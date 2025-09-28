Vom Start-up zum Erfolg: Die 10 besten Softwareprogramme für Projektmanagement für kleine Unternehmen

Führen Sie ein kleines Geschäft? Da geht es weniger darum, „der Chef zu sein“, sondern vielmehr darum, „alles selbst zu erledigen“.

Sie jonglieren mit Vertrieb, Cashflow, Personalbeschaffung, Clients-Anrufen und Social Media, während Sie versuchen, Ihre Projekte im Griff zu behalten. Kein Wunder, dass 62 % der Eigentümer von kleinen Unternehmen mehr als 50 Stunden pro Woche arbeiten, oft ohne Pause am Wochenende.

Das eigentliche Problem? Das Fehlen eines zentralen Systems. Ohne spezialisierte Abteilungen und mit der Arbeit, die auf verschiedene, nicht miteinander verbundene tools verteilt ist, werden Termine verpasst, es kommt zu Burnout und das Wachstum stagniert.

Die richtige Software für Projektmanagement für kleine Unternehmen verändert alles: intelligenteres Aufgabenmanagement, schnellere Abläufe und nahtlose Zusammenarbeit im Team.

Das richtige tool wartet schon auf Sie – lassen Sie uns gemeinsam das für Sie passende finden.

🧠 Wissenswertes: Der Markt für Projektmanagement-Software wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 15,08 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,68 % wachsen. Selbst die kleinsten Teams investieren in Tools, die Zeit sparen, Reibungsverluste reduzieren und die Produktivität steigern.

Warum Projektmanagement-Software heute wichtiger denn je ist

Über 33 Millionen kleine Unternehmen machen 99,9 % der US-Wirtschaft aus. Wenn es jedoch um das Projektmanagement geht, fehlt es den meisten an einer einheitlichen und skalierbaren Methode.

Trotz des großen Hypes um Scrum, Lean und agile Frameworks gibt es keinen universellen Ansatz, der für jedes Team passt. Was für eine 30-köpfige Agentur funktioniert, könnte ein 3-köpfiges Team, das mehrere Rollen gleichzeitig ausfüllt, überfordern.

Deshalb wechseln immer mehr Teams zu einem einfachen, flexiblen und leicht anpassbaren System für das Projektmanagement, das reale Workflows widerspiegelt. Hier sind die Gründe für diesen Wandel:

Schnellere Durchführungszyklen: Bewältigen Sie sich ändernde Prioritäten ohne Chaos. Projektmanagement-Software bietet kleinen Teams Echtzeit-Zeiterfassung, Aufgabenverantwortung und asynchrone Check-ins, sodass die Arbeit reibungslos verläuft, selbst wenn alle mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

Steigerung der Produktivität: Automatisieren Sie Statusaktualisierungen, Workflows für Genehmigungen und routinemäßige Nachverfolgungen. Da Automatisieren Sie Statusaktualisierungen, Workflows für Genehmigungen und routinemäßige Nachverfolgungen. Da 70 % der Führungskräfte bis zu 40 % ihrer Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben verlieren, hilft eine gute Aufgabenmanagement-Software dabei, diese Stunden zurückzugewinnen und die Umsetzung über mehrere Projekte hinweg zu verbessern.

Steigende Kundenerwartungen: Liefern Sie Updates, keine Ausreden per Posteingang. Die Clients von heute erwarten schnelle Antworten, vollständige Transparenz und enge Feedback-Schleifen – und ein gemeinsamer hub sorgt dafür, dass alles nachverfolgbar, zeitnah und markengerecht bleibt.

Intelligentere Ressourcenoptimierung: Verhindern Sie Burnout, indem Sie die Workloads entsprechend der Team-Kapazität neu verteilen. Ein leistungsstarkes Tool für Projektmanagement verbessert die Sichtbarkeit auf die Verfügbarkeit, sodass Verhindern Sie Burnout, indem Sie die Workloads entsprechend der Team-Kapazität neu verteilen. Ein leistungsstarkes Tool für Projektmanagement verbessert die Sichtbarkeit auf die Verfügbarkeit, sodass die Ressourcenzuweisung schneller, fairer und stressfrei erfolgt.

Skalierbarkeit ist gefragt: Vergrößern Sie Ihr Team, nicht Ihre To-do-Liste. Wenn kleine Unternehmen wachsen, helfen diese tools dabei, Prozesse zu standardisieren, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu beschleunigen und den Betrieb zu skalieren, ohne die Kontrolle zu verlieren.

Koordination von Remote-Teams: Arbeiten Sie so, als säßen Sie nur einen Schreibtisch voneinander entfernt – selbst über Zeitzonen hinweg. Da Arbeiten Sie so, als säßen Sie nur einen Schreibtisch voneinander entfernt – selbst über Zeitzonen hinweg. Da 90 % der Unternehmen auf Hybridmodelle umstellen, sorgt ein gemeinsamer Workspace für reibungslose Kommunikation und ein starkes Teammanagement.

👀 Wussten Sie schon? 66 % der Teams, die Projektmanagement-Tools nutzen, liefern Projekte innerhalb des Budgets ab, verglichen mit nur 47 % ohne solche Tools. Für kleine Unternehmen bietet die integrierte Nachverfolgung des Budgets eine leistungsstarke Möglichkeit, die Finanzen zu verwalten, Scope Creep zu reduzieren und profitabel zu bleiben.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Ziele, Gantt-Diagramme, KI-Automatisierung, Dashboards, über 15 benutzerdefinierte Ansichten, vorgefertigte Vorlagen, Zeiterfassung Teams in kleinen bis großen Enterprise-Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung für die Projektdurchführung, asynchrone Updates und Skalierbarkeit benötigen Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Monday.com Visuelle Board-Übersichten, Workflows ohne Code-Aufwand und Integrationen Kreativteams organisieren Projekte mit flexiblen Boards Kostenlos, kostenpflichtig ab 12 $/Monat pro Benutzer Asana Zeitleiste, Portfolios, gemeinsame Projektbereiche Teams, die Aufgaben und Ergebnisse über mehrere Projekte hinweg verfolgen Kostenlos, kostenpflichtig ab 13,49 $/Monat pro Benutzer Notion Dokumente + Aufgaben, KI-Zusammenfassungen, flexible Layouts, gefilterte Ansichten Start-ups verwalten Dokumente, Wikis und Funktionen in einem modularen Workspace Free, kostenpflichtig ab 12 $/Monat pro Benutzer Teamarbeit Kundenportal, Projektvorlagen, Workload-Planung Agenturen, die abrechnungsfähige Projekte und Zeitleisten für Clients verwalten Free, kostenpflichtig ab 13,99 $/Monat pro Benutzer Trello Kanban-Boards, Power-Ups und Automatisierung mit Butler Kleine bis mittelgroße Teams mit unterschiedlichen Größen, die einfache Workflows visuell nachverfolgen Free, kostenpflichtig ab 6 $/Monat pro Benutzer Smartsheet Layout im Tabellenkalkulationsstil, Dashboards, Automatisierungen Teams, die Excel-ähnliche Ansichten mit mehr Struktur bevorzugen Bezahlte Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Benutzer Basecamp To-do-Listen, Chatten, Message Boards und Dateifreigabe Teams, die grundlegende Aufgabenverwaltung und Pauschalpreise benötigen Kostenlos, 349 $/Monat (unbegrenzte Anzahl an Benutzern) Zoho Projects Gantt-Diagramme, Blueprints, Nachverfolgung von Aufgaben und grundlegende Budget-Tools Unternehmen im Zoho-Ökosystem, die strukturierte Projekte durchführen Kostenlos, kostenpflichtig ab 5 $/Monat pro Benutzer Jira Agile Boards, Sprint-Planung und Entwickler-Integrationen Software- und Entwicklerteams, die Code, Probleme und Backlogs verwalten Free, kostenpflichtig ab 8,60 $/Monat pro Benutzer Airtable Verknüpfte Datenbanken, Interface-Designer, No-Code-Builder Teams, die benutzerdefinierte Workflows und schlanke CRM-Systeme entwickeln Kostenlos, kostenpflichtig ab 24 $/Monat pro Benutzer Freedcamp Kanban, Zeiterfassung, Rechnungsstellung, gemeinsame Kalender Kleine Teams, die interne Aufgaben und Arbeiten für Clients verwalten Free, kostenpflichtig ab 2,49 $/Monat pro Benutzer SmartTask Aufgaben + CRM, Zeiterfassung, Zeitleiste, Automatisierungen Teams, die grundlegende Projektmanagement-Features mit Vertriebs- und Features für die Berichterstellung benötigen Free, kostenpflichtig ab 12 $/Monat pro Benutzer

Die beste Software für Projektmanagement für kleine Unternehmen

Nicht jedes Projektmanagement-Tool ist für kleine und mittelständische Unternehmen geeignet. Manche sind mit erweiterten Features überladen, die Sie nie nutzen werden. Andere können mit Ihrem Wachstum nicht Schritt halten. Deshalb haben wir die besten Optionen ausgewählt, die schnell einsetzbar, kostengünstig und skalierbar sind.

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Ideal für die Organisation von Zielen, Zeitleisten und Aufgaben in einem gemeinsamen Arbeitsbereich)

Starten Sie Ihre Projekte schneller, indem Sie Ziele festlegen, Aufgaben zuweisen und Zeitleisten in einem ClickUp-Workspace abstimmen

96,7 % der Teams geben an, dass sie nach dem Umstieg auf ClickUp für das Projektmanagement effizienter arbeiten. Und wenn Sie sehen, was diese Alleskönner-App für die Arbeit leistet, werden Sie genau verstehen, warum.

ClickUp vereint Ihr Team, Ihre Workflows und Ihre Daten in einem anpassbaren Workspace – kein Hin- und Herspringen zwischen Registerkarten und keine Überlastung durch zu viele Tools mehr. Die Software ist auf schnelle Umsetzung ausgelegt und bietet Features auf Unternehmensebene, die leistungsstark genug für wachsende Teams sind, aber dennoch so intuitiv, dass kleine Unternehmen sofort loslegen können.

Beginnen Sie mit ClickUp Goals, um Erfolg nach Ihren eigenen Maßstäben zu definieren, und verknüpfen Sie diese dann mit Aufgaben, die die Arbeit vorantreiben. Dank integrierter Dashboards und Berichterstellung erhalten Sie in Echtzeit einen Überblick darüber, was vorangeht, was blockiert ist und wo Sie eingreifen müssen – ganz ohne weitere Status-Meetings.

Visualisieren Sie Termine und Abhängigkeiten in Echtzeit mit ClickUp-Gantt-Diagrammen

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Überblick über sich ändernde Termine oder Teamabhängigkeiten zu behalten, bieten Ihnen die ClickUp-Gantt-Diagramme einen vollständigen Überblick über Ihren Projektverlauf. Stellen Sie Ihre gesamte Projektzeitleiste, Abhängigkeiten, kritische Pfade und Termine dar. Verschieben Sie Elemente per Drag & Drop und passen Sie den Zeitplan an, wenn sich Prioritäten ändern, und umschalten Sie nahtlos zwischen Gantt-, Kanban- und Kalenderansicht.

💡 Profi-Tipp: Sie können benutzerdefinierte Ansichten und Felder erstellen, die genau zu Ihrem individuellen Workflow passen, wodurch ClickUp für jeden Prozess in kleinen Unternehmen flexibel einsetzbar ist.

Verwandeln Sie erfasste Arbeitsstunden mit den Timesheets für die Zeiterfassung von ClickUp in umsetzbare Erkenntnisse

Sobald Ihre Aufgaben live sind, sorgt ClickUp Zeiterfassung dafür, dass die Arbeit sichtbar und abrechnungsfähig bleibt. Erfassen Sie Arbeitsstunden, legen Sie Schätzungen fest und kennzeichnen Sie Zeiteinträge nach Projekt oder Client. Nutzen Sie Rollups, um die Gesamtstunden aller Aufgaben zu sehen, fügen Sie Notizen für zusätzlichen Kontext hinzu und erstellen Sie detaillierte Berichte.

Möchten Sie die abrechnungsfähige Arbeit für Clients oder Projekte nachverfolgen? Mit ClickUp lassen sich Zeiterfassungen ganz einfach in gemeinsam nutzbare Berichte für Rechnungen oder Rentabilitätsanalysen umwandeln.

Lösen Sie Aufgabenaktualisierungen, Genehmigungen und Benachrichtigungen automatisch mit ClickUp Automatisierungen aus

Und wenn Sie zu viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen (wer tut das nicht?), nimmt Ihnen ClickUp Automations die Routinearbeiten ab. Richten Sie Regeln einmal ein und überlassen Sie der Plattform den Rest. Weisen Sie Aufgaben zu, sobald ein Formular ausgefüllt ist, aktualisieren Sie den Status im Laufe der Arbeit oder benachrichtigen Sie die Beteiligten, wenn etwas aus dem Ruder läuft.

Überlassen Sie ClickUp Brain die schwere Arbeit. Von der Zusammenfassung von Projektdokumenten bis zur automatischen Aktualisierung von Aufgaben-Statusen – ClickUp Brain hilft Ihnen, Ihre Arbeit intelligent zu verwalten – ganz ohne Eingaben Ihrerseits.

Mit ClickUp Brain Max können Sie Ihre Ideen per Sprachbefehl in Text umwandeln , Meetings mit dem ClickUp AI Notetaker durchführen und mit KI-Agenten die nächsten Schritte als Auslöser einleiten – so werden Echtzeit-Unterhaltungen zu echtem Fortschritt.

💡 Profi-Tipp: Die KI-gestützten Automatisierungen und Agenten von ClickUp können noch mehr leisten, z. B. Besprechungsprotokolle erstellen, Erinnerungen versenden und sich wiederholende Aufgaben automatisieren – perfekt für kleine Teams.

👉 Workflow-Automatisierung bedeutet, Technologien einzusetzen, um wiederkehrende Aufgaben zu erledigen, die normalerweise manuellen Aufwand erfordern – oder mit anderen Worten: Ihre Systeme für sich arbeiten zu lassen. Dieses Video zeigt, wie alltägliche Prozesse optimiert werden, Warteschlangen verschwinden und Teams mit weniger Übergaben schneller vorankommen.

Möchten Sie das Setup überspringen? Die Plug-and-Play-Vorlagen für das Projektmanagement von ClickUp bieten einen perfekten Ausgangspunkt, sodass Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, statt auf die Konfiguration.

Verschaffen Sie sich eine visuelle Ansicht über alle Aspekte eines Projekts und beseitigen Sie Silos mit der ClickUp-Projektmanagement-Vorlage

Mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement können Sie von Anfang an Schwung aufbauen. Diese Vorlage bildet Ihren gesamten Projektverlauf ab – von der Planung bis zur Fertigstellung – und enthält bereits integrierte Aufgabenverantwortliche, Abhängigkeiten und Zeitleisten!

Erstellen Sie vor Projektbeginn einen übersichtlichen Leitfaden mit der ClickUp-Vorlage für Projektcharter

Knapp dahinter folgt die ClickUp-Vorlage für Projektcharter, die das Projektmanagement vereinfacht.

Damit können Sie bereits vor dem Start festlegen, was, warum und wer. Diese Vorlage stellt sicher, dass jedes Mitglied des Teams den Umfang, die Ziele und die Meilensteine eines bestimmten Projekts an einem Ort speichern und abrufen kann.

Warum ClickUp für kleine Teams besonders geeignet ist

Verwandeln Sie einfache Anweisungen mit ClickUp Brain in umfassende Pläne für die Abwicklung des Kundendienstes.

ClickUp Brain integriert KI in Ihre bestehende Arbeit – Aufgaben, Dokumente, Ziele und Chat –, sodass Sie ohne zusätzliche Tools schneller Ergebnisse liefern können. Wechseln Sie zwischen führenden Modellen (z. B. GPT-4, Claude 3.7) für Geschwindigkeit oder Nuancen, nutzen Sie Enterprise Search, um Dateien in ClickUp und verbundenen Apps zu finden, und wandeln Sie Notizen mit einem Klick in Aufgaben um. Mit ClickUp Brain Max erfasst „Talk to Text“ Ideen freihändig und fügt sie direkt in Aufgaben oder Dokumente ein – perfekt für Eigentümer, die viel unterwegs sind.

💡 Profi-Tipp: ClickUp bietet eine leistungsstarke mobile App für die Verwaltung von Projekten und Aufgaben von unterwegs – ideal für Kleinunternehmer und Remote-Teams.

Ideal für

Teamgröße: 5–500 Benutzer (skalierbare Teams mit wachsenden Anforderungen an das Projektmanagement)

Anwendungsfall:

Ideal für Projektmanager im Projektmanagement, die Zeitleisten, KPIs und Meilensteine teamübergreifend abstimmen

Ideal für kundenorientierte Teams, die komplexe Aufgabenbereiche und sich ändernde Prioritäten bewältigen

Unterstützt Remote-Teams bei der Koordination von asynchronen Aufgaben, Updates und zeitzonenübergreifenden Abläufen

Ideal für Teams der Personalabteilungen, die Onboarding-Prozesse und interne Einführungen standardisieren möchten

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Ihren Workspace mit einer flexiblen Hierarchie aus verschachtelten Spaces, Ordnern und Listen

Verwandeln Sie Diskussionen in Aufgaben, indem Sie Chats, Kommentare und E-Mails sofort umwandeln

Arbeiten Sie visuell mit Echtzeit-Whiteboards für Planung und Brainstorming zusammen

Planen Sie Workloads intelligenter mit Tools für das Ressourcenmanagement, die die Kapazitäten Ihres Teams optimal ausbalancieren

Vorteile von ClickUp

Einfache Skalierung mit über 1.000 Integrationen, mehr als 35 ClickApps und wiederverwendbaren Vorlagen

Arbeiten Sie von überall aus zusammen – mit leistungsstarken Apps für Mobilgeräte, Desktop-PCs und das Web

Behalten Sie die Kontrolle dank detaillierter Berechtigungen und benutzerdefinierter Rollen

Im Ernst, die ClickUp-Plattform ist wie ein Wunderland, in dem ich jeden Tag ein neues Feature, eine Besonderheit oder eine clevere Arbeitsweise entdecke. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken, obwohl ich ClickUp nun schon seit über 7 Jahren nutze. Außerdem finde ich es toll, wie zugänglich es für Neulinge und Kleinunternehmer ist – der dauerhaft kostenlose Free Forever-Plan ist wirklich das großzügigste Software-Freebie, das ich je gesehen habe.

Im Ernst, die ClickUp-Plattform ist wie ein Wunderland, in dem ich jeden Tag ein neues Feature, eine Besonderheit oder eine clevere Arbeitsweise entdecke. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken, obwohl ich ClickUp nun schon seit über 7 Jahren nutze. Außerdem finde ich es toll, wie zugänglich es für Neulinge und Kleinunternehmer ist – der Free Forever-Plan ist wirklich das großzügigste kostenlose Software-Angebot, das ich je gesehen habe.

Nachteile von ClickUp

Hohe Lernkurve für Erstbenutzer aufgrund des umfangreichen Features

Die mobile App bietet eingeschränkten Zugriff auf einige erweiterte Funktionen

ClickUp hat, wie jede Software, eine gewisse Einarbeitungszeit, die davon abhängt, wie vertraut der Benutzer mit ähnlicher Software ist und wie viel Zeit er zum Lernen aufwenden kann. Das Gute an den Vorlagen ist jedoch, dass sie mit Schwierigkeitsstufen gekennzeichnet sind, die von anfängerfreundlich bis fortgeschritten reichen.

ClickUp hat, wie jede Software, eine gewisse Einarbeitungszeit, die davon abhängt, wie vertraut der Benutzer mit ähnlicher Software ist und wie viel Zeit er zum Lernen aufwenden kann. Das Gute an den Vorlagen ist jedoch, dass sie mit Schwierigkeitsstufen gekennzeichnet sind, die von anfängerfreundlich bis fortgeschritten reichen.

ClickUp G2 & Capterra-Bewertung

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Preise für ClickUp

🎉 ClickUp-Tipp: Machen Sie jedes Meeting zu einem Erfolg mit dem KI-Notiz-Tool von ClickUp. Es nimmt automatisch an Ihren StandUp-Meetings, Sprint-Reviews und Check-ins teil, zeichnet diese auf und fasst sie zusammen, um die gewonnenen Erkenntnisse sofort in Aufgaben umzuwandeln. Setzen Sie ClickUp Autopilot Agents ein, um Workflows zu starten, sobald Verzögerungen, Hindernisse oder Genehmigungen erwähnt werden, damit Ihre Projekte im Zeitplan bleiben.

2. Monday.com (Am besten geeignet für visuelle Aufgabenplanung und wachsende Teams)

Wenn Sie komplexe Workflows verwalten und vollständige Sichtbarkeit ohne überflüssigen Ballast benötigen, ist monday.com genau das Richtige für Sie. Es handelt sich nicht um eine herkömmliche Software für Projektmanagement, sondern um ein flexibles Arbeits-OS, das die Art und Weise verändert, wie schlanke Teams Chaos in Klarheit verwandeln.

Beginnen Sie mit vorgefertigten Projektvorlagen und passen Sie dann Spalten, Dashboards und Flows ohne Entwicklungsaufwand an den Rhythmus Ihres Teams an. Monday passt sich – von Produkteinführungen bis hin zu Marketingkampagnen – Ihrer sich verändernden Teamstruktur und dem wachsenden Arbeitsaufkommen an.

Teamgröße: 5–50 Benutzer (kleine bis mittelgroße Teams mit dynamischen Workflow-Anforderungen)

Ideal für

Anwendungsfall:

Ideal für Remote-Teams, die mehrere Projekte über verschiedene Zeitzonen hinweg verwalten

Ideal für Teams für Inhalt und Kreativität, die Marketing-Ergebnisse verwalten

Nützlich für Gründer von Start-ups, die Auftragnehmer und interne Workflows überwachen

Die besten Features von monday.com

Steigern Sie die Effizienz durch eine No-Code-Workflow-Automatisierung, die repetitive Aufgaben überflüssig macht

Visualisieren Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben mithilfe von Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und dynamischen Zeitleiste-Ansichten

Benutzerdefinierte Anpassung der Software mit über 30 Spaltentypen und erweiterter bedingter Logik

Nahtlose Integration mit Tools für die Zusammenarbeit wie Slack, Google Drive und Zoom

Vorteile von monday.com

Zentralisieren Sie Aufgabenaktualisierungen, Dateien und Kommunikation in einem gemeinsamen Workspace

Sehen Sie, wer überlastet ist und wer kostenlos Zeit hat, um Ressourcen einfach zuzuweisen

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Meetings zum Status des Projekts durch sofortige Sichtbarkeit über den Projektfortschritt

Monday.com Work Management hat für unser kleines Unternehmen einen entscheidenden Unterschied gemacht. Wir können damit sofort zwischen unserem Büro und unseren Außendienstmitarbeitern kommunizieren. Wir sparen Zeit und damit Geld, da wir nicht immer wieder dieselben Notizen durchgehen müssen.

Monday.com Work Management hat für unser kleines Geschäft einen entscheidenden Unterschied gemacht. Wir können damit sofort zwischen unserem Büro und unseren Außendienstmitarbeitern kommunizieren. Wir sparen Zeit und damit Geld, da wir nicht immer wieder dieselben Notizen durchgehen müssen.

Nachteile von monday.com

Der Free-Plan unterstützt nur zwei Benutzer und verfügt nicht über wichtige Features des Projektmanagements

Bei wachsenden Teams summieren sich die Kosten pro Benutzer schnell, insbesondere bei einer abteilungsübergreifenden Nutzung.

Es fehlt ein erweitertes Tool für die Zeiterfassung, und die mobile App ist nicht ideal für das Management von Aufgaben unterwegs.

Der größte Nachteil ist für mich der Preis für kleine Unternehmen. Ich wünschte, wir hätten die Enterprise-Version, um alle Funktionen nutzen zu können, aber wir können uns das nicht leisten.

Der größte Nachteil ist für mich der Preis für kleine Unternehmen. Ich wünschte, wir hätten die Enterprise-Version, um alle Funktionen nutzen zu können, aber wir können uns das nicht leisten.

monday.com – Bewertung auf G2 & Capterra

G2: 4,7/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.500 Bewertungen)

Preise von monday.com

Free

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

➡️ Lesen Sie auch: So nutzen Sie Software für Projektmanagement effektiv

3. Asana (Am besten geeignet für unkompliziertes Aufgabenmanagement)

via Asana

Sie übernehmen in Ihrem Geschäft alle Aufgaben? Asana sorgt für den Überblick, indem es einzelne Aufgaben mit Ihrem übergeordneten Projektplan verknüpft. Ob Client-Aufträge oder interne Ziele – alles bleibt auf Kurs, sodass Ihr Team nie den Blick für das Wesentliche verliert.

Beginnen Sie mit der Listenansicht oder wechseln Sie zu Kanban, Kalender oder Zeitleiste, um die Nachverfolgung zu gewährleisten, was fällig ist, wer verantwortlich ist und welche Risiken bestehen. Wenn Sie es leid sind, Setups immer wieder neu vorzunehmen, können Sie mit Asana die Übergabe von Aufgaben und Statusaktualisierungen automatisieren, sodass Ihr Team ohne ständige Nachfragen Fortschritte macht.

Und wenn Sie eine Aufgabe abschließen? Dann sehen Sie ein fliegendes Einhorn oder einen Narwal über Ihren Bildschirm huschen. Das ist ein kleiner Erfolg, der die Motivation hoch hält, selbst wenn die Fristen drängen.

Ideal für

Teamgröße: 5–25 Benutzer (schlanke Teams, Freiberufler und Start-up-Teams)

Anwendungsfall:

Geeignet für kleine Marketingagenturen, die Client-Leistungen verwalten

Ideal für kleine E-Commerce-Marken, die Produkteinführungen und Lagerbestände koordinieren

Ideal für Tech-Startups, die Softwareentwicklung und Kundensupport unter einen Hut bringen müssen

Die besten Features von Asana

Versenden Sie schnell übersichtliche Updates mit Status-Berichten, die automatisch aus dem Fortschritt der Aufgaben abgerufen werden

Sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung aller Beteiligten mit einer gemeinsamen Registerkarte für Begriffe, Projekt-FAQs und Anleitungen

Verfolgen Sie die Ergebnisse über mehrere Teams hinweg mit Echtzeit-Projektmanagement-Tools

Nutzen Sie Portfolios und Dashboards für eine einfache Ressourcenverwaltung abteilungsübergreifend

Vorteile von Asana

Organisieren Sie Projektansichten für eine detaillierte und übergeordnete Nachverfolgung

Beziehen Sie Clients oder Teamkollegen ein, ohne unübersichtliche E-Mail-Threads oder verlorene Updates

Behalten Sie auch unterwegs die Kontrolle mit einer mobilen App, die sich nahtlos in Ihren Workflow einfügt

Mir gefällt, wie einfach sich Asana einrichten lässt. Es ist nicht übermäßig komplex wie viele andere Softwareprogramme für Projektmanagement, die ich verwendet habe. Ich bin kein Fan von Gantt-Diagrammen und bin froh, dass diese bei Asana nicht im Mittelpunkt stehen. Es ist sehr einfach, Projekte einzurichten, mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und sich eine Ansicht des Projekts zu verschaffen – von der obersten Ebene bis hinunter zur untersten Aufgabe.

Mir gefällt, wie einfach sich Asana einrichten lässt. Es ist nicht übermäßig komplex wie viele andere Softwareprogramme für Projektmanagement, die ich verwendet habe. Ich bin kein Fan von Gantt-Diagrammen und bin froh, dass diese bei Asana nicht im Mittelpunkt stehen. Es ist sehr einfach, Projekte einzurichten, mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und sich eine Ansicht des Projekts zu verschaffen – von der obersten Ebene bis hinunter zur untersten Aufgabe.

Nachteile von Asana

Keine integrierte Zeiterfassung, es sei denn, Sie integrieren Apps von Drittanbietern

Da im Free-Plan die Zeitleiste und wichtige Berichte fehlen, ist die Planung größerer Ziele eingeschränkt

Hohe Lernkurve, insbesondere für nicht-technisch versierte Benutzer oder Einzelgründer

Bei mehreren aktiven Boards kann es schnell unübersichtlich werden. Der Free-Plan enthält bestimmte Ansichten wie die Zeitleiste nicht, die wir für den übergeordneten Plan benötigten.

Bei mehreren aktiven Boards kann es schnell unübersichtlich werden. Der Free-Plan enthält bestimmte Ansichten wie die Zeitleiste nicht, die wir für den übergeordneten Plan benötigten.

Bewertung von Asana durch G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.300 Bewertungen)

Preise für Asana

Privat: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

📮 ClickUp Insight: 63 % unserer Umfrageteilnehmer ordnen ihre persönlichen Ziele nach Dringlichkeit und Wichtigkeit – aber nur 25 % organisieren sie nach Zeitrahmen. Was bedeutet das? Sie wissen, was wichtig ist, aber nicht unbedingt, wann. ⏳ ClickUp Goals, ergänzt durch die KI-Unterstützung von ClickUp Brain, sorgt hier für Klarheit. Es hilft Ihnen dabei, große Ziele in zeitgebundene, umsetzbare Schritte aufzuteilen. ClickUp Brain liefert intelligente Vorschläge für Zeitleisten und hält Sie mit Fortschrittsupdates in Echtzeit und automatischen Statusänderungen beim Abschließen von Aufgaben auf Kurs. 💫 Echte Ergebnisse: Benutzer berichten von einer Verdopplung der Produktivität nach dem Wechsel zu ClickUp. Nutzen Sie ClickUp Brain, um große Ziele in wöchentliche Etappenziele aufzuteilen und ohne Mikromanagement auf Kurs zu bleiben

💡 Profi-Tipp: Die Planung gibt die Richtung vor, aber nur durch konsequente Nachverfolgung bleibt die Umsetzung auf Kurs. Nutzen Sie ClickUp-Dashboards, um Projekt-KPIs wie Budgetverbrauch, Zeitablauf im Vergleich zu Schätzungen und Fortschritt bei den Meilensteinen zu überwachen, damit Sie rechtzeitig datengestützte Entscheidungen treffen können, bevor Termine verpasst werden.

4. Notion (Am besten geeignet für Dokumentation und Wissensmanagement)

via Notion

Notion ist das Chamäleon unter den Projektmanagement-Tools und passt sich genau an die Bedürfnisse Ihres Kleinunternehmens an. Es ist teils Wiki, teils Aufgabenmanager, teils Content-Hub und vereint Ihre To-dos, Standardarbeitsanweisungen, Strategiedokumente und Meeting-Notizen in einem einzigen, optimierten Workspace.

Aber es ist mehr als nur vernetzte Notizen. Mit Notion können Sie ganze Projekte in Teilaufgaben aufteilen, Eigentümer zuweisen und den Status mithilfe gefilterter Ansichten verfolgen. Organisieren Sie nach Sprints, verknüpfen Sie Briefings mit konkreten Maßnahmen und beschleunigen Sie Abläufe durch Workflow-Automatisierung – ganz ohne Code.

Ideal für

Teamgröße: 1–20 Mitarbeiter (Freiberufler, Start-ups und wissensintensive Teams)

Anwendungsfall:

Ideal für Teams, die neben dem Projektmanagement auch eine umfassende Dokumentation benötigen

Ideal für Entwickler- oder Produktteams, die von einem gemeinsamen hub aus entwickeln, veröffentlichen und aktualisieren

Ideal für Agenturen, die die Arbeit mit Clients, Markenressourcen und internen Standardarbeitsanweisungen verwalten

Die besten Features von Notion

Wechseln Sie zwischen Board-, Kalender-, Zeitleiste- oder Tabelle-Ansichten, um sie an Ihren Workflow anzupassen

Nutzen Sie Notion KI, um sofort Zusammenfassungen, nächste Schritte oder automatisch ausgefüllte Vorlagen zu erstellen

Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe mehrerer benutzerdefinierter Felder, Status-Tags und gefilterter Ansichten

Erstellen Sie Dashboards, um den Status des Projekts, Engpässe und Termine zu visualisieren

Vorteile von Notion

Entwerfen Sie flexible Workflows ohne technisches Setup – ideal für Teams im Wachstum

Zentralisieren Sie Dokumente, Aufgaben, Briefings und Wikis in einem übersichtlichen, anpassbaren System

Schaffen Sie Ordnung mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einem modularen Layout

Notion ist das Herzstück meines Geschäfts. Von zentralisiertem Wissensmanagement bis hin zur Zusammenarbeit im Team in Echtzeit hilft es dabei, alles zu optimieren – vom Client-Onboarding bis zur Projektdurchführung. Der KI-Schreibassistent spart enorm viel Zeit bei der Erstellung von Dokumentationen, Standardarbeitsanweisungen und beim kreativen Brainstorming.

Notion ist das Herzstück meines Geschäfts. Von zentralisiertem Wissensmanagement bis hin zur Zusammenarbeit im Team in Echtzeit hilft es dabei, alles zu optimieren – vom Client-Onboarding bis zur Projektdurchführung. Der KI-Schreibassistent spart enorm viel Zeit bei der Erstellung von Dokumentationen, Standardarbeitsanweisungen und beim kreativen Brainstorming.

Nachteile von Notion

Zeitleisten verfügen nicht über Drag-and-Drop-Planung oder Aufgabenabhängigkeiten

Es fehlen wichtige Features wie wiederkehrende Fälligkeitstermine oder eine integrierte Zeiterfassung

Steilere Lernkurve für Teams, die noch keine Erfahrung mit modularen Workspaces haben

Es ist nicht so intuitiv, wie es vorgibt zu sein. Die Benutzeroberfläche sieht übersichtlich aus, aber herauszufinden, wie man die Dinge tatsächlich strukturiert, dauert länger als nötig. Es gibt eine Lernkurve, und man macht eine eigentlich einfache Aufgabe leicht zu kompliziert. Am Ende fühlt es sich an wie ein Projekt für sich.

Es ist nicht so intuitiv, wie es vorgibt zu sein. Die Benutzeroberfläche sieht übersichtlich aus, aber herauszufinden, wie man die Dinge tatsächlich strukturiert, dauert länger als nötig. Es gibt eine Lernkurve, und man macht eine eigentlich einfache Aufgabe leicht zu kompliziert. Am Ende fühlt es sich an wie ein Projekt für sich.

Notion G2 & Capterra-Bewertung

G2: 4,7/5 (über 6.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Preise für Notion

Free: Grundfunktionen

Plus: 12 $/Monat pro Mitglied

Geschäft: 24 $/Monat pro Mitglied

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

💡 Profi-Tipp: Bis 2030 wird KI bis zu 80 % der Aufgaben des Projektmanagements übernehmen. Von der Sprint-Planung bis hin zu Live-Dashboards – die Zukunft der Arbeit ist durch Automatisierung geprägt. So kann KI kleinen Unternehmen zum Erfolg verhelfen: Identifizieren Sie mit vorausschauenden Einblicken wichtige, umsetzungsreife Aufgaben ⚡

Automatisieren Sie Updates, Sprint-Planung und wiederkehrende Aufgaben 🔁

Ersetzen Sie statische Berichte durch Echtzeit-Dashboards und Live-Nachverfolgung des Fortschritts 📊

Treffen Sie schnellere, unvoreingenommene Entscheidungen mit datengestützten Empfehlungen 🎯

5. Teamwork (Am besten geeignet für Geschäfte im Kundenservice)

via Teamwork

Haben Sie schon einmal ein Gespräch mit einem Client geführt, ohne über den aktuellen Stand der Aufgaben informiert zu sein, nur um dann festzustellen, dass alle an unterschiedlichen Versionen arbeiten? In dienstleistungsorientierten Geschäften führen solche Unstimmigkeiten zu Reibungsverlusten, kosten abrechnungsfähige Stunden, verzögern die Lieferung und untergraben das Vertrauen.

Teamwork ist ein Tool für das Projektmanagement und das Ressourcenmanagement, das für Teams entwickelt wurde, die mit zahlreichen Beteiligten und unterschiedlichen Erwartungen arbeiten. Es integriert alle Aufgaben, Kommentare, Termine und Dateien in einem zentralen System, sodass Genehmigungen planmäßig ablaufen und Clients stets auf dem Laufenden bleiben.

Ideal für

Teamgröße: 10–100 (Agenturen, Beratungsunternehmen, dienstleistungsorientierte Teams)

Anwendungsfall:

Ideal für Agenturen, die mehrere Rahmenverträge mit strengen Zeitleisten verwalten

Eine clevere Lösung für IT- oder SaaS-Teams, die Kundensupport und benutzerdefinierte Anpassungen unter einen Hut bringen

Ideal für Berater, die flexible Berichterstellung und Nachverfolgung der Rentabilität benötigen

Die besten Features für die Teamarbeit

Gleiche die Workload-Auslastung mit Drag-and-Drop-Terminierung und visueller Kapazitätsplanung aus

Behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzen mit Tools zur Nachverfolgung von Ausgaben, Kostenverwaltung und Rechnungsstellung

Überwachen Sie den Status des Projekts mithilfe von Dashboard-Einblicken wie Plan-Ist-Vergleichen

Verwalten Sie Genehmigungen, Feedback und Kommunikation in einem einzigen Client-Portal

Vorteile der Teamarbeit

Erhalten Sie in Echtzeit Sichtbarkeit auf den Projektstatus, Budgetrisiken und den Lieferstatus

Nutzen Sie vorgefertigte Pläne, die wiederkehrende Projekttypen und Prozesse unterstützen

Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand mit intelligenten Tools zur Aufgabenerstellung und Echtzeit-Nachverfolgung

Zuverlässig, vertrauenswürdig und leistungsstark – so würde ich die Software für Projektmanagement von Teamwork beschreiben. Sie ist benutzerfreundlich, intuitiv und verfügt über eine Vielzahl von Features, die für die Bearbeitung und Verwaltung von Aufgaben, Aktualisierungen und die allgemeine Verwaltung von Zeitleisten nützlich sind.

Zuverlässig, vertrauenswürdig und leistungsstark – so würde ich die Software für Projektmanagement von Teamwork beschreiben. Sie ist benutzerfreundlich, intuitiv und verfügt über eine Vielzahl von Features, die für die Bearbeitung und Verwaltung von Aufgaben, Aktualisierungen und die allgemeine Verwaltung von Zeitleisten nützlich sind.

Nachteile der Teamarbeit

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Systemen für Projektmanagement etwas veraltet.

Einige fortschrittliche Tools für die Berichterstellung und Prognose befinden sich noch in der Entwicklung

Weniger geeignet für rein interne Teams oder Softwareentwicklungsteams ohne Client-Arbeit

Das Laden der Daten kann lange dauern, und beim Scrollen durch die Liste werden sie aktualisiert bzw. ändern sich. Dies beeinträchtigt die Sichtbarkeit und schränkt die Nutzung des tools bei „spontanen“ Bewertungen erheblich ein.

Das Laden der Daten kann lange dauern, und beim Scrollen durch die Liste werden sie aktualisiert bzw. ändern sich. Dies beeinträchtigt die Sichtbarkeit und schränkt die Nutzung des tools bei „spontanen“ Bewertungen erheblich ein.

Teamwork G2 & Capterra-Bewertung

G2: 4,4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Preise für Teamwork

Free

Preis: 13,99 $/Monat pro Benutzer

Grow: 25,99 $/Monat pro Benutzer

Skalierbarkeit: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Tools für die Zusammenarbeit in kleinen Unternehmen mit hoher Bewertung

6. Trello (Am besten geeignet für visuelles Aufgabenmanagement und einfache Nachverfolgung von Projekten)

via Trello

Trello ist das, was Haftnotizen gerne wären – organisiert, digital und immer sichtbar. Dank des Layouts im Kanban-Stil erhalten Sie auf einen Blick einen klaren Überblick darüber, was vorangeht, was stockt und wer was macht.

Egal, ob Sie eine Markteinführung planen, den täglichen Betrieb verwalten oder die Nachverfolgung wiederholender Aufgaben durchführen – Trello passt sich Ihrem Tempo an. Fügen Sie jeder Karte Fälligkeitsdaten, Dateien und Kommentare hinzu. Benötigen Sie mehr Struktur? Wechseln Sie zur Kalender-, Zeitleiste- oder Tabelle-Ansicht, um einen Überblick auf höherer Ebene zu erhalten.

Ideal für

Teamgröße: 2–20 (kleine Teams, Freiberufler und Start-ups in der Frühphase)

Anwendungsfall:

Entwickelt für visuelle Denker, die von der Planung per Drag-and-Drop profitieren

Ideal für Marketing-, Betriebs- und Verwaltungsteams, die tägliche Workflows verwalten

Hilfreich für Gründer, die mehrere Rollen gleichzeitig ausfüllen, ohne komplexe tools

Die besten Features von Trello

Leiten Sie E-Mails an Ihren Trello-Posteingang weiter und lassen Sie Atlassian KI automatisch Aufgaben generieren

Führen Sie eine Synchronisierung der Karten über alle Boards hinweg durch, um Aktualisierungen abzugleichen und Doppelarbeit zu vermeiden

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit Butler-Regeln, Auslösern und Aktionen zum Fälligkeitsdatum

Nutzen Sie Power-Ups, um tools wie Google Drive, Slack und Confluence zu integrieren

Vorteile von Trello

Starten Sie Projekte mühelos mit einer Benutzeroberfläche, die speziell für visuell orientierte Teams entwickelt wurde

Strukturieren Sie Karten mithilfe von Feldern, Beschreibungen und Checklisten so, dass sie zu Ihren Prozessen passen

Fördern Sie die Akzeptanz im Team durch ein Layout, das die Nachverfolgung der Aufgaben ansprechend gestaltet

Ich habe Trello über zwei Jahre lang in der Anfangsphase kleiner Projekte mit meinen Freunden genutzt. Dank seiner Einfachheit und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist es leicht zu bedienen. Der Fortschritt des Teams lässt sich anhand von Karten, Status-Updates und Boards leicht nachvollziehen. Es zeichnet sich als empfehlenswertes Projektmanagement-Tool für kleine Unternehmen aus und ermöglicht eine unkomplizierte Nachverfolgung von Aufgaben.

Ich habe Trello über zwei Jahre lang in der Anfangsphase kleiner Projekte mit meinen Freunden genutzt. Dank seiner Einfachheit und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist es leicht zu bedienen. Der Fortschritt des Teams lässt sich anhand von Karten, Status-Updates und Boards leicht nachvollziehen. Es zeichnet sich als empfehlenswertes Projektmanagement-Tool für kleine Unternehmen aus und ermöglicht eine unkomplizierte Nachverfolgung von Aufgaben.

Nachteile von Trello

Es fehlen wichtige Features des Projektmanagements wie Echtzeit-Chat, Zeiterfassung, Gantt-Diagramme und detaillierte Berichterstellung

Schwer zu skalieren, da Boards schwieriger zu verwalten sind, wenn Aufgaben und Mitwirkende zunehmen

Bezahlte Pläne schalten Premium-Ansichten und -Tools frei, die Wettbewerber oft kostenlos anbieten

Zu einfach für komplexe Projekte. Es fehlen erweiterte Features wie Gantt-Diagramme oder Zeiterfassung. Kann unübersichtlich werden – große Projekte mit vielen Karten wirken überladen.

Zu einfach für komplexe Projekte. Es fehlen erweiterte Features wie Gantt-Diagramme oder Zeiterfassung. Kann unübersichtlich werden – große Projekte mit vielen Karten wirken überladen.

Bewertung von Trello G2 & Capterra

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 22.000 Bewertungen)

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: benutzerdefinierte Preisgestaltung

👀 Wussten Sie schon? Microsoft-Ingenieure tauschten das Sprint-Chaos gegen Kanban-Boards ein und verbesserten sofort die Übersicht über die Aufgaben und den Team-Flow. Das können Sie auch. Für kleinere Teams sorgt dieses visuelle System für Ordnung, macht Hindernisse schnell sichtbar und hält alle stressfrei bei der Synchronisierung auf dem Laufenden.

7. Smartsheet (Am besten geeignet für Workflows im Tabellenkalkulationsstil und Automatisierung)

via Smartsheet

Wenn Ihr Team mit Excel gut zurechtkommt, aber Schwierigkeiten hat, Aufgaben zu skalieren und die Nachverfolgung von Ergebnissen durchzuführen, könnte Smartsheet genau das Richtige für Sie sein. Es behält das gewohnte Tabellen-Layout bei, bietet aber zusätzlich Dashboards, Automatisierungen und integrierte Aufgabenverfolgung, um die Skalierung zu vereinfachen.

Planen Sie unbegrenzt viele Projekte, automatisieren Sie routinemäßige Aktualisierungen und zeigen Sie die richtigen Daten mithilfe von Filtern, Formeln und benutzerdefinierten Ansichten an. Die Lösung eignet sich hervorragend für Teams, die Präzision wünschen, ohne Code schreiben oder separate Content-Management-Systeme verwalten zu müssen.

Ideal für

Teamgröße: 5–100 (KMU, Berater und funktionsübergreifende Teams)

Anwendungsfall:

Ideal für Betriebs- oder Finanzteams, die Budgets und Genehmigungen verwalten

Ideal für Projektleiter, die komplexe Aufgaben und wiederkehrende Prozesse unter einen Hut bringen müssen

Nützlich für kundenorientierte Teams, die abteilungsübergreifende Projekte durchführen

Die besten Features von Smartsheet

Automatisieren Sie Aufgaben mithilfe von Auslösern, Bedingungen und Aktionen

Verfolgen Sie die Verfügbarkeit von Ressourcen, den Status von Aufgaben und die Budgetausnutzung in Echtzeit

Verwalten Sie Benutzerberechtigungen auf detaillierter Ebene, um die Sichtbarkeit und Rechte zur Bearbeitung zu steuern

Schnellerer Start dank vorgefertigter Projektvorlagen und benutzerdefinierter Workflows

Vorteile von Smartsheet

Verwandeln Sie Tabellenkalkulationen in intelligente Workflows – ganz ohne Code oder IT-Support

Bleiben Sie mit Benachrichtigungen, Erinnerungen und Auslösern für Genehmigungen auf dem Laufenden

Passen Sie Pläne schnell mit Filtern, Formularen und flexiblen Ansichten an

G2-Bewertung für Smartsheet:

Unser kleines/mittleres Unternehmen nutzt Smartsheet regelmäßig für das Workflow-Management. Durch den Einsatz von Erfassungsformularen und Benachrichtigungen gelangen Informationen zur richtigen Zeit an die richtigen Personen und sind für diejenigen zugänglich, die sie benötigen.

Unser kleines/mittleres Unternehmen nutzt Smartsheet regelmäßig für das Workflow-Management. Durch den Einsatz von Erfassungsformularen und Benachrichtigungen gelangen Informationen zur richtigen Zeit an die richtigen Personen und sind für diejenigen zugänglich, die sie benötigen.

Nachteile von Smartsheet

Für Benutzer, die mit Formeln oder komplexen Tabellen nicht vertraut sind, kann dies überwältigend wirken

Für viele Premium-Features und -Integrationen ist ein Upgrade auf einen höherwertigen kostenpflichtigen Plan erforderlich.

Die Bearbeitung komplexer Dashboards ist auf Mobilgeräten weniger intuitiv

Manchmal scheint der Funktionsumfang eingeschränkt zu sein. Ich kann beispielsweise Berichte so einstellen, dass sie automatisch sortiert werden, aber ich kann Blätter nicht so einstellen, dass sie automatisch sortiert werden. Wir müssen sie manuell sortieren oder jedes Mal mit der rechten Maustaste klicken und die Sortierfilter zurücksetzen.

Manchmal scheint der Funktionsumfang eingeschränkt zu sein. Ich kann beispielsweise Berichte so einstellen, dass sie automatisch sortiert werden, aber ich kann Blätter nicht so einstellen, dass sie automatisch sortiert werden. Wir müssen sie manuell sortieren oder jedes Mal mit der rechten Maustaste klicken und die Sortierfilter zurücksetzen.

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 19.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.400 Bewertungen)

Preise für Smartsheet

Pro: 12 $/Monat pro Mitglied

Geschäft: 24 $/Monat pro Mitglied

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

➡️ Lesen Sie auch: So führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Projekts effektiv durch

8. Basecamp (Am besten geeignet für einfache Features zur Teamzusammenarbeit)

via Basecamp

Wenn Sie es leid sind, mit verschiedenen Tools zu jonglieren, nur um die grundlegenden Aufgaben zu erledigen, macht Basecamp es Ihnen einfach. Diese Projektmanagement-Software vereint Aufgaben, Dateien und Updates in einem übersichtlichen, ablenkungsfreien Space und sorgt dafür, dass Ihr Team immer weiß, was gerade passiert und was als Nächstes ansteht.

Sie erhalten To-do-Listen für die Verteilung der Arbeit, Campfires für Gruppenchats und Pings für schnelle Einzelgespräche. Mit Hill Charts können Sie den Fortschritt auf einen Blick visualisieren und frühzeitig Kurskorrekturen vornehmen. Dank einer Pauschalpreisgestaltung für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Projekten ist Basecamp eine praktische Wahl für schnell wachsende Teams.

Ideal für

Teamgröße: 3–50 (kleine Unternehmen, Agenturen und Remote-Teams)

Anwendungsfall:

Ideal für Kreativteams, die Design-Dateien, Feedback und Freigaben organisieren

Ideal für Kundendienstagenturen, die mehrere Projekte verwalten

Hilfreich für Gründer von Start-ups, die Team-Aufgaben ohne komplexe Tools koordinieren möchten

Die besten Features von Basecamp

Organisieren Sie Aufgaben ganz einfach mit To-do-Listen per Drag-and-Drop

Zentralisieren Sie die Unterhaltungen in Boards, die mit den einzelnen Projekten verknüpft sind

Bleiben Sie konzentriert – dank des „Hey!“-Posteingangs und einstellbarer Ruhezeiten

Freigeben Sie Updates und holen Sie Genehmigungen in einem kundenorientierten Workspace ein

Vorteile von Basecamp

Vereinfachen Sie Ihren Workflow, indem Sie Aufgaben, Chats und Dokumente an einem Ort zusammenführen

Integrieren Sie neue Mitglieder des Teams schnell und mit minimalem Schulungsaufwand

Arbeiten Sie reibungslos mit Clients zusammen – dank klarer, berechtigungsbasierter Zugriffsrechte

G2-Bewertung für Basecamp

Basecamp ist ein großartiges tool, um alle Mitarbeiter eines Unternehmens auf den gleichen Stand zu bringen, nachdem man jahrelang mit verstreuten E-Mails, Textnachrichten usw. zu kämpfen hatte. Und für Projektmanagement-Software ist sie relativ einfach und benutzerfreundlich, was besonders praktisch ist, wenn Ihre Mitarbeiter technikscheu sind. Außerdem gibt es einen Pauschalpreis für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, was die Budgetplanung vereinfacht.

Basecamp ist ein großartiges Tool, um alle Mitarbeiter eines Unternehmens auf den gleichen Stand zu bringen, nachdem man jahrelang mit verstreuten E-Mails, Textnachrichten usw. zu kämpfen hatte. Und für Projektmanagement-Software ist sie relativ einfach und benutzerfreundlich, was besonders praktisch ist, wenn Ihre Mitarbeiter technikscheu sind. Außerdem gibt es einen Pauschalpreis für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, was die Budgetplanung vereinfacht.

Nachteile von Basecamp

Es fehlen erweiterte Funktionen wie Abhängigkeiten, Zeiterfassung und Automatisierung

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten der Ansicht und keine detaillierten Status-Informationen für Aufgaben

Nicht ideal für Teams, die komplexe Projekte oder umfangreiche Ressourcenplanung verwalten

Capterra-Bewertung für Basecamp:

Ich finde, Basecamp sollte seine Benutzeroberfläche auf ein modernes Design umstellen. Der Chat (Campfire) ist nicht besonders leistungsstark, vor allem für die Kommunikation in Gruppen. Auch die Features zum Hochladen und Freigeben von Dateien sind etwas umständlich. Manchmal brauche ich eine Weile, um Dinge zu finden, da die Suchfunktion nicht besonders leistungsstark ist.

Ich finde, Basecamp sollte seine Benutzeroberfläche auf ein modernes Design umstellen. Der Chat (Campfire) ist nicht besonders leistungsstark, vor allem für die Kommunikation in Gruppen. Auch die Features zum Hochladen und Freigeben von Dateien sind etwas umständlich. Manchmal brauche ich eine Weile, um Dinge zu finden, da die Suchfunktion nicht besonders leistungsstark ist.

Basecamp G2 & Capterra-Bewertung

G2: 4,1/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.000 Bewertungen)

Preise für Basecamp

Free

Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Unlimited: 349 $/Monat (Festpreis)

📮 ClickUp Insight: Etwa 41 % der Berufstätigen bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation innerhalb des Teams. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, verteilen sich die Nachrichten oft auf mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten, was es später erschwert, Informationen wiederzufinden. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Verläufe bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit leicht zugänglich sind.

9. Zoho Projects (Am besten geeignet für das Projektmanagement im Zoho-Ökosystem)

via Zoho

Nutzen Sie bereits andere Tools wie Zoho CRM, Mail oder Books? Zoho Projects erweitert dieses Ökosystem um alles, was Sie zur Planung, Nachverfolgung und Erledigung Ihrer Arbeit benötigen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Zoho Projects wurde für Teams entwickelt, die strukturierte Workflows befolgen, und macht es einfach, Aufgaben aufzuschlüsseln, Abhängigkeiten festzulegen, Hindernisse zu kennzeichnen und die Arbeitszeiten in einem Ort zu verfolgen. Es ist besonders hilfreich für mehrphasige oder funktionsübergreifende Projekte, bei denen Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit wichtig sind.

Ideal für

Teamgröße: 5–500 (mittelgroße Teams, Beratungsunternehmen, Produktmanagement)

Anwendungsfall:

Ideal für Teams, die Wasserfall- oder hybride Projektmethoden verwenden

Ideal für Geschäfte, die Zoho nutzen und zahlreiche Projekte verwalten

Hilfreich für Projektmanager im Projektmanagement, die Zeit, Kosten und Teamkapazitäten abteilungsübergreifend verwalten

Die besten Features von Zoho Projects

Visualisieren Sie Zeitleisten und Abhängigkeiten mithilfe flexibler Gantt-Diagramme

Automatisieren Sie die Verteilung von Aufgaben und SLAs mit Workflow-Blueprints

Überwachen Sie Zeit- und Kostenmetriken mit integrierten Timesheets und Budgets

Führen Sie die Synchronisierung der Zusammenarbeit mit Thread-Feeds, Foren und der gemeinsamen Freigabe von Dokumenten durch

Vorteile von Zoho Projects

Erstellen Sie strukturierte Pläne, die wichtige Aufgaben und Durchlaufzeiten unterstützen

Beschleunigen Sie Workflows mit benutzerdefinierten Regeln und Status-Automatisierungen

Verwalten Sie interne und kundenbezogene Projekte in ein und demselben System

Capterra-Bewertung für Zoho Projects:

Zoho Projects überzeugt durch eine Benutzeroberfläche, die zwar zahlreiche Details zu den Aufgaben bietet, sich aber dennoch intuitiv bedienen lässt. Für eine Marketing- und Kreativagentur wie die unsere ermöglicht es uns, Kampagnen durchzuführen, abrechnungsfähige Stunden zu erfassen und Aufgaben zuzuweisen, ohne uns überfordert zu fühlen.

Zoho Projects überzeugt durch eine Benutzeroberfläche, die zwar zahlreiche Details zu den Aufgaben bietet, sich aber dennoch intuitiv bedienen lässt. Für eine Marketing- und Kreativagentur wie die unsere ermöglicht es uns, Kampagnen durchzuführen, abrechnungsfähige Stunden zu erfassen und Aufgaben zuzuweisen, ohne uns überfordert zu fühlen.

Nachteile von Zoho Projects

Die Navigation der Benutzeroberfläche wirkt veraltet und ist manchmal nicht intuitiv

Zia KI ist in seinen Empfehlungen und Antworten noch eingeschränkt

Weniger externe Integrationen als bei anderen führenden PM-Plattformen

G2-Bewertung für Zoho Projects:

Die Grafiken zur Ressourcenzuweisung in Zoho Projects sind sehr unübersichtlich, und es gibt nicht genügend Suchfilter für die Kontaktverwaltung. Die tools für die Berichterstellung sind für große Gruppen nicht effektiv, die Benutzeroberfläche der Software ist nicht sehr intuitiv, und die Funktionen zum Problemmanagement sind nicht sehr ausgereift und müssen verbessert werden.

Die Grafiken zur Ressourcenzuweisung in Zoho Projects sind sehr unübersichtlich, und es gibt nicht genügend Suchfilter für die Kontaktverwaltung. Die tools für die Berichterstellung sind für große Gruppen nicht effektiv, die Benutzeroberfläche der Software ist nicht sehr intuitiv, und die Funktionen zum Problemmanagement sind nicht sehr ausgereift und müssen verbessert werden.

Zoho Projects – Bewertung von G2 & Capterra

G2: 4,3/5 (über 470 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 810 Bewertungen)

Preise für Zoho Projects

Free

Premium: 5 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 10 $/Monat pro Benutzer

🧠 Wissenswertes: Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Ziele erreichen, steigt um 42 %, wenn Sie sie einfach aufschreiben. Die beste Software für Projektmanagement macht das noch einfacher, indem sie diese schriftlichen Ziele in klare, nachvollziehbare Pläne mit Zeitleisten, Eigentümern und Sichtbarkeit auf den Fortschritt umwandelt.

10. Jira (Am besten geeignet für Softwareentwicklung und Produktsprints)

via Jira

Verwalten Sie ein Entwicklungs-Backlog? Benötigen Sie 360-Grad-Sichtbarkeit über jedes Problem, jeden Sprint und jede Version? Jira ist genau dafür gemacht. Die Lösung wurde für agile Software-Teams entwickelt und bietet Ihnen die Tools, um Probleme, Sprints, Roadmaps und Bereitstellungspipelines präzise zu verwalten.

Ihre wahre Stärke liegt in der iterativen Entwicklung. Teilen Sie große Projekte in Epics auf, weisen Sie User Stories zu, visualisieren Sie Abhängigkeiten und führen Sie die Nachverfolgung der Velocity über Kanban- oder Scrum-Boards durch.

Mit über 3.000 Integrationen und einer umfangreichen Bibliothek mit Vorlagen passt sich Jira selbst an die komplexesten technischen Workflows an.

Ideal für

Teamgröße: 10–1000+ (Entwicklungsteams, IT-Betrieb, DevOps-Teams)

Anwendungsfall:

Ideal für Softwareentwickler, die Code, Fehler und die Einführung neuer Features verwalten

Ideal für Produktmanager, die funktionsübergreifende Sprints und Roadmaps leiten

Hilfreich für IT-Leiter bei der Behebung von Incidents und der Einhaltung von Service-Level-Vereinbarungen

Die besten Features von Jira

Führen Sie die Nachverfolgung der Sprint-Geschwindigkeit und des Status des Backlogs mit Kanban- und Scrum-Boards durch

Verwalten Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Liefertermine und Team-Kapazitäten an einem Ort

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mithilfe leistungsstarker „If-This-Then-That“-Bedingungslogik

Verknüpfen Sie Probleme direkt mit Commits und Pull Requests über GitHub, Bitbucket und Gitlab

Jira-Vorteile

Passen Sie Workflows, Berechtigungen und Dashboards an jeden Entwicklungszyklus an

Erkennen Sie Sprint-Hindernisse frühzeitig mit Burndown-Diagrammen und Berichten in Echtzeit

Sorgen Sie für lückenlose Rückverfolgbarkeit vom Ticket bis zur Codebasis

G2-Bewertung von Jira:

Die Flexibilität und die Anpassungsmöglichkeiten von Jira gefallen mir am besten. Es unterstützt einen breiten Bereich von Projektmanagement-Methoden wie Scrum und Kanban, was es ideal für agile Teams macht. In meinem Team wird es täglich genutzt.

Die Flexibilität und die Anpassungsmöglichkeiten von Jira gefallen mir am besten. Es unterstützt einen breiten Bereich von Projektmanagement-Methoden wie Scrum und Kanban, was es ideal für agile Teams macht. In meinem Team wird es täglich genutzt.

Nachteile von Jira

Die Einarbeitung kann für neue Teams oder nicht-technische Benutzer komplex erscheinen

Die Benutzeroberfläche kann durch zu viele benutzerdefinierte Felder oder Plug-ins überladen wirken

Erfordert eine aktive Verwaltung durch den Administrator, um eine unkontrollierte Ausweitung von Berechtigungen zu verhindern

Das Suchen ist mühsam. Zum Beispiel dauert es viel länger als nötig, herauszufinden, wie man einen weiteren Wert zum Dropdown-Menü eines benutzerdefinierten Feldes hinzufügt. Die Erstellung von Dashboards dauert ewig. Ich wünschte, es gäbe vorgefertigte Dashboards. Automatisierungsregeln sind schwierig einzurichten und schwer zu beheben, wenn die Regel fehlschlägt.

Das Suchen ist mühsam. Zum Beispiel dauert es viel länger als nötig, herauszufinden, wie man einen weiteren Wert zum Dropdown-Menü eines benutzerdefinierten Feldes hinzufügt. Die Erstellung von Dashboards dauert ewig. Ich wünschte, es gäbe vorgefertigte Dashboards. Automatisierungsregeln sind schwierig einzurichten und schwer zu beheben, wenn die Regel fehlschlägt.

Jira G2 & Capterra-Bewertung

G2: 4,3/5 (über 6.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Preise für Jira

Free

Standard: 9 $/Monat pro Benutzer

Premium: 17 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

💡 Profi-Tipp: Sie sind sich noch unsicher, was Agile angeht? Vielleicht sollten Sie das noch einmal überdenken. Agile Teams im Projektmanagement erzielen eine Erfolgsquote von über 70 % – die höchste aller Methoden. So hilft es kleinen Unternehmen, schneller und smarter voranzukommen: Reagieren Sie schnell, wenn sich Kundenbedürfnisse, Märkte oder Prioritäten unerwartet ändern

Schaffen Sie frühzeitig echten Wert, indem Sie nutzbare Features in kürzeren Zyklen bereitstellen

Erkennen Sie Probleme früher dank integrierter Transparenz und Team-Check-ins

Setzen Sie Ressourcen intelligenter ein, indem Sie den Fortschritt regelmäßig überprüfen und Ressourcen bei Bedarf umverteilen

Lernen Sie aus Ihren Erfahrungen durch regelmäßige Überprüfungen, die zu ständigen Verbesserungen führen

11. Airtable (Am besten geeignet für Teams, die Projektsysteme im Tabellenkalkulationsstil erstellen)

via Airtable

Stellen Sie immer noch Tabellenkalkulationen zusammen, die in dem Moment zusammenbrechen, in dem Ihr Team wächst? Airtable hilft Ihnen dabei, Ihr eigenes System für das Projektmanagement aufzubauen – mit dem Komfort einer Tabellenkalkulation und der Flexibilität einer relationalen Datenbank.

Ganz gleich, ob Sie ein schlankes CRM, eine Content-Pipeline oder einen Asset-Tracker einrichten – mit Airtable haben Sie die volle Kontrolle. Nutzen Sie synchronisierte Tabellen, um Doppelarbeit zu vermeiden, Drag-and-Drop-Ansichten, um den Fortschritt zu visualisieren, und Berechtigungen auf Feldebene, um sensible Daten zu schützen.

Ideal für

Teamgröße: 5–200 (funktionsübergreifende Teams, Marketingmitarbeiter, Betriebsleiter)

Anwendungsfall:

Ideal für Content-Teams, die Produktionskalender und Kampagnen-Briefings verwalten

Ideal für Gründer, die interne Tools ohne technische Unterstützung entwickeln

Hilfreich für kundenorientierte Teams zur Optimierung von Onboarding, der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und Genehmigungsvorgängen

Die besten Features von Airtable

Erstellen Sie Workflows ohne Programmieraufwand mit umfangreichen Feldtypen (Anhänge, Verknüpfungen, Formeln)

Beziehen Sie Daten aus Apps wie Salesforce, Slack und Google Kalender dank Integrationen

Erstellen Sie mit dem Interface Designer maßgeschneiderte Ansichten für verschiedene Teams oder Stakeholder

Automatisieren Sie Vorgänge mit JavaScript oder integrierter Logik, ohne auf Entwickler angewiesen zu sein

Vorteile von Airtable

Erstellen Sie genau das, was Ihr Projekt benötigt, ohne Backend-Code schreiben zu müssen

Sorgen Sie mithilfe verknüpfter Tabellen für saubere und teamübergreifend verbundene Daten

Passen Sie Berechtigungen und Zugriffsebenen für Rollen, Teams und Projekte benutzerdefiniert an

Capterra-Bewertung für Airtable:

Was mir am besten gefällt: Dank der intuitiven Benutzeroberfläche lassen sich Ansichten (Raster, Kalender, Kanban, Formular) ganz einfach benutzerdefiniert anpassen und Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen herstellen. Die Features der Automatisierung sind ein echter Game-Changer und sparen mir unzählige Stunden bei wiederholenden Aufgaben.

Was mir am besten gefällt: Dank der intuitiven Benutzeroberfläche lassen sich Ansichten (Raster, Kalender, Kanban, Formular) ganz einfach benutzerdefiniert anpassen und Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen herstellen. Die Features der Automatisierung sind ein echter Game-Changer und sparen mir unzählige Stunden bei wiederholenden Aufgaben.

Nachteile von Airtable

Das Fehlen integrierter Funktionen für die Berichterstellung und die Zeiterfassung erschwert die Nachverfolgung des Fortschritts in großem Maßstab

Das Setup der Aufgabenhierarchie ist für Teams, die an traditionelle PM-Tools gewöhnt sind, umständlich

Die Preise passen sich schnell an wachsende Daten- und Kooperationsanforderungen an

Der Datenexport kann umständlich und nicht intuitiv sein. Die mobile App könnte etwas verbessert werden, da es viele Klicks erfordert, um zu den Daten/Tabellen zu gelangen, die man am häufigsten nutzt. Und vor allem ist die fehlende Möglichkeit, Felder zusammenzuführen, ein großer Nachteil.

Der Datenexport kann umständlich und nicht intuitiv sein. Die mobile App könnte etwas verbessert werden, da es viele Klicks erfordert, um zu den Daten/Tabellen zu gelangen, die man am häufigsten nutzt. Und vor allem ist die fehlende Möglichkeit, Felder zusammenzuführen, ein großer Nachteil.

Bewertung von Airtable G2 & Capterra

G2: 4,6/5 (über 2.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.100 Bewertungen)

Preise für Airtable

Free

Team: 24 $/Monat pro Platz

Geschäft: 54 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

12. Freedcamp (Am besten geeignet für einfache Nachverfolgung von Projekten mit benutzerdefinierten Anpassungen)

via Freedcamp

Freedcamp versucht nicht, alles auf einmal zu sein, und genau deshalb eignet es sich für kleine Unternehmen. Sein modulares Setup umfasst alles von Listen mit Haftnotizen und Zeiterfassung bis hin zu Rechnungsstellung, CRM und gemeinsamem Speicher – und das alles, ohne Ihren Workspace zu überladen.

Wenn Sie visuell orientiert sind, werden Sie Kanban-Boards und Gantt-Diagramme lieben, während Planer sich auf Meilensteine, wiederholende Aufgaben und Team-Kalender verlassen können, um Termine einzuhalten. Außerdem gibt es sogar ein White-Label-Kundenportal, mit dem Sie externe Stakeholder ganz einfach verwalten können.

Ideal für

Teamgröße: 1–20 (Einzelunternehmer und Start-ups in der Frühphase der Phase)

Anwendungsfall:

Ideal für Projektmanager, die die Nachverfolgung von Aufgaben, Zeitleisten und Budgets durchführen möchten

Ideal für kleine Teams, die sowohl Arbeiten für Clients als auch interne Projekte bearbeiten

Praktisch für Teams, die abteilungsübergreifend arbeiten, ohne dass ein komplexes System erforderlich ist

Die besten Features von Freedcamp

Planen und verfolgen Sie Ihre Arbeit mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen oder Team-Kalendern

Erfassen Sie Arbeitszeiten und erstellen Sie Client-Rechnungen mit integrierten Tools für die Zeiterfassung

Zentralisieren Sie Dateien, Meilensteine und Unterhaltungen in einem gemeinsamen Projekt-Hub

Passen Sie Dashboards mit Widgets benutzerdefiniert an, um Ihre wichtigsten Metriken hervorzuheben

Vorteile von Freedcamp

Vereinfachen Sie die Verwaltung mehrerer Projekte mit übersichtlichen Listen für Aufgaben und gemeinsamen Kalendern

Beinhaltet Rechnungsstellung, CRM und White-Label-Branding, was in dieser Preisklasse selten ist

Bietet unbegrenzte Benutzerzahlen und Speicher auch bei den günstigeren kostenpflichtigen Plänen

G2-Bewertung für Freedcamp

Freedcamp ist im Vergleich zu monday.com, Microsoft Teams usw. eine der günstigsten Optionen. Es bietet zahlreiche Features und Funktionen, weit mehr als Trello. Sie können Ihr gesamtes Team hinzufügen und Aufgaben zentral verwalten.

Freedcamp ist im Vergleich zu monday.com, Microsoft Teams usw. eine der günstigsten Optionen. Es bietet zahlreiche Features und Funktionen, weit mehr als Trello. Sie können Ihr gesamtes Team hinzufügen und Aufgaben zentral verwalten.

Nachteile von Freedcamp

Einige Benutzer berichten von einer umständlichen mobilen Nutzung

Im Vergleich zu anderer Projektmanagement-Software gibt es nicht viele native Integrationen

Erweiterte Features wie Issue Tracker und Dashboards sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Capterra-Bewertung für Freedcamp

Obwohl die Benutzerberechtigungen und Rolleneinstellungen sehr nützlich sind, haben wir etwas Zeit gebraucht, um vollständig zu verstehen, wie wir sie für die Struktur unseres Teams richtig konfigurieren können.

Obwohl die Benutzerberechtigungen und Einstellungen für Rollen sehr nützlich sind, haben wir etwas Zeit gebraucht, um vollständig zu verstehen, wie wir sie für die Struktur unseres Teams richtig konfigurieren können.

Bewertungen und Rezensionen zu Freedcamp

G2: 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 460 Bewertungen)

Preise für Freedcamp

Free

Pro: 2,49 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 8,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 19,99 $/Monat pro Benutzer

13. SmartTask (Ideal für kleine Teams, die Struktur ohne überflüssigen Ballast benötigen)

via SmartTask

Sind Sie ein kleines Unternehmen, das nach anpassbaren Workflows und Features der Enterprise-Klasse sucht, die Ihr Budget nicht belasten? SmartTask bietet genau das. Es vereint Aufgabenmanagement, Projektportfolios, CRM und Zeiterfassung – ohne den Ballast an Tools, die Sie nie nutzen werden.

Was zeichnet sie aus? SmartTask legt den Schwerpunkt auf Klarheit, Koordination und Ressourcenmanagement-Features, die Teams dabei helfen, produktiv und effizient zu bleiben.

Ganz gleich, ob Sie parallele Zeitleisten verwalten oder Aufgaben in den Bereichen Vertrieb, Betrieb und Lieferung unter einen Hut bringen müssen – die Software hilft Ihnen dabei, die Abwicklung zu optimieren.

Ideal für

Teamgröße: 3–50 (wachsende Start-ups, kleine Agenturen und hybride Teams)

Anwendungsfall:

Ideal für Projektmanager, die eine Sichtbarkeit auf den Zeitplan und die Abhängigkeiten zwischen Aufgaben benötigen

Ideal für KMUs, die Zusammenarbeit, Berichterstellung und Ressourcenplanung unter einen Hut bringen müssen

Ideal für Teams, die CRM und Aufgabenausführung in einem Projektmanagement-System vereinen

Die besten Features von SmartTask

Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung mit Workload-Diagrammen und Zeitschätzungen für Aufgaben auf Ebene der Aufgaben

Richten Sie regelbasierte Automatisierungen und Erinnerungen ein, um wiederkehrende Aufgaben zu erledigen

Verfolgen Sie Geschäfte und Aktivitäten der Clients im integrierten CRM parallel zur Arbeit an Projekten

Erstellen Sie Leistungs-Dashboards mithilfe benutzerdefinierter Analysen und exportierbarer Berichte

Vorteile von SmartTask

Bündeln Sie Meetings, Aufgaben und Client-Updates in einem übersichtlichen Workspace

Halten Sie Termine ein – dank kritischer Pfad-Nachverfolgung und visueller Zeitleisten für Projekte

Sparen Sie Geld mit einem kostenlosen Free-Plan, der Zeiterfassung und Videoanrufe umfasst

Capterra-Bewertung für SmartTask:

Die Portfolio-Ansicht und das CRM-Modul sind gut, die Funktionen für die Berichterstellung sind vorhanden, die Aufgabenverwaltung ist super leistungsstark und praktisch – ich habe das Gefühl, dass mein kleines Unternehmen jetzt 20 Mal besser organisiert und effizienter ist. Im Ernst! Dieses Tool wirkt Wunder bei meinem Workflow und meiner täglichen Routine.

Die Portfolio-Ansicht und das CRM-Modul sind gut, die Funktionen für die Berichterstellung sind vorhanden, die Aufgabenverwaltung ist super leistungsstark und praktisch – ich habe das Gefühl, dass mein kleines Unternehmen jetzt 20 Mal besser organisiert und effizienter ist. Im Ernst! Dieses Tool wirkt Wunder bei meinem Workflow und meiner täglichen Routine.

Nachteile von SmartTask

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu einigen modernen Projektmanagement-Tools veraltet

Die mobile Version fehlt einige der auf dem Desktop verfügbaren Funktionen

Eingeschränkte Integration mit Entwicklertools wie GitHub oder Jira

Manchmal ist die Protokollberechnung fehlerhaft. Außerdem kann man eine Aufgabe nicht mehreren Mitgliedern des Teams zuweisen, was ein großer Nachteil ist. Man kann eine Unteraufgabe nicht einfach durch Anklicken öffnen, was ärgerlich ist.

Manchmal ist die Protokollberechnung fehlerhaft. Außerdem kann man eine Aufgabe nicht mehreren Mitgliedern des Teams zuweisen, was ein großer Nachteil ist. Man kann eine Unteraufgabe nicht einfach durch Anklicken öffnen, was ärgerlich ist.

Bewertungen und Rezensionen zu SmartTask

G2: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Preise für SmartTask

Free:

Premium: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 16 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: benutzerdefinierte Preisgestaltung

Besondere Erwähnungen Nifty: Ein kollaboratives Projektmanagement-Tool, das speziell für Remote-Teams entwickelt wurde. Obwohl es etwas teurer ist, eignet es sich hervorragend für Start-ups, die komplexe Projekte mit integrierten Meilensteinen, Dokumenten und Zeiterfassung an einem Ort verwalten. Ein kollaboratives Projektmanagement-Tool, das speziell für Remote-Teams entwickelt wurde. Obwohl es etwas teurer ist, eignet es sich hervorragend für Start-ups, die komplexe Projekte mit integrierten Meilensteinen, Dokumenten und Zeiterfassung an einem Ort verwalten.

Wrike: Entwickelt für funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Benutzerdefinierte Workflows, Erfassungsformulare und Berichterstellung machen es zu einer klugen Wahl für Kreativ- und Marketingteams, die zahlreiche Anfragen gleichzeitig bearbeiten müssen. Entwickelt für funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Benutzerdefinierte Workflows, Erfassungsformulare und Berichterstellung machen es zu einer klugen Wahl für Kreativ- und Marketingteams, die zahlreiche Anfragen gleichzeitig bearbeiten müssen.

Prognose: Eine effiziente Plattform mit fortschrittlichen Features für das Ressourcenmanagement und integrierter Nachverfolgung von Projekten. Weisen Sie Ressourcen effektiv zu, prognostizieren Sie Workloads und verwalten Sie Budgets mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen. Eine effiziente Plattform mit fortschrittlichen Features für das Ressourcenmanagement und integrierter Nachverfolgung von Projekten. Weisen Sie Ressourcen effektiv zu, prognostizieren Sie Workloads und verwalten Sie Budgets mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen.

Paymo: Ein leistungsstarkes Tool zur Aufgabenverwaltung, das speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde, die mehrere Clients betreuen. Erfassen Sie Arbeitszeiten präzise, wandeln Sie Arbeitsstunden in Rechnungen um und planen Sie Projekte, ohne den Überblick zu verlieren. Ein leistungsstarkes Tool zur Aufgabenverwaltung, das speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde, die mehrere Clients betreuen. Erfassen Sie Arbeitszeiten präzise, wandeln Sie Arbeitsstunden in Rechnungen um und planen Sie Projekte, ohne den Überblick zu verlieren.

➡️ Lesen Sie auch: Tipps zum Zeitmanagement für den Erfolg kleiner Geschäfte

So wählen Sie das richtige Tool für das Projektmanagement für Ihr Geschäft aus Nicht jedes Team arbeitet auf die gleiche Weise. Hier sind einige Fragen, die Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen sollen: Bevorzugen Sie visuelle Boards (wie Trello), strukturierte Zeitleisten (wie ClickUp) oder tabellenartige Übersichten (wie Smartsheet)?

Benötigen Sie integrierte CRM-, Rechnungsstellungs- oder Client-Portal-Features?

Muss Ihr tool hybride oder Remote-Zusammenarbeit unterstützen?

Sind Automatisierung und KI-Unterstützung Teil Ihrer Zukunftspläne? Am besten entscheiden Sie sich für eine Plattform, die sowohl zu Ihrem aktuellen Workflow als auch zu Ihrem zukünftigen Wachstum passt.

Verwandeln Sie Ihr kleines Geschäft mit ClickUp in ein Projektmanagement-Powerhouse

Da haben Sie es – die ultimative Auswahl der besten Tools für Projektmanagement, um schneller voranzukommen, fokussiert zu bleiben und jedes Ziel zu erreichen.

Wenn Sie es erledigt haben, sich mit Checklisten, Kalendern und umständlichen Tools herumzuschlagen, ist es an der Zeit, auf eine Plattform umzusteigen, die zu Ihnen passt – ohne hohe Kosten oder Komplexität. Genau hier hebt sich ClickUp von der Masse ab.

Mit über 15 Ansichten, Echtzeit-Dashboards, KI-gesteuerten Automatisierungen, Live-Zusammenarbeit und integrierter Zeiterfassung bietet ClickUp Teams jeder Größe Funktionen auf Unternehmensniveau. Planen Sie Kundenaufträge, starten Sie Kampagnen und skalieren Sie intelligenter – alles über einen vollständig anpassbaren, intuitiven Workspace.

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Häufig gestellte Fragen

ClickUp, Trello und Freedcamp bieten großzügige Free-Pläne mit wichtigen Features wie Nachverfolgung von Aufgaben, Zusammenarbeit und Projektansichten.

ClickUp, Teamwork, SmartTask und Zoho Projects verfügen über integrierte Tools für die Zeiterfassung zur Überwachung von abrechnungsfähigen Stunden und der Produktivität.

Ja. Tools wie ClickUp, Teamwork und Paymo bieten Kundenportale, Rechnungsstellung und Einstellungen zur Sichtbarkeit von Aufgaben, die ideal für Agenturen oder Berater sind.

Trello und Basecamp sind für ihre Benutzerfreundlichkeit bekannt, während ClickUp einsteigerfreundliche Vorlagen bietet, mit denen Teams schnell durchstarten können.