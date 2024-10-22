أفضل 10 أدوات تسويق عقاري للوكلاء في عام 2025

مع 97% من المشترين يتجهون إلى الإنترنت عند البحث عن منزل، فقد ولّت أيام الاعتماد على المنازل المفتوحة واللافتات المبهرجة في الفناء لإتمام الصفقة. لحسن الحظ، ليس عليك أن تكون خبيراً في التسويق الرقمي لتبقى على اطلاع على هذه الاتجاهات الجديدة. 🧙

بفضل برامج التسويق العقاري المبتكرة، يمكنك بسهولة تنسيق جميع أنشطتك التسويقية وتحسينها. هذه المنصات تفعل المعجزات لتعزيز ظهور قوائمك وجذب العملاء المحتملين المؤهلين وإتمام الصفقات المربحة في نهاية المطاف.

سنعرفك على أفضل 10 أدوات تسويق عقاري في عام 2024، والتي تم اختيارها بعناية بناءً على سمعتها وتنوع ميزاتها ومراجعات المستخدمين الإيجابية وقدرتها على تلبية الاحتياجات العامة والخاصة للوكلاء والمسوقين العقاريين.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التسويق العقاري؟

فيما يلي الصفات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار أدوات التسويق العقاري المثالية:

سهولة الاستخدام: يجب أن تتمتع أدوات التسويق العقاري بتصفح بديهي وواجهة سهلة الاستخدام لتقليل منحنى التعلم ووقت الاعتماد مجموعة متنوعة من الميزات وخيارات التخصيص: يجب أن تسهل إدارة القوائم، وتوليد العملاء المحتملين، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء الجولات الافتراضية. كما يجب أن تكون الأدوات قابلة للتخصيص بسهولة من أجل تعكس هوية علامتك التجارية والجمهور المستهدف قدرات التكامل: يجب أن تتكامل الأداة مع تلك التي تستخدمها بالفعل، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق الرقمي مثل منصات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ميزة التحليلات وإعداد التقارير: يجب أن تسمح لك بمراقبة حركة المرور على الموقع الإلكتروني بفعالية وتتبع أداء استراتيجية وحملات التسويق العقاري الخاصة بك التسعير وقابلية التوسع: يجب ألا يكون هناك أي تكاليف خفية أو رسوم إضافية. يجب أن تكون الأسعار شفافة وقابلة للتطوير لتلبية احتياجاتك المتطورة الدعم والتدريب: يجب أن يكون لدى الشركة التي تقف وراء أداة التسويق العقاري دعم عملاء متجاوب ومتخصص للرد على أسئلتك أو مشكلاتك الفنية

## أفضل 10 أدوات تسويق عقاري لاستخدامها في عام 2024

يمكن أن تساعدك بعض أدوات التسويق العقاري في إدارة وتنظيم معلومات العميل وتتبع العملاء المحتملين وأتمتة التواصل في جميع المجالات. وتذهب أدوات التسويق الأخرى إلى أبعد من ذلك من خلال مساعدة الوكلاء العقاريين في الترويج لقوائم العقارات وإنشاء مواقع إلكترونية جذابة أو ملفات تعريف جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي أو جولات افتراضية غامرة للعقارات.

أياً كان اختيارك، يمكن للأدوات التي نقدمها أدناه أن تساعدك في

/blog?p=65496 زيادة مبيعاتك

وتوفير ميزة على منافسيك.

1. ClickUp

احصل على نظرة شاملة على مشروعك العقاري مع ClickUp

إذا كنت جزءًا من

/blog?p=64565 فريق تسويق

فأنت على موعد مع المتعة. عروض ClickUp ميزات متنوعة مثالية للتخطيط والتعاون والتنفيذ وتتبع أداء حملاتك ومشاريعك - خاصةً للشركات العقارية!

ميزة رائعة أخرى يحبها المسوقون تمامًا: قوالب ClickUp والتي تمنح وكلاء العقارات السبق في أي مشروع يعملون عليه، مما يوفر وقتًا ثمينًا في هذه العملية. ⏳

قم بتبسيط جهود التسويق العقاري الخاصة بك باستخدام قالب ClickUp

قالب قالب ClickUp للتسويق العقاري مصمم خصيصًا ل الفرق العقارية الذين يرغبون في زيادة ظهور قوائمهم على الإنترنت. يمكنك بسهولة اختيار خطط التسويق والقنوات، قم بتعيين إرشادات العلامة التجارية وحتى إنشاء تقويم التسويق لتتبع جميع أنشطتك التجارية العقارية.

المكافأة:

//مدونة؟ ص=66131_661 برنامج التقويم التسويقي /%href/

!

للبدء، أضف العقار الذي تريد الترويج له إلى القالب. ستحتوي كل قائمة على مهمة منفصلة والتي يمكنك إضافة الصور والملفات إليها لتسهيل التعرف عليها.

ستحصل أيضًا على عرض شامل لجميع قوائمك المروجة! يأتي القالب مع خيارات عرض عديدة تقدم وجهات نظر ورؤى مختلفة، مثل وجود مركز قيادة التسويق الخاص بك في متناول يدك:

عرض قائمة الحملات: تجميع القوائم وفقًا لحالة محتواها الترويجي (على سبيل المثال: قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، يحتاج إلى موافقة، يحتاج إلى مراجعة، معتمد)

تتبع التقدم المحرز في العروض الترويجية للعقارات الخاصة بك مع ClickUp عرض لوحة ClickUp !

3. موفافي

التقط لقطات شاشة جذابة لممتلكاتك باستخدام Movavi عبر موفافي تشتهر Movavi بتحرير الفيديو والصور, تسجيل الشاشة وأدوات تحويل الوسائط المتعددة. تتمثل نقطة البيع الرئيسية لجميع تطبيقات Movavi في سهولة الاستخدام والواجهة البديهية، مما يجعلها في متناول المبتدئين تمامًا مع الحفاظ على الوظائف التي يحتاجها المستخدمون المتمرسون لإنشاء محتوى فيديو مذهل.

يمكن أن يكون Movavi أحد الأصول القيمة في صندوق أدوات التسويق العقاري الخاص بك. مع برنامج تحرير الفيديو الخاص به، يمكنك إنشاء جولات فيديو غامرة للعقارات، مما يتيح للمشترين المحتملين جولة افتراضية. قم بقص وقص اللقطات كما تريد واستكمل مواد الفيديو بالموسيقى والتعليقات الصوتية وتراكبات النصوص لإضفاء الحيوية على العقار على الشاشة.

يمكنك أيضًا الاستفادة من برنامج Movavi لتحرير الصور من أجل العرض الافتراضي - من المؤكد أنه سيزيد من توليد العملاء المحتملين. التقط صورًا للعقارات الشاغرة واستخدم البرنامج لإضافة الأثاث والعناصر الداخلية الأخرى رقميًا، مما يساعد المشترين المحتملين على تصور كيفية استخدام المساحة.

هناك فكرة أخرى لجذب المشترين التي يتيحها محرر الفيديو في Movavi وهي إنشاء بكرات تسليط الضوء القصيرة. احصل على أكثر اللقطات المذهلة للعقار، وامزج بعض الموسيقى في الخلفية وتراكبات النصوص، واجمعها في فيديو قصير وجذاب.

شارك البكرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو أرسلها في النشرات الإخبارية وشاهد جمهورك وهو يتحول إلى عملاء محتملين.

موفافي أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام مثالية لكل من المستخدمين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء

مكتبة الفلاتر والمؤثرات الخاصة في أداة التسويق العقاري

محرر الفيديو والصور والصوت

خيارات تحويل الوسائط

التثبيت وتتبع الحركة

سهولة المشاركة والتصدير إلى العملاء المحتملين أو غيرهم من المتخصصين في مجال العقارات

قيود Movavi

تحتوي الإصدارات المجانية من منتجات Movavi علىميزات محدودة اشتكى بعض المستخدمين مننوافذ البيع المنبثقة المزعجة تسعير موفافي

محرر الفيديو : 49.95 دولار في السنة

: 49.95 دولار في السنة محرر الفيديو + حزم التأثيرات : 155.95 دولار في السنة

: 155.95 دولار في السنة جناح الفيديو + حزم التأثيرات: 237.95$/سنة (مخفضة حالياً إلى 94.95$)

*الأسعار المدرجة تشير إلى التراخيص الشخصية

تقييمات ومراجعات Movavi

Trustpilot : 4.7/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 450 مراجعة)

4. هبستاف

عبر هبستاف اكتسبت Hubstaff شهرة كبيرة بفضل مجموعة إدارة القوى العاملة التي تساعد الشركات على إدارة وتتبع أداء فرق العمل عن بُعد. ولكنها تقوم بأكثر من مجرد تتبع الوقت ومراقبة الموظفين!

هذه الأداة رائعة لإدارة المشاريع بفضل ميزات التواصل المدمجة في فريق العمل، وجدولة الموظفين، وكشوف المرتبات والفواتير، ورؤى الإنتاجية. يمكن أن يكون Hubstaff مفيداً بشكل خاص في إدارة المشاريع العقارية بما في ذلك جوانبها التسويقية

استخدم المنصة لتحديد المواعيد النهائية، وتعيين المهام، وقياس التقدم المحرز في مشاريع أعمالك العقارية.

تتيح لك إمكانيات تتبع الوقت التي توفرها المنصة قياس الوقت المستغرق في مهام مثل إنشاء المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع العملاء بدقة. يمكنك استخدام البيانات التي تم جمعها لتحديد الاختناقات وتحسين الإنتاجية في أعمالك العقارية.

باستخدام Hubstaff، يمكنك زيادة مساءلة موظفيك من وكلاء العقارات على الإنترنت، خاصة أولئك الذين يعملون عن بُعد. تضمن لك ميزات مثل مستويات النشاط ولقطات الشاشة تركيز جميع أعضاء الفريق على العمل المنتج وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

أفضل ميزات #### Hubstaff

تتبع الوقت مع الجداول الزمنية والتقارير الزمنية عبر الإنترنت

مراقبة الموظفين من خلال تتبع الموقع الجغرافي عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تحليلات القوى العاملة

إدارة المشاريع الرشيقة

التكامل مع مختلف أدوات إدارة المشاريع والمحاسبة والاتصالات وإدارة علاقات العملاء

قيود Hubstaff

مخاوف الخصوصية

عرضيتقارير الأخطاء والأعطال تسعير Hubstaff

حقل Hubstaff Field Pro : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم حقل المكتب : 12.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة : متاح عند الاتصال

وحدتي Hubstaff Time و Hubstaff Desk مجاناً مبتدئ : 5.83 دولار/شهر لكل مستخدم محترف : 8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : متاح عند الاتصال بنا



*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2 : 4.3/5 (أكثر من 400 مراجعة)

: 4.3/5 (أكثر من 400 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

5. SEMRush

عبر سمروش كانت SEMRush نجمة في عالم تحسين محركات البحث لفترة طويلة لسبب وجيه. إنها واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا على نطاق واسع لإجراء تحليل الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي وتتبع أداء الموقع الإلكتروني وتحسينه.

إذا كنت تعتمد على إنتاج المحتوى لتعزيز ظهور قوائم العقارات الخاصة بك وتوليد عملاء محتملين، فإن SEMRush يمكن أن يرتقي باستراتيجيتك إلى المستوى التالي. استخدمه لـ إلقاء نظرة على الكلمات المفتاحية الأكثر صلة في مجال العقارات وتحسين موقعك الإلكتروني العقاري ومحتواه وفقاً لذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على ما يقوم به منافسوك وتحديد المجالات التي يمكنك أن تبرز فيها عن الآخرين.

نظرًا لأن التسويق العقاري غالبًا ما يدور حول الترويج للعقارات في مناطق جغرافية محددة، فإن أدوات تحسين محركات البحث المحلية من SEMRush هي أدوات مغيِّرة لقواعد اللعبة تمامًا. يمكن أن تساعد ميزات مثل إدارة القوائم وتتبع المواقع في زيادة الظهور المحلي وتوليد المزيد من العملاء المحتملين. في النهاية، الأمر كله يتعلق بالوصول إلى الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة.

وأخيراً، فإن ميزات الإدارة الاجتماعية في SEMRush تحقق المعجزات لزيادة الوعي بعلامتك التجارية. يمكنك أتمتة وجدولة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتبع الأنشطة الاجتماعية لمنافسيك وتحليل تواجدك على منصات مثل Instagram وFacebook وLinkedIn وYoutube لتحقيق أقصى استفادة منها.

أفضل ميزات SEMRush

البحث عن الكلمات المفتاحية للعاملين في مجال العقارات

أدوات تسويق المحتوى

تحسين محركات البحث المحلية للأسواق الإقليمية

تقارير وتحليلات السوق

الإعلانات المدفوعة

قيود SEMRush

*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

SEMRush التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (1,700+ تقييم)

: 4.5/5 (1,700+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

6. أيكونوسكوير

تتبع أداء حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Iconosquare عبر أيكونوسكوير Iconosquare هي أداة رائعة للمسوقين العقاريين الذين يتطلعون إلى تعزيز لعبتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تقدم المنصة أفضل الأدوات والميزات لـ تحسين جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقياس الأداء، والتفاعل الفعال مع قاعدة المتابعين.

تتيح لك الأداة الحفاظ على وجود متسق عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال جدولة المنشورات. يمكنك أيضًا نشرها تلقائيًا على منصات متعددة في وقت واحد لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وبالحديث عن التأثير، تتيح لك Iconosquare قياسه من خلال ترسانة التحليلات القوية. تتبع المقاييس الرئيسية مثل مدى الوصول، ومرات الظهور، ونمو المتابعين، ومعدلات المشاركة للحصول على فكرة دقيقة عن أداء استراتيجيتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكنك أيضًا الحصول على معلومات قيّمة عن متابعيك، مثل معلوماتهم الديموغرافية وأنماط تفاعلهم وسلوكياتهم. تمكّنك هذه المعرفة من تكييف المحتوى الخاص بك على الإنترنت واستراتيجية التسويق الشاملة للاقتراب أكثر من متابعيك وتحويلهم في النهاية إلى عملاء محتملين وعملاء.

أفضل ميزات Iconosquare

النشر المجدول والتلقائي عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة، بما في ذلك إنستغرام وفيسبوك وتيك توك

تحليلات متقدمة ورؤى حول قاعدة المتابعين والمنافسة

تقارير مخصصة

إدارة توليد العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي والمحادثات

قيود Iconosquare

مشاكل مع النشر التلقائي لقصص إنستغرام

ميزة المحادثة كما ورد لا تدعم تويتر

تسعير Iconosquare

المحترف : 49 يورو شهريًا

: 49 يورو شهريًا متقدم : 79 يورو/شهريًا

: 79 يورو/شهريًا المؤسسة: 139 يورو/شهرياً

*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Iconosquare

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 مراجعة)

: 4.5/5 (أكثر من 100 مراجعة) Capterra: 4.4/5 (49 مراجعة)

7. ويكس

عبر تصميم محرر Wix Editor X Wix منصة ممتازة لإنشاء موقع الويب الذي طالما حلمت به. ولا يتعين عليك أن تكون عبقرياً في البرمجة أو مطور ويب متمرساً لعرض قوائمك وجذب المشترين المحتملين. فبفضل محرر السحب والإفلات، لا تحتاج سوى بضع نقرات بالماوس وقليل من الخيال لتصميم موقع ويب جذاب لعملك.

لست مضطرًا إلى إنشاء أي شيء من الصفر لأن Wix لديه مكتبة من القوالب المصممة خصيصًا لقطاع العقارات. اختر القالب الذي يناسب علامتك التجارية وهدفك، وقم بتخصيصه حسب رغبتك، وسيكون لديك صالة عرض افتراضية لقوائمك في وقت قصير!

بمجرد الانتهاء من إعداد موقعك الإلكتروني وبدء تشغيل القوائم، اجعلها أكثر جاذبية من خلال إضافة معارض صور وخرائط تفاعلية وجولات افتراضية أو تسليط الضوء على تفاصيل العقارات الرئيسية. عندما تحصل على زوار موقعك الإلكتروني، حوّلهم إلى عملاء من خلال إضافة نماذج الاتصال وأدوات التقاط العملاء المحتملين إلى موقعك الإلكتروني.

أفضل ميزات Wix

تصميم موقع إلكتروني بمحرر سحب وإفلات سهل الاستخدام

أكثر من 800 قالب موقع إلكتروني

تطبيق جوال لإنشاء وإدارة موقعك الإلكتروني

خدمات تطوير مواقع الويب الاحترافية

قيود Wix

تم الإبلاغ عنهامشكلات دعم العملاء شكاوى حولالأسعار المرتفعة ووظائف التصميم المحدودة تسعير Wix

VIP : 24.50 دولار في الشهر

: 24.50 دولار في الشهر غير محدود : 12.50 دولار/شهر

: 12.50 دولار/شهر كومبو : 8.50 دولار/شهرياً

: 8.50 دولار/شهرياً نطاق الاتصال: 4.50 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات Wix

تطبيق GetApp: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

GetApp: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

8. بوديو

بوديو مثال على المنصة

Podio عبارة عن منصة لإدارة المشاريع والتعاون يمكن أن تكون شريان حياة للمسوقين العقاريين الذين يديرون العديد من العقارات والعملاء المحتملين وأعضاء الفريق. تسمح لك المنصة بتركيز جميع أعمالك في مساحات عمل قابلة للتخصيص بشكل كبير، والتي يمكنك تخصيصها حسب احتياجاتك عن طريق إضافة مهام سير العمل والحقول وأتمتة المهام اليدوية التي تتطلب عمالة كثيفة.

للبقاء على اطلاع دائم على عملائك المحتملين، فإن Podio يضاعف من دور برنامج إدارة علاقات العملاء. يمكنك تخزين معلومات العميل و تتبع رحلة عملائك خلال مسار المبيعات، مما يضمن لك عدم تفويت أي صفقة جيدة بسبب عدم التنظيم.

التعاون أمر بالغ الأهمية لنجاح أي عمل عقاري، ويجعل Podio الأمر سهلاً من خلال توفير مركز مركزي حيث يمكن لأعضاء فريقك مشاركة المعلومات وتبادل الأفكار ومساعدة بعضهم البعض في إتمام الصفقات - كل ذلك في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Podio

إدارة المشاريع

إدارة علاقات العملاء

اجتماعي برامج الإنترانت التعاون

إدارة سير العمل

إدارة عمليات الأعمال

قيود Podio

تسعير #### بوديو

مجاناً

بالإضافة إلى 11.20 دولار شهريًا

11.20 دولار شهريًا قسط: 19.20$/شهرياً

*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Podio

G2 : 4.2/5 (أكثر من 450 مراجعة)

: 4.2/5 (أكثر من 450 مراجعة) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 300 مراجعة)

9. وركاماجيج

إدارة مشاريع التسويق العقاري الخاصة بك مع Workamajig يهدف Workamajig، المصمم خصيصًا للوكالات الإبداعية وفرق التسويق، إلى أن يكون "المتجر الشامل" لتبسيط إدارة المشاريع والموارد والإدارة المالية، بالإضافة إلى فريق العمل و

/blog?p=73306 تعاون العملاء

.

يوفر Workamajig مركزًا مركزيًا لأدوات التسويق حيث يمكن للمسوقين العقاريين تتبع العملاء المحتملين والاحتفاظ بجميع قوائم عقاراتهم,

/blog?p=56283 تقويمات المحتوى

واتصالات العملاء في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

كما يسهل البرنامج أيضًا التواصل السلس بين أعضاء الفريق، مما يلغي الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة التي لا نهاية لها ويسمح لك بالتركيز على ما هو مهم - تحقيق أهداف التسويق وتوليد العملاء المحتملين والمبيعات.

غالبًا ما تكون إدارة الموارد والإدارة المالية هي نقاط الألم لفرق التسويق الأصغر حجمًا، ويفهم مبتكرو Workamajig ذلك جيدًا. تتيح لك أدوات التسويق الخاصة به مراقبة الميزانيات والمصروفات وتحسين توليد الفواتير للحفاظ على دفاترك نظيفة.

ولمنع الاختناقات أو إهدار الموارد، يتيح لك Workamajig إدارة أعباء عمل موظفيك وتتبع مدى توافرهم. يسمح لك بتخصيص الموارد على النحو الأمثل، مما يضمن أن فريقك يعمل بكامل طاقته لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك.

أفضل ميزات Workamajig

إدارة المشاريع

تتبع الوقت والمهام

أدوات محاسبية ومالية متكاملة

برنامج استلام المشاريع

إدارة علاقات العملاء للمبيعات

أداة إدارة موارد التسويق وحركة المرور

قيود Workamajig

المشكلات المبلغ عنها معاستجابة الموقع الإلكتروني شكاوى حولواجهة مستخدم غير بديهية وإدارة المشاريع المتكاملة تسعير العملاماجيج

داخليًا : 41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الوكالة : 41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: متاح عند الاتصال

*الأسعار المدرجة صالحة للفرق التي تضم أكثر من 10 أعضاء

تقييمات ومراجعات Workamajig

G2 : 3.6/5 (أكثر من 200 مراجعة)

: 3.6/5 (أكثر من 200 مراجعة) Capterra: 3.7/5 (أكثر من 300 مراجعة)

10. باسيكامب

Basecamp مثال على المنتج

تتمثل مهمة Basecamp في مساعدة الشركات على التخلص من نهج "الأشياء المبعثرة في كل مكان". فهو يوفر منصة مركزية لإدارة ممتلكاتك العقارية

/blog?p=45808 حملات التسويق

بفعالية والتعاون مع فريقك لتحقيق الأهداف المشتركة.

استخدم أدوات التسويق الخاصة به للبقاء على رأس المبادرات التسويقية المختلفة، مثل الترويج لقوائم العقارات، وتشغيل حملات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء محتوى جذاب. أنشئ مشاريع منفصلة لكل قناة تسويقية، وأسند المهام لأعضاء فريقك، وحدد مواعيد نهائية لضمان تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

إن تكامل تقويم Basecamp مع التقويم يجعل من الصعب تفويت أي موعد مهم يتعلق بأنشطتك التسويقية. سواء كان الموعد النهائي لنشر المحتوى، أو حدثاً مفتوحاً، أو إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المنصة تقوم بإدارة وقتك بالنيابة عنك.

Basecamp أفضل الميزات

الصفحة الرئيسية: لوحة تحكم من صفحة واحدة تحتوي على مشاريعك ومهامك

المهام: لتتبع المهام والمواعيد النهائية

Campfire: دردشة جماعية مدمجة

الأبواب: للتكامل مع الأدوات والخدمات الخارجية

الجدول الزمني: نظرة عامة على الأحداث والمواعيد النهائية المهمة

قيود باسكامب #### قيود باسكامب

تسعير #### Basecamp

Basecamp : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا سنويًا أو 349 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp