Zeitmanagement-Tipps für den Erfolg von kleinen Geschäften

Als Eigentümer eines kleinen Geschäfts ist Zeit eine Ihrer wertvollsten Ressourcen. Aber sie ist nicht immer auf Ihrer Seite.

Hier ist der Grund! Laut dem Work Trend Index Report von Microsoft verbringen Arbeitnehmer einen erheblichen Teil ihres Tages mit -über 4 Stunden und 33 Minuten -E-Mails bearbeiten, an Meetings teilnehmen und die Kommunikation über verschiedene Apps des Teams verwalten. Und das ist nur ein Teil des Kuchens. 🥧

Diese Zeit, die für Kommunikations- und Koordinationsaufgaben aufgewendet wird, kann sich für kleine Teams schnell summieren und lässt wenig Raum für die Arbeit, die wirklich zum Wachstum beiträgt. Es überrascht nicht, dass 68 % der Arbeitnehmer das Gefühl haben, nicht genug Zeit zu haben, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

In diesem Blog stellen wir Ihnen praktische Zeitmanagement-Strategien und Tools zur Zeiterfassung vor, die Ihnen dabei helfen, Ihren Zeitplan zurückzuerobern, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen, schlechtes Zeitmanagement zu vermeiden und Ihr Geschäft zum Erfolg zu führen.

Die Rationalisierung von Workflows sollte für kleine Geschäfte, die mehrere Aufgaben zu bewältigen haben, oberste Priorität haben. Um dies effektiv zu erledigen, sollte jede Aufgabe einen Eigentümer haben, der sich über seine Ziele und Verantwortlichkeiten im Klaren ist. Elon Musk sagte einmal,

_Menschen arbeiten besser, wenn sie wissen, was das Ziel ist und warum. Es ist wichtig, dass die Menschen sich darauf freuen, morgens zur Arbeit zu kommen und Spaß an der Arbeit haben

Elon Musk Zeitmanagement strategien helfen Ihnen dabei, Aufgaben an Zielen zu messen, wodurch die Nachverfolgung Ihrer Arbeit erleichtert wird. Das bringt auch Klarheit darüber, auf welche Bereiche Sie sich konzentrieren sollten.

Wie können Sie also all diese täglichen Aufgaben mit klaren langfristigen Zielen kartografieren? Geben Sie ein ClickUp die App "Alles" für die Arbeit, die Teams bei der Verwaltung bestimmter Aufgaben, der Nachverfolgung des Fortschritts und der Verbesserung der Zusammenarbeit unterstützt.

Verwenden Sie ClickUp Ziele hilft Ihnen, Ihre Einzelziele für Ihr Geschäft einzustellen, nachzuverfolgen und schneller zu erreichen, ohne dabei die Übersichtlichkeit und Organisation zu verlieren.

Verfolgen Sie Ihre Ziele in Echtzeit, um zu sehen, wo Sie sich verbessern müssen und worauf Sie sich konzentrieren sollten - mit ClickUp Goals

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Goals Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Arbeit helfen kann:

Wenn Sie die großen Ziele geklärt haben, ClickUp Aufgaben erleichtert das Erfassen von Prioritäten, indem es sie in Teilaufgaben aufteilt, Eigentümer zuweist, den Fortschritt verfolgt und alle Beteiligten bei der Stange hält. Mit benutzerdefinierten Status können Sie Workflows erstellen, die auf Ihren Prozess zugeschnitten sind - ob einfach, wie Zu erledigen" und Abgeschlossen", oder detaillierter. Die benutzerdefinierte Anpassung sorgt dafür, dass Ihr Team konzentriert und produktiv bleibt.

Fügen Sie Aufgaben und Unteraufgaben zu mehreren Listen hinzu, um Ihre gesamte Arbeit an einem Ort mit ClickUp Tasks zu sehen

Ein Eigentümer eines kleinen Geschäfts auf Reddit, ecommarketingwiz bietet eine großartige zeitmanagement-Tipp :

_Ich versuche, gegen 6.00 Uhr aufzuwachen und morgens an meinem Nebenjob zu arbeiten, dann delegiere ich die Arbeit an Freiberufler während des Tages und nach Beendigung meines 9-5-Jobs. Ich arbeite auch 1-2 Stunden an meinem Nebenerwerb. Es läuft nicht immer reibungslos, aber als ich anfing, Arbeit auszulagern, wurde es besser