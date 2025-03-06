die 10 besten Kalender-Apps für Mac im Jahr 2025

Je älter wir werden, desto mehr haben viele von uns das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht. Wissenschaftler können zwar den genauen Grund für dieses Phänomen nicht erklären, aber eines ist sicher: Wir müssen etwas dagegen tun! ⌛
Wenn Sie Ihre Aktivitäten bewusster organisieren, können Sie die Kontrolle über Ihre Zeit zurückgewinnen. Anstatt Stunden verstreichen zu lassen, können Sie jeden Tag durch sorgfältigen Plan mit Kalender-Apps optimal nutzen.
Wenn Sie einen Apple-Computer verwenden, sind Sie hier genau richtig – wir haben eine Liste der 10 besten Kalender-Apps für Mac zusammengestellt.
Nachdem Sie sich über die wichtigsten Features, Schwächen und Preise informiert haben, können Sie den perfekten Kalender für Ihre privaten oder beruflichen Bedürfnisse auswählen.
Was sind Kalender-Apps für Mac?
Kalender-Apps für Mac sind tools, die Apple-Nutzern helfen sollen, ihre Zeit effizient zu verwalten. Diese Apps können sowohl privat als auch im Geschäft, von Einzelpersonen oder Teams genutzt werden.
Durch die Visualisierung Ihres Terminkalenders mit einem Kalender behalten Sie den Überblick über alle anstehenden Ereignisse, von Geburtstagen bis hin zu Projekt-Deadlines. Mit Kalender-Apps können Sie außerdem Meetings und Termine effektiv planen und Überschneidungen vermeiden.
Digitale Kalender bieten gegenüber herkömmlichen Papierkalendern viele Vorteile, darunter Erinnerungen und die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten. 🔄
Worauf sollten Sie bei Kalender-Apps für Mac achten?
Achten Sie bei der Auswahl einer Kalender-App für Ihr Mac-Gerät auf Folgendes:
- Features: Kalender-Apps gibt es in einem breiten Spektrum, von einfach und minimalistisch bis hin zu hochspezialisiert und mit zahlreichen Features ausgestattet. Wählen Sie eine Kalender-App, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht
- Benutzeroberfläche: Da Sie Ihre Kalender-App täglich nutzen, sollte sie ein ansprechendes und intuitives Design haben, damit Sie Ereignisse einfach in der Ansicht anzeigen und erstellen können. Sie sollte auch dann übersichtlich bleiben, wenn Ihr Kalender randvoll ist
- Benutzerdefinierte Anpassung: In Anknüpfung an den vorherigen Punkt sollten Sie die Möglichkeit haben, das Erscheinungsbild Ihrer Kalender-Oberfläche zu ändern und zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansichten zu wechseln
- Integration: Entscheiden Sie sich für eine Kalender-App, die sich nahtlos in andere von Ihnen verwendete tools wie E-Mail-Clients, Projektmanagement-Software oder Content-Management-Systeme (CMS) integrieren lässt
- Freigabe: Die Möglichkeit, Ihren Kalender und einzelne Ereignisse für andere freizugeben, ist entscheidend, wenn Sie in einem Team Arbeit leisten
die 10 besten Kalender-Apps für Mac-Benutzer im Jahr 2025
Bei der Vielzahl an Kalender-Apps für Mac kann es schwierig sein, herauszufinden, welche davon Ihre Zeit wert sind. Diese Top-10-Liste soll Ihnen die Auswahl erleichtern, indem sie die besten verfügbaren Optionen vorstellt und Ihnen dabei hilft, das perfekte tool zu finden, um Ihre Terminplanung zu optimieren und Ihre Zeitmanagementfähigkeiten zu verbessern. ☝️
1. ClickUp
ClickUp bietet zwar alle Funktionen einer Kalender-App, ist aber viel mehr als das. Es handelt sich um ein umfassendes und dennoch kostenloses Projektmanagement-Tool, mit dem sich jede Aufgabe und jeder Prozess effizienter gestalten lässt.
Laden Sie die ClickUp-App für Mac herunter und nutzen Sie die Kalender-Ansicht, um Ereignisse mit einem einfachen Drag-and-Drop-Vorgang zu planen und zu verschieben. Sie möchten einen bestehenden Zeitplan verwenden? Sie können ClickUp in Ihren iCloud-Kalender integrieren, um dort weiterzumachen, wo Sie aufgehört haben.
Die Kalender-Ansicht von ClickUp ist in hohem Maße anpassbar – Sie können mit Tages-, Wochen- und Monatsansichten, Farbcodierung von Aufgaben und Filtern genau auswählen, was Sie sehen möchten. Um mit anderen zusammenzuarbeiten, laden Sie sie ein, Aufgaben anzuzeigen und Bearbeitung vorzunehmen oder Kommentare hinzuzufügen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Zeit organisieren sollen, verwenden Sie die vorgefertigte ClickUp-Jahreskalender-Vorlage, mit der Sie diese großartige Ansicht optimal nutzen können. 🗓️
Die besten Features von ClickUp
- Integriert mit dem iCloud-Kalender
- Tages-, Wochen- und Monatsansichten
- Führen Sie eine Synchronisierung von ClickUp Chat mit der Kalenderansicht durch, um Meetings zu verwalten und die Ansicht des Kalenders der Person anzuzeigen, mit der Sie chatten
- Planen und Umplanen per Drag-and-Drop
- Filter und erweiterte benutzerdefinierte Einstellungen
- Freigeben, Zugriffskontrollen und Kommentare zu Aufgaben für die Zusammenarbeit
- Weitere Ansichten für das Zeitmanagement, wie Gantt, Zeitleiste und Workload
- Zeitschätzungen, Nachverfolgung und Berichterstellung
Limit von ClickUp
- Einseitige Integration mit dem iCloud-Kalender
- Die Verwaltung mehrerer Kalender gleichzeitig kann in manchen Fällen schwierig sein.
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)
2. iCloud-Kalender
Wenn Sie ein begeisterter Apple-Benutzer sind, sind Sie wahrscheinlich schon mit dem iCloud-Kalender in Berührung gekommen. Diese Standard-Kalender-App von Apple synchronisiert sich nahtlos mit allen Apple-Geräten, hat ein einzigartig minimalistisches Design und ist einfach zu bedienen. Mit wenigen Klicks können Sie Ereignisse einrichten und diese öffentlich oder privat freigeben.
Die Apple-Kalender-App kann auch Details zu Ereignissen automatisch ausfüllen, sobald Sie die wichtigsten Informationen eingegeben haben, und Ihnen den genauen Ort auf einer Karte sowie die Wettervorhersage für diesen Tag anzeigen. 🌤️
Neben seiner unvergleichlichen Einfachheit ist der größte Vorteil des iCloud-Kalenders die Möglichkeit, Kalender für verschiedene Bereiche Ihres Lebens zu erstellen und Ereignisse zwischen ihnen zu verschieben.
Die besten Features von iCloud Kalender
- Einfach und benutzerfreundlich
- Verfügbar auf Apple Watch
- Möglichkeit, mehrere Kalender gleichzeitig zu verwalten
- Einladungen zu Ereignissen mit Nachverfolgung
- Auswahl der Zeitzone
- Füllt automatisch Details des Ereignisses aus
- Tages-, Wochen- und Monatsansicht
- Option für chinesische Mondkalenderdaten
Limit des iCloud-Kalenders
- Es fehlen einige erweiterte Features.
- Das Freigeben des Kalenders mit Personen, die keine Apple-Geräte verwenden, kann schwierig sein.
Preise für iCloud Kalender
- Kostenlos mit iCloud
Bewertungen und Rezensionen zu iCloud Kalender
- G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)
- TrustRadius: 8,4/10 (über 30 Bewertungen)
3. BusyCal
Wie der Name schon sagt, wurde BusyCal entwickelt, um Menschen mit vollem Terminkalender wertvolle Zeit zu sparen. Mit der App können Sie Kalender aus verschiedenen Quellen wie iCloud und Google importieren und alle unter einem Dach verwalten, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen.
Eine weitere wichtige Zeitersparnis bietet BusyCal durch die Möglichkeit, Ereignisse mithilfe von natürlichen Sprachbefehlen zu erstellen. Sie können schnell die Details notieren, und die App erkennt die Uhrzeit, das Datum und den Ort.
BusyCal verdient auch Lob für seine Flexibilität. Sie können zwischen fünf Ansichten wählen:
- Tag
- Woche
- Monat
- Jahr
- Liste
Passen Sie die Ansichten weiter individuell an, indem Sie die Anzahl der angezeigten Tage oder Wochen auswählen, die Schriftart und Größe ändern oder Farben und niedliche kleine Grafiken hinzufügen, um Ihre Arbeitstage weniger eintönig zu gestalten! 🌈
Die besten Features von BusyCal
- Verwalten Sie Kalender aus verschiedenen Quellen
- Integration mit vielen Cloud-Diensten und WLAN
- Integration mit Konferenzplattformen wie Zoom und Webex
- Schnelle Erstellung von Ereignissen mit natürlicher Spracheingabe
- Tägliche Checklisten in der Seitenleiste auf der rechten Seite der App
- Synchronisierung von Aufgaben mit der Reminders-App für Mac 10. 14
- Viele benutzerdefinierte Optionen, einschließlich Layout und Erscheinungsbild
Limitations von BusyCal
- Gelegentliche Fehler im Kalender-App
- Häufige Update-Benachrichtigungen können manche Apple-Benutzer stören.
Preise für BusyCal
- Lebenslange Lizenz und 18 Monate Updates: 49,99 $.
- Zusätzliche 18 Monate Updates: 29,99 $.
Bewertungen und Rezensionen zu BusyCal
- G2: 4,6/5 (4+ Bewertungen)
- Mac App Store: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)
4. Cron
Cron wurde 2022 von der Planungs-App Notion übernommen und ist ein aufstrebender Kalender für Privatpersonen und Unternehmen. Die App ist einfach, aber ansprechend gestaltet und bietet Ihnen die Wahl zwischen einem hellen und einem dunklen Design. 🌓
Die App bietet grundlegende Kalender-Funktionen wie wiederkehrende Ereignisse und Zeitzonen, mit einigen erwähnten Ausnahmen. So können Sie beispielsweise mit Tastatur-Verknüpfungen durch die App navigieren. Um die Teamarbeit zu erleichtern, kann die App Ihre Verfügbarkeit ganz einfach freigeben und die Zeitpläne Ihrer Teamkollegen überlagern, um Ressourcen effizient zuzuweisen.
Beachten Sie, dass Sie für die Anmeldung ein Google-Konto benötigen. Die iCloud-Synchronisierung befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch in der Arbeit.
Die besten Features von Cron
- Verbinden Sie mehrere Konten über Google Kalender miteinander.
- Tages-, Wochen- und Monatsansicht
- Helles und dunkles Design und Farbcodierung für Ereignisse
- Tastatur-Verknüpfungen
- Kalender von Teamkollegen überlagern
- Einfaches Freigeben
Limit-Einschränkungen von Cron
- Arbeitet derzeit nur mit Google Kalender-Konten.
Preise für Cron
- Basisversion: Kostenlos
- Unternehmen-Stufe: Auf Anfrage erhältlich
Cron-Bewertungen und Rezensionen
- Product Hunt: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)
5. Kalender 366 II
Mit der App „Kalender 366 II“ haben Sie Ihren Terminkalender immer griffbereit, egal, woran Sie gerade arbeiten. Es handelt sich um einen anpassbaren Menüleistenkalender, den Sie für Hoch- oder Querformat optimieren können. Neben neuen Features bietet die zweite Version von „Kalender 366“ ein frisches Design mit acht Ansichten und neun Themen zur Auswahl.
Diese Kalender-App für Mac ist dank Tastenkürzel, Verknüpfungen und Drag-and-Drop-Funktion zum Verschieben von Terminen einfach zu bedienen. Wie BusyCal kann auch Kalender 366 II Ereignisse basierend auf Ihrer natürlichen Spracheingabe erstellen.
Dieser Kalender-App ist in neun verschiedenen Sprachen verfügbar, sodass sie Ihnen unabhängig davon, woher Sie kommen oder wie gut Sie Englisch sprechen, helfen kann. 💬
Die besten Features von Kalender 366 II
- Menü-Leiste Kalender
- Acht Ansichten und neun Designs
- Verschieben Sie Termine per Drag & Drop.
- Tastenkürzel und Verknüpfungen
- Erstellt Aufgaben auf Basis von Eingaben in natürlicher Sprache
- Neun Sprachoptionen
Einschränkungen von Kalender 366 II
- Schwierigkeiten bei der Verwaltung von Benachrichtigungen im Kalender-App
Preise für Kalender 366 II
- Einmaliger Kauf: 14,99 $
Bewertungen und Rezensionen zu Kalender 366 II
- Mac App Store: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)
6. Morgen
Morgen bietet eine umfassende Suite von tools, mit denen Sie Ihren Terminplan einhalten können, egal wie voll er auch sein mag. Alles an dieser Plattform ist darauf ausgelegt, Ihnen Zeit zu sparen – von der Erstellung von Ereignissen in natürlicher Sprache bis hin zu personalisierten Buchungslinks für eine einfachere Terminplanung.
Mit Morgen können Sie Kalender aus verschiedenen Quellen, darunter Apple, zusammenstellen und über eine zentrale Plattform verwalten. Es führt sogar doppelte Ereignisse aus verschiedenen Kalendern zusammen. Morgen macht das Zeitblockieren einfach, da Sie Elemente aus dem Task-Manager direkt in Ihren Kalender ziehen können.
Was Morgen unter den Kalender-Apps für Mac besonders auszeichnet, ist seine Fähigkeit, die Teamkoordination zu erleichtern.
Wenn Sie ein Meeting planen möchten, zeigt Ihnen Morgen nicht nur, wann Ihre Teamkollegen verfügbar sind, sondern schlägt auch einen Zeitpunkt vor, der den Tagesablauf und die Konzentration der Teilnehmer so wenig wie möglich beeinträchtigt. 🧑💻
📮 ClickUp Insight: 50 % der Arbeitnehmer sind immer noch an das Büro gebunden, obwohl 48 % eine hybride Arbeitsweise bevorzugen, um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen. Das Ergebnis? Starre Zeitpläne, Ermüdung durch Pendeln und schlechte Abgrenzung. 🚗💨 Mit automatisierter Terminplanung und Zeitblockierung hilft Ihnen der Kalender von ClickUp, in allen Arbeitsumgebungen organisiert zu bleiben. Egal, ob Sie zu Hause oder im Büro sind, Ihr Arbeitsablauf bleibt in ClickUp konsistent und Ihre Freizeit bleibt geschützt!💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierung pro Mitarbeiter 1 Stunde pro Tag – was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.
Die besten Features von Morgen
- Integrieren Sie mehrere Kalender und zusammenführen Sie doppelte Ereignisse
- Personalisierte Buchungsseiten und Terminplanungs-Links
- Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Erinnerungen
- Ermittelt optimale Meeting-Zeiten für alle Ereignis-Teilnehmer
- Eingaben in natürlicher Sprache für die automatische Erstellung von Ereignissen
- Integration von Video-Call-Plattform und Aufgabenmanager
- Strenge Standards für Datensicherheit
Morgen-Limit
- Die Synchronisierung mehrerer Kalender ist nur mit den kostenpflichtigen Plänen verfügbar
- Die Auswahl an kostenlosen Kalender-Apps ist limit
Preise für Morgen
- Basic: Kostenlos
- Pro: 9 $/Monat (jährliche Abrechnung)
- *unternehmen: Preise auf Anfrage
Morgen Bewertungen und Rezensionen
- Product Hunt: 4,9/5 (über 80 Bewertungen)
7. Any. zu erledigen
Mit seinem Kalender, Tagesplaner und Tools für die Zusammenarbeit hilft Ihnen Any.do dabei, den Überblick über alle Projekte und Projektzeitpläne zu behalten. Sie können separate Kalender für private und geschäftliche Zwecke erstellen und so die perfekte Work-Life-Balance finden. ⚖️
Die Kalender-App lässt sich mit zahlreichen anderen Kalendern, darunter auch dem iCloud-Kalender, integrieren und synchronisiert sich nahtlos zwischen verschiedenen Geräten, sodass Sie auch unterwegs eine Echtzeit-Übersicht über Ihren Kalender haben.
Sie können Any.do gemeinsam mit Ihren Kollegen nutzen, sich gegenseitig Aufgaben zuweisen und über Kommentare und Chatten kommunizieren. Fügen Sie Unteraufgaben, Notizen und Dateien hinzu, um den Mitarbeitern alles zur Verfügung zu stellen, was sie benötigen, um Aufgaben einfach abzuschließen und unnötigen Hin- und Her-Verkehr zu minimieren.
Die besten Features von Any.do
- Kalender, To-do-Listen, Aufgabenverwaltung und Erinnerungen
- Zusammenarbeit durch Verteilung von Aufgaben, Kommentare und Chatten
- Arbeit- und Lebenspläne in einem Kalender
- Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern
- Integriert sich über Zapier in gängige Kalender und über 5.000 andere Apps
- Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg
Any. Zu erledigen. Einschränkungen
- Der Kalender-App ist möglicherweise nicht für größere Teams geeignet
- Limitierte Features und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten im Free-Plan
Preise für Any.do
- Persönlich: Kostenlos
- Premium: 3 $/Monat
- Teams: 5 $/Benutzer/Monat
*Alle Preise auf der Liste beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.
Any. zu erledigen: Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)
8. Proton Kalender
Proton ist ein bekannter Schweizer E-Mail-Client, der seine Dienste auf die Terminplanung ausgeweitet hat. Wie andere Proton-tools legt auch der Proton-Kalender großen Wert auf Datenschutz. Alle Ereignisinformationen in Ihrem Kalender werden durchgehend verschlüsselt, selbst wenn das Ereignis von einem externen Benutzer und einer externen Quelle freigegeben wird. 🔒
Was die Benutzerdefinierung betrifft, können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wählen, die Bearbeitung des Designs vornehmen und festlegen, wann und wie Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Wenn Sie bereits Proton Mail verwenden, sollte die Nutzung des Proton-Kalenders reibungslos funktionieren, da Sie Ereignisse erstellen und Einladungen verwalten können, ohne die E-Mail-App zu verlassen.
Die besten Features von Proton Kalender
- Erstklassiger Schutz Ihrer Kalender durch Verschlüsselung
- Mehrere Kalender
- Synchronisierung mit Ihren iOS-Geräten
- Ansicht nach Tag, Woche oder Monat
- Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen
- Kalender-Themes
- Freigeben Sie den gesamten Kalender oder nur Ihre Verfügbarkeit
- Schnelle Erstellung von Ereignissen und Einladungen über Proton Mail
Limitations von Proton Kalender
- Keine Push-Benachrichtigungen für Benutzer des Apple-Kalenders (da dieser nur über den Browser zugänglich ist)
Preise für Proton Kalender
- Free
- Unbegrenzt: 9,99 $ (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Proton Kalender
- Keine Bewertungen verfügbar
9. Mini-Kalender
Manchmal braucht man keine umfangreichen Funktionen, sondern eher eine schlichte Kalender-App, die man bei Bedarf schnell überfliegen kann. Der Mini-Kalender ist genau das – ein leichtgewichtiges Tool, das Sie nicht von Ihrer wichtigen Arbeit ablenkt. 🪶
Sie können an folgenden Orten auf Ihren Kalender zugreifen:
- Widget für das Benachrichtigungscenter
- Dock-Symbol
- Symbol der Menü-Leiste
- Anpassbare Tastatur-Verknüpfung
- Desktop-Widget
Wenn Sie den Minikalender auf Ihrem Desktop platzieren, können Sie seine Farbe und Deckkraft ändern. Sie können den Kalender auch über anderen Fenstern anzeigen lassen, falls Sie ihn jederzeit griffbereit haben möchten.
Die besten Features von Mini Kalender
- Einfache Kalender-App
- An fünf Orten zugänglich
- Anpassbares Widget, das immer auf dem Desktop angezeigt wird
- Widget über dem Hintergrundbild oder den Fenstern
- Sonnenauf- und -untergangszeiten
- Konfigurierbare Verknüpfungen und Menü-Leiste-Anzeige
Limit-Einschränkungen des Minikalenders
- Erlaubt Ihnen nicht, Ereignisse zu planen, Einladungen zu versenden oder freizugeben.
Preise für Mini Kalender
- Free
Bewertungen und Rezensionen zu Mini Kalender
- Mac App Store: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)
10. Fantastical
Mit sechs Ansichten, sechs Sprachoptionen und vielen anderen nützlichen Funktionen macht Fantastical seinem Namen alle Ehre. Sie können bestehende Konten in Fantastical hochladen und benutzerdefinierte Kalender erstellen. Mit Fokusfiltern können Sie Ihre beruflichen und privaten Termine mit wenigen Klicks voneinander trennen. 🖱️
Da Fantastical über alle Standard-Features verfügt, konzentrieren wir uns auf das, was es einzigartig macht. Beispielsweise können Sie nicht nur Termine freigeben, sondern auch mehrere Zeit- und Datumsoptionen vorschlagen, wenn Sie Ereignisse mit anderen planen. Helfen Sie den Teilnehmern bei der Vorbereitung, indem Sie Dateien und Bilder direkt in Ihre iCloud oder einen anderen Anbieter hochladen und sie auf allen Geräten synchronisieren.
Möchten Sie mehr über wichtige bevorstehende Termine und öffentliche Veranstaltungen erfahren? Suchen, durchsuchen und lesen Sie relevanten Inhalt in Fantastical und fügen Sie das Ereignis dann Ihrem Kalender hinzu, damit Sie es nicht verpassen.
Die besten Features von Fantastical
- Ansichten für Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahr
- Fokusfilter zum Trennen von privaten und von Arbeit
- Freigeben Sie freie Termine und schlagen Sie den Eingeladenen mehrere Optionen vor
- Integrieren Sie Konferenzplattformen und generieren Sie schnell Anrufe
- Wetter- und öffentliche Ereignis-Daten
- Sechs Sprachoptionen
- Fügen Sie Dateien und Bilder hinzu
Einschränkungen von Fantastical
- Einige Benutzer finden den Preis zu hoch und bemängeln, dass es keine kostenlose Version der Kalender-App gibt
- Eine Option zur Bestätigung von Änderungen wäre sinnvoll, da Benutzer versehentlich Ereignisse ändern und die Aktualisierung mit anderen freigeben könnten
Preise für Fantastical
- Für Privatpersonen: 4,75 $/Monat
- Für Familien mit bis zu 5 Mitgliedern: 7,50 $/Monat
- Für Teams: 4,75 $/Benutzer/Monat
- Flexible Teams: Verfügbar nach Kontaktaufnahme
*Alle Preise in der Liste beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell
Fantastische Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 10 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 10 Bewertungen)
Vereinfachen Sie Ihr Zeitmanagement mit den besten Kalender-Apps für Mac
Diese 10 Kalender-Apps für Mac revolutionieren die Art und Weise, wie Sie Ihre Zeit betrachten und organisieren. Was Ihr Privatleben angeht, sorgen sie dafür, dass Sie nie wieder den Geburtstag eines Freundes verpassen. Im geschäftlichen Kontext ermöglichen diese Kalender-Apps Ihnen und Ihrem Team, effizienter zu arbeiten und unabhängig von den Umständen Ihrer Prozesskarte zu folgen.
Wenn Sie zusätzliche Features benötigen, um Ihre Produktivität zu steigern, entscheiden Sie sich für ClickUp. Dieses Projektmanagement-Tool bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um in Rekordzeit Großartiges zu schaffen. ⏱️