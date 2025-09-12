11 Dall-E-Alternativen zur Erstellung von KI-Bildern (kostenlos & kostenpflichtig)

KI hat die Erstellung von Inhalten verändert. Und wir sprechen hier nicht nur vom Schreiben.
Die heutigen KI-Tools können alles, von der Erstellung atemberaubender Kunstwerke in verschiedenen Stilen bis hin zum Verfassen von Blogbeiträgen erledigen. 🎨
Ganz gleich, ob Sie Kunst als Hobby lieben oder sie beruflich nutzen – wahrscheinlich kennen Sie KI-Kunstgeneratoren bereits. Eines der derzeit angesagtesten tools ist Dall-E, ein Text-zu-Bild-Generator von OpenAI, dem gleichen Unternehmen, das auch hinter ChatGPT steht.
Auch wenn es sich um ein angesagtes tool handelt, ist Dall-E nicht der einzige Kunstgenerator auf dem Markt. Wenn Sie nach tools für maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung suchen, um Kunst zu erstellen, ist diese Liste genau das Richtige für Sie.
Hier erzählen wir Ihnen etwas mehr über Dall-E und worauf Sie bei der Bewertung anderer KI-Kunstgeneratoren achten sollten. Anschließend geben wir Ihnen 11 der besten Dall-E-Alternativen und andere KI-Tools für Ihren künstlerischen Prozess der Inhaltserstellung frei.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
- KI-Kunstgeneratoren verändern die Erstellung von Inhalten: Tools wie Dall-E nutzen Textvorgaben, um vielfältige und atemberaubende visuelle Kunst zu schaffen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Hobbykünstlern bis hin zu Profis gerecht wird.
- Dall-E ist eine bekannte Text-zu-Bild-KI, doch es gibt viele Alternativen: Obwohl Dall-E sehr bekannt ist, sollten Benutzer bei der Auswahl eines KI-Kunstgenerators Faktoren wie Benutzeroberfläche, Möglichkeiten der Bearbeitung, benutzerdefinierte Anpassungsoptionen, Geschwindigkeit, Nutzungsrechte und die Vielfalt der Kunststile berücksichtigen.
- Ein Bereich von Dall-E-Alternativen bietet vielfältige Features: Der Artikel stellt 11 Alternativen vor, darunter ClickUp, Midjourney, Fotor und andere, die jeweils einzigartige Stärken bei der Bilderzeugung, der Bearbeitung und zusätzlichen Features wie der Erstellung von Videos oder Tools für die Zusammenarbeit aufweisen.
- ClickUp zeichnet sich durch die integrierte KI-Bildgenerierung innerhalb seiner Plattform aus: Mit ClickUp können Benutzer KI-gestützte Bilder direkt in ihrem Workspace erstellen, was die Zusammenarbeit verbessert und Workflows optimiert.
- Jede Alternative hat ihre eigenen Stärken und Limite: Der Testbericht bietet Einblicke in die besten Features, Limite, Preise und Bewertungen von Benutzern der einzelnen tools und hilft Benutzern dabei, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage ihrer spezifischen Bedürfnisse zu treffen.
- KI-Kunstgeneratoren bieten zahlreiche Vorteile für verschiedene Anwendungsbereiche: Diese Tools sparen Zeit, fördern die Kreativität und bieten vielseitige Lösungen für Branding, Marketing und die allgemeine Erstellung von Inhalten, sodass Benutzer KI in ihren Workflows nutzen können.
Was ist Dall-E?
Dall-E ist ein KI-Kunstgenerator, der schriftliche Eingaben entgegennimmt und auf Basis dieses Textes ein Bild erstellt. Er wurde 2021 von OpenAI veröffentlicht und nutzt die ChatGPT3-Technologie, um anhand von Stichwörtern Bilder zu erzeugen.
Der Name Dall-E verbindet Anspielungen auf den berühmten Maler Salvador Dalí und Disneys berühmten Roboter Wall-E. Er soll die Verbindung zwischen Technologie und neuen Kunstwerken verdeutlichen, die von berühmten Talenten inspiriert sind. 🤖
Dall-E ist ein neuronales Netzwerk, das natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und große Sprachmodelle (LLMs) nutzt. Bei der Analyse von Eingaben und der Entwicklung von Bildern greift es auf 12 Milliarden Parameter zurück.
Dall-E 2 ist die neueste Version des KI-Tools. Es erzeugt im Vergleich zur ursprünglich veröffentlichten Version hochwertigere und fotorealistischere Bilder. Es nutzt zwei verschiedene Modelle, um Bilder und genauere Darstellungen auf der Grundlage von Text zu erstellen.
Worauf sollten Sie bei Dall-E-Alternativen achten?
Dall-E mag zwar einer der bekanntesten KI-Bildgeneratoren sein, ist aber nicht die einzige Option. Es gibt viele andere leistungsstarke KI-Tools zur Bilderzeugung, die möglicherweise besser zu Ihren Anforderungen passen.
Darauf sollten Sie bei Ihrem nächsten KI-Kunst-Tool achten:
- Benutzerfreundliche Oberfläche: Wählen Sie ein tool, das einfach zu bedienen ist, egal ob Sie ein Experte oder ein Anfänger bei der Erstellung von KI-Bildern sind
- Features der Bearbeitung: Das tool kann zwar großartige Bilder erstellen, aber noch besser ist es, wenn es Features der Bearbeitung gibt, mit denen Sie Anpassungen vornehmen und das Design optimieren können.
- Anpassbare Eingabeaufforderungen: Achten Sie bei der Erstellung von Text-zu-Bild-Eingabeaufforderungen auf Optionen, mit denen Sie Parameter hinzufügen können, um genau das zu erhalten, was Sie möchten
- Schnelle Bilderzeugung: Sie haben keine Zeit, den ganzen Tag herumzusitzen, während ein tool ein Bild erstellt. Suchen Sie nach einem tool, das Ihren Text aufnimmt und innerhalb von Sekunden statt Minuten ein Bild erstellt.
- Nutzungsrechte: Wenn Sie diese Bilder für kommerzielle Zwecke verwenden möchten, überprüfen Sie bitte die Bildrechte, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
- Verschiedene Kunststile: Suchen Sie nach Text-zu-Bild-Generatoren, die benutzerdefinierte Optionen für Themen und verschiedene Kunststile bieten, um realistische Bilder zu erstellen
Wie wir Software bei ClickUp bewerten
Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren.
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Die 11 besten Dall-E-Alternativen für 2025
Auf der Suche nach den besten KI-Bildgeneratoren? Diese 11 Alternativen zu Dall-E sind eine fantastische Möglichkeit, hochwertige Bilder und digitale Kunst zu erstellen. Egal, ob du Designs für Beiträge auf Social Media freigeben möchtest, Infografiken für deinen Blog oder Fotos im Porträtstil benötigst – es gibt ein tool, das deinen Zielen entspricht. ✨
1. ClickUp
Ganz gleich, ob Sie ein Projekt planen, Wireframes entwerfen oder Marketingkonzepte visualisieren – ClickUp ermöglicht es Teams, abstrakte Ideen in klare visuelle Darstellungen umzusetzen. Es ist das perfekte tool, um die Kommunikation zu verbessern, Kreativität anzuregen und Workflows zu optimieren – alles auf einer einzigen Plattform für die Zusammenarbeit.
Mit ClickUp Brain können Teams KI-gestützte Bilder direkt in ihrem ClickUp-Workspace generieren. Durch die einfache Eingabe von Textvorgaben können Benutzer Ideen visuell zum Leben erwecken – ideal für Brainstorming, Projektplanung und kreative Zusammenarbeit. So lassen sich Konzepte nahtlos in visuelle Darstellungen umsetzen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
Eine interessante Tatsache?
Während DALL·E Bilder erstellt, bringt dich dein KI-Begleiter für den Desktop, ClickUp Brain MAX, noch einen Schritt weiter, indem er visuelle Elemente mit Kontext verbindet. Du kannst eine Idee mit „Talk to Text“ beschreiben, anstatt eine lange Eingabe zu tippen, Brain MAX in deinem ClickUp-Workspace, verbundenen Apps und im Internet nach Inspiration suchen lassen und kreative Assets generieren, die direkt mit deinem Projekt verknüpft sind – so sehen deine Designs nicht nur gut aus, sondern werden Teil deines Workflows.
Und hier ist der Grund, warum Brain MAX dazu in der Lage ist: Es handelt sich nicht um einen eigenständigen Bildgenerator. Es ist eine KI-Super-App, die in Ihren gesamten ClickUp-Workspace und die verbundenen Apps integriert ist und so die Aufgaben, Briefings und Rückmeldungen kennt, die Ihre kreative Arbeit vorantreiben.
Dank des Supports mehrerer KI-Modelle (wie ChatGPT, Gemini, Claude und weitere) erzeugt es nicht nur visuelle Inhalte, sondern interpretiert auch den Kontext – und verwandelt so rohe Ideen in Assets, die genau auf Ihre tatsächlichen Ziele abgestimmt sind.
Die besten Features von ClickUp:
- Verwandeln Sie Texte in Sekundenschnelle, damit sie professioneller, direkter oder ansprechender klingen
- Erstellen Sie schnell hochwertige Inhalte mithilfe von KI-gestützten Eingabeaufforderungen
- Markieren Sie einen beliebigen Text und lassen Sie ihn von der KI-Symbolleiste optimieren
- Erstellen Sie sofort Zusammenfassungen und Aktionspunkte, um administrative Aufgaben zu optimieren
- Übersetzen Sie Texte und überprüfen Sie Rechtschreibung und Grammatik direkt in der ClickUp-Plattform
- Verwirklichen Sie Ihre Ideen in wenigen Minuten mit digitalen Whiteboards für die Zusammenarbeit in Echtzeit oder asynchron
- Visuelles Brainstorming: Verwandeln Sie Ideen in Bilder für eine klarere Kommunikation
- Integrierte Zusammenarbeit: Erstellen und freigeben Sie Grafiken direkt auf Whiteboards
- Nahtloser Workflow: Speichern, exportieren oder verknüpfen Sie KI-generierte Bilder mit Aufgaben
Limitierungen von ClickUp
- Für neue Benutzer kann es schwierig sein, sich in den zahlreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsoptionen von ClickUp zurechtzufinden
- Whiteboards mit KI-Bildgenerierung können in der mobilen App noch nicht verwendet werden
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
2. Midjourney
Schon beim Aufrufen der Website zieht Midjourney Sie in seinen Bann. Codezeilen funkeln vor Ihren Augen und laden Sie dazu ein, in Sekundenschnelle atemberaubende digitale Kunst zu erschaffen. Geben Sie eine Eingabe ein und schon nach wenigen Sekunden erhalten Sie ein digitales Meisterwerk. 🖼️
Die besten Features von Midjourney
- Mit den Stil-Parametern kannst du Designs feinabstimmen, damit deine generierten Bilder genau so aussehen, wie du es dir vorstellst
- Optimieren Sie Ihre Entwürfe durch benutzerdefinierte Anpassungen, damit Ihre generierten Bilder genau Ihren Vorstellungen entsprechen
- Das KI-Modell bietet ein Remix-Feature, mit dem Sie zwei Bilder zu einem Design kombinieren können
- Bildgröße, Seitenverhältnis und Kachel-Parameter geben Ihnen die Kontrolle über Ihre Bilder
Limitierungen von Midjourney
- Das tool kann keine Bilder mit sinnvollen Wörtern generieren – der gesamte Text wird zu einem Buchstabensalat
- Einige Benutzer haben festgestellt, dass Hände und Zähne in den generierten Bildern oft verzerrt sind
Preise für Midjourney
- Basic: 10 $/Monat
- Standard: 30 $/Monat
- Pro: 60 $/Monat
- Mega: 120 $/Monat
Midjourney-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)
- Capterra: k. A.
3. Fotor
Fotor ist ein KI-Bildgenerator und -Editor, der das Bereinigen und Optimieren von Fotos zum Kinderspiel macht. Nutzen Sie das Text-zu-Bild-Feature, um ein neues Design von Grund auf zu erstellen, oder laden Sie ein vorhandenes Bild hoch, um es sofort zu verbessern. Verwenden Sie die integrierten Tools, um den Hintergrund zu ändern, Objekte zu entfernen oder Filter hinzuzufügen. 👀
Die besten Features von Fotor
- Mit Filtern und Effekten lassen sich ganz einfach Bilder in bestimmten Stilen erstellen, wie zum Beispiel im Vintage-Look oder im Anime-Stil
- Verwenden Sie den Schriftartengenerator, um Text hinzuzufügen, der zum Stil Ihres Bildes passt
- Mit Dutzenden von Vorlagen kannst du Collagen erstellen, Fotos kolorieren und stilvolle Designs entwerfen, die du auf verschiedenen Plattformen freigeben kannst
- Nutzen Sie Verknüpfungen, um ein Foto zu optimieren oder den Hintergrund mit einem Klick zu entfernen
Limitierungen von Fotor
- Einigen Benutzern ist aufgefallen, dass Features wie der Verlauf der Bearbeitung und Ebenen fehlen
- Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv und kann fehlerhaft sein, mit langen Ladezeiten
Fotor-Preise
- Basic: Kostenlos
- Pro: 8,99 $/Monat
- Pro+: 19,99 $/Monat
Fotor-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,2/5 (über 200 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)
4. Artguru KI
Artguru nimmt Texteingaben entgegen und erstellt innerhalb von Sekunden Bilder. Lade ein Foto hoch und wähle einen Stil wie Punk oder klassische Kunst, um ein stilisiertes Bild zu generieren. Suchst du nach Inspiration? Durchsuche den Bildkatalog, indem du auf die Bereiche „Entdecken“ oder „Trends“ klickst.
Die besten Features von Artguru
- Der KI-Avatar- und Porträtgenerator nimmt ein Selfie auf und erzeugt realistische Bilder auf Basis verschiedener Stilfilter
- Treten Sie der Discord-Community bei, um mit anderen Herstellern zu chatten, über Kunst zu diskutieren und sich inspirieren zu lassen
- Mit dem Hintergrundentferner kannst du ein vorhandenes Bild in Sekundenschnelle und ohne großen Aufwand aufwerten
- Nutzen Sie den Photo Enhancer, um Beleuchtung, Farbe und Stil im Handumdrehen anzupassen und schnelle Korrekturen vorzunehmen
Einschränkungen von Artguru
- Es gibt keine Offline-Version von Artguru, daher musst du eine Verbindung zum Internet haben, um es nutzen zu können.
- Sie haben nicht so viel Kontrolle über feine Details wie bei der realen Fotografie
Preise für Artguru
- Mini: 1,99 $/Woche
- Pro: 3,99 $/Woche
Bewertungen und Rezensionen zu Artguru
- G2: k. A.
- Capterra: k. A.
5. Simplified
Simplified ist ein All-in-One-Tool zur Erstellung von KI-Inhalten. Es vereint KI-generierte Kunst, Texterstellung und Social-Media-Management in einer Plattform. Mit nur einem Klick können Sie KI-Bilder generieren und auf Millionen kostenloser Vorlagen und Bilder zugreifen.
Die besten Features im Überblick
- Zahlreiche Grafikdesign-Tools, darunter Brand Kits, ermöglichen es Ihnen, Bilder zu erstellen, die Ihrem Stil entsprechen und für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgen.
- Hintergrundentferner sparen Zeit bei der Bearbeitung von Fotos
- Professionelle Vorlagen, darunter auch Animations-Generatoren, erweitern Ihre Möglichkeiten für benutzerdefiniertes Design
- Mit dem Magic Resizer-Tool können Sie Bilder sofort zuschneiden und die Größe des Bildes anpassen, um sie auf verschiedenen Plattformen freizugeben.
Vereinfachte Limite
- Da es so viele Features und Vorlagen gibt, ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich.
- Die Benutzeroberfläche kann unübersichtlich sein, sodass es schwierig ist, das richtige tool sofort zu finden
Vereinfachte Preisgestaltung
- Design kostenlos: 0 $
- Design Pro: 9 $/Monat
- Design Business: 15 $/Monat
Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)
📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI vor allem für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier kommt ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards ins Spiel , mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können.
Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, anhand Ihrer Eingabe ein Bild zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie Ideen entwickeln, visualisieren und schneller umsetzen können!
6. Starryai
Dieses Tool nimmt Textbeschreibungen entgegen und nutzt Deep-Learning-Modelle und Algorithmen, um wunderschöne Kunstwerke zu erstellen. Erstellen Sie täglich bis zu fünf Bilder kostenlos und genießen Sie die uneingeschränkte Eigentümerschaft an Ihren Erstellungen. Passen Sie Stile und Seitenverhältnisse an, um die Bilder auf verschiedenen Plattformen zu verwenden.
Die besten Features von StarryAI
- Mit mehr als 1.000 Stilen kannst du Meisterwerke schaffen, egal ob du Anime, realistische Bilder oder etwas ganz anderes magst
- Nutzen Sie „Bulk Create“, um mit nur einem Klick mehrere Bilder in ähnlichen Stilen zu generieren
- Nutzen Sie die mobile App für iOS oder Android zur Erstellung unterwegs
- Genießen Sie die vollen Rechte der Eigentümerschaft, um Ihre Inhalte ganz nach Ihren Wünschen freizugeben
Limitierungen von StarryAI
- Bei der Eingabe von Prompts gibt es zahlreiche benutzerdefinierte Optionen, aber nur wenige Funktionen für die Bearbeitung
- Die Guthaben begrenzen die Anzahl der Bilder, die Sie pro Tag erstellen können
Preise für StarryAI
- Free: Keine Gebühren, jedoch gibt es einen Limit von fünf Bildern pro Tag
Bewertungen und Rezensionen zu StarryAI
- G2: k. A.
- Capterra: k. A.
7. Hotpot. KI
Hotpot bietet eine Sammlung generativer KI-Bildtools, mit denen Sie Meisterwerke schaffen können. Entfernen Sie Objekte, personalisieren Sie Kunstwerke und sehen Sie sich selbst als KI-Avatar. Zu den weiteren Features gehört die Möglichkeit, bestehende Bilder zu aktualisieren, indem Sie alte Fotos kolorieren und beschädigte Bilder restaurieren. 📸
Die besten Features von Hotpot
- Mit Vorlagen für verschiedene Bildtypen, sortiert nach Plattform, können Sie die Bilder erstellen, die Sie für verschiedene Marketingzwecke benötigen
- Eine Datenbank mit KI-Stockfotos erleichtert das Freigeben von Bildern für kommerzielle Zwecke
- Dutzende von Tools vereinfachen die Bilderstellung, damit du die gewünschten Änderungen vornehmen kannst
- Die Tools „Device MockUps“ und „Graphics“ sind ideal für Entwickler, die ihre Produkte mit künstlerischen Designs versehen möchten
Limit von Hotpot
- Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu anderen tools zur Erstellung von Kunstwerken begrenzt
- Nachdem das Bild erstellt wurde, können Sie keine Bearbeitungen mehr vornehmen.
Hotpot-Preise
- Basierend auf Guthaben: Verschiedene Features und Einstellungen erfordern unterschiedliche Mengen an Guthaben, daher besteht eine Abhängigkeit vom Verwendungszweck des Tools
Bewertungen und Rezensionen zu Hotpot
- G2: k. A.
- Capterra: k. A.
8. Synthesia
Synthesia unterscheidet sich von den meisten Tools auf dieser Liste, da es Text in Videos und nicht nur in Bilder umwandelt. Mit KI-Stimmen in über 120 Sprachen ist es einfach, Ihr Publikum zu erreichen, egal wo es sich befindet. Die benutzerfreundlichen Werkzeuge für die Bearbeitung erfordern keine Erfahrung oder besonderen Fähigkeiten, sodass auch Teammitglieder ohne Vorkenntnisse Änderungen vornehmen können. 🤩
Die besten Features von Synthesia
- Wählen Sie aus mehr als 140 Avataren, um Ihre Marke oder Ihre Stimme in den Videos zu repräsentieren
- Das tool ersetzt langweilige Präsentationen und Texte und sorgt so für einen ansprechenderen und informativeren Ansatz
- Erstellen Sie ein Skript, machen Sie das Video benutzerdefiniert, arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und laden Sie alles an einem Space herunter
- Dank eines einfachen Slideshow-Editors müssen Sie kein Profi sein, um das tool zu nutzen
Limitierungen von Synthesia
- Bei einigen Plänen ist die Anzahl der Videos, die Sie erstellen dürfen, begrenzt
- Einige Benutzer empfanden die Qualität als nicht professionell genug, sodass das Tool nur in bestimmten Situationen nützlich ist
Preise für Synthesia
- Privat: 30 $/Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia
- G2: 4,8/5 (über 900 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)
Schau dir diese Synthesia-Alternativen an!
9. Gencraft
Nehmen Sie ein paar Wörter und verwandeln Sie diese mit Gencraft in Bilder und Videos. Generieren Sie neue Ideen, indem Sie ein paar Stichwörter hinzufügen, und sehen Sie, was der Bildgenerator zum Leben erweckt. Schaffen Sie einheitliche Markenbilder, indem Sie das Tool anweisen, Ihre Markenstimme und Ihren Stil in die Bilder einfließen zu lassen.
Die besten Features von Gencraft
- Mit Stilen wie Streetwear, Kosmos und Luxus kannst du Bilder mit genau der Atmosphäre erstellen, die du dir wünschst
- Die Erstellung von Bildern dauert höchstens 30 Sekunden
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie erstellen möchten, geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein, und das tool liefert Ihnen Ideen.
Limitierungen von Gencraft
- Nicht zahlende Abonnenten dürfen die Bilder nicht für kommerzielle Zwecke nutzen
- Bilder werden für Benutzer mit einem kostenlosen Konto nur 30 Tage lang gespeichert.
Preise für Gencraft
- Starter: 3,99 $/Woche
- Pro: 9,99 $/Woche
Bewertungen und Rezensionen zu Gencraft
- G2: k. A.
- Capterra: k. A.
10. Visme
Visme ist ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten, das Alles von Präsentationen und Datendiagrammen bis hin zu Bildern generiert. Nutzen Sie es, um schnell markenspezifische Bilder wie Grafiken für soziale Medien und Videos zu erstellen. Setzen Sie es als KI-Marketing-Tool ein, um Marketingpräsentationen oder interne Dokumente für das Team mit Grafiken zu versehen. 🙌
Die besten Features von Visme
- Die Bildbibliothek enthält Millionen einzigartiger Grafiken und Fotos
- Suchen Sie nach Anwendungsfällen, um die Bildbibliothek auf Ihre Bedürfnisse einzugrenzen
- Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Design-Team zusammen, um Feedback zu erhalten und Ideen für neue Grafiken zu entwickeln
- Das Tool bietet außerdem einen integrierten Kalender für den Inhalt und interaktive Designs
Einschränkungen von Visme
- Benutzer stellten fest, dass Fehler im Layout schwer zu beheben waren
- Die Lernkurve ist steil, einschließlich des Erlernens der Bedienung der Benutzeroberfläche
Preise für Visme
- Basic: Kostenlos
- Starter: 29 $/Monat
- Pro: 59 $/Monat
- Für Teams: benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Visme
- G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)
11. DeepAI
DeepAI bietet eine Reihe von Tools zur Erstellung von Bildern und zur Förderung Ihrer Kreativität, ganz gleich, ob Sie Produktmanager, Künstler oder Marketingfachmann sind. Stöbern Sie in der Bibliothek mit KI-Bildern, um sich inspirieren zu lassen, oder laden Sie Ihr eigenes Design hoch und führen Sie die Bearbeitung mithilfe der KI-Features durch.
Die besten Features von DeepAI
- Erstellen Sie schnell ein Bild, indem Sie eine Textvorlage eingeben, einen Stil auswählen und auf die Schaltfläche „Generieren“ klicken.
- Verwenden Sie den Editor, um schnelle Korrekturen an einem Foto vorzunehmen
- Nutzen Sie die Features zur Superauflösung und stabilen Diffusion für benutzerdefinierte Bilder
- Durchsuche die Community nach Inspiration und Designs, die von anderen Benutzern erstellt wurden
Limitierungen von DeepAI
- Einige Benutzer stellten fest, dass das tool oft unscharfe Bilder erzeugte
- Es kann fehlerhaft und langsam sein
Preise für DeepAI
- Pay-as-you-go: Kaufen Sie Guthaben von 5 $ bis 1.000 $
- Werden Sie DeepAI Pro: 4,99 $/Monat mit Guthaben-Limit
DeepAI-Bewertungen und Rezensionen
- G2: k. A.
- Capterra: k. A.
Nutzen Sie KI, um Ihre Prozesse zu optimieren
Mit diesen Dall-E-Alternativen ist es einfacher denn je, Bilder aus Text zu generieren. Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Kreativität, indem Sie eines dieser tools für Branding, Kundenansprache und Marketing nutzen.
Und wenn Sie ein umfassenderes Tool benötigen, gibt es nichts Besseres als ClickUp. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und nutzen Sie KI, um all Ihre Prozesse zu optimieren und sich bei der Arbeit wie ein Künstler zu fühlen. 🙌