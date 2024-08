10 beste Software für die Lebensplanung, um Ihre Ziele im Jahr 2024 zu erreichen

Sie ertrinken in einem Meer von Aufgaben und haben das Gefühl, dass Sie mit Ihren Zielen nicht wirklich vorankommen? Sie sind nicht allein in diesem Boot. ⛵

Die täglichen Aufgaben zu bewältigen und gleichzeitig Ihre Ziele zu verfolgen, kann ohne die richtigen Hilfsmittel entmutigend sein. Aus diesem Grund haben wir eine Liste der 10 besten lebensplanung software, die Ihnen hilft, Ihre Ziele in den Griff zu bekommen, sich zu konzentrieren und Ihre Produktivität zu steigern.

Egal, ob Sie ein Student sind, der seine Noten verbessern will, ein Berufstätiger, der die Spitze der Karriereleiter anstrebt, oder einfach jemand, der versucht, sein Leben ins Gleichgewicht zu bringen - wir haben ein Tool für Sie.

Schauen wir sie uns an und finden Sie das Richtige für sich.

Was ist Lebensplanungssoftware?

Leben planungssoftware ist ein digitaler Fahrplan für Ihre langfristige Vision oder Ihren Lebenstraum.

Mit anderen Worten: Sie hilft Ihnen, Ihre Lebensvision in Ziele umzuwandeln, sie in kleine Aktionsschritte zu unterteilen, Fristen zu setzen und den Fortschritt zu verfolgen - im Grunde wie eine Projektmanagement-App für Ihr persönliches Leben.

Behalten Sie den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben mit der ClickUp Daily Planner-Vorlage

Wenn Sie einen Ort haben, an dem Sie Ihre Ziele und Aufgaben verwalten können, können Sie geistigen Freiraum schaffen, bessere Entscheidungen treffen und sich auf die Erledigung von Aufgaben konzentrieren, die zu einem erfüllten Leben führen.

Worauf sollten Sie bei einer Lebensplanungs-Software achten?

Bei der Auswahl einer Lebensplanungssoftware sollten Sie auf bestimmte Schlüsselfunktionen achten, um sicherzustellen, dass die Software Ihren Anforderungen entspricht. Hier sind einige Bereiche, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Sie möchten nicht Stunden damit verbringen, herauszufinden, wie die Software zu bedienen ist. Die Software solltezielsetzung und die Verfolgung super einfach machen

Sie möchten nicht Stunden damit verbringen, herauszufinden, wie die Software zu bedienen ist. Die Software solltezielsetzung und die Verfolgung super einfach machen Anpassung: Sie sollten in der Lage sein, Kategorien anzupassen, Erinnerungen einzustellen und Ansichten an Ihre Vorlieben anzupassen, ohne dass alle Tools und Aufgabenlisten-Apps für alle Ihre Aufgaben benötigt werden

Sie sollten in der Lage sein, Kategorien anzupassen, Erinnerungen einzustellen und Ansichten an Ihre Vorlieben anzupassen, ohne dass alle Tools und Aufgabenlisten-Apps für alle Ihre Aufgaben benötigt werden Aufgabenverwaltung : Achten Sie auf Funktionen wie das Erstellen von Aufgabenlisten, das Setzen von Fristen undaufgaben nach Prioritäten ordnen um organisiert und konzentriert zu bleiben

Achten Sie auf Funktionen wie das Erstellen von Aufgabenlisten, das Setzen von Fristen undaufgaben nach Prioritäten ordnen um organisiert und konzentriert zu bleiben Integrationen: Prüfen Sie, ob die besten Lebensplanungs-Apps mit anderen von Ihnen verwendeten Tools wie digitalen Kalendern, Terminplanern und Cloud-Speichern integriert werden können

Prüfen Sie, ob die besten Lebensplanungs-Apps mit anderen von Ihnen verwendeten Tools wie digitalen Kalendern, Terminplanern und Cloud-Speichern integriert werden können Benachrichtigungen : Die App sollte Sie an bevorstehende Termine erinnern, damit Sie Ihren Zeitplan im Griff haben 🗓️

: Die App sollte Sie an bevorstehende Termine erinnern, damit Sie Ihren Zeitplan im Griff haben 🗓️ Mobile Zugänglichkeit: Wählen Sie eine Software, mit der Sie Ihre Ziele und Aufgabenlisten auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone abrufen können

Die 10 besten Lebensplanungsprogramme für das Jahr 2024

Hier sind die 10 besten Lebens planungswerkzeuge die Ihre Zeit wert sind. Jedes bietet einzigartige Funktionen für die Festlegung von Zielen, die Planung von Aufgaben und die Organisation Ihres Tagesablaufs. Schauen wir sie uns im Detail an.

Nutzen Sie die Zielverfolgungsfunktion von ClickUp, um Ihre Ziele mit klaren Zeitvorgaben, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittskontrolle zu erreichen

ClickUp ist ein top bewertete Produktivitäts-App um Ihr Leben zu organisieren, damit Sie beruflich und persönlich vorankommen.

Verwenden Sie ClickUp-Ziele um messbare und nachvollziehbare Ziele zu setzen. Dann unterteilen Sie sie in Aktionspläne mit ClickUp-Aufgaben , wo Sie Aufgaben und Teilaufgaben nach Prioritäten ordnen und Fristen setzen können. Dieser Schritt-für-Schritt-Prozess macht es einfach, mit der Arbeit an Ihren Zielen zu beginnen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Dank der benutzerdefinierten Felder und Ansichten von ClickUp (z. B. Tabelle, Kanban und Kalender) können Sie es an Ihre Bedürfnisse anpassen - egal, ob Sie Ihre Finanzen, Ihre Fitness oder Ihre neuen Fähigkeiten überwachen möchten.

Sie möchten nicht bei Null anfangen? Wählen Sie aus 120+ vorlagen für die Lebensplanung um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Zum Beispiel die ClickUp-Lebensplan-Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihren Plan zu entwerfen und zu visualisieren.

Wenn Sie gemeinsam mit Freunden, Familie oder Teammitgliedern auf Ihre Ziele hinarbeiten, ist ClickUp die richtige Wahl für Sie. Tauschen Sie Ihre Ziele und Aufgaben aus und sehen Sie nach, wie es allen geht. So macht es Spaß, motiviert zu bleiben und alle auf Trab zu halten! 💃

Die besten Funktionen von ClickUp

Zugriff auf ClickUp über Web, Desktop und mobile Geräte

Synchronisieren Sie tägliche Aufgaben mit Outlook-, Apple- und Google-Kalendern, um alles an einem Ort zu sehen

Richten Sie wiederkehrende Aufgaben und Erinnerungen ein, um Ihre Gewohnheiten in Echtzeit im Auge zu behalten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um die Erledigung von Aufgaben und den Fortschritt von Zielen visuell zu verfolgen

Protokollieren Sie Ihre Gedanken, Gefühle und Ideen inClickUp-Dokumente ClickUp Einschränkungen

Die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten können anfangs überwältigend wirken

Einige Web- und Desktop-Funktionen sind in der mobilen App nicht enthalten

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Notion

über Begriff Notion ist eine weitere Produktivitäts-App, die Ihnen hilft, Ihr Leben und Ihre Arbeit zu organisieren. Erstellen Sie Seiten und Datenbanken für Ihre Ziele, Aufgaben, Gewohnheiten und Notizen. Sie können diese Seiten mit Bannern, Emojis, Bildern und Videos ganz nach Ihrem Geschmack gestalten. 🤩

Obwohl Notion eine saubere und minimalistische Oberfläche hat, kann es eine Weile dauern, bis man sich zurechtfindet und es an seine Bedürfnisse anpasst. Aber wenn Sie bereit sind, es herauszufinden, gibt es eine Reihe von Ressourcen, die Ihnen helfen, auf den richtigen Weg zu kommen.

Die besten Funktionen von Notion

Zugriff auf mehr als 5.000 kostenlose Vorlagen zur Verwaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und Ihres Wohlbefindens, Ihrer Karriere, Ihrer Finanzen und Ihrer Produktivität

Organisieren Sie Aufgaben mit 20 benutzerdefinierten Feldern, einschließlich Text, Status und Datum

Formatieren Sie Text mit Überschriften, Links, Hervorhebungen, Zitaten und mehr

Setzen Sie In-App- und E-Mail-Erinnerungen für die Erledigung von Aufgaben

Einschränkungen von Notion

Hat begrenzte Ansichten für ziele verfolgen und Aufgabenerledigung

Wird langsam, wenn mit langen Seiten gearbeitet wird

Notion Preise

Kostenlos

Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,837 Bewertungen)

4.7/5 (4,837 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,946 Bewertungen)

3. Goalscape

über Torbogen Goalscape ist ein visuelles Zielmanagement-Tool, das Ihre Ziele auf einer radialen Karte (auch Goalscape genannt) anzeigt. Das große Ziel befindet sich in der Mitte, umgeben von Unterzielen und Aufgaben.

Sie sehen auf einen Blick, was wichtig ist. Größere Sektoren bedeuten, dass die Unterziele und Aufgaben eine höhere Priorität haben, und die Schattierung zeigt Ihnen, wie weit Sie schon gekommen sind. Mit Goalscape ist es viel einfacher, sich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren. 💪

Goalscape beste Eigenschaften

Erstellen Sie mehrere Goalscapes für unterschiedliche Ziele

Hinzufügen von Notizen mit Text, Links, Bildern, Videos und Tabellen

Markieren Sie bestimmte Bereiche der Ziellandschaften nach Datum, Fortschritt, Zuweiser und Tags

Exportieren von Ziellandschaften als PNG-, CSV-, XLSX- und DOCX-Dateien

Goalscape-Einschränkungen

Das Hinzufügen vieler Sektoren macht es schwer, Ziele und Aufgaben zu identifizieren

Kein kostenloser Plan, aber eine 14-tägige Testversion wird angeboten

Keine mobile Anwendung

Goalscape Preise

Pro : $9,90/Monat

$9,90/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Goalscape Bewertungen und Rezensionen

G2: 5.0/5 (1+ Bewertungen)

5.0/5 (1+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

4. Remente

über Remente Remente ist eine App für die persönliche Entwicklung, mit der Sie Ihre Ziele verfolgen und gleichzeitig Ihre geistige Gesundheit unter Kontrolle halten können. Beginnen Sie mit vorgefertigten Zielplänen oder erstellen Sie Ihre eigenen, indem Sie die Ziele in Aufgaben mit Fristen und Erinnerungen aufteilen.

Verwenden Sie das Stimmungsjournal in Remente, um Ihre täglichen Emotionen zu verfolgen und zu erklären, wie Sie sich fühlen. Dies ist sehr hilfreich, um Einblicke in Ihre Stimmungsmuster zu gewinnen und Ihr geistiges Wohlbefinden zu steuern. 🧘‍♂️

Remente beste Eigenschaften

Verfolgen Sie den Erfolg in acht Lebensbereichen, darunter Beziehungen, Gesundheit, Karriere und Finanzen, auf einem Rad des Lebens

Tägliche Videos von einem Life-Coach über Selbstfürsorge und mentale Gesundheit

Zugriff auf über 100 von Experten verfasste Ressourcen zu Produktivität, Zielsetzung, Achtsamkeit und mehr

Planen Sie einmalige oder wiederholte Erinnerungen zur Erledigung von Aufgaben in Ihrem Arbeitsablauf

Remente Einschränkungen

Kein kostenloser Plan, und die siebentägige Testversion erfordert die Angabe einer Kreditkarte

Es können keine wiederkehrenden Aufgaben festgelegt werden

Remente Preise

Beginnt bei $4.99/Monat

Remente Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Kapitelra: N/A

5. Lebensziele

über Google Play Store Life Goals ist eine Zielplanungs- und Affirmations-App zur Dokumentation und Manifestation Ihrer Lebensvision und -ziele. Sie hat vier Hauptbereiche:

Lebenszweck: Schreiben Sie eine Zusammenfassung Ihres Zwecks, Ihrer Vision und Ihrer langfristigen Ziele

Schreiben Sie eine Zusammenfassung Ihres Zwecks, Ihrer Vision und Ihrer langfristigen Ziele Lebensziel: Setzen Sie Ziele mit einem Bild, einer Beschreibung und einem Fälligkeitsdatum

Setzen Sie Ziele mit einem Bild, einer Beschreibung und einem Fälligkeitsdatum Journal: Schreiben Sie Ihre Gedanken und Ideen auf

Schreiben Sie Ihre Gedanken und Ideen auf Affirmation: Eine Liste von Affirmationen, um Erfolg anzuziehen, mit der Möglichkeit, sie mit Ihrer Stimme aufzunehmen

Die App verfügt außerdem über ein Dashboard, auf dem Sie Ihre Ziele nachverfolgen können - platzieren Sie sie einfach unter "Ausstehend" oder "Abgeschlossen".

Life Goals beste Eigenschaften

Organisieren Sie Affirmationen in Kategorien wie Fülle, Dankbarkeit und Selbstvertrauen

Planen Sie Erinnerungen für das Aufsagen oder Anhören von Affirmationen

Automatische Wiedergabe von Affirmationen mit anpassbaren Intervallzeiten

Abspielen von Hintergrundmusik während des Lesens von Affirmationen 🎶

Einschränkungen bei Lebenszielen

Nur auf Android-Geräten verfügbar

Die kostenlose Version enthält In-App-Werbung

Preise für Life Goals

Kostenlos

Einmalige Gebühr von $1,99 zum Entfernen der Werbung

Life Goals Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Erfolgs-Assistent

über Erfolgs-Assistent Der Success Wizard hilft Ihnen beim Einrichten und Verfolgen SMARTe Ziele um Ihre großen Lebensträume zu verwirklichen. Beginnen Sie mit einem Realitätscheck, um die Herausforderungen zu erkennen, vor denen Sie stehen, und Klarheit über Ihre Ziele zu gewinnen.

Bringen Sie diese Ziele in Form von Meilensteinen, Aktivitäten, Gewohnheiten und Routinen auf den Punkt. Nutzen Sie die Zeitmanagement-Funktionen, um sich zu organisieren - planen Sie Ihren Tag und verfolgen Sie, wie viel Zeit Sie für Aktivitäten aufwenden. Visualisieren Sie bei der Erledigung von Aufgaben Ihre Fortschritte und feiern Sie Meilensteine. 🎉

Success Wizard beste Eigenschaften

Verfolgen Sie Ihre Emotionen mit dem Stimmungsmesser

Verbindung mit Ihren Google- und Apple-Kalendern

Verfolgen Sie die für Aktivitäten aufgewendete Zeit und visualisieren Sie eine Zusammenfassung mit Donut-Diagrammen

Beginnen und beenden Sie Ihren Tag, indem Sie Ideen, Absichten, Erfolge und Lektionen in ein Tagebuch eintragen

Einschränkungen des Success Wizard

Der kostenlose Plan ist auf die Verfolgung von drei Zielen, drei Routinen und 50 Aktivitäten beschränkt

Es dauert eine Weile, bis man sich mit allen Funktionen vertraut gemacht hat

Preise des Success Wizard

Kostenlos

4,99 € pro Monat

Success Wizard Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Erledigt

über Erledigt Erledigt ist eine gewohnheitstracker um gute Gewohnheiten aufzubauen und schlechte abzulegen. Verfolgen Sie Gewohnheiten jeden Tag, jede Woche, jeden Monat oder jedes Jahr.

Im Gegensatz zu den meisten Gewohnheitstrackern kannst du bestimmte Tage für deine Gewohnheiten auswählen und festlegen, wie oft am Tag du sie ausführen möchtest. So können Sie einen Gewohnheitsplan erstellen, der perfekt zu Ihrem Lebensstil passt.

Und keine Angst vor dem Vergessen - planen Sie mehrere Erinnerungen ein, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben.

Die besten Funktionen von Done

Verbindung mit Apple HealthKit zur automatischen Aufzeichnung von Gesundheitsgewohnheiten wie Schrittzahl, Trainingsminuten und Schlafstunden

Verfolgen Sie Gewohnheitsreihen in der Kalenderansicht, damit Sie die Kette nie unterbrechen

Visualisieren Sie die Erfüllungsrate von Gewohnheiten in einem Balkendiagramm und exportieren Sie es als CSV-Arbeitsblatt

Reflektieren und protokollieren Sie Ihre Gewohnheiten

Erledigt Einschränkungen

Nur auf iOS-Geräten verfügbar

Mit dem kostenlosen Plan können Sie nur drei Gewohnheiten verfolgen

Preise für Done

Kostenlos

59,99 $ pro Jahr

Done Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

8. Lebensplaner

über Lebensplaner Life Planner ist eine All-in-One-App zur Überwachung von Aufgaben, Gewohnheiten, persönlichen Finanzen und Tagebucheinträgen. Kategorisieren Sie Aufgaben, fügen Sie Notizen hinzu und setzen Sie Fristen, um Ordnung zu halten.

Sie können Aufgaben auch als wichtig oder dringend markieren, um effektiv prioritäten zu verwalten . Stellen Sie Erinnerungen für Aufgaben ein, und wenn Sie fertig sind, starten Sie den Timer, um konzentriert zu bleiben. ⏰

Life Planner beste Eigenschaften

Verfügt über einen Dunkelmodus

Verfügbar in über 270 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch und Chinesisch

Verfolgen und visualisieren Sie Ihre Ausgaben in einem Donut-Diagramm

Fügen Sie Text, Fotos und Aufnahmen zu Ihren Tagebucheinträgen hinzu

Life Planner Einschränkungen

Kein kostenloser Plan und erfordert nach sieben Tagen ein Abonnement

Einige Nutzer berichten von gelegentlichen Fehlern und Abstürzen

Aufgaben können nur auf tägliche Wiederholung eingestellt werden

Preise für Life Planner

2,99 € pro Monat

Life Planner Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Kunstvolle Agenda

über Kunstvolle Agenda Artful Agenda ist eine der besten täglichen Planer-Apps für die Verwaltung von Zielen und Aufgaben. Sie ist ziemlich cool, weil sie sich wie ein Papierplaner anfühlt, aber wie ein digitaler Planer funktioniert. Du kannst ihn mit niedlichen Covern, handschriftähnlichen Schriftarten, farbcodierten Aufgaben, Aufklebern und Emojis anpassen.

Wechseln Sie zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansichten, um Ihren Zeitplan so zu gestalten, wie Sie es möchten. In der Tagesansicht können Sie vorrangige Aufgaben auflisten, Ihren Tag in Zeitfenstern planen, Notizen aufschreiben und sogar Ihre Wasseraufnahme verfolgen. 🥛

Artful Agenda beste Eigenschaften

Planen Sie Ihre Mahlzeiten in der Wochenansicht

Synchronisierung mit Ihren Google-, Outlook- und iCal-Kalendern

Lassen Sie sich von motivierenden Zitaten in allen Ansichten inspirieren

Verwenden Sie die Schlummerfunktion, um unerledigte Aufgaben auf zukünftige Termine zu verschieben

Artful Agenda Einschränkungen

Kein kostenloser Plan, nur zweiwöchige kostenlose Testversion

Begrenzte Anzahl von kostenlosen Deckblättern und Aufklebern, und die hochwertigen sind kostenpflichtig

Wenig Auswahl an Schriftarten, keine Möglichkeit, eigene Schriftarten hochzuladen oder Handschrift in eine Schriftart zu konvertieren

Preise für Artful Agenda

34,99 $ pro Jahr

Artful Agenda Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

10. Habitica

über Habitica Habitica ist eine Produktivitäts-App, die die Verfolgung von Gewohnheiten zum Spiel macht. Erstelle einen RPG-Charakter, der gedeiht, aufsteigt und Gold verdient, wenn du Gewohnheiten, Dailies (auch tägliche Routinen genannt) und to-Do-Listen (auch Aufgaben genannt). Je schwieriger die Aufgabe, desto mehr Gold erhalten Sie.

Mit dem Gold kannst du Ausrüstung für deinen Charakter kaufen oder individuelle Belohnungen freischalten. Diese können alles sein, was du dir wünschst, wie besondere Leckereien, zusätzliche Freizeit oder einen Filmabend. 🍿

Für Spieler, die gerne Gegenstände sammeln und höhere Leistungen freischalten, ist Habitica ein großartiger Motivator für produktiv zu bleiben, auch wenn man gelangweilt ist .

Habitica beste Eigenschaften

Passen Sie RPG-Avatare mit Ihrem gewünschten Körpertyp, Hautton, Frisur und anderen Extras an

Fügen Sie Checklisten und Notizen zu Ihren Aufgaben hinzu, legen Sie einen Schwierigkeitsgrad fest und passen Sie die Wiederholungshäufigkeit an

Nimm an Partys und Herausforderungen teil, um dich mit anderen Nutzern zu messen

Zugriff auf Habitica über die Web-App, Android- und iOS-Geräte

Einschränkungen von Habitica

Die ersten Schritte können für neue Nutzer kompliziert sein

Das verpixelte Retro-Thema ist nicht für jeden geeignet

Es ist leicht, süchtig nach Spielelementen zu werden und für Belohnungen zu schummeln

Preise für Habitica

Kostenlos

4,99 € pro Monat

Habitica Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2 Bewertungen)

4.5/5 (2 Bewertungen) Capterra: N/A

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Leben und erreichen Sie Ihre Ziele

Die Wahl einer guten Lebensplanungs-App macht das Setzen von Zielen, die Verwaltung von Aufgaben und die tägliche Planung viel einfacher. Es geht darum, die App zu finden, die genau zu Ihrem Lebensstil und Ihren Bedürfnissen passt. Denken Sie also daran, welche Funktionen am wichtigsten sind, wenn Sie die oben genannten Top-Optionen bewerten.

Und wenn Sie auf der Suche nach einer App sind, die alles kann, dann ist ClickUp das richtige Tool für Sie. Von der Festlegung von Zielen und der Planung von Aufgaben bis hin zur Erstellung von visuellen Dashboards und der Verfolgung von Fortschritten bietet es alles unter einem Dach. Außerdem können Sie es ganz einfach mit Apps verbinden, die Sie bereits verwenden, wie Gmail, Trello, Evernote, Slack und Microsoft Teams. Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto um Ihre lang- und kurzfristigen Ziele zu setzen und zu sehen, wie sie Wirklichkeit werden. 🏆