11 Dall-E-Alternativen zur Erstellung von KI-Bildern (kostenlos & kostenpflichtig)

KI hat die Erstellung von Inhalten verändert. Und wir sprechen hier nicht nur vom Schreiben.

Die heutigen KI-Tools können alles, von der Erstellung atemberaubender Kunstwerke in verschiedenen Stilen bis hin zum Verfassen von Blogbeiträgen erledigen. 🎨

Ganz gleich, ob Sie Kunst als Hobby lieben oder sie beruflich nutzen – wahrscheinlich kennen Sie KI-Kunstgeneratoren bereits. Eines der derzeit angesagtesten tools ist Dall-E, ein Text-zu-Bild-Generator von OpenAI, dem gleichen Unternehmen, das auch hinter ChatGPT steht.

Auch wenn es sich um ein angesagtes tool handelt, ist Dall-E nicht der einzige Kunstgenerator auf dem Markt. Wenn Sie nach tools für maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung suchen, um Kunst zu erstellen, ist diese Liste genau das Richtige für Sie.

Hier erzählen wir Ihnen etwas mehr über Dall-E und worauf Sie bei der Bewertung anderer KI-Kunstgeneratoren achten sollten. Anschließend geben wir Ihnen 11 der besten Dall-E-Alternativen und andere KI-Tools für Ihren künstlerischen Prozess der Inhaltserstellung frei.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung KI-Kunstgeneratoren verändern die Erstellung von Inhalten: Tools wie Tools wie Dall-E nutzen Textvorgaben , um vielfältige und atemberaubende visuelle Kunst zu schaffen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Hobbykünstlern bis hin zu Profis gerecht wird.

Dall-E ist eine bekannte Text-zu-Bild-KI, doch es gibt viele Alternativen: Obwohl Dall-E sehr bekannt ist, sollten Benutzer bei der Auswahl eines KI-Kunstgenerators Faktoren wie Benutzeroberfläche, Möglichkeiten der Bearbeitung, benutzerdefinierte Anpassungsoptionen, Geschwindigkeit, Nutzungsrechte und die Vielfalt der Kunststile berücksichtigen.

Ein Bereich von Dall-E-Alternativen bietet vielfältige Features: Der Artikel stellt 11 Alternativen vor, darunter ClickUp, Midjourney, Fotor und andere, die jeweils einzigartige Stärken bei Der Artikel stellt 11 Alternativen vor, darunter ClickUp, Midjourney, Fotor und andere, die jeweils einzigartige Stärken bei der Bilderzeugung , der Bearbeitung und zusätzlichen Features wie der Erstellung von Videos oder Tools für die Zusammenarbeit aufweisen.

ClickUp zeichnet sich durch die integrierte KI-Bildgenerierung innerhalb seiner Plattform aus: Mit ClickUp können Benutzer KI-gestützte Bilder direkt in ihrem Workspace erstellen, was die Zusammenarbeit verbessert und Workflows optimiert.

Jede Alternative hat ihre eigenen Stärken und Limite: Der Testbericht bietet Einblicke in die besten Features, Limite, Preise und Bewertungen von Benutzern der einzelnen tools und hilft Benutzern dabei, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage ihrer spezifischen Bedürfnisse zu treffen.

KI-Kunstgeneratoren bieten zahlreiche Vorteile für verschiedene Anwendungsbereiche: Diese Tools sparen Zeit, fördern die Kreativität und bieten vielseitige Lösungen für Branding, Marketing und die allgemeine Erstellung von Inhalten, sodass Benutzer KI in ihren Workflows nutzen können.

Was ist Dall-E?

Dall-E ist ein KI-Kunstgenerator, der schriftliche Eingaben entgegennimmt und auf Basis dieses Textes ein Bild erstellt. Er wurde 2021 von OpenAI veröffentlicht und nutzt die ChatGPT3-Technologie, um anhand von Stichwörtern Bilder zu erzeugen.

Der Name Dall-E verbindet Anspielungen auf den berühmten Maler Salvador Dalí und Disneys berühmten Roboter Wall-E. Er soll die Verbindung zwischen Technologie und neuen Kunstwerken verdeutlichen, die von berühmten Talenten inspiriert sind. 🤖

Dall-E ist ein neuronales Netzwerk, das natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und große Sprachmodelle (LLMs) nutzt. Bei der Analyse von Eingaben und der Entwicklung von Bildern greift es auf 12 Milliarden Parameter zurück.

Dall-E 2 ist die neueste Version des KI-Tools. Es erzeugt im Vergleich zur ursprünglich veröffentlichten Version hochwertigere und fotorealistischere Bilder. Es nutzt zwei verschiedene Modelle, um Bilder und genauere Darstellungen auf der Grundlage von Text zu erstellen.

Worauf sollten Sie bei Dall-E-Alternativen achten?

Dall-E mag zwar einer der bekanntesten KI-Bildgeneratoren sein, ist aber nicht die einzige Option. Es gibt viele andere leistungsstarke KI-Tools zur Bilderzeugung, die möglicherweise besser zu Ihren Anforderungen passen.

Darauf sollten Sie bei Ihrem nächsten KI-Kunst-Tool achten:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Wählen Sie ein tool, das einfach zu bedienen ist, egal ob Sie ein Experte oder ein Anfänger bei der Erstellung von KI-Bildern sind

Features der Bearbeitung : Das tool kann zwar großartige Bilder erstellen, aber noch besser ist es, wenn es Features der Bearbeitung gibt, mit denen Sie Anpassungen vornehmen und das Design optimieren können.

Anpassbare Eingabeaufforderungen : Achten Sie bei der Erstellung von Text-zu-Bild-Eingabeaufforderungen auf Optionen, mit denen Sie Parameter hinzufügen können, um genau das zu erhalten, was Sie möchten

Schnelle Bilderzeugung : Sie haben keine Zeit, den ganzen Tag herumzusitzen, während ein tool ein Bild erstellt. Suchen Sie nach einem tool, das Ihren Text aufnimmt und innerhalb von Sekunden statt Minuten ein Bild erstellt.

Nutzungsrechte : Wenn Sie diese Bilder für kommerzielle Zwecke verwenden möchten, überprüfen Sie bitte die Bildrechte, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Verschiedene Kunststile: Suchen Sie nach Text-zu-Bild-Generatoren, die benutzerdefinierte Optionen für Themen und verschiedene Kunststile bieten, um realistische Bilder zu erstellen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die 11 besten Dall-E-Alternativen für 2025

Auf der Suche nach den besten KI-Bildgeneratoren? Diese 11 Alternativen zu Dall-E sind eine fantastische Möglichkeit, hochwertige Bilder und digitale Kunst zu erstellen. Egal, ob du Designs für Beiträge auf Social Media freigeben möchtest, Infografiken für deinen Blog oder Fotos im Porträtstil benötigst – es gibt ein tool, das deinen Zielen entspricht. ✨

Bilder mit ClickUp generieren Wandeln Sie Text direkt mit ClickUp Brain in Bilder um

Ganz gleich, ob Sie ein Projekt planen, Wireframes entwerfen oder Marketingkonzepte visualisieren – ClickUp ermöglicht es Teams, abstrakte Ideen in klare visuelle Darstellungen umzusetzen. Es ist das perfekte tool, um die Kommunikation zu verbessern, Kreativität anzuregen und Workflows zu optimieren – alles auf einer einzigen Plattform für die Zusammenarbeit.

Mit ClickUp Brain können Teams KI-gestützte Bilder direkt in ihrem ClickUp-Workspace generieren. Durch die einfache Eingabe von Textvorgaben können Benutzer Ideen visuell zum Leben erwecken – ideal für Brainstorming, Projektplanung und kreative Zusammenarbeit. So lassen sich Konzepte nahtlos in visuelle Darstellungen umsetzen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Erstellen Sie beeindruckende Bilder mit einfachen Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain

Eine interessante Tatsache?

Während DALL·E Bilder erstellt, bringt dich dein KI-Begleiter für den Desktop, ClickUp Brain MAX, noch einen Schritt weiter, indem er visuelle Elemente mit Kontext verbindet. Du kannst eine Idee mit „Talk to Text“ beschreiben, anstatt eine lange Eingabe zu tippen, Brain MAX in deinem ClickUp-Workspace, verbundenen Apps und im Internet nach Inspiration suchen lassen und kreative Assets generieren, die direkt mit deinem Projekt verknüpft sind – so sehen deine Designs nicht nur gut aus, sondern werden Teil deines Workflows.

Erstellen Sie KI-Bilder, die den gesamten Kontext Ihres Workspaces und der verbundenen Apps enthalten – mit ClickUp Brain MAX

Und hier ist der Grund, warum Brain MAX dazu in der Lage ist: Es handelt sich nicht um einen eigenständigen Bildgenerator. Es ist eine KI-Super-App, die in Ihren gesamten ClickUp-Workspace und die verbundenen Apps integriert ist und so die Aufgaben, Briefings und Rückmeldungen kennt, die Ihre kreative Arbeit vorantreiben.

Dank des Supports mehrerer KI-Modelle (wie ChatGPT, Gemini, Claude und weitere) erzeugt es nicht nur visuelle Inhalte, sondern interpretiert auch den Kontext – und verwandelt so rohe Ideen in Assets, die genau auf Ihre tatsächlichen Ziele abgestimmt sind.

Wechseln Sie innerhalb von ClickUp mithilfe von Brain MAX zwischen den besten KI-Modellen

Die besten Features von ClickUp:

Verwandeln Sie Texte in Sekundenschnelle, damit sie professioneller, direkter oder ansprechender klingen

Erstellen Sie schnell hochwertige Inhalte mithilfe von KI-gestützten Eingabeaufforderungen

Markieren Sie einen beliebigen Text und lassen Sie ihn von der KI-Symbolleiste optimieren

Erstellen Sie sofort Zusammenfassungen und Aktionspunkte, um administrative Aufgaben zu optimieren

Übersetzen Sie Texte und überprüfen Sie Rechtschreibung und Grammatik direkt in der ClickUp-Plattform

Verwirklichen Sie Ihre Ideen in wenigen Minuten mit digitalen Whiteboards für die Zusammenarbeit in Echtzeit oder asynchron

Visuelles Brainstorming: Verwandeln Sie Ideen in Bilder für eine klarere Kommunikation

Integrierte Zusammenarbeit: Erstellen und freigeben Sie Grafiken direkt auf Whiteboards

Nahtloser Workflow: Speichern, exportieren oder verknüpfen Sie KI-generierte Bilder mit Aufgaben

Limitierungen von ClickUp

Für neue Benutzer kann es schwierig sein, sich in den zahlreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsoptionen von ClickUp zurechtzufinden

Whiteboards mit KI-Bildgenerierung können in der mobilen App noch nicht verwendet werden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Midjourney

via Midjourney

Schon beim Aufrufen der Website zieht Midjourney Sie in seinen Bann. Codezeilen funkeln vor Ihren Augen und laden Sie dazu ein, in Sekundenschnelle atemberaubende digitale Kunst zu erschaffen. Geben Sie eine Eingabe ein und schon nach wenigen Sekunden erhalten Sie ein digitales Meisterwerk. 🖼️

Die besten Features von Midjourney

Mit den Stil-Parametern kannst du Designs feinabstimmen, damit deine generierten Bilder genau so aussehen, wie du es dir vorstellst

Optimieren Sie Ihre Entwürfe durch benutzerdefinierte Anpassungen, damit Ihre generierten Bilder genau Ihren Vorstellungen entsprechen

Das KI-Modell bietet ein Remix-Feature, mit dem Sie zwei Bilder zu einem Design kombinieren können

Bildgröße, Seitenverhältnis und Kachel-Parameter geben Ihnen die Kontrolle über Ihre Bilder

Limitierungen von Midjourney

Das tool kann keine Bilder mit sinnvollen Wörtern generieren – der gesamte Text wird zu einem Buchstabensalat

Einige Benutzer haben festgestellt, dass Hände und Zähne in den generierten Bildern oft verzerrt sind

Preise für Midjourney

Basic : 10 $/Monat

Standard : 30 $/Monat

Pro : 60 $/Monat

Mega: 120 $/Monat

Midjourney-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: k. A.

3. Fotor

via Fotor

Fotor ist ein KI-Bildgenerator und -Editor, der das Bereinigen und Optimieren von Fotos zum Kinderspiel macht. Nutzen Sie das Text-zu-Bild-Feature, um ein neues Design von Grund auf zu erstellen, oder laden Sie ein vorhandenes Bild hoch, um es sofort zu verbessern. Verwenden Sie die integrierten Tools, um den Hintergrund zu ändern, Objekte zu entfernen oder Filter hinzuzufügen. 👀

Die besten Features von Fotor

Mit Filtern und Effekten lassen sich ganz einfach Bilder in bestimmten Stilen erstellen, wie zum Beispiel im Vintage-Look oder im Anime-Stil

Verwenden Sie den Schriftartengenerator, um Text hinzuzufügen, der zum Stil Ihres Bildes passt

Mit Dutzenden von Vorlagen kannst du Collagen erstellen, Fotos kolorieren und stilvolle Designs entwerfen, die du auf verschiedenen Plattformen freigeben kannst

Nutzen Sie Verknüpfungen, um ein Foto zu optimieren oder den Hintergrund mit einem Klick zu entfernen

Limitierungen von Fotor

Einigen Benutzern ist aufgefallen, dass Features wie der Verlauf der Bearbeitung und Ebenen fehlen

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv und kann fehlerhaft sein, mit langen Ladezeiten

Fotor-Preise

Basic : Kostenlos

Pro : 8,99 $/Monat

Pro+: 19,99 $/Monat

Fotor-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

4. Artguru KI

via Artguru

Artguru nimmt Texteingaben entgegen und erstellt innerhalb von Sekunden Bilder. Lade ein Foto hoch und wähle einen Stil wie Punk oder klassische Kunst, um ein stilisiertes Bild zu generieren. Suchst du nach Inspiration? Durchsuche den Bildkatalog, indem du auf die Bereiche „Entdecken“ oder „Trends“ klickst.

Die besten Features von Artguru

Der KI-Avatar- und Porträtgenerator nimmt ein Selfie auf und erzeugt realistische Bilder auf Basis verschiedener Stilfilter

Treten Sie der Discord-Community bei, um mit anderen Herstellern zu chatten, über Kunst zu diskutieren und sich inspirieren zu lassen

Mit dem Hintergrundentferner kannst du ein vorhandenes Bild in Sekundenschnelle und ohne großen Aufwand aufwerten

Nutzen Sie den Photo Enhancer, um Beleuchtung, Farbe und Stil im Handumdrehen anzupassen und schnelle Korrekturen vorzunehmen

Einschränkungen von Artguru

Es gibt keine Offline-Version von Artguru, daher musst du eine Verbindung zum Internet haben, um es nutzen zu können.

Sie haben nicht so viel Kontrolle über feine Details wie bei der realen Fotografie

Preise für Artguru

Mini : 1,99 $/Woche

Pro: 3,99 $/Woche

Bewertungen und Rezensionen zu Artguru

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

5. Simplified

via Simplified

Simplified ist ein All-in-One-Tool zur Erstellung von KI-Inhalten. Es vereint KI-generierte Kunst, Texterstellung und Social-Media-Management in einer Plattform. Mit nur einem Klick können Sie KI-Bilder generieren und auf Millionen kostenloser Vorlagen und Bilder zugreifen.

Die besten Features im Überblick

Zahlreiche Grafikdesign-Tools , darunter Brand Kits, ermöglichen es Ihnen, Bilder zu erstellen, die Ihrem Stil entsprechen und für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgen.

Hintergrundentferner sparen Zeit bei der Bearbeitung von Fotos

Professionelle Vorlagen, darunter auch Animations-Generatoren, erweitern Ihre Möglichkeiten für benutzerdefiniertes Design

Mit dem Magic Resizer-Tool können Sie Bilder sofort zuschneiden und die Größe des Bildes anpassen, um sie auf verschiedenen Plattformen freizugeben.

Vereinfachte Limite

Da es so viele Features und Vorlagen gibt, ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich.

Die Benutzeroberfläche kann unübersichtlich sein, sodass es schwierig ist, das richtige tool sofort zu finden

Vereinfachte Preisgestaltung

Design kostenlos : 0 $

Design Pro : 9 $/Monat

Design Business: 15 $/Monat

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI vor allem für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier kommt ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards ins Spiel , mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, anhand Ihrer Eingabe ein Bild zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie Ideen entwickeln, visualisieren und schneller umsetzen können!

6. Starryai

via starryai

Dieses Tool nimmt Textbeschreibungen entgegen und nutzt Deep-Learning-Modelle und Algorithmen, um wunderschöne Kunstwerke zu erstellen. Erstellen Sie täglich bis zu fünf Bilder kostenlos und genießen Sie die uneingeschränkte Eigentümerschaft an Ihren Erstellungen. Passen Sie Stile und Seitenverhältnisse an, um die Bilder auf verschiedenen Plattformen zu verwenden.

Die besten Features von StarryAI

Mit mehr als 1.000 Stilen kannst du Meisterwerke schaffen, egal ob du Anime, realistische Bilder oder etwas ganz anderes magst

Nutzen Sie „Bulk Create“, um mit nur einem Klick mehrere Bilder in ähnlichen Stilen zu generieren

Nutzen Sie die mobile App für iOS oder Android zur Erstellung unterwegs

Genießen Sie die vollen Rechte der Eigentümerschaft, um Ihre Inhalte ganz nach Ihren Wünschen freizugeben

Limitierungen von StarryAI

Bei der Eingabe von Prompts gibt es zahlreiche benutzerdefinierte Optionen, aber nur wenige Funktionen für die Bearbeitung

Die Guthaben begrenzen die Anzahl der Bilder, die Sie pro Tag erstellen können

Preise für StarryAI

Free: Keine Gebühren, jedoch gibt es einen Limit von fünf Bildern pro Tag

Bewertungen und Rezensionen zu StarryAI

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

7. Hotpot. KI

via Hotpot.ai / AI

Hotpot bietet eine Sammlung generativer KI-Bildtools, mit denen Sie Meisterwerke schaffen können. Entfernen Sie Objekte, personalisieren Sie Kunstwerke und sehen Sie sich selbst als KI-Avatar. Zu den weiteren Features gehört die Möglichkeit, bestehende Bilder zu aktualisieren, indem Sie alte Fotos kolorieren und beschädigte Bilder restaurieren. 📸

Die besten Features von Hotpot

Mit Vorlagen für verschiedene Bildtypen, sortiert nach Plattform, können Sie die Bilder erstellen, die Sie für verschiedene Marketingzwecke benötigen

Eine Datenbank mit KI-Stockfotos erleichtert das Freigeben von Bildern für kommerzielle Zwecke

Dutzende von Tools vereinfachen die Bilderstellung, damit du die gewünschten Änderungen vornehmen kannst

Die Tools „Device MockUps“ und „Graphics“ sind ideal für Entwickler, die ihre Produkte mit künstlerischen Designs versehen möchten

Limit von Hotpot

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu anderen tools zur Erstellung von Kunstwerken begrenzt

Nachdem das Bild erstellt wurde, können Sie keine Bearbeitungen mehr vornehmen.

Hotpot-Preise

Basierend auf Guthaben: Verschiedene Features und Einstellungen erfordern unterschiedliche Mengen an Guthaben, daher besteht eine Abhängigkeit vom Verwendungszweck des Tools

Bewertungen und Rezensionen zu Hotpot

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

8. Synthesia

via Synthesia

Synthesia unterscheidet sich von den meisten Tools auf dieser Liste, da es Text in Videos und nicht nur in Bilder umwandelt. Mit KI-Stimmen in über 120 Sprachen ist es einfach, Ihr Publikum zu erreichen, egal wo es sich befindet. Die benutzerfreundlichen Werkzeuge für die Bearbeitung erfordern keine Erfahrung oder besonderen Fähigkeiten, sodass auch Teammitglieder ohne Vorkenntnisse Änderungen vornehmen können. 🤩

Die besten Features von Synthesia

Wählen Sie aus mehr als 140 Avataren, um Ihre Marke oder Ihre Stimme in den Videos zu repräsentieren

Das tool ersetzt langweilige Präsentationen und Texte und sorgt so für einen ansprechenderen und informativeren Ansatz

Erstellen Sie ein Skript, machen Sie das Video benutzerdefiniert, arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und laden Sie alles an einem Space herunter

Dank eines einfachen Slideshow-Editors müssen Sie kein Profi sein, um das tool zu nutzen

Limitierungen von Synthesia

Bei einigen Plänen ist die Anzahl der Videos, die Sie erstellen dürfen, begrenzt

Einige Benutzer empfanden die Qualität als nicht professionell genug, sodass das Tool nur in bestimmten Situationen nützlich ist

Preise für Synthesia

Privat : 30 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2 : 4,8/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Schau dir diese Synthesia-Alternativen an!

9. Gencraft

via Gencraft

Nehmen Sie ein paar Wörter und verwandeln Sie diese mit Gencraft in Bilder und Videos. Generieren Sie neue Ideen, indem Sie ein paar Stichwörter hinzufügen, und sehen Sie, was der Bildgenerator zum Leben erweckt. Schaffen Sie einheitliche Markenbilder, indem Sie das Tool anweisen, Ihre Markenstimme und Ihren Stil in die Bilder einfließen zu lassen.

Die besten Features von Gencraft

Mit Stilen wie Streetwear, Kosmos und Luxus kannst du Bilder mit genau der Atmosphäre erstellen, die du dir wünschst

Die Erstellung von Bildern dauert höchstens 30 Sekunden

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie erstellen möchten, geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein, und das tool liefert Ihnen Ideen.

Limitierungen von Gencraft

Nicht zahlende Abonnenten dürfen die Bilder nicht für kommerzielle Zwecke nutzen

Bilder werden für Benutzer mit einem kostenlosen Konto nur 30 Tage lang gespeichert.

Preise für Gencraft

Starter : 3,99 $/Woche

Pro: 9,99 $/Woche

Bewertungen und Rezensionen zu Gencraft

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

10. Visme

via Visme

Visme ist ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten, das Alles von Präsentationen und Datendiagrammen bis hin zu Bildern generiert. Nutzen Sie es, um schnell markenspezifische Bilder wie Grafiken für soziale Medien und Videos zu erstellen. Setzen Sie es als KI-Marketing-Tool ein, um Marketingpräsentationen oder interne Dokumente für das Team mit Grafiken zu versehen. 🙌

Die besten Features von Visme

Die Bildbibliothek enthält Millionen einzigartiger Grafiken und Fotos

Suchen Sie nach Anwendungsfällen, um die Bildbibliothek auf Ihre Bedürfnisse einzugrenzen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Design-Team zusammen, um Feedback zu erhalten und Ideen für neue Grafiken zu entwickeln

Das Tool bietet außerdem einen integrierten Kalender für den Inhalt und interaktive Designs

Einschränkungen von Visme

Benutzer stellten fest, dass Fehler im Layout schwer zu beheben waren

Die Lernkurve ist steil, einschließlich des Erlernens der Bedienung der Benutzeroberfläche

Preise für Visme

Basic : Kostenlos

Starter : 29 $/Monat

Pro : 59 $/Monat

Für Teams: benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Visme

G2 : 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)

11. DeepAI

via DeepAI

DeepAI bietet eine Reihe von Tools zur Erstellung von Bildern und zur Förderung Ihrer Kreativität, ganz gleich, ob Sie Produktmanager, Künstler oder Marketingfachmann sind. Stöbern Sie in der Bibliothek mit KI-Bildern, um sich inspirieren zu lassen, oder laden Sie Ihr eigenes Design hoch und führen Sie die Bearbeitung mithilfe der KI-Features durch.

Die besten Features von DeepAI

Erstellen Sie schnell ein Bild, indem Sie eine Textvorlage eingeben, einen Stil auswählen und auf die Schaltfläche „Generieren“ klicken.

Verwenden Sie den Editor, um schnelle Korrekturen an einem Foto vorzunehmen

Nutzen Sie die Features zur Superauflösung und stabilen Diffusion für benutzerdefinierte Bilder

Durchsuche die Community nach Inspiration und Designs, die von anderen Benutzern erstellt wurden

Limitierungen von DeepAI

Einige Benutzer stellten fest, dass das tool oft unscharfe Bilder erzeugte

Es kann fehlerhaft und langsam sein

Preise für DeepAI

Pay-as-you-go: Kaufen Sie Guthaben von 5 $ bis 1.000 $

Werden Sie DeepAI Pro: 4,99 $/Monat mit Guthaben-Limit

DeepAI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

Nutzen Sie KI, um Ihre Prozesse zu optimieren

Mit diesen Dall-E-Alternativen ist es einfacher denn je, Bilder aus Text zu generieren. Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Kreativität, indem Sie eines dieser tools für Branding, Kundenansprache und Marketing nutzen.

Und wenn Sie ein umfassenderes Tool benötigen, gibt es nichts Besseres als ClickUp. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und nutzen Sie KI, um all Ihre Prozesse zu optimieren und sich bei der Arbeit wie ein Künstler zu fühlen. 🙌