Die 10 besten „Second Brain“-Apps und -Programme zum Notieren im Jahr 2026

Ist dir schon einmal eine geniale Idee in den Sinn gekommen, die du kurz darauf wieder vergessen hast, weil dir das Leben dazwischenkam?

Genau hier kann ein Brain-System – unterstützt durch eine gute Wissensmanagement-App – den entscheidenden Unterschied machen.

Egal, ob du joggen gehst oder dich auf das Zubettgehen vorbereitest – eine zuverlässige Notiz-App hilft dir, Inspiration festzuhalten, sobald sie dich überkommt.

Eine moderne Notiz-App kann mehr, als nur Ihre Gedanken festzuhalten.

Mit fortschrittlichen Funktionen wie der Möglichkeit, Notizen zu verknüpfen, Audio-Notizen aufzunehmen und Informationen über andere Apps hinweg zu organisieren, können Sie ein robustes Wissensmanagementsystem aufbauen.

Mit der Zeit wirst du beginnen, über deine Notizen nachzudenken und sogar Verbindungen entdecken, die dir zuvor nicht bewusst waren.

Wenn Sie noch nicht auf den Zug der „Second-Brain“-Apps zum Notieren aufgesprungen sind, ist es höchste Zeit, dies zu erledigen – und wir verraten Ihnen, warum.

Was ist eine Second-Brain-App?

Eine „Second Brain“-App ist ein digitales tool, das dir dabei hilft, deine Gedanken, Ideen und Informationen strukturiert zu erfassen, zu organisieren und zu speichern, sodass du jederzeit darauf zugreifen kannst.

Der Aufbau eines „Second Brain“ erweitert Ihre kognitiven Prozesse und Fähigkeiten und bietet Ihnen ein strukturiertes und leicht zugängliches Repository für Ihre Notizen, Dokumente und kreativen Einfälle.

Tiago Forte hat das Konzept des „Second Brain“ erstmals in seinem Buch „Building a Second Brain“ vorgestellt. Er argumentiert, dass Menschen sich nicht immer an jede einzelne Information des Alltags erinnern können, da dies zu einer Überforderung werden kann.

Tiago ging noch einen Schritt weiter und listete die Vorteile auf, die sich aus der Nutzung eines „Second Brain“-Systems ergeben:

Organisiert Ihre Informationen perfekt und erleichtert den Zugriff

Speichert Informationen, bis du das löschst, was du nicht mehr brauchst

Bewahrt Ihre Kreativität und sorgt dafür, dass Ihre Arbeit durch Nachverfolgung verfolgt wird, sodass Sie jederzeit darauf zurückgreifen können

Warum sind Second-Brain-Apps heute wichtiger denn je?

Wir leben in einer von Informationen überfluteten Welt, in der unser natürliches Gedächtnis leicht überfordert sein kann. Hier kommt das Konzept des „Second Brain“ ins Spiel – ein digitales System, das entwickelt wurde, um Ihr Gedächtnis und Ihre kognitiven Fähigkeiten zu erweitern.

Second-Brain-Apps bieten eine leistungsstarke Lösung, um den ständigen Informationsfluss zu bewältigen, die Produktivität zu steigern und die Kreativität auf eine Weise zu fördern, wie es mit herkömmlichen Methoden einfach nicht möglich ist.

So können sie Ihnen helfen:

✅ Gesteigerte Produktivität: Durch die Bereitstellung eines zentralen, leicht durchsuchbaren Repositorys für all Ihre Notizen, Ideen und Ressourcen reduzieren diese Apps den Zeitaufwand für die Suche nach Informationen erheblich. So haben Sie mehr geistige Energie, um sich auf die Umsetzung und kreative Arbeit zu konzentrieren

✅ Verbessertes Gedächtnis und bessere Erinnerung: Ihr „Second Brain“ fungiert als externer Speicher, der sicherstellt, dass wertvolle Erkenntnisse, gewonnene Erfahrungen und wichtige Details nie verloren gehen. Sie können Informationen bei Bedarf schnell abrufen, selbst wenn Sie sie vor Jahren erfasst haben

✅ Förderung von Kreativität und Innovation: Indem sie Verbindungen zwischen unterschiedlichen Ideen herstellen und einen reichhaltigen Wissenspool bereitstellen, erleichtern Second-Brain-Apps zufällige Entdeckungen und helfen Ihnen dabei, neue Erkenntnisse und kreative Lösungen zu entwickeln

✅ Anpassung an die moderne Arbeitswelt: Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Remote-Arbeit, hybriden Arbeitsmodellen und projektbasierten Aufgaben ist die Fähigkeit, Informationen digital und gemeinsam zu organisieren und abzurufen, von entscheidender Bedeutung. Second-Brain-Apps optimieren Workflows und unterstützen kontinuierliches Lernen

✅ Nutzung von KI-Funktionen: Viele moderne Second-Brain-Apps integrieren KI und bieten Features wie intelligente Suche, Automatisierung der Zusammenfassung und Generierung von Erkenntnissen. Dadurch werden sie von reinen Speichern zu leistungsstarken Partnern für die Erschließung und Erstellung von Wissen.

✅ Stressabbau: Das Wissen, dass alle wichtigen Informationen sicher gespeichert und leicht zugänglich sind, verringert die Angst, Dinge zu vergessen oder überfordert zu sein, was zu mehr innerer Ruhe führt

✅ Personalisiertes Lernen: Diese Apps werden zu einem personalisierten Wissenshub, der mit dir wächst und es dir ermöglicht, auf deinem vorhandenen Wissen aufzubauen und dein Lernen in jedem Feld zu beschleunigen

Die 10 besten „Second Brain“-Apps auf einen Blick

Hier ist eine kurze Vergleichstabelle für den Einstieg:

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Die Allround-App für die Arbeit mit KI-Notizfunktion, vernetzter Suche, Dokumenten, Whiteboards, Aufgabenverwaltung, KI-Zusammenfassungen, Integrationen und Vorlagen Für Einzelpersonen und Teams jeder Größe, die einen All-in-One-Workspace und umsetzbares Wissen benötigen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 7 $ pro Benutzer und Monat Notion Anpassbare Workspaces, Notion KI, Datenbanken, Web-Clipper, Apps für Mobilgeräte und Desktop-Apps Visuelle Denker und Ersteller, die flexible, vernetzte Wissenssysteme suchen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat Google Keep Einfache Benutzeroberfläche, Farbcodierung, Erinnerungen, Sprachnotizen, OCR, Google-Integration Für alle, die sich eine schnelle und einfache Notizfunktion und Checklistenverwaltung wünschen Kostenlos mit Google-Konto Workflowy Unbegrenzte Verschachtelung, Spiegelknoten, Tags, globale Suche, minimalistisches Design Outliner und strukturierte Denker, die Aufzählungen und Hierarchien bevorzugen Free-Plan; Pro 8,99 $/Monat Craft Block-basierter Editor, tägliche Notizen, KI-Assistent, umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten, native Apps Visuelle Denker und Apple-Benutzer, die schöne, miteinander verknüpfte Dokumente wünschen Free-Plan; Pro 7,99 $/Monat; Business 14,99 $/Monat Evernote Web-Clipper, Universal Search, Notizbücher/Tags, Aufgaben, Kalender, KI-Features Vielbeschäftigte Fachleute und Forscher, die vielfältige Inhaltstypen verwalten Free-Plan; Personal 14,99 $/Monat; Professional 17,99 $/Monat Reflect Verknüpfte Notizen, grafische Ansicht, KI, Verschlüsselung, Kalenderintegration Datenschutz-bewusste Benutzer und vernetzte Denker, die sichere, vernetzte Notizen wünschen Premium 10 $/Monat Obsidian Lokale Markdown-Dateien, bidirektionale Verknüpfungen, Diagramm-Ansicht, Plugins Benutzer und Datenschützer, die volle Kontrolle und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten wünschen Kostenlos; Synchronisierung 5 $/Monat; Veröffentlichen 10 $/Monat iCloud-Notizen Apple-Integration, iCloud Drive, Backup, einfache Notizen, Datenschutz Benutzer des Apple-Ökosystems, die eine nahtlose, einfache Synchronisierung ihrer Notizen wünschen 50 GB 0,99 $, 200 GB 2,99 $, 2 TB 9,99 $/Monat, höhere Tarife verfügbar Roam Research Bidirektionale Verknüpfungen, tägliche Notizen, blockbasierter Editor, grafische Übersicht Forscher und Wissensarbeiter, die von nicht-linearem, vernetztem Denken profitieren Pro 15 $/Monat; Believer 500 $/5 Jahre

Die 10 besten „Second Brain“-Apps und -Programme

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an, um einen allgemeinen Eindruck von den besten Second-Brain-Apps zu bekommen, bevor Sie sich mit den Details beschäftigen:

1. ClickUp

Probieren Sie es jetzt aus ClickUp Brain ist eine vielseitige Second-Brain-App, die dir bei allem helfen kann – vom Verfassen von E-Mails bis hin zum Zusammenfassen von Excel-Tabellen – und das alles direkt in deinem ClickUp-Workspace.

Als Allround-App für die Arbeit verändert ClickUp die Art und Weise, wie Teams arbeiten, indem es mit ClickUp Brain als echtes „zweites Gehirn“ fungiert – ein intelligenter All-in-One-Arbeitsbereich, der sich alles merkt, verknüpft und abruft, was du zur Erledigung deiner Aufgaben benötigst.

Das Herzstück der „Second Brain“-Features von ClickUp ist die „Connected Search“, die weit über die einfache Stichwortsuche hinausgeht. Sie durchsucht intelligent alle Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats, Anhänge und sogar integrierte Apps von Drittanbietern und zeigt sofort die relevantesten Informationen an, ganz gleich, wo sie sich in Ihrem Workspace befinden.

So finden Sie schnell ein Briefing für ein Projekt, eine Unterhaltung von vor Monaten oder eine bestimmte Datei – und sparen sich Stunden, die Sie sonst mit manuellem Suchen verbringen müssten.

Finden Sie mit der vernetzten Suche von ClickUp sofort, was Sie brauchen

Aber ClickUp Brain hilft dir nicht nur dabei, Informationen zu finden, sondern sie auch schneller zu verstehen. Seine fortschrittliche KI kann umfangreiche Dokumente, Aufgaben-Threads und Chat-Konversationen zusammenfassen und sie in klare, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Du kannst ClickUp Brain beispielsweise bitten, den Status eines Projekts zusammenzufassen, wichtige Entscheidungen aus einem Meeting zu extrahieren oder Aktionspunkte aus einer langen Diskussion herauszufiltern – so behältst du ganz einfach den Überblick über komplexe Workflows, ohne dich in Details zu verlieren.

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke, indem Sie einen Link aus einer beliebigen verknüpften App, wie z. B. den Google Tabellen oder einer Figma-Datei, in ClickUp Brain einfügen

Durch die Kombination aus umfassender, verbundener Suche und intelligenter Zusammenfassung speichert ClickUp Brain nicht nur Ihr Wissen – es hilft Ihnen aktiv dabei, es abzurufen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Damit ist es die ultimative Allround-App und Ihr unverzichtbares zweites Gehirn für die Arbeit.

Und das größte Plus von allen? Mit einem vernetzten Ökosystem aus Dokumenten, Whiteboards, Dashboards und mehr zentralisiert ClickUp Alles, was du brauchst, in einem einzigen Workspace und macht es sofort durchsuchbar!

Am besten geeignet für

Einzelpersonen und Teams jeder Größe, vom Solopreneur bis zum Unternehmen

Ideale Anwendungsfälle

Jeder, der wichtige Informationen oder nächste Schritte in Sekundenschnelle abrufen möchte, selbst aus riesigen Mengen an Workspace-Daten (innerhalb definierter Berechtigungen und Zugriffs-Einstellungen)

Die Einarbeitung neuer Mitglieder des Teams verläuft reibungslos, da sie sofort auf den historischen Kontext zugreifen und ihn nachvollziehen können

Projektmanager erhalten eine aktuelle Übersicht, ohne jedes Update durchlesen zu müssen

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Docs : Erstellen, organisieren und verknüpfen Sie Dokumente für Notizen, Wikis, SOPs und Wissensdatenbanken. Verschachteln Sie Dokumente, fügen Sie umfangreiche Formatierungen hinzu und verknüpfen Sie sie mit Aufgaben für ein nahtloses Wissensmanagement

ClickUp Notepad : Notieren Sie sich schnell Ideen, Checklisten oder Erinnerungen. Wandeln Sie Notizen ganz einfach in umsetzbare Aufgaben um und personalisieren Sie Ihre Notizen mit verschiedenen Schriftarten, Farben und Vorlagen.

ClickUp Beziehungen : Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben, Dokumente und Ideen miteinander. Nutzen Sie Backlinks, um Informationen in Ihrem gesamten Workspace zu verknüpfen, sodass Sie Wissen leicht finden und wiederverwenden können

ClickUp Brain (KI) : Nutzen Sie KI, um Dokumente zusammenzufassen, Ideen zu generieren, Fragen zu beantworten, wiederholende Aufgaben zu automatisieren und relevante Informationen sofort aufzurufen – Ihr intelligenter digitaler Assistent

ClickUp Whiteboards : Visualisieren Sie Ihre Gedanken, führen Sie Brainstormings durch und planen Sie Projekte auf einer gemeinsamen digitalen Leinwand. Fügen Sie Aufgaben, Dokumente und Kommentare hinzu und verknüpfen Sie Ideen in Echtzeit

ClickUp-Vorlagen : Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen wie die Knowledge-Base-Vorlage , um schnell einen zentralen hub für die Ideen, Notizen und Ressourcen Ihres Teams einzurichten

Reminders & Posteingang : Vergessen Sie nie wieder etwas – richten Sie Erinnerungen für Aufgaben, Notizen oder Ideen ein und verwalten Sie alle Ihre Benachrichtigungen und To-dos an einem Ort

Favoriten & Private Ansichten : Setzen Sie Lesezeichen für wichtige Dokumente, Aufgaben oder Ansichten, um schnell darauf zugreifen zu können. Erstellen Sie private Dashboards und benutzerdefinierte Ansichten, die genau auf Ihren Workflow zugeschnitten sind

Chat, Kommentare & Sprachclips : Verknüpfen Sie alle Ihre Diskussionen, Rückmeldungen und spontanen Gedanken mit Ihrer Arbeit. Nutzen Sie @Erwähnungen, Kommentare und Sprachclips, um den Kontext zu erfassen und zusammenzuarbeiten

Vernetzte Suche: Finden Sie sofort alles – Aufgaben, Dokumente, Chats oder Dateien – in Ihrem gesamten Workspace und in integrierten Apps, sodass Ihr zweites Gehirn immer griffbereit ist

Vorteile

Flexible Organisation: Hochgradig anpassbar mit verschiedenen Ansichten und Hierarchien, um jede Art von Informationen zu speichern

Praktisches Wissen: Integriert Notizen direkt in Aufgaben und Projekte und setzt Ideen in die Tat um

Einfaches Abrufen: Leistungsstarke Such- und Verknüpfungs-Features helfen Ihnen, Informationen schnell zu finden und miteinander zu verbinden

ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln muss und weniger Add-On-Tools benötigt. Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung weniger mühsam. Das Update vom März 2025 hat Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und eine KI-gestützte Zeitblockierung hinzugefügt; Gantt-Diagramme laden spürbar schneller und behalten den Zoom-Level bei. Alles in einem Workspace. Wir führen agile Sprints durch, veröffentlichen Dokumente und verwalten OKRs, ohne zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Native Integrationen (Slack, Drive, GitHub) lassen sich schnell einrichten. Detaillierte Berechtigungen + robuste Automatisierungen. Es ist einfach, Auftragnehmern nur Lesezugriff zu gewähren oder mehrstufige Workflows als Auslöser zu verwenden, wenn sich ein Status ändert.

ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln muss und weniger Add-On-Tools benötigt. Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung weniger mühsam. Das Update vom März 2025 hat Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und eine KI-gestützte Zeitblockierung hinzugefügt; Gantt-Diagramme laden spürbar schneller und behalten den Zoom-Level bei. Alles in einem Workspace. Wir führen agile Sprints durch, veröffentlichen Dokumente und verwalten OKRs, ohne zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Native Integrationen (Slack, Drive, GitHub) lassen sich schnell einrichten. Detaillierte Berechtigungen + robuste Automatisierungen. Es ist einfach, Auftragnehmern nur Lesezugriff zu gewähren oder mehrstufige Workflows als Auslöser zu verwenden, wenn sich ein Status ändert.

Nachteile

Kann komplex sein: Eine überwältigende Vielfalt an Features kann den Einstieg erschweren

Was mir an ClickUp nicht gefällt, ist, dass es manchmal etwas kompliziert sein kann, zum Beispiel beim Setup der Dashboards oder bei anderen Features, die mehr Einstellungen erfordern. Ich habe mich langsam eingearbeitet, aber ich habe immer das Gefühl, dass es viele Elemente der App gibt, die ich noch lernen und besser beherrschen muss.

Was mir an ClickUp nicht gefällt, ist, dass es manchmal etwas kompliziert sein kann, zum Beispiel beim Setup der Dashboards oder bei anderen Features, die mehr Einstellungen erfordern. Ich habe mich langsam eingearbeitet, aber ich habe immer das Gefühl, dass es viele Elemente der App gibt, die ich noch lernen und besser beherrschen muss.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 3.000 Bewertungen)

💡Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie KI zum Notieren nutzen können. Wenn Sie speziell bei Meetings Probleme haben, haben wir hier etwas für Sie. 👇🏼

2. Notion

Notion ist eine der vielseitigen Second-Brain-Apps, die sich an individuelle Workflows anpasst. Nutzen Sie diesen zentralen Space für Notizen, Organisation, Aufgabenmanagement, konzentriertes Schreiben und persönliche Weiterentwicklung, um Ihre Konzentration zu verbessern.

Notieren Sie sich schnell Notizen, Ideen, Listen mit Dingen, die zu erledigen sind, oder Erinnerungen von überall aus. Die App bietet Ihnen uneingeschränkte Flexibilität bei der Organisation dieser Notizen, sodass Sie sie jederzeit ganz einfach abrufen können.

Am besten geeignet für

Erstellen Sie hochgradig anpassbare, vernetzte Workspaces für nahezu jede Art von Informationen oder Projekten

Idealer Anwendungsfall

Zentralisieren Sie Notizen, Ideen, Dokumente und Ressourcen

Organisieren Sie Aufgaben, Zeitleisten und die Zusammenarbeit im Team

Erstellen Sie flexible Systeme für die Nachverfolgung von allem, von Gewohnheiten bis hin zu Beständen

Die besten Features von Notion

Notion AI: Generieren Sie Ideen für Ihre Arbeit und schreiben Sie schneller mit KI Generieren Sie Ideen für Ihre Arbeit und schreiben Sie schneller mit KI

Unbegrenzte Notizen : Schreiben Sie so viel Sie wollen, ganz ohne Limite

Zentrale Organisation: Führt alle Ihre wichtigen Dinge auf einer Plattform zusammen. Ob Notizen, Budgets, Aufgaben oder Rezepte – Sie können ein individuell anpassbares Führt alle Ihre wichtigen Dinge auf einer Plattform zusammen. Ob Notizen, Budgets, Aufgaben oder Rezepte – Sie können ein individuell anpassbares Wissensmanagement-tool erstellen, das sich Ihrem Denkprozess anpasst.

Verfügbarkeit auf Plattformen und Geräten: Notion ist für Mobilgeräte auf iOS und Android sowie für Desktop-PCs auf Mac und Windows verfügbar und bietet den Notion Web Clipper, der mit den Browsern Chrome, Safari und Firefox kompatibel ist.

Vorteile

Äußerst flexibel: Anpassbar an jeden Organisationsstil

Vernetzt: Einfaches Verknüpfen von Notizen, Datenbanken und Seiten

All-in-one: Kombiniert Notizen, Dokumente, Wikis und Projektmanagement

Ich finde es einfach großartig, wie anpassbar die App ist. Wir arbeiten mit vielen Clients zusammen und können Notion für alle ihre Geschäfte benutzerdefiniert anpassen.

Ich finde es einfach großartig, wie anpassbar die App ist. Wir arbeiten mit vielen Clients zusammen und können Notion für alle ihre Geschäfte benutzerdefiniert anpassen.

Nachteile

Steile Lernkurve: Kann für Anfänger überwältigend sein

Limite im Offline-Modus: In einigen Fällen schlechter oder gar kein Offline-Zugriff

Leistungsprobleme: Kann bei sehr großen Workspaces langsamer werden

Es dauert lange, bis man den Dreh raus hat. Ich musste Vorlagen herunterladen und mir unzählige Videos ansehen, um das Programm voll auszuschöpfen.

Es dauert lange, bis man den Dreh raus hat. Ich musste Vorlagen herunterladen und mir unzählige Videos ansehen, um das Programm voll auszuschöpfen.

Preise für Notion

Free Forever

Plus : 12 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft : 24 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 4.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.917 Bewertungen)

3. Google Keep

Google Keep ist eine Notiz-App, die zum Schreiben, Erstellen von Listen und Organisieren Ihrer Gedanken entwickelt wurde; sie eignet sich hervorragend zum Einrichten effektiver Erinnerungen. Außerdem ermöglicht sie das einfache Freigeben von Notizen mit Bildern und Audio. Mit Millionen von Benutzern ist Keep die erste Wahl für alle, die farbenfrohe Notizen mögen, und bietet einen Bereich bunter Beschreibungen, um Ihre Dokumente effizient zu organisieren und zu ordnen.

Am besten geeignet für

Schnelle, spontane Notizen, Checklisten und visuelle Erinnerungen, die geräteübergreifend für die Synchronisierung verwendet werden

Idealer Anwendungsfall

Notieren Sie flüchtige Ideen, Gedanken und kurze Erinnerungen

Erstellen Sie Einkaufslisten, To-do-Listen und Checklisten für das Packen

Erfassen Sie unterwegs Weblinks, Bilder mit Text und Sprachnotizen

Behalte die besten Features

Einfache Benutzeroberfläche: Einfach zu bedienen für schnelle Notizen ohne Ablenkungen

Farbcodierung & Beschreibungen: Organisieren Sie Notizen visuell, um sie leicht zu identifizieren

Erinnerungen: Richten Sie zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen für Notizen ein

Bild-zu-Text (OCR): Extrahieren Sie Text aus Fotos, um Inhalte durchsuchbar zu machen

Sprachnotizen mit Transkription: Nehmen Sie Ihre Gedanken auf und lassen Sie sie automatisch in Text umwandeln

Google Workspace-Integration: Verschieben Sie Notizen ganz einfach in Google Docs oder verknüpfen Sie sie mit anderen Google-Diensten

Vorteile

Schnelle Erfassung: Auf Geschwindigkeit ausgelegt, ideal für spontane Gedanken

Hervorragende Verfügbarkeit: Auf allen gängigen Plattformen und Geräten verfügbar

Gut für Checklisten: Einfach und effektiv für die Verwaltung grundlegender Listen, die zu erledigen sind

Google Keep ist die günstigste Möglichkeit, Aktivitäten festzuhalten und Listen zu erstellen, um Dinge zu erledigen. Ich kann den Fortschritt verfolgen, indem ich die Kästchen abhake. Zur Bearbeitung kann ich auch Hintergründe ändern. Die Anmeldung auf mehreren Geräten funktioniert reibungslos; ich kann mein Pixel-Smartphone und meinen PC zusammen oder getrennt nutzen, aber das Ergebnis der Echtzeit-Synchronisierung bleibt immer gleich.

Google Keep ist die günstigste Möglichkeit, Aktivitäten festzuhalten und Listen mit Dingen zu erledigen zu erstellen. Ich kann den Fortschritt verfolgen, indem ich die Kästchen abhake. Zur Bearbeitung kann ich auch Hintergründe ändern. Die Anmeldung auf mehreren Geräten funktioniert reibungslos; ich kann mein Pixel-Smartphone und meinen PC zusammen oder getrennt nutzen, aber das Ergebnis der Echtzeit-Synchronisierung bleibt immer gleich.

Nachteile

Eingeschränkte Formatierung: Es fehlen Rich-Text-Formatierungen wie Fettdruck, Kursivschrift oder Überschriften innerhalb der Notizen

Keine verschachtelte Organisation: Verwendet nur Beschreibungen; keine Ordner oder echte hierarchische Organisation

Einfache Suche: Es gibt zwar eine Suchfunktion, aber es fehlen erweiterte Filteroptionen oder eine kontextbezogene Suche.

Keine Verknüpfungen zwischen Notizen: Es ist nicht möglich, auf einfache Weise interne Verknüpfungen zwischen Ihren eigenen Notizen zu erstellen, um eine Verbindung zwischen einer vernetzten Wissensdatenbank und Ihrer eigenen Wissensdatenbank aufzubauen

Mir gefällt nicht, dass die Organisationsmöglichkeiten begrenzt sind. Gott sei Dank gibt es Tagging und Farbcodierung, aber es kann unübersichtlich wirken bei der Nachverfolgung mehrerer QA-Aufgaben.

Mir gefällt nicht, dass die Organisationsmöglichkeiten begrenzt sind. Gott sei Dank gibt es Tags und Farbcodierung, aber es kann unübersichtlich wirken bei der Nachverfolgung mehrerer QA-Aufgaben.

Preise anzeigen

Kostenlos mit einem einfachen Google-Konto

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend eigenständige Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

4. Workflowy

Workflowy ist eine webbasierte Notiz-App, die das Erstellen von Notizen durch ihre übersichtliche und flexible Benutzeroberfläche vereinfacht und es Ihnen ermöglicht, Ideen schnell und intuitiv zu organisieren.

Die App funktioniert hervorragend offline und unterstützt die Weiterentwicklung Ihrer Ideen nahtlos, sobald Sie mit dem Internet verbunden sind. Die verschachtelten Listen von Workflowy sind das Highlight – erstellen Sie Aufzählungen mit beliebig vielen Ebenen, um die Komplexität Ihrer Ideen oder Listen zu strukturieren.

Am besten geeignet für

Einzelpersonen und Teams, die ihre Gedanken, Notizen und Ideen in einem einfachen, unbegrenzt verschachtelten Format organisieren möchten

Idealer Anwendungsfall

Brainstorming und Strukturierung komplexer Ideen oder Projekte

Erstellen Sie flexible Listen zum Zu erledigen und verwalten Sie persönliche Aufgaben

Entwürfe für Artikel, Bücher oder Präsentationen schreiben

Die besten Features von Workflowy

Unbegrenzte Verschachtelung: Organisieren Sie Informationen in endlos ein- und ausklappbaren Aufzählungspunkten

Einfache Benutzeroberfläche: Ein minimalistisches Design, das den Fokus auf den Inhalt legt, ohne Ablenkungen

Spiegelknoten: Duplizieren Sie einen Aufzählungspunkt, damit er an mehreren Stellen erscheint, und halten Sie die Synchronisierung aufrecht

Tagging und Filtern: Verwenden Sie #Hashtags und @Erwähnungen, um Inhalte zu kategorisieren und bestimmte Elemente schnell zu finden

Globale Suche: Finden Sie jedes beliebige Element in Ihrem gesamten Workflowy-Konto

Tastatur-Verknüpfungen: Effiziente Navigation und Bearbeitung für Power-Benutzer

Vorteile

Extreme Einfachheit: Leicht zu erlernen und zu bedienen für grundlegende Gliederungen

Fokusorientiert: Blendet Komplexität aus, sodass Sie sich jeweils auf eine Idee konzentrieren können

Schnelle Erfassung: Hervorragend geeignet, um Gedanken schnell und strukturiert festzuhalten

Äußerst flexibel: Anpassbar für Notizen, Aufgaben, Texte oder Projektentwürfe

Ich finde es toll, dass Alles nur aus Aufzählungspunkten besteht. Aufzählungspunkte sind die Art und Weise, wie ich normalerweise Notizen mache, und Workflowy ermöglicht es mir, dies noch effizienter zu tun.

Ich finde es toll, dass Alles nur aus Aufzählungspunkten besteht. Aufzählungspunkte sind die Art und Weise, wie ich normalerweise Notizen mache, und Workflowy ermöglicht es mir, dies noch effizienter zu tun.

Nachteile

Eingeschränkter Rich-Text: Es fehlen erweiterte Formatierungsoptionen wie Fettdruck, Kursivschrift oder unterschiedliche Schriftarten mit unterschiedlichen Größen, die über die grundlegenden Formatierungsmöglichkeiten hinausgehen.

Keine Datenbank-Features: Es können keine Tabellen, Beziehungen oder komplexen Datenstrukturen wie bei Notion erstellt werden

Schwache Zusammenarbeit: Das Freigeben ist zwar möglich, doch die Apps sind nicht für eine intensive Teamzusammenarbeit ausgelegt, wie es bei speziellen Tools für Projektmanagement der Fall ist.

Visuelle Monotonie: Das einheitliche Format für die Gliederung könnte für manche Benutzer visuell ein Limit darstellen

Das Problem, das ich bei Workflowy festgestellt habe, ist, dass es nicht sehr hilfreich ist, für Alles nur Aufzählungspunkte zu haben, wenn man große Textabschnitte, Bilder und andere Inhalte speichern möchte. Ich empfand dies als ziemlich einschränkend für meinen Workflow.

Das Problem, das ich bei Workflowy festgestellt habe, ist, dass es nicht sehr hilfreich ist, für Alles nur Aufzählungspunkte zu haben, wenn man große Textabschnitte, Bilder und andere Inhalte speichern möchte. Ich empfand dies als ziemlich einschränkend für meinen Workflow.

Preise für Workflowy

Free Forever

Pro: 8,99 $ pro Monat

Workflowy-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Zu erledigen ist es für eine KI erforderlich, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat es Nutzern jedoch ermöglicht, über unsere Plattform bis zu fünf oder mehr Apps zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach auf freie Zeitfenster in Ihrem Kalender verteilt werden können. Über ClickUp Brain können Sie zudem benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschiede dich von unnötiger Arbeit!

5. Craft

Die nahtlose Benutzeroberfläche von Craft umfasst Features wie tägliche Notizen, gemeinsame Dokumente, Wikis, Integrationen, umfangreiche Link-Vorschauen, KI-Schreibhilfe, Kommentare und Reaktionen.

Craft revolutioniert die Zusammenarbeit im Team und das Erstellen von Notizen, indem es strukturierte tägliche Updates zusammenführt, Prioritäten abstimmt und Hindernisse beseitigt – alles an einem Ort. Es ist ein zentraler hub für Teams, um Notizen zu machen und Aufgaben, Ideen und Herausforderungen über verschiedene Projekte hinweg zu verfolgen.

Am besten geeignet für

Einzelpersonen und Teams, die visuelle und miteinander verknüpfte Dokumente und Notizen erstellen müssen und dabei Wert auf ein flüssiges Schreib- und Organisationserlebnis legen, insbesondere innerhalb des Apple-Ökosystems

Idealer Anwendungsfall

Verfassen Sie detaillierte Dokumente, Berichte und Inhalte mit umfangreichen visuellen Elementen

Erstellen Sie eine persönliche Wissensdatenbank oder einen digitalen Garten mit miteinander verknüpften Notizen

Gemeinsame Erstellung und Freigabe von Dokumenten für kleine Teams

Tägliches Tagebuchschreiben und Verwaltung von Aufgaben in einer optisch ansprechenden Benutzeroberfläche

Die besten Features

Blockbasierter Editor: Erstellen und ordnen Sie Inhalte in flexiblen Blöcken an, darunter Text, Bilder, Dateien und eingebettete Inhalte

Verknüpfte Seiten: Verknüpfen Sie Dokumente und Blöcke ganz einfach miteinander, um eine enge Verbindung zwischen den Wissensbereichen zu schaffen

Ansprechendes Design & Styling: Bietet umfangreiche Formatierungsoptionen, benutzerdefinierte Stile und ästhetisch ansprechende Layouts

Daily Notes: Ein eigener Bereich für kurze Notizen, Tagebucheinträge und die Nachverfolgung täglicher Aufgaben

Native Apps: Hervorragende Leistung und Offline-Fähigkeiten auf allen Apple-Geräten (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) und Windows

KI-Assistent: Integrierte KI für Brainstorming, Zusammenfassungen und Unterstützung beim Schreiben

Spiegelknoten/Blöcke: Duplizieren Sie einen Block oder eine Seite, damit diese an mehreren Speicherorten angezeigt werden, wobei die Synchronisierung der Änderungen automatisch durchgeführt wird

Leistungsstarke Exportoptionen: Exportieren Sie Dokumente in verschiedenen Formaten, darunter PDF, Markdown und Web

Vorteile

Optisch beeindruckend: Erstellt ästhetisch ansprechende und präsentationsreife Dokumente

Flüssiges Schreibgefühl: Der blockbasierte Editor macht das Schreiben und Organisieren intuitiv

Hervorragende native Apps: Schnelle und zuverlässige Leistung, insbesondere auf Apple-Geräten

Starke Verknüpfungen: Erstellen Sie ganz einfach ein Netz aus miteinander verknüpftem Wissen

Craft ist hübsch. Und ich benutze es jeden Tag. Als jemand, dessen Job darin besteht, Notiz-Software an Hochschullehrer zu vermitteln, die ehrlich gesagt lieber in die entgegengesetzte Richtung rennen würden, als sich mit etwas allzu Technischem zu beschäftigen, kann ich dir sagen: Craft ist ein Juwel. Ich zeige es einem Dozenten oder Kollegen, und ich bekomme jedes Mal die gleiche Reaktion: Sie starren mit großen Augen auf den Bildschirm und sagen: „Wow, das sieht ja so … einfach aus? Und hübsch?“ Und dann legen sie los – formatieren Text, organisieren Ideen, und plötzlich sind sie hingerissen von einer Notiz-App. Ja, wirklich hingerissen.

Craft ist hübsch. Und ich benutze es jeden Tag. Als jemand, dessen Job darin besteht, Notiz-Software an Hochschullehrer zu vermitteln, die ehrlich gesagt lieber in die entgegengesetzte Richtung rennen würden, als sich mit etwas allzu Technischem zu beschäftigen, kann ich dir sagen: Craft ist ein Juwel. Ich zeige es einem Dozenten oder Kollegen, und ich bekomme jedes Mal die gleiche Reaktion: Sie starren mit großen Augen auf den Bildschirm und sagen: „Wow, das sieht ja so … einfach aus? Und hübsch?“ Und dann legen sie los – formatieren Text, organisieren Ideen, und plötzlich sind sie hingerissen von einer Notiz-App. Ja, wirklich hingerissen.

Nachteile

Eingeschränkter Android-Support: Die Android-App befindet sich noch in der Entwicklung oder ist nicht so ausgereift wie die iOS-/Desktop-Version.

Kein vollwertiges Datenbank-Tool: Es fehlen die erweiterten Datenbankfunktionen (z. B. Beziehungen, komplexe Formeln) von Notion

Abonnementmodell: Für die unbegrenzte Nutzung und erweiterte Features ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich.

Kann für Teams teuer werden: Höhere Pläne für größere Teams können kostspielig sein

Craft verfügt nicht über all die ausgefallenen Features, die man in anderer Software findet, wie integrierte Datenbanken, komplexe Netzwerkverbindungen oder erweiterte Ansichten. Aber auch ohne diese Features veröffentlicht das Team hinter Craft ständig Updates in der Beta-Version. Es hört den Benutzern zu und arbeitet aktiv daran, die fehlenden Features zu verbessern.

Craft verfügt nicht über all die ausgefallenen Features, die man in anderer Software findet, wie integrierte Datenbanken, komplexe Netzwerkverbindungen oder erweiterte Ansichten. Aber auch ohne diese Features veröffentlicht das Team hinter Craft ständig Updates in der Beta-Version. Es hört den Benutzern zu und arbeitet aktiv daran, die fehlenden Features zu verbessern.

Preise

Free

Pro : 7,99 $ pro Monat

Geschäft : 14,99 $ pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen verfassen

G2 : 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💟 Wusstest du schon? In der Antike, bevor Papier weit verbreitet war, machten sich die Menschen oft Notizen auf Wachstafeln. Das waren Holzrahmen, die mit einer Schicht Wachs gefüllt waren. Man schrieb mit einem spitzen Stift auf das Wachs, und wenn man einen Fehler machte oder die Tafel wiederverwenden wollte, konnte man das Wachs einfach glattstreichen und von vorne beginnen! Es war im Grunde das wiederverwendbare Notizbuch der Antike.

6. Evernote

Evernote hilft dir dabei, deine Arbeit und dein Leben mit Notizen zu organisieren, egal wo du arbeitest. Damit kannst du dynamische Notizen mit Text, Bildern, Vorlagen und vielem mehr erstellen.

Evernote hilft dir dabei, Notizen mit Fälligkeitsdaten und Erinnerungen zu verwalten, unterstützt die papierlose Dokumentenspeicherung und lässt sich mit Google Kalender integrieren, um eine effiziente Terminplanung und kontextbezogene Notizen zu ermöglichen.

Am besten geeignet für

Teams, die eine Vielzahl von Informationsformaten erfassen, organisieren und einfach durchsuchen möchten

Idealer Anwendungsfall

Speichern Sie Seiten, Artikel und Recherchen mit einem leistungsstarken Web-Clipper

Digitalisieren Sie physische Dokumente, Quittungen und handschriftliche Notizen

Zentralisieren Sie Notizen zu Meetings, Projektdetails und persönliche Ideen

Speichern von Multimedia-Notizen einschließlich Bildern, Audio und PDFs

Die besten Features von Evernote

Web Clipper: Speichern Sie ganze Seiten, Artikel oder Screenshots direkt in Evernote – mit Anmerkungen

Universal Search: Suchen Sie nach Text in Notizen, Bildern (OCR), PDFs und sogar handschriftlichen Notizen

Notizbücher & Tags: Flexibles Organisationssystem mit Notizbüchern und Tags zur Kategorisierung

Aufgaben: Fügen Sie einfache Listen zum Erledigen und Aufgaben direkt in Notizen ein und verwalten Sie diese

Kalenderintegration: Erhält eine Verbindung zu Google Kalender, um Notizen mit Ereignissen zu verknüpfen

Offline-Zugriff: Greifen Sie auch ohne Internetverbindung auf Ihre Notizen zu (kostenpflichtige Pläne)

KI-Features: KI-gestützte Suche, KI-Bearbeitung zur Unterstützung beim Schreiben, Zusammenfassung und Transkription

Dokumentenscan: Integrierter Scanner, um Papierdokumente direkt in Notizen zu digitalisieren

Vorteile

Leistungsstarke Erfassung: Hervorragend geeignet, um vielfältige Inhalte von überall her zu sammeln

Leistungsstarke Suche: Findet Informationen sogar in Bildern und PDF-Dateien

Zuverlässige Synchronisierung: Notizen auf allen Geräten verfügbar

Langjährige Geschichte: Eine ausgereifte und stabile Plattform

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Der Web Clipper und das Feature „E-Mail an den Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Der Web Clipper und das Feature „E-Mail an den Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

Nachteile

Eingeschränkte kostenlose Version: Sehr restriktiv, drängt Benutzer schnell zu kostenpflichtigen Plänen

Die Preise können hoch sein: Die kostenpflichtigen Pläne können im Vergleich zu Alternativen als teuer angesehen werden

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung: Einige Benutzer berichten von Störungen oder Verzögerungen bei der Synchronisierung

Komplexität für neue Benutzer: Kann aufgrund der vielen Features überwältigend wirken, was zu einer gewissen Einarbeitungszeit führt

Die kostenlose Version weist einige Limite bei der Gerätesynchronisierung auf, und die Premium-Pläne können für Start-ups mit knappem Budget etwas teuer sein.

Die kostenlose Version weist einige Limite bei der Gerätesynchronisierung auf, und die Premium-Pläne können für Start-ups mit knappem Budget etwas teuer sein.

Preise für Evernote

Free

Personal : 14,99 $ monatlich

Professional: 17,99 $ monatlich

Evernote-Bewertungen und -Bewertungen

G2 : 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8000 Bewertungen)

7. Reflect

Reflect bietet eine umfassende Lösung für verbesserte kognitive Prozesse und effektives Notieren. Die App bietet das Feature der sofortigen Synchronisierung von Notizen mit Rückverweisen, wodurch ein Netzwerk aus Ideen entsteht.

Reflect sorgt für Sicherheit und Effizienz bei der Notizverwaltung mit End-to-End-Verschlüsselung, Kalenderintegration, Veröffentlichung mit einem Klick und KI-Unterstützung auf Basis von GPT-4.

Am besten geeignet für

Personen, die ein vernetztes Denksystem mit täglichen Notizen, KI-Unterstützung und nahtloser Integration für das persönliche Wissensmanagement aufbauen möchten

Idealer Anwendungsfall

Schaffen Sie Verbindungen zwischen Ideen durch miteinander verknüpfte Notizen für tiefere Einblicke und ein besseres Erinnerungsvermögen

Tägliches Tagebuchschreiben, Verwaltung von Aufgaben und Brainstorming mithilfe einer grafischen Ansicht

Integrieren Sie Notizen mit Kalender-Ereignissen und externen Lesequellen wie Readwise

Sicherheit bei der Speicherung und beim Zugriff auf persönliche Gedanken dank End-to-End-Verschlüsselung

Die besten Features

Backlinked Notizen: Verknüpft Notizen automatisch miteinander und erstellt so ein visuelles Netzwerk Ihrer Gedanken

Daily Notes: Ein eigener Space für tägliche Notizen zu Gedanken, Aufgaben und Reflexionen, der mit bestimmten Daten verknüpft ist

KI-Integration: Integrierte KI, die Ihnen hilft, Texte zu verfeinern, Inhalte zusammenzufassen und Ideen zu generieren

Grafikansicht: Visualisieren Sie die Verbindungen zwischen Ihren Notizen, um Ihr Wissensnetzwerk besser zu verstehen

Kalenderintegration: Erhält eine Verbindung zu Google Kalender und Outlook, um Notizen direkt mit Ereignissen zu verknüpfen

Web Clipper: Speichern Sie Artikel und Seiten und verknüpfen Sie diese sofort mit Ihren Notizen

End-to-End-Verschlüsselung: Alle Ihre Notizen sind verschlüsselt, wodurch Datenschutz und Sicherheit gewährleistet sind

Offline-Modus: Greifen Sie auch ohne Internetverbindung auf Ihre Notizen zu und führen Sie die Bearbeitung durch

Vorteile

Starke Verbindung des Wissens: Backlinks und die grafische Ansicht schaffen ein leistungsstarkes Netzwerk aus Ideen

KI-gestützte Unterstützung: Hilft beim Schreiben, Zusammenfassen und Entwickeln von Ideen

Hervorragender Datenschutz: Bietet End-to-End-Verschlüsselung für alle Ihre Daten

Nahtlose Integration: Funktioniert gut mit Kalendern und Lese-Apps

Die minimalistische Benutzeroberfläche täuscht über die leistungsstarken Funktionen hinweg und bietet eine ablenkungsfreie Umgebung, die tiefes Nachdenken und effizientes Notieren fördert. Was Reflect wirklich auszeichnet, ist seine blitzschnelle Leistung und die nahtlose Funktion zum vernetzten Notieren, wodurch es unglaublich effizient für die Verwaltung technischer Dokumentationen und Projektnotizen ist.

Die minimalistische Benutzeroberfläche täuscht über die leistungsstarken Funktionen hinweg und bietet eine ablenkungsfreie Umgebung, die tiefes Nachdenken und effizientes Notieren fördert. Was Reflect wirklich auszeichnet, ist seine blitzschnelle Leistung und die nahtlose Funktion zum vernetzten Notieren, wodurch es unglaublich effizient für die Verwaltung technischer Dokumentationen und Projektnotizen ist.

Nachteile

Keine kostenlose Version: Für die Nutzung der App ist ein Abonnement erforderlich

Relativ neues tool: Befindet sich noch in der Entwicklung, daher sind einige erweiterte Features möglicherweise noch in Arbeit

Lernkurve für vernetztes Denken: Es kann einige Zeit dauern, bis man versteht, wie man Backlinks am besten nutzt

Weniger Fokus auf umfangreiche Formate: Legt mehr Wert auf die Verbindung als auf komplexe Dokumentgestaltung

Es ist eine ansprechend gestaltete App, die wie beschrieben funktioniert. Allerdings setzt sie eine Arbeitsweise Ihres Gehirns voraus, die meinem nicht entspricht, oder Daten und Notizen, die sich von denen unterscheiden, die ich erstelle. Sie verzichtet auf Hierarchien und Ordner und setzt stattdessen auf Verknüpfungen zwischen Notizen.

Es ist eine ansprechend gestaltete App, die wie beschrieben funktioniert. Allerdings setzt sie eine Arbeitsweise Ihres Gehirns voraus, die meinem nicht entspricht, oder Daten und Notizen, die sich von denen unterscheiden, die ich erstelle. Sie verzichtet auf Hierarchien und Ordner und setzt stattdessen auf Verknüpfungen zwischen Notizen.

Preise anzeigen

Premium: 10 $ pro Monat

Rezensionen und Bewertungen anzeigen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Obsidian

Obsidian ist eine vielseitige Notiz-App, die sich Ihren Gedanken anpasst. Während Sie Ihre digitalen Haftnotizen verfassen, passt sich die App dynamisch Ihrem Stil an, sodass Sie genau das vermitteln können, was Ihnen gerade durch den Kopf geht. Darüber hinaus können Sie mit Obsidian Notizen ganz einfach verknüpfen und mit anderen teilen. Die App unterstützt zudem Büroarbeit und Projektmanagement.

Am besten geeignet für

Einzelpersonen und Teams, die eine lokale, vernetzte Wissensdatenbank auf Basis von Markdown-Dateien im Nur-Text aufbauen möchten, wobei Kontrolle, Datenschutz und Erweiterbarkeit im Vordergrund stehen

Idealer Anwendungsfall

Erstellen Sie einen „digitalen Garten“ oder ein persönliches Wiki mit umfangreichen internen Verknüpfungen

Gründliche Recherche und akademische Notizen mit umfassendem Support für Backlinks

Anwendung der Zettelkasten-Methode zur Ideenfindung und Organisation

Benutzer, die es vorziehen, ihre Daten in lokalen Dateien statt in Cloud-basierten Lösungen zu speichern

Die besten Features von Obsidian

Lokale Markdown-Dateien: Speichert alle Notizen als Nur-Text-Markdown-Dateien auf Ihrem Gerät, wodurch die Eigentümerschaft der Daten gewährleistet und die Zukunftssicherheit gesichert ist

Bidirektionale Verknüpfungen (Backlinks): Zeigt automatisch Verbindungen zwischen Notizen an und ermöglicht so nicht-lineares Denken und das Aufdecken von Beziehungen

Grafikansicht: Visualisiert das gesamte Netzwerk Ihrer Notizen und deren Verbindungen und hilft dabei, Wissenscluster und Wissenslücken zu erkennen

Umfangreiches Plugin-Ökosystem: Ein riesiger, von der Community betriebener Marktplatz mit kostenlosen und kostenpflichtigen Plugins erweitert die Funktionalität von Obsidian (z. B. Kanban-Boards, Kalender, Spaced Repetition, Mindmaps)

Anpassbare Benutzeroberfläche: Themen, CSS-Schnipsel und flexible Fenster-Layouts ermöglichen hochgradig personalisierte Workspaces

Tägliche Notizen: Eine eigene Notiz für jeden Tag, ideal für Tagebücher, tägliche Protokolle und die Nachverfolgung von Aufgaben

Vorlagen: Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für verschiedene Arten von Notizen (z. B. Notizen zu Meetings, Buchzusammenfassungen)

Vorteile

Dateneigentümerschaft und Datenschutz: Notizen werden lokal gespeichert; keine Abhängigkeit von den Servern eines Unternehmens

Hochgradig anpassbar: Passen Sie die App mit Plugins und Designs genau an Ihren Workflow an

Robuste Verknüpfungen: Hervorragend geeignet für den Aufbau miteinander verknüpfter Wissensgraphen

Einfach zu bedienen zum Erstellen und zur Bearbeitung von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

Einfach zu bedienen zum Erstellen und zur Bearbeitung von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

Nachteile

Steile Lernkurve: Kann für Anfänger aufgrund des offenen Charakters und der vielen Optionen abschreckend sein

Keine offizielle Cloud-Synchronisierung (integriert und kostenlos): Die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten erfordert Dienste von Drittanbietern (wie Dropbox, Google Drive) oder Obsidian Sync (kostenpflichtig)

Kein Tool für die Zusammenarbeit: In erster Linie für das individuelle Wissensmanagement konzipiert; Features für die Zusammenarbeit sind begrenzt

Auch wenn ich eine Lizenz für den professionellen Gebrauch erworben habe, fehlt mir das wichtigste Feature: die Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg. Dies ist ein weiteres kostenpflichtiges Feature, das in der Standardlizenz enthalten sein sollte, anstatt eine zusätzliche monatliche Gebühr zu erfordern. Letztendlich ist es genau das, was eine breitere Nutzung und Akzeptanz von Obsidian verhindert. Markdown funktioniert zwar gut, doch gibt es gewisse Einschränkungen beim Format (keine „/“-Zeichen in Titeln). Es wäre schön, wenn es einige GenAI-Funktionen wie beispielsweise die Zusammenfassung gäbe.

Auch wenn ich eine Lizenz für den professionellen Gebrauch erworben habe, fehlt mir die wichtigste Funktion: die Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg. Dies ist ein weiteres kostenpflichtiges Feature, das in der Standardlizenz enthalten sein sollte, anstatt eine zusätzliche monatliche Gebühr zu erfordern. Letztendlich ist es genau das, was eine breitere Nutzung und Akzeptanz von Obsidian verhindert. Markdown funktioniert zwar gut, doch gibt es gewisse Einschränkungen bei der Formatierung (keine „/“-Zeichen in Titeln). Es wäre schön, wenn es einige GenAI-Funktionen wie beispielsweise die Zusammenfassung gäbe.

Preise für Obsidian

Free

Synchronisierung: 5 $ pro Monat

Veröffentlichung: 10 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

9. iCloud-Notizen

Mit Apple Notes bist du immer bereit, diese Momente der Inspiration festzuhalten. Ob auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac – die Notes-App ermöglicht mühelose Synchronisierung mit iCloud und sorgt dafür, dass deine Notizen auf allen deinen Geräten sofort verfügbar sind.

iCloud.com bietet einen Bereich mit Funktionen, darunter das Erstellen, die Bearbeitung und das Organisieren von Notizen, das Verwalten von Anhängen sowie das Freigeben von Notizen oder Ordnern.

Am besten geeignet für

Für alle, die Daten nahtlos zwischen Apple-Geräten synchronisieren und sichern möchten, insbesondere Fotos, Dateien und einfache Notizen innerhalb des Apple-Ökosystems

Idealer Anwendungsfall

Speichern Sie Fotos und Videos, um Speicherplatz auf Ihrem Gerät zu sparen und von überall darauf zugreifen zu können

Sichern Sie Ihre iPhone-/iPad-Daten für eine einfache Wiederherstellung und Gerätemigration

Synchronisierung von einfachen Notizen, Erinnerungen und Kontakten auf allen Apple-Geräten

Speichern Sie allgemeine Dateien und Dokumente für den geräteübergreifenden Zugriff über iCloud Drive

Die besten Features von iCloud

Nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem: Direkt in iOS, iPadOS und macOS integriert für automatische Synchronisierung

iCloud Drive: Speichern und greifen Sie auf Dateien und Ordner auf all Ihren Apple-Geräten und im Internet zu

iCloud Fotos: Laden Sie Ihre gesamte Foto- und Video-Bibliothek automatisch hoch und speichern Sie sie

Apple Notes: Einfache, integrierte Notiz-App, die über iCloud synchronisiert und einfache Texte, Checklisten und Anhänge unterstützt

Automatische Backups: Sichert regelmäßig Ihre iPhone-/iPad-Daten, einschließlich App-Daten, Einstellungen und Nachrichten

iCloud+ Datenschutz-Features: Enthält iCloud Private Relay (für mehr Privatsphäre beim Surfen in Safari), „Meine E-Mail-Adresse verbergen“ und Support für HomeKit Secure Video

Vorteile

Müheloses Setup: Lässt sich automatisch mit Ihrer Apple-ID und Ihren Geräten integrieren

Zuverlässige Synchronisierung: Im Allgemeinen robuste Synchronisierung in Echtzeit zwischen Apple-Produkten

Hoher Datenschutz: Die Daten werden verschlüsselt, und iCloud+ bietet erweiterte Datenschutz-Features

Kostengünstig für Apple-Benutzer: Oft im Apple One-Paket enthalten und der Basisspeicher ist erschwinglich

Die Sicherheit ist mit Abstand die beste, der Zugriff auf Ihren Speicher in Echtzeit ist ein zusätzlicher Vorteil, die Möglichkeit, Daten aus vielen Jahren mühelos durchzugehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihre Daten verloren gehen könnten, die Synchronisation zwischen Geräten – und ganz persönlich muss man sich nie Sorgen machen, dass man nicht genug Speicherplatz für Fotos hat: Abonnieren Sie ein iCloud-Paket und fotografieren Sie kostenlos.

Die Sicherheit ist mit Abstand die beste, der Zugriff auf Ihren Speicher in Echtzeit ist ein zusätzlicher Vorteil, die Möglichkeit, Daten aus vielen Jahren mühelos durchzugehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihre Daten verloren gehen könnten, die Synchronisation zwischen Geräten – und ganz persönlich muss man sich nie Sorgen machen, dass man nicht genug Speicherplatz für Fotos hat: Abonnieren Sie ein iCloud-Paket und fotografieren Sie sorgenfrei.

Nachteile

Eingeschränkte Funktionen auf Nicht-Apple-Geräten: Die beste Erfahrung bietet das Apple-Ökosystem; Windows- und Webzugriff sind eher eingeschränkt

Grundlegende Notizfunktionen: Apple Notes ist zwar einfach, verfügt jedoch nicht über erweiterte Features wie Backlinks, umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten oder komplexe Datenbanken, wie sie in speziellen Second-Brain-Apps zu finden sind.

Kein echtes Wissensgraph: Es fehlen Features, um Notizen vernetzt miteinander zu verknüpfen und so Ideen zu entdecken

Nur 5 GB sind kostenlos. Für mehr Space musst du bezahlen. Funktioniert am besten mit Apple – unter Windows oder Android nicht so gut

Nur 5 GB sind kostenlos. Für mehr Speicherplatz musst du bezahlen. Funktioniert am besten mit Apple – unter Windows oder Android nicht so gut

iCloud-Preise

50 GB : 0,99 $

200 GB : 2,99 $

2 TB : 9,99 $

6 TB : 29,99 $

12 TB: 59,99 $

iCloud-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 1800 Bewertungen)

10. Roam Research

Roam Research ist eine Notiz-App, die dir dabei hilft, Dokumente zu verfassen und zu recherchieren, während du Informationen in einer Graphdatenbank sammelst.

Es begann als tool, das Doktoranden dabei helfen sollte, ihre komplexen Dissertationen zu strukturieren und zu verfassen.

Im Gegensatz zu anderen Apps für das „zweite Gehirn“ dient Roam Research eher als technologisch forschungsbasiertes tool. Es verfügt zwar nicht über Vorlagen, bietet aber großartige Möglichkeiten, Notizen zu verbinden und ein „zweites Gehirn“ aufzubauen.

Am besten geeignet für

Verbinden Sie Ideen durch bidirektionale Verknüpfungen und tägliche Notizen und fördern Sie so nichtlineares Denken und Entdeckungen für Wissensarbeiter und Forscher

Idealer Anwendungsfall

Tägliches Tagebuchschreiben und Reflexion zum Aufbau eines persönlichen Wissensgraphen

Recherche und wissenschaftliches Schreiben, Verknüpfung von Quellen, Konzepten und Argumenten

Brainstorming und Strukturierung komplexer Projekte anhand einer sich entwickelnden Gliederung

Die besten Features von Roam Research

Bidirektionale Verknüpfungen: Erstellt automatisch Verbindungen zwischen Seiten (Notizen), sodass Sie zwischen verknüpften Ideen sowohl vorwärts als auch rückwärts navigieren können

Daily Notes: Eine eigene Seite für jeden Tag, die als zentraler Eintragspunkt dient, um Gedanken und Aufgaben festzuhalten und mit anderen Notizen zu verknüpfen

Blockbasierter Editor: Alles ist ein Block, was eine detaillierte Organisation, Einbettung und Verlinkung einzelner Informationen ermöglicht

Grafikübersicht: Visualisiert das gesamte Netzwerk Ihrer Notizen und zeigt, wie Konzepte miteinander verbunden sind

Seitenverweise & Blockverweise: Verknüpfen Sie direkt mit ganzen Seiten oder bestimmten Text-Blöcken innerhalb anderer Notizen

Abfragen: Leistungsstarke Suchfunktion, mit der Sie dynamische Abfragen erstellen können, um verwandte Blöcke und Seiten anhand bestimmter Kriterien abzurufen

Seitenleiste: Halten Sie mehrere Seiten nebeneinander geöffnet, um leicht Querverweise zu erstellen und die Bearbeitung durchzuführen

Vorteile

Leistungsstarke Ideenverbindung: Bidirektionale Verbindungen und die grafische Ansicht sind hervorragend geeignet, um Beziehungen zwischen Gedanken sichtbar zu machen

Nichtlineares Denken: Fördert organisches Wissenswachstum statt starrer Hierarchien

Tastaturorientiert: Effizient für Benutzer, die Tastaturnavigation und Verknüpfungen bevorzugen

Verknüpfte Notizen, auf allen deinen Geräten zugänglich und direkt im Browser.

Verknüpfte Notizen, auf allen deinen Geräten zugänglich und direkt im Browser.

Nachteile

Hoher Preis: Deutlich teurer als viele andere Notiz- oder Second-Brain-Apps

Leistungsprobleme: Kann manchmal langsam oder fehlerhaft sein, insbesondere bei sehr großen Diagrammen

Kein Offline-Modus: Für den Zugriff auf und die Bearbeitung von Notizen ist eine Internetverbindung erforderlich

Die Integration in unsere täglich genutzte Software war etwas schwierig.

Die Integration in unsere täglich genutzte Software war etwas schwierig.

Preise für Roam Research

Pro : 15 $ pro Monat

Believer: 500 $ für 5 Jahre

Bewertungen und Rezensionen zu Roam Research

Capterra : Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Weitere Second-Brain-Apps

Suchen Sie nach etwas Besonderem? Hier sind noch weitere Second-Brain-Apps, die Ihnen helfen, die richtige Wahl zu treffen:

Mem.ai ist eine KI-gestützte Notiz-App, die als selbstorganisierendes „zweites Gehirn“ fungiert. Sie versieht Ihre Notizen automatisch mit Tags und erstellt Verbindungen zwischen ihnen, sodass relevante Informationen genau dann wieder auftauchen, wenn Sie sie brauchen. Mit schneller Erfassung, intelligenter Suche und integrierter Zusammenarbeit hilft Mem Einzelpersonen und Teams dabei, ihr Wissen fließen zu lassen, ohne dass Unordnung entsteht.

Tana ist ein persönliches Wissensmanagementsystem der nächsten Generation, das strukturierte Daten mit freiem Denken verbindet. Mit täglichen Notizen, Live-Abfragen und einer tagbasierten Organisation hilft Tana den Benutzern dabei, ein dynamisches, lebendiges Gedächtnissystem aufzubauen, in dem Informationen fließend und mit einer Verbindung zu anderen Informationen bleiben und zum richtigen Zeitpunkt leicht abrufbar sind.

Logseq ist ein Outliner, bei dem Datenschutz an erster Stelle steht. Er nutzt bidirektionale Verknüpfungen und eine grafische Benutzeroberfläche, um Benutzern beim Aufbau eines vernetzten Wissensgraphen zu helfen. Logseq wurde für lokal orientierte Workflows entwickelt und unterstützt Aufgaben, tägliche Tagebucheinträge sowie die Bearbeitung von Markdown-Dateien. Damit ist es ideal für Denker, die die volle Kontrolle über ihr zweites Gehirn haben möchten.

Heptabase ist eine visuelle Second-Brain-App, mit der Benutzer Ideen mithilfe von Karten und Whiteboards strukturieren können. Sie unterstützt recherchielastige Workflows, indem sie es Ihnen ermöglicht, Gedanken, Literatur und Fragen räumlich zu organisieren, und hilft Ihnen so, Verbindungen zwischen Notizen in einem sehr visuellen, nicht-linearen Format zu erkennen.

Amplenote vereint Aufgaben, Notizen und Backlinks in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Mit intelligenter Priorisierung, End-to-End-Verschlüsselung und flexiblen Verknüpfungen dient Amplenote als produktivitätsorientiertes „zweites Gehirn“ für alle, die Projekte und Wissen an einem einzigen Ort verwalten möchten.

RemNote führt Notizen mit Lernkarten nach dem Spaced-Repetition-Prinzip zusammen, um Benutzern zu helfen, Wissen langfristig zu behalten. Die App ist ideal für Schüler, Lehrer und lebenslang Lernende, die sich ein zweites Gehirn aufbauen möchten, das Ideen nicht nur speichert, sondern sie im Laufe der Zeit durch aktives Abrufen auch festigt.

Dendron ist ein auf Markdown basierendes Wissensmanagement-Tool, das in Visual Studio Code integriert ist. Es bietet hierarchische Notizen, Schema-Unterstützung und leistungsstarke Suchfunktionen – perfekt für Entwickler und technische Benutzer, die große, strukturierte Second-Brain-Systeme innerhalb ihrer IDE erstellen.

Supernotes ist eine kollaborative Plattform zum Erstellen von Notizen, die auf kleinen, miteinander verknüpften Karten basiert. Sie ermöglicht es Benutzern, Wissen schnell zu erfassen, zu verknüpfen und zu organisieren, während sie in Echtzeit zusammenarbeiten. Dank des kartenbasierten Formats lässt sich ein übersichtliches, klar strukturiertes „zweites Gehirn“ ganz einfach pflegen.

ClickUp: Ihre „Second Brain“-App zum Notieren von Notizen

Zwar hat das klassische Notieren von Ideen in physischen Notizbüchern durchaus seinen Reiz, doch besteht dabei immer die Gefahr, dass sie verloren gehen. Der Vorteil einer „Second Brain“-App liegt darin, dass sie Ihre Ideen und Aufgaben an einem zentralen Speicherort sichert und Ihnen so die Sorge um den Verlust nimmt.

Im Laufe der Jahre lassen unsere kognitiven Fähigkeiten mit der Zeit immer mehr nach, während sich Privat- und Berufsleben miteinander verflechten. Wir sammeln berufliches Fachwissen, kreative Durchbrüche und Ideen, die im Laufe unseres Lebens dokumentiert und gespeichert werden müssen.

Sie können Ihrem „zweiten Gehirn“ dankbar sein, wenn Sie innerhalb von Minuten auf diese jahrzehntelange Arbeit zugreifen können.

ClickUp bietet einen sicheren Speicherort für Ihre Gedanken und Aufgaben und verfügt darüber hinaus über zahlreiche Funktionen zur Steigerung der Produktivität. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus!