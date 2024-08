10 Leistungsstarke Software zur Analyse kritischer Pfade 2024

Software für den kritischen Pfad ist ein dynamisches Tool, das von Einzelpersonen und Teams zur Planung, Organisation, Durchführung und Überwachung von Projekten verwendet wird, insbesondere von komplexen Projekten mit verschiedenen Aufgaben, Abhängigkeiten und Zeitleisten.

Ihr Hauptzweck besteht darin, Unsicherheiten zu beseitigen, indem sie den so genannten kritischen Pfad ermittelt, d. h. die Abfolge der Aufgaben, die zur erfolgreichen Durchführung eines Projekts erforderlich sind.

Diese Software verfügt in der Regel über eine Cloud-basierte Architektur für mehr Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Sie stattet die Benutzer mit wichtigen Tools wie Gantt-Diagrammen und intuitiven Kalender-Ansichten aus, um die Projektkontrolle und das Ressourcenmanagement zu verbessern.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 Softwarelösungen für den kritischen Pfad vor, mit denen sich komplexe Projekte wie ein Kinderspiel anfühlen, was sie zu einem wertvollen Bestandteil der Werkzeugkiste eines jeden Projektmanagers macht. 🧰

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Analyse des kritischen Pfades achten?

Bei der Auswahl Ihrer Software für die Analyse des kritischen Pfades sollten Sie auf die folgenden Merkmale achten:

Umfassender Support für die Abhängigkeit von Aufgaben : Die Software sollte über Lösungen verfügen, die alle vier Arten der Abhängigkeit von Aufgaben (Start-Start, Start-Stop, Stop-Start und Stop-Stop) abdecken

: Die Software sollte über Lösungen verfügen, die alle vier Arten der Abhängigkeit von Aufgaben (Start-Start, Start-Stop, Stop-Start und Stop-Stop) abdecken Visuelle Darstellung von Abhängigkeiten: Ermöglicht die Visualisierung von Abhängigkeiten und Sequenzen von Aufgaben mit Diagrammen und Graphen

Ermitteln Sie die längste Abfolge kritischer Aktivitäten und wie viel Spielraum Sie bei unkritischen Aktivitäten haben

Automatische Berechnung des kritischen Pfades : Automatisiertberechnungen des kritischen Pfades auf der Grundlage der Abhängigkeiten von Aufgaben, wodurch Aktualisierungen in Echtzeit gewährleistet werden und Änderungen der Beziehungen zwischen den Aufgaben und der Dauer umgehend berücksichtigt werden

: Automatisiertberechnungen des kritischen Pfades auf der Grundlage der Abhängigkeiten von Aufgaben, wodurch Aktualisierungen in Echtzeit gewährleistet werden und Änderungen der Beziehungen zwischen den Aufgaben und der Dauer umgehend berücksichtigt werden Flexible Anpassungen mit Drag-and-Drop-Funktion : Bietet eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche für nahtlose Anpassungen von Aufgaben und Abhängigkeiten und schnelle Anpassungen, um den kritischen Pfad an die Schwankungen des Projekts anzupassen 📈

: Bietet eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche für nahtlose Anpassungen von Aufgaben und Abhängigkeiten und schnelle Anpassungen, um den kritischen Pfad an die Schwankungen des Projekts anzupassen 📈 Szenarioanalyse und Ressourcenmanagement: Unterstützt die Analyse von "Was-wäre-wenn"-Szenarien, um die Auswirkungen von Änderungen des kritischen Pfads zu bewerten

Die 10 besten Softwarelösungen für den kritischen Pfad im Jahr 2024

Wir haben den Markt durchforstet und die Crème de la Crème der Softwarelösungen für kritische Pfade zusammengestellt. Entdecken Sie unsere Auswahl der 10 besten Tools, die einen reibungslosen analyse des kritischen Pfades und erfolgreiche Projektergebnisse. 🤩

Einfaches Ermitteln der kritischen Aufgaben und Verwalten von Zeitleisten und Abhängigkeiten mit ClickUp

ClickUp ist eine umfassende Produktivitätssoftware mit einer Fülle von Features, die jede Aufgabe unterstützen kann projektmanagement-Methodik . Seine vielseitigen Optionen für Aufgabenmanagement, Nachverfolgung von Zielen, Visualisierung und Zusammenarbeit machen es zu einem ausgezeichneten Tool für die nähtlose Durchführung der Analyse kritischer Pfade und die Sicherstellung des Erfolgs von Projekten.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp den Prozess der Identifizierung und verwaltung des kritischen Pfades d. h. die Schätzung der Gesamtdauer des Projekts:

Aufgabenübersichten: Sie erhalten einen idealen Rahmen für die Anordnung von Aufgaben, Unteraufgaben und allen relevanten Details in anpassbaren Feldern, die ein umfassendes, tabellenähnliches Layout bilden Definition von Abhängigkeiten: Legen Sieabhängigkeiten zwischen Zuweisungen damit Ihr Team immer weiß, welche Aufgaben nicht begonnen werden können, bevor andere abgeschlossen sind. Dies ist wichtig für eine realistische Zeitschätzung und Planung Visualisierung: Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel wie Netzdiagramme, Projektstrukturpläne (WBS) undPERT-Diagramme zur Vereinfachung umfangreicher Zeitleisten für Projekte Schätzung der Zeitleiste: Weisen Sie den Aufgaben eine geschätzte Dauer zu, indem Sie auf Ihre Erfahrung, gesammelte Daten und Branchen-Benchmarks zurückgreifen Identifizierung des kritischen Pfades: Aktivieren Sie die Optionen "Kritischer Pfad" und/oder "Pufferzeit" in ClickUpGantt Diagramme6. Ausführung und Überwachung: ClickUp zum Einstellen vonZiele undMeilensteineund die Nachverfolgung des Fortschritts automatisieren

Das Beste an den Funktionen von ClickUp für den kritischen Pfad ist, dass Sie nichts selbst herausfinden müssen. Die ClickUp Vorlage für die Analyse kritischer Pfade ist ein vorgefertigtes Rahmenwerk, das dabei hilft, potenzielle Risikobereiche zu identifizieren, optimale Aufgabenreihenfolgen zu entschlüsseln und Aufgaben strategisch zu planen, um eine optimale Planung und Ausführung von Projekten zu ermöglichen. 🙌

ClickUp beste Features

15+ Ansichten, einschließlich Liste, Board und Zeitleiste

Benutzerdefinierte Felder und Status für effizientes Aufgabenmanagement

Abhängigkeiten von Aufgaben, einschließlich "Warten auf" und "Blockieren"

Verschiedene Visualisierungs- und Kollaborationstools wie z.BPERT- und Gantt-Diagramme, WBSs und Whiteboards

Vorgefertigte Vorlagen speziell für die Analyse kritischer Pfade

Ziele, Meilensteine und Automatisierungen für eine mühelose Nachverfolgung des Fortschritts

ClickUp Limitierungen

Zahlreiche Features können für neue Benutzer überwältigend sein

Die mobile App verfügt nicht über alle Funktionen der Web Version

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise

: Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. LiquidPlanner

Über: LiquidPlanner LiquidPlanner ist ein Softwaresystem, mit dem Fälligkeitsdaten für Aufgaben automatisiert und die Fertigstellung Ihres Produkts oder Projekts vorhergesagt werden kann. Diese Software für kritische Pfade ist besonders hilfreich für Marketing-, Entwicklungs- und Fertigungsteams, die sich unterwegs an Änderungen anpassen müssen, ohne die Arbeit zu unterbrechen projekt-Workflow .

Sie werden sofort bemerken, dass LiquidPlanner eine prioritätsbasierte Planung für die Zuweisung von Fälligkeitsdaten für Aufgaben verwendet. Stellen Sie eine geschätzten Umfang sie geben an, wie lange die einzelnen Aufgaben voraussichtlich dauern werden, und die Software für den kritischen Pfad plant sie automatisch auf die effizienteste Weise.

Wenn Sie den Schwerpunkt verlagern müssen, können Sie mit dem Aufgabenmanager per Drag-and-Drop die Aufgaben neu anordnen und dann die Seite aktualisieren, um den gesamten Zeitplan automatisch zu aktualisieren. 🗓️

LiquidPlanner beste Features

Intelligente Leisten, die deutlich zeigen, wann Aufgaben abgeschlossen sind

Optionen zur Zeiterfassung

Berechnungsfunktionen zur Schätzung des Fertigstellungsdatums

Hinzufügen von Einzelzielen zur vorausschauenden Terminplanung

LiquidPlanner-Einschränkungen

Kann für neue Benutzer, die kritische Aufgaben verwalten, schwierig zu bedienen sein

Einige Benutzer beschwerten sich über die intransparente Preisgestaltung für die Projektmanagement tools

LiquidPlanner Preise

Essentials : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Professionell : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Ultimate: $35/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

LiquidPlanner Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (200+ Bewertungen)

: 4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (600+ Bewertungen)

3. Monday.com

Über: Monday.com Monday.com ist eine dynamische visuelle Produktivität und Projekt-Management-Software die helfen kann, die Analyse des kritischen Pfades effizient zu verwalten. Die Gantt-Diagramm-Ansicht ist eines der herausragenden Features der Monday-Software.

Mit dieser Ansicht kann der kritische Pfad identifiziert werden. Sie ermöglicht es Ihnen, die Aufgaben und Abhängigkeiten Ihres Projekts bis zum Abschluss des Projekts in einer Karte darzustellen. Sie können mögliche Engpässe oder Verzögerungen im Projektplan erkennen, indem Sie die Schlüsselroute im Gantt-Diagramm betrachten, und dann proaktive Schritte unternehmen, um diese zu reduzieren.

Das System bietet eine vielseitige Projektplanung und optionen zur Überwachung des Fortschritts . Benutzer können sich für eine übergreifende Ansicht des Projekts entscheiden oder mit Hilfe von Kalendern, Diagrammen, Dateien, Boards, Karten oder Zeitleisten in die Einzelheiten gehen. In der zentralen Ansicht der Plattform werden die Details der Aufgaben in Spalten zusammengefasst und visualisiert, was einen nahtlosen Ablauf des Projekts ermöglicht.

Monday.com beste Features

Sehr visuelles Interface im Vergleich zu einigen Projektmanagement tools

Effektive Features für die Erstellung, das Management und die Priorisierung von Aufgaben

Einfache Nachverfolgung von Projekten mit anpassbaren Workflows

Unlimited Boards und Dokumente im kostenlosen Free-Plan

Monday.com Limits

Berichten zufolge wenig reaktionsschneller Kundensupport

Relativ begrenzte Integrationsmöglichkeiten für bestimmte Projektmanager

Monday.com Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Basic : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Pro : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage erhältlich

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

4. ProjektManager

Über: ProjektManager Mit robusten Features und einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einschließlich der Möglichkeit, Aufgaben mühelos per Drag & Drop zu erstellen, hat ProjectManager das Potenzial, Ihr Projekt zu revolutionieren projekt-Management-Ansatz .

ProjectManager eignet sich hervorragend für die Bearbeitung Projekte und Aufgaben mit Meilenstein-Nachverfolgung. Verwenden Sie ein Gantt-Diagramm, um einen Projektplan zu erstellen, und filtern Sie dann nach dem kritischen Pfad. Sie können auch Dashboards und Berichterstellungen verwenden, um alles im Auge zu behalten und auf dem Einzelziel zu bleiben.

Wenn Sie ein Projekt mit Gantt Diagrammen verwalten, können Sie alles an einem Ort planen und terminieren. Wenn Sie Ihre Aufgaben und deren Dauer hinzufügen, werden diese sofort auf einer Zeitleiste des Projekts angezeigt, so dass Sie Ihr gesamtes Projekt auf einen Blick sehen können. 🕵️

ProjectManager beste Features

Timesheets zur Erfassung der Zeit, die Teammitglieder für Aufgaben aufwenden

Algorithmus zur Berechnung des kritischen Pfades und Visualisierung mit Gantt-Diagrammen

Features Aufgabenpriorisierung und Hierarchie unter Meilensteinen

Benutzerfreundlich und schnell, um kritische Aufgaben zu bewältigen und Projektpläne zu erstellen

ProjectManager-Einschränkungen

Einige Benutzer berichteten, dass die Dashboards besser anpassbar sein könnten

Die mobile App für das Projektmanagement tool ist verbesserungswürdig

ProjectManager Preise

Team : $13/Monat pro Benutzer

: $13/Monat pro Benutzer Business : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ProjectManager Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (89 Bewertungen)

: 4.4/5 (89 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

5. Lucidchart

Über: Lucidchart Lucidchart ist ein echter webbasierter Hafen für die Erstellung und Bearbeitung verschiedener Diagramme wie Flussdiagramme mit kritischen Pfaden. Sie können damit die Durchführung von Projekten unterstützen, das Zeitmanagement verbessern und die effektive Zusammenarbeit erleichtern.

Der visuelle Aspekt von Lucidheart, ähnlich wie die Flussdiagramm-Darstellung von CPA, ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt des Projekts zu visualisieren. Die interaktive Oberfläche im Stil eines Flussdiagramms hilft Ihnen, die Beziehungen zwischen den Aufgaben zu verstehen und Engpässe zu erkennen, was letztlich das Verständnis und die Kontrolle des Projekts verbessert.

Durch die Identifizierung des kritischen Pfads innerhalb des Flussdiagramms kann Ihr Team die Abfolge der Aufgaben ermitteln, die zusammen die Mindestdauer des Projekts bestimmen. Der kritische Pfad dient als Orientierungshilfe und hebt Aufgaben hervor, die sorgfältig verwaltet und ausgeführt werden müssen, damit das Projekt auf Kurs bleibt. 🛤️

Lucidchart beste Features

Drag-and-Drop-Optionen für die Bearbeitung von Organigrammen

Nahtlose Erstellung von Flussdiagrammen mit Hilfe von unbegrenzten Vorlagen

Eingebaute Optionen für die Zuweisung von Aufgaben

Lucidchart Einschränkungen

Keine Desktop-App für seine Projektmanagement-Software

Einige Projektmanager haben berichtet, dass das Laden von Diagrammen zu viel Zeit in Anspruch nimmt

Lucidchart Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Einzelperson : ab $7,95/Monat

: ab $7,95/Monat Team : ab $9/Monat pro Benutzer

: ab $9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Auf Anfrage

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

6. Quickbase

Über: Quickbase Quickbase nutzt die Vorteile der Methode des kritischen Pfades und bietet eine umfassende Lösung für die Terminplanung von Bauprojekten. Diese Software hilft bei der klaren Identifizierung und Priorisierung der Hauptziele, bei der effektiven Einstellung von Meilensteinen zur Nachverfolgung des Fortschritts und bei der Ausrichtung der Ressourcen in Bezug auf Zeitpläne und Kosten.

Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und ihrer Datenintegrationsfunktionen vereinfacht die Software für kritische Pfade den Prozess der Bereitstellung kristallklarer Status-Updates. Sie ermöglicht es Ihnen, sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, was zu einer verbesserten Projekteffizienz, minimierten Verzögerungen und einer unvergleichlichen Fähigkeit, erfolgreiche Ergebnisse zu liefern, führt.

Quickbase beste Features

Erstellt Aufgaben mit Details und Fristen für jeden Benutzer und weist sie zu

Hinzufügen von Prioritätsstufen zu Aufgaben, damit die Mitglieder des Teams ihre Arbeit organisieren können

Die Drag-and-Drop Funktion ermöglicht es Benutzern, Aufgaben zu verschieben und Abhängigkeiten zu ändern

Ermittelt und aktualisiert den kritischen Pfad für Projekte

Quickbase-Beschränkungen

Limitierte Optionen zur Berichterstellung

Es ist mit einer Lernkurve verbunden

Quickbase Preise

Team : ab 35 $/Monat pro Benutzer

: ab 35 $/Monat pro Benutzer Business : ab $55/Monat pro Benutzer

: ab $55/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Quickbase Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (700+ Bewertungen)

: 4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

7. nTask

Über: nTask Jedes Projekt beginnt mit einem Plan und Fristen. nTask setzt noch einen drauf. Es verwendet die Methode des kritischen Pfades (CPM), um Ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, welche Aufgaben wichtig sind und keinen Aufschub dulden.

Alle Probleme, Limits, Ressourcen oder Risiken - jeder kann sie sehen und bei Bedarf aktualisieren. Und jetzt kommt der Clou: Mit nTask können Sie in eine Grid-Ansicht wechseln. Das ist wie eine dynamische Zeitleiste, in der Aufgaben verknüpft sind. Ändern Sie eine Aufgabe, und Sie sehen sofort, wie sich das auf die anderen auswirkt.

Diese Plattform hilft Ihnen, ein langfristiger Projektprofi zu werden. Komplexe Situationen werden überschaubar, und Sie führen sie zum Erfolg, pünktlich und jedes Mal. ⏰

nTask beste Features

Gantt Diagramm undKanban Board ansichten für eine abschließende Sichtbarkeit des Workflows

Definition von Meilensteinen und Vergleich von geplanten und tatsächlichen Terminen

Benutzerdefinierte Status undpriorisierung von Aufgaben* Erstellen und Zuordnen von Risiken und Problemen

nAufgabenbegrenzungen

In der Testversion fehlen wesentliche Funktionen

nTask Preise

Basic Plan kostenlos für immer : Basic Plan kostenlos für immer

: Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Business : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise erfragen Sie bitte beim Unternehmen

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

nTask-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.4/5 (10+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

8. Zeitleiste des Büros

Über: Zeitleiste des Büros Office Zeitleiste ist ein intuitiver und vielseitiger Projektplaner, mit dem Sie mühelos kritische Pfadanalysen mit visuell ansprechenden Gantt-Diagrammen, Zeitleisten und Programmfahrplänen direkt in PowerPoint erstellen können. 📊

Der kritische Pfad ist die Abfolge der Aufgaben, die darüber entscheidet, wann Ihr Projekt erledigt sein wird. Wenn sich etwas auf diesem Pfad verzögert, wird das gesamte Projekt in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt zwei Möglichkeiten der Nachverfolgung: in der Ansicht der Zeitleiste oder im Stilfenster.

Wenn Sie sie aktivieren, werden in Ihrer Zeitleiste die Aufgaben hervorgehoben, bei denen Sie es sich auf keinen Fall leisten können, sie durcheinander zu bringen. Und es ist nicht kompliziert - Sie können sogar das Aussehen mit der Registerkarte Kritischer Pfad anpassen. Betrachten Sie es als Ihr Kontrollzentrum für den Superheldenmodus des Projekts. 🦸

Office Zeitleiste beste Features

Sofortige Anzeige des kritischen Pfades

Dauer der Aufgabe, Markierungen für die prozentuale Fertigstellung sowie Indikatoren für Heute und Verstrichene Zeit

Drag-and-Drop-Funktion zur sofortigen Aktualisierung Ihrer Pläne

Office Zeitleiste Limits

Es gibt keine Tools für die Zusammenarbeit, Software-Updates oder zugewiesene Aufgaben

Office Zeitleiste Preise

Gratis Testversion :

: Add-in Pro Edition : $149/Jahr pro Benutzer

: $149/Jahr pro Benutzer Online Premium : $149/Jahr pro Benutzer

: $149/Jahr pro Benutzer Zusatzmodul Pro+ Edition: $199/Jahr pro Benutzer

Office Zeitleiste Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (10+ Bewertungen)

: 4.2/5 (10+ Bewertungen) Kapitelra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

9. Kanban-Zone

Über: Kanban-Zone Wenn die Dinge komplex werden, ist es wichtig zu sehen, wie alle wichtigen Teile zusammenpassen. Die Kanban-Zone hilft Ihnen, die Abfolge der Schritte festzulegen, aus denen sich der Weg Ihres Projekts zusammensetzt.

Sie legen alles fest: was zu erledigen ist, was gleichzeitig geschehen kann, wie lange jede Aufgabe dauert, welche Ressourcen Sie benötigen und sogar wann etwas geschieht. Es ist sozusagen die Blaupause für Ihr Projekt. 🗺️

Mit all diesen Informationen berechnet die Kanban-Zone den Weg, der die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Sie sagt Ihnen auch, wann Sie jede Aufgabe beginnen und beenden müssen, damit alles in der richtigen Reihenfolge abläuft.

Kanban Zone beste Features

Bietet transparente Metriken zu Durchsatz, Zykluszeit, kumulativem Flow und Zuweisung

Verbessert die Effizienz des Workflows durch Visualisierung der Schlüsselprozesse

Ermöglicht die Nachverfolgung des Fortschritts über Boards hinweg für einen optimalen Workflow

Begrenzung der Kanban-Zone

Mangel an Visualisierungsoptionen

Preise für Kanban Zone

Kostenlose Testversion

Persönlich : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Professionell : $11/Monat pro Benutzer

: $11/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Kanban Zone Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

10. Zoho Projekte

Über: Zoho Projekte Zoho Projects ist ein leistungsstarkes Online Business Management System, das die Fertigstellung von Projekten optimiert und realistische Zeitleisten und Effizienz gewährleistet. Um den Fortschritt genau zu verfolgen, bietet ein Dashboard für den kritischen Pfad eine gründliche Übersicht über alle aktuellen Aufgaben und Meilensteine, und die Zeitleiste des Projekts ist mit Meilensteinen markiert, die bei der Einstellung und detaillierten Nachverfolgung helfen.

Zoho Projects zeigt den kritischen Pfad des Projekts an, d. h. die längste Strecke der abhängigen Aktivitäten in einem Projekt. Diese Aktivitäten oder Aufgaben können nicht verschoben werden, ohne das gesamte Projekt zu gefährden. Die Identifizierung der kritischen Pfade ermöglicht es Ihnen, Zeit und Ressourcen für solche Projekte effizienter zu committen. 🤝

Zoho Projects beste Features

Optionen zum Erstellen und Ändern von vier verschiedenen Arten von Abhängigkeiten zu Aufgaben

Identifizierung kritischer Aufgaben

Feature zur Nachverfolgung der Grundlinie

Mehrere Vorlagen

Grenzen von Zoho Projects

Für grundlegende Funktionen ist ein Upgrade auf einen Premium Plan erforderlich

Preise für Zoho Projects

Free bis zu 3 Benutzer

Premium : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Enterprise: $9/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.3/5 (300+ Bewertungen)

: 4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

Den kritischen Pfad mit Finesse navigieren

Behalten Sie die Kontrolle, rationalisieren Sie Aufgaben und sichern Sie den Erfolg von Projekten wie ein Profi. Mit ClickUp und anderer Software auf der Liste können Sie die Leistungsfähigkeit der kritischen Pfadanalyse mit Leichtigkeit erleben. ✨