs & Ziele: 11 $ pro Person und Monat

Engagement: 4 $ pro Person und Monat

Grow: 14 $ pro Person und Monat

Kosten: 6 $ pro Person und Monat

Lattice-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 3000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

10. Toodledo – Am besten geeignet, um die Produktivität in allen Bereichen Ihres Lebens zu steigern

via Toodledo

Toodledo ist ein ausgeklügeltes Tool für die Produktivität. Es bietet verschiedene Möglichkeiten, Ziele zu organisieren und zu verfolgen, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Leistung liegt. Es greift die Idee einer einfachen Liste zum Zu erledigen auf und erweitert sie zu einem detaillierten Workspace, damit Sie bei jedem Ziel oder jeder Aufgabe mehr erreichen.

Ich fand die Kategorisierung ziemlich interessant:

Life: Ermöglicht es Ihnen, To-do-Listen und Notizen zu erstellen und diese nach der „Getting Things Done“-Methode mit Freunden und Familie freizugeben

Arbeit: Hilft Ihnen dabei, Ihre Projekte zu strukturieren, Ihrem Team Aufgaben zuzuweisen und die für jedes Projekt aufgewendete Zeit zu erfassen

Planer: Hilft Ihnen, Ihre Freizeit optimal zu nutzen – dank des integrierten Planers mit standortbasierten Erinnerungen, wiederholenden Aufgaben und Kalenderintegrationen

Die besten Features von Toodledo

Nutzen Sie Ordner, Tags, Kontexte und Unteraufgaben, um Ihre Listen mit Dingen, die zu erledigen sind, zu organisieren

Sortieren, filtern und durchsuchen Sie Ihre Liste und finden Sie heraus, was noch abzuschließen ist. Die App benachrichtigt Sie, wenn Aufgaben fällig sind

Behalten Sie Ihre persönliche Weiterentwicklung im Blick, bleiben Sie motiviert und erreichen Sie Ihre Ziele

Halten Sie Ihre Erinnerungen fest, nutzen Sie die App als Tagebuch – notieren Sie Rezepte, Reise-Notizen und vieles mehr

Nutzen Sie eine Gliederung, um Ihr nächstes Projekt zu planen, Ihre Familiengeschichte festzuhalten oder für jeden anderen Anwendungsfall, der Ihnen einfällt

Limitierungen von Toodledo

Das Feature für Notizen benötigt eine bessere Suchfunktion

Preise für Toodledo

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Toodledo

G2 : 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Wählen Sie die beste App für die Nachverfolgung der Ziele

Die Apps, die ich getestet und in die engere Wahl genommen habe, haben einige Gemeinsamkeiten: Sie sind alle einfach zu bedienen und helfen mir, besser organisiert und produktiver zu sein. Sie eignen sich zwar hervorragend für die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen, doch nur sehr wenige gehen über die Grundfunktionen hinaus.

Ich bevorzuge Tools zur langfristigen Zielplanung, die mir helfen, private und berufliche Aufgaben in Einklang zu bringen. Daher ist eine Plattform mit erweiterten Funktionen für Teamzusammenarbeit, Aufgabenmanagement und Projektmanagement für mich ideal.

In diesem Zusammenhang erfüllt nur ein tool alle Anforderungen – ClickUp!

Dank seiner vielseitigen Funktionen und gebrauchsfertigen Vorlagen vereinfacht es die Nachverfolgung der Ziele. Mit den Tools für Projektmanagement von ClickUp behalten wir den Überblick über Aufgabenlisten und können mit funktionsübergreifenden Teams zusammenarbeiten.

Insgesamt bietet Ihnen ClickUp im Gegensatz zu reinen Ziel-Tracker für Einzelpersonen die Flexibilität, als Team an beruflichen Zielen zu arbeiten. Sie können zwar Ihre persönlichen Tracker separat führen, doch die Funktionen für die Zusammenarbeit bieten einen entscheidenden Vorteil.

Probieren Sie ClickUp noch heute aus! Sie werden es nicht bereuen.