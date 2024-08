die 10 besten Kreativ-Apps im Jahr 2024 (kostenlos und kostenpflichtig)

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihnen die Ideen ausgehen, wenn Sie sie am meisten brauchen? Kurz vor einer großen Präsentation oder einer Projektfrist.

Da sind Sie nicht allein.

Die meisten von uns haben die besten Ideen zu den unerwartetsten Zeiten - unter der Dusche, auf dem Rückweg von der Arbeit oder während eines Gesprächs mit einem Freund oder Kollegen. Oft speichern wir diese Ideen wahllos ab, wie eine Nachricht oder eine Notiz an mich selbst, ein Post-it, oder wir erwarten, dass wir uns später daran erinnern.

Doch wenn man die Idee braucht, ist es, als müsste man einen Berg versetzen, um sie zu finden. Hier kommen die kreativen Apps ins Spiel, die Lösungen bieten, um Ideen zu sammeln, den Überblick zu behalten und sie bei Bedarf sofort abzurufen.

Was ist eine Kreativ-App?

Kreativ-Apps sind Softwarelösungen, die Ihnen helfen, methodisch zu denken, Ihre Ideen zu speichern und abzurufen. Sie können auf diese Ideen zurückgreifen, wenn Sie vor einem kreativen Burnout stehen oder Ideen oder Inspiration für ein Projekt brauchen.

Der kreative Prozess ist nicht gerade einfach. Sie brauchen jede Hilfe, die Sie bekommen können.

Szenario 1: Sie kämpfen mit dem Syndrom der leeren Seite oder der Schreibblockade - es fehlt Ihnen an Inspiration und Sie können Ihre kreativen Säfte einfach nicht fließen lassen.

Eine mögliche Lösung: Beantworten Sie Aufforderungen oder verwenden Sie eine Vorlage, die am besten zu dem Thema passt, an dem Sie gerade arbeiten. So haben Sie schnell Erfolg und einen Fuß in der Tür, um Ihren kreativen Prozess in Gang zu bringen.

Im Artikel werden Sie sehen, dass verschiedene Apps unterschiedliche Ansätze für die Eingabeaufforderungen haben (einschließlich eines Kartenspiels!).

Szenario 2: Sie sind mit Ihrem Projekt zu 50 % fertig und können ein Problem nicht lösen, das den Fortschritt Ihres Projekts behindert. Dies ist sowohl eine kreative als auch eine ausführende Herausforderung.

Lassen Sie sich von früheren Beispielen für solche Projekte und deren Durchführung inspirieren.

Mögliche Lösung: Die vielgerühmte Swipe-Datei.

Traditionell ist eine Swipe-Datei eine Sammlung erfolgreicher Werbe- und Verkaufsbriefe. Werbetexter und Kreativdirektoren hatten eine Swipe-Datei mit ihren Lieblingsanzeigen, auf die sie zurückgreifen konnten, wenn sie Inspiration brauchten.

Heute gibt es zahlreiche Anwendungen in allen Bereichen:

Ein Schriftsteller kann eine Sammlung von Notizen aus den Büchern seiner Lieblingsautoren anlegen

Ein E-Mail-Vermarkter kann eine Sammlung seiner Lieblings-E-Mails anlegen

Ein Blog-Autor kann die besten Überschriften speichern

Ein Designer kann Bilder oder Fotos speichern, um sie jederzeit zu verwenden und zu zitieren

Ein Software-Ingenieur kann Code-Blöcke von anderen Ingenieuren speichern, die er bewundert

Worauf sollten Sie bei Kreativ-Apps achten?

Wenn Sie die richtige App für Ihre Bedürfnisse finden, können Sie sicher sein, dass Sie die nötige kreative Unterstützung haben und Ihnen nie die Inspiration ausgeht. Hier sind einige Dinge, auf die Sie bei der richtigen Kreativ-App achten sollten.

✅ Benutzerfreundlich

Eine Kreativ-App muss für Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichem Hintergrund einfach zu bedienen sein. Suchen Sie nach einer App mit einer einfachen Benutzeroberfläche, damit Sie schnell loslegen können,

✅ Flexibel und anpassbar

Die Kreativ-App muss so flexibel sein, dass sie sich an Ihren Arbeitsstil anpassen lässt. Unabhängig davon, ob Sie eine Einzelperson oder ein kleines Team sind, sollte sich die Kreativ-App nahtlos an Ihren aktuellen Arbeitsablauf und Ihre Werkzeuge anpassen.

✅ Kollaborativ

Wenn Sie im Team arbeiten, sollte die App Ihnen die Möglichkeit geben, innerhalb der Plattform zusammenzuarbeiten, damit alle auf derselben Seite stehen. Eingebaut, echtzeit-Zusammenarbeit macht das Nachfassen von E-Mails oder Nachrichtenplattformen überflüssig, was oft zu verlorenen Ideen führt.

✅ Fortschrittsverfolgung in Echtzeit

Lassen Sie nicht zu, dass eine Idee Ihre ganze Zeit in Anspruch nimmt. Suchen Sie nach einer Kreativ-App mit einem Echtzeit-Projekt-Tracker, der Ihnen hilft, Ihre Fristen einzuhalten. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mehrere Projekte bearbeiten.

Die 10 besten Kreativ-Apps für das Jahr 2024

Nachdem wir mehrere Kreativ-Apps ausprobiert haben, haben wir zehn der besten in die engere Auswahl genommen.

1. ClickUp

Verwandeln Sie Ideen in umsetzbare Aufgaben auf einem ClickUp-Whiteboard

ClickUp ist eine der besten Kreativ-Apps mit Funktionen, die Einzelpersonen und Kreativteams beim Denken, Brainstormen und Optimieren ihrer Ideen helfen.

Eine Idee kann der Kern Ihres Denkens sein - sie muss jedoch in etwas Sinnvolles umgesetzt werden.

In diesem Punkt ist ClickUp hervorragend. Sie können Ihre Idee in ein Projekt umwandeln, es in kleinere Aufgaben aufteilen, den Fortschritt verfolgen und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten, damit Ihre Idee nicht nur eine Idee bleibt.

Eine der Funktionen, die Sie lieben werden, ist die ClickUp-Whiteboard . Es bietet die perfekte Leinwand für ein visuelles Brainstorming und die Umwandlung von Ideen in zuweisbare Aktionspunkte. Es eignet sich auch hervorragend zum Erstellen von Moodboards.

Mit Clickup können Sie auch eine Verbindung zwischen mehreren Ideen herstellen und einen benutzerdefinierten Workflow auf dem Dashboard erstellen, um mit der Arbeit daran zu beginnen. ClickUp Mind Maps ist eine der leistungsfähigsten Funktionen, um die Punkte zwischen Ideen zu verbinden!

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

Sie können ClickUp für jedes Gerät und jede Plattform herunterladen. Die App bietet eine Desktop-Version für MacOS und Windows, eine mobile App für iPhone und Android, eine Chrome-Erweiterung und ein E-Mail-Add-on.

Die besten Funktionen von ClickUp

Mind Mapping: Auflisten und Visualisieren von Ideen oder Aufgaben während Brainstorming-Sitzungen

Auflisten und Visualisieren von Ideen oder Aufgaben während Brainstorming-Sitzungen Zusammenarbeit im Team in Echtzeit: Schnelle Zusammenarbeit mit Teammitgliedern durch Chat und Kommentare

Schnelle Zusammenarbeit mit Teammitgliedern durch Chat und Kommentare ClickUp AI: Generieren Sie Design Briefs, User Journeys, Creative Briefs und mehr mit Hilfe von AI, um Zeit und Aufwand zu sparen

Generieren Sie Design Briefs, User Journeys, Creative Briefs und mehr mit Hilfe von AI, um Zeit und Aufwand zu sparen Projektmanagement: Fügen Sie Zeitpläne hinzu, weisen Sie Aufgaben zu, lassen Sie Stakeholder Änderungswünsche einreichen, visualisieren Sie Zeitpläne und verfolgen Sie den Fortschritt von Kreativprojekten auf einem Dashboard, um Blockierer zu identifizieren

ClickUp Einschränkungen

Die mobile Version von ClickUp bietet noch nicht alle Funktionen der Desktop-Version

Slack-Integration muss verbessert werden

ClickUp Preise

ClickUp bietet fünf Preispläne an, die für jedes Kreativteam geeignet sind:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Brainsparker

über Brainsparker Brainsparker ist eine kreative App, die fortschrittliche Coaching-Techniken und neurowissenschaftliche Prinzipien nutzt. Die App inspiriert die Kreativität durch Kartendecks, Kurse und Fortbildungen - und ist damit für alle Altersgruppen geeignet.

Die App bietet eine interaktive Oberfläche, mit der Sie Ihren kreativen Prozess in Gang setzen können, indem Sie Karten auswählen, die Ihnen Anregungen geben. Sie können diese Aufforderungen nutzen, um über kreative Reisen nachzudenken, neue Ideen zu entwickeln und Blockaden zu überwinden.

Brainsparker bietet mehrere kostenlose und Premium-Kartendecks mit inspirierenden Zitaten, Bildern und Gedanken.

Brainsparker beste Eigenschaften

Kartendecks: 25+ Kartendecks, um Ihre Kreativität anzuregen, wie z.B. Coaching-Fragen, Trigger-Wörter, Zitate, Handlungsanweisungen und Bilder

25+ Kartendecks, um Ihre Kreativität anzuregen, wie z.B. Coaching-Fragen, Trigger-Wörter, Zitate, Handlungsanweisungen und Bilder Mikro-Kurse: Kreatives Denken undbrainstorming-Techniken damit Sie Ihre kreativen Muskeln trainieren können

Kreatives Denken undbrainstorming-Techniken damit Sie Ihre kreativen Muskeln trainieren können Tägliche Funken-Benachrichtigungen und Widget für den Startbildschirm: Holen Sie sich Ihre tägliche Inspiration durch automatische Benachrichtigungen, die auf den von Ihnen ausgewählten Kartendecks basieren

Brainsparker Einschränkungen

Die Suche nach einem Kartendeck für bestimmte kreative Projekte kann schwierig sein

Es sind keine Desktop- oder Android-Apps verfügbar

Preise für Brainsparker

Kostenlos-für immer mit begrenzten Kartendecks

mit begrenzten Kartendecks Premium Plan - VIP Pass: $9.6/Monat

Brainsparker Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4.6/5 (151 Bewertungen)

3. MindMeister

Über MindMeister MindMeister ist eine kreative Mind-Mapping-Software. Es hilft Ihnen, Verbindungen zwischen Ihren Ideen und Konzepten herzustellen, indem es benutzerdefinierte Flussdiagramme erstellt.

Stehen Sie vor einer kreativen Blockade? Mit der Mind Map können Sie Ihre Idee und die nächsten Schritte visualisieren, um sie zum Leben zu erwecken.

Der integrierte Editor eignet sich für kreative Einzelpersonen und Teams und hilft bei der Optimierung von Brainstorming-Sitzungen, Besprechungsplänen, Notizen und der Projektplanung.

MindMeister beste Eigenschaften

Gemischte Map-Layouts: Halten Sie kreative Ideen in drei Map-Layouts fest - Mind Map-Ansicht, Organigramm oder Liste, die Sie auf einer einzigen Leinwand verwenden können

Halten Sie kreative Ideen in drei Map-Layouts fest - Mind Map-Ansicht, Organigramm oder Liste, die Sie auf einer einzigen Leinwand verwenden können Vorlagen: Entdecken Sie vordefinierte Mind Map-Vorlagen und passen Sie sie an Ihre kreativen Vorgaben an

Entdecken Sie vordefinierte Mind Map-Vorlagen und passen Sie sie an Ihre kreativen Vorgaben an Verbindungen: Erstellen und zeigen Sie Beziehungen zwischen zwei beliebigen Mind Map-Themen und markieren Sie Start- oder Endpunkte mit anpassbaren Verbindungslinien

Erstellen und zeigen Sie Beziehungen zwischen zwei beliebigen Mind Map-Themen und markieren Sie Start- oder Endpunkte mit anpassbaren Verbindungslinien Erweiterbare Notizen: Fügen Sie den zugeordneten Themen und Anhängen wie Dokumenten, Links usw. mehr Kontext hinzu.

MindMeister Einschränkungen

Die kostenlose App beschränkt Sie auf drei Mind Maps

MindMeister Preise

Kostenlos : Basisplan

: Basisplan Persönlich : $3.5/Monat

: $3.5/Monat Pro : $5.5/Monat

: $5.5/Monat Business: $8,5/Monat

MindMeister Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (31 Bewertungen)

4.3/5 (31 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (279 Bewertungen)

4. SimpleMind

über SimpleMind SimpleMind ist ein weiteres großartiges Mind-Mapping-Tool für Kreative, um ihre Gedanken und Aufgaben zu visualisieren und zu organisieren.

Die Kreativ-App hilft Ihnen, Ideen Schritt für Schritt zu durchdenken. Die auf dem Dashboard erstellten Mindmaps können als voll funktionsfähiger Prozess zur Ausführung eines Plans oder eines Projekts dienen.

Wenn Sie z. B. planen, Ihre Website neu zu gestalten, können Sie verschiedene Assoziationsebenen erstellen, die auf den Aufgaben basieren, die vor, während und nach dem Projekt erledigt werden müssen. Zu diesen Aufgaben gehören Design, Entwicklung, Copywriting und Mikroaufgaben wie Briefing, Recherche, Gliederung, erster Entwurf usw.

SimpleMind ist auch dafür bekannt, verschiedene Farben für Verbindungen zu verwenden, um das Erinnerungsvermögen zu verbessern.

SimpleMind beste Eigenschaften

Intuitives Mind Mapping: Notieren Sie Ideen und verbinden Sie die Punkte für Aufgaben, die sich aus jedem Knoten ergeben

Notieren Sie Ideen und verbinden Sie die Punkte für Aufgaben, die sich aus jedem Knoten ergeben Freiform-Layout und Auto-Layout: Verwenden Sie das Freiform-Layout, um Themen überall auf der Leinwand zu platzieren, oder das Auto-Layout für ein strukturiertes Brainstorming

Verwenden Sie das Freiform-Layout, um Themen überall auf der Leinwand zu platzieren, oder das Auto-Layout für ein strukturiertes Brainstorming Style Sheets und Details: Passen Sie Ihre Mind Maps mit anpassbaren Farben, Linien, Designelementen und mehr an

Passen Sie Ihre Mind Maps mit anpassbaren Farben, Linien, Designelementen und mehr an Anhänge: Fügen Sie Bilder, Symbole, Beschriftungen, Kontrollkästchen und mehr für zusätzlichen Kontext hinzu

SimpleMind Einschränkungen

Keine nennenswerten Nachteile

SimpleMind Preise

Kostenlos Plan

Testversion: Kostenlos für 30 Tage

Kostenlos für 30 Tage Pro-Ausgabe (Einzelbenutzer): $53

SimpleMind Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (7 Bewertungen)

4.7/5 (7 Bewertungen) App Store: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

5. Lucidchart

Über Lucidchart Lucidchart hilft, Ideen und Menschen zusammenzubringen, um die Effizienz und Produktivität von Teams durch visuelle Hinweise zu maximieren.

Es ist eine Cloud-basierte visueller Arbeitsbereich die es Kreativen ermöglicht, durch Datenverknüpfung umfangreiche Diagramme zu erstellen. Sie können Datenkomponenten wie Konversationen, Personen, Anwendungen und Prozesse miteinander verknüpfen und so benutzerdefinierte Flussdiagramme erstellen, die einfach zu verfolgen sind.

Lucidchart beste Eigenschaften

Vorlagen: Eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für verschiedene Zwecke, die Sie an Ihre Arbeitsziele anpassen können

Eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für verschiedene Zwecke, die Sie an Ihre Arbeitsziele anpassen können Whiteboarding-Zusammenarbeit: Eine virtuelle Whiteboard-Leinwand für Brainstorming-Sitzungen und die Zusammenarbeit im Team bei Projektideen

Eine virtuelle Whiteboard-Leinwand für Brainstorming-Sitzungen und die Zusammenarbeit im Team bei Projektideen Überarbeitungshistorie: Detaillierter Prüfpfad für Änderungen an Whiteboard, Dokumenten und Flussdiagrammen

Detaillierter Prüfpfad für Änderungen an Whiteboard, Dokumenten und Flussdiagrammen Datenvisualisierung: Automatische Visualisierungsfunktionen wie Organigramm, intelligente Container, Datenverknüpfung, Haftnotizen, dynamische Formen und mehr

Lucidchart Einschränkungen

Anfänger müssen durch Versuch und Irrtum lernen, wie man die Diagramme richtig erstellt

Die kostenlose Version hat Einschränkungen in Bezug auf Benutzer, Speicherplatz und Funktionen

Lucidchart Preise

Kostenloser Plan

Einzelperson: $7,95/Monat

$7,95/Monat Team: $9/Benutzer/Monat

$9/Benutzer/Monat Unternehmen: Kontakt Vertrieb

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

4.5/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,900+ Bewertungen)

6. Coffivität

über Coffitivität Wenn Sie in zwangloser Umgebung am kreativsten sind, sollten Sie Coffitivity ausprobieren. Diese App basiert auf Forschungsergebnissen, die besagen, dass leichte Geräusche und leichte Ablenkung die Kreativität ankurbeln.

Coffitivity stellt die Umgebungsgeräusche von Universitäten, Lounges und Cafés nach, um die Arbeit an entfernten Orten unterhaltsam und produktiv zu machen und Ihnen eine kreative Umgebung zu bieten.

Coffitivity beste Eigenschaften

Einfache Bedienung: Die einfache Funktionalität der App macht den Einstieg leicht

Die einfache Funktionalität der App macht den Einstieg leicht Audiobibliothek: Eine Bibliothek mit Umgebungsgeräuschen, die die Umgebung eines Cafés nachahmt

Coffitivity Einschränkungen

Begrenzte Klänge

Zusätzliche Sounds erfordern eine Premium-Gebühr von $9

Die App von Coffitivity basiert auf einer Nischenidee, die auf akustischen Ablenkungen beruht, und ist möglicherweise nicht für jeden geeignet

Coffitivity Preise

Kostenlos Plan

Premium: $9/Jahr

Coffitivity Bewertungen und Rezensionen

Nicht verfügbar

7. Miro

über Miro Miro ist ein visueller Arbeitsbereich, mit dem Sie Ideen und Prozesse durch Diagrammerstellung, Wireframing, Whiteboarding, Mind Mapping und andere visuelle Werkzeuge zum Leben erwecken können.

Mit Miroverse-Vorlagen können Sie Customer Journeys abbilden und Design Thinking Boards in Minutenschnelle einrichten.

Miro beste Eigenschaften

Diagramming und Prozessmapping: Erstellen Sie einfach und schnell Flussdiagramme und Journey Maps mit anpassbarer Formatierung und einer umfangreichen Bibliothek von Formen und Konnektoren

Erstellen Sie einfach und schnell Flussdiagramme und Journey Maps mit anpassbarer Formatierung und einer umfangreichen Bibliothek von Formen und Konnektoren Inhalts- und Datenvisualisierung: Zusammenführung von Dokumentationen, Entwürfen, Umfrageergebnissen, Videos und Live-Daten in einem Dashboard für eine einfache Zusammenarbeit

Zusammenführung von Dokumentationen, Entwürfen, Umfrageergebnissen, Videos und Live-Daten in einem Dashboard für eine einfache Zusammenarbeit Miro Assist: Automatisch generierte Mindmaps, Diagramme, Codes und intelligente Zusammenfassungen von mehreren Haftnotizen

Automatisch generierte Mindmaps, Diagramme, Codes und intelligente Zusammenfassungen von mehreren Haftnotizen Visuelles Projektmanagement: Verfolgen Sie projektübergreifende Aufgaben in einem flexiblen und dynamischen Kanban-Board

Einschränkungen von Miro

Miro kann Anfänger trotz seiner benutzerfreundlichen Oberfläche überfordern

Einige wenige Nutzer hatten Probleme mit der Leistung und Formatierung beim Hochladen von Bildern

Keine Integration mit der Microsoft- und Google-Suite

Preise für Miro

Kostenloser Plan

Starter: $8/Benutzer/Monat

$8/Benutzer/Monat Geschäftskunden: $16/Benutzer/Monat

$16/Benutzer/Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5,000+ Bewertungen)

4.8/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

8. Notability

Über Notierbarkeit Notability ist eine Kreativ-App, die es überflüssig macht, Ideen und Bilder zu speichern und Screenshots an verschiedenen Orten zu machen, wenn eine Inspiration auftaucht.

Die App bietet ein visuelles Notizen-Toolkit mit einer übersichtlichen Oberfläche zum Speichern, Aufzeichnen und Teilen Ihrer Notizen. Außerdem können Sie damit Ideen kritzeln, Notizen machen, Referenzen zeichnen und mehr, um ein Storyboard zu erstellen.

Die App steht zum Download für Mac, iPhone und iPad zur Verfügung.

Notability beste Eigenschaften

Papiervorlagen: Verwenden Sie verschiedene Vorlagen und Hintergründe für Notizen

Verwenden Sie verschiedene Vorlagen und Hintergründe für Notizen Multimediale Werkzeuge: Wählen Sie Werkzeuge wie Bleistift, Textmarker, Text und Audio, um Ideen und Notizen zu verzweigen

Wählen Sie Werkzeuge wie Bleistift, Textmarker, Text und Audio, um Ideen und Notizen zu verzweigen Organisation: Organisieren Sie Ihre Notizen mit anpassbaren Themen und Trennblättern

Organisieren Sie Ihre Notizen mit anpassbaren Themen und Trennblättern Präsentationsmodus: Präsentieren Sie Ideen im Vollbildmodus ohne störende Symbolleisten

Präsentieren Sie Ideen im Vollbildmodus ohne störende Symbolleisten Notizgalerie: Finden oder teilen Sie Ihre Notizen mit anderen Benutzern in einer geschlossenen Gemeinschaft

Finden oder teilen Sie Ihre Notizen mit anderen Benutzern in einer geschlossenen Gemeinschaft Aufnahme und Wiedergabe: Nehmen Sie Audio auf, um Ideen festzuhalten und automatisch mit den Notizen zu synchronisieren

Einschränkungen von Notability

Begrenzte Sticker-Bibliothek für Notizen

Die kostenlose Version bietet eine begrenzte Anzahl von Bearbeitungen pro Monat

Unterstützt keine Android-Geräte

Notability Preise

Kostenlose Nutzung mit In-App-Käufen

Notability Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (41 Bewertungen)

4.6/5 (41 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (36 Bewertungen)

9. Tayasui Sketches

über Tayasui Skizzen Tayasui Sketches bietet Künstlern und Designern ein digitales Werkzeug für ein realistisches Zeichenerlebnis.

Diese kreative App sorgt für ein natürliches Gefühl beim Zeichnen und Malen, indem sie den kleinsten Details wie Stiftdruck, Geschwindigkeit, Ausrichtung und Neigung große Aufmerksamkeit schenkt.

Tayasui Sketches Merkmale

Strichvorschau: Über 100 verschiedene Pinsel, die sich an die Berührung des Apple Pencil anpassen

Über 100 verschiedene Pinsel, die sich an die Berührung des Apple Pencil anpassen Aquarellpinsel: Realistische Aquarellstriche und -effekte

Realistische Aquarellstriche und -effekte Farbbibliothek: Umfangreiche Bibliothek von Farben und die Möglichkeit, zwei oder mehr Schattierungen zu mischen

Tayasui Sketches Einschränkungen

Die Freemium-Version verfügt über eingeschränkte Funktionen

Die Desktop-Version ist nur für MacOS verfügbar

Die Standardversion kann für Anfänger und Studenten zu teuer sein

Am besten geeignet für kreative Designer

Preise für Tayasui Sketches

Freemium Version

Standard: $12/Monat

$12/Monat Nur-Mac-Lizenz: $120 - einmaliger Kauf

$120 - einmaliger Kauf Geschäftskunden: $240/Jahr

Tayasui Sketches Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

10. Kurator

über Kurator Curator ist eine funktionsreiche Kreativ-App, die Ihnen hilft, Ideen zu sammeln, zu organisieren und methodisch zu präsentieren. Diese App kann Plattformen wie Pinterest, Evernote und Instagram ersetzen und dient als Aufbewahrungsort für alle Ihre Ideen.

Die Kreativ-App verfügt außerdem über Funktionen, die die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern erleichtern.

Curator beste Eigenschaften

Einfaches Sammeln: Notizen in Form von Website-Links, Bildern, Text oder groben Skizzen machen

Notizen in Form von Website-Links, Bildern, Text oder groben Skizzen machen Ideenorganisation: Ziehen und Ablegen von Ideen in Kategorien zur besseren Organisation

Ziehen und Ablegen von Ideen in Kategorien zur besseren Organisation Präsentation: Einfaches Wischen zwischen Notizen im Vollbildmodus für sofortige Präsentationen

Einfaches Wischen zwischen Notizen im Vollbildmodus für sofortige Präsentationen Teilen und zusammenarbeiten: Senden Sie Storyboards per E-Mail oder laden Sie Teammitglieder zur Zusammenarbeit auf Ihre Leinwand ein

Einschränkungen von Curator

Mangel an aktualisierten Tutorials auf der Website

Die App ist auf iPhone- und iPad-Nutzer beschränkt

Preise für Curator

Kostenloser Plan

Premium (Einzelperson): $4,99/Monat

$4,99/Monat Premium (Unternehmen): Kontakt zum Vertrieb

Kurator Bewertungen und Rezensionen

App Store: 4/5 (12 Bewertungen)

Verwirklichen Sie Ihre Ideen mit den besten Kreativ-Apps

Ein Moment der Inspiration, ein Funke, die Geburt einer neuen Idee - das sind Erfahrungen, die uns Freude und Erfüllung bringen. Und jede bedeutende Veränderung oder jedes Wachstum beginnt mit einer kleinen Idee. Ob in der Wirtschaft oder im Privatleben.

Kreativität braucht Förderung, Pflege und Aufmerksamkeit. Kreative Apps tun genau das.

Suchen Sie sich eine aus, die Ihren Bedürfnissen entspricht, zu Ihrem Arbeitsablauf passt und sich gut mit den Tools kombinieren lässt, die Sie bereits verwenden. Und sorgen Sie dafür, dass Ihre Ideen zu etwas Sinnvollem werden.

Das ist der Punkt, an dem ClickUp gewinnt.

ClickUp ermöglicht es Ihnen und Ihrem Team, Ideen in Echtzeit zu erfassen und ein Repository mit kreativen Ideen aufzubauen, aus dem Sie schöpfen können. Und dann - von der Ideenfindung über die Umsetzung bis hin zur Messung der Ergebnisse - gehen Sie den ganzen Weg mit ClickUp.

Möchten Sie wissen, warum sich Kreativteams für ClickUp entscheiden? Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto an und probieren Sie die Kreativ-App aus !