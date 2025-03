8 Produktivitätsziele zur Steigerung der Produktivität im Jahr 2025

Zu Beginn des neuen Jahres fassen viele Menschen den Vorsatz, mehr zu erledigen, sei es bei der Arbeit oder im Privatleben.

Das kann sein schwer sein, eine Auflösung beizubehalten . Vielleicht versuchen Sie, ein Meeting mit einem unrealistisches Ziel oder es ist nicht einfach, eine neue Gewohnheit durchzuhalten. Wenn Sie produktiver sein wollen -im Jahr 2024 produktiver sein wollen, stellen Sie jetzt die Weichen für Ihren Erfolg.

So bleiben Sie auf Kurs und motiviert, Ihre Vorsätze zu erfüllen, ClickUp hat eine Liste von Strategien zur Einstellung und Einhaltung der Produktivität zusammengestellt ziele zu setzen und einzuhalten, während wir das neue Jahr beginnen .

20 PRODUKTIVITÄTS-HACKS, UM MEHR ZU ERLEDIGEN Arbeiten Sie intelligenter, nicht härter, mit diesen zeitsparenden produktivität Hacks von ClickUp.

1. Eine Zeitprüfung zu erledigen

über Fizkes // Shutterstock

Wenn Sie Probleme damit haben, genügend Stunden am Tag zu finden, um alles abzuschließen, sollten Sie sich überlegen, wie Sie Ihre Zeit einteilen. A zeit-Audit ist ein tiefes Eintauchen in die Art und Weise, wie Sie jeden Tag Ihre Zeit verbringen.

Durch das Führen eines täglichen Protokolls ist es einfacher, die Aktivitäten zu identifizieren, die zwar viel Zeit in Anspruch nehmen, aber nicht wirklich zu erledigen sind. Das Scrollen in den sozialen Medien, das Beisammensein mit Kollegen und Tagträumereien können Stunden des Tages verschlingen. Ein Zeit-Audit ist ein einfaches Tool, das Sie verwenden können, wenn Sie Folgendes brauchen um Ihre Produktivität zu steigern und Ihr Zeitmanagement zu verbessern .

2. Schlechte Gewohnheiten durchbrechen und gesunde Gewohnheiten aufbauen

über Sabrina Bracher // Shutterstock

Alle Gewohnheiten, ob gut oder schlecht, kommen in Schleifen, Charles Duhigg schreibt in seinem Buch "Die Macht der Gewohnheit" Sie beginnen mit einem bestimmten Hinweis - einem Geruch, einer Stimmung, einem Speicherort -, der eine Routine (was auch immer die Gewohnheit selbst ist) und eine Belohnung (wie ein Zucker- oder Koffeinrausch) auslöst.

Wenn Sie verstehen, was Ihre Anhaltspunkte und die Belohnungen sind, die Sie erhalten, können Sie feststellen, ob eine Gewohnheit gut für Sie ist. Es ist nie zu spät, mit einer schlechten Gewohnheit zu brechen, aber es braucht Zeit und Engagement, um das Gehirn neu zu trainieren und neue Gewohnheiten zu bilden.

Am schwierigsten ist es, die Motivation zur Veränderung zu finden. Der Schlüssel dazu ist konsequent zu bleiben wenn es darum geht, Gewohnheiten zu schaffen und zu brechen.

3. Zeitpläne wöchentlich einstellen

über Arbeitsplätze schaffen 51 // Shutterstock

Setzen Sie sich einmal pro Woche, vielleicht am Sonntagabend, hin und stellen Sie Ihren Zeitplan auf, indem Sie die wichtigsten Prioritäten für das, was erledigt werden muss, festlegen und unnötige Aktivitäten streichen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bereiche, in denen Sie produktiver sein wollen, in den Zeitplan einbeziehen, so dass er fest eingebaut ist.

Fitnesstraining kann genauso wichtig sein - oder sogar wichtiger - als die Teilnahme an einem Meeting oder einem Ereignis in der Branche. Wenn Sie Ihre Zeit planen, haben Sie die Aufgabe und die Kontrolle darüber, was Sie zu erledigen haben.

4. Checklisten verwenden

über Sutadimages // Shutterstock

A checkliste ist eine einfache Methode, um zu verhindern, dass Aufgaben unter den Tisch fallen. Egal, ob es sich um den Lebensmitteleinkauf handelt, vorbereitung eines Flugzeugs für den Flug checklisten erleichtern die Nachverfolgung dessen, was Sie bereits erledigt haben und was noch zu erledigen ist.

Wenn Sie noch nie eine Checkliste benutzt haben, fangen Sie klein an, um herauszufinden, welche Art von Liste für Sie am besten geeignet ist.

BEREIT IHRE WICHTIGSTEN AUFGABEN ZU BEWÄLTIGEN? Erledigen Sie im Jahr 2024 mehr, indem Sie To-Do-Listen nutzen. Probieren Sie diese 10 kostenlosen vorlagen für Zu erledigen-Listen um loszulegen.

5. Kalender Fokus Blöcke

über Cast of Thousands // Shutterstock

Lassen Sie sich den ganzen Tag über leicht ablenken? Versuchen Sie, in Ihrem Kalender Zeit für "Konzentrationsblöcke" zu blockieren Legen Sie das Telefon weg, schalten Sie alle Benachrichtigungen stumm und planen Sie keine Meetings oder Termine.

Ein Block ist eine Zeit, in der Sie sich ausschließlich auf Ihre Arbeit konzentrieren. Wie bei allen neuen Gewohnheiten sollten Sie klein anfangen und sich steigern. Planen Sie ein paar Blocks pro Woche ein und beobachten Sie, ob Sie eine Verbesserung der Produktivität feststellen. Wenn Sie möchten, können Sie weitere hinzufügen.

Bonus:_ Produktivitätsvorlagen !

MACHEN SIE DAS BESTE AUS IHREM TAG MIT TIME BLOCKING Angesichts der vielen Ablenkungen, denen Arbeitnehmer im Büro oder zu Hause ausgesetzt sind, wird es immer schwieriger, die Arbeit rechtzeitig zu erledigen. Lesen Sie unser anleitung zum Blockieren von Zeit um zu erfahren, wie Sie Ihren Zeitplan besser verwalten können.

6. Vermeiden Sie Multitasking

über Savanevich Viktar // Shutterstock

In einer Welt voller Ablenkungen ist Multitasking alltäglich - und mag attraktiv erscheinen. Aber Menschen, die Multitasking betreiben bewältigen nicht wirklich eine Reihe von Aufgaben effektiv und sind weniger produktiv als Menschen, die sich konzentrieren.

Sie sind auch mehr gestresst. Anstatt alles auf einmal zu erledigen, konzentrieren Sie sich lieber auf eine Sache zur gleichen Zeit. Sie werden sie besser und effizienter erledigen und mehr Zeit und Energie für andere Dinge haben.

7. Übung

über Canva

Vergessen Sie nicht, Ihren Körper zu bewegen. Viele Menschen sitzen jeden Tag stundenlang vor dem Computer und stehen nur selten auf. Menschen, die weniger sitzen, haben besseres geistiges Wohlbefinden und Produktivität. Planen Sie also jede Woche Zeit für Bewegung in Ihrem Kalender ein. Konsequente körperliche Aktivität ist eine der die einfachsten Wege zur Verbesserung Ihrer Gesundheit .

8. Probieren Sie eine bewährte Zeitmanagement-Technik aus

über Kaspars Grinvalds // Shutterstock

Unterschiedliche Menschen benötigen unterschiedliche Zeitmanagementstrategien, um erfolgreich zu sein. Es gibt eine Reihe von bewährten Techniken, aus denen Sie wählen können.

Mit der Pomodoro-Technik bei der Pomodoro-Technik stellt man einen Timer für eine bestimmte Aufgabe ein und konzentriert sich auf diese, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann macht man eine Pause, bevor man wieder anfängt. Dies kann besonders für kreative Denker hilfreich sein.

Prokrastinierer und Menschen, die gut unter Druck erledigen können, profitieren von Parkinsons Gesetz ist ein Axiom, das besagt, dass eine Aufgabe genau so lange dauert, wie man Zeit hat, sie abzuschließen. Wenn Sie sich für jede Aufgabe eine feste Frist setzen können, ist es wahrscheinlicher, dass Sie alle Aufgaben zu erledigen haben.

Wenn sich beides nicht verlockend anhört, gibt es viele andere Techniken für das Zeitmanagement wie z. B. die Schnellplanungsmethode und die "Einmachglas-Theorie", die Sie ausprobieren können

Vereinfachen Sie Ihren Workflow und steigern Sie Ihre Produktivität noch heute

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie ständig am Rad drehen und mit Ihren Listen überfordert sind, dann ist es an der Zeit, einen neuen Plan für Ihre Produktivität in die Reihenfolge zu bringen. ☝️

Es ist an der Zeit, Ihre Produktivität in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass Sie das erledigen, was erledigt werden muss. Es gibt Tools, die Ihnen helfen, Zeit zu sparen, sich zu organisieren und das Beste aus Ihrem Tag zu machen. ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement und produktivität tool wurde entwickelt, um Einzelpersonen und Teams aller Größen und Branchen dabei zu helfen, ihren Workflow zu vereinfachen und ihre Arbeitseffizienz zu steigern.

Es bietet eine vollständig anpassbare Plattform, mit der Sie ClickUp so konfigurieren können, dass es am besten zu Ihren Workflow-Präferenzen passt, und ein intuitives Goals Feature, mit dem Sie Ihre Ziele in Bezug auf Produktivität nachverfolgen und messen können.

Und mit Hunderten von anpassbaren Features auf der Plattform stehen Ihnen alle Tools zur Verfügung, die Sie benötigen, um bessere Arbeitsgewohnheiten einzuführen, Ihre Zeit sinnvoll zu verwalten und eine übersichtliche Ansicht aller Ihrer Aufgaben zu erhalten. Verwenden Sie die benutzerdefinierte Automatisierung um Ihre Prozesse auf Autopilot zu stellen, Aufgaben-Checklisten, die Ihnen helfen, Ihre Aufgaben zu erledigen, Ansicht des Kalenders für die Planung Ihres Tagesablaufs und die integrierte globale Zeiterfassung zur Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit und mehr, um Ihren Workflow besser zu verwalten und zu optimieren. Außerdem ist es mit über 1.000 Arbeitstools, einschließlich Ihrer meistgenutzten Apps, verbunden, um Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu bündeln.

Sie können es kostenlos ausprobieren - fangen Sie noch heute an, Ihre Produktivität zu steigern und jeden Tag mehr zu erledigen! ⚡️ Testen Sie ClickUp kostenlos! Gastautor:

_Aubrey Jane McClaine ist eine internationale Journalistin mit über 15 Jahren Erfahrung in der globalen und nationalen Berichterstattung. Sie hat Tausende von Artikeln in internationalen Medien veröffentlicht und verfügt über umfangreiche Berichterstattungen vor Ort in Katastrophen- und Kriegsgebieten, einschließlich der Ukraine