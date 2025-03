Einstellung von Zielen für die Leistungsbeurteilung

Die Einstellung von Zielen ist der erste Schritt im Leistungsmanagement, da sie Ihnen und Ihrem Team hilft, sich darüber zu einigen, was von ihnen erwartet wird.

Leistungsziele sind Einzelziele oder Zielvorgaben, die eine Fachkraft innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel ein Jahr) erreichen muss, um eine gute Leistungsbeurteilung zu erhalten. Die Leistungsbeurteilung ist ausschlaggebend für die Jahresendprämie, Gehaltserhöhungen und Beförderungen der Mitarbeiter.

Realistisch gesetzte Ziele motivieren Ihre Mitarbeiter zu harter Arbeit und zum Erreichen ihrer Einzelziele, um eine gute Beurteilung zu erhalten.

Zielsetzung und Leistungsbeurteilung sind wesentliche Aspekte des Leistungsmanagements und für die Leistung des Unternehmens unerlässlich.

In diesem Artikel geht es um die Einstellung von Zielen für Leistungsbeurteilungen und die effizienteste Art, Ziele für das Team festzulegen.

Leistungsbeurteilung und Leistungsmanagement

Die Begriffe Leistungsbeurteilung und Leistungsmanagement werden häufig synonym verwendet, wenn auch fälschlicherweise. Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche Konzepte, die wir in diesem Abschnitt für Sie klären.

Leistungsbeurteilung Leistungsbeurteilung oder Überprüfung ist der Prozess der Bewertung der Arbeitsleistung jedes einzelnen Mitarbeiters und seines Beitrags zum Unternehmen. Sie wird in der Regel jährlich durchgeführt und soll den Mitarbeitern helfen, zu lernen und zu wachsen.

Unternehmen nutzen Beurteilungen auch, um die leistungsstärksten Mitglieder des Personals für Belohnungs- und Anerkennungsprogramme zu ermitteln.

Leistungsmanagement

Leistungsmanagement hingegen ist ein umfassenderes Konzept, zu dem auch Beurteilungen gehören. Es umfasst alles von der Einstellung von Zielen über die Nachverfolgung der Fortschritte jedes Mitarbeiters bis hin zur Rückmeldung und Belohnung von guten Leistungen.

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Leistungsbeurteilung und Management

Die Ähnlichkeiten zwischen Leistungsbeurteilung und Management bestehen darin, dass sich beide mit der Entwicklung und Leistung der Mitarbeiter befassen. Wie bereits erläutert, ist die Leistungsbeurteilung ein Teil des Managementprozesses.

Um ein besseres Verständnis zu erlangen, sollten Sie sich die Unterschiede zwischen den beiden Verfahren ansehen.

Leistungsbeurteilung Leistungsmanagement Zweck Messung der jährlichen Leistung der Mitarbeiter Regelmäßige Überwachung und Verbesserung der Mitarbeiterleistung Häufigkeit Jährlicher Fortlaufender Prozess Geltungsbereich Eng gefasst: Befasst sich nur mit den formellen jährlichen Beurteilungen Weit gefasst: Beinhaltet Einstellung, Nachverfolgung der Leistung, Feedback, etc.

Der Prozess der Einstellung von Zielen während einer Leistungsbeurteilung

Der Erfolg Ihres Leistungsbeurteilungsprozesses hängt davon ab, wie gut Sie die Ziele zu Beginn des Jahres eingestellt haben. Der Prozess der Zieleinstellung ist zwar einfach, erfordert aber die Mitwirkung mehrerer Interessengruppen und eine sorgfältige Prüfung.

In diesem Abschnitt finden Sie Expertentipps, wie Sie die Ziele für die Leistungsbeurteilung Ihrer Mitarbeiter richtig einstellen.

Beteiligung des Teams an der Einstellung der Ziele

Die Einstellung von Zielen für die Leistungsbeurteilung sollte ein gemeinsamer Aufwand sein. Ihre Rolle als Manager oder Teamleiter ist zwar entscheidend, aber Sie müssen auch Ihr Team in den Prozess einbeziehen.

Hier sind einige Tipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

Beginnen Sie damit, die Leistung jedes Mitarbeiters zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln

jedes Mitarbeiters zu bewerten und zu ermitteln Fragen Sie sie nach ihren beruflichen Entwicklungszielen, Motivationen und bevorzugten Karrierewegen

Diskutieren Sie die Schlüsselbereiche , an denen Sie beide im kommenden Jahr arbeiten wollen, einschließlich des Erlernens neuer Fähigkeiten

, an denen Sie beide im kommenden Jahr arbeiten wollen, einschließlich des Erlernens neuer Fähigkeiten Legen Sie klare Einzelziele und Zielvorgaben fest, die jedes Mitglied des Teams bis zum Jahresende erreichen muss

Erstellen Sie SMART-Ziele, um Ihr langfristiges Ziel mit der ClickUp Vorlage für Jahresziele zu erreichen

Wenn eines Ihrer Mitglieder im Team Neu in der Einstellung von Zielen für Leistungsbeurteilungen ist, können Sie ihnen vorschlagen, Folgendes zu verwenden ClickUp's Jahresziele Vorlage . Diese Vorlage ist ideal für Anfänger und hilft Ihnen dabei, Ihre ideale Zukunft und die Ziele, die Sie erreichen möchten, zu ermitteln.

Mit der Vorlage docs können Sie jährliche Ziele für Ihr Privatleben und Ihre Arbeit einstellen und nachverfolgen. Die Vorlage kann:

Ihnen helfen, messbare Ziele festzulegen, die Sie das ganze Jahr über verfolgen können

Sie bei der Einstellung realistischer und erreichbarer Ziele anleiten

Die Aufteilung großer Ziele in kleinere, besser zu bewältigende Aufgaben erleichtern

Ihnen ermöglichen, Ziele schnell zu visualisieren und bei Bedarf anzupassen

Profitieren Sie von ClickUp Meetings zum Einrichten von Zielvereinbarungsgesprächen mit Ihren Mitarbeitern. Es macht die Einstellung der Tagesordnung und die Terminplanung einfach.

Am Ende des Überprüfungsprozesses, bitten Sie um Feedback von allen Mitarbeitern, um den Prozess zu verbessern und transparenter zu gestalten.

Das Survey Feature von ClickUp Formular Ansicht ist ideal für die Einholung von Mitarbeiter-Feedback. Sie kann auch einfach zu verwendende Formulare zur Selbstbeurteilung für Leistungsbeurteilungsgespräche erstellen.

verwenden Sie die Ansicht ClickUp Form, um Formulare für Mitarbeiterfeedback und Selbstbeurteilung für den Leistungsbeurteilungsprozess zu erstellen

Pro-Tipp: verwenden ClickUp Brain um Ihre Notizen aus dem Meeting zusammenzufassen und daraus Elemente für Aktionen herauszufiltern. Geben Sie diese nach dem Meeting für die Mitglieder Ihres Teams frei, um sicherzustellen, dass Sie auf der gleichen Seite stehen._

Die Rolle der Führung bei der Einstellung von Leistungszielen

Neben den Mitgliedern des Teams müssen Sie auch die Führungskräfte in den Prozess der Zielsetzung einbeziehen. Sie können Ihnen bei der Einstellung von ziele für das Team für das laufende Jahr. Ihr nächster Schritt sollte also ein Meeting mit den leitenden Angestellten sein, um deren Ansichten zu Ihren Plänen einzuholen.

Abteilungsleiter oder vertikale Leiter haben in der Regel ihre eigenen Ziele sowie die ihrer Abteilung zugewiesenen kollektiven Ziele. Um diese zu erreichen, müssen sie dafür sorgen, dass alle ihnen unterstellten Teams sich um die Erreichung dieser Einzelziele bemühen.

Die Beteiligung der Führungskräfte an der Einstellung der Ziele stellt sicher, dass die Ziele der einzelnen Teams mit den allgemeinen Unternehmenszielen synchronisiert sind. Darüber hinaus trägt die Beteiligung der Führungskräfte dazu bei, dass sich die Teams auf die Einzelziele ausrichten.

Einbeziehung von Leistungsindikatoren in die Einstellung von Zielen

Ziele, ob zur Leistungsbeurteilung oder zu anderen Zwecken, sollten immer von Schlüssel-Leistungsindikatoren begleitet werden. Legen Sie keine qualitativen Ziele fest, deren Leistung Sie nicht messen können. Für jedes Ziel müssen Sie einen Leistungsindikator festlegen, anhand dessen Sie beurteilen können, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht.

Der nächste Schritt bei der Einstellung von Zielen ist daher die Festlegung messbarer Leistungsindikatoren oder KPIs für Ziele.

Benutzen Sie die ClickUp SMART Goals Vorlage um spezifische und messbare Ziele zu erstellen, die Sie auch leicht nachverfolgen können.

Setzen Sie bessere Ziele mit der ClickUp SMART Goals Vorlage

Die Vorlage hilft Teamleitern und Personalverantwortlichen, Ziele einzustellen und zu erreichen:

Definition von SMART-Zielen und deren Unterteilung in kleinere Schritte und Aufgaben

Überwachung und Visualisierung des Fortschritts von Aufgaben

Bewertung der für das Abschließen von Aufgaben erforderlichen Ressourcen

Stakeholder über den Fortschritt auf dem Laufenden halten

Es bietet fünf verschiedene Ansichten, darunter ein SMART Goal Worksheet zum Brainstorming und Speichern von Ideen

Leistungsmessung anhand der Ziele

Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, verwenden Sie apps zur Nachverfolgung von Zielen wie ClickUp, um die Leistung nachzuverfolgen und zu messen. ClickUp Ziele macht die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen einfacher und schneller. Sie können damit SMART-Ziele erstellen, ihren Status nachverfolgen und die wichtigsten Ergebnisse messen.

mit ClickUp Goals Ziele setzen und deren Fortschritt visuell nachverfolgen

Am Ende des Zeitraums müssen Sie die Ergebnisse und KPIs auswerten. Mit guten software zur Leistungsüberprüfung wird Ihnen helfen, den Prozess zu rationalisieren.

Sie können auch die ClickUp Vorlage für Leistungsüberprüfung zur Durchführung von Einzelgesprächen zur Leistungsbeurteilung mit klaren Gesprächspunkten für jeden Mitarbeiter.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Leistungsbeurteilung, um klare Diskussionspunkte für Ihr Meeting festzulegen und Feedback zu geben

Verwenden Sie diese Vorlage, um die wichtigsten Diskussionspunkte für Ihre Sitzungen zur Leistungsbewertung aufzulisten. Sie können auch das Feedback notieren, das Sie einer Person während der Sitzung geben möchten.

Das Format "Start, Stop und Continue" wird verwendet, um dem Einzelnen mitzuteilen, was er gut erledigt und was er verbessern oder ganz einstellen sollte.

Geben Sie nach dem Meeting das Feedback an jeden einzelnen Teilnehmer frei, damit er es in Zukunft nutzen kann.

Alternativ können Sie auch eine der anderen vorlagen für Leistungsbeurteilungen von ClickUp.

Für Low-Performer gibt es viele vorlagen für Pläne zur Leistungsverbesserung die Sie verwenden können.

Pro-Tipp: Helfen Sie Ihrem Team, den Überblick über seine Leistungsmetriken zu behalten, und schaffen Sie eine Kultur der Transparenz, indem Sie Dashboards zur automatischen Nachverfolgung und Aktualisierung von individuellen und Team-Leistungsmetriken einrichten. Zu erledigen ist das mit ein paar Klicks mit ClickUp Dashboards

Bedeutung von Kreativität und Teamarbeit im Prozess der Zieleinstellung

Man kann die Leistung der Mitarbeiter nicht in Silos beurteilen. Es reicht nicht aus, zu beurteilen, wie jemand seine individuellen Aufgaben erfüllt. Sie sollten auch feststellen, wie gut sie mit ihren Mitgliedern im Team zusammenarbeiten und kollaborative Aufgaben erfüllen.

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Einstellung Ziele in Bezug auf Teamarbeit, Kreativität und Innovation einbeziehen. Menschen, die kreative Lösungen für Probleme finden und anderen schnell helfen, sollten anerkannt und belohnt werden. ClickUp für HR Teams kann Ihnen helfen, Talente zu verwalten und leistungsstarke Mitglieder zu belohnen.

Beginnen Sie mit dem ClickUp Bonus Matrix vorlage zur Vergabe von Leistungsbewertungen und Boni an Mitglieder des Personals.

Organisieren Sie die Bewertungen und die Verteilung der Boni visuell mit der ClickUp Bonus Matrix Vorlage

So hilft es:

Sehen Sie die Bewertungen aller Mitglieder des Teams auf einen Blick

Verwenden Sie Farbcodes, um Aufgaben auf der Grundlage der für sie erforderlichen Fachkenntnisse zu kategorisieren

Organisieren Sie die Informationen über das aktuelle und vorgeschlagene Gehalt jedes Mitarbeiters in einem visuellen Format

Individuelle Ziele mit dem Leistungsbeurteilungsprozess abstimmen

Eine der wichtigsten strategien zur Einstellung von Zielen ist die Ausrichtung der individuellen Ziele auf die allgemeinen Ziele des Business.

Gestalten Sie den Prozess der Leistungsbeurteilung so, dass sowohl der Mitarbeiter als auch die Ziele des Unternehmens berücksichtigt werden. Legen Sie dann Ziele für das Team und den Einzelnen fest, die zum Erreichen der Business-Ziele beitragen.

Kurzer Rückblick: Einstellung von Zielen für Leistungsbeurteilungen

Beginnen Sie mit dem Team: Ermitteln Sie individuelle Stärken und Entwicklungsbereiche, und lassen Sie jedes Mitglied des Teams seine Pläne für die Zukunft darlegen

Bringen Sie die individuellen Ziele mit den Unternehmenszielen in Einklang

Holen Sie sich die Unterstützung der Führungskräfte

Legen Sie messbare Ziele fest, und entscheiden Sie, wie Sie diese nachverfolgen wollen

Stellen Sie sicher, dass Sie auch Ziele in Bezug auf Teamwork und Zusammenarbeit einbeziehen

Richten Sie Mechanismen zur Nachverfolgung der Ziele und zur Überprüfung der Leistung ein

Vorteile und Herausforderungen der Einstellung von Zielen für Leistungsbeurteilungen

Die Bedeutung der Einstellung von Zielen bei einer Leistungsbeurteilung am Arbeitsplatz lässt sich nicht leugnen. Sie gibt den Ton für den gesamten Beurteilungsprozess an und hilft Teamleitern und Managern, die Leistung ihrer Mitarbeiter objektiv zu bewerten.

Die Einstellung von Zielen ist jedoch nicht einfach. Lassen Sie uns die damit verbundenen Vorteile und Herausforderungen erörtern.

Vorteile

Hier sind einige der Schlüsselvorteile der Zieleinstellung für die Leistungsbeurteilung.

Sie vermitteln ein klares Verständnis dessen, was von jedem Mitarbeiter erwartet wird, und machen den Leistungsbeurteilungsprozess objektiver und straffer

Klare Ziele halten die Mitarbeiter motiviert , gute Leistungen zu erbringen und die Einzelziele zu erreichen, um Belohnungen zu erhalten

, gute Leistungen zu erbringen und die Einzelziele zu erreichen, um Belohnungen zu erhalten Die Kommunikation von Leistungszielen hilft Ihnen, Transparenz im Leistungsbeurteilungsprozess zu wahren

im Leistungsbeurteilungsprozess zu wahren Die Einstellung klarer Leistungsziele macht den Einzelnen verantwortlich für seine Arbeit und ermutigt ihn, die Eigentümerschaft für seine Aufgaben zu übernehmen

für seine Arbeit und ermutigt ihn, die Eigentümerschaft für seine Aufgaben zu übernehmen Die Einstellung jährlicher Ziele trägt dazu bei, die Leistungen des Einzelnen und des Teams an den allgemeinen Geschäftszielen auszurichten und den Erfolg im Geschäft zu fördern

Herausforderungen

Die Einstellung von Zielen ist zwar nützlich, birgt aber auch einige Herausforderungen. Lassen Sie uns einige davon kurz erörtern.

Die Einstellung unrealistischer Ziele könnte die Mitglieder demotivieren und sich negativ auf die Leistung auswirken. Die Lösung besteht darin, sicherzustellen, dass alle Ziele, die Sie sich setzen, realistisch und erreichbar sind. Wenn Sie sich ein "Moonshot"-Ziel setzen, stellen Sie sicher, dass Sie Leistungskriterien nicht nur mit dem Erreichen des Ziels, sondern auch mit dem Aufwand verknüpfen, der dafür betrieben wird

auswirken. Die Lösung besteht darin, sicherzustellen, dass alle Ziele, die Sie sich setzen, realistisch und erreichbar sind. Wenn Sie sich ein "Moonshot"-Ziel setzen, stellen Sie sicher, dass Sie Leistungskriterien nicht nur mit dem Erreichen des Ziels, sondern auch mit dem Aufwand verknüpfen, der dafür betrieben wird Es bedarf sorgfältiger Überlegungen, ganzheitliche Ziele zu setzen, die sich nicht nur auf die Leistung in einem Bereich konzentrieren, sondern alle wichtigen Aspekte abdecken. Die Einbeziehung von Teams, Interessengruppen und Führungskräften in die Diskussion über die Einstellung von Zielen kann dies verhindern

zu setzen, die sich nicht nur auf die Leistung in einem Bereich konzentrieren, sondern alle wichtigen Aspekte abdecken. Die Einbeziehung von Teams, Interessengruppen und Führungskräften in die Diskussion über die Einstellung von Zielen kann dies verhindern Eines der häufigsten Probleme bei der Einstellung von Zielen ist, dass man sich oft vage oder weit gefasste Ziele setzt, die schwer zu verfolgen sind. Um dies zu vermeiden, sollten Sie für jedes Ziel Metriken und Mechanismen zur Nachverfolgung festlegen.

sind. Um dies zu vermeiden, sollten Sie für jedes Ziel Metriken und Mechanismen zur Nachverfolgung festlegen. Wenn die Ziele keine Teamarbeit und Zusammenarbeit beinhalten, kann es passieren, dass Sie die Mitglieder gegeneinander ausspielen, was die Unternehmenskultur beeinträchtigt. Um dieses Problem zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass sich einige der Ziele auf Team-Fähigkeiten beziehen, wie z. B. Zusammenarbeit, Betreuung anderer, Ansprechbarkeit und Hilfsbereitschaft

beeinträchtigt. Um dieses Problem zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass sich einige der Ziele auf Team-Fähigkeiten beziehen, wie z. B. Zusammenarbeit, Betreuung anderer, Ansprechbarkeit und Hilfsbereitschaft Die Aufrechterhaltung von Fairness und Transparenz bei der Einstellung und Nachverfolgung von Zielen stellt für viele eine Herausforderung dar. Organisationen müssen aktiv an diesem Aspekt arbeiten, indem sie einen Kommunikationsrhythmus für die Ziele einrichten, einschließlich offener Townhalls und E-Mail-Updates

Typen von Leistungszielen und Beispiele

Hier sind einige gängige Arten von Zielen für Leistungsüberprüfungen.

Ziele zur Teambildung

Diese Ziele zielen auf die Verbesserung der Zusammenarbeit und Dynamik im Team ab. Wie bereits erwähnt, kann der Einzelne nicht in Silos arbeiten und bewertet werden. Es kommt auch darauf an, wie gut jemand innerhalb eines Teams arbeitet.

Durch die Aufnahme von Zielen zur Teambildung in Ihren Leistungsbeurteilungsprozess stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Mitarbeiter ermutigen, an ihren Fähigkeiten zur Teamarbeit und Zusammenarbeit zu arbeiten.

Beispiele:

Teilnahme an vier teambildenden Aktivitäten und Ereignissen im Jahr

90%ige Anwesenheit bei Team Meetings und aktive Teilnahme an ihnen

Betreuung eines neuen Teammitglieds in jedem Quartal

Zeitmanagement-Ziele

Zeitmanagement ist eine wichtige Fähigkeit im Business, die bei der Arbeit produktiver ist. SMARTe Ziele für das Zeitmanagement zielen darauf ab, die Fähigkeit einer Person zu verbessern, mehrere Aufgaben zu bewältigen und dabei stets die Fristen einzuhalten.

Messen und analysieren Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, um Produktivität und Budgeteinhaltung mit ClickUp's Project Time Tracking sicherzustellen

Zur Nachverfolgung solcher Ziele verwenden wir häufig metriken für das Projekt in Bezug auf den rechtzeitigen Abschluss von Aufgaben und die Einhaltung von Projektterminen.

Mit ClickUp können Sie Zeitschätzungen für jede Aufgabe hinzufügen, die Sie dann verschiedenen Personen zuweisen. Durch die Nachverfolgung der Zeit, die für das Abschließen einer Aufgabe im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung benötigt wird, können Sie die Zeitmanagementfähigkeiten einer Person ermitteln.

Beispiele:

Halten Sie alle Projekttermine ein und schließen Sie Aufgaben rechtzeitig oder vorzeitig ab

Erstellen Sie einen persönlichen Zeitmanagementplan, um Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und Zeit für verschiedene tägliche Aktivitäten einzuplanen

Reduzieren Sie die Bearbeitungszeit von Abfragen des Kundensupports um 15%

Ziele im Projektmanagement Ziele des Projektmanagements zielen darauf ab, die beruflichen Fähigkeiten und Leistungen einer Person im Hinblick darauf zu testen, wie gut sie ihre alltäglichen Aufgaben und Projekte bewältigt. Dazu kann alles gehören, von der Einhaltung des Projektumfangs und des Budgets bis hin zu hohen Bewertungen durch die Clients.

Verwenden Sie ClickUp für Ziel-Einstellungen und zur Nachverfolgung der Leistung der Mitarbeiter in Bezug auf diese Ziele.

setzen Sie Ziele für Projekte und überwachen Sie regelmäßig, ob sie auf dem richtigen Weg sind - mit ClickUp

Beispiele:

Erstellen Sie einen Projektumfang und führen Sie ihn aus, ohne dass sich der Umfang vergrößert oder in letzter Minute geändert wird

Erstellen Sie eine Budgetprognose für ein Projekt mit 95%iger Genauigkeit

Reduzieren der Projektkosten um 10%

Problemlösungsziele

Diese Ziele zielen darauf ab, die Fähigkeit des Einzelnen zu verbessern, Probleme zu erkennen und wirksame und innovative Lösungen zu entwickeln. Dies ist eine wichtige Business-Fähigkeit, die Ihrem Team hilft, alle Hürden zu überwinden, die ihre Projekte beeinträchtigen.

Das Lösen von Problemen ist keine angeborene Fähigkeit; wir müssen sie mit der Zeit und durch Übung verfeinern. Indem Sie diese Fähigkeit in die Leistungsbeurteilung einbeziehen, schaffen Sie Anreize für Ihre Mitglieder, proaktiv an der Bewältigung von Herausforderungen in Projekten mitzuwirken, anstatt sie ihren Managern oder Vorgesetzten zu überlassen.

Beispiele:

Identifizieren Sie drei prozessbezogene Schlüssel-Probleme und bieten Sie praktikable Lösungen für jedes an

Vorschlagen eines Plans zur Verbesserung der Effizienz des Projekts und der Ressourcennutzung

Erstellen und Ausführen eines Plans zur Verringerung der Kundenabwanderung um 20

Technologische Ziele im Bildungsbereich

Hierbei handelt es sich um Lern- und Entwicklungsziele, die sich speziell auf das Erlernen der Nutzung neuer Software und Technologien für die Arbeit konzentrieren. Angesichts der Tatsache, dass Technologien wie KI und Robotik das Business komplett verändern, ist es ein Muss, Ihr Team für die Nutzung der neuesten Tools zu schulen.

Deshalb sollten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, an vom Unternehmen gesponserten Schulungsprogrammen teilzunehmen und ihnen die besten Tools zur Verfügung stellen, um ihre Aufgaben zu erledigen.

Die ClickUp Vorlage für die Einstellung von Lern- und Entwicklungszielen kann Ihnen dabei helfen, die Ziele für die Ausbildung Ihrer Mitglieder im Team einzustellen.

Diese Vorlage verwendet den SMART-Zielrahmen für die Einstellung von Zielen, bietet aber einige zusätzliche Features. Sie können zum Beispiel Aufgaben nach ihrem Status des Fortschritts kennzeichnen - auf dem richtigen Weg, nicht auf dem richtigen Weg usw.

Außerdem können Sie Aufgaben anhand des Aufwands, der zum Abschließen erforderlich ist, mit Farben kategorisieren. Das Beste daran ist, dass Sie jede Aufgabe einem oder mehreren Mitarbeitern zuweisen können, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Beispiele:

10 Stunden technologiebezogene Schulung in diesem Jahr abschließen

Nehmen Sie jeden Monat an einer Sitzung zum Wissensaustausch mit Ihrem Team teil oder richten Sie eine solche Sitzung aus

Kommunikationsziele

Effektive Kommunikation ist für alle Aspekte eines erfolgreichen Geschäfts von entscheidender Bedeutung, denn sie hilft den Menschen, Ideen auszutauschen, Wissen freizugeben und mit anderen zusammenzuarbeiten.

Soft Skills wie diese sind besonders wichtig für Menschen in leitenden Rollen und stellen eine entscheidende Führungsqualität dar. In vielen Unternehmen wird diese Fähigkeit sogar als Voraussetzung für die Beförderung in leitende Positionen angesehen.

Deshalb ist es wichtig, Ziele zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten Ihres Teams einzustellen. Dabei kann es sich um mündliche und schriftliche Kommunikation handeln, je nach den Stärken und Schwächen jedes Einzelnen.

Beispiele:

Drei Sitzungen zur Verbesserung der mündlichen oder schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten in diesem Jahr abschließen

Sprechen Sie bei zwei Team Meetings, Ereignissen, Präsentationen oder Sitzungen zum Wissensaustausch

Erstellung eines Whitepapers über die Forschungsarbeit des Teams

Verwandt: Ein Leitfaden für operative Ziele (mit Beispielen und Vorlagen)

Vereinfachen Sie Ihre Zieleinstellung mit ClickUp

Die Einstellung von Zielen ist ein wesentlicher Bestandteil der Leistungsbeurteilung. Ohne klare und messbare Ziele können Teamleiter die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters über ein Jahr hinweg nicht bestimmen.

Klare Ziele helfen ihnen, die leistungsstärksten und leistungsschwächsten Mitglieder zu identifizieren. Auf der Grundlage von Leistungsbeurteilungen können sie einige Mitarbeiter belohnen und anderen ein konstruktives Feedback geben, um ihre Leistung zu verbessern.

Dieser Prozess hilft bei der Schulung und beruflichen Entwicklung Ihrer Mitarbeiter und stellt sicher, dass sie ihre Arbeit jedes Jahr besser machen.

Mit einer All-in-One-Lösung für Talent- und Projektmanagement wie ClickUp können Sie die Produktivität Ihres Teams steigern und Ihre jährlichen Leistungsbeurteilungen rationalisieren. Von der Einstellung der Ziele bis zur Leistungsbewertung kann ClickUp bei allen Aspekten des Leistungsmanagements helfen. Anmelden kostenlos an und entdecken Sie alle Features.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was sind Ziele für die Leistungsbeurteilung?

Es handelt sich um die Einstellung von Leistungs- und beruflichen Entwicklungszielen für die Mitarbeiter einer Organisation. Diese Ziele bilden die Grundlage für die jährliche Leistungsbeurteilung und Bewertung der Mitarbeiter. Teams legen ihre Ziele normalerweise zu Beginn des Geschäftsjahres fest. Während die Leistung in regelmäßigen Abständen gemessen wird, wird die abschließende formelle Überprüfung am Ende des Jahres erledigt.

2. Wie erledigt man Ziele für eine Leistungsbeurteilung?

Verwenden Sie den SMART-Zielrahmen, um spezifische und messbare Ziele zu formulieren, die Sie innerhalb des angegebenen Zeitraums realistisch erreichen können.

Ziehen Sie verschiedene Arten von Zielen in Betracht und legen Sie Ziele für verschiedene Kategorien fest, z. B. für Problemlösungen, Führungsziele und Ziele für die Zusammenarbeit im Team. Bestimmen Sie dann die Schlüssel-Leistungsindikatoren, mit denen Sie die Leistung des Einzelnen bei jedem Ziel messen wollen, und erstellen Sie eine Liste.

Holen Sie die Meinung der Führungskräfte ein und besprechen Sie die Ziele mit jedem Mitglied, bevor Sie sie endgültig festlegen. Dokumentieren Sie die Ziele in geordneter Form und geben Sie sie für alle Mitglieder des Teams frei, damit sie sich im Laufe des Jahres darauf beziehen können.

3. Was bedeutet die Einstellung von Zielen am Arbeitsplatz?

Die Einstellung von Zielen ist der Prozess, durch den Teamleiter und Manager individuelle und Team-Ziele für ihre Teams festlegen, die mit den allgemeinen Zielen des Geschäfts übereinstimmen. Ziel ist es, jeden Einzelnen für seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens verantwortlich zu machen und ihm die Eigentümerschaft für seinen Teil zu übertragen.

Die Einstellung von Zielen trägt auch dazu bei, die Transparenz im Leistungsbeurteilungsprozess aufrechtzuerhalten, indem sie die einzelnen Mitglieder des Teams wissen lässt, was von ihnen erwartet wird. Dies verbessert auch die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter.