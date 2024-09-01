Wie Sie die Arbeit der linken und rechten Gehirnhälfte für Ihr Team nutzen können

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Anna aus der Buchhaltung so gut mit Tabellen umgehen kann, während Derek aus dem Bereich Design die besten Moodboards für unkonventionelle Marketingkampagnen erstellt?

Die Theorie der Dominanz der linken Gehirnhälfte gegenüber der rechten Gehirnhälfte könnte diese Unterschiede aufklären. Das Verständnis dieser kognitiven Tendenzen kann Ihnen helfen, die unterschiedlichen Stärken Ihres Teams zu nutzen und die Produktivität insgesamt zu steigern.

In diesem Beitrag befassen wir uns mit der Hypothese von der linken und rechten Gehirnhälfte, ihren Auswirkungen auf den Arbeitsplatz und der Frage, wie Sie beide Gehirnhälften für maximale Effizienz nutzen können.

**Der Mythos "Linke Gehirnhälfte vs. rechte Gehirnhälfte" - Was bedeutet er?

Als Roger Sperry 1981 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine bahnbrechenden Arbeiten über die funktionelle Spezialisierung der Gehirnhälften erhielt, ahnte er nicht, dass seine Forschungen ein kulturelles Phänomen auslösen würden, das jahrzehntelang anhalten würde.

Sperrys Forschungen an Split-Brain-Patienten führten zu der Idee, dass die beiden Hemisphären des Gehirns für unterschiedliche Funktionen und Denkweisen zuständig sind.

Diese Theorie besagt:

Die linke Hemisphäre ist für das logische, analytische und sequentielle Denken zuständig

Die rechte Hemisphäre steuert kreatives, intuitives und ganzheitliches Denken

Doch bevor Sie sich selbst (oder Ihre Kollegen) in Schubladen stecken, sollten Sie wissen, dass die Vorstellung, Menschen seien strikt "links-" oder "rechtshirnig", eine grobe Vereinfachung darstellt. Die moderne Neurowissenschaft hat gezeigt, dass bei den meisten kognitiven Aufgaben sowohl die linke als auch die rechte Gehirnhälfte zusammenarbeiten.

A 2013 durchgeführte Studie der Universität von Utah analysierte Gehirnscans von mehr als 1.000 Menschen und fand keine Hinweise auf eine Dominanz einer Hemisphäre gegenüber der anderen.

Es ist absolut richtig, dass einige Funktionen des Gehirns in der einen oder der anderen Gehirnhälfte ablaufen. Die Sprache ist eher auf der linken Seite angesiedelt, die Aufmerksamkeit eher auf der rechten. Aber die Menschen neigen nicht dazu, ein stärkeres links- oder rechtsseitiges Gehirnnetzwerk zu haben.

Jeff Anderson, MD, PhD

Auch wenn Menschen nicht strikt links- oder rechtshirnig sind, können sie Stärken in bestimmten kognitiven Funktionen haben, die einer Seite zugeordnet werden. Das Verständnis dieser Tendenzen kann uns dabei helfen, verschiedene Denkstile zu schätzen und die

mentale Blöcke

und schaffen ausgeglichenere, effektivere Teams.

👀 Fun Fact

Einsteins Gehirn, das nach seinem Tod konserviert und untersucht wurde, wies ein ungewöhnlich gut entwickeltes Corpus Callosum auf - das Bündel von Nervenfasern, das die beiden Gehirnhälften verbindet. Wissenschaftler glauben, dass dies zu seiner außergewöhnlichen Fähigkeit beigetragen haben könnte, sowohl analytisch als auch kreativ zu denken.

Welche Aufgaben erledigen die rechte und die linke Gehirnhälfte zu?

Obwohl das Gehirn als integriertes Ganzes arbeitet, werden im Folgenden die Aufgaben aufgeführt, die typischerweise den beiden Gehirnhälften zugewiesen werden:

Die linke Gehirnhälfte steuert die Funktionen von:

Sprachverarbeitung und -produktion

Logisches Denken

Kritisches Denken

Zahlen und Mathematik

Aufeinanderfolge und Reihenfolge

Feinmotorische Fähigkeiten

Die rechte Gehirnhälfte steuert:

Visuelle und räumliche Verarbeitung

Erkennung und Ausdruck von Gefühlen

Intuition und Einsicht

Kreativität und Vorstellungskraft

Ganzheitliches Denken

Wertschätzung von Musik

Ein faszinierendes Beispiel aus der Praxis, wie diese Funktionen zusammenwirken, ist der Fall von Dr. Jill Bolte Taylor, einer Neuroanatomin, die einen Schlaganfall in ihrer linken Hemisphäre erlitt. In ihrem Buch My Stroke of Insight (Mein Schlaganfall der Einsicht) beschreibt sie, wie der vorübergehende Ausfall der Funktionen ihrer linken Gehirnhälfte zu einem intensiveren Erleben der rechten Gehirnhälfte führte, was das komplizierte Gleichgewicht zwischen den beiden Hemisphären verdeutlicht.

Linke Gehirnhälfte vs. rechte Gehirnhälfte - Eigenschaften am Arbeitsplatz

Das Verständnis der Eigenschaften der linken und rechten Gehirnhälfte kann helfen, individuelle Stärken zu erkennen und ausgewogenere Teams zu bilden. Im Folgenden wird erläutert, wie sich diese Tendenzen am Arbeitsplatz manifestieren können:

Dominante Eigenschaften der linken Gehirnhälfte:

Detailorientiert und organisiert Ausgezeichnete Befolgung von Verfahren und Zeitplänen Ausgeprägte analytische und problemlösende Fähigkeiten Vorliebe für Fakten und Daten Gute Zeiteinteilung und Einhaltung von Fristen

Dominante Eigenschaften der rechten Gehirnhälfte:

Kreativ und phantasievoll Fähig, das große Ganze zu sehen Intuitive Entscheidungsfindung Starke emotionale Intelligenz Begabung für visuelle und räumliche Aufgaben

Diese Eigenschaften stehen oft in Zusammenhang mit bestimmten Berufen. Zum Beispiel wird von Personen in den MINT-Feldern erwartet, dass sie mit der linken Gehirnhälfte denken, während diejenigen in den Kunst- und Geisteswissenschaften eher rechtshirnige Eigenschaften haben.

Wie Sie sich denken können, erfordern die meisten Berufe jedoch eine Kombination aus Fähigkeiten der linken und rechten Gehirnhälfte. Instanz braucht ein erfolgreicher Vermarkter sowohl analytische Fähigkeiten, um Daten zu interpretieren (linke Gehirnhälfte), als auch kreative Fähigkeiten, um ansprechende Kampagnen zu entwickeln (rechte Gehirnhälfte).

Bonus Read: Verbessern Sie Ihren Ansatz zur Entscheidungsfindung mit diesem Buch Zusammenfassung von Thinking, Fast and Slow von Daniel Kahneman

Wie Sie Ihre Produktivität steigern, indem Sie Ihre linke und rechte Gehirnhälfte aktivieren

Um die Produktivität zu maximieren, ist es wichtig, beide Gehirnhälften zu aktivieren. Moderne Tools am Arbeitsplatz ermöglichen es Ihnen, genau das zu erledigen, indem sie analytisches und kreatives Denken auf eine Weise miteinander verbinden, die früher unvorstellbar war.

Sie bieten Features, die den verschiedenen Denkstilen gerecht werden:

Für linkshirnige Menschen : Strukturierte Listen mit Aufgaben, Gantt-Diagramme und detaillierte Analysen befriedigen das Bedürfnis nach Reihenfolge und datengesteuerten Entscheidungen

: Strukturierte Listen mit Aufgaben, Gantt-Diagramme und detaillierte Analysen befriedigen das Bedürfnis nach Reihenfolge und datengesteuerten Entscheidungen Für Menschen mit rechter Denkweise: Visuelle Boards, Mindmaps und anpassbare Oberflächen fördern die Kreativität und das Denken in großen Zusammenhängen

Aber die wahre Magie entsteht, wenn diese Features zusammenarbeiten.

ClickUp

ist das perfekte Beispiel für diese kognitive Integration in der Praxis. ClickUp ist nicht nur ein Projektmanagement tool, sondern bringt das gesamte Team auf einer gemeinsamen Plattform zusammen, auf der sich analytische Erkenntnisse und kreative Ideen gegenseitig befruchten können - und hilft Ihnen dabei ein zweites Gehirn aufzubauen eine Art zweites Gehirn.

Weiterlesen:

10 beste Apps für das zweite Gehirn

Linke Gehirnhälfte: Stärken Sie Ihre analytischen Fähigkeiten

ClickUp unterstützt die kognitiven Fähigkeiten Ihrer linken Gehirnhälfte, indem es Ihnen ermöglicht, die Details all Ihrer Projekte akribisch zu planen - von der Unterteilung großer Projekte in kleinere Aufgaben bis hin zur Überwachung des Fortschritts und der Verbesserung der Ergebnisse.

Organisieren Sie Ihre Arbeit mit Aufgabenmanagement-Funktionen

ClickUp Aufgaben

ermöglichen es Ihnen, komplexe Projekte in überschaubare Aufgaben zu unterteilen, und sprechen damit die Vorliebe der linken Gehirnhälfte für Reihenfolge und Struktur an. Sie können alle relevanten Informationen für jede Aufgabe an einem Ort erfassen mit

Benutzerdefinierte Felder von ClickUp

, einschließlich Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten, Status des Fortschritts und mehr.

ClickUp's Hierarchie

von Spaces, Ordnern, Listen, Aufgaben und Unteraufgaben ermöglicht es Ihnen, die Arbeit auf mehreren Ebenen zu organisieren und sicherzustellen, dass dem gesamten Team nichts durch die Lappen geht.

Visualisieren Sie Ihren Fortschritt mit Gantt-Diagrammen

Gantt Diagramme in ClickUp

helfen Ihnen beim Planen und Nachverfolgen von Zeitleisten für Projekte und befriedigen damit das Bedürfnis der linken Gehirnhälfte nach sequentiellem Denken. Sie bieten auch Features wie die Identifizierung des kritischen Pfades und die Verknüpfung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben für ein besseres Anforderungsmanagement und zur Vermeidung von Projektfehlern.

ClickUp's Gantt Zeitleiste Vorlage

Weiter,

ClickUp's Gantt Zeitleiste Vorlage

können Sie Aufgaben mit Zeitleisten erstellen, die sich automatisch aktualisieren und so die Organisation und Anpassung von Zeitplänen für Projekte erleichtern. Sie können damit den Fortschritt des Projekts auf einen Blick mit klaren, farbcodierten

Benutzerdefinierte Aufgabenstatus in ClickUp

.

Fügen Sie verschiedene Phasen hinzu und verwenden Sie einfache Checklisten, um anzuzeigen, wann Aufgaben mit ClickUp Custom Statuses erledigt sind

Nachverfolgung Ihrer Zeit zur Steigerung der Produktivität

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Zeitfresser bei der Arbeit zu beseitigen und Arbeitsabläufe zu optimieren,

ClickUp's Time-Tracking Feature

kann nützlich sein. Mit ClickUp's kostenloser

Chrome-Erweiterung

können Sie die Zeiterfassung auf jedem Gerät und von jedem Speicherort aus durchführen und mit der Aufgabe verknüpfen, an der Sie gerade in ClickUp arbeiten.

ClickUp vereinfacht die Zeiterfassung und ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren. Sie können von überall aus Ihre Zeit nachverfolgen, Zeitschätzungen erstellen, Notizen hinzufügen und Berichterstellungen überprüfen

Fügen Sie den Einträgen detaillierte Notizen hinzu, um eine detaillierte Analyse der aufgewendeten Zeit zu ermöglichen, die Arbeit zu reduzieren oder zu automatisieren und Engpässe und Aktivitäten mit hohem ROI zu identifizieren. Diese umfassende Analyse erleichtert auch die Nachverfolgung der abrechenbaren Zeit und die Erstellung genauer Rechnungen.

Zeitersparnis durch Automatisierung

...Aktivitäten, die mehr als 20 % der Arbeitszeit eines CEO in Anspruch nehmen, könnten mit Hilfe aktueller Technologien automatisiert werden. Dazu gehören die Analyse von Berichten und Daten als Grundlage für betriebliche Entscheidungen, die Vorbereitung von Personaleinsätzen und die Überprüfung von Statusberichten.

McKinsey-Bericht

Aber nicht nur CEOs, auch Mitarbeiter aller Ebenen können benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen

ClickUp Automatisierungen

zur Rationalisierung von sich wiederholenden Aufgaben, wodurch die geistige Bandbreite für komplexere Problemlösungen frei wird.

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben und sparen Sie Zeit mit ClickUp Automations

Zu den Features der Automatisierung von ClickUp gehören die Erstellung von Aufgaben, Zuweisungen, Statusänderungen und Benachrichtigungen auf der Grundlage bestimmter Auslöser und Bedingungen. Sie können aus einer Bibliothek mit über 100 vorgefertigten Automatisierungssequenzen wählen oder Ihre eigenen Sequenzen mit Hilfe von natürlichsprachlichen Eingabeaufforderungen in

ClickUp Gehirn

clickUp's eingebauter KI-Assistent.

Verbessern Sie sich kontinuierlich und schlagen Sie die Konkurrenz mit analytischer Berichterstellung

Die linke Gehirnhälfte ist für das logische Denken zuständig, das für die Analyse von Daten, das Erkennen von Mustern und das Treffen von datengesteuerten Entscheidungen und Verbesserungen entscheidend ist.

ClickUp's Vorlage für Analyseberichte

ClickUp's Vorlage für den Analysebericht

ist eine perfekte Ergänzung für diese Fähigkeiten, da sie diese erleichtert:

Datenvisualisierung : Erstellung anspruchsvoller Diagramme und Grafiken zur Vereinfachung komplexer Datensätze

: Erstellung anspruchsvoller Diagramme und Grafiken zur Vereinfachung komplexer Datensätze Nachverfolgung der Leistung : Überwachen Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), um Einblicke in die Leistung des Geschäfts zu erhalten

: Überwachen Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), um Einblicke in die Leistung des Geschäfts zu erhalten Trendanalyse: Erkennen Sie Trends, Korrelationen und Muster, um aussagekräftige Schlüsse über die Geschäftsaktivitäten zu ziehen

Warum ist dies wichtig?

Eine Studie von Bain & Company

ergab, dass Unternehmen, die Analysen einsetzen, mit fünfmal höherer Wahrscheinlichkeit schnellere Entscheidungen treffen als ihre Konkurrenten!

Eine Mehrheit der befragten Kreativen in Adobes Bericht "State of Creativity 2024 geben zu, dass der erhöhte Workload zu großen Herausforderungen im Projektmanagement führt, einschließlich der Nachverfolgung von Feedback und dem Freigeben von Dateien.

Die umfangreichen Features von ClickUp schaffen hier Abhilfe. Es ermöglicht, dass Kreativität und Produktivität Hand in Hand gehen - vor allem in einer Welt, in der 80% der Menschen spüren den zunehmenden Druck, bei der Arbeit produktiv statt kreativ zu sein.

Brainstorming mit großflächigen Whiteboards ClickUp's Whiteboards bieten eine virtuelle, kostenlose Leinwand für die Ideenfindung in freien Formularen - perfekt für visuelle Denker mit der rechten Gehirnhälfte. Und sie sind nicht nur digitale Versionen von physischen Boards - sie ermöglichen es Ihnen, Ideen zu sortieren und auszuwählen, sie in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln, Diskussionen mit den entsprechenden Dokumenten zu verknüpfen und mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Die ClickUp Creative Brief Whiteboard Vorlage ist eine hervorragende Ausgangsbasis für kreative Projekte. Sie hilft Teams bei der Erstellung eines klaren Plans, bei der Ermittlung von Zielen, bei der Festlegung von Erwartungen und bei der effektiven Zusammenarbeit mit den Beteiligten.

Creative Brief Whiteboard Vorlage von ClickUp

Die wichtigsten Elemente der Vorlage sind:

Benutzerdefinierte Status : Nachverfolgung des Fortschritts mit Status der Aufgabe wie "Client Review", "Abgeschlossen", "Entwicklung", "Final Approval" und "In Bearbeitung"

: Nachverfolgung des Fortschritts mit Status der Aufgabe wie "Client Review", "Abgeschlossen", "Entwicklung", "Final Approval" und "In Bearbeitung" Benutzerdefinierte Felder : Kategorisieren Sie Aufgaben mit Attributen wie Verantwortung, Beteiligung, Sitzungstyp, Enddatum und E-Mail

: Kategorisieren Sie Aufgaben mit Attributen wie Verantwortung, Beteiligung, Sitzungstyp, Enddatum und E-Mail Benutzerdefinierte Ansichten : Greifen Sie auf verschiedene Ansichten wie das Creative Brief Whiteboard, die Zeitleiste, Creative Brief Aufgaben und Start Here zu

: Greifen Sie auf verschiedene Ansichten wie das Creative Brief Whiteboard, die Zeitleiste, Creative Brief Aufgaben und Start Here zu Features für das Projektmanagement: Verwenden Sie Tags, geschachtelte Unteraufgaben, mehrere Mitarbeiter, Beschreibungen von Prioritäten und vieles mehr für die Nachverfolgung von Kreativaufträgen

Ideen visuell erforschen mit Mindmaps

Wussten Sie, dass die Bilder, Farben und Symbole, die

ideen in Mindmaps darstellen

die Fähigkeit der rechten Gehirnhälfte anregen, visuelle Informationen zu verarbeiten?

Mindmaps in ClickUp

fördern das divergente Denken, eine Stärke, die mit der rechten Gehirnhälfte assoziiert wird. Sie sind außerdem dynamisch und interaktiv und machen es einfacher, Ideen intuitiv zu verbinden und neu zu organisieren.

Dies unterstützt das Konzept der " kognitiven Flexibilität die in zahlreichen psychologischen Studien mit erhöhter Kreativität und Problemlösungsfähigkeit verknüpft wurde.

Einfache Mind Map Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Einfache Mind Map Vorlage geht noch einen Schritt weiter und unterstützt den ganzheitlichen Denkstil der rechten Gehirnhälfte. Dank der einfachen Drag-and-Drop-Funktion können Sie Ideen in den von Ihnen erstellten Mind Maps leicht hinzufügen, verschieben und bearbeiten. Sie können das Layout, die Farben und das Design an Ihre Vorlieben und Projektanforderungen anpassen.

Verbessern Sie Ihren Ausdruck mit dem KI-Schreibassistenten

Wir wissen, dass Kreativität kein Wasserhahn ist, der auf Zuruf Brillanz ausspuckt. Wenn Sie in diesem scheinbar endlosen Trott ohne gute Ideen feststecken, kann ClickUp Brain Ihnen den Weg hinaus zeigen.

Schreiben Sie Inhalte, die auf bestimmte Rollen und Anforderungen zugeschnitten sind, mit ClickUp Brains KI Writer for Work

Vom Brainstorming und der Verfeinerung von Konzepten bis hin zur Überwindung von Schreibblockaden - Brain's AI Writer for Work kann alles zu erledigen. Bitten Sie ihn, Marketingmaterial zu erstellen, Design-Inspirationen freizugeben, einzigartige Ideen für Produkteinführungen und Kampagnen zu entwickeln und vieles mehr. Brain Writer for Work liest auch die erstellten Inhalte für Sie Korrektur und deckt dabei mehrere Phasen des Schreibprozesses ab.

Auch lesen:

Die 25 besten Ideen für KI-Kunstprompt

Erfassen und Freigeben von Ideen mit Dokumenten

Laut

Adobes Bericht zur Lage der Arbeit 2023

haben 88 % der Mitarbeiter Probleme mit der Zusammenarbeit, und 30 % haben das Gefühl, dass ihnen die richtigen Tools fehlen. Die visuelle Zusammenarbeit ist eine anhaltende Herausforderung, die die strategische Planung behindert.

ClickUp Dokumente

schafft hier Abhilfe, indem es einen flexiblen Space für kollaborative Ideenfindung und Storytelling bietet und dabei die rechte Gehirnhälfte anspricht:

Visuelle Bearbeitung: Fügen Sie einfach fette, kursive, unterstrichene und andere Textstile hinzu, um die Lesbarkeit und den visuellen Reiz zu verbessern. Fügen Sie Bilder, Videos und andere Medien ein, um visuell ansprechende Inhalte in Docs zu erstellen.

Fügen Sie einfach fette, kursive, unterstrichene und andere Textstile hinzu, um die Lesbarkeit und den visuellen Reiz zu verbessern. Fügen Sie Bilder, Videos und andere Medien ein, um visuell ansprechende Inhalte in Docs zu erstellen. Vorgefertigte Vorlagen: Greifen Sie auf eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen zu, um Ihren kreativen Prozess in Gang zu bringen und Konsistenz zu gewährleisten. Benutzen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um Ihren Workflow-Präferenzen zu entsprechen

Greifen Sie auf eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen zu, um Ihren kreativen Prozess in Gang zu bringen und Konsistenz zu gewährleisten. Benutzen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um Ihren Workflow-Präferenzen zu entsprechen Zusammenarbeit in Echtzeit: Mehrere Benutzer können ein Dokument gleichzeitig bearbeiten, um die Zusammenarbeit in Echtzeit zu fördern. Fügen Sie Kommentare hinzu und beteiligen Sie sich an Diskussionen direkt im Dokument, so dass der Austausch von Feedback und Ideen ganz einfach ist

Mehrere Benutzer können ein Dokument gleichzeitig bearbeiten, um die Zusammenarbeit in Echtzeit zu fördern. Fügen Sie Kommentare hinzu und beteiligen Sie sich an Diskussionen direkt im Dokument, so dass der Austausch von Feedback und Ideen ganz einfach ist Nahtlose Integration: Verbinden Sie ClickUp Docs mit anderen Tools wie Google Drive, Dropbox und Slack, um das Freigeben von Dateien und die Zusammenarbeit zu erleichtern

Erstellen Sie Dokumente mit eingebetteten Bildern, farbcodierten Bannern und umfangreichen Formatierungsoptionen in ClickUp Docs

Das Gehirn verarbeitet visuelle Informationen 60.000 Mal schneller als Text.

Die anpassbaren Dashboards von ClickUp

ermöglichen es Ihnen, visuell überzeugende Darstellungen Ihrer Daten zu erstellen, indem sie die analytischen Fähigkeiten der linken Gehirnhälfte mit der visuellen Kreativität der rechten Gehirnhälfte kombinieren.

Richten Sie Teams in Ihrem Unternehmen mit speziellen ClickUp Dashboards für jedes Projekt aus

Mit Dashboards können Sie Trends, Muster und Anomalien schnell erfassen, die in textbasierten Berichten nur schwer zu erkennen sind.

Visuelle Informationen haben etwas fast Magisches an sich. Sie sind mühelos, sie strömen förmlich herein. Und wenn man in einem dichten Informationsdschungel auf eine schöne Grafik oder eine hübsche Datenvisualisierung stößt, ist das eine Erleichterung, als würde man eine Lichtung im Dschungel finden._ David McCandless Setzen Sie mit benutzerdefinierten Themen Akzente in Farbe

Farbpsychologische Untersuchungen haben gezeigt, dass verschiedene Farben die Stimmung und Produktivität beeinflussen können. Zum Beispiel kann Blau

die Konzentration steigern

und Gelassenheit, während Gelb die Kreativität fördern kann. Die anpassbaren Farbschemata und Anzeigemodi von ClickUp ermöglichen es Ihnen, Ihren Workspace so zu gestalten, dass die kognitive Leistung Ihres Teams optimiert wird.

Überbrückung der Kluft zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte

Wussten Sie schon, dass ClickUp nahtlos von detaillierten, tabellenähnlichen Ansichten zu großflächigen visuellen Leinwänden (wie Whiteboards und Mindmaps) übergehen kann?

Nutzen Sie die mehr als 15 Ansichten von ClickUp, um den Status eines Projekts in verschiedenen Teams zu sehen

ClickUp unterstützt 15+ benutzerdefinierte Ansichten

(Liste, Board, Kalender usw.), die es Ihnen ermöglichen, zwischen verschiedenen Organisationsparadigmen zu wechseln und analytische und kreative Denkweisen nahtlos zu integrieren.

Vereinfachen Sie Workflows mit benutzerdefinierten Vorlagen : Erstellen Sie Vorlagen, die Struktur und Flexibilität vereinen und sowohl die linke als auch die rechte Gehirnhälfte ansprechen.

Benutzerdefinierte Vorlagen in ClickUp können dazu beitragen, wiederkehrende Prozesse zu rationalisieren und so geistige Bandbreite für kreatives und strategisches Denken freizusetzen

: Erstellen Sie Vorlagen, die Struktur und Flexibilität vereinen und sowohl die linke als auch die rechte Gehirnhälfte ansprechen. Benutzerdefinierte Vorlagen in ClickUp können dazu beitragen, wiederkehrende Prozesse zu rationalisieren und so geistige Bandbreite für kreatives und strategisches Denken freizusetzen Mit Features zur Nachverfolgung von Zielen und zur Zusammenarbeit bleiben alle im Einklang : Einstellen Ziele in ClickUp und sorgen Sie dafür, dass Teammitglieder mit unterschiedlichen Denkstilen diese Ziele mit kollaborativen Features wie ClickUp Chat, Kommentaren, Benachrichtigungen und Erwähnungen erreichen,

: Einstellen Ziele in ClickUp und sorgen Sie dafür, dass Teammitglieder mit unterschiedlichen Denkstilen diese Ziele mit kollaborativen Features wie ClickUp Chat, Kommentaren, Benachrichtigungen und Erwähnungen erreichen, Mit ClickUp Brain alles vereinen : Dieses Feature vereint Recherche, Berichterstellung, KI-gestützte Ideengenerierung und Erstellung von Inhalten sowie weitere Funktionen und schließt so die Lücke zwischen analytischen und kreativen Prozessen

: Dieses Feature vereint Recherche, Berichterstellung, KI-gestützte Ideengenerierung und Erstellung von Inhalten sowie weitere Funktionen und schließt so die Lücke zwischen analytischen und kreativen Prozessen SMART-Ziele: Die ClickUp SMART Goals Vorlage hilft Ihnen, Ziele einzustellen und nachzuverfolgen, die sowohl analytisches als auch kreatives Denken erfordern. Der SMART-Rahmen (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden) kombiniert die analytische Präzision des Denkens der linken Gehirnhälfte mit den visionären Aspekten des Denkens der rechten Gehirnhälfte

ClickUp's SMART Goals Vorlage

Andere Möglichkeiten, Ihre linke und rechte Gehirnhälfte zu aktivieren

Neue Fähigkeiten lernen

Wenn Sie sich ständig mit verschiedenen Lernerfahrungen herausfordern, werden beide Gehirnhälften aktiviert. Das Erlernen neuer Fähigkeiten kann

die Architektur der weißen Substanz verändern

in einem gesunden Gehirn, was mit einer verbesserten Gesundheit und Funktion des Gehirns verbunden ist. Erwägen Sie die Einbeziehung von

übungen zur Neuroplastizität

und Aktivitäten zum Erlernen von Fähigkeiten in Ihren Arbeitsalltag einbauen, z. B. indem Sie sich jede Woche Zeit nehmen, um eine Sprache zu lernen oder Ihre Verhandlungs- und Überzeugungsfähigkeiten zu verbessern.

Machen Sie Pausen, um Ihr Gehirn wieder aufzuladen

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie sich nach einer Verschnaufpause besser auf eine langweilige und anspruchsvolle Aufgabe konzentrieren können? Regelmäßige Pausen können helfen, das kognitive Gleichgewicht zu erhalten und

geistiger Ermüdung vorzubeugen

. Setzen Sie Techniken wie die

Pomodoro-Methode

(25 Minuten konzentriertes Arbeiten, gefolgt von einer 5-minütigen Pause), um die Produktivität aufrechtzuerhalten und dem Gehirn Zeit zum Aufladen zu geben.

Suchen Sie sich ergänzende Aufgaben

Wechseln Sie zwischen analytischen und kreativen Aufgaben, um beide Seiten Ihres Gehirns zu trainieren. Versuchen Sie zum Beispiel in Ihrem ClickUp Workflow, zwischen Aufgaben der Datenanalyse und kreativen Brainstorming-Sitzungen abzuwechseln, um beide Gehirnhälften zu beschäftigen.

Erkennen Sie Ihre dominante Seite und gleichen Sie Ihre Stärken aus

Verstehen Sie Ihre natürlichen Neigungen und arbeiten Sie bewusst an der Entwicklung komplementärer Fähigkeiten. Auch wenn die strenge Dichotomie von linker und rechter Gehirnhälfte ein Mythos ist, haben wir alle kognitive Vorlieben für bestimmte Aufgaben. Nutzen Sie die vielfältigen Features von ClickUp, um sich selbst in Bereichen zu fordern, in denen Sie sich weniger wohl fühlen. Wenn Sie zum Beispiel von Natur aus analytisch veranlagt sind, sollten Sie sich selbst dazu bringen, mehr zu arbeiten visuelle tools wie Mindmaps und Whiteboards.

Achtsamkeit üben

Achtsamkeit, die Praxis, dem gegenwärtigen Moment Aufmerksamkeit zu schenken, ohne zu urteilen, ist ein mächtiges tool, das sowohl die linke als auch die rechte Gehirnhälfte ansprechen kann. So geht's:

Engagement der linken Gehirnhälfte

Achtsamkeit erfordert die Konzentration auf den gegenwärtigen Moment, was analytisches Denken zur Untersuchung von Gedanken, Gefühlen und Empfindungen erfordert

Durch die Beobachtung von Gedanken und Emotionen ohne Bewertung kann Achtsamkeit Ihre Problemlösungsfähigkeiten stärken

Achtsamkeit kann es Ihnen auch leichter machen, sich realistische Ziele zu setzen und sich auf deren Erreichung zu konzentrieren

Engagement des rechten Gehirns

Achtsamkeit kann die Kreativität steigern und Emotionen regulieren, indem sie es der rechten Gehirnhälfte ermöglicht, Gedanken und Emotionen zu erforschen, ohne sie zu bewerten

Indem Sie auf Ihre Körperempfindungen und Emotionen achten, entwickeln Sie Ihre Intuition

Im Wesentlichen ist Achtsamkeit eine Brücke zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte, die einen ausgewogenen und integrierten Ansatz für die kognitiven Funktionen fördert und die Gesunderhaltung des Gehirns verbessert.

Durch die Umsetzung dieser Strategien und die Nutzung der vielseitigen Features von ClickUp können Sie eine Arbeitsumgebung schaffen, die sowohl das analytische als auch das kreative Denken anspricht. Dieser ganzheitliche Ansatz steigert nicht nur die Produktivität und die Funktion des Gehirns, sondern fördert auch die Innovation und die Arbeitszufriedenheit, was zu erfolgreicheren Ergebnissen für Einzelpersonen und Teams gleichermaßen führt.

Erschließen Sie mit ClickUp die Kraft des gesamten Gehirns

Bei ClickUp geht es nicht nur um Features, sondern um eine Philosophie, die den Wert der kognitiven Vielfalt anerkennt und eine Umgebung schaffen will, in der sich alle Arten von Denkern entfalten können. Es geht darum, die künstlichen Barrieren zwischen Aufgaben für die "linke Gehirnhälfte" und die "rechte Gehirnhälfte" abzubauen und einen fließenden, integrierten Workspace zu schaffen, der die vernetzte Natur unseres Verstandes widerspiegelt.

Das Ergebnis? Ein Team, das das gesamte Spektrum des menschlichen Gehirns ausschöpft, was zu innovativeren Lösungen und einem besseren Ergebnis führt stärkeren, produktiven Denkweise. Kostenlos bei ClickUp anmelden um die unterschiedlichen Fähigkeiten Ihres Teams optimal zu nutzen.