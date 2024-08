die 10 besten Schwimmbahndiagramm-Software-Tools zur Erledigung von Aufgaben

Swimlanes Diagramme sind aktivitätsdiagramme die funktionsübergreifende Arbeitsprozesse wie Bahnen in einem Schwimmbad darstellen. Sie helfen Managern organisatorische Aktivitäten darzustellen in horizontalen oder vertikalen Bahnen, was die Abfolge und Klarheit der Prozesse erhöht.

Nehmen wir folgendes Beispiel: X bittet Y, Daten zu sammeln, um sie auf dem nächsten Stakeholder Meeting zu präsentieren, aber Y ist sich nicht sicher, wem er Bericht erstatten soll, welchen Genehmigungsweg er einschlagen soll und welches Format er für die Berichterstattung verwenden soll.

Ein Swimlane-Diagramm visualisiert diese gesamte Transaktion in einem Flussdiagramm wobei X Y beauftragt hat, die Daten in einem Diagramm-Format zu präsentieren, sie von Z überprüfen zu lassen und X erst dann Bericht zu erstatten, wenn Z seine Zustimmung gegeben hat. 🧑‍💼

Die Erstellung eines funktionalen Swimlanes-Diagramms kann knifflig und zeitaufwändig sein, daher verlassen sich erfahrene Manager auf Swimlanes-Diagrammsoftware, um sich die Arbeit zu erleichtern. Heute stellen wir die 10 besten Diagramm-Tools für die Erstellung von Swimlanes-Diagrammen vor und betrachten ihre Features, Preisstrukturen und ihren Gesamtwert!

Was ist eine Swimlane Diagramm Software?

Swimlanes-Diagramme sind so ähnlich wie Eisberge: einfach auf der Front, aber kompliziert am anderen Ende. 🧊

Für die Benutzer sind sie einfach, aber für diejenigen, die das Diagramm erstellen, ist es schwierig, mit losen Organisationsdaten und zeichnen von Workflows -das ist der Punkt, an dem ein Diagramm-Tool nützlich ist.

Mit einer Swimlane-Diagrammsoftware können Sie ein Prozess- oder Swimlane-Flussdiagramm von Grund auf entwerfen. Sie bietet in der Regel eine Asset-Bibliothek, mit deren Hilfe Sie Swimlanes-Formen hinzufügen und jede Form entsprechend der Position, für die sie verwendet wird, beschreiben können. Einige Standardformen und -symbole sind:

Die meisten Swimlanes-Software-Tools ermöglichen die Bearbeitung oder prozesse mühelos aktualisieren und erleichtern so die Kommunikation und Umsetzung von Workflow-Änderungen. Idealerweise unterstützen sie auch benutzerdefinierte Anpassungen in Bezug auf Farbe und Stil, um sich an Ihr Branding anzupassen.

Nutzen Sie ClickUp zur Gestaltung von Workflows mit praktischen Features wie Whiteboards, Mindmaps, Automatisierungen und zahlreichen Vorlagen

Was macht ein gutes Tool für Swimlanes-Diagramme aus?

Schauen wir uns die Faktoren an, die eine gute Swimlanes-Diagrammsoftware von herkömmlichen Flussdiagramm-Plattformen unterscheiden:

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einer Software mit einem einfachen Drag-and-Drop Feature, mit dem Sie Formen leicht verschieben und mit minimalem Aufwand professionell aussehende Diagramme erstellen können Asset-Bibliothek: Das Tool sollte über eine umfangreiche Asset-Sammlung von Formen und Konnektoren verfügen, um schöne Swimlanes-Diagramme zu erstellen Vorlagen: Es sollte vorgefertigte Vorlagen für Aktivitäts- oder Swimlanes-Diagramme bieten, mit denen Ihr Team Zeit sparen kannentwurf von Prozess Flows4. Zusammenarbeit in Echtzeit: Auf der Suche nach einer Plattform, die kollaborative Arbeit unterstützt . Suchen Sie nach Tools für die Aufgabenerstellung wie digitale Whiteboards und Mindmaps, die es mehreren Benutzern ermöglichen, dieselbe Leinwand freizugeben und nahtlos zu bearbeiten Integrationen: Ein breiter Bereich von Apps und Software, die sich in Ihr Tool für Swimlane-Diagramme integrieren lassen, erleichtert den schnellen Austausch von Daten über verschiedene Plattformen hinweg Preis: Ein solides Tool für Swimlane-Diagramme sollte mindestens dem Durchschnittspreis für die von Ihnen gewünschten Features entsprechen (wenn nicht sogar niedriger sein)

10 beste Swimlane-Diagramm-Software zum Planen kollaborativer Aufgaben

Nachdem wir uns mit den Grundlagen beschäftigt haben, wollen wir nun die 10 besten Tools für Swimlane-Diagramme vorstellen, die für Sie in Frage kommen. Unsere Mini-Reviews helfen Ihnen, die ideale Lösung zu finden! ❣️

Ziehen Sie Formen per Drag & Drop auf Ihre Leinwand, verbinden Sie Ihren Workflow miteinander und arbeiten Sie gleichzeitig mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboard

Die Nummer eins auf unserer Liste ist ClickUp, ein führendes Tool projektmanagement tool das Ihnen hilft, professionelle Swimlanes-Diagramme zu erstellen über ClickUp Whiteboard oder Mindmaps. 💗

Die Plattform unendliche Whiteboard kann unterstützen alle Arten von Brainstorming-, Aktivitätskarten- und Flussdiagrammaktivitäten. Egal, ob Sie an einem einfachen oder komplexen Swimlanes-Diagramm arbeiten, Sie haben das Toolkit, um zusammenhängende Arbeitsabläufe in wenigen Minuten zu erstellen!

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit der umfangreichen Asset-Bibliothek von ClickUp! Finden Sie jede Form oder jedes Symbol, das Sie benötigen, um Rollen und Abteilungen zuzuweisen, Genehmigungsflüsse zu zeichnen und Datenaustauschpunkte in Ihrem Swimlane-Diagramm zuzuweisen. Hier finden Sie einen detaillierten Leitfaden, der Sie durch die Bibliothek führt !

Arbeiten Sie allein? Kein Problem! Mit der umfangreichen Bearbeitungsleiste des Whiteboards können Sie die Arbeit von fünf Personen allein erledigen. 💪

Wenn Sie gemeinsam mit Abteilungsleitern an dem Zusammenspiel von Prozessen arbeiten, ist es immer noch so einfach! Laden Sie sie einfach ein, mit Ihnen auf der Leinwand zu arbeiten -jeder kann in Echtzeit bearbeiten, sei es bei der Positionierung von Formen, dem Hinzufügen von Text oder dem Verschieben von Verbindungen, dank einer intuitiven Drag-and-Drop-Schnittstelle. ClickUp Mindmaps ist ein weiteres vollwertiges Tool, das Ihnen hilft, komplexe Arbeitsabläufe zu entwirren. Es eignet sich perfekt für den Umgang mit mehreren Workspaces mit bereits bestehenden Workflows - verbinden Sie ClickUp Aufgaben auf Ihrer Mind Map, bearbeiten Sie Abhängigkeiten und passen Sie Ihren Business-Prozess im Handumdrehen an!

Keine Lust, ganz von vorne anzufangen? Mit der ClickUp Swimlane Flussdiagramm-Vorlage und seinen voreingestellten Formen und Konnektoren ist Ihre abteilungsübergreifende Projektablaufstruktur im Handumdrehen fertig!

Nutzen Sie die Tools von ClickUp, um leistungsstarke Swimlane-Flussdiagramme zu erstellen, um Prozesse zu visualisieren, Teams auszurichten und die effiziente Durchführung von Projekten sicherzustellen

Wir empfehlen die Erkundung Dokumente in ClickUp um detaillierte Gliederungen für Ihr Flussdiagramm zu erstellen. Sobald Ihr Swimlanes-Diagramm fertig ist, überprüfen und aktualisieren Sie es mit Tools wie ClickUp Kanban Board oder die Workload-Ansicht .

ClickUp beste Features

ClickUp Beschränkungen

In der Desktop Version von ClickUp ist es einfacher, Swimlanes-Diagramme zu erstellen als in der mobilen Version

Der kostenlose Plan unterstützt nur die Verwendung von drei Whiteboards gleichzeitig

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Lucidchart

Über: Lucidchart Lucidchart ist eine Cloud-basierte flussdiagramm-Software die organisatorische Fähigkeiten wie die Visualisierung von Prozessen und Systemen durch scharfe Diagramme bietet. Um ein Swimlane-Diagramm zu zeichnen, müssen Sie lediglich ein neues Diagramm erstellen und die Formen des Process Flow hinzufügen, um die Verbindung zwischen den Aufgaben zu gestalten.

Zu erledigende Aufgaben werden mit Lucidchart direkt in einem Workflow durch visuelle Darstellungen beschrieben. Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie schnelle Bearbeitungen in letzter Minute vornehmen und Farben, Formen und Verbindungen in Ihrer Swimlanes-Vorlage oder Ihrem Diagramm ändern. 🎨

Neben der benutzerfreundlichen Oberfläche bietet Lucidchart verschiedene Vorlagen für Swimlanes-Diagramme, die Sie erstellen können organigramme , diagramme der Beziehungen zwischen Entitäten (ER) und andere Workflow-Flussdiagramme.

Lucidchart beste Features

Einfache Erstellung von Swimlanes-Diagrammen durch Drag-and-Drop

Chat-fähiger Editor

Zahlreiche Vorlagen zur Auswahl

über 50 Integrationen (einschließlich Microsoft Teams und Google Workspace)

Kompatibel mit Visio

Lucidchart Beschränkungen

Es kann schwierig sein, Daten zu importieren oder offline zu bearbeiten

Die Navigation in der Bildbibliothek kann umständlich sein

Lucidchart Preise

Free Plan: $0

$0 Einzelperson: $11.93

$11.93 Team: Ab 13,50 $ pro Benutzer

Ab 13,50 $ pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4,700+ Bewertungen)

4.5/5 (4,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,900+ Bewertungen)

3. Swimlanes

Über: Swimlanes Swimlanes.io ist ein spezielles webbasiertes Tool zur Erstellung von Swimlanes-Diagrammen. Es hat ein schnörkelloses Format zum Erstellen und Freigeben von Sequenzdiagrammen. Statt umfangreicher Asset-Bibliotheken oder benutzerdefinierter Formen erhalten Sie einen einfachen Syntax-Code zur Erstellung eines einfachen Flussdiagramms. Die Diagramme werden direkt im Browser gerendert.

Diese Plattform bietet Sicherheit, indem sie die Möglichkeit bietet, jedes Diagramm mit einem Passwort zu schützen oder über einen Link freizugeben. Dank der einfachen Navigation können Sie die erstellten Diagramme in eine Webseite einbetten oder sie als herunterladbare Bilder exportieren.

Um die Plattform nutzen zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Google- oder GitHub-Konto anmelden.

Swimlanes beste Features

Einfach zu bedienendes Swimlanes-only tool

Diagramme können öffentlich, privat oder passwortgeschützt sein

Ermöglicht die Bearbeitung im Vollbildmodus

Unterstützt das Herunterladen von Bildern oder PDF-Dateien

Swimlanes Beschränkungen

Die Navigation kann für nicht-technische Benutzer kompliziert sein

Keine Features für Echtzeit-Zusammenarbeit

Swimlanes Preise

Free

Swimlanes Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

4. Visuelles Paradigma Online

Über: Visuelles Paradigma Online Visual Paradigm (VP) Online ist ein kostenloser, browserbasierter software für Diagramme tool. Die Plattform ist ähnlich wie Lucidchart und bietet eine leicht zu navigierende Oberfläche mit Features für die Zusammenarbeit im Team.

Beginnen Sie mit der Gestaltung Ihres Swimlane-Diagramms, indem Sie die verfügbaren Formen und Symbole bearbeiten, um die gewünschten Prozessabläufe zu erstellen. Verwenden Sie die integrierte Ausrichtungshilfe, um jede Form genau zu positionieren, und nutzen Sie die Drag-and-Drop-Verbindung, um Beziehungen herzustellen.

Mit dem Zugriff auf unbegrenzte Diagramme und Formen kann diese Plattform Ihre erste Wahl sein für agile Entwicklung und business Process Reengineering workflows. Dieser Cloud-basierte Workspace bietet eine Microsoft Office-Integration, mit der Sie jedes Diagramm in Microsoft-Dokumente und Präsentationen einbetten können.

Visual Paradigm Online beste Features

Unterstützte Exporte in PNG, SVG, PDF und mehr

Microsoft Office-Integration

Eingebautes Alignment tool

Kostenlose Nutzung für nicht-kommerzielle Benutzer

Visual Paradigm Online Beschränkungen

Unterstützt nicht den Import von .vsd- oder .vsdm-Dateien

Nicht sehr benutzerfreundlich auf Handheld-Geräten

Preise für Visual Paradigm Online

free Forever-Plan kostenlos für immer

für immer Einsteiger: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Advance: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Combo: $15/Monat pro Benutzer

*Alle Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Visual Paradigm Online Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

4.3/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (15+ Bewertungen)

5. Businessmap

Über: Businessmap Businessmap, früher bekannt als Kanbanize, ist eine Plattform für die Abbildung von Geschäften, die für optimierung von Workflows und Visualisierung. Mit dem Kanban Board Feature können Benutzer Kanban-basierte Swimlanes erstellen, die verstreute Klumpen von Aktivitäten in besser organisierte Karten für Aufgaben aufteilen.

Businessmap-Swimlanes verlaufen in der Regel horizontal durch anpassbare Abschnitte wie Abteilungen, Prioritäten, Features oder Workflows. Unterteilen Sie alle Elemente der Arbeit in Karten und kategorisieren Sie sie in einem Netzwerk von miteinander verknüpften Boards, um eine Verbindung zu Personen im gesamten Unternehmen herzustellen.

Unterteilen Sie jeden Workflow in kleinere Segmente, um eine bestimmte Aufgabe zuzuweisen. Sie können auch Spalten und Fahrspuren zusammenführen, um Nuancen innerhalb Ihrer Abteilungsworkflows darzustellen.

Businessmap beste Features

Praktischdigitales Whiteboard tool mit anpassbaren Hintergründen

Ermöglicht Integrationen mit mehr als 1.000 Anwendungen wie Zapier

Bahnen und Spalten können zur besseren Übersichtlichkeit zusammengeführt werden

Skalierbar für einzelne Teams oder größere Abteilungen

Businessmap-Einschränkungen

Kein kostenloser Free-Plan

Kann verwirrend sein, selbst für erfahrene Benutzer von Kanban Boards

Businessmap Preise

Jahresplan: Beginnt bei $149/Monat

Beginnt bei $149/Monat Monatlicher Plan: Beginnt bei $179/Monat

*Alle Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Businessmap Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (20+ Bewertungen)

3.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (130+ Bewertungen)

6. Zeitleiste Büro

Über: Zeitleiste des Büros Wie der Name schon sagt, ist Office Zeitleiste eine Software, die sich auf Features zur Erstellung von Zeitleisten und Roadmaps konzentriert, die auch Swimlanes-Diagramme umfassen. Die Plattform verfügt über einen Zeitleisten-Assistenten, mit dem Sie bei Null anfangen oder sofort anpassbare Vorlagen verwenden können.

Die Plattform ist als Add-On für PowerPoint erhältlich. Sie können damit Programme oder Projekte mit mehrstufigen Swimlanes erstellen und sogar kritische Pfade darstellen . Fügen Sie Unter-Swimlanes in bestehende Swimlanes ein, um einen detaillierteren Flow zu entwickeln.

Bei Projekten, die von der Zeitplanung abhängig sind, können Sie Meilensteine hinzufügen und die Dauer in einem einzigen Diagramm visualisieren, um die Anforderungen an die Zeitplanung zu verstehen. So können Sie Ihren Stakeholdern den Fortschritt der einzelnen Projekte präsentieren, ohne ständig zwischen den Folien wechseln zu müssen!

Office Zeitleiste beste Features

Möglichkeit, Unter-Swimlanes in bestehende Swimlanes einzufügen

Möglichkeit, Meilensteine und kritische Pfade hinzuzufügen

Vorgefertigte Vorlagen verfügbar

Unbegrenzte kostenlose Produktverbesserungen und -aktualisierungen

Office Zeitleiste Limits

MS Office Plugin und Web App werden separat berechnet

Es kann schwierig sein, komplexe Designs zu implementieren

Preise für Office Zeitleisten

Desktop Pro Edition: $149/Jahr pro Benutzer

$149/Jahr pro Benutzer Desktop Pro+ Edition : $199/Jahr pro Benutzer

: $199/Jahr pro Benutzer Browser Online Edition: $149/Jahr pro Benutzer

Office Zeitleiste Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 30 Bewertungen)

7. Microsoft Visio

Über: Microsoft Visio Microsoft Visio ist ein beliebtes Tool, um komplexe Ideen in einfache Grafiken zu verwandeln! Sie können ein Flussdiagramm erstellen, indem Sie eine der verfügbaren Vorlagen, Startdiagramme und Schablonen auswählen und es mit über 1.000 Formen, Symbolen und anderen Elementen nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren.

Lassen Sie Ihre Mitglieder in Echtzeit an Ihrem Swimlanes-Diagramm mitarbeiten und geben Sie es direkt in Microsoft Teams für andere Abteilungen frei. Sie können das stilistische Erscheinungsbild des Bildmaterials für die Präsentation jederzeit anpassen.

Wenn Sie ein Fan der Symbolleiste von Microsoft Word sind, werden Sie sich freuen. Visio verfügt über die gleiche klassische Registerkarte in blauer Farbe, auf der alle Optionen zur Bearbeitung Ihrer Formen und zur gleichzeitigen Arbeit mit Ihrem Team angezeigt werden. 🧑‍🤝‍🧑

Microsoft Visio beste Features

Unterstützt funktionsübergreifende Teams

Funktioniert gut mit Microsoft Teams

Einfache Integrationen mit internen Tools wie Word, Excel und PowerPoint

Schablonen und Vorlagen zur Erstellung professioneller Flussdiagramme mit wesentlichen Elementen

Microsoft Visio Limits

MacOS-Benutzer könnten es als einschränkend empfinden (da die Desktop-App nur für Windows verfügbar ist)

Kleinere Geschäfte mögen möglicherweise die Kostenstruktur nicht

Microsoft Visio Preise

Abonnement Plan:

Visio Plan 1: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Visio Plan 2: $15/Monat pro Benutzer

Einmaliger Plan:

Visio Standard 2021: $309.99

$309.99 Visio Professional 2021: $579.99

Microsoft Visio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (650+ Bewertungen)

4.2/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 3.000 Bewertungen)

8. Creately

Über: Kreativ Creately ist eine SaaS-basierte Plattform für die Zusammenarbeit, mit der Sie prozess Karten und Diagramme einfach zu erstellen. Swimlane-Diagramme gehören natürlich auch dazu! 🎉

Die Plattform verfügt über ein Whiteboard mit unendlich vielen Spaces, ideal für die Verwaltung mehrerer Swimlanes unter einem Dach. Zusätzlich bietet Creately drei gebrauchsfertige Bahnen, die Sie verschieben und in der Größe verändern können. Die linke Symbolleiste enthält die Formen, die Sie zu den drei Bahnen hinzufügen können.

Nach dem Hinzufügen können Sie einfach zu einer beliebigen Seite der Form blättern, um den Aufbau von Workflows im selben Diagramm und in derselben Richtung fortzusetzen. Nach der Bearbeitung können Sie Ihre Ausgabe verschönern, indem Sie verschiedene Farben für Schriftarten und Formen hinzufügen. Teams können auch andere Mitglieder einladen, an der gleichen Leinwand zu arbeiten.

Creately beste Features

Zugänglichkeit per Drag-and-Drop

Große Auswahl an Formen und Verbindungen

Gebrauchsfertige Bahnen

Unterstützt horizontale und vertikale Swimlanes mit präziser Steuerung

Verwendung einer Swimlanes-Flussdiagrammvorlage aus der Bibliothek mit über 1.000 gebrauchsfertigen Vorlagen

Schöpferische Grenzen

Für Startups ist der Business-Plan möglicherweise etwas teurer

Die mobile App könnte benutzerfreundlicher sein

Creately Preise

Free Plan

Plan Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Geschäft: $89/Monat

$89/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

9. Gliffy

Über: Gliffy Als Nächstes kommt Gliffy, eine HTML5-Anwendung, die sich ausschließlich darauf konzentriert, Benutzern die Erstellung verschiedener Diagramme zu ermöglichen. Swimlanes, eines davon, können auf einem Anfänger-Whiteboard mit vorgefertigten horizontalen/vertikalen Bahnen entworfen werden. Sie können diese Bahnen in der Folge ausblenden, um die Darstellung zu vereinfachen. 🔎

Sobald Sie die Hauptlinien festgelegt haben, können Sie eine beliebige Form auf die Leinwand ziehen, die Farbe und Größe bearbeiten und ihre Position in Ihrem Produkt- oder Dienstleistungs-Workflow festlegen. Sie können bis zu 13 Bahnen auf einmal erstellen.

Gliffy lässt sich nahtlos mit Confluence integrieren, einem beliebten remote-freundlichen Team Workspace . So können Confluence-Teams direkt auf die Bearbeitung von Features zugreifen, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Gliffy Beste Features

Intuitive Drag-and-Drop Funktion

Geeignet für Confluence Teams

Verschiedene vorgefertigte Vorlagen und Formen verfügbar

Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Ebenen und das Ausblenden von Spuren

Gliffy Limits

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Limitierte Dateiexportoptionen

Preise für Gliffy

Professioneller Plan:

1 bis 9 Benutzer: $8 pro Benutzer/Monat

$8 pro Benutzer/Monat 10 bis 50 Benutzer: $6 pro Benutzer/Monat

Enterprise Plan:

Kontakt für Angebot

*Alle Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Gliffy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

10. SmartDraw

Über: SmartDraw Wir beenden unsere Liste mit einem weiteren soliden Tool für Whiteboarding und Diagrammerstellung: SmartDraw. Diese Unternehmenslösung wurde für das Brainstorming von Prozessen und die Erstellung von Diagrammen für alle Arten von Szenarien entwickelt, egal ob es um die Planung von Stockwerken oder die Abbildung von Unternehmen geht.

Mit SmartDraw können Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen wählen, einschließlich Swimlane- und Projekt-Diagramm-Vorlagen, oder von Grund auf neu beginnen.

Die Erstellung von Diagrammen ist größtenteils recht einfach, denn mit dem Tool können Sie unterwegs Formen hinzufügen, indem Sie auf einen beliebigen Richtungspfeil klicken. Anstatt ein neues Textfeld hinzuzufügen, können Sie einen Doppelklick ausführen und den gewünschten Text eingeben. Sobald Sie fertiggestellt sind, können Sie Ihr endgültiges Swimlanes-Diagramm freigeben, exportieren oder speichern! 🏊

SmartDraw beste Features

Einfach zu bedienende Schnittstelle

Integrierbar mit verschiedenen Apps, Visualisierungsprogrammen und Speicherplattformen

Ermöglicht es Teams, Diagramme freizugeben, anzusehen oder zu kommentieren

Exportiert zu Plattformen wie Google Drive und Dropbox

SmartDraw Beschränkungen

Einige Benutzer empfinden die begrenzte Liste der Symbole von SmartDraw als einschränkendim Vergleich zu anderen Plattformen* Erlaubt nur das gleichzeitige Verschieben einer Form

SmartDraw Preise

Einzelperson: $9,95/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$9,95/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Team: $8,25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$8,25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Standort: $2.995/Jahr

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 ( 230+ Bewertungen)

4.6/5 ( 230+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (110+ Bewertungen)

Diagrammerstellung geht schwimmen mit ClickUp!

Die Swimlanes-Diagramme, die wir besprochen haben, vereinfachen Arbeitsabläufe und helfen, Missmanagement zu bekämpfen, indem sie ein klares Bild davon vermitteln, wer für was zuständig ist. Mitarbeiter können dieses tool auch nutzen, um Ideen zu vermitteln, proaktiv zu brainstormen und die Produktivität zu verbessern .

Können Sie sich nicht für einen Favoriten entscheiden? Wir empfehlen ClickUp einen Versuch ! Es macht nicht nur die Erstellung von Swimlanes schnell und einfach, sondern gibt Ihrem Geschäft auch einen Schub mit ganzheitlichen Aufgaben und leistungsmanagement tools! 😊