Optimales Gehirntraining: 10 gesunde Neuroplastizitätsübungen zur Steigerung der kognitiven Funktion

Wussten Sie, dass das durchschnittliche menschliche Gehirn trotz seiner unglaublichen Komplexität nur läuft nicht mit Vollgas ? Das ist so, als hätte man einen Hochleistungssportwagen und würde nur im ersten Gang fahren! 🧠

Ungenutzte Gehirnleistung war schon immer ein faszinierendes Konzept für die Menschheit, mit Sci-Fi filme wie Lucy und Limitless erforschen, wie die Freisetzung dieses Potenzials uns in allmächtige Wesen verwandeln kann.

Mit den richtigen Übungen zur Neuroplastizität können Sie nicht nur die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Ihres Gehirns verbessern, sondern auch dem kognitiven Verfall vorbeugen, der sich in Formularen für neurodegenerative Bedingungen wie Alzheimer und Demenz manifestiert.

Lassen Sie uns erkunden, wie Sie Ihr Gehirn mit Hilfe von Neuroplastizitätsübungen stärken und neu verdrahten können. Wir erwähnen unterhaltsame, fesselnde und wissenschaftlich untermauerte mentale Workouts, die Ihr Gehirn in einen agilen Turner verwandeln können, der seine Muskeln schwingt und bewegt weg zu Spitzenleistungen .

Was ist Neuroplastizität?

Das Konzept der Neuroplastizität, auch neuronale Plastizität oder Gehirnplastizität genannt, beruht auf der Regenerationsfähigkeit des menschlichen Gehirns und seiner Fähigkeit, sich im Laufe des Lebens umzuorganisieren, indem neue neuronale Verbindungen bilden .

Sie sind nicht auf das Gehirn beschränkt, mit dem Sie geboren wurden - es verändert sich ständig und passt sich an neue Reize an. Jede Erfahrung, die Sie machen, und jeder Gedanke, an den Sie denken, löst den Flow der Neuronenaktivität aus und verändert ihn. Auf diese Weise erlernen Sie neue Fähigkeiten und bilden Erinnerungen, und das hilft Patienten mit traumatischen Hirnverletzungen (TBI) oder Schlaganfällen bei der Genesung.

Die renommierte Neurowissenschaftlerin und MIT-Dozentin Dr. Tara Swart hat eine Parallele zwischen Straßenbau und Neuroplastizität gezogen :

stellen Sie sich vor, Sie kommen von einem Feldweg zu einer Autobahn. Ich könnte sagen, dass ich an diesem Weg arbeiten werde, der momentan noch ein Feldweg ist. Je mehr ich ihn benutze und je mehr ich Aktivitäten wiederhole, desto mehr kann ich ihn zu einer Autobahn ausbauen

Bei der Neuroplastizität geht es jedoch um mehr als nur das Hinzufügen neuer neuronaler Verbindungen. Als intelligentes System baut Ihr Gehirn auch ungenutzte Verbindungen ab, um sich selbst effizient zu halten. Beispiel: Nehmen wir an, Sie wären ein Programmierer und hätten die Laufbahn gewechselt um Schauspieler zu werden. Mit der Zeit werden Sie deine kreativen Fähigkeiten verbessern aber Ihr Gehirn wird beginnen, Ihre Code-Kenntnisse zu verwerfen, weil es den Mangel an Übung registriert und feststellt, dass Sie sie nicht mehr brauchen.

Brain Fitness und mehr: Vorteile des Erreichens von Neuroplastizität

Laut einer Studie, die von

der Verhaltenswissenschaftlerin Joyce Shaffer

ist das Erreichen von Neuroplastizität in jedem Alter möglich und kann zu chemischen, anatomischen und Leistungssteigerungen führen. Vereinfacht ausgedrückt, sind hier einige der zu erwartenden Vorteile aufgeführt:

Verbesserte kognitive Funktion : Die Neuroplastizität trägt dazu bei, Ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken, Ihre Aufmerksamkeitsspanne und Ihre geistige Flexibilität zu verbessern, was Sie angesichts von Herausforderungen stabil hält Verbessertes Lernen und Gedächtnis : Die Lern- und Gedächtnisleistung Ihres Gehirns wird erheblich gesteigert, und Sie werden geschickter darin, neue Informationen aufzunehmen, sich an vergangene Ereignisse zu erinnern und in komplexen Situationen die richtigen Zusammenhänge herzustellen Besseranpassungsfähigkeit an Veränderungen: Durch die Entwicklung einer stärkeren mentalen Widerstandsfähigkeit wird es Ihnen leichter fallen mit unerwarteten Veränderungen umzugehen und zeigen eine höhere Stresstoleranz Potenzial zur Erholung nach einem Hirntrauma : Die Neuroplastizität ist der Schlüssel zum Aufbau neuer Nervenbahnen, die bei der Heilung von traumatischen Hirnverletzungen helfen können Verbesserte motorische Fähigkeiten : Da das Gehirn die motorischen Bahnen optimiert und verfeinert, werden die körperliche Koordination und die Bewegungen verbessert Positiver Einfluss auf die geistige Gesundheit und das Wohlbefinden: Neuroplastizität kann das Risiko des altersbedingten kognitiven Verfalls und neurodegenerativer Störungen senken und zu einem besseren Wohlbefinden führenbefriedigenderen Leben ## 10 wirksame Neuroplastizitätsübungen, um Ihr Gehirn in Form zu halten

Ihr Gehirn liebt das Neue und möchte wachsen, aber es ist leicht, ein passiver Beobachter seiner Entwicklung zu werden. Irgendwann müssen Sie bewusste Schritte unternehmen, um seine Fitness zu beurteilen und zu verbessern. Dr. Marian Diamond ein bedeutender Mitwirkender bei der Erforschung der anatomischen Neuroplastizität, fasste fünf wesentliche Faktoren für die Aufrechterhaltung einer gesunden Gehirnfunktion zusammen: Bewegung, Neuartigkeit, Ernährung, Herausforderung und Liebe.

Basierend auf diesen fünf Grundsätzen haben wir eine Liste von 10 einfachen Übungen für Neuroplastizität zusammengestellt, um Ihr Gehirn glänzend und gesund zu erhalten - es liegt an Ihnen, wie viele Sie befolgen möchten.

1. Regelmäßige körperliche Betätigung

Um die Neuroplastizität Ihres Gehirns zu fördern, muss man nicht nur geistig trainieren! Es geht auch darum, Ihren Körper in Bewegung zu bringen. Regelmäßige körperliche Bewegung regt die freisetzung von wichtigen Proteinen die die Neuronen gesund halten, was die Anpassungs- und Wachstumsfähigkeit des Gehirns erheblich verbessert. Hier sind vier Formulare für das Training, die Sie in Betracht ziehen können:

Aerobes Training Regelmäßige kardio-basierte Aktivitäten wie Laufen oder Zyklus erhöhen den Flow zum Gehirn, also zögern Sie nicht, dies zu einem Teil Ihres Trainings zu machenmorgenroutine! Krafttraining Das Heben von Gewichten baut nicht nur Muskeln auf, sondern regt auch die Produktion vonneurotropher Faktoren wie Myokine die wie "Gehirn-Dünger" wirken Gleichgewichts- und Koordinationsaktivitäten-Yoga oderTai Chi erfordert unglaubliche Konzentration und Aufwand und ist dafür bekannt, dass es das Gedächtnis und die Verarbeitungsfähigkeit verbessert Dehnungs- und Beweglichkeitsübungen Sie helfen, die Gesundheit Ihres Körpers zu erhaltender weißen Substanz des Gehirnsdie für eine effiziente neuronale Kommunikation unerlässlich ist

2. Lösen Sie Rätsel

Ist es nicht umwerfend, wenn man entdeckt, dass etwas, das einem wirklich Spaß macht, wie das Lösen von Rätseln, auch ein fantastisches Training für Ihr Gehirn ist ? Mit jedem geknackten Hinweis füllst du nicht nur die Lücken, sondern knüpfst neue Verbindungen in deinem Gehirn, schärfst deine Problemlösungsfähigkeiten und hältst deinen Geist flexibel. 🧩

Instanz Sudoku zum Beispiel - dieses Zahlen-Rätsel kann immer komplexer werden und erfordert einen intensiven Einsatz von Strategien, sequenzierung von Aufgaben , Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit. Es wurde mit einer Verringerung des Demenzrisikos und einer Verjüngung der Gehirngesundheit um 10 Jahre verknüpft ! 🔢

Aber wenn Sie sich nicht für Zahlen interessieren, sind lustige klassische Spiele wie Puzzles, Tetris und Schach ebenfalls neuroplastizitätsfreundlich!

3. Lernen Sie eine neue Sprache oder ein Musikinstrument

Das Erlernen einer neuen Sprache ist ein echtes Gehirntraining, weil Sie sich einer Neuheit hingeben. Nehmen wir das Wort "_Klavier", das auf Deutsch "Klavier" heißt. Wenn du beide Wörter miteinander verbindest, ihre Aussprache verarbeitest und sie in deinem Gedächtnis speicherst, hast du deinem Nervensystem signalisiert, neue neuronale Verbindungen zu bilden. 🎹

Es gibt eine studie über Austauschstudenten die nach fünf Monaten intensiven Sprachunterrichts eine größere Dichte in der grauen Substanz ihres Gehirns aufwiesen - dem hub für Sprache, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Emotionen und motorische Fähigkeiten.

Ähnlich wirkt es sich aus, wenn man versucht, ein neues Musikinstrument zu erlernen, und dabei die Teile des Gehirns stimuliert, die für Sehen, Klang, Bewegung und Gedächtnis zuständig sind. Untersuchungen zum kognitiven Abbau haben ergeben, dass diejenigen, die schon früh in ihrem Leben ein Musikinstrument spielen, ein geringeres Risiko für spätere Gedächtnisprobleme haben .

Sie nehmen eine neue Herausforderung an? Nutzen Sie ClickUp, um konsequent zu bleiben

Ganz gleich, ob Sie ein neues Instrument erlernen oder sich mit einer neuen Sprache vertraut machen, die ersten Schritte können sich überwältigend anfühlen - es ist wie eine Lawine neuer Informationen, die auf Ihr Gehirn einprasselt und es schwierig macht, beim Üben konsequent zu bleiben. Das ist schade, denn genau wie Sie nicht erwarten würden, nach einer einzigen Sitzung im Fitnessstudio Muskeln aufzubauen, wird auch Ihr Gehirn nicht wachsen, wenn Sie zu früh aufgeben.

Hier kommt ClickUp ins Spiel, um die Neuroplastizität anzukurbeln, indem es Ihnen eine ganze Reihe von Funktionen zur Verfügung stellt, die Ihnen helfen können, beständig und konzentriert zu bleiben.

Zum Beispiel die ClickUp Time Tracking Feature ist Ihr tool für konsequente kognitive Übungen. Durch die Einstellung bestimmter Zeiten pro Tag und die Nachverfolgung konzentrierter Zeiträume schaffen Sie eine strukturierte Routine, die Spaß macht!

Mit ClickUp können Sie Ihre täglichen Aufgaben und Neuroplastizitäts-Aktivitäten ausbalancieren und im Laufe der Zeit eine Selbstverantwortung aufbauen. Einige der praktischen Features sind:

4. Lernen Sie zu jonglieren

Man sagt, das Leben sei ein Jonglierakt, aber buchstäbliches Jonglieren kann auch ein hirnförderndes Abenteuer sein! Mit Objekten jonglieren zu lernen, steht vielleicht nicht ganz oben auf deiner typische Zu erledigen-Liste aber es ist ein Dreifachpaket - herausfordernd, neuartig und erfordernd konzentrierte Aufmerksamkeit.

Abgesehen vom Spaß und den Spielen zeigen Studien verblüffende Erkenntnisse über die Auswirkungen des Jonglierens auf das Gehirn. Jüngste Forschungen haben ergeben dass Erwachsene, die die Kunst des Jonglierens erlernen, eine bemerkenswerte Zunahme der grauen Substanz im okzipitotemporalen Kortex ihres Gehirns erfahren - eine Art von Plastizität, die uns zu schnellen Lernern machen kann!

Das Schöne an den kognitiven Vorteilen des Jonglierens ist, dass man nicht danach streben muss, in den Zirkus zu gehen, sondern dass die Lernerfahrung einen Wert hat. 🤹

5. Reisen Sie ausgiebig und notieren Sie Ihre Erfahrungen

die Welt ist ein Buch, und wer nicht reist, liest nur eine Seite. - Der Heilige Augustinus

All die ungewohnten Dinge, die dich aus deiner Komfortzone stoßen, bringen dein Gehirn dazu, Probleme zu lösen und sich anzupassen - und Reisen ist eines davon. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie mitten in der Nacht und im strömenden Regen Ihre Wohnung finden mussten, ohne die Landessprache zu kennen? Da hat Ihr Gehirn ganze Arbeit geleistet! 🧳

Wenn Sie neue Orte erkundet wenn du neue Orte erkundest, andere Menschen triffst, neue Gerichte probierst und neue Kulturen kennenlernst, forderst du dein Gehirn heraus und ermutigst es, die verschiedenen Kapitel der Welt zu erleben und daraus zu lernen.

Wenn Sie den Nutzen Ihrer Reise für die Neuroplastizität maximieren wollen, sollten Sie anfangen, über Ihre Erlebnisse zu schreiben. Die Zeit und Energie, die Sie aufwenden, um sich an Ihre Abenteuer zu erinnern und die Dinge ins rechte Licht zu rücken, führt zu einer ausreichenden mentalen Übung.

6. Eine gesunde Ernährung pflegen

Wenn Sie Ihr Gehirn mit den richtigen Nährstoffen versorgen, können Sie neue neuronale Verbindungen aufbauen, Ihre kognitiven Fähigkeiten fördern und die allgemeine Gesundheit des Gehirns verbessern. 🥗

Hier sind einige Nahrungsergänzungsmittel, die Sie berücksichtigen sollten:

Omega-3 : Enthalten in Walnüssen, Leinsamen und fettem Fisch. Es ist ein bekannter Stimmungsaufheller und Gedächtnisverstärker

: Enthalten in Walnüssen, Leinsamen und fettem Fisch. Es ist ein bekannter Stimmungsaufheller und Gedächtnisverstärker Antioxidantien : Antioxidantien verlangsamen den Alterungsprozess des Gehirns. Sie sind in vielen alltäglichen Elementen enthalten, darunter grüner Tee, Blaubeeren und dunkle Schokolade 🍫

: Antioxidantien verlangsamen den Alterungsprozess des Gehirns. Sie sind in vielen alltäglichen Elementen enthalten, darunter grüner Tee, Blaubeeren und dunkle Schokolade 🍫 B-Vitamine: Nehmen Sie Ihre tägliche Dosis an B-Vitaminen aus gesunden Lebensmitteln wie magerem Fleisch, Eiern und Vollkornprodukten zu sich, um die Produktion von Neurotransmittern anzukurbeln

Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, denn Wasser spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung des Gehirns mit Nährstoffen und der Aufrechterhaltung seiner Funktionen.

7. Streben Sie nach gutem Schlaf

Ihr Gehirn, das etwa 20% Ihrer Energie benötigt Ruhe, um eine optimale Gesundheit zu erhalten. 💤

Die meisten Körper brauchen eine 8-stündigen Reinigungsprozess jede Nacht, um Giftstoffe auszuscheiden, die sich während des Tages angesammelt haben . Während des Schlafs sortiert und konsolidiert Ihr Gehirn Erinnerungen und schafft neue neuronale Bahnen. Um von den Vorteilen der Neuroplastizität zu profitieren, sollten Sie:

Einen konstanten Schlafrhythmus einhalten, auch an den Wochenenden

Schaffen Sie eine entspannende Umgebung, um die Schlafqualität zu verbessern

Ihre Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen limitieren, um Schlafstörungen zu vermeiden

Verzichten Sie auf intensives Training direkt vor dem Schlafengehen

8. Üben Sie sich in Achtsamkeit und Meditation

Achtsamkeit und Meditation sind eine weitere wirksame Methode, um die Neuroplastizität Ihres Gehirns zu stärken. Diese uralte Praxis beruhigt Ihren Geist, hilft Ihnen, sich besser zu konzentrieren und erhöht die geistige Flexibilität - auch an chaotischen Tagen! Die Forschung zeigt, dass regelmäßige Meditation die neuronale Aktivität und den Stoffwechsel erhöht und damit das emotionale Wohlbefinden, die Produktivität und die Leistung bei kontrollorientierten Tätigkeiten verbessert. Sie müssen kein Zen-Meister sein, um damit anzufangen. Wenn Sie sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit für Achtsamkeitsmeditation nehmen, z. B. für tiefes Atmen oder Körperscans, können Sie Ihr Selbstvertrauen stärken, um Ihre Ziele für den Tag zu erreichen! 🧘

9. Engagieren Sie sich in sozialen Verbindungen

Übermäßige Isolation ist nicht nur ein produktivitätstöter kann aber auch schmerzhaft langweilig machen! Soziale Aktivitäten stimulieren das Gehirn und fördern die Bildung neuer neuronaler Bahnen. Teilnahme an Gruppenaktivitäten instanz kann Ihr Gehirn neue Informationen verarbeiten, auf unterschiedliche Sichtweisen reagieren und sich an dynamische Situationen anpassen, was die Flexibilität und Belastbarkeit erhöht. Deshalb sollten Sie die Kraft einer Gruppe nicht unterschätzen guten Chats mit einem Kollegen oder Freund oder eine lebhafte Debatte in Ihrem Buchclub. 🗣️

10. Trainieren Sie Ihre nicht-dominante Hand

Sie werden erstaunt sein, wie effektiv eine einfache Übung sein kann, bei der Sie Ihre nicht-dominante Hand für alltägliche Aufgaben einsetzen. ✍️

Versuchen Sie, Ihre Zähne zu putzen, zu essen oder mit Ihrer nicht-dominanten Hand zu schreiben. Anfangs wird es sich unangenehm und unbeholfen anfühlen, aber darum geht es ja! Sie fordern Ihr Gehirn heraus, neue Nervenbahnen aufzubauen.

Sie werden feststellen, dass sich Ihre Koordination und Beweglichkeit verbessert, je länger Sie diese Übung durchführen. Sie fördert sogar die Achtsamkeit, da Sie sich mehr auf die Aufgabe konzentrieren müssen. Das ist ein doppelter Vorteil: Es erhöht die Plastizität Ihres Gehirns und fördert die innere Ruhe!

Faktoren, die zum kognitiven Verfall beitragen

Im Durchschnitt ist unser nehmen die kognitiven Funktionen mit Ende 20 bis Anfang 30 allmählich ab . Indem wir die Faktoren ermitteln, die dies verursachen, können wir fundierte Entscheidungen treffen und nach Möglichkeit Präventivmaßnahmen ergreifen.

Einige Faktoren, wie eine genetische Veranlagung für neurodegenerative Störungen und Autoimmunerkrankungen oder eine übermäßige Belastung durch Umweltgifte, können den kognitiven Verfall beschleunigen. Die folgenden Lebensstilentscheidungen/-situationen können ebenfalls zu einem schnellen Verlust der Gehirngesundheit beitragen:

Unzureichender Schlaf und Schlafstörungen

Chronischer Stress und Hirnnebel

Übermäßiges Rauchen oder übermäßiger Alkoholkonsum

Drogenmissbrauch

Soziale Isolation (in Kombination mit Depressionen und Angstsymptomen)

Mangelnde körperliche Aktivität

Von allen oben erwähnten Risikofaktoren ist unkontrollierter Stress einer der am schwersten zu bewältigenden. Stress wurde mit der Schrumpfung des Gehirnvolumens verknüpft und die neuronalen Bahnen zu verändern, die uns dümmer machen - das ist negative Neuroplastizität!

