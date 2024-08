10 kostenlose Trello Board-Vorlagen zum Verfolgen von Projekten

Um ein Projekt erfolgreich zu managen, braucht man Konzentration, Planung und ein Händchen dafür, die Dinge zu erledigen (GTD). Je mehr bewegliche Teile es gibt, desto besser muss man organisiert sein. Aus diesem Grund verwenden viele Teams Tools wie Trello-Boards und Trello-Vorlagen, um ihre Arbeitsabläufe zu verwalten. 🛠️

Trello ist ein visuelles Tool, das zu den Atlassian-Tools gehört projektmanagement tool sowohl für die Arbeit im Büro als auch für Remote-Arbeit, und Trello-Vorlagen bieten eine Verknüpfung für die Planung und Verwaltung Ihrer Projekte.

Aber ist eine Trello-Vorlage die beste Vorlage für das Projektmanagement? Immerhin gibt es einige großartige Trello-Alternativen gibt es. 🤔

Lassen Sie uns klären, was eine Trello-Vorlage ist und wie sie in das breitere Trello-Universum passt. Wir werden einige nützliche Vorlagen für das Trello-Projektmanagement untersuchen und dann einige Alternativen freigeben, die Ihnen vielleicht besser dienen.

Schließlich gibt es mehr als einen Weg, ein Projekt zu bewältigen aufgabenmanagement .

Was ist eine Trello-Vorlage?

Eine Trello Vorlage ist ein vorgefertigtes Dokument, das Ihnen ein Layout für Ihr Trello Board vorschlägt, so dass Sie es sich nicht selbst ausdenken müssen. Passen Sie die Vorlage einfach an Ihre Bedürfnisse für Ihr Trello Board an und kopieren Sie sie bei Bedarf für andere Projekte projekt Plan s. ✅

Trello Boards sind Tools zur Aufgabenverwaltung, die Ihnen einen Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts geben. Sie sorgen dafür, dass alle Mitglieder Ihres Teams auf der gleichen Seite stehen, und machen es den Beteiligten leicht, sich einen Überblick über den Stand der Dinge zu verschaffen.

Die Vorlagen für Trello-Boards sind so gestaltet, dass sie eine klare Ansicht Ihrer projektziele und macht es einfach, die aufgaben planen und optimieren Sie Ihren Workflow so weit wie möglich - ohne das Rad jedes Mal neu zu erfinden.

5 Trello Board-Vorlagen

Damit Sie sich ein besseres Bild von den Vorlagen für die Planung von Trello-Projekten machen können, sehen wir uns einige Beispiele an, wie Sie sie für Ihre Projekte verwenden können.

Die Erstaunliche Kanban-Vorlage für das Projektmanagement verwendet das Amazing Fields Trello Power-Up Feature, um eine Kanban Board und benutzerdefinieren Sie sie für Ihre Arbeit. Das Kanban Board macht es Ihnen und Ihrem Team leicht, genau zu sehen, wo Sie in einem Projekt stehen und woran Sie arbeiten.

Die Vorlage für Projektmanagement gibt Ihnen eine Struktur für den Aufbau Ihres Projekt Plan Workflows. Speichern Sie alle Ressourcen wie Spezifikationen und Projektdokumente sicher ab, erfassen Sie Fragen, die beantwortet werden müssen, und verfolgen Sie, ob eine Aufgabe zu erledigen, ausstehend, blockiert oder erledigt ist.

Die Premortem-Vorlage regt Sie dazu an, vorausschauend zu überlegen, was Ihnen helfen würde, Ihren Plan für das Projekt einzuhalten, und welche Hindernisse sich Ihnen in den Weg stellen könnten. Auf diese Weise können Sie die hilfreichen Elemente maximieren und einen Plan für den Umgang mit potenziellen Hindernissen entwerfen. 🚧

*Die Vorlage für das Agile Board hilft Ihnen, die Dinge innerhalb einer agiles Projektmanagement rahmen. Es führt Sie durch jeden Schritt, von der Planung und Ausführung bis hin zur Reflexion und Iteration.

Die Eisenhower Matrix Aufgabe Board gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Aufgaben nach Kategorien zu ordnen. Zu den Kategorien gehören Wichtig und Dringend, Wichtig, aber weniger dringend, Dringend, aber weniger wichtig sowie Nicht wichtig und nicht dringend. Mit dieser einfachen Vorlage ist es leicht zu entscheiden, was zuerst erledigt werden soll.

Limits bei der Verwendung von Trello Vorlagen

Trello-Vorlagen wie diese können sehr nützlich sein, vor allem für kleine Geschäfte und Start-ups, aber sie haben einige Limits. 👀

Ein Beispiel:

Ineffizient für größere Teams: Mit den jüngsten Änderungen limitiert die kostenlose Version von Trello die Workspaces auf 10 Kollaborateure und ist daher möglicherweise nicht die beste Wahl für größere Teams

Die Nachverfolgung von mehreren Projekten oder von Projekten, die komplexer sind als solche mit einfachen linearen Flows, übersteigt möglicherweise die Funktionen von Trello

Es ist zwar effektiv für die Verwaltung von Aufgaben, aber diese Aufgaben können nicht mit einer übergeordneten Roadmap verknüpft werden

Obwohl Kanban-Boards in allen Preisplänen verfügbar sind, erhalten Sie nur in den Premium- und Enterprise-Plänen Dashboard-, Zeitleisten- und Kalender-Ansichten

Die benutzerdefinierten Optionen sind extrem limitiert

Die Zugriffsberechtigungen sind nicht einfach zu kontrollieren, und Sie möchten wahrscheinlich nicht, dass jeder die Möglichkeit hat, Ihre Projekt-Boards zu bearbeiten

Viele Funktionen, wie z. B. Berichterstellung, Zeiterfassung und Kostenverfolgung, hängen von der Integration mit Tools von Drittanbietern über das Power-Up Feature ab - und für viele der Power-Ups müssen Sie extra bezahlen

Es gibt keine systemeigene Funktion für die Abhängigkeit von Aufgaben, so dass Sie ein weiteres Power-Up Feature benötigen, wenn Sie Gantt Diagramme sehen möchten

Die Kommunikation im Team ist auf das Posten von Kommentaren auf Trello-Karten limitiert

10 alternative Trello Board-Vorlagen

Wenn Trello-Vorlagen nicht das Richtige für Ihr Geschäft sind, gibt es viele andere Optionen - und eine der besten ist alternativen zu Trello ist ClickUp. ✨

ClickUp ist ideal für das Projektmanagement. Es macht Projekte einfach zu planen, zu erstellen und auszurollen, mit Features wie:

Eine Plattform, die auch die komplexesten Projekte mit Leichtigkeit bewältigt, mit kostenlosen Vorlagen, Sichtbarkeit in Ihrem eigenen Board und den gleichen Setup- oder Drag-and-Drop-Features

Einfaches Wechseln zwischen der Übersicht auf dem Dashboard und den Details auf Mikroebene zu den Aufgaben

Zugriff auf mehrere Ansichten des Projekts, einschließlich Gantt-Diagramme zur Nachverfolgung von Abhängigkeiten über alle Aufgaben hinweg

Benutzerdefinierte Felder und Status, mit denen Sie so gut wie alles anpassen können, selbst wenn Sie ein unerfahrener Benutzer sind

Berechtigungen zum Schutz der verschiedenen Ebenen des Projekts und zur Verwaltung der Personen, die was zu erledigen haben

Weit mehr eingebaute Funktionen und ExtrasClickUp-Integrationen sind kostenlos, einschließlich Integrationen mit anderen Atlassian tools wieTrello, Confluence, undJira* Live-Chat, der alle Diskussionen über Ihr Projekt an einem Ort zusammenfasst

Berichte über alle Arten von Metriken, vom Fortschritt des Projekts bis hin zur Kosten- und Zeiterfassung 📊

ClickUp deckt auch viele andere Anwendungsfälle ab. Verwenden Sie es als CRM durch Ihren Helpdesk für Client-Dienste, ein app-Entwicklungstool durch Ihre IT-Abteilung oder ein verwaltung sozialer Medien plattform durch Ihr Team für die Vermarktung von Inhalten.

Kurz gesagt, ClickUp ist Projektmanagement und workflow-Software leicht gemacht.

Und die vielen vorlagen für das Projektmanagement und vorlagen zur Produktivität machen es noch einfacher. Werfen wir einen Blick auf einige der Vorlagen, die Ihre Projekte rationalisieren werden.

1. ClickUp Kanban Roadmap Vorlage

Visualisieren Sie Ihre Projekt-Roadmap und verfolgen Sie den Fortschritt der Aufgaben mit der ClickUp Kanban Roadmap-Vorlage

Während Trello Ihnen alle Aufgaben auf einem Board anzeigt, zeigt ein ClickUp Kanban Board gibt Ihnen den vollen Überblick über Ihren gesamten Workflow, so wie Sie ihn sehen wollen. Sie können mehrere Projekt-Boards auf einmal sehen oder nur eines, und jedes Board auf viele Arten anordnen, zum Beispiel nach Priorität, Fälligkeitsdatum, Status oder Mitarbeiter.

Auf der Ebene der Aufgabenverwaltung ist die ClickUp Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement ist vergleichbar mit einer Vorlage für das Projektmanagement von Trello. Sie ist ideal für Anfänger oder Unternehmer, die ihre täglichen Aufgaben mithilfe von Checklisten verwalten möchten.

ClickUp glänzt vor allem dadurch, dass es Ihnen zeigt, wie die Details mit dem großen Ganzen verbunden sind. Wie die ClickUp Kanban Roadmap Vorlage die es Ihnen ermöglicht, Ihre Roadmap zu visualisieren und zu verwalten, indem Sie per Drag-and-Drop Funktionen Aufgaben hinzufügen oder entfernen. 🛣️

Benutzerdefinierte Status wie Backlog, Zu erledigen, In Bearbeitung, Testen und Erledigt verfolgen den Fortschritt der einzelnen Aufgaben. Wählen Sie aus verschiedenen Ansichten, um Ihre Roadmap aus allen Blickwinkeln zu betrachten: als Zeitleiste, nach Prioritäten oder nach Workload des Teams.

Sie können auch die Nachverfolgung von Zeit, Abhängigkeiten, zugehöriger Kommunikation und vielem mehr vornehmen.

2. ClickUp Vorlage für Projektmanagement Terminplan

Halten Sie Ihr Projekt und Ihr Team auf Kurs mit der ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne

Die ClickUp Vorlage für Projektmanagement Zeitplan gibt Ihnen eine klare Struktur für die Planung Ihres Projekts von Anfang bis Ende. Legen Sie Ziele mit Zeitleisten fest, erstellen Sie dann Aufgaben und weisen Sie diese zu, um diese Ziele zu erreichen. Organisieren Sie Aufgaben in Zu erledigen-Listen und verfolgen Sie deren Fortschritt mit benutzerdefinierten Status.

Trello Vorlagen für das Projektmanagement verfügen über einige dieser Funktionen, aber ClickUp geht noch einige Schritte weiter. Zeiterfassung und Abhängigkeiten helfen Ihnen, Ihr Projekt auf Kurs zu halten. Und benutzerdefinierte Ansichten wie die Gantt-, die Projektphasen- oder die Risiko- und Problemansicht geben Ihnen einzigartige Einblicke in Ihr Projekt.

ClickUp sendet auch Benachrichtigungen an Ihre Teammitglieder, wenn Termine näher rücken, und optimiert so Produktivität und Leistung. 📫

Diese Vorlage für Trello ist ideal für fortgeschrittene Benutzer, die bereits etwas Erfahrung mit ClickUp haben.

3. ClickUp Einfache Kanban Vorlage

Nutzen Sie die Ressourcen Ihres Teams optimal mit der ClickUp Simple Kanban-Vorlage

Eine weitere Zwischenvorlage, die ClickUp Einfache Kanban-Vorlage unterteilt Ihr großes Projekt in überschaubare Abschnitte, die Sie bis zum Abschluss verfolgen und verwalten können. Verwalten Sie damit Ihre Arbeitsabläufe und schließen Sie Ihre Projekte pünktlich und stilvoll ab 😊

Aufgaben werden in Spalten nach Status unterteilt - Zu erledigen, In Bearbeitung oder Erledigt - ähnlich wie in den Projektmanagement-Vorlagen von Trello. Workflow-Regeln automatisieren die Verschiebung von Aufgaben von einer Spalte in die nächste und sparen Ihnen so Zeit und Aufwand.

Ein Vorteil von ClickUp ist die anpassbare Funktion des Dashboards, mit der Sie die Ebene auswählen können, auf der Sie die Berichterstellung sehen möchten - zum Beispiel eine Übersicht auf hoher Ebene oder detaillierte Informationen.

Das visuelle Layout ermöglicht es Ihnen, die täglichen Aufgaben jedes Mitglieds Ihres Teams zu sehen und genau zu erkennen, wo sie sich im Prozess befinden, so dass Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren können team verwalten ressourcen und Zeit effektiver zu verwalten.

4. ClickUp Vorlage für Agile Sprint Planung

Erfüllen Sie die knappen Projekttermine mit ClickUps Vorlage für die Agile Sprint-Planung

Das Rahmenwerk für agiles Projektmanagement ist eine hocheffektive Methode, um Dinge schnell zu erledigen - und während Trello-Vorlagen dafür sorgen können, dass Dinge erledigt werden, zeichnet sich ClickUp bei agilen Methoden aus. 🏆

Die ClickUp Agile Sprint-Planungsvorlage ist ideal für die Planung komplexer Sprints mit engen Fristen und die frühzeitige Behandlung potenzieller Probleme oder Risiken. Nutzen Sie diese Vorlage, um sich über Ihre Aufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten klar zu werden und diese Ihrem Team mitzuteilen.

Verwalten Sie den Workload Ihrer Ressourcen und die Elemente des Sprint Backlogs und behalten Sie gleichzeitig die Zeit im Auge, die Ihnen zum Abschließen Ihres Sprints bleibt. Wenn Sie den Fortschritt visuell verfolgen, können Sie schnell Anpassungen vornehmen, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen.

5. ClickUp Projekt Post Mortem Vorlage

Identifizieren Sie Probleme und verbesserungswürdige Bereiche mit der ClickUp Projekt Post Mortem Vorlage

Die ClickUp Projekt Post Mortem Vorlage gibt Ihnen ein strukturiertes Format an die Hand, um alles, was Sie aus einem Projekt gelernt haben, festzuhalten, so dass Sie sowohl von Ihren Erfolgen als auch von Ihren Misserfolgen profitieren.

Diese Vorlage wurde für fortgeschrittene Benutzer von ClickUp entwickelt und erfasst, was in Ihrem Projektplan funktioniert hat und was nicht, und gibt Ihnen Einblick in Trends oder Muster. Auf diese Weise können Sie Verbesserungsmöglichkeiten und zugrundeliegende Probleme leicht erkennen, so dass Ihr nächster Plan intelligenter und effizienter ist.

Es gibt zwar eine ähnliche Vorlage für das Projektmanagement in Trello, aber die Vorlage von ClickUp post-Mortem-Vorlage ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung des Fortschritts von Problemen mit benutzerdefinierten Status, wie Neuer Eintrag, Untersuchung, Ungelöst und Gelöst.

Außerdem können Sie Ihre Projektinformationen in verschiedenen Formaten anzeigen, z. B. nach Status oder ausstehenden Aufgaben, und Ihre Erkenntnisse im integrierten Insight Input Formular festhalten. 📝

6. ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage

Starten Sie durch mit der ClickUp 30-60-90 Tage Plan-Vorlage

Die ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage leitet Sie an, Ziele zu setzen, Ihre Meilensteine zu identifizieren und Schritte zur Erreichung dieser Ziele zu unternehmen. Obwohl diese Vorlage darauf ausgerichtet ist, neue Mitarbeiter dabei zu unterstützen, sich schnell in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden, eignet sie sich für jeden als Projektmanagement-Vorlage für die nächsten drei Monate. 🗓️

Wenn Sie eine klare Vorstellung davon haben, was in diesem Zeitraum zu erledigen ist, unterteilen Sie diesen Plan in wöchentliche und tägliche Aufgaben, damit Sie organisiert und auf Kurs bleiben.

Die ClickUp Version geht über das hinaus, was die ähnliche Trello Vorlage bietet, und bietet benutzerdefinierte Status wie Zu erledigen, In Bearbeitung, Auf Client wartend oder Abgeschlossen, um genau zu verfolgen, wo sich jede Aufgabe im Prozess befindet. Sie können Ihre Aufgaben auch als Kalender anzeigen, Zeiterfassung und Abhängigkeiten verfolgen oder mit Kollegen direkt auf der ClickUp-Plattform chatten.

7. ClickUp Business-Plan Vorlage

Planen Sie Ihre geschäftlichen Ziele, Strategien und Schritte mit der ClickUp Business-Plan Vorlage

Die ClickUp Business-Plan Vorlage ist ein Muss für Unternehmer und Eigentümer von kleinen Geschäften. Es führt Sie durch die Klärung aller Aspekte Ihrer Geschäftsstrategie, angefangen bei Ihrer Mission, Vision und Ihrem Team.

Außerdem erledigen Sie eine gründliche Marktanalyse, um Ihre Wettbewerbsvorteile zu ermitteln und Ihre Vertriebs-, Marketing- und Betriebsstrategien zu planen. Meilensteine und Metriken messen die Ressourcen und den Fortschritt Ihres Projekts und helfen Ihnen, Risiken frühzeitig zu erkennen, damit Sie für diese planen können. 🚩

Diese Vorlage bietet mehrere Vorteile gegenüber der entsprechenden Trello-Vorlage für Projektmanagement, z. B. Gantt-Diagramme, mit denen Sie Ihre Schritte planen und mit Fälligkeitsdaten versehen können. Benutzerdefinierte Status und Felder wie Zu erledigen, In Bearbeitung, Referenz, Genehmigt, Muss überarbeitet werden oder Abgeschlossen zeigen Ihnen genau, was bei den einzelnen Schritten passiert.

Sobald Ihr Projektplan organisiert ist, können Sie sich alles aus der Perspektive Ihres Geschäftsplans ansehen oder nach Themen, Zeitleisten oder Status sortieren.

8. ClickUp Vorlage für Entscheidungs- und Änderungsprotokoll

Verfolgen Sie die Gründe und den Fortschritt Ihrer Geschäftsentscheidungen mit der ClickUp Vorlage für das Entscheidungs- und Änderungsprotokoll

In der heutigen Welt ändern sich die Dinge schnell - und wenn Sie mithalten wollen, muss sich auch Ihr Geschäft weiterentwickeln. Die ClickUp Vorlage für Entscheidungs- und Änderungsprotokolle ist eine Vorlage auf mittlerer Ebene, die dazu dient, Ihre Entscheidungen zusammen mit allen Backup-Daten, die diese Entscheidungen unterstützen, zu erfassen. Dies verbessert die Transparenz und Verantwortlichkeit und stellt sicher, dass alle Beteiligten bei jedem Schritt informiert sind. 💪

Ein Schritt weiter als eine Trello-Vorlage: Sie können diese Entscheidungen in nachverfolgbare Aufgaben mit einer Zeitleiste umwandeln, ihre Auswirkungen und die endgültige Entscheidung dokumentieren und sie Mitgliedern des Teams zuweisen. Benutzerdefinierte Felder verdeutlichen, um welche Art von Entscheidung es sich handelt, z. B. um eine Prozess-, Budget- oder Personalentscheidung, und benutzerdefinierte Status geben an, ob eine Entscheidung zu prüfen, in Prüfung, genehmigt, abgelehnt oder abgebrochen ist.

9. ClickUp Vorlage für einen hochrangigen Plan für ein Projekt

Sehen Sie Ihr Projekt als Übersicht oder auf einer detaillierten Aufgaben-Ebene mit der ClickUp High Level Project Plan Template

Erfolgreiche Projektplanung ist komplex, aber die ClickUp Vorlage für einen hochrangigen Plan für ein Projekt vereinfacht den Prozess und bringt Sie schnell in Gang. Sie klärt auch Ihre Ziele, identifiziert die Beteiligten und legt die Erwartungen für alle Mitglieder Ihres Teams fest, so dass alle auf der gleichen Seite stehen und sich auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren können. 🎯

Beginnen Sie mit einer umfassenden Übersicht über alle Phasen Ihres Projekts. Legen Sie dann Aufgaben mit Fälligkeitsdaten fest und weisen Sie sie den Mitgliedern Ihres Teams zu. Verfolgen Sie diese Aufgaben bei jedem Schritt mit benutzerdefinierten Feldern, wie z. B. Phase des Kopierens oder Phase des Entwurfs, sowie benutzerdefinierten Status wie Zu erledigen, In Bearbeitung und Bereitgestellt.

Wie immer hat ClickUp mehrere Vorteile gegenüber Trello Vorlagen für das Projektmanagement, nicht zuletzt die verschiedenen Ansichten, die Ihnen zur Verfügung stehen, einschließlich einer Deliverables Liste, Zeitleiste, Graphic Designer Board und Copywriter Board.

10. ClickUp Eisenhower Matrix Vorlage

Gelöscht werden Ihre Prioritäten mit der ClickUp Eisenhower Matrix Vorlage

Wenn man viel zu tun hat, ist es nicht einfach zu entscheiden, worauf man sich konzentrieren soll. Die ClickUp Eisenhower Matrix Vorlage löst dieses Problem, reduziert Ihren Stresspegel und erhöht Ihre Produktivität. 📈

Verwenden Sie das integrierte Whiteboard, um alle Ihre Aufgaben zu erfassen und sie nach Dringlichkeit und Wichtigkeit in Kategorien einzuteilen, so dass Sie immer genau wissen, welche Ihre höchsten Prioritäten sind. Erstellen Sie dann Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, die mit diesen Prioritäten übereinstimmen, damit Sie die wichtigsten Arbeiten zuerst erledigen können. Zeigen Sie Ihre Matrix auf einer hohen Ebene an, um einen sofortigen visuellen Überblick zu erhalten, oder gehen Sie in einen beliebigen Quadranten, um die Details zu sehen.

Während die Trello-Vorlage Ihre Prioritäten nur in Swimlanes anzeigt, können Sie sie in ClickUp in Swimlanes sehen, sortiert nach Status wie Zu erledigen oder Erledigt, als Liste, Agenda oder Whiteboard-Matrix.

Meistern Sie Ihre Projekte mit ClickUp Vorlagen für das Projektmanagement

Trello ist ein bekanntes und seriöses Projektmanagement tool und Trello Vorlagen können Ihnen einen guten Vorsprung für Ihr Projekt geben, aber sie sind nicht die einzige Option - oder sogar die beste.

ClickUp ist eine vollwertige Projektmanagement- und Produktivitätsplattform, die alles bietet, was Trello erledigt, und noch viel mehr. Mit Vorlagen, die jeden Aspekt des Projektmanagements abdecken, sowie benutzerdefinierten Feldern und Status, mit denen Sie Kategorien und Fortschritte nachverfolgen können, behalten Sie immer den Überblick. Wenn Sie dann noch die Wahl zwischen mehreren Ansichten Ihres Projektplans haben, ist ClickUp kaum zu übertreffen. 🥇 Kostenlos anmelden bei ClickUp an und bringen Sie Ihr Projektmanagement - und Ihren Erfolg im Geschäft - auf die nächste Stufe. 🙌