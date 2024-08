Wistia-Alternativen entmystifiziert: Entdecken Sie 10 überlegene Video-Hosting-Tools

Licht, Kamera, Action - diese Worte erklingen nicht nur auf Hollywood-Sets, sondern auch in der digitalen Landschaft, in der sich Marken ins Rampenlicht drängen. Lassen Sie uns in dieser Ära der verpixelten Ausstrahlung ein Rätsel lösen: was haben die erste Seite der Google-Suchergebnisse und ein fesselndes Marketingvideo gemeinsam?_ Antwort: einen Platz in der ersten Reihe zum SEO-Starruhm. 🎬

Hier ist eine weitere bahnbrechende Enthüllung: Webseiten mit Videos sind 53 mal mehr eine höhere Wahrscheinlichkeit, auf der ersten Seite von Google zu erscheinen, als bei denjenigen, die dies nicht tun.

Wenn es darum geht, wirkungsvolle markenspezifische Videos zu erstellen, ist Wistia für viele Unternehmen ein zuverlässiges Werkzeug. Als Videohosting-Plattform schafft es die Voraussetzungen, um ansprechende Videoinhalte zum Leben zu erwecken. Dennoch ist es vielleicht nicht für alle perfekt B2B- oder B2C-Marketinginitiativen .

Wir haben eine Liste von 10 erstklassigen Wistia-Alternativen zusammengestellt, die Ihnen helfen können, Ihre Videoinhalte für SEO-Exzellenz !

Was ist Wistia? Ein kurzer Überblick

Wistia ist auf Unternehmen im Bereich des Videomarketings zugeschnitten - es vereinfacht den gesamten Lebenszyklus von Videoinhalten. Die Plattform dient als Cloud-basierte Inhaltsbibliothek, die das Hochladen, Organisieren und Teilen von Video- und Audio-Episoden erleichtert.

Mit einem schlanken Bildschirm und einem Webcam-Recorder ermöglicht Wistia mühelos erstellung von Inhalten und ermöglicht es dem Benutzer, Bildschirme und Gesichter gleichzeitig aufzunehmen. Der zusätzliche Vorteil ist ein einfach zu bedienender Videotrimmer zur Verfeinerung der Kreationen! 📹

Darüber hinaus ist Wistia Live Ihr Backstage-Pass für das Hosten und Analysieren von Live-Streams. Ein großer Schwerpunkt liegt auf der Markenästhetik - Wistia verwandelt Videosammlungen in fesselnde Galerien durch Kanäle, die alle mit einem einzigen Einbettungscode angepasst werden können.

Über: Wistia Über das Hosting hinaus geht Wistia bis ins kleinste Detail und bietet Videoeinblicke durch Analysen und A/B-Tests. Die Plattform lässt sich nahtlos in Marketing-Automatisierungsplattformen integrieren, was die Datennutzung zu einem Kinderspiel macht.

Obwohl Wistia im Bereich des Videomarketings führend ist, lassen bestimmte Faktoren die Ersteller von Inhalten zögern, diese Plattform in Betracht zu ziehen. Zu diesen Bedenken gehören vor allem die Premium-Preise, das Fehlen einer kostenlosen Stufe und zusätzliche Gebühren für das Überschreiten von Videoaufzeichnungsgrenzen.

Warum also eine andere Plattform für das Videohosting wählen?

Was Sie von Wistia-Alternativen erwarten sollten

Nutzer suchen in der Regel nach kostengünstigeren Wistia-Alternativen, vorzugsweise Tools mit transparenten Preisen und ohne versteckte Gebühren. Wir empfehlen jedoch, auch diese Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen:

Funktionsumfang: Suchen Sie nach Funktionen, die mit denen von Wistia übereinstimmen oder diese sogar übertreffen und robuste Videoerstellungs- und Hosting-Optionen, Analysen und Anpassungsfunktionen bieten Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Plattform gewährleistet eine reibungslose Navigation und eine effiziente Nutzung der Funktionen, selbst für Neulinge im Videomarketing - aber auch fortgeschrittene Videobearbeitungsfunktionen sind sehr wichtig Skalierbarkeit der Inhalte: Eine Plattform, die umfangreiche Inhaltsbibliotheken und wachsende Zuschauerzahlen aufnehmen kann, gewährleistet die langfristige Rentabilität Ihrer Videomarketingstrategie Anpassung und Branding: Die Möglichkeit, ein personalisiertes, markenorientiertes Videoerlebnis zu schaffen, verbessert Ihre Fähigkeit, Ihr Publikum anzusprechen und mit ihm in Kontakt zu treten SEO-Optimierung: Die Plattform sollte eine einfache Auffindbarkeit in Suchmaschinen ermöglichen, um die Reichweite und Wirkung Ihrer hochwertigen Videoinhalte zu erhöhen 🎭 Integrationsmöglichkeiten: Achten Sie auf die Kompatibilität der Wistia-Alternative mit Ihrer bestehenden Technologie, einschließlich Marketing-Automatisierungsplattformen und Analysesoftware, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren und datengestützte Entscheidungen zu verbessern

Die 10 besten Wistia-Alternativen für reibungsloses Video-Hosting und -Design

Jenseits der vertrauten Korridore von Wistia liegt eine Welt von Video-Hosting-Produkten, die alle darum wetteifern, die Art und Weise neu zu definieren, wie Marketingexperten ihre Marken der Welt präsentieren.

Sie sind wahrscheinlich gespannt und fragen sich: "Wenn nicht Wistia, was dann? Eine Zusammenstellung der Top 10 Alternativen zu Wistia erwartet Sie unten. 👇

1. Vimeo

Über: Vimeo Vimeo ist ein ernstzunehmender Konkurrent von Wistia, da es eine umfassende Lösung für Videohosting, Marketing, Webinare und Monetarisierung bietet. Es vereinfacht die Videobearbeitung und -erstellung mit benutzerfreundlichen Vorlagen und macht professionelle Ergebnisse auch für diejenigen zugänglich, die über kein großes Budget oder Fachwissen verfügen.

Nehmen Sie Videos auf, laden Sie Dateien hoch, verwenden Sie Videobearbeitungstools oder verwandeln Sie ein hochwertiges Video in ein GIF mit Vimeo. Diese Videobearbeitungssoftware verfügt über eine Reihe von Funktionen, darunter eine AI-Skript-Generator um Inhalte für Plattformen wie TikTok und Instagram zu erstellen.

Außerdem sorgt das Hosting auf einem anpassbaren, werbefreien Player mit einstellbaren Berechtigungen dafür, dass Ihre Inhalte und professionellen Videos das richtige Publikum erreichen.

Die Organisation von Inhalten ist dank der schönen Videobibliothek von Vimeo mit automatischer Transkription für eine mühelose Suche mit Untertiteln ein Kinderspiel. Die Videobearbeitungsplattform rationalisiert die Zusammenarbeit mit zeitcodierten Notizen und Frame-by-Frame-Überprüfungen, um professionelle Videos im Handumdrehen zu erstellen. 🧐

Die besten Funktionen von Vimeo

Videovorlagen für soziale Medien

AI-Skripterstellung und erweiterte Bearbeitung

Werbefreier Player

Integration mit verschiedenen Plattformen wie Gmail, Asana, Shopify, undFigma* Organisierte Videobibliothek

Vimeo Einschränkungen

Bestimmte Einschränkungen bei der Anpassung können frustrierend sein

Der Kundensupport muss verbessert werden

Vimeo-Preise

Kostenlos

Starter : $12/Monat pro Platz

: $12/Monat pro Platz Standard : $20/Monat pro Platz

: $20/Monat pro Platz Fortgeschritten : $65/Monat pro Platz

: $65/Monat pro Platz Unternehmen: Benutzerdefinierter Preis

Vimeo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (400+ Bewertungen)

: 4.2/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

2. Animoto

Über: Animoto Animoto ist ein weiterer würdiger Anwärter im Bereich der beeindruckenden Videoproduktion. Verschaffen Sie sich einen Vorsprung mit vorgefertigten Videovorlagen, die bewährte Verfahren für soziale Medien enthalten und Ihnen dabei helfen, Personalisierungen für die vorgesehenen Betrachter hinzuzufügen.

Erweiterte Bearbeitungswerkzeuge und fesselnde visuelle Effekte sorgen für eine nahtlose Videoerstellung. So können Sie beispielsweise Ihre Leinwand ganz einfach verbessern, indem Sie Medien von Ihrem Computer ziehen und ablegen oder nahtlos aus einem Cloud-Speicher importieren.

Behalten Sie Ihre Lieblingsfarben, -schriften und -logos bei, und fügen Sie sie mit einem einzigen Klick in Ihre Videos ein. Werten Sie Ihre Inhalte weiter auf, indem Sie aufmerksamkeitsstarke Effekte, Animationen und Übergänge für eine wirklich individuelle Note einbauen. 🎨

Die Plattform ermöglicht es den Beteiligten, mit Zeitstempel versehenes Feedback direkt zu den Videos zu geben. Setzen Sie Vorschläge direkt im Bearbeitungstool um und vermeiden Sie so das Durcheinander in E-Mail-Threads.

Die besten Funktionen von Animoto

Ziehen und Ablegen von Medien von Ihrem Computer oder Cloud-Speicher

Ermöglicht den Download in kristallklarem 1080p

Zeitsparende Vorlagen

Kommentare mit Zeitstempel für Feedbackschleifen

Teilen oder einfaches Einbetten von Videos über soziale Medien oder E-Mail

Animoto-Einschränkungen

Vorlagen könnten verbessert werden

Begrenzte Funktionen in der kostenlosen Version im Vergleich zu anderen Videoplattformen

Animoto-Preise

Kostenlos

Basic : $8/Monat

: $8/Monat Profi : $15/Monat

: $15/Monat Teams: $39/Monat

Animoto Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (90+ Bewertungen)

: 4.4/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

3. Vidyard

Über: Vidyard Stellen Sie sich vor, Sie haben eine wachsende Sammlung toller Inhalte - Produktdemos, Markenvideos, Kundenberichte - mit Vidyard ist es ein Kinderspiel, diese hochzuladen, zu organisieren und von einem zentralen Ort aus zu teilen. Sorgen Sie mit benutzerdefinierten Ordnern und Zugriffsberechtigungen für verschiedene Rollen für mehr Ordnung.

Mit Vidyard können Sie auch entscheiden, wer Ihre veröffentlichten Videos sehen darf. Sie möchten ein Video privat halten? Schützen Sie es mit einem Passwort. Möchten Sie es mit der ganzen Welt teilen? Ändern Sie die Zugriffseinstellungen auf Öffentlich oder Jeder mit dem Link.

Der Player von Vidyard ist vollständig anpassbar und bietet attraktive Miniaturansichten, Kapitel und personalisierte Anleitungen, damit Ihre Inhalte schick und klickenswert aussehen. Darüber hinaus bietet die Plattform detaillierte Analysen, wie z. B. Wer schaut sich wie lange an, was zur Verbesserung Ihrer lead-Engagement strategien.

Vidyard beste Eigenschaften

Vertriebsorientiertes Video-Hosting

Benutzerdefinierte Videoordner und teamspezifische Berechtigungen

Einfache Videoaufzeichnung über Browsererweiterung, mobile oder Desktop-App

Ermöglicht SEO-Metatags für bessere Sichtbarkeit in Suchmaschinen

Messung der Auswirkungen auf Leads mit CRM-Integrationen

Einschränkungen von Vidyard

Zuschneide- und Bearbeitungsfunktionen müssen für die Geschwindigkeit optimiert werden

Bestimmte Anpassungen führen zu einer körnigen und pixeligen Ausgabe

Kostenlose Bildschirmaufzeichnungsoption

Vidyard Preise

Kostenlos

Pro : $19/Monat

: $19/Monat Plus : $59/Monat

: $59/Monat Geschäftskunden: Individueller Preis

Vidyard Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (700+ Bewertungen)

: 4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4. Vyond

Über: Jenseits Möchten Sie, dass Ihre Videos nicht nur fesselnd, sondern auch lehrreich für Ihr Team oder Ihre Zielkunden sind? Dann brauchen Sie Vyond, Ihren animierten Geschichtenerzähler der Extraklasse! 😻

Mit den hochmodernen Funktionen von Vyond ist die Erstellung professioneller Videos ein Kinderspiel. Sie werden zum Beispiel Vyond Go lieben, den KI-gestützten Service der Plattform für die sofortige Skript- und Videoerstellung. Geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung ein oder verwenden Sie Ihre vorhandenen Inhalte, und voilà, schon haben Sie einen ersten Entwurf für ein Video, das Sie bearbeiten können!

Für eine vollständige kreative Bearbeitung können Sie Vyond Studio nutzen, ein Drag-and-Drop-Wunderland für die Erstellung markenspezifischer Videos. Die umfangreiche Bibliothek bietet vorgefertigte Szenen- und Videovorlagen für verschiedene Branchen und Anwendungsfälle, die alle mit personalisierten Charakteren, Farben, Requisiten, Soundeffekten, Text, Sprache und Musik angepasst werden können.

Vyond beste Eigenschaften

KI-gestützter Skript- und Videoersteller

Vorgefertigte Szenen- und Videovorlagen

Drag-and-Drop, zeitleistenbasierte Videoerstellung

Exportiert in die Formate GIF und MP4

Unterstützt über 70 Sprachen für KI-gesteuerte Videos

Vyond-Einschränkungen

Kein kostenloser Plan

Vorschauen können langsam sein

Vyond Preise

Wesentlich : $25/Monat

: $25/Monat Premium : $54/Monat

: $54/Monat Profi : $92/Monat

: $92/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierter Preis

Vyond Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

5. Webstuhl

Über: Webstuhl Loom ist der ideale Geschichtenerzähler mit hochwertigen Playern und reibungslosen Integrationen für die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken. Mit Loom AI können Sie ganz einfach KI-gesteuerte Videobotschaften aufnehmen und teilen und Kommentare, Emojis und sogar CTAs (Call-to-Actions) hinzufügen, um mehr Leads zu gewinnen.

Für die Anpassung von Videos auf Loom benötigen Sie keine hochentwickelten Bearbeitungsfähigkeiten. Verwenden Sie Ihre Markenwerte, um Videos anzupassen , zuschneiden, zusammenfügen oder eine benutzerdefinierte Miniaturansicht hinzufügen - alles auf Knopfdruck. Kleine Unternehmen ohne großes Produktionsbudget werden die Hintergrundgeräuschunterdrückungsfilter von Loom zu schätzen wissen, die die Audioausgabe verbessern.

Mit Loom erschließen Sie sich eine neue Welt des Spaßes und der gemeinschaftlichen Videoerstellung! Wenn Sie mehrere Arbeitsbereiche verwalten, können Sie eine Teambibliothek für den gemeinsamen Zugriff erstellen oder unterschiedliche Erscheinungsbilder und Sicherheitskonfigurationen für jeden Bereich einrichten.

Loom beste Eigenschaften

Aufnehmen und Teilen von KI-gesteuerten Videobotschaften

Hochwertige Rauschfilter

Bildschirmaufzeichnung mit Chrome-Erweiterung , Desktop-App oder mobile App

Integration mit Hunderten von Tools (einschließlich Google Workspace und Slack)

Transkripte und Untertitel in über 50 Sprachen

Loom Einschränkungen

Kann für kostenlose Nutzer sehr restriktiv sein

Keine Möglichkeit, die Reihenfolge der Videoclips beim Bearbeiten zu ändern

Loom Preise

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Business : $12.50/Monat

: $12.50/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierter Preis

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

6. Renderforest

Über: Renderforest Renderforest ist wie ein kreatives Kraftwerk, das Ihre Video- und Designanforderungen aus der Markenperspektive unterstützt. Mit dem Video Maker und mehr als 100 Vorlagen können Sie alles von Erklärvideos bis hin zu Werbeclips erstellen - sogar Intros und Outros in Sendequalität.

Weitere nützliche Tools auf der Plattform sind:

Graphic Maker: Enthält Elemente zur Gestaltung von Flyern, Postern oder Werbematerialien Logo Maker: Zugang zu verschiedenen AI-generierten Logos für Ihre Videos Mockup-Editor: Hilft bei der Erstellung fotorealistischer Produkt-Mockups

Außerdem können Sie mit dem Website Builder von Renderforest beeindruckende Websites erstellen, sie auf den Servern des Unternehmens hosten und den Traffic durch die Integration mit SEO-Tools wie Semrush. ☘️

Renderforest beste Eigenschaften

Vorlagen, Szenen und Voreinstellungen für die schnelle Videoerstellung

Bis zu 500 MB Speicherplatz mit dem kostenlosen Tarif

Logos, Mockups und Werbegrafiken

Wachstumstools in den Tarifen Pro und Business

Renderforest-Einschränkungen

Keine Option zum Kombinieren von Videoclips

Zeitweise langsames Rendering

Renderforest Preise

Kostenlos

Lite : $9.99/Monat

: $9.99/Monat Pro : $15.99/Monat

: $15.99/Monat Business: $23.99/Monat

Renderforest Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

7. SproutVideo

Über: SproutVideo Ein eleganter Drag-and-Drop-Editor, zahlreiche Vorlagen für Hintergründe und Miniaturansichten und die Möglichkeit, so viele einzigartige Videoplayer zu erstellen, wie Sie möchten - das ist SproutVideo. Es unterstützt Live- und On-Demand-Videohosting, verstärkt durch eine automatische Bandbreitenerkennung für eine reibungslose Wiedergabe auf allen Geräten.

call-to-Action im Player - Check. ✅

anpassbare Tools zur Lead-Erfassung?_ Doppelt geprüft. ✅✅

post-Play-Bildschirme, um Ihr engagiertes Publikum zu führen?_ Alles klar.

SproutVideo nutzt ein globales Netzwerk zur Verteilung von Inhalten, um ein ununterbrochenes Zuschauererlebnis zu gewährleisten. Sie können auch ihre Inhalte verfeinern und besser verwalten indem Sie Metriken zur Videobeteiligung wie Spitzen- und Abbruchpunkte auswerten.

Die besten Funktionen von SproutVideo

Benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor

Vorlagen für Hintergründe und Miniaturansichten

Umfangreiche Engagement-Metriken

Funktioniert gut mit Shopify, WordPress und Squarespace

Einschränkungen von SproutVideo

Begrenzte Optionen für Speicherplatz

Suchfunktion muss verbessert werden

SproutVideo Preise

Seed : $10/Monat

: $10/Monat Sprout : $35/Monat

: $35/Monat Baum : $75/Monat

: $75/Monat Wald: $295/Monat

SproutVideo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

8. Dubb

Über: Dubb Mit Dubb können Sie Nachrichten in verfolgbare Videos verwandeln, die einen bleibenden positiven Eindruck hinterlassen. Ganz gleich, ob Sie Videos von Ihrem Telefon, Laptop oder Tablet aufnehmen, Sie sind damit bestens ausgestattet.

Dubb ermöglicht es Ihnen, Ihre wertorientierten Videos über Kanäle wie E-Mail oder LinkedIn zu verbreiten und Vertriebsbarrieren zu beseitigen. Verfolgen Sie Engagement und Ergebnisse in Echtzeit, indem Sie auf Live-Aktivitätsberichte und umfassende Analysen zugreifen.

Aber was uns an dieser Plattform wirklich gefallen hat, ist die Unterstützung bei der Einrichtung professioneller Landing Pages mit Voreinstellungen wie Playlists und CTAs, die zu höheren Konversionsraten führen. Und mit Dubb Caira, dem KI-Assistenten der Plattform, können Sie Feedback erhalten, um Elemente wie die Überzeugungskraft oder Klarheit Ihrer Videobotschaft zu verbessern. 💯

Dubb beste Eigenschaften

Personalisierte Videonachrichten

Aufzeichnung mit mehreren Geräten

Freigabe von Videos über mehrere Kanäle

Integriertes KI-gesteuertes Inhaltsfeedback

Dubb Einschränkungen

Die Landing Page, auf der das Video gehostet wird, ist tendenziell langsam

Die Schnittstelle könnte noch verbessert werden

Dubb Preise

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $42/Monat

: $42/Monat Pro Plus: $90/Monat

Dubb Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

9. VEED

Über: VEED Betrachten Sie VEED als ein dynamisches Duo von Aufnahme- und Bearbeitungstools - perfekt für das Hosting und darüber hinaus!

Entfesseln Sie fortschrittliche Bearbeitungsfunktionen mit einem Videotrimmer, automatischer Transkription, automatischer Übersetzung, Entfernung von Hintergrundgeräuschen, Webcam-Recorder und mehr. Und der futuristische Touch? Mit VEEDs AI Avatar Creator können Sie auf realistische Avatare zugreifen, um visuell und geistig anregendere Videos zu erstellen. 🤖

Sie können auch über 300 Videovorlagen verwenden, die in Hoch-, Quer- und quadratischer Auflösung verfügbar sind, um ausgefallene Ergebnisse für jedes Szenario zu erzielen! Oh, und haben wir schon erwähnt, dass Sie Videos von TikTok und Instagram aufnehmen können?

VEED beste Funktionen

Vielfältige Layouts wie geteilter Bildschirm, Einfügen der Webcam, Austauschen des Hintergrunds und mehr

Erweiterte Videobearbeitungsfunktionen

Superrealistische AI-Avatare

über 300 Video-Vorlagen

VEED-Einschränkungen

Wasserzeichen erscheinen in kostenlosen Videos

Mehr Vorlagen für die geschäftliche Nutzung wären wünschenswert

VEED Preise

Kostenlos

Basic : $12/Monat

: $12/Monat Pro : $24/Monat

: $24/Monat Business : $59/Monat

: $59/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierter Preis

VEED Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 3.4/5 (40+ Bewertungen)

10. WeVideo

Über: WeVideo Egal, ob Sie filmen, Ihren Bildschirm aufzeichnen oder Greenscreen-Clips in Studioqualität erstellen möchten, WeVideo macht es möglich - mit einsteigerfreundlichen Funktionen und großen Effekten, aber ohne das große Budget! 💰

WeVideo hat einen großzügigen kostenlosen Plan - Sie erhalten fünf Minuten monatliche Veröffentlichungszeit, 1 GB Speicherplatz, bis zu 480p Bildschirmaufnahmequalität, reinen Audioexport und sogar einen GIF-Ersteller! Sie können jedoch nicht gleichzeitig Bildschirm und Webcam aufzeichnen, es sei denn, Sie zahlen für den Unlimited Plan.

Mit den kostenpflichtigen Tarifen können Sie sich von Wasserzeichen verabschieden und eine Welt von fortschrittlichen und dennoch supereinfachen Tools freischalten, wie z. B. Greenscreen-Bearbeitung, Audioverstärkung, Zeitlupe und mehr!

WeVideo beste Eigenschaften

Bibliothek mit über einer Million Bildmaterial

Unterstützt bis zu 4K Ultra HD-Videos

GIF-Ersteller

Umfangreiche Optionen zur Hintergrundbearbeitung

WeVideo Einschränkungen

Langsame Videoverarbeitung beeinträchtigt die Leistung

Fehlen von .png-Grafiken

WeVideo Preise

Kostenlos

Power : $4.99/Monat

: $4.99/Monat Unbegrenzt : $7.99/Monat

: $7.99/Monat Professional : $19.99/Monat

: $19.99/Monat Business : $36.99/Monat

: $36.99/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierter Preis

WeVideo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (40+ Bewertungen)

: 4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Während sich die Alternativen von Wistia durch das Hosten und Bearbeiten von Videos auszeichnen, benötigen Sie eine umfassendere Lösung für die Vermarktung und Verwaltung von Inhalten. Die Erstellung eines Videos ist nur ein kleiner Teil des Aufwands - im Durchschnitt verbringen Marketingteams Stunden damit, die Vorlieben der Zielgruppe zu erforschen, Videodrehbücher zu planen und Leistungskennzahlen zu bewerten.

Wenn Sie einen praktischeren Ansatz für die Erstellung und Verwaltung von Videoinhalten benötigen, sollten Sie ClickUp ausprobieren, ein vielseitiges Tool für die Erstellung von Videoinhalten und die Organisation von Produktionsmaterialien, planung von Inhaltskalendern und die Rationalisierung von Arbeitsabläufen.

Teilen Sie Ihre Videobotschaft mit einem direkten Browser-Link, der keine Downloads erfordert und sofort nach der Aufnahme angesehen werden kann

Betreten Sie das Produktivitätsparadies mit ClickUp, dem ultimativen KI-gesteuerten Arbeitsbegleiter beliebt bei Unternehmen in allen Nischen ! Für Produzenten und Vermarkter von Inhalten bietet die Plattform integrierte Tools zur Bildschirmaufzeichnung und Produktionsplanung.

Treffen Sie Clip clickUp's kostenloses Bildschirm- und Sprachaufzeichnungstool bietet großzügige ohne Wasserzeichen Aufnahmen ohne Zeitbeschränkung. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht die Aufzeichnung des gesamten Bildschirms, bestimmter Anwendungsfenster oder Browser-Tabs (in Chrome oder Firefox). Sehen Sie sich die Wiedergabe sofort an und teilen Sie sie sicher mit den Betrachtern über öffentliche oder private Links. 😍

Clip ist ideal für die Aufzeichnung umfangreicher Produkt- oder Service-Tutorials. Das kann für den Verkauf sehr vorteilhaft sein, denn laut 2022 Video-Marketing-Statistiken sehen sich 96 % der Menschen Erklärvideos an, um neue Produkte zu entdecken. Außerdem können Sie die Plattform auch nutzen, um mitarbeiter-Walkthroughs oder praktische Anleitungen für Bildschirmaufnahmen!

Innerhalb einer ClickUp-Aufgabe können Sie Ihren Bildschirm auf einfache Weise freigeben und aufzeichnen, um mit anderen Benutzern schneller kommunizieren zu können, ohne zu anderen Bildschirmaufzeichnungstools wechseln zu müssen

Nutzen Sie ClickUp zur Verbesserung von Content-Marketing-Prozessen

Die Stärke von ClickUp liegt in seiner hervorragenden aufgabenmanagement-Suite perfekt für Teams jeder Größe. Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie Fälligkeitstermine und Zuständigkeiten zu, und verfolgen Sie den Fortschritt während des gesamten Videoproduktionszyklus. 15+ Ansichten verwenden um die Arbeitsbelastung der Teams und die Zeitpläne für die Veröffentlichung zu überwachen. Und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen- ClickUp-Automatisierungen beschleunigen Verwaltungsaufgaben wie das Aktualisieren von Statusmeldungen oder das Senden von Videos an Kunden und nehmen Ihnen so eine große Last von den Schultern!

Für diejenigen, die eine Dokumentationsbasis für marketing oder Produktion von Inhalten , ClickUp-Dokumente ist ein echter Wendepunkt. Bewahren Sie Content-Kalender, Voiceover-Skripte, Marketing-Leitfäden und Strategien an einem zentralen Ort auf. Nutzen Sie die Vorteile der ClickUp AI zur Feinabstimmung von Videoskripten und deren Übersetzung, um die Zielmärkte anzusprechen - oder zur Zusammenfassung von Inhalten für eine schnellere Kommunikation.

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing-Teams leicht, wichtige Dokumente wie eine Fallstudie schnell zu erstellen

Sie können für jedes Videoprojekt oder jede Marketingkampagne eigene Ordner erstellen. ClickUp lässt sich mit mehr als 1.000 anderen Programmen integrieren, darunter SEO- und Vertriebstools, um Ihre Arbeit zu rationalisieren. 💝

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Einschränkungen

Zeitaufwendige Einrichtung aufgrund der vielen Anpassungen

Kein Video-Hosting (kann aber mit solchen Tools integriert werden)

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise

: Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Genießen Sie die Erstellung von Inhalten der nächsten Stufe mit ClickUp

Video Content Marketing ist nicht nur eine Frage des Hostings. Es geht vielmehr darum, einen Verbündeten für die Erstellung von Inhalten zu finden, der Ihren spezifischen Anforderungen entspricht - und ClickUp füllt diese Lücke.

ClickUp ist ein vielseitiges Toolkit, das Ihren Content-Produktionszyklus unterstützt und Ihnen hilft, Ihre Marketingstrategien in Echtzeit zu verfeinern. Holen Sie sich Ihr kostenloses Konto um mit der Erkundung zu beginnen! 🌟