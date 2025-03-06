die 10 besten Kalender-Apps für Mac im Jahr 2025

Je älter wir werden, desto mehr haben viele von uns das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht. Wissenschaftler können zwar den genauen Grund für dieses Phänomen nicht erklären, aber eines ist sicher: Wir müssen etwas dagegen tun! ⌛

Wenn Sie Ihre Aktivitäten bewusster organisieren, können Sie die Kontrolle über Ihre Zeit zurückgewinnen. Anstatt Stunden verstreichen zu lassen, können Sie jeden Tag durch sorgfältigen Plan mit Kalender-Apps optimal nutzen.

Wenn Sie einen Apple-Computer verwenden, sind Sie hier genau richtig – wir haben eine Liste der 10 besten Kalender-Apps für Mac zusammengestellt.

Nachdem Sie sich über die wichtigsten Features, Schwächen und Preise informiert haben, können Sie den perfekten Kalender für Ihre privaten oder beruflichen Bedürfnisse auswählen.

Was sind Kalender-Apps für Mac?

Kalender-Apps für Mac sind tools, die Apple-Nutzern helfen sollen, ihre Zeit effizient zu verwalten. Diese Apps können sowohl privat als auch im Geschäft, von Einzelpersonen oder Teams genutzt werden.

Durch die Visualisierung Ihres Terminkalenders mit einem Kalender behalten Sie den Überblick über alle anstehenden Ereignisse, von Geburtstagen bis hin zu Projekt-Deadlines. Mit Kalender-Apps können Sie außerdem Meetings und Termine effektiv planen und Überschneidungen vermeiden.

Digitale Kalender bieten gegenüber herkömmlichen Papierkalendern viele Vorteile, darunter Erinnerungen und die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten. 🔄

Worauf sollten Sie bei Kalender-Apps für Mac achten?

Achten Sie bei der Auswahl einer Kalender-App für Ihr Mac-Gerät auf Folgendes:

Features: Kalender-Apps gibt es in einem breiten Spektrum, von einfach und minimalistisch bis hin zu hochspezialisiert und mit zahlreichen Features ausgestattet. Wählen Sie eine Kalender-App, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht Benutzeroberfläche: Da Sie Ihre Kalender-App täglich nutzen, sollte sie ein ansprechendes und intuitives Design haben, damit Sie Ereignisse einfach in der Ansicht anzeigen und erstellen können. Sie sollte auch dann übersichtlich bleiben, wenn Ihr Kalender randvoll ist Benutzerdefinierte Anpassung: In Anknüpfung an den vorherigen Punkt sollten Sie die Möglichkeit haben, das Erscheinungsbild Ihrer Kalender-Oberfläche zu ändern und zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansichten zu wechseln Integration: Entscheiden Sie sich für eine Kalender-App, die sich nahtlos in andere von Ihnen verwendete tools wie E-Mail-Clients, : Entscheiden Sie sich für eine Kalender-App, die sich nahtlos in andere von Ihnen verwendete tools wie E-Mail-Clients, Projektmanagement-Software oder Content-Management-Systeme (CMS) integrieren lässt Freigabe: Die Möglichkeit, : Die Möglichkeit, Ihren Kalender und einzelne Ereignisse für andere freizugeben , ist entscheidend, wenn Sie in einem Team Arbeit leisten

die 10 besten Kalender-Apps für Mac-Benutzer im Jahr 2025

Bei der Vielzahl an Kalender-Apps für Mac kann es schwierig sein, herauszufinden, welche davon Ihre Zeit wert sind. Diese Top-10-Liste soll Ihnen die Auswahl erleichtern, indem sie die besten verfügbaren Optionen vorstellt und Ihnen dabei hilft, das perfekte tool zu finden, um Ihre Terminplanung zu optimieren und Ihre Zeitmanagementfähigkeiten zu verbessern. ☝️

Starten Sie mit ClickUp Kalender Planen Sie Meetings und synchronisieren Sie Kalender mit automatischen Erinnerungen, die für Round-Robin-Meetings mit ClickUp Kalender Ansicht eingerichtet sind

ClickUp bietet zwar alle Funktionen einer Kalender-App, ist aber viel mehr als das. Es handelt sich um ein umfassendes und dennoch kostenloses Projektmanagement-Tool, mit dem sich jede Aufgabe und jeder Prozess effizienter gestalten lässt.

Laden Sie die ClickUp-App für Mac herunter und nutzen Sie die Kalender-Ansicht, um Ereignisse mit einem einfachen Drag-and-Drop-Vorgang zu planen und zu verschieben. Sie möchten einen bestehenden Zeitplan verwenden? Sie können ClickUp in Ihren iCloud-Kalender integrieren, um dort weiterzumachen, wo Sie aufgehört haben.

Die Kalender-Ansicht von ClickUp ist in hohem Maße anpassbar – Sie können mit Tages-, Wochen- und Monatsansichten, Farbcodierung von Aufgaben und Filtern genau auswählen, was Sie sehen möchten. Um mit anderen zusammenzuarbeiten, laden Sie sie ein, Aufgaben anzuzeigen und Bearbeitung vorzunehmen oder Kommentare hinzuzufügen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Zeit organisieren sollen, verwenden Sie die vorgefertigte ClickUp-Jahreskalender-Vorlage, mit der Sie diese großartige Ansicht optimal nutzen können. 🗓️

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Ziele für das gesamte Jahr mit der Jahreskalender-Vorlage von ClickUp

Die besten Features von ClickUp

Integriert mit dem iCloud-Kalender

Tages-, Wochen- und Monatsansichten

Führen Sie eine Synchronisierung von ClickUp Chat mit der Kalenderansicht durch, um Meetings zu verwalten und die Ansicht des Kalenders der Person anzuzeigen, mit der Sie chatten

Planen und Umplanen per Drag-and-Drop

Filter und erweiterte benutzerdefinierte Einstellungen

Freigeben, Zugriffskontrollen und Kommentare zu Aufgaben für die Zusammenarbeit

Weitere Ansichten für das Zeitmanagement , wie Gantt, Zeitleiste und Workload

Zeitschätzungen, Nachverfolgung und Berichterstellung

Limit von ClickUp

Einseitige Integration mit dem iCloud-Kalender

Die Verwaltung mehrerer Kalender gleichzeitig kann in manchen Fällen schwierig sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

2. iCloud-Kalender

Wenn Sie ein begeisterter Apple-Benutzer sind, sind Sie wahrscheinlich schon mit dem iCloud-Kalender in Berührung gekommen. Diese Standard-Kalender-App von Apple synchronisiert sich nahtlos mit allen Apple-Geräten, hat ein einzigartig minimalistisches Design und ist einfach zu bedienen. Mit wenigen Klicks können Sie Ereignisse einrichten und diese öffentlich oder privat freigeben.

Die Apple-Kalender-App kann auch Details zu Ereignissen automatisch ausfüllen, sobald Sie die wichtigsten Informationen eingegeben haben, und Ihnen den genauen Ort auf einer Karte sowie die Wettervorhersage für diesen Tag anzeigen. 🌤️

Neben seiner unvergleichlichen Einfachheit ist der größte Vorteil des iCloud-Kalenders die Möglichkeit, Kalender für verschiedene Bereiche Ihres Lebens zu erstellen und Ereignisse zwischen ihnen zu verschieben.

Die besten Features von iCloud Kalender

Einfach und benutzerfreundlich

Verfügbar auf Apple Watch

Möglichkeit, mehrere Kalender gleichzeitig zu verwalten

Einladungen zu Ereignissen mit Nachverfolgung

Auswahl der Zeitzone

Füllt automatisch Details des Ereignisses aus

Tages-, Wochen- und Monatsansicht

Option für chinesische Mondkalenderdaten

Limit des iCloud-Kalenders

Es fehlen einige erweiterte Features.

Das Freigeben des Kalenders mit Personen, die keine Apple-Geräte verwenden, kann schwierig sein.

Preise für iCloud Kalender

Kostenlos mit iCloud

Bewertungen und Rezensionen zu iCloud Kalender

G2 : 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

TrustRadius: 8,4/10 (über 30 Bewertungen)

3. BusyCal

Wie der Name schon sagt, wurde BusyCal entwickelt, um Menschen mit vollem Terminkalender wertvolle Zeit zu sparen. Mit der App können Sie Kalender aus verschiedenen Quellen wie iCloud und Google importieren und alle unter einem Dach verwalten, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen.

Eine weitere wichtige Zeitersparnis bietet BusyCal durch die Möglichkeit, Ereignisse mithilfe von natürlichen Sprachbefehlen zu erstellen. Sie können schnell die Details notieren, und die App erkennt die Uhrzeit, das Datum und den Ort.

BusyCal verdient auch Lob für seine Flexibilität. Sie können zwischen fünf Ansichten wählen:

Tag Woche Monat Jahr Liste

Passen Sie die Ansichten weiter individuell an, indem Sie die Anzahl der angezeigten Tage oder Wochen auswählen, die Schriftart und Größe ändern oder Farben und niedliche kleine Grafiken hinzufügen, um Ihre Arbeitstage weniger eintönig zu gestalten! 🌈

Die besten Features von BusyCal

Verwalten Sie Kalender aus verschiedenen Quellen

Integration mit vielen Cloud-Diensten und WLAN

Integration mit Konferenzplattformen wie Zoom und Webex

Schnelle Erstellung von Ereignissen mit natürlicher Spracheingabe

Tägliche Checklisten in der Seitenleiste auf der rechten Seite der App

Synchronisierung von Aufgaben mit der Reminders-App für Mac 10. 14

Viele benutzerdefinierte Optionen, einschließlich Layout und Erscheinungsbild

Limitations von BusyCal

Gelegentliche Fehler im Kalender-App

Häufige Update-Benachrichtigungen können manche Apple-Benutzer stören.

Preise für BusyCal

Lebenslange Lizenz und 18 Monate Updates: 49,99 $.

Zusätzliche 18 Monate Updates: 29,99 $.

Bewertungen und Rezensionen zu BusyCal

G2 : 4,6/5 (4+ Bewertungen)

Mac App Store: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)

4. Cron

Cron wurde 2022 von der Planungs-App Notion übernommen und ist ein aufstrebender Kalender für Privatpersonen und Unternehmen. Die App ist einfach, aber ansprechend gestaltet und bietet Ihnen die Wahl zwischen einem hellen und einem dunklen Design. 🌓

Die App bietet grundlegende Kalender-Funktionen wie wiederkehrende Ereignisse und Zeitzonen, mit einigen erwähnten Ausnahmen. So können Sie beispielsweise mit Tastatur-Verknüpfungen durch die App navigieren. Um die Teamarbeit zu erleichtern, kann die App Ihre Verfügbarkeit ganz einfach freigeben und die Zeitpläne Ihrer Teamkollegen überlagern, um Ressourcen effizient zuzuweisen.

Beachten Sie, dass Sie für die Anmeldung ein Google-Konto benötigen. Die iCloud-Synchronisierung befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch in der Arbeit.

Die besten Features von Cron

Verbinden Sie mehrere Konten über Google Kalender miteinander.

Tages-, Wochen- und Monatsansicht

Helles und dunkles Design und Farbcodierung für Ereignisse

Tastatur-Verknüpfungen

Kalender von Teamkollegen überlagern

Einfaches Freigeben

Limit-Einschränkungen von Cron

Arbeitet derzeit nur mit Google Kalender-Konten.

Preise für Cron

Basisversion : Kostenlos

Unternehmen-Stufe: Auf Anfrage erhältlich

Cron-Bewertungen und Rezensionen

Product Hunt: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

5. Kalender 366 II

Mit der App „Kalender 366 II“ haben Sie Ihren Terminkalender immer griffbereit, egal, woran Sie gerade arbeiten. Es handelt sich um einen anpassbaren Menüleistenkalender, den Sie für Hoch- oder Querformat optimieren können. Neben neuen Features bietet die zweite Version von „Kalender 366“ ein frisches Design mit acht Ansichten und neun Themen zur Auswahl.

Diese Kalender-App für Mac ist dank Tastenkürzel, Verknüpfungen und Drag-and-Drop-Funktion zum Verschieben von Terminen einfach zu bedienen. Wie BusyCal kann auch Kalender 366 II Ereignisse basierend auf Ihrer natürlichen Spracheingabe erstellen.

Dieser Kalender-App ist in neun verschiedenen Sprachen verfügbar, sodass sie Ihnen unabhängig davon, woher Sie kommen oder wie gut Sie Englisch sprechen, helfen kann. 💬

Die besten Features von Kalender 366 II

Menü-Leiste Kalender

Acht Ansichten und neun Designs

Verschieben Sie Termine per Drag & Drop.

Tastenkürzel und Verknüpfungen

Erstellt Aufgaben auf Basis von Eingaben in natürlicher Sprache

Neun Sprachoptionen

Einschränkungen von Kalender 366 II

Schwierigkeiten bei der Verwaltung von Benachrichtigungen im Kalender-App

Preise für Kalender 366 II

Einmaliger Kauf: 14,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Kalender 366 II

Mac App Store: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

6. Morgen

Morgen bietet eine umfassende Suite von tools, mit denen Sie Ihren Terminplan einhalten können, egal wie voll er auch sein mag. Alles an dieser Plattform ist darauf ausgelegt, Ihnen Zeit zu sparen – von der Erstellung von Ereignissen in natürlicher Sprache bis hin zu personalisierten Buchungslinks für eine einfachere Terminplanung.

Mit Morgen können Sie Kalender aus verschiedenen Quellen, darunter Apple, zusammenstellen und über eine zentrale Plattform verwalten. Es führt sogar doppelte Ereignisse aus verschiedenen Kalendern zusammen. Morgen macht das Zeitblockieren einfach, da Sie Elemente aus dem Task-Manager direkt in Ihren Kalender ziehen können.

Was Morgen unter den Kalender-Apps für Mac besonders auszeichnet, ist seine Fähigkeit, die Teamkoordination zu erleichtern.

Wenn Sie ein Meeting planen möchten, zeigt Ihnen Morgen nicht nur, wann Ihre Teamkollegen verfügbar sind, sondern schlägt auch einen Zeitpunkt vor, der den Tagesablauf und die Konzentration der Teilnehmer so wenig wie möglich beeinträchtigt. 🧑‍💻

📮 ClickUp Insight: 50 % der Arbeitnehmer sind immer noch an das Büro gebunden, obwohl 48 % eine hybride Arbeitsweise bevorzugen, um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen. Das Ergebnis? Starre Zeitpläne, Ermüdung durch Pendeln und schlechte Abgrenzung. 🚗💨 Mit automatisierter Terminplanung und Zeitblockierung hilft Ihnen der Kalender von ClickUp, in allen Arbeitsumgebungen organisiert zu bleiben. Egal, ob Sie zu Hause oder im Büro sind, Ihr Arbeitsablauf bleibt in ClickUp konsistent und Ihre Freizeit bleibt geschützt!💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierung pro Mitarbeiter 1 Stunde pro Tag – was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

Die besten Features von Morgen

Integrieren Sie mehrere Kalender und zusammenführen Sie doppelte Ereignisse

Personalisierte Buchungsseiten und Terminplanungs-Links

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Erinnerungen

Ermittelt optimale Meeting-Zeiten für alle Ereignis-Teilnehmer

Eingaben in natürlicher Sprache für die automatische Erstellung von Ereignissen

Integration von Video-Call-Plattform und Aufgabenmanager

Strenge Standards für Datensicherheit

Morgen-Limit

Die Synchronisierung mehrerer Kalender ist nur mit den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Die Auswahl an kostenlosen Kalender-Apps ist limit

Preise für Morgen

Basic : Kostenlos

Pro : 9 $/Monat (jährliche Abrechnung)

*unternehmen: Preise auf Anfrage

Morgen Bewertungen und Rezensionen

Product Hunt: 4,9/5 (über 80 Bewertungen)

7. Any. zu erledigen

Mit seinem Kalender, Tagesplaner und Tools für die Zusammenarbeit hilft Ihnen Any.do dabei, den Überblick über alle Projekte und Projektzeitpläne zu behalten. Sie können separate Kalender für private und geschäftliche Zwecke erstellen und so die perfekte Work-Life-Balance finden. ⚖️

Die Kalender-App lässt sich mit zahlreichen anderen Kalendern, darunter auch dem iCloud-Kalender, integrieren und synchronisiert sich nahtlos zwischen verschiedenen Geräten, sodass Sie auch unterwegs eine Echtzeit-Übersicht über Ihren Kalender haben.

Sie können Any.do gemeinsam mit Ihren Kollegen nutzen, sich gegenseitig Aufgaben zuweisen und über Kommentare und Chatten kommunizieren. Fügen Sie Unteraufgaben, Notizen und Dateien hinzu, um den Mitarbeitern alles zur Verfügung zu stellen, was sie benötigen, um Aufgaben einfach abzuschließen und unnötigen Hin- und Her-Verkehr zu minimieren.

Die besten Features von Any.do

Kalender, To-do-Listen, Aufgabenverwaltung und Erinnerungen

Zusammenarbeit durch Verteilung von Aufgaben, Kommentare und Chatten

Arbeit- und Lebenspläne in einem Kalender

Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern

Integriert sich über Zapier in gängige Kalender und über 5.000 andere Apps

Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg

Any. Zu erledigen. Einschränkungen

Der Kalender-App ist möglicherweise nicht für größere Teams geeignet

Limitierte Features und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten im Free-Plan

Preise für Any.do

Persönlich : Kostenlos

Premium : 3 $/Monat

Teams: 5 $/Benutzer/Monat

*Alle Preise auf der Liste beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Any. zu erledigen: Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

8. Proton Kalender

Proton ist ein bekannter Schweizer E-Mail-Client, der seine Dienste auf die Terminplanung ausgeweitet hat. Wie andere Proton-tools legt auch der Proton-Kalender großen Wert auf Datenschutz. Alle Ereignisinformationen in Ihrem Kalender werden durchgehend verschlüsselt, selbst wenn das Ereignis von einem externen Benutzer und einer externen Quelle freigegeben wird. 🔒

Was die Benutzerdefinierung betrifft, können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wählen, die Bearbeitung des Designs vornehmen und festlegen, wann und wie Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Wenn Sie bereits Proton Mail verwenden, sollte die Nutzung des Proton-Kalenders reibungslos funktionieren, da Sie Ereignisse erstellen und Einladungen verwalten können, ohne die E-Mail-App zu verlassen.

Die besten Features von Proton Kalender

Erstklassiger Schutz Ihrer Kalender durch Verschlüsselung

Mehrere Kalender

Synchronisierung mit Ihren iOS-Geräten

Ansicht nach Tag, Woche oder Monat

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen

Kalender-Themes

Freigeben Sie den gesamten Kalender oder nur Ihre Verfügbarkeit

Schnelle Erstellung von Ereignissen und Einladungen über Proton Mail

Limitations von Proton Kalender

Keine Push-Benachrichtigungen für Benutzer des Apple-Kalenders (da dieser nur über den Browser zugänglich ist)

Preise für Proton Kalender

Free

Unbegrenzt: 9,99 $ (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Proton Kalender

Keine Bewertungen verfügbar

9. Mini-Kalender

Manchmal braucht man keine umfangreichen Funktionen, sondern eher eine schlichte Kalender-App, die man bei Bedarf schnell überfliegen kann. Der Mini-Kalender ist genau das – ein leichtgewichtiges Tool, das Sie nicht von Ihrer wichtigen Arbeit ablenkt. 🪶

Sie können an folgenden Orten auf Ihren Kalender zugreifen:

Widget für das Benachrichtigungscenter Dock-Symbol Symbol der Menü-Leiste Anpassbare Tastatur-Verknüpfung Desktop-Widget

Wenn Sie den Minikalender auf Ihrem Desktop platzieren, können Sie seine Farbe und Deckkraft ändern. Sie können den Kalender auch über anderen Fenstern anzeigen lassen, falls Sie ihn jederzeit griffbereit haben möchten.

Die besten Features von Mini Kalender

Einfache Kalender-App

An fünf Orten zugänglich

Anpassbares Widget, das immer auf dem Desktop angezeigt wird

Widget über dem Hintergrundbild oder den Fenstern

Sonnenauf- und -untergangszeiten

Konfigurierbare Verknüpfungen und Menü-Leiste-Anzeige

Limit-Einschränkungen des Minikalenders

Erlaubt Ihnen nicht, Ereignisse zu planen, Einladungen zu versenden oder freizugeben.

Preise für Mini Kalender

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Mini Kalender

Mac App Store: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

10. Fantastical

Mit sechs Ansichten, sechs Sprachoptionen und vielen anderen nützlichen Funktionen macht Fantastical seinem Namen alle Ehre. Sie können bestehende Konten in Fantastical hochladen und benutzerdefinierte Kalender erstellen. Mit Fokusfiltern können Sie Ihre beruflichen und privaten Termine mit wenigen Klicks voneinander trennen. 🖱️

Da Fantastical über alle Standard-Features verfügt, konzentrieren wir uns auf das, was es einzigartig macht. Beispielsweise können Sie nicht nur Termine freigeben, sondern auch mehrere Zeit- und Datumsoptionen vorschlagen, wenn Sie Ereignisse mit anderen planen. Helfen Sie den Teilnehmern bei der Vorbereitung, indem Sie Dateien und Bilder direkt in Ihre iCloud oder einen anderen Anbieter hochladen und sie auf allen Geräten synchronisieren.

Möchten Sie mehr über wichtige bevorstehende Termine und öffentliche Veranstaltungen erfahren? Suchen, durchsuchen und lesen Sie relevanten Inhalt in Fantastical und fügen Sie das Ereignis dann Ihrem Kalender hinzu, damit Sie es nicht verpassen.

Die besten Features von Fantastical

Ansichten für Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahr

Fokusfilter zum Trennen von privaten und von Arbeit

Freigeben Sie freie Termine und schlagen Sie den Eingeladenen mehrere Optionen vor

Integrieren Sie Konferenzplattformen und generieren Sie schnell Anrufe

Wetter- und öffentliche Ereignis-Daten

Sechs Sprachoptionen

Fügen Sie Dateien und Bilder hinzu

Einschränkungen von Fantastical

Einige Benutzer finden den Preis zu hoch und bemängeln, dass es keine kostenlose Version der Kalender-App gibt

Eine Option zur Bestätigung von Änderungen wäre sinnvoll, da Benutzer versehentlich Ereignisse ändern und die Aktualisierung mit anderen freigeben könnten

Preise für Fantastical

Für Privatpersonen : 4,75 $/Monat

Für Familien mit bis zu 5 Mitgliedern : 7,50 $/Monat

Für Teams : 4,75 $/Benutzer/Monat

Flexible Teams: Verfügbar nach Kontaktaufnahme

*Alle Preise in der Liste beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Fantastische Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 10 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 10 Bewertungen)

Vereinfachen Sie Ihr Zeitmanagement mit den besten Kalender-Apps für Mac

Diese 10 Kalender-Apps für Mac revolutionieren die Art und Weise, wie Sie Ihre Zeit betrachten und organisieren. Was Ihr Privatleben angeht, sorgen sie dafür, dass Sie nie wieder den Geburtstag eines Freundes verpassen. Im geschäftlichen Kontext ermöglichen diese Kalender-Apps Ihnen und Ihrem Team, effizienter zu arbeiten und unabhängig von den Umständen Ihrer Prozesskarte zu folgen.

Wenn Sie zusätzliche Features benötigen, um Ihre Produktivität zu steigern, entscheiden Sie sich für ClickUp. Dieses Projektmanagement-Tool bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um in Rekordzeit Großartiges zu schaffen. ⏱️