die 10 besten stabilen Diffusionsalternativen für die Kunstproduktion im Jahr 2024

Im letzten Jahr haben Sie wahrscheinlich viele Nachrichten über ChatGPT und andere textgeneratoren mit künstlicher Intelligenz (KI) . Aber Worte auf einer Seite (oder einem Bildschirm) sind bei weitem nicht die einzige Art und Weise, wie moderne Unternehmen und Designer KI einsetzen. Tools wie Stable Diffusion helfen Ihnen, beeindruckende KI-Bilder für den privaten und beruflichen Gebrauch zu erstellen.

Aber kein Tool zur Bilderzeugung ist perfekt - nicht einmal annähernd. Aus dem einen oder anderen Grund benötigen Sie vielleicht ein alternatives Tool, um realistische Bilder zu erstellen.

Vielleicht liegt es an der Komplexität des KI-Generators von Stable Diffusion, der recht zeitaufwändig sein kann. Oder Sie haben Schwierigkeiten, die Parameter für die Erstellung hochwertiger Bilder fein abzustimmen.

Was auch immer der Fall ist, Sie suchen nach einer anderen Möglichkeit, KI-Grafiken zu erstellen. Mit diesem Leitfaden zu den besten Stable Diffusion-Alternativen können wir Ihnen helfen.

Was ist ein KI-Bildgenerator?

Ein KI-Bildgenerator ist eine App, die Bilder auf der Grundlage von Benutzertexten erstellt.

Ein KI-Modell, das Deep Learning einsetzt, macht diesen Text-zu-Bild-Generierungsprozess möglich. Das Modell trainiert sich selbst auf alle Arten von Bildern und Kunststilen und benötigt nur ein paar Worte, um ein originelles Bild auf der Grundlage dieses Wissens zu erstellen. Außerdem lernt es mit der Zeit und verbessert seine Fähigkeit, qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen, bei fortlaufender und wiederholter Nutzung. KI-Kunstgeneratoren verwenden ein Diffusionsmodell, eine Art von KI, die die Struktur eines Bildes, das sie auswerten, aufschlüsseln kann. Dieses Modell ermöglicht es ihnen, auf der Grundlage von Textanweisungen einzigartige Bilder mit ähnlichen Strukturen zu erstellen.

Diffusionsmodelle zur Bilderzeugung haben im letzten Jahr stark an Popularität gewonnen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Kunstwerke oder funktionale Grafiken zu erstellen und bestehende Bilder zu modifizieren, ist es wichtiger denn je, ein Bilderzeugungssystem zu finden, das Ihren Anforderungen entspricht - sei es Stable Diffusion oder eine Alternative.

Worauf sollten Sie bei Stable Diffusion-Alternativen achten?

Bevor wir uns die vollständige Liste der Stable Diffusion-Alternativen ansehen, wollen wir die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Bildgenerators untersuchen:

Benutzerfreundlichkeit: JedeKI-Tool für Designer muss einfach zu erlernen sein. Selbst die außergewöhnlichsten Fähigkeiten zur Bilderstellung nützen nichts, wenn die App unmöglich zu bedienen ist

JedeKI-Tool für Designer muss einfach zu erlernen sein. Selbst die außergewöhnlichsten Fähigkeiten zur Bilderstellung nützen nichts, wenn die App unmöglich zu bedienen ist Geschwindigkeit der Nutzung: Wie schnell sind die KI-Bilderzeugungsfunktionen? Stable Diffusion ist notorisch langsam, daher sollte bei jeder Alternative die Geschwindigkeit im Vordergrund stehen

Wie schnell sind die KI-Bilderzeugungsfunktionen? Stable Diffusion ist notorisch langsam, daher sollte bei jeder Alternative die Geschwindigkeit im Vordergrund stehen Zuverlässige KI: Unabhängig davon, ob das Tool ein eigenes KI-Modell verwendet oder auf ein bestehendes und bereits fein abgestimmtes Modell zurückgreift, sollte das Tool zuverlässig genug sein, um durchgängig beeindruckende Bilder zu erstellen, die der Aufforderung entsprechen

Unabhängig davon, ob das Tool ein eigenes KI-Modell verwendet oder auf ein bestehendes und bereits fein abgestimmtes Modell zurückgreift, sollte das Tool zuverlässig genug sein, um durchgängig beeindruckende Bilder zu erstellen, die der Aufforderung entsprechen Bearbeitungsoptionen: Das richtige Tool ermöglicht die Bearbeitung und Anpassung neu erstellter Bilder als Teil des kreativen Prozesses

Das richtige Tool ermöglicht die Bearbeitung und Anpassung neu erstellter Bilder als Teil des kreativen Prozesses Klare Nutzungsrechte: Selbst die tollsten Bilder nützen nichts, wenn die Software nicht die Möglichkeit bietet, die digitale Kunst nach der Erstellung zu verwenden

Eine starke Community: Stable Diffusion verfügt über eine große Community in Netzwerken wie Reddit und Discord, daher sollte jede Alternative ähnliche Möglichkeiten zur Hilfe bei der Erstellung von Bildern und der KI-gestützten Bildbearbeitung bieten

Die besten Alternativen zu Stable Diffusion für das Jahr 2024

Dies sind unsere besten Alternativen zu Stable Diffusion, die die sich ständig verbessernde KI-Technologie nutzen, um atemberaubende Bilder auf der Grundlage Ihrer natürlichsprachlichen Eingaben zu erstellen.

1. Midjourney

Über Midjourney Midjourney ist eines der bekanntesten Tools zur Generierung von Text in Bilder und eine der beliebtesten Alternativen zu Stable Diffusion. Es generiert Bilder über Discord-Chats und ermöglicht so eine einfache KI-Kunstkuratierung, ohne dass dafür Code-Erfahrung oder Fachwissen erforderlich ist.

Midjourney beste Features

Ein integrierter Bot gibt Tipps, die den Benutzern helfen, innerhalb weniger Minuten digitale Kunstwerke zu erstellen

Seine Existenz in Discord bietet den Benutzern eine starke Gemeinschaft, mit der sie sich von Anfang an engagieren können

Eine Favoriten-Galerie hilft bei der Nachverfolgung und Speicherung der am besten erstellten Bilder

Die Preisstufen ermöglichen es Benutzern, unbegrenzt viele Bilder zu einem einzigen Preis zu erstellen

Midjourney Beschränkungen

Es ist nur für Benutzer mit aktiven Discord Konten verfügbar

Midjourney ist relativ teuer im Vergleich zu anderen Verbreitungsmodellen auf dieser Liste

Midjourney Preise

Basic Plan: $10/Monat

Standard Plan: $30/Monat

Pro Plan: $60/Monat

Mega Plan: $120/Monat

Midjourney Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: bisher keine Bewertungen

2. Craiyon

Über Craiyon Crayon ist ein benutzerfreundlicher KI Ersteller von Bildern, der sich perfekt für Anfänger eignet. Seine einfache Text-zu-Bild-Generierung ermöglicht es Ihnen, zwischen der Erstellung von Kunst, Zeichnungen und Fotos zu wählen. Im Gegensatz zu vielen Alternativen zu Stable Diffusion gibt es eine kostenlose Preisstufe, mit der Sie den Ersteller von Bildern ohne anfängliche Verpflichtungen testen können.

Craiyon beste Features

Negative Eingabeaufforderungen ermöglichen es Ihnen, bei der Erstellung von Bildern spezifisch vorzugehen, z. B. indem Sie angeben, dass ein vorhandenes Bild keine Technologie enthalten soll

"Next Prompt" verwendet ChatGPT, um eine neue Abfrage in natürlicher Sprache vorzuschlagen, die auf Ihren vorherigen Einträgen basiert

Integrierte Modelle helfen Ihnen zu sehen, wie Ihre von der KI generierten Bilder auf T-Shirts und anderen Waren aussehen

Es gibt kein Limit für die Anzahl der Bilder, die Sie innerhalb Ihrer Preisstufe erstellen können

Craiyon Beschränkungen

Die begrenzte Geschwindigkeit des Servers kann die Bilderzeugung zu Spitzenzeiten unzuverlässig machen

Die reine Text-zu-Bild-Generierung auf dem Desktop hat keinen Support für mobile Apps

Craiyon Preise

Free

Unterstützer: $5/Monat

Profi: $20/Monat

Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Craiyon Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (3+ Bewertungen)

Capterra: bisher keine Bewertungen

3. ArtSmart

Über ArtSmart KI ArtSmart KI ist ein innovativer Bildgenerator mit Diffusionsmodellen, die eine weitere Ebene der Komplexität hinzufügen. Zusätzlich zu den Textaufforderungen können Sie Ihre eigenen Grafiken hochladen, damit die Engine lernt und ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verbessert. Das Beste daran ist, dass dieses Kunstgenerierungsmodell diese Leistung vollbringt und gleichzeitig eine der benutzerfreundlichsten KI-basierten Bilderzeugungsoptionen auf dem Markt ist.

ArtSmart beste Features

Das Hochladen von Bildern mit Ihren Textanweisungen hilft, realistischere Bilder zu erstellen

Die KI-gestützte Bearbeitung optimiert Ihr Kunstwerk nach seiner Erstellung

Unterstützte Voreinstellungen machen es einfach, realistische Bilder ohne viel Setup zu erstellen

Die Möglichkeit, erstellte Bilder in Sammlungen zu organisieren, macht es einfacher, sie später wiederzufinden

ArtSmart Beschränkungen

Einige der generierten Bilder können in den Farben abweichen, was zu Zeit- und Guthabenverschwendung führt

Das monatliche Abonnement ist mit einem begrenzten Limit an Guthaben ausgestattet, das schnell aufgebraucht sein kann, vor allem in der Basic-Version

ArtSmart Preise

Basic: $16/Monat

Standard: $24.50/Monat

Business: $32.50/Monat

ArtSmart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

4. Dall-E 2

Über OpenAI Dall-E 2 ist ein Spitzenkandidat unter den besten Alternativen zu Stable Diffusion. Die ChatGPT-Gründer von OpenAI haben es unter einer einfachen Prämisse entwickelt: Geben Sie Ihren Text ein, und Sie erhalten vier Bilder, die unterschiedliche, aber einzigartige Interpretationen Ihres Textes bieten.

Dall-E 2 beste Features

Outpainting ermöglicht es Ihnen, Ihr Bild durch horizontales und vertikales Scrollen zu erweitern

Die gleichzeitige Erstellung von vier Optionen erleichtert die Erstellung künstlerischer Bilder, die Ihren Vorstellungen entsprechen

Häufige Updates sorgen dafür, dass Ihre Möglichkeiten zur Bilderstellung durch lebendige Diffusionsmodelle ständig erweitert werden

Es werden lizenzfreie Fotos verwendet, so dass Sie alle Ergebnisse nach Bedarf kommerziell nutzen können

Dall-E 2 Beschränkungen

Manchmal verwirrt es oder ignoriert lange Eingabeaufforderungen bei der Erstellung von Bildern

Die Verarbeitungszeiten können länger sein als bei Stable Diffusion und einigen seiner Alternativen

Preise für Dall-E 2

1024×1024-Pixel-Bild: $0,02 pro Bildanforderung

512×512-Pixel-Bild: $0,018 pro Bildanforderung

256×256-Pixel-Bild: $0,016 pro Bildanforderung

Dall-E 2 Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (3+ Bewertungen)

5. KI aufrufen

Über KI aufrufen Invoke KI ist ein einzigartiger Ersteller von Bildern für Kreativprofis. Neben der Verwendung von Text-Eingabeaufforderungen kombiniert es die Fähigkeiten der KI mit bestehenden Workflows, um Bilder zu generieren, die Ihren Vorstellungen und beruflichen Anforderungen entsprechen.

Die besten Features von Invoke AI

Invoke AI bietet fortschrittliche Features für die Bilderstellung, einschließlich der Möglichkeit für Benutzer, Ihre Erstellung zu zeichnen, zu bearbeiten und zu wiederholen

Die integrierte Canvas-Schnittstelle ermöglicht es Teams, gemeinsam an der Erstellung von Bildern zu arbeiten

Direkte Integration mit Design-Tools wie Photoshop und Illustrator

Erweiterte Sicherheits-Features schützen Ihre Datenbank und den Verlauf der Eingabeaufforderung

KI-Limits aufrufen

Einige reine Text-Eingabeaufforderungen können ungenau sein, so dass dieser Ersteller von Bildern am besten für fortgeschrittene Arbeiten geeignet ist

Die Diffusionsmodelle haben im Vergleich zu Alternativen wie Dall-E 2 weniger Filter gegen potenzielle oder negative Inhalte

Preise für Invoke AI

Community Edition: kostenlos

Indie: $13/Monat

Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Invoke KI Bewertungen und Rezensionen

G2: noch keine Bewertungen

Capterra: noch keine Bewertungen

6. DreamStudio

Über DreamStudio DreamStudio verwendet die Stable Diffusion-Engine, ist aber dennoch eine brauchbare Alternative, um Bilder durch KI zu erzeugen. Es ist ein großartiges, benutzerfreundliches Open-Source-Tool, das mit Hilfe von Text- und Bild-Upload-Eingabeaufforderungen Bilder in beliebigen Formaten erzeugt.

Der Branchenriese Stability KI ist Eigentümer von DreamStudio (ehemals Stable Diffusion). Dieses KI-Design-Tool hilft bei der Erstellung hochwertiger Grafiken für jeden Zweck, einschließlich Illustrationen und fotorealistischer Bilder. 🖼️

Geben Sie Ihre Eingabeaufforderung ein oder laden Sie ein Foto hoch, und wählen Sie dann den gewünschten Stil und die gewünschte Größe. DreamStudio arbeitet sofort und erstellt mehrere Varianten Ihrer Vision. Das tool merkt sich Ihre Historie, so dass Sie alle Ihre Erstellungen nachverfolgen und später wieder aufrufen können.

Wenn Sie Änderungen an einem Bild vornehmen müssen, wenden Sie sich an den Editor. Es handelt sich um einen unendlichen Workspace mit Ebenen, in dem Sie einzelne Elemente Ihres Meisterwerks hinzufügen, entfernen und verändern können. Sie können auch die Auflösung Ihrer Bilder in Sekundenschnelle verbessern!

DreamStudio beste Features

Umfangreiche Features zur Bearbeitung ermöglichen es Ihnen, Ihre Bilder zu verbessern, zu erweitern oder anderweitig zu verändern

Mit dem Prompt-Speicher können Sie zu früheren Prompts zurückkehren und diese verbessern, um Bilder zu erstellen

API-Integration bringt die Diffusionsmodelle in Ihre bestehenden Tools und Ihren Workspace

Es können bis zu 10 Bilder auf der Grundlage einer einzigen Eingabeaufforderung erstellt werden

DreamStudio Beschränkungen

Wenn Sie sich nach der Verwendung der kostenlosen Version anmelden, wird Ihr Prompt-Speicher zurückgesetzt und Sie müssen von vorne beginnen

Es bietet weniger Voreinstellungen als die meisten Stable Diffusion-Alternativen auf dieser Liste und erfordert eine umfangreichere Einrichtung

DreamStudio Preise

$1,18 pro 100 Guthaben für die Erzeugung

DreamStudio Bewertungen und Rezensionen

G2: noch keine Bewertungen

Capterra: noch keine Bewertungen

7. CLIP

über CLIP OpenAI hat das Beste aus ChatGPT und Dall-E 2 kombiniert, um CLIP zu erstellen. Im Gegensatz zu anderen Tools auf dieser Liste kann CLIP von natürlicher Sprache lernen, um bessere, umfassendere Bilder zu erstellen. Mit anderen Worten, es ist nicht nur ein KI-Bildgenerator wie Stable Diffusion; es ist ein Tool, das es Computern ermöglicht, das Internet wirklich zu "sehen" und als Ergebnis bessere Kunstwerke zu erstellen.

CLIP beste Features

Sein umfassendes neuronales Netzwerk schafft eine vollständigere Datenbank als andere Optionen, aus der man schöpfen kann

Die Integration mit ChatGPT und Dall-E 2 nutzt die bestehende marktführende Technologie

Es bietet eine exponentiell größere Bilddatenbank mit etwa 400 Millionen Bildern, auf die zurückgegriffen werden kann

CLIP Limits

CLIP ist kein echter Bildgenerator und daher viel komplexer als die meisten Optionen auf dieser Liste

Die Nutzung ist nur für ausgewählte Benutzer möglich, da OpenAI das Modell noch verfeinert

CLIP-Preise

OpenAI hat noch keine Preise genannt

CLIP Bewertungen und Rezensionen

G2: noch keine Bewertungen

Capterra: noch keine Bewertungen

8. Spielplatz KI

Über Spielplatz KI Stable Diffusion eignet sich hervorragend für die Erstellung von Bildern, während Playground KI sich als automatisierter Editor für Bilder auszeichnet. Es gibt zwar eine generelle Möglichkeit zur Erstellung von Originalbildern, aber die Features, die dieses Programm zu einer der besten Stable Diffusion-Alternativen machen, konzentrieren sich auf die Modifizierung Ihrer vorhandenen Bilder.

Playground AI beste Features

Es bietet die Möglichkeit, textbasierte Bearbeitungsaufforderungen zu verwenden, indem Sie einen Bildabschnitt markieren und dann schreiben, wie die App diesen Abschnitt bearbeiten soll

Ausschluss-Eingabeaufforderungen ermöglichen es Ihnen, unerwünschte Elemente aus dem Bild zu entfernen

Mit der Bearbeitung gemischter Bilder können Sie mehrere vorhandene Bilder zu einer neuen, originellen Erstellung kombinieren

Das Moodboard Feature ermöglicht die einfache Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei der Erstellung einer größeren visuellen Leinwand

Playground KI Limits

Die Möglichkeiten zur Erstellung von Originalbildern sind im Vergleich zu anderen Optionen begrenzt

Die kostenlose Version hat Wartezeiten während der Hauptgeschäftszeiten und Limits bei Qualität und Auflösung

Preise für Playground AI

Free

Pro: $12/Monat

Turbo: $36/Monat

Playground KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2+ Bewertungen)

Capterra: bisher keine Bewertungen

9. Synthesia

Über Synthesia Nicht alles Visuelle ist statisch. Synthesia hat sich seinen Platz auf der Liste der Stable Diffusion-Alternativen verdient, weil es der beste KI-Video-Generator auf dem Markt ist. Schreiben Sie einfach einen Text, wählen Sie Ihr Bildmaterial aus, und sehen Sie zu, wie die Software ein ansprechendes Video für Ihr Publikum erstellt.

Synthesia beste Features

Passen Sie Ihr Video mit einer umfangreichen Liste von Vorlagen und 140+ virtuellen Avataren an

Die intuitive Benutzeroberfläche ähnelt Präsentations-Apps wie PowerPoint, um den Einstieg in die Nutzung des Generators zu erleichtern

Die eingebauten Features für die Zusammenarbeit ermöglichen Ihnen und Ihrem Team eine effektive Zusammenarbeit

Es handelt sich um eine browserbasierte App, mit der Sie von jedem Gerät aus dynamisch Videos erstellen können

Synthesia Einschränkungen

Die KI-Stimmen können synthetisch klingen und sind nicht so authentisch wie ein echter Voiceover

Es kann schwierig sein, die KI-Stimme auf die korrekte Aussprache einiger ungewöhnlicher Wörter zu trainieren

Synthesia Preise

Privatperson: $22,50/Monat

Unternehmen: Preise auf Anfrage

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Die oben genannten Tools mögen großartig bei der Erstellung von KI-Bildern sein, aber sie sind nicht die einzige Spielwiese für die Verarbeitung natürlicher Sprache, die es gibt. KI hat Einzug gehalten in die Welt der projektmanagement im Bereich Design plattformen, mit einer Vielzahl von KI-Tools für das Projektmanagement die für moderne Organisationen verfügbar sind.

Diese Tools, mit ClickUp an der Spitze, haben das Potenzial, Ihr Unternehmen zu verändern prozess-Effizienz und erstellen Sie dynamisch überzeugende Marketingtexte und vieles mehr.

ClickUp

Verwalten Sie alle Aspekte der Ideenfindung, Erstellung und Nutzung von KI-generierten Medien mit den Tools, Vorlagen und Projektmanagement-Features von ClickUp

Betrachten Sie ClickUp nicht nur als ein Projektmanagement tool. Betrachten Sie es als eine umfassende Produktivitätssuite, abgeschlossen mit den KI-Tools die Sie benötigen, um Ihre Arbeit mit wenigen Klicks zu verändern. ClickUp AI kann ihren Workflow optimieren in vielerlei Hinsicht. Es kann Ihnen dabei helfen:

Inhalte und Texte für jedes Thema zu erstellen, einschließlich E-Mails, Beiträge für soziale Medien und andere Marketingmaterialien

Zusammenfassen und dynamisches Generieren von Schritten aus Dokumenten beliebiger Größe

Aktionsschritte in Aufgaben umzuwandeln, die sich in Ihr Gesamtkonzept einfügenprojekt Plan* Überprüfen Sie Ihre Rechtschreibung und Grammatik, um sicherzustellen, dass alles, was Sie senden, korrekt ist

Einfach ausgedrückt, es ist eine der besten KI-Marketing-Tools sie finden können. Durch einfache Eingaben in natürlicher Sprache ermöglicht das fein abgestimmte Modell von ClickUp Ihnen und Ihrem Team, besser, intelligenter und effizienter zu arbeiten.

ClickUp beste Features

Blitzschnelle Generierung von Inhalten durch vortrainierte KI-Modelle innerhalb der Plattform

Sie können bestehende Marketingtexte so umgestalten, dass sie direkter, prägnanter und zielgruppenorientierter sind

Sie können Zusammenfassungen generieren undelemente der Aktion basierend auf langen Dokumenten für Meetings, Projekte und mehr

Integrierte Projektmanagement-Features ermöglichen es Ihnen, vom KI-Tool direkt in Ihren täglichen Workflow zu wechseln

ClickUp Limitierungen

Es ist kein KI-Bildgenerator; es nutzt seine KI-Modelle nur für textbasierte Funktionen

Die kostenlose Version enthält keine KI-Features in der Software

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp AI kann in allen kostenpflichtigen Plänen zum Preis von 5 $ pro Workspace-Mitglied und internem Gast pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Stable Diffusion mag eine beliebte Option sein, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, KI-Kunst zu erzeugen. Zahlreiche Alternativen zu Stable Diffusion können Ihnen helfen, KI in Ihren kreativen Prozess einzubinden und die neuesten KI-Kunstmodelle zu nutzen, um Bilder zu erstellen, die Ihr Publikum lieben wird.

Und das, bevor wir uns mit den Möglichkeiten befassen, die Sie entdecken werden, wenn Sie Ihre KI-Integrationen über die Text-zu-Bild-KI hinaus nutzen.

ClickUp ist kein Ersteller von Bildern; es ist ein Projektmanagement der nächsten Generation und produktivität tool das die perfekte Ergänzung für Ihr Team sein könnte. Das Beste daran ist, dass die einführenden Pläne völlig kostenlos sind, damit Sie das Tool neben Ihren bevorzugten Alternativen zu Stable Diffusion ausprobieren können.

Worauf warten Sie also noch? Erstellen Sie Ihr kostenloses ClickUp Konto und beginnen Sie noch heute!