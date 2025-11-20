Die 10 besten „Second Brain“-Apps und -Programme zum Notieren im Jahr 2026

Ist dir schon einmal eine geniale Idee in den Sinn gekommen, die du kurz darauf wieder vergessen hast, weil dir das Leben dazwischenkam?
Genau hier kann ein Brain-System – unterstützt durch eine gute Wissensmanagement-App – den entscheidenden Unterschied machen.
Egal, ob du joggen gehst oder dich auf das Zubettgehen vorbereitest – eine zuverlässige Notiz-App hilft dir, Inspiration festzuhalten, sobald sie dich überkommt.
Eine moderne Notiz-App kann mehr, als nur Ihre Gedanken festzuhalten.
Mit fortschrittlichen Funktionen wie der Möglichkeit, Notizen zu verknüpfen, Audio-Notizen aufzunehmen und Informationen über andere Apps hinweg zu organisieren, können Sie ein robustes Wissensmanagementsystem aufbauen.
Mit der Zeit wirst du beginnen, über deine Notizen nachzudenken und sogar Verbindungen entdecken, die dir zuvor nicht bewusst waren.
Wenn Sie noch nicht auf den Zug der „Second-Brain“-Apps zum Notieren aufgesprungen sind, ist es höchste Zeit, dies zu erledigen – und wir verraten Ihnen, warum.
Was ist eine Second-Brain-App?
Eine „Second Brain“-App ist ein digitales tool, das dir dabei hilft, deine Gedanken, Ideen und Informationen strukturiert zu erfassen, zu organisieren und zu speichern, sodass du jederzeit darauf zugreifen kannst.
Der Aufbau eines „Second Brain“ erweitert Ihre kognitiven Prozesse und Fähigkeiten und bietet Ihnen ein strukturiertes und leicht zugängliches Repository für Ihre Notizen, Dokumente und kreativen Einfälle.
Tiago Forte hat das Konzept des „Second Brain“ erstmals in seinem Buch „Building a Second Brain“ vorgestellt. Er argumentiert, dass Menschen sich nicht immer an jede einzelne Information des Alltags erinnern können, da dies zu einer Überforderung werden kann.
Tiago ging noch einen Schritt weiter und listete die Vorteile auf, die sich aus der Nutzung eines „Second Brain“-Systems ergeben:
- Organisiert Ihre Informationen perfekt und erleichtert den Zugriff
- Speichert Informationen, bis du das löschst, was du nicht mehr brauchst
- Bewahrt Ihre Kreativität und sorgt dafür, dass Ihre Arbeit durch Nachverfolgung verfolgt wird, sodass Sie jederzeit darauf zurückgreifen können
Warum sind Second-Brain-Apps heute wichtiger denn je?
Wir leben in einer von Informationen überfluteten Welt, in der unser natürliches Gedächtnis leicht überfordert sein kann. Hier kommt das Konzept des „Second Brain“ ins Spiel – ein digitales System, das entwickelt wurde, um Ihr Gedächtnis und Ihre kognitiven Fähigkeiten zu erweitern.
Second-Brain-Apps bieten eine leistungsstarke Lösung, um den ständigen Informationsfluss zu bewältigen, die Produktivität zu steigern und die Kreativität auf eine Weise zu fördern, wie es mit herkömmlichen Methoden einfach nicht möglich ist.
So können sie Ihnen helfen:
✅ Gesteigerte Produktivität: Durch die Bereitstellung eines zentralen, leicht durchsuchbaren Repositorys für all Ihre Notizen, Ideen und Ressourcen reduzieren diese Apps den Zeitaufwand für die Suche nach Informationen erheblich. So haben Sie mehr geistige Energie, um sich auf die Umsetzung und kreative Arbeit zu konzentrieren
✅ Verbessertes Gedächtnis und bessere Erinnerung: Ihr „Second Brain“ fungiert als externer Speicher, der sicherstellt, dass wertvolle Erkenntnisse, gewonnene Erfahrungen und wichtige Details nie verloren gehen. Sie können Informationen bei Bedarf schnell abrufen, selbst wenn Sie sie vor Jahren erfasst haben
✅ Förderung von Kreativität und Innovation: Indem sie Verbindungen zwischen unterschiedlichen Ideen herstellen und einen reichhaltigen Wissenspool bereitstellen, erleichtern Second-Brain-Apps zufällige Entdeckungen und helfen Ihnen dabei, neue Erkenntnisse und kreative Lösungen zu entwickeln
✅ Anpassung an die moderne Arbeitswelt: Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Remote-Arbeit, hybriden Arbeitsmodellen und projektbasierten Aufgaben ist die Fähigkeit, Informationen digital und gemeinsam zu organisieren und abzurufen, von entscheidender Bedeutung. Second-Brain-Apps optimieren Workflows und unterstützen kontinuierliches Lernen
✅ Nutzung von KI-Funktionen: Viele moderne Second-Brain-Apps integrieren KI und bieten Features wie intelligente Suche, Automatisierung der Zusammenfassung und Generierung von Erkenntnissen. Dadurch werden sie von reinen Speichern zu leistungsstarken Partnern für die Erschließung und Erstellung von Wissen.
✅ Stressabbau: Das Wissen, dass alle wichtigen Informationen sicher gespeichert und leicht zugänglich sind, verringert die Angst, Dinge zu vergessen oder überfordert zu sein, was zu mehr innerer Ruhe führt
✅ Personalisiertes Lernen: Diese Apps werden zu einem personalisierten Wissenshub, der mit dir wächst und es dir ermöglicht, auf deinem vorhandenen Wissen aufzubauen und dein Lernen in jedem Feld zu beschleunigen
Die 10 besten „Second Brain“-Apps auf einen Blick
Hier ist eine kurze Vergleichstabelle für den Einstieg:
|Name des Tools
|Wichtigste Features
|Am besten geeignet für
|Preise
|ClickUp
|Die Allround-App für die Arbeit mit KI-Notizfunktion, vernetzter Suche, Dokumenten, Whiteboards, Aufgabenverwaltung, KI-Zusammenfassungen, Integrationen und Vorlagen
|Für Einzelpersonen und Teams jeder Größe, die einen All-in-One-Workspace und umsetzbares Wissen benötigen
|Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 7 $ pro Benutzer und Monat
|Notion
|Anpassbare Workspaces, Notion KI, Datenbanken, Web-Clipper, Apps für Mobilgeräte und Desktop-Apps
|Visuelle Denker und Ersteller, die flexible, vernetzte Wissenssysteme suchen
|Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat
|Google Keep
|Einfache Benutzeroberfläche, Farbcodierung, Erinnerungen, Sprachnotizen, OCR, Google-Integration
|Für alle, die sich eine schnelle und einfache Notizfunktion und Checklistenverwaltung wünschen
|Kostenlos mit Google-Konto
|Workflowy
|Unbegrenzte Verschachtelung, Spiegelknoten, Tags, globale Suche, minimalistisches Design
|Outliner und strukturierte Denker, die Aufzählungen und Hierarchien bevorzugen
|Free-Plan; Pro 8,99 $/Monat
|Craft
|Block-basierter Editor, tägliche Notizen, KI-Assistent, umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten, native Apps
|Visuelle Denker und Apple-Benutzer, die schöne, miteinander verknüpfte Dokumente wünschen
|Free-Plan; Pro 7,99 $/Monat; Business 14,99 $/Monat
|Evernote
|Web-Clipper, Universal Search, Notizbücher/Tags, Aufgaben, Kalender, KI-Features
|Vielbeschäftigte Fachleute und Forscher, die vielfältige Inhaltstypen verwalten
|Free-Plan; Personal 14,99 $/Monat; Professional 17,99 $/Monat
|Reflect
|Verknüpfte Notizen, grafische Ansicht, KI, Verschlüsselung, Kalenderintegration
|Datenschutz-bewusste Benutzer und vernetzte Denker, die sichere, vernetzte Notizen wünschen
|Premium 10 $/Monat
|Obsidian
|Lokale Markdown-Dateien, bidirektionale Verknüpfungen, Diagramm-Ansicht, Plugins
|Benutzer und Datenschützer, die volle Kontrolle und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten wünschen
|Kostenlos; Synchronisierung 5 $/Monat; Veröffentlichen 10 $/Monat
|iCloud-Notizen
|Apple-Integration, iCloud Drive, Backup, einfache Notizen, Datenschutz
|Benutzer des Apple-Ökosystems, die eine nahtlose, einfache Synchronisierung ihrer Notizen wünschen
|50 GB 0,99 $, 200 GB 2,99 $, 2 TB 9,99 $/Monat, höhere Tarife verfügbar
|Roam Research
|Bidirektionale Verknüpfungen, tägliche Notizen, blockbasierter Editor, grafische Übersicht
|Forscher und Wissensarbeiter, die von nicht-linearem, vernetztem Denken profitieren
|Pro 15 $/Monat; Believer 500 $/5 Jahre
Die 10 besten „Second Brain“-Apps und -Programme
Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an, um einen allgemeinen Eindruck von den besten Second-Brain-Apps zu bekommen, bevor Sie sich mit den Details beschäftigen:
1. ClickUp
Als Allround-App für die Arbeit verändert ClickUp die Art und Weise, wie Teams arbeiten, indem es mit ClickUp Brain als echtes „zweites Gehirn“ fungiert – ein intelligenter All-in-One-Arbeitsbereich, der sich alles merkt, verknüpft und abruft, was du zur Erledigung deiner Aufgaben benötigst.
Das Herzstück der „Second Brain“-Features von ClickUp ist die „Connected Search“, die weit über die einfache Stichwortsuche hinausgeht. Sie durchsucht intelligent alle Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats, Anhänge und sogar integrierte Apps von Drittanbietern und zeigt sofort die relevantesten Informationen an, ganz gleich, wo sie sich in Ihrem Workspace befinden.
So finden Sie schnell ein Briefing für ein Projekt, eine Unterhaltung von vor Monaten oder eine bestimmte Datei – und sparen sich Stunden, die Sie sonst mit manuellem Suchen verbringen müssten.
Aber ClickUp Brain hilft dir nicht nur dabei, Informationen zu finden, sondern sie auch schneller zu verstehen. Seine fortschrittliche KI kann umfangreiche Dokumente, Aufgaben-Threads und Chat-Konversationen zusammenfassen und sie in klare, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Du kannst ClickUp Brain beispielsweise bitten, den Status eines Projekts zusammenzufassen, wichtige Entscheidungen aus einem Meeting zu extrahieren oder Aktionspunkte aus einer langen Diskussion herauszufiltern – so behältst du ganz einfach den Überblick über komplexe Workflows, ohne dich in Details zu verlieren.
Durch die Kombination aus umfassender, verbundener Suche und intelligenter Zusammenfassung speichert ClickUp Brain nicht nur Ihr Wissen – es hilft Ihnen aktiv dabei, es abzurufen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Damit ist es die ultimative Allround-App und Ihr unverzichtbares zweites Gehirn für die Arbeit.
Und das größte Plus von allen? Mit einem vernetzten Ökosystem aus Dokumenten, Whiteboards, Dashboards und mehr zentralisiert ClickUp Alles, was du brauchst, in einem einzigen Workspace und macht es sofort durchsuchbar!
Am besten geeignet für
- Einzelpersonen und Teams jeder Größe, vom Solopreneur bis zum Unternehmen
Ideale Anwendungsfälle
- Jeder, der wichtige Informationen oder nächste Schritte in Sekundenschnelle abrufen möchte, selbst aus riesigen Mengen an Workspace-Daten (innerhalb definierter Berechtigungen und Zugriffs-Einstellungen)
- Die Einarbeitung neuer Mitglieder des Teams verläuft reibungslos, da sie sofort auf den historischen Kontext zugreifen und ihn nachvollziehen können
- Projektmanager erhalten eine aktuelle Übersicht, ohne jedes Update durchlesen zu müssen
Die besten Features von ClickUp
- ClickUp Docs: Erstellen, organisieren und verknüpfen Sie Dokumente für Notizen, Wikis, SOPs und Wissensdatenbanken. Verschachteln Sie Dokumente, fügen Sie umfangreiche Formatierungen hinzu und verknüpfen Sie sie mit Aufgaben für ein nahtloses Wissensmanagement
- ClickUp Notepad: Notieren Sie sich schnell Ideen, Checklisten oder Erinnerungen. Wandeln Sie Notizen ganz einfach in umsetzbare Aufgaben um und personalisieren Sie Ihre Notizen mit verschiedenen Schriftarten, Farben und Vorlagen.
- ClickUp Beziehungen: Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben, Dokumente und Ideen miteinander. Nutzen Sie Backlinks, um Informationen in Ihrem gesamten Workspace zu verknüpfen, sodass Sie Wissen leicht finden und wiederverwenden können
- ClickUp Brain (KI): Nutzen Sie KI, um Dokumente zusammenzufassen, Ideen zu generieren, Fragen zu beantworten, wiederholende Aufgaben zu automatisieren und relevante Informationen sofort aufzurufen – Ihr intelligenter digitaler Assistent
- ClickUp Whiteboards: Visualisieren Sie Ihre Gedanken, führen Sie Brainstormings durch und planen Sie Projekte auf einer gemeinsamen digitalen Leinwand. Fügen Sie Aufgaben, Dokumente und Kommentare hinzu und verknüpfen Sie Ideen in Echtzeit
- ClickUp-Vorlagen: Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen wie die Knowledge-Base-Vorlage, um schnell einen zentralen hub für die Ideen, Notizen und Ressourcen Ihres Teams einzurichten
- Reminders & Posteingang: Vergessen Sie nie wieder etwas – richten Sie Erinnerungen für Aufgaben, Notizen oder Ideen ein und verwalten Sie alle Ihre Benachrichtigungen und To-dos an einem Ort
- Favoriten & Private Ansichten: Setzen Sie Lesezeichen für wichtige Dokumente, Aufgaben oder Ansichten, um schnell darauf zugreifen zu können. Erstellen Sie private Dashboards und benutzerdefinierte Ansichten, die genau auf Ihren Workflow zugeschnitten sind
- Chat, Kommentare & Sprachclips: Verknüpfen Sie alle Ihre Diskussionen, Rückmeldungen und spontanen Gedanken mit Ihrer Arbeit. Nutzen Sie @Erwähnungen, Kommentare und Sprachclips, um den Kontext zu erfassen und zusammenzuarbeiten
- Vernetzte Suche: Finden Sie sofort alles – Aufgaben, Dokumente, Chats oder Dateien – in Ihrem gesamten Workspace und in integrierten Apps, sodass Ihr zweites Gehirn immer griffbereit ist
Vorteile
- Flexible Organisation: Hochgradig anpassbar mit verschiedenen Ansichten und Hierarchien, um jede Art von Informationen zu speichern
- Praktisches Wissen: Integriert Notizen direkt in Aufgaben und Projekte und setzt Ideen in die Tat um
- Einfaches Abrufen: Leistungsstarke Such- und Verknüpfungs-Features helfen Ihnen, Informationen schnell zu finden und miteinander zu verbinden
ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln muss und weniger Add-On-Tools benötigt. Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung weniger mühsam. Das Update vom März 2025 hat Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und eine KI-gestützte Zeitblockierung hinzugefügt; Gantt-Diagramme laden spürbar schneller und behalten den Zoom-Level bei. Alles in einem Workspace. Wir führen agile Sprints durch, veröffentlichen Dokumente und verwalten OKRs, ohne zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Native Integrationen (Slack, Drive, GitHub) lassen sich schnell einrichten. Detaillierte Berechtigungen + robuste Automatisierungen. Es ist einfach, Auftragnehmern nur Lesezugriff zu gewähren oder mehrstufige Workflows als Auslöser zu verwenden, wenn sich ein Status ändert.
ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln muss und weniger Add-On-Tools benötigt. Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung weniger mühsam. Das Update vom März 2025 hat Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und eine KI-gestützte Zeitblockierung hinzugefügt; Gantt-Diagramme laden spürbar schneller und behalten den Zoom-Level bei. Alles in einem Workspace. Wir führen agile Sprints durch, veröffentlichen Dokumente und verwalten OKRs, ohne zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Native Integrationen (Slack, Drive, GitHub) lassen sich schnell einrichten. Detaillierte Berechtigungen + robuste Automatisierungen. Es ist einfach, Auftragnehmern nur Lesezugriff zu gewähren oder mehrstufige Workflows als Auslöser zu verwenden, wenn sich ein Status ändert.
Nachteile
- Kann komplex sein: Eine überwältigende Vielfalt an Features kann den Einstieg erschweren
Was mir an ClickUp nicht gefällt, ist, dass es manchmal etwas kompliziert sein kann, zum Beispiel beim Setup der Dashboards oder bei anderen Features, die mehr Einstellungen erfordern. Ich habe mich langsam eingearbeitet, aber ich habe immer das Gefühl, dass es viele Elemente der App gibt, die ich noch lernen und besser beherrschen muss.
Was mir an ClickUp nicht gefällt, ist, dass es manchmal etwas kompliziert sein kann, zum Beispiel beim Setup der Dashboards oder bei anderen Features, die mehr Einstellungen erfordern. Ich habe mich langsam eingearbeitet, aber ich habe immer das Gefühl, dass es viele Elemente der App gibt, die ich noch lernen und besser beherrschen muss.
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 5.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 3.000 Bewertungen)
💡Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie KI zum Notieren nutzen können. Wenn Sie speziell bei Meetings Probleme haben, haben wir hier etwas für Sie. 👇🏼
2. Notion
Notion ist eine der vielseitigen Second-Brain-Apps, die sich an individuelle Workflows anpasst. Nutzen Sie diesen zentralen Space für Notizen, Organisation, Aufgabenmanagement, konzentriertes Schreiben und persönliche Weiterentwicklung, um Ihre Konzentration zu verbessern.
Notieren Sie sich schnell Notizen, Ideen, Listen mit Dingen, die zu erledigen sind, oder Erinnerungen von überall aus. Die App bietet Ihnen uneingeschränkte Flexibilität bei der Organisation dieser Notizen, sodass Sie sie jederzeit ganz einfach abrufen können.
Am besten geeignet für
- Erstellen Sie hochgradig anpassbare, vernetzte Workspaces für nahezu jede Art von Informationen oder Projekten
Idealer Anwendungsfall
- Zentralisieren Sie Notizen, Ideen, Dokumente und Ressourcen
- Organisieren Sie Aufgaben, Zeitleisten und die Zusammenarbeit im Team
- Erstellen Sie flexible Systeme für die Nachverfolgung von allem, von Gewohnheiten bis hin zu Beständen
Die besten Features von Notion
- Notion AI: Generieren Sie Ideen für Ihre Arbeit und schreiben Sie schneller mit KI
- Unbegrenzte Notizen: Schreiben Sie so viel Sie wollen, ganz ohne Limite
- Zentrale Organisation: Führt alle Ihre wichtigen Dinge auf einer Plattform zusammen. Ob Notizen, Budgets, Aufgaben oder Rezepte – Sie können ein individuell anpassbares Wissensmanagement-tool erstellen, das sich Ihrem Denkprozess anpasst.
- Verfügbarkeit auf Plattformen und Geräten: Notion ist für Mobilgeräte auf iOS und Android sowie für Desktop-PCs auf Mac und Windows verfügbar und bietet den Notion Web Clipper, der mit den Browsern Chrome, Safari und Firefox kompatibel ist.
Vorteile
- Äußerst flexibel: Anpassbar an jeden Organisationsstil
- Vernetzt: Einfaches Verknüpfen von Notizen, Datenbanken und Seiten
- All-in-one: Kombiniert Notizen, Dokumente, Wikis und Projektmanagement
Ich finde es einfach großartig, wie anpassbar die App ist. Wir arbeiten mit vielen Clients zusammen und können Notion für alle ihre Geschäfte benutzerdefiniert anpassen.
Ich finde es einfach großartig, wie anpassbar die App ist. Wir arbeiten mit vielen Clients zusammen und können Notion für alle ihre Geschäfte benutzerdefiniert anpassen.
Nachteile
- Steile Lernkurve: Kann für Anfänger überwältigend sein
- Limite im Offline-Modus: In einigen Fällen schlechter oder gar kein Offline-Zugriff
- Leistungsprobleme: Kann bei sehr großen Workspaces langsamer werden
Es dauert lange, bis man den Dreh raus hat. Ich musste Vorlagen herunterladen und mir unzählige Videos ansehen, um das Programm voll auszuschöpfen.
Es dauert lange, bis man den Dreh raus hat. Ich musste Vorlagen herunterladen und mir unzählige Videos ansehen, um das Programm voll auszuschöpfen.
Preise für Notion
- Free Forever
- Plus: 12 $ pro Benutzer und Monat
- Geschäft: 24 $ pro Benutzer und Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Notion
- G2: 4,7/5 (über 4.800 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 1.917 Bewertungen)
3. Google Keep
Google Keep ist eine Notiz-App, die zum Schreiben, Erstellen von Listen und Organisieren Ihrer Gedanken entwickelt wurde; sie eignet sich hervorragend zum Einrichten effektiver Erinnerungen. Außerdem ermöglicht sie das einfache Freigeben von Notizen mit Bildern und Audio. Mit Millionen von Benutzern ist Keep die erste Wahl für alle, die farbenfrohe Notizen mögen, und bietet einen Bereich bunter Beschreibungen, um Ihre Dokumente effizient zu organisieren und zu ordnen.
Am besten geeignet für
- Schnelle, spontane Notizen, Checklisten und visuelle Erinnerungen, die geräteübergreifend für die Synchronisierung verwendet werden
Idealer Anwendungsfall
- Notieren Sie flüchtige Ideen, Gedanken und kurze Erinnerungen
- Erstellen Sie Einkaufslisten, To-do-Listen und Checklisten für das Packen
- Erfassen Sie unterwegs Weblinks, Bilder mit Text und Sprachnotizen
Behalte die besten Features
- Einfache Benutzeroberfläche: Einfach zu bedienen für schnelle Notizen ohne Ablenkungen
- Farbcodierung & Beschreibungen: Organisieren Sie Notizen visuell, um sie leicht zu identifizieren
- Erinnerungen: Richten Sie zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen für Notizen ein
- Bild-zu-Text (OCR): Extrahieren Sie Text aus Fotos, um Inhalte durchsuchbar zu machen
- Sprachnotizen mit Transkription: Nehmen Sie Ihre Gedanken auf und lassen Sie sie automatisch in Text umwandeln
- Google Workspace-Integration: Verschieben Sie Notizen ganz einfach in Google Docs oder verknüpfen Sie sie mit anderen Google-Diensten
Vorteile
- Schnelle Erfassung: Auf Geschwindigkeit ausgelegt, ideal für spontane Gedanken
- Hervorragende Verfügbarkeit: Auf allen gängigen Plattformen und Geräten verfügbar
- Gut für Checklisten: Einfach und effektiv für die Verwaltung grundlegender Listen, die zu erledigen sind
Google Keep ist die günstigste Möglichkeit, Aktivitäten festzuhalten und Listen zu erstellen, um Dinge zu erledigen. Ich kann den Fortschritt verfolgen, indem ich die Kästchen abhake. Zur Bearbeitung kann ich auch Hintergründe ändern. Die Anmeldung auf mehreren Geräten funktioniert reibungslos; ich kann mein Pixel-Smartphone und meinen PC zusammen oder getrennt nutzen, aber das Ergebnis der Echtzeit-Synchronisierung bleibt immer gleich.
Google Keep ist die günstigste Möglichkeit, Aktivitäten festzuhalten und Listen mit Dingen zu erledigen zu erstellen. Ich kann den Fortschritt verfolgen, indem ich die Kästchen abhake. Zur Bearbeitung kann ich auch Hintergründe ändern. Die Anmeldung auf mehreren Geräten funktioniert reibungslos; ich kann mein Pixel-Smartphone und meinen PC zusammen oder getrennt nutzen, aber das Ergebnis der Echtzeit-Synchronisierung bleibt immer gleich.
Nachteile
- Eingeschränkte Formatierung: Es fehlen Rich-Text-Formatierungen wie Fettdruck, Kursivschrift oder Überschriften innerhalb der Notizen
- Keine verschachtelte Organisation: Verwendet nur Beschreibungen; keine Ordner oder echte hierarchische Organisation
- Einfache Suche: Es gibt zwar eine Suchfunktion, aber es fehlen erweiterte Filteroptionen oder eine kontextbezogene Suche.
- Keine Verknüpfungen zwischen Notizen: Es ist nicht möglich, auf einfache Weise interne Verknüpfungen zwischen Ihren eigenen Notizen zu erstellen, um eine Verbindung zwischen einer vernetzten Wissensdatenbank und Ihrer eigenen Wissensdatenbank aufzubauen
Mir gefällt nicht, dass die Organisationsmöglichkeiten begrenzt sind. Gott sei Dank gibt es Tagging und Farbcodierung, aber es kann unübersichtlich wirken bei der Nachverfolgung mehrerer QA-Aufgaben.
Mir gefällt nicht, dass die Organisationsmöglichkeiten begrenzt sind. Gott sei Dank gibt es Tags und Farbcodierung, aber es kann unübersichtlich wirken bei der Nachverfolgung mehrerer QA-Aufgaben.
Preise anzeigen
- Kostenlos mit einem einfachen Google-Konto
Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genügend eigenständige Bewertungen
- Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)
4. Workflowy
Workflowy ist eine webbasierte Notiz-App, die das Erstellen von Notizen durch ihre übersichtliche und flexible Benutzeroberfläche vereinfacht und es Ihnen ermöglicht, Ideen schnell und intuitiv zu organisieren.
Die App funktioniert hervorragend offline und unterstützt die Weiterentwicklung Ihrer Ideen nahtlos, sobald Sie mit dem Internet verbunden sind. Die verschachtelten Listen von Workflowy sind das Highlight – erstellen Sie Aufzählungen mit beliebig vielen Ebenen, um die Komplexität Ihrer Ideen oder Listen zu strukturieren.
Am besten geeignet für
- Einzelpersonen und Teams, die ihre Gedanken, Notizen und Ideen in einem einfachen, unbegrenzt verschachtelten Format organisieren möchten
Idealer Anwendungsfall
- Brainstorming und Strukturierung komplexer Ideen oder Projekte
- Erstellen Sie flexible Listen zum Zu erledigen und verwalten Sie persönliche Aufgaben
- Entwürfe für Artikel, Bücher oder Präsentationen schreiben
Die besten Features von Workflowy
- Unbegrenzte Verschachtelung: Organisieren Sie Informationen in endlos ein- und ausklappbaren Aufzählungspunkten
- Einfache Benutzeroberfläche: Ein minimalistisches Design, das den Fokus auf den Inhalt legt, ohne Ablenkungen
- Spiegelknoten: Duplizieren Sie einen Aufzählungspunkt, damit er an mehreren Stellen erscheint, und halten Sie die Synchronisierung aufrecht
- Tagging und Filtern: Verwenden Sie #Hashtags und @Erwähnungen, um Inhalte zu kategorisieren und bestimmte Elemente schnell zu finden
- Globale Suche: Finden Sie jedes beliebige Element in Ihrem gesamten Workflowy-Konto
- Tastatur-Verknüpfungen: Effiziente Navigation und Bearbeitung für Power-Benutzer
Vorteile
- Extreme Einfachheit: Leicht zu erlernen und zu bedienen für grundlegende Gliederungen
- Fokusorientiert: Blendet Komplexität aus, sodass Sie sich jeweils auf eine Idee konzentrieren können
- Schnelle Erfassung: Hervorragend geeignet, um Gedanken schnell und strukturiert festzuhalten
- Äußerst flexibel: Anpassbar für Notizen, Aufgaben, Texte oder Projektentwürfe
Ich finde es toll, dass Alles nur aus Aufzählungspunkten besteht. Aufzählungspunkte sind die Art und Weise, wie ich normalerweise Notizen mache, und Workflowy ermöglicht es mir, dies noch effizienter zu tun.
Ich finde es toll, dass Alles nur aus Aufzählungspunkten besteht. Aufzählungspunkte sind die Art und Weise, wie ich normalerweise Notizen mache, und Workflowy ermöglicht es mir, dies noch effizienter zu tun.
Nachteile
- Eingeschränkter Rich-Text: Es fehlen erweiterte Formatierungsoptionen wie Fettdruck, Kursivschrift oder unterschiedliche Schriftarten mit unterschiedlichen Größen, die über die grundlegenden Formatierungsmöglichkeiten hinausgehen.
- Keine Datenbank-Features: Es können keine Tabellen, Beziehungen oder komplexen Datenstrukturen wie bei Notion erstellt werden
- Schwache Zusammenarbeit: Das Freigeben ist zwar möglich, doch die Apps sind nicht für eine intensive Teamzusammenarbeit ausgelegt, wie es bei speziellen Tools für Projektmanagement der Fall ist.
- Visuelle Monotonie: Das einheitliche Format für die Gliederung könnte für manche Benutzer visuell ein Limit darstellen
Das Problem, das ich bei Workflowy festgestellt habe, ist, dass es nicht sehr hilfreich ist, für Alles nur Aufzählungspunkte zu haben, wenn man große Textabschnitte, Bilder und andere Inhalte speichern möchte. Ich empfand dies als ziemlich einschränkend für meinen Workflow.
Das Problem, das ich bei Workflowy festgestellt habe, ist, dass es nicht sehr hilfreich ist, für Alles nur Aufzählungspunkte zu haben, wenn man große Textabschnitte, Bilder und andere Inhalte speichern möchte. Ich empfand dies als ziemlich einschränkend für meinen Workflow.
Preise für Workflowy
- Free Forever
- Pro: 8,99 $ pro Monat
Workflowy-Bewertungen und -Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
📮ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt.
Zu erledigen ist es für eine KI erforderlich, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten.
Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat es Nutzern jedoch ermöglicht, über unsere Plattform bis zu fünf oder mehr Apps zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach auf freie Zeitfenster in Ihrem Kalender verteilt werden können. Über ClickUp Brain können Sie zudem benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen.
Verabschiede dich von unnötiger Arbeit!
5. Craft
Die nahtlose Benutzeroberfläche von Craft umfasst Features wie tägliche Notizen, gemeinsame Dokumente, Wikis, Integrationen, umfangreiche Link-Vorschauen, KI-Schreibhilfe, Kommentare und Reaktionen.
Craft revolutioniert die Zusammenarbeit im Team und das Erstellen von Notizen, indem es strukturierte tägliche Updates zusammenführt, Prioritäten abstimmt und Hindernisse beseitigt – alles an einem Ort. Es ist ein zentraler hub für Teams, um Notizen zu machen und Aufgaben, Ideen und Herausforderungen über verschiedene Projekte hinweg zu verfolgen.
Am besten geeignet für
- Einzelpersonen und Teams, die visuelle und miteinander verknüpfte Dokumente und Notizen erstellen müssen und dabei Wert auf ein flüssiges Schreib- und Organisationserlebnis legen, insbesondere innerhalb des Apple-Ökosystems
Idealer Anwendungsfall
- Verfassen Sie detaillierte Dokumente, Berichte und Inhalte mit umfangreichen visuellen Elementen
- Erstellen Sie eine persönliche Wissensdatenbank oder einen digitalen Garten mit miteinander verknüpften Notizen
- Gemeinsame Erstellung und Freigabe von Dokumenten für kleine Teams
- Tägliches Tagebuchschreiben und Verwaltung von Aufgaben in einer optisch ansprechenden Benutzeroberfläche
Die besten Features
- Blockbasierter Editor: Erstellen und ordnen Sie Inhalte in flexiblen Blöcken an, darunter Text, Bilder, Dateien und eingebettete Inhalte
- Verknüpfte Seiten: Verknüpfen Sie Dokumente und Blöcke ganz einfach miteinander, um eine enge Verbindung zwischen den Wissensbereichen zu schaffen
- Ansprechendes Design & Styling: Bietet umfangreiche Formatierungsoptionen, benutzerdefinierte Stile und ästhetisch ansprechende Layouts
- Daily Notes: Ein eigener Bereich für kurze Notizen, Tagebucheinträge und die Nachverfolgung täglicher Aufgaben
- Native Apps: Hervorragende Leistung und Offline-Fähigkeiten auf allen Apple-Geräten (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) und Windows
- KI-Assistent: Integrierte KI für Brainstorming, Zusammenfassungen und Unterstützung beim Schreiben
- Spiegelknoten/Blöcke: Duplizieren Sie einen Block oder eine Seite, damit diese an mehreren Speicherorten angezeigt werden, wobei die Synchronisierung der Änderungen automatisch durchgeführt wird
- Leistungsstarke Exportoptionen: Exportieren Sie Dokumente in verschiedenen Formaten, darunter PDF, Markdown und Web
Vorteile
- Optisch beeindruckend: Erstellt ästhetisch ansprechende und präsentationsreife Dokumente
- Flüssiges Schreibgefühl: Der blockbasierte Editor macht das Schreiben und Organisieren intuitiv
- Hervorragende native Apps: Schnelle und zuverlässige Leistung, insbesondere auf Apple-Geräten
- Starke Verknüpfungen: Erstellen Sie ganz einfach ein Netz aus miteinander verknüpftem Wissen
Craft ist hübsch. Und ich benutze es jeden Tag. Als jemand, dessen Job darin besteht, Notiz-Software an Hochschullehrer zu vermitteln, die ehrlich gesagt lieber in die entgegengesetzte Richtung rennen würden, als sich mit etwas allzu Technischem zu beschäftigen, kann ich dir sagen: Craft ist ein Juwel. Ich zeige es einem Dozenten oder Kollegen, und ich bekomme jedes Mal die gleiche Reaktion: Sie starren mit großen Augen auf den Bildschirm und sagen: „Wow, das sieht ja so … einfach aus? Und hübsch?“ Und dann legen sie los – formatieren Text, organisieren Ideen, und plötzlich sind sie hingerissen von einer Notiz-App. Ja, wirklich hingerissen.
Craft ist hübsch. Und ich benutze es jeden Tag. Als jemand, dessen Job darin besteht, Notiz-Software an Hochschullehrer zu vermitteln, die ehrlich gesagt lieber in die entgegengesetzte Richtung rennen würden, als sich mit etwas allzu Technischem zu beschäftigen, kann ich dir sagen: Craft ist ein Juwel. Ich zeige es einem Dozenten oder Kollegen, und ich bekomme jedes Mal die gleiche Reaktion: Sie starren mit großen Augen auf den Bildschirm und sagen: „Wow, das sieht ja so … einfach aus? Und hübsch?“ Und dann legen sie los – formatieren Text, organisieren Ideen, und plötzlich sind sie hingerissen von einer Notiz-App. Ja, wirklich hingerissen.
Nachteile
- Eingeschränkter Android-Support: Die Android-App befindet sich noch in der Entwicklung oder ist nicht so ausgereift wie die iOS-/Desktop-Version.
- Kein vollwertiges Datenbank-Tool: Es fehlen die erweiterten Datenbankfunktionen (z. B. Beziehungen, komplexe Formeln) von Notion
- Abonnementmodell: Für die unbegrenzte Nutzung und erweiterte Features ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich.
- Kann für Teams teuer werden: Höhere Pläne für größere Teams können kostspielig sein
Craft verfügt nicht über all die ausgefallenen Features, die man in anderer Software findet, wie integrierte Datenbanken, komplexe Netzwerkverbindungen oder erweiterte Ansichten. Aber auch ohne diese Features veröffentlicht das Team hinter Craft ständig Updates in der Beta-Version. Es hört den Benutzern zu und arbeitet aktiv daran, die fehlenden Features zu verbessern.
Craft verfügt nicht über all die ausgefallenen Features, die man in anderer Software findet, wie integrierte Datenbanken, komplexe Netzwerkverbindungen oder erweiterte Ansichten. Aber auch ohne diese Features veröffentlicht das Team hinter Craft ständig Updates in der Beta-Version. Es hört den Benutzern zu und arbeitet aktiv daran, die fehlenden Features zu verbessern.
Preise
- Free
- Pro: 7,99 $ pro Monat
- Geschäft: 14,99 $ pro Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen verfassen
- G2: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
💟 Wusstest du schon? In der Antike, bevor Papier weit verbreitet war, machten sich die Menschen oft Notizen auf Wachstafeln. Das waren Holzrahmen, die mit einer Schicht Wachs gefüllt waren. Man schrieb mit einem spitzen Stift auf das Wachs, und wenn man einen Fehler machte oder die Tafel wiederverwenden wollte, konnte man das Wachs einfach glattstreichen und von vorne beginnen! Es war im Grunde das wiederverwendbare Notizbuch der Antike.
6. Evernote
Evernote hilft dir dabei, deine Arbeit und dein Leben mit Notizen zu organisieren, egal wo du arbeitest. Damit kannst du dynamische Notizen mit Text, Bildern, Vorlagen und vielem mehr erstellen.
Evernote hilft dir dabei, Notizen mit Fälligkeitsdaten und Erinnerungen zu verwalten, unterstützt die papierlose Dokumentenspeicherung und lässt sich mit Google Kalender integrieren, um eine effiziente Terminplanung und kontextbezogene Notizen zu ermöglichen.
Am besten geeignet für
- Teams, die eine Vielzahl von Informationsformaten erfassen, organisieren und einfach durchsuchen möchten
Idealer Anwendungsfall
- Speichern Sie Seiten, Artikel und Recherchen mit einem leistungsstarken Web-Clipper
- Digitalisieren Sie physische Dokumente, Quittungen und handschriftliche Notizen
- Zentralisieren Sie Notizen zu Meetings, Projektdetails und persönliche Ideen
- Speichern von Multimedia-Notizen einschließlich Bildern, Audio und PDFs
Die besten Features von Evernote
- Web Clipper: Speichern Sie ganze Seiten, Artikel oder Screenshots direkt in Evernote – mit Anmerkungen
- Universal Search: Suchen Sie nach Text in Notizen, Bildern (OCR), PDFs und sogar handschriftlichen Notizen
- Notizbücher & Tags: Flexibles Organisationssystem mit Notizbüchern und Tags zur Kategorisierung
- Aufgaben: Fügen Sie einfache Listen zum Erledigen und Aufgaben direkt in Notizen ein und verwalten Sie diese
- Kalenderintegration: Erhält eine Verbindung zu Google Kalender, um Notizen mit Ereignissen zu verknüpfen
- Offline-Zugriff: Greifen Sie auch ohne Internetverbindung auf Ihre Notizen zu (kostenpflichtige Pläne)
- KI-Features: KI-gestützte Suche, KI-Bearbeitung zur Unterstützung beim Schreiben, Zusammenfassung und Transkription
- Dokumentenscan: Integrierter Scanner, um Papierdokumente direkt in Notizen zu digitalisieren
Vorteile
- Leistungsstarke Erfassung: Hervorragend geeignet, um vielfältige Inhalte von überall her zu sammeln
- Leistungsstarke Suche: Findet Informationen sogar in Bildern und PDF-Dateien
- Zuverlässige Synchronisierung: Notizen auf allen Geräten verfügbar
- Langjährige Geschichte: Eine ausgereifte und stabile Plattform
Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Der Web Clipper und das Feature „E-Mail an den Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.
Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Der Web Clipper und das Feature „E-Mail an den Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.
Nachteile
- Eingeschränkte kostenlose Version: Sehr restriktiv, drängt Benutzer schnell zu kostenpflichtigen Plänen
- Die Preise können hoch sein: Die kostenpflichtigen Pläne können im Vergleich zu Alternativen als teuer angesehen werden
- Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung: Einige Benutzer berichten von Störungen oder Verzögerungen bei der Synchronisierung
- Komplexität für neue Benutzer: Kann aufgrund der vielen Features überwältigend wirken, was zu einer gewissen Einarbeitungszeit führt
Die kostenlose Version weist einige Limite bei der Gerätesynchronisierung auf, und die Premium-Pläne können für Start-ups mit knappem Budget etwas teuer sein.
Die kostenlose Version weist einige Limite bei der Gerätesynchronisierung auf, und die Premium-Pläne können für Start-ups mit knappem Budget etwas teuer sein.
Preise für Evernote
- Free
- Personal: 14,99 $ monatlich
- Professional: 17,99 $ monatlich
Evernote-Bewertungen und -Bewertungen
- G2: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 8000 Bewertungen)
➡️ Weiterlesen: 8 Evernote-Integrationen für bessere Notizen
7. Reflect
Reflect bietet eine umfassende Lösung für verbesserte kognitive Prozesse und effektives Notieren. Die App bietet das Feature der sofortigen Synchronisierung von Notizen mit Rückverweisen, wodurch ein Netzwerk aus Ideen entsteht.
Reflect sorgt für Sicherheit und Effizienz bei der Notizverwaltung mit End-to-End-Verschlüsselung, Kalenderintegration, Veröffentlichung mit einem Klick und KI-Unterstützung auf Basis von GPT-4.
Am besten geeignet für
- Personen, die ein vernetztes Denksystem mit täglichen Notizen, KI-Unterstützung und nahtloser Integration für das persönliche Wissensmanagement aufbauen möchten
Idealer Anwendungsfall
- Schaffen Sie Verbindungen zwischen Ideen durch miteinander verknüpfte Notizen für tiefere Einblicke und ein besseres Erinnerungsvermögen
- Tägliches Tagebuchschreiben, Verwaltung von Aufgaben und Brainstorming mithilfe einer grafischen Ansicht
- Integrieren Sie Notizen mit Kalender-Ereignissen und externen Lesequellen wie Readwise
- Sicherheit bei der Speicherung und beim Zugriff auf persönliche Gedanken dank End-to-End-Verschlüsselung
Die besten Features
- Backlinked Notizen: Verknüpft Notizen automatisch miteinander und erstellt so ein visuelles Netzwerk Ihrer Gedanken
- Daily Notes: Ein eigener Space für tägliche Notizen zu Gedanken, Aufgaben und Reflexionen, der mit bestimmten Daten verknüpft ist
- KI-Integration: Integrierte KI, die Ihnen hilft, Texte zu verfeinern, Inhalte zusammenzufassen und Ideen zu generieren
- Grafikansicht: Visualisieren Sie die Verbindungen zwischen Ihren Notizen, um Ihr Wissensnetzwerk besser zu verstehen
- Kalenderintegration: Erhält eine Verbindung zu Google Kalender und Outlook, um Notizen direkt mit Ereignissen zu verknüpfen
- Web Clipper: Speichern Sie Artikel und Seiten und verknüpfen Sie diese sofort mit Ihren Notizen
- End-to-End-Verschlüsselung: Alle Ihre Notizen sind verschlüsselt, wodurch Datenschutz und Sicherheit gewährleistet sind
- Offline-Modus: Greifen Sie auch ohne Internetverbindung auf Ihre Notizen zu und führen Sie die Bearbeitung durch
Vorteile
- Starke Verbindung des Wissens: Backlinks und die grafische Ansicht schaffen ein leistungsstarkes Netzwerk aus Ideen
- KI-gestützte Unterstützung: Hilft beim Schreiben, Zusammenfassen und Entwickeln von Ideen
- Hervorragender Datenschutz: Bietet End-to-End-Verschlüsselung für alle Ihre Daten
- Nahtlose Integration: Funktioniert gut mit Kalendern und Lese-Apps
Die minimalistische Benutzeroberfläche täuscht über die leistungsstarken Funktionen hinweg und bietet eine ablenkungsfreie Umgebung, die tiefes Nachdenken und effizientes Notieren fördert. Was Reflect wirklich auszeichnet, ist seine blitzschnelle Leistung und die nahtlose Funktion zum vernetzten Notieren, wodurch es unglaublich effizient für die Verwaltung technischer Dokumentationen und Projektnotizen ist.
Die minimalistische Benutzeroberfläche täuscht über die leistungsstarken Funktionen hinweg und bietet eine ablenkungsfreie Umgebung, die tiefes Nachdenken und effizientes Notieren fördert. Was Reflect wirklich auszeichnet, ist seine blitzschnelle Leistung und die nahtlose Funktion zum vernetzten Notieren, wodurch es unglaublich effizient für die Verwaltung technischer Dokumentationen und Projektnotizen ist.
Nachteile
- Keine kostenlose Version: Für die Nutzung der App ist ein Abonnement erforderlich
- Relativ neues tool: Befindet sich noch in der Entwicklung, daher sind einige erweiterte Features möglicherweise noch in Arbeit
- Lernkurve für vernetztes Denken: Es kann einige Zeit dauern, bis man versteht, wie man Backlinks am besten nutzt
- Weniger Fokus auf umfangreiche Formate: Legt mehr Wert auf die Verbindung als auf komplexe Dokumentgestaltung
Es ist eine ansprechend gestaltete App, die wie beschrieben funktioniert. Allerdings setzt sie eine Arbeitsweise Ihres Gehirns voraus, die meinem nicht entspricht, oder Daten und Notizen, die sich von denen unterscheiden, die ich erstelle. Sie verzichtet auf Hierarchien und Ordner und setzt stattdessen auf Verknüpfungen zwischen Notizen.
Es ist eine ansprechend gestaltete App, die wie beschrieben funktioniert. Allerdings setzt sie eine Arbeitsweise Ihres Gehirns voraus, die meinem nicht entspricht, oder Daten und Notizen, die sich von denen unterscheiden, die ich erstelle. Sie verzichtet auf Hierarchien und Ordner und setzt stattdessen auf Verknüpfungen zwischen Notizen.
Preise anzeigen
- Premium: 10 $ pro Monat
Rezensionen und Bewertungen anzeigen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
8. Obsidian
Obsidian ist eine vielseitige Notiz-App, die sich Ihren Gedanken anpasst. Während Sie Ihre digitalen Haftnotizen verfassen, passt sich die App dynamisch Ihrem Stil an, sodass Sie genau das vermitteln können, was Ihnen gerade durch den Kopf geht. Darüber hinaus können Sie mit Obsidian Notizen ganz einfach verknüpfen und mit anderen teilen. Die App unterstützt zudem Büroarbeit und Projektmanagement.
Am besten geeignet für
- Einzelpersonen und Teams, die eine lokale, vernetzte Wissensdatenbank auf Basis von Markdown-Dateien im Nur-Text aufbauen möchten, wobei Kontrolle, Datenschutz und Erweiterbarkeit im Vordergrund stehen
Idealer Anwendungsfall
- Erstellen Sie einen „digitalen Garten“ oder ein persönliches Wiki mit umfangreichen internen Verknüpfungen
- Gründliche Recherche und akademische Notizen mit umfassendem Support für Backlinks
- Anwendung der Zettelkasten-Methode zur Ideenfindung und Organisation
- Benutzer, die es vorziehen, ihre Daten in lokalen Dateien statt in Cloud-basierten Lösungen zu speichern
Die besten Features von Obsidian
- Lokale Markdown-Dateien: Speichert alle Notizen als Nur-Text-Markdown-Dateien auf Ihrem Gerät, wodurch die Eigentümerschaft der Daten gewährleistet und die Zukunftssicherheit gesichert ist
- Bidirektionale Verknüpfungen (Backlinks): Zeigt automatisch Verbindungen zwischen Notizen an und ermöglicht so nicht-lineares Denken und das Aufdecken von Beziehungen
- Grafikansicht: Visualisiert das gesamte Netzwerk Ihrer Notizen und deren Verbindungen und hilft dabei, Wissenscluster und Wissenslücken zu erkennen
- Umfangreiches Plugin-Ökosystem: Ein riesiger, von der Community betriebener Marktplatz mit kostenlosen und kostenpflichtigen Plugins erweitert die Funktionalität von Obsidian (z. B. Kanban-Boards, Kalender, Spaced Repetition, Mindmaps)
- Anpassbare Benutzeroberfläche: Themen, CSS-Schnipsel und flexible Fenster-Layouts ermöglichen hochgradig personalisierte Workspaces
- Tägliche Notizen: Eine eigene Notiz für jeden Tag, ideal für Tagebücher, tägliche Protokolle und die Nachverfolgung von Aufgaben
- Vorlagen: Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für verschiedene Arten von Notizen (z. B. Notizen zu Meetings, Buchzusammenfassungen)
Vorteile
- Dateneigentümerschaft und Datenschutz: Notizen werden lokal gespeichert; keine Abhängigkeit von den Servern eines Unternehmens
- Hochgradig anpassbar: Passen Sie die App mit Plugins und Designs genau an Ihren Workflow an
- Robuste Verknüpfungen: Hervorragend geeignet für den Aufbau miteinander verknüpfter Wissensgraphen
Einfach zu bedienen zum Erstellen und zur Bearbeitung von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.
Einfach zu bedienen zum Erstellen und zur Bearbeitung von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.
Nachteile
- Steile Lernkurve: Kann für Anfänger aufgrund des offenen Charakters und der vielen Optionen abschreckend sein
- Keine offizielle Cloud-Synchronisierung (integriert und kostenlos): Die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten erfordert Dienste von Drittanbietern (wie Dropbox, Google Drive) oder Obsidian Sync (kostenpflichtig)
- Kein Tool für die Zusammenarbeit: In erster Linie für das individuelle Wissensmanagement konzipiert; Features für die Zusammenarbeit sind begrenzt
Auch wenn ich eine Lizenz für den professionellen Gebrauch erworben habe, fehlt mir das wichtigste Feature: die Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg. Dies ist ein weiteres kostenpflichtiges Feature, das in der Standardlizenz enthalten sein sollte, anstatt eine zusätzliche monatliche Gebühr zu erfordern. Letztendlich ist es genau das, was eine breitere Nutzung und Akzeptanz von Obsidian verhindert. Markdown funktioniert zwar gut, doch gibt es gewisse Einschränkungen beim Format (keine „/“-Zeichen in Titeln). Es wäre schön, wenn es einige GenAI-Funktionen wie beispielsweise die Zusammenfassung gäbe.
Auch wenn ich eine Lizenz für den professionellen Gebrauch erworben habe, fehlt mir die wichtigste Funktion: die Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg. Dies ist ein weiteres kostenpflichtiges Feature, das in der Standardlizenz enthalten sein sollte, anstatt eine zusätzliche monatliche Gebühr zu erfordern. Letztendlich ist es genau das, was eine breitere Nutzung und Akzeptanz von Obsidian verhindert. Markdown funktioniert zwar gut, doch gibt es gewisse Einschränkungen bei der Formatierung (keine „/“-Zeichen in Titeln). Es wäre schön, wenn es einige GenAI-Funktionen wie beispielsweise die Zusammenfassung gäbe.
Preise für Obsidian
- Free
- Synchronisierung: 5 $ pro Monat
- Veröffentlichung: 10 $ pro Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)
9. iCloud-Notizen
Mit Apple Notes bist du immer bereit, diese Momente der Inspiration festzuhalten. Ob auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac – die Notes-App ermöglicht mühelose Synchronisierung mit iCloud und sorgt dafür, dass deine Notizen auf allen deinen Geräten sofort verfügbar sind.
iCloud.com bietet einen Bereich mit Funktionen, darunter das Erstellen, die Bearbeitung und das Organisieren von Notizen, das Verwalten von Anhängen sowie das Freigeben von Notizen oder Ordnern.
Am besten geeignet für
- Für alle, die Daten nahtlos zwischen Apple-Geräten synchronisieren und sichern möchten, insbesondere Fotos, Dateien und einfache Notizen innerhalb des Apple-Ökosystems
Idealer Anwendungsfall
- Speichern Sie Fotos und Videos, um Speicherplatz auf Ihrem Gerät zu sparen und von überall darauf zugreifen zu können
- Sichern Sie Ihre iPhone-/iPad-Daten für eine einfache Wiederherstellung und Gerätemigration
- Synchronisierung von einfachen Notizen, Erinnerungen und Kontakten auf allen Apple-Geräten
- Speichern Sie allgemeine Dateien und Dokumente für den geräteübergreifenden Zugriff über iCloud Drive
Die besten Features von iCloud
- Nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem: Direkt in iOS, iPadOS und macOS integriert für automatische Synchronisierung
- iCloud Drive: Speichern und greifen Sie auf Dateien und Ordner auf all Ihren Apple-Geräten und im Internet zu
- iCloud Fotos: Laden Sie Ihre gesamte Foto- und Video-Bibliothek automatisch hoch und speichern Sie sie
- Apple Notes: Einfache, integrierte Notiz-App, die über iCloud synchronisiert und einfache Texte, Checklisten und Anhänge unterstützt
- Automatische Backups: Sichert regelmäßig Ihre iPhone-/iPad-Daten, einschließlich App-Daten, Einstellungen und Nachrichten
- iCloud+ Datenschutz-Features: Enthält iCloud Private Relay (für mehr Privatsphäre beim Surfen in Safari), „Meine E-Mail-Adresse verbergen“ und Support für HomeKit Secure Video
Vorteile
- Müheloses Setup: Lässt sich automatisch mit Ihrer Apple-ID und Ihren Geräten integrieren
- Zuverlässige Synchronisierung: Im Allgemeinen robuste Synchronisierung in Echtzeit zwischen Apple-Produkten
- Hoher Datenschutz: Die Daten werden verschlüsselt, und iCloud+ bietet erweiterte Datenschutz-Features
- Kostengünstig für Apple-Benutzer: Oft im Apple One-Paket enthalten und der Basisspeicher ist erschwinglich
Die Sicherheit ist mit Abstand die beste, der Zugriff auf Ihren Speicher in Echtzeit ist ein zusätzlicher Vorteil, die Möglichkeit, Daten aus vielen Jahren mühelos durchzugehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihre Daten verloren gehen könnten, die Synchronisation zwischen Geräten – und ganz persönlich muss man sich nie Sorgen machen, dass man nicht genug Speicherplatz für Fotos hat: Abonnieren Sie ein iCloud-Paket und fotografieren Sie kostenlos.
Die Sicherheit ist mit Abstand die beste, der Zugriff auf Ihren Speicher in Echtzeit ist ein zusätzlicher Vorteil, die Möglichkeit, Daten aus vielen Jahren mühelos durchzugehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihre Daten verloren gehen könnten, die Synchronisation zwischen Geräten – und ganz persönlich muss man sich nie Sorgen machen, dass man nicht genug Speicherplatz für Fotos hat: Abonnieren Sie ein iCloud-Paket und fotografieren Sie sorgenfrei.
Nachteile
- Eingeschränkte Funktionen auf Nicht-Apple-Geräten: Die beste Erfahrung bietet das Apple-Ökosystem; Windows- und Webzugriff sind eher eingeschränkt
- Grundlegende Notizfunktionen: Apple Notes ist zwar einfach, verfügt jedoch nicht über erweiterte Features wie Backlinks, umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten oder komplexe Datenbanken, wie sie in speziellen Second-Brain-Apps zu finden sind.
- Kein echtes Wissensgraph: Es fehlen Features, um Notizen vernetzt miteinander zu verknüpfen und so Ideen zu entdecken
Nur 5 GB sind kostenlos. Für mehr Space musst du bezahlen. Funktioniert am besten mit Apple – unter Windows oder Android nicht so gut
Nur 5 GB sind kostenlos. Für mehr Speicherplatz musst du bezahlen. Funktioniert am besten mit Apple – unter Windows oder Android nicht so gut
iCloud-Preise
- 50 GB: 0,99 $
- 200 GB: 2,99 $
- 2 TB: 9,99 $
- 6 TB: 29,99 $
- 12 TB: 59,99 $
iCloud-Bewertungen und -Rezensionen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: 4,7/5 (über 1800 Bewertungen)
10. Roam Research
Roam Research ist eine Notiz-App, die dir dabei hilft, Dokumente zu verfassen und zu recherchieren, während du Informationen in einer Graphdatenbank sammelst.
Es begann als tool, das Doktoranden dabei helfen sollte, ihre komplexen Dissertationen zu strukturieren und zu verfassen.
Im Gegensatz zu anderen Apps für das „zweite Gehirn“ dient Roam Research eher als technologisch forschungsbasiertes tool. Es verfügt zwar nicht über Vorlagen, bietet aber großartige Möglichkeiten, Notizen zu verbinden und ein „zweites Gehirn“ aufzubauen.
Am besten geeignet für
- Verbinden Sie Ideen durch bidirektionale Verknüpfungen und tägliche Notizen und fördern Sie so nichtlineares Denken und Entdeckungen für Wissensarbeiter und Forscher
Idealer Anwendungsfall
- Tägliches Tagebuchschreiben und Reflexion zum Aufbau eines persönlichen Wissensgraphen
- Recherche und wissenschaftliches Schreiben, Verknüpfung von Quellen, Konzepten und Argumenten
- Brainstorming und Strukturierung komplexer Projekte anhand einer sich entwickelnden Gliederung
Die besten Features von Roam Research
- Bidirektionale Verknüpfungen: Erstellt automatisch Verbindungen zwischen Seiten (Notizen), sodass Sie zwischen verknüpften Ideen sowohl vorwärts als auch rückwärts navigieren können
- Daily Notes: Eine eigene Seite für jeden Tag, die als zentraler Eintragspunkt dient, um Gedanken und Aufgaben festzuhalten und mit anderen Notizen zu verknüpfen
- Blockbasierter Editor: Alles ist ein Block, was eine detaillierte Organisation, Einbettung und Verlinkung einzelner Informationen ermöglicht
- Grafikübersicht: Visualisiert das gesamte Netzwerk Ihrer Notizen und zeigt, wie Konzepte miteinander verbunden sind
- Seitenverweise & Blockverweise: Verknüpfen Sie direkt mit ganzen Seiten oder bestimmten Text-Blöcken innerhalb anderer Notizen
- Abfragen: Leistungsstarke Suchfunktion, mit der Sie dynamische Abfragen erstellen können, um verwandte Blöcke und Seiten anhand bestimmter Kriterien abzurufen
- Seitenleiste: Halten Sie mehrere Seiten nebeneinander geöffnet, um leicht Querverweise zu erstellen und die Bearbeitung durchzuführen
Vorteile
- Leistungsstarke Ideenverbindung: Bidirektionale Verbindungen und die grafische Ansicht sind hervorragend geeignet, um Beziehungen zwischen Gedanken sichtbar zu machen
- Nichtlineares Denken: Fördert organisches Wissenswachstum statt starrer Hierarchien
- Tastaturorientiert: Effizient für Benutzer, die Tastaturnavigation und Verknüpfungen bevorzugen
Verknüpfte Notizen, auf allen deinen Geräten zugänglich und direkt im Browser.
Verknüpfte Notizen, auf allen deinen Geräten zugänglich und direkt im Browser.
Nachteile
- Hoher Preis: Deutlich teurer als viele andere Notiz- oder Second-Brain-Apps
- Leistungsprobleme: Kann manchmal langsam oder fehlerhaft sein, insbesondere bei sehr großen Diagrammen
- Kein Offline-Modus: Für den Zugriff auf und die Bearbeitung von Notizen ist eine Internetverbindung erforderlich
Die Integration in unsere täglich genutzte Software war etwas schwierig.
Die Integration in unsere täglich genutzte Software war etwas schwierig.
Preise für Roam Research
- Pro: 15 $ pro Monat
- Believer: 500 $ für 5 Jahre
Bewertungen und Rezensionen zu Roam Research
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
➡️ Weiterlesen: Roam Research vs. Obsidian: Welches Notiz-Tool ist das beste?
Weitere Second-Brain-Apps
Suchen Sie nach etwas Besonderem? Hier sind noch weitere Second-Brain-Apps, die Ihnen helfen, die richtige Wahl zu treffen:
- Mem.ai ist eine KI-gestützte Notiz-App, die als selbstorganisierendes „zweites Gehirn“ fungiert. Sie versieht Ihre Notizen automatisch mit Tags und erstellt Verbindungen zwischen ihnen, sodass relevante Informationen genau dann wieder auftauchen, wenn Sie sie brauchen. Mit schneller Erfassung, intelligenter Suche und integrierter Zusammenarbeit hilft Mem Einzelpersonen und Teams dabei, ihr Wissen fließen zu lassen, ohne dass Unordnung entsteht.
- Tana ist ein persönliches Wissensmanagementsystem der nächsten Generation, das strukturierte Daten mit freiem Denken verbindet. Mit täglichen Notizen, Live-Abfragen und einer tagbasierten Organisation hilft Tana den Benutzern dabei, ein dynamisches, lebendiges Gedächtnissystem aufzubauen, in dem Informationen fließend und mit einer Verbindung zu anderen Informationen bleiben und zum richtigen Zeitpunkt leicht abrufbar sind.
- Logseq ist ein Outliner, bei dem Datenschutz an erster Stelle steht. Er nutzt bidirektionale Verknüpfungen und eine grafische Benutzeroberfläche, um Benutzern beim Aufbau eines vernetzten Wissensgraphen zu helfen. Logseq wurde für lokal orientierte Workflows entwickelt und unterstützt Aufgaben, tägliche Tagebucheinträge sowie die Bearbeitung von Markdown-Dateien. Damit ist es ideal für Denker, die die volle Kontrolle über ihr zweites Gehirn haben möchten.
- Heptabase ist eine visuelle Second-Brain-App, mit der Benutzer Ideen mithilfe von Karten und Whiteboards strukturieren können. Sie unterstützt recherchielastige Workflows, indem sie es Ihnen ermöglicht, Gedanken, Literatur und Fragen räumlich zu organisieren, und hilft Ihnen so, Verbindungen zwischen Notizen in einem sehr visuellen, nicht-linearen Format zu erkennen.
- Amplenote vereint Aufgaben, Notizen und Backlinks in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Mit intelligenter Priorisierung, End-to-End-Verschlüsselung und flexiblen Verknüpfungen dient Amplenote als produktivitätsorientiertes „zweites Gehirn“ für alle, die Projekte und Wissen an einem einzigen Ort verwalten möchten.
- RemNote führt Notizen mit Lernkarten nach dem Spaced-Repetition-Prinzip zusammen, um Benutzern zu helfen, Wissen langfristig zu behalten. Die App ist ideal für Schüler, Lehrer und lebenslang Lernende, die sich ein zweites Gehirn aufbauen möchten, das Ideen nicht nur speichert, sondern sie im Laufe der Zeit durch aktives Abrufen auch festigt.
- Dendron ist ein auf Markdown basierendes Wissensmanagement-Tool, das in Visual Studio Code integriert ist. Es bietet hierarchische Notizen, Schema-Unterstützung und leistungsstarke Suchfunktionen – perfekt für Entwickler und technische Benutzer, die große, strukturierte Second-Brain-Systeme innerhalb ihrer IDE erstellen.
- Supernotes ist eine kollaborative Plattform zum Erstellen von Notizen, die auf kleinen, miteinander verknüpften Karten basiert. Sie ermöglicht es Benutzern, Wissen schnell zu erfassen, zu verknüpfen und zu organisieren, während sie in Echtzeit zusammenarbeiten. Dank des kartenbasierten Formats lässt sich ein übersichtliches, klar strukturiertes „zweites Gehirn“ ganz einfach pflegen.
➡️ Weiterlesen: 15 kostenlose Vorlagen für Notizen zur besseren Organisation
ClickUp: Ihre „Second Brain“-App zum Notieren von Notizen
Zwar hat das klassische Notieren von Ideen in physischen Notizbüchern durchaus seinen Reiz, doch besteht dabei immer die Gefahr, dass sie verloren gehen. Der Vorteil einer „Second Brain“-App liegt darin, dass sie Ihre Ideen und Aufgaben an einem zentralen Speicherort sichert und Ihnen so die Sorge um den Verlust nimmt.
Im Laufe der Jahre lassen unsere kognitiven Fähigkeiten mit der Zeit immer mehr nach, während sich Privat- und Berufsleben miteinander verflechten. Wir sammeln berufliches Fachwissen, kreative Durchbrüche und Ideen, die im Laufe unseres Lebens dokumentiert und gespeichert werden müssen.
Sie können Ihrem „zweiten Gehirn“ dankbar sein, wenn Sie innerhalb von Minuten auf diese jahrzehntelange Arbeit zugreifen können.
ClickUp bietet einen sicheren Speicherort für Ihre Gedanken und Aufgaben und verfügt darüber hinaus über zahlreiche Funktionen zur Steigerung der Produktivität. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus!