أفضل 10 بدائل لـ Amazon Q في عام 2026

Amazon Q هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لمساعدة المطورين الذين يعملون في بيئات AWS، حيث تساعدهم في مهام مثل إنشاء الكود والاستفسارات المتعلقة بالسحابة. ومع ذلك، قد تكون فائدتها محدودة عندما يتجاوز عمل التطوير نطاق AWS.

وكما أشار أحد المراجعين على G2،

يكون Amazon Q Developer أقل فائدة خارج نظام AWS البيئي، كما يقدم قيمة محدودة للمشاريع غير التابعة لـ AWS أو التي تعتمد بشكل كبير على الواجهة الأمامية

بالنسبة للفرق التي تعمل على بناء تطبيقات عبر مجموعات متعددة أو تدير سير عمل تطوير أوسع نطاقًا، قد لا يكون الاعتماد على أداة تركز على AWS كافيًا.

في هذا المنشور، سنستكشف أفضل بدائل Amazon Q التي تساعدك على إدارة سير عمل التطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية في مشاريع البرمجيات الخاصة بك. 🏁

🧠 هل تعلم؟ انتشر مصطلح "خطأ الكمبيوتر " 🐞 بعد ظهور حشرة حقيقية في مختبر للكمبيوتر. في الأربعينيات من القرن الماضي، عثر فريق غريس هوبر على فراشة عالقة في جهاز Harvard Mark II، وسجلوا ذلك على أنه "أول حالة فعلية لاكتشاف خطأ"، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الاسم شائعًا للإشارة إلى الأخطاء في البرامج (والأجهزة).

أفضل بدائل Amazon Q في لمحة سريعة

لمساعدتك في تقييم خياراتك بشكل أسرع، يقارن الجدول أدناه أفضل بدائل Amazon Q بناءً على الميزات الأساسية والأسعار.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة المهام في الوقت الفعلي، وتخطيط السباقات، وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain، وأتمتة سير العمل باستخدام Automations و AI Super Agents مساحة عمل شاملة للذكاء الاصطناعي لإدارة سير عمل تطوير البرمجيات والمهام والتوثيق والتعاون والأتمتة للشركات الناشئة والفرق متوسطة الحجم والمؤسسات مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خيارات التخصيص للمؤسسات Microsoft Copilot المساعدة بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات Microsoft 365، والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر بيانات المؤسسة، وGitHub Copilot لإكمال الكود المضمن وتوليد الوظائف، وتوليد المحتوى، وإنشاء التطبيقات داخل أدوات Microsoft المؤسسات التي تستخدم بالفعل Microsoft 365 و GitHub و Azure وترغب في دمج المساعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في أدوات الإنتاجية والتطوير تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 25 دولارًا. 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Cursor محرر أكواد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومبني على VS Code، والبرمجة التخاطبية باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية، وأنماط التفاعل Agent/Manual/Ask، واختيار النموذج باستخدام BYOK، ووكلاء الخلفية لمهام مثل إنشاء الفروع وطلبات السحب المطورون الذين يرغبون في بيئة برمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي مع تفاعل أعمق مع قاعدة الكود وأتمتة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Tabnine إكمال كود الذكاء الاصطناعي المدمج داخل بيئات تطوير البرامج (IDE)، ومحرك سياق المؤسسة الذي يتكيف مع قاعدة الكود والمعايير الخاصة بك، وسياسات الترميز القائمة على القواعد، وتوليد الكود والتحقق من صحته باستخدام Jira، وعمليات النشر الآمنة بما في ذلك البيئات المحلية والبيئات المعزولة القطاعات الخاضعة للتنظيم التي ترغب في إكمال أكواد الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومصمم خصيصًا لتناسب قاعدة الأكواد الداخلية وممارسات التطوير الخاصة بها تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا للمستخدم شهريًا IBM Watsonx Code Assistant إنشاء وتحويل الكود المخصص للمؤسسات، ودعم تحديث لغة COBOL إلى Java، وإنشاء نصوص برمجية لأتمتة تكنولوجيا المعلومات لـ Ansible و Red Hat OpenShift، وفحص تشابه الكود لتحديد مخاطر الترخيص، وضوابط أمان على مستوى المؤسسات فرق المؤسسات التي تعمل على تحديث الأنظمة القديمة وقواعد البيانات البرمجية الكبيرة، خاصة تلك التي تستخدم لغات برمجة قديمة أو سير عمل معقد لأتمتة تكنولوجيا المعلومات أسعار مخصصة Moveworks محرك استدلال وكيل يقوم بتنفيذ مهام العمل متعددة الخطوات، والبحث المؤسسي وتنفيذ المهام في واجهة واحدة، وأتمتة طلبات الخدمة وإدارة الوصول، ومساعد متعدد اللغات متاح عبر الدردشة والمتصفحات والشبكات الداخلية وبوابات الخدمة فرق المؤسسات التي ترغب في الحصول على مساعد ذكاء اصطناعي لأتمتة دعم تكنولوجيا المعلومات وطلبات خدمة الموظفين وسير العمل الداخلي عبر تطبيقات الأعمال أسعار مخصصة Kore.ai وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصة أتمتة سير العمل، والبحث المؤسسي المدفوع بالوكلاء عبر البيانات المنظمة وغير المنظمة، ومنشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي مع أدوات بدون كود أو كود محدود، وتنسيق الوكلاء المتعددين، والتكامل مع أدوات التعاون مثل Teams و Slack المؤسسات التي تعمل على إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير عمل المؤسسة والوصول إلى المعرفة وعمليات الخدمات الداخلية أسعار مخصصة Qodo منصة مراجعة الكود المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع محرك سياق المستودع، والكشف الآلي عن الأخطاء والتحقق منها، وفرض معايير الترميز من خلال قواعد الحوكمة، وتكامل CI/CD وGit لسير عمل مراجعة الكود الآلي فرق التطوير التي ترغب في مراجعة الكود تلقائيًا، واكتشاف الأخطاء، وضمان جودة الكود عبر قواعد بيانات كبيرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 38 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا ChatGPT Enterprise الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة للاستدلال والبحث والكتابة والبرمجة، وإنشاء GPT مخصص لسير العمل الداخلي، والتكامل مع أدوات مثل GitHub وSharePoint وGoogle Drive، وأمان على مستوى المؤسسات وضوابط إدارية الشركات التي تبحث عن مساعد ذكاء اصطناعي متعدد الأغراض للبحث والمساعدة في البرمجة والتوثيق ومهام الإنتاجية أسعار مخصصة Windsurf بيئة برمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع وكيل Cascade لمهام التطوير خطوة بخطوة، وSupercomplete لتوليد كتل كود أكبر، وذاكرة ذكاء اصطناعي دائمة لسياق المشروع، وبحث مدمج في الويب والوثائق للمساعدة في البرمجة المطورون الذين يرغبون في بيئة برمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي مع وكلاء يساعدون في إنشاء وتحسين الكود عبر المشاريع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا

لماذا تختار بدائل Amazon Q؟

في حين يقدم Amazon Q إمكانيات مفيدة للمطورين الذين يعملون ضمن منظومة AWS، تبحث العديد من فرق التطوير عن بدائل تدعم عمليات هندسية أوسع نطاقًا أو توفر إمكانيات الذكاء الاصطناعي خارج نطاق البيئات التي تركز على AWS.

فيما يلي بعض الميزات التي يجب البحث عنها عند تقييم بدائل Amazon Q:

دعم شامل لسير عمل التطوير: يساعد في إدارة كل شيء بدءًا من التخطيط وتتبع السبرينت وصولًا إلى الأتمتة والبرمجة ضمن منصة واحدة

التعاون بين الفرق: يتيح لمديري المنتجات والمطورين العمل من نفس مساحة العمل مع مهام ومناقشات مشتركة

مساعدة الذكاء الاصطناعي تتجاوز تطوير السحابة : تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الوثائق وتلخيص المناقشات والإجابة على أسئلة المشروع والمساعدة في مهام التطوير عبر مساحة العمل بأكملها

أتمتة سير العمل والوكلاء الذكيون: تعمل على أتمتة مهام التطوير المتكررة مثل تصنيف الأخطاء وتوجيه المهام وتحديثات الحالة وتنسيق المراجعة

تكامل مرن مع الأدوات الحالية: يربط بيئة التطوير الخاصة بك بأدوات مثل مستودعات Git وأنظمة التوثيق

المعرفة الموحدة وسياق المشروع: تتيح لك الوصول إلى المهام والوثائق والمحادثات وتحديثات المشروع في مساحة عمل واحدة قابلة للبحث لتقليل الحاجة إلى التبديل بين السياقات

📮 نظرة ثاقبة من ClickUp: يعتمد 62% من المشاركين في استطلاعنا على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة لديهم وقدراتهم المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتهم الكبيرة عبر مختلف الأدوار والقطاعات. ومع ذلك، إذا اضطر المستخدم إلى الانتقال إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل بين الأوضاع وتكاليف تغيير السياق المرتبطة بذلك تتراكم بمرور الوقت. لكن الأمر يختلف مع ClickUp Brain. فهي موجودة مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، وتعرف ما الذي تعمل عليه، وتستطيع فهم المطالبات النصية العادية، وتقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

أفضل بدائل Amazon Q التي يمكنك استخدامها

الآن، دعونا نستكشف أفضل بدائل Amazon Q، إلى جانب ميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها وتقييماتها وتعليقاتها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العمل الموحدة مع سياق مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر سير عمل التطوير)

نادرًا ما يتم تطوير البرمجيات باستخدام أداة واحدة. فأنت تتتبع المهام في نظام لإدارة المشاريع، وتكتب الوثائق في مكان آخر، وتتعاون عبر تطبيقات الدردشة، وتعتمد على أدوات ذكاء اصطناعي منفصلة لدعم البرمجة.

قد يؤدي التبديل المستمر بين هذه الأدوات إلى إبطاء عملية التطوير ويجعل من الصعب على الفرق الحفاظ على التنسيق فيما بينها. يعالج ClickUp هذه المشكلة من خلال الجمع بين المهام والوثائق والتعاون وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي مخصصة لفرق البرمجيات.

دعونا نستكشف كيف تساعد منصة تطوير البرمجيات ClickUp الفرق على دمج سير عمل التطوير في مساحة عمل واحدة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

حوّل أفكار المنتجات إلى مهام تطوير قابلة للتتبع

عندما تخطط لإصدارك التالي، عادةً ما تقسم متطلبات المنتج إلى مهام جاهزة للسبرينت لتوزيع العمل وتتبع الأخطاء فور ظهورها. باستخدام مهام ClickUp، يمكنك إدارة كل هذا في مكان واحد.

أنشئ مهام للميزات أو التحسينات، وقم بتعيينها للمطورين المناسبين، وحدد مواعيد التسليم، واحتفظ بالوثائق والتحديثات مباشرةً داخل المهمة.

خطط لسباقات السرعة، وقم بتوزيع المهام، وتابع التقدم المحرز في مكان واحد باستخدام ClickUp Tasks المصمم لفرق البرمجيات الحديثة

مع تقدم عملية التطوير، يمكنك تنظيم المهام المتأخرة وتتبع التبعيات باستخدام أكثر من 15 عرضًا مخصصًا. قم بالتبديل بين لوحات السبرينت ومخططات جانت أو عروض حجم العمل لإدارة المهام بالشكل الذي يناسب سير عمل فريقك مع الحفاظ على ارتباط كل مهمة بدورة الإصدار الأكبر.

💡 نصيحة للمحترفين: بدلاً من البحث عن تفاصيل الأخطاء عبر الدردشات ورسائل البريد الإلكتروني، استخدم نماذج ClickUp لتسجيل تقارير الأخطاء أو طلبات الميزات وتحويلها مباشرةً إلى مهام ClickUp. بفضل المنطق الشرطي، يطرح النموذج أسئلة متابعة بناءً على كل إجابة، مما يساعدك على جمع التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها المطورون لنقل المشكلات إلى قائمة المهام المتأخرة بشكل أسرع. سجل تقارير الأخطاء وطلبات الميزات على الفور وحوّلها إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام نماذج ClickUp

احصل على إجابات فورية وقم بإنشاء المحتوى

يولد عمل التطوير تدفقًا مستمرًا من المعلومات، بدءًا من مناقشات السبرينت والوثائق الفنية وصولاً إلى تحديثات المهام وقرارات المشروع. يساعدك ClickUp Brain، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج، على استرجاع المعلومات وإنشاء المحتوى دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

مع ClickUp Brain، يمكنك:

لخص تحديثات السبرينت ومحادثات المهام لفهم التقدم المحرز بسرعة

اطرح أسئلة باللغة الطبيعية مثل "ما هي العوائق التي تؤثر على هذا السباق؟" واحصل على إجابات فورية من المهام والمناقشات

قم بصياغة مقتطفات من الكود، وشرح الخوارزميات المعقدة، وإعادة هيكلة تحسينات الكود لدعم مهام تطوير البرمجيات

قم بصياغة ملاحظات هندسية أو إصدار وثائق فنية باستخدام سياق المشروع الحالي

احصل على اقتراحات للكود في الوقت الفعلي واكتشف رؤى التطوير على الفور مع ClickUp Brain

كما يمكنك ترجمة الكود بين لغات البرمجة باستخدام ClickUp Brain، مما يسهل تكييف التطبيقات الحالية مع مجموعات التقنيات المختلفة.

ترجم الكود بين لغات البرمجة بشكل أسرع باستخدام ClickUp Brain

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي المخصص لفرق البرمجيات يفهم سياق مساحة العمل الخاصة بك، فإنك تقضي وقتًا أقل في البحث عبر المحادثات أو الوثائق، وتخصص وقتًا أطول للتركيز على أعمال التطوير.

💟 مكافأة: هل تريد الارتقاء بإنتاجية الذكاء الاصطناعي إلى مستويات أعلى؟ ClickUp Brain MAX هو رفيق سطح مكتب يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقضي على تشتت الذكاء الاصطناعي من خلال توحيد الذكاء الاصطناعي والبحث والأتمتة عبر جميع أدوات العمل الخاصة بك. تربط هذه الأداة مساحة عمل ClickUp والتطبيقات المرتبطة بها والبحث على الويب لتقديم مساعدة قائمة على الذكاء الاصطناعي تتناسب تمامًا مع السياق. يجمع Brain MAX بين العديد من القدرات القوية في مكان واحد: قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT وClaude وGemini بناءً على المهمة

احصل على إجابات سياقية من بيانات عملك، وليس مجرد نتائج عامة من الويب

ابحث في جميع تطبيقات العمل الخاصة بك، بما في ذلك ClickUp وGoogle Drive وGitHub وFigma

استخدم الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على الصوت أولاً مع ميزة Talk-to-Text لإملاء الأفكار أو تعيين المهام أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو تلخيص الاجتماعات بشكل أسرع اطرح أسئلة حول مشاريعك، وقم بإنشاء الوثائق، واعمل بسرعة أكبر مع ClickUp BrainMAX

تتعامل أتمتة ClickUp مع سير العمل القائم على القواعد الذي يتكرر طوال دورات التطوير. على سبيل المثال، عند الإبلاغ عن خطأ، يمكنها إنشاء مهمة تلقائيًا، وتعيينها إلى زميل الفريق المناسب، وتطبيق العلامات، ونقلها إلى قائمة انتظار فرز الأخطاء. وعندما يكون طلب السحب جاهزًا للمراجعة، يمكن للنظام إخطار المراجعين وتشغيل الخطوة التالية في سير عمل السبرينت

حافظ على سير عمل التطوير بشكل تلقائي من خلال تشغيل الإجراءات باستخدام ClickUp Automations

يذهب ClickUp Super Agents إلى أبعد من ذلك بإضافة الذكاء إلى سير العمل هذا. فبدلاً من مجرد اتباع القواعد، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين للبرمجة مراقبة النشاط عبر المهام والمحادثات للإجابة على الأسئلة وتنسيق الإجراءات عبر المشاريع.

أتمتة تحديثات حالة المشروع باستخدام ClickUp Super Agents

سد الفجوة بين التخطيط والبرمجة

وراء كل ميزة جديدة أو إصلاح لخلل تقني توجد مهمة تنتظر التنفيذ. وفي سير العمل الصحيح، يمكن لهذه المهمة أن تنتقل من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ.

يعمل ClickUp CodeGen Agent كزميل مطور بالذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء الكود والإجابة على أسئلة البرمجة باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك. بدلاً من التبديل بين أداة إدارة المشاريع ومساعدي البرمجة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تفويض مهام التطوير مباشرة من ClickUp.

حوّل أفكار الميزات وتقارير الأخطاء إلى كود فعال بشكل أسرع باستخدام ClickUp CodeGen Agents

على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهمة إلى وكيل CodeGen أو ذكرها في تعليق لتشغيل الإجراءات المتعلقة بالكود. يمكن للوكيل المساعدة في تحسين الكود ودعم أعمال التطوير بينما يقوم فريقك بمراجعة النتائج ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

🏁 البدء السريع: يمكنك تشغيل CodeGen بثلاث طرق بسيطة: قم بتعيين مهمة إلى CodeGen لتشغيل الوكيل والسماح له بالبدء في العمل على التنفيذ

@mention CodeGen في تعليقات المهام لطلب المساعدة في مهام البرمجة أو الأسئلة المتعلقة بالبرمجة

استخدم الأتمتة لتفويض المهام إلى CodeGen عند استيفاء شروط معينة في سير العمل. ملاحظة: وكلاء CodeGen ليسوا مكلفين تقليديين. يؤدي تعيين مهمة إلى تحفيز الوكيل على العمل، بينما يظل زميل الفريق البشري مسؤولاً عن مراجعة العمل وإتمامه.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة المحادثات والعمل الجماعي: تواصل مع فريقك وحوّل اجتماعات الـ"ستاند أب" أو سلاسل المناقشات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام تواصل مع فريقك وحوّل اجتماعات الـ"ستاند أب" أو سلاسل المناقشات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Chat

مركزية وثائق الهندسة : قم بتخزين وثائق متطلبات المنتج (PRD) والمواصفات وإجراءات التشغيل القياسية (SOP) في مساحة عمل قابلة للبحث وحافظ على ارتباطها بأعمال التطوير باستخدام : قم بتخزين وثائق متطلبات المنتج (PRD) والمواصفات وإجراءات التشغيل القياسية (SOP) في مساحة عمل قابلة للبحث وحافظ على ارتباطها بأعمال التطوير باستخدام ClickUp Docs

مراقبة أداء السبرينت: تتبع السرعة والإصدارات والسبرينتات وتقدم إصلاح الأخطاء من خلال رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تتبع السرعة والإصدارات والسبرينتات وتقدم إصلاح الأخطاء من خلال رؤى في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

التقاط رؤى الاجتماعات تلقائيًا: سجل اجتماعات الوقوف والاجتماعات الاستعادية، ووثق القرارات الرئيسية، وتابع الخطوات التالية باستخدام سجل اجتماعات الوقوف والاجتماعات الاستعادية، ووثق القرارات الرئيسية، وتابع الخطوات التالية باستخدام ClickUp AI Notetaker المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تصور وتخطيط سير العمل: قم بتبادل الأفكار على لوحات رقمية وحوّلها إلى مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً باستخدام قم بتبادل الأفكار على لوحات رقمية وحوّلها إلى مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً باستخدام ClickUp Whiteboards

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتعرف على المنصة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 11,160 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,540 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

تعجبني واجهة المستخدم؛ فهي منصة معيارية. تساعد مديري المنتجات على تنظيم السباقات وتوزيع المهام على أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. كما تساعد في تتبع تقدم المشروع والأهداف والإنجازات. وتأتي مزودة بدمج أدوات CI/CD مثل GitHub و GitLab.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: حتى مع صعود الذكاء الاصطناعي في مجال التطوير، لا يزال السياق يمثل تحديًا. يقول حوالي 65% من المطورين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإعادة هيكلة الكود، وحوالي 60% ممن يستخدمونه لاختبار الكود أو كتابته أو مراجعته، إن مساعدي البرمجة المدعومين بالذكاء الاصطناعي لا يزالون يغفلون سياقات مهمة.

عبر Microsoft Copilot

إذا كنت تستخدم Microsoft 365 أو GitHub أو Windows أو Azure بالفعل، فإن Microsoft Copilot يعمل مباشرة داخل تلك البيئات. يمكنك استخدامه داخل Word وExcel وOutlook وTeams وأدوات التطوير لتلخيص المحادثات وتحليل البيانات دون مغادرة التطبيق.

من خلال GitHub Copilot، تحصل على تحويلات للكود تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي داخل بيئة تطويرك المتكاملة (IDE)، بما في ذلك الإكمال المباشر وإنشاء الوظائف. يتوافق هذا الإعداد جيدًا مع سير عمل التطوير المستند إلى GitHub، في حين أن ميزات المطور في Amazon Q أكثر تكاملاً مع خدمات AWS الأخرى.

تعمل الأداة ضمن إطار عمل الأمان والهوية الخاص بشركة Microsoft، مثل Azure Active Directory وضوابط الوصول القائمة على الأدوار. بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد البنية التحتية الموحدة من Microsoft، يمكن إدارة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وإدارته من خلال الأنظمة الحالية.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

قم بإنشاء المحتوى بسرعة عن طريق تحويل الأفكار إلى مستندات مصممة أو مقاطع فيديو أو بودكاست أو استطلاعات باستخدام المطالبات أو مجموعة العلامة التجارية لشركتك

أنشئ تطبيقات مخصصة في دقائق لتبسيط المهام باستخدام بيانات عملك، وقم بإنشاء أدوات جاهزة للاستخدام وسهلة المشاركة مع فريقك

تواصل مع زملائك بكفاءة باستخدام People Agent لتحديد موقع أعضاء الفريق حسب الدور أو المهارات وتحديد المتعاونين الرئيسيين

قيود Microsoft Copilot

يعد التكامل العميق مع نظام Microsoft مفيدًا، ولكنه قد يبدو أيضًا مقيدًا للفرق التي تعمل عبر منصات متعددة

قد تصبح الردود عامة في السيناريوهات المعقدة التي تنطوي على سياق طويل أو استدلال متعدد المستويات

أسعار Microsoft Copilot

فردي

Microsoft 365 Personal: 9.99 دولار شهريًا

Microsoft 365 Family: 12.99 دولارًا شهريًا

Microsoft 365 Premium: 19.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2: 4.5/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Microsoft Copilot؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

أكثر ما أستمتع به في استخدام Copilot يوميًا هو مدى جودة تكامله المباشر مع بيئة تطوير البرامج (IDE) وسير عمل البرمجة لدي. من السهل قبول أو رفض الاقتراحات المضمنة، وتبدو واجهة المستخدم بشكل عام طبيعية وغير مزعجة. الأمر أشبه بوجود مساعد صامت بجانبي، جاهز للمساعدة عندما أحتاج إليه، دون الحاجة إلى تغيير سير عملي المعتاد.

3. Cursor (الأفضل للبرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل بيئة التطوير)

عبر Cursor

Cursor هو محرر أكواد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومبني على Visual Studio Code. يدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في بيئة التطوير، مما يتيح لك كتابة الأكواد وتصحيحها باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية.

يدعم الدردشة المدمجة المحادثات متعددة الأدوار ويقبل إدخال الصور، مما قد يساعد عند العمل على مشاريع غير مألوفة أو معقدة. مقارنةً بموقع Amazon Q الأوسع نطاقًا كمساعد مؤسسي، يركز Cursor بشكل خاص على مهام البرمجة العملية.

هناك ثلاثة أوضاع للتفاعل. في وضع "الوكيل" (Agent)، يمكن للذكاء الاصطناعي قراءة وتعديل الكود عبر ملفات متعددة. في الوضع اليدوي (Manual)، يقترح التغييرات لتقوم بمراجعتها قبل تطبيقها. أما وضع "الاستفسار" (Ask) فهو للقراءة فقط، ويهدف إلى فهم الكود أو استكشافه دون إجراء تعديلات.

يعد نموذج الاستقلالية على مستوى الملف والتحرير الخاضع للرقابة هذا أكثر تفصيلاً من نهج المساعدة التخاطبية العام الذي تتبعه Amazon Q.

أفضل ميزات Cursor

أشر إلى سياق محدد باستخدام @references لتوجيه الذكاء الاصطناعي إلى الملفات المحددة أو المحادثات السابقة والحفاظ على اتساق الردود

اختر نموذج اللغة المفضل لديك، مثل GPT-4o أو Claude 3 أو غيرهما، واستخدم مفتاح API الخاص بك (BYOK) لتحكم أكبر في الاستخدام والتكوين

قم بتشغيل وكلاء في الخلفية لأتمتة سير العمل مثل إنشاء فروع GitHub وفتح طلبات السحب بأقل تدخل يدوي ممكن

قيود المؤشر

قد تقدم أحيانًا اقتراحات غير صحيحة أو مفرطة في الثقة، خاصة عند التعامل مع منطق معقد أو سيناريوهات الحالات الاستثنائية

أسعار Cursor

الخطط الفردية:

Hobby: مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

Pro+: 60 دولارًا شهريًا

Ultra: 200 دولار شهريًا

خطط الأعمال:

الفرق: 40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cursor

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Cursor؟

هذا ما شاركه أحد المستخدمين من تجربته:

بعد شهرين من استخدام CursorAI يوميًا، يمكنني القول بثقة: إنها تستحق العناء تمامًا إذا تعاملت معها كأداة، وإذا كنت تعرف ما تفعله. بدون CursorAI: يستغرق مشروع MVP أسبوعًا. مع CursorAI: يستغرق نفس المشروع يومًا واحدًا، مع كود أنظف وبنية أفضل.

📮 ClickUp Insight: بينما يعمل 34% من المستخدمين بثقة تامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، تتبنى مجموعة أكبر قليلاً (38%) نهج "الثقة مع التحقق". غالبًا ما تنطوي الأداة المستقلة التي لا تعرف سياق عملك على مخاطر أعلى في توليد ردود غير دقيقة أو غير مرضية. لهذا السبب قمنا بتطوير ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الذي يربط بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون عبر مساحة العمل الخاصة بك ويدمج أدوات الجهات الخارجية. احصل على ردود سياقية دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات واستمتع بزيادة في كفاءة العمل بمقدار 2 إلى 3 أضعاف، تمامًا مثل عملائنا في Seequent.

4. Tabnine (الأفضل لإكمال كود الذكاء الاصطناعي الآمن والمصمم خصيصًا لقواعد كود المؤسسات)

عبر Tabnine

Tabnine هو مساعد لإكمال الكود بالذكاء الاصطناعي، يعمل داخل بيئة تطوير التطبيقات (IDE) الخاصة بك ويقترح الكود أثناء الكتابة. يركز على الإكمال المباشر بدلاً من واجهة الدردشة، مما يساعدك على كتابة الكود بشكل أسرع دون مغادرة بيئة التطوير الخاصة بك.

يمكن للمنصة التكيف مع إعدادات التطوير في مؤسستك من خلال محرك السياق المؤسسي (Enterprise Context Engine). فبدلاً من الاعتماد فقط على بيانات التدريب العامة، تتعلم المنصة من قاعدة الكود الداخلية، والبنية، والأطر، ومعايير البرمجة الخاصة بك. وهذا يساعد على ضمان توافق الاقتراحات مع ممارسات التطوير الفعلية لفريقك.

يمكنك أيضًا نشر الأداة بعدة طرق حسب احتياجات البنية التحتية الخاصة بك. يمكن تشغيلها كخدمة SaaS، أو على بنية تحتية خاصة، أو في بيئات معزولة تمامًا عن الشبكة الخارجية. تساعد هذه الخيارات المؤسسات على الاحتفاظ ببيانات التطوير داخل أنظمة خاضعة للرقابة مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال.

أفضل ميزات Tabnine

حوّل معايير وسياسات البرمجة إلى قواعد قابلة للتنفيذ لتوجيه اقتراحات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الاتساق عبر قاعدة الكود الخاصة بك

قم بتنفيذ متطلبات Jira والتحقق من صحتها تلقائيًا عن طريق إنشاء كود من مشكلات Jira والتأكد من توافق الكود مع المتطلبات الموثقة

قم بحماية بيانات التطوير باستخدام إجراءات أمان مدمجة مثل بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) والتشفير من طرف إلى طرف وعدم الاحتفاظ بأي رموز البرمجة والامتثال لمعايير معالجة البيانات

قيود Tabnine

قد تكون المنصة أقل موثوقية عند العمل مع أطر عمل واجهة المستخدم JavaScript، ولا سيما Vue.js. قد تؤدي الاقتراحات أحيانًا إلى أنماط تنفيذ غير صحيحة

أسعار Tabnine

مساعد البرمجة Tabnine: 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

منصة Tabnine Agentic: 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Tabnine

G2: 4. 1/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Tabnine؟

إليك تعليق أحد المستخدمين:

Tabnine هو مساعد برمجة رائع لمطوري البرمجيات. لقد وفر لي وقتًا هائلاً خلال مسيرتي المهنية. وقد عزز إنتاجيتي. لم أعد مضطرًا لكتابة نماذج الفئات المملة بعد الآن. بمجرد الضغط على زر Tab، يتم إكمال كل كود البرمجة الخاص بي. كما أنه من السهل جدًا دمجه مع برامج تحرير الكود.

5. IBM Watsonx Assistant (الأفضل لتحديث كود المؤسسات وتحويل الأنظمة القديمة)

عبر IBM Watsonx Assistant

IBM Watsonx Code Assistant هي أداة ذكاء اصطناعي لتطوير البرمجيات وتحديث الكود. وهي تتجاوز مجرد إكمال الكود الأساسي من خلال استخدام نماذج متخصصة ومدربة مسبقًا لإنشاء الكود وتحويله في بيئات المؤسسات.

تدعم الأداة مشاريع التحديث التي تقوم فيها الفرق بتحديث الأنظمة القديمة أو ترحيلها إلى تقنيات أحدث. على سبيل المثال، يمكنها تحويل الكود القديم مثل COBOL إلى لغات حديثة مثل Java، مما يتيح لك الانتقال التدريجي للتطبيقات الحيوية دون الحاجة إلى إعادة بنائها من الصفر.

توفر المنصة أيضًا مهام أتمتة تكنولوجيا المعلومات وتساعدك على تحسين الكفاءة. يمكنك وصف مهمة تشغيلية باللغة الطبيعية، ويقوم المساعد بإنشاء نصوص برمجية للأتمتة لمنصات مثل Ansible و Red Hat OpenShift.

أفضل ميزات IBM Watsonx Assistant

امسح الرمز ضوئيًا للتحقق من التشابه لاكتشاف المخاطر المحتملة المتعلقة بالترخيص وتقديم مراجع للمصدر الأصلي والترخيص

قم بحماية الكود الخاص بك من خلال ممارسات أمنية صارمة، بما في ذلك عدم استخدام الكود لتدريب النماذج والتعويض عن الملكية الفكرية من خلال IBM Granite

حافظ على منطق الأعمال الأساسي أثناء عملية التحديث لضمان بقاء القواعد الأساسية وسلوك التطبيق كما هو

قيود IBM Watsonx Assistant

خيارات التخصيص محدودة، مما قد يجعل الأداة أقل ملاءمة لمشاريع التطوير عالية التخصص

تغطيتها محدودة بالنسبة للغات مثل JavaScript و Python و Rust

أسعار IBM Watsonx Assistant

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watsonx Assistant

G2: 4. 2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن IBM Watsonx Assistant؟

شارك أحد المستخدمين الرأي التالي:

أنا معجب بـ IBM Watsonx Code Assistant بفضل هندسته المذهلة، التي تبرز حقًا بالنسبة لي. تساعد الأداة بشكل كبير في فهم الأكواد القديمة، خاصة تلك التي لم يتم توثيقها جيدًا، وهو ما يمثل ميزة حيوية لمطوري البرمجيات مثلي. كما أقدر قدرتها على التعامل مع الأكواد العالمية بكفاءة على أجهزة الكمبيوتر المركزية دون أن تستهلك الكثير من موارد وحدة المعالجة المركزية. هذه الميزات تجعلها أداة قيّمة لمشاريعي.

6. Moveworks (الأفضل لأتمتة دعم الموظفين وسير عمل الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسي)

6. Moveworks (الأفضل لأتمتة دعم الموظفين وسير عمل الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسي)

عبر Moveworks

Moveworks هو مساعد ذكاء اصطناعي للمؤسسات يساعد الموظفين في العثور على المعلومات وإنجاز مهام العمل عبر تطبيقات الأعمال.

يقوم محرك الاستدلال الوكالي (Agentic Reasoning Engine) بمعالجة طلبات الموظفين عن طريق تقسيمها إلى خطوات وتنفيذ الإجراءات عبر الأنظمة المتصلة. وهذا يسمح للمساعد بإكمال المهام متعددة الخطوات مثل منح حق الوصول إلى النظام أو حل طلبات الخدمة.

تجمع الأداة أيضًا بين البحث المؤسسي وتنفيذ المهام في واجهة واحدة. يمكن لموظفيك استرداد المعلومات من قواعد المعرفة أو الأنظمة الداخلية والتصرف بناءً عليها دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. يتيح لك الوصول عبر الدردشة والمتصفحات والشبكات الداخلية وبوابات الخدمة، إلى جانب الدعم متعدد اللغات، استخدام المساعد أينما كنت تعمل.

أفضل ميزات Moveworks

تأكد من توفير أمان على مستوى المؤسسات والامتثال للمعايير والضمانات المدمجة مثل ISO 27001 و SOC 2 و HIPAA و GDPR و FedRAMP

قم بنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي القابلين للتخصيص لأتمتة سير العمل المعقد عبر تطبيقات الأعمال باستخدام القوالب المعدة مسبقًا و MCP

قم بإنشاء الوثائق تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل تذاكر الدعم واستخلاص رؤى مفيدة

قيود Moveworks

قد تستغرق عمليات التكامل والتكوين العميقة بعض الوقت، خاصة خارج بيئات ServiceNow الأساسية

أسعار Moveworks

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Moveworks

G2: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Moveworks؟

إليك كيف وصف أحد المستخدمين تجربته:

لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا لاستكشاف Movework AI Copilot وميزاتُه. بصفتي مطورًا في مجال الذكاء الاصطناعي، كان من الممتع رؤية كيف تقوم Moveworks بأتمتة المهام اليومية المطلوبة المتعلقة بدعم تكنولوجيا المعلومات ووظائف التمكين الأخرى. ممتاز.

7. Kore.ai (الأفضل لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير عمل المؤسسات)

باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من Kore، يمكنك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي وسير عمل آلي للعمليات التجارية. يمكنك نشر هؤلاء الوكلاء للوصول إلى بيانات المؤسسة وتنفيذ الإجراءات عبر الأنظمة والتطبيقات المتصلة.

تدعم المنصة البحث المدفوع بالوكلاء الذي يستخرج الإجابات من مصادر بيانات المؤسسة المنظمة وغير المنظمة على حد سواء. ويمكنها عرض المعلومات في الوقت الفعلي مع فرض ضوابط الوصول القائمة على الأدوار بحيث يرى المستخدمون فقط البيانات المصرح لهم بالوصول إليها.

يدعم AI Agent Builder النهج التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية والنهج القائمة على المطورين. يمكنك إنشاء ونشر الوكلاء مع تمكين عدة وكلاء من التعاون والتعامل مع سير العمل المعقد من خلال تفاعلات منسقة بين الوكلاء.

أفضل ميزات Kore.ai

قم بإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الفرق ومساحات العمل باستخدام أدوار إدارية متدرجة مع الحفاظ على سجلات التدقيق لضمان الشفافية

قم بتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام موجه أو استخدم قوالب معدة مسبقًا مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 قالب وكيل مصمم لوظائف المؤسسات

يمكنك الوصول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر الدردشة أو الصوت أو مساعد الذكاء الاصطناعي، ودمجهم في أدوات التعاون مثل Microsoft Teams أو Slack أو Copilot

قيود Kore.ai

لا يكون التبديل بين اللغات داخل سير العمل سلسًا دائمًا وقد يتطلب من المستخدمين إعادة تحديد السياق أثناء المحادثات

أسعار Kore.ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Kore.ai

G2: 4. 6/5 (أكثر من 460 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Kore.ai؟

شارك أحد المستخدمين تجربته قائلاً:

أستخدم Kore.ai منذ فترة طويلة جدًا. لقد استخدمتها لتطوير العديد من روبوتات الدردشة على مستوى المؤسسات لعملائي باستخدام منصة Kore.ai. من السهل إنشاء روبوت دردشة بواجهة مستخدم رائعة للغاية. باستخدام Kore.ai، تعلمت كيفية تصميم معالجة اللغة الطبيعية لروبوتات الدردشة وحسّنت مهاراتي في تصميم روبوتات الدردشة. لا شك في أن Kore.ai هي واحدة من أفضل منصات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

🧠 هل تعلم؟ عاشت أول مبرمجة كمبيوتر في العالم في القرن التاسع عشر. كتبت عالمة الرياضيات البريطانية آدا لوفلايس ما يُعتبر أول برنامج كمبيوتر في عام 1843، قبل وقت طويل من ظهور أجهزة الكمبيوتر الحديثة. ابتكرت خوارزمية لحساب أرقام برنولي لمحرك تشارلز باباج التحليلي، مما جعلها معروفة على نطاق واسع باعتبارها أول مبرمجة كمبيوتر في التاريخ.

8. Qodo (الأفضل لمراجعات الكود الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وضمان الجودة)

عبر Qodo

عندما تعمل على قواعد برمجية معقدة، قد يصبح الحفاظ على جودة ثابتة للكود في المراحل المبكرة أمرًا صعبًا. Qodo هي منصة لمراجعة الكود مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدتك في اكتشاف الأخطاء وتحسين موثوقية البرامج عبر سير عمل التطوير الخاص بك.

يقوم محرك السياق بتحليل العلاقات عبر الملفات والمستودعات، مما يتيح لك تحديد المخاطر التي قد تؤثر على خدمات متعددة أو أجزاء من النظام. يمكنك حل المشكلات من جذورها من خلال التحقق التلقائي من الصحة وتحديثات الكود التي يتم التحقق منها عبر مستودعات متعددة.

تستخدم المنصة أيضًا العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين لأتمتة مهام مثل اكتشاف الأخطاء وفحص تغطية الاختبارات وتحديث الوثائق وإنشاء سجل التغييرات.

بينما تساعد Amazon Q المطورين بشكل أساسي من خلال اقتراحات الكود، تركز Qodo على المراجعة الآلية للكود وفرض معايير الكود طوال دورة حياة تطوير البرمجيات.

أفضل ميزات Qodo

فرض معايير البرمجة الخاصة بالمؤسسة من خلال دمج قواعد وسياسات الحوكمة في عمليات مراجعة الكود الآلية

أعطِ الأولوية للأخطاء الحرجة والمخاطر الأمنية من خلال تصفية التعليقات غير المهمة التي تؤثر على استقرار النظام

ادمج مراجعات كود الذكاء الاصطناعي في سير عمل Git و CI/CD للتحقق تلقائيًا من صحة التغييرات عبر GitHub و GitLab ومسارات التطوير الأخرى

قيود Qodo

قد تخطئ اقتراحات المنصة الهدف أحيانًا في حالات البرمجة شديدة التخصص أو المتخصصة.

أسعار Qodo

المطور: مجاني

الفرق: 38 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qodo

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qodo؟

إليك ما شاركه أحد المستخدمين:

أستخدم Qodo يوميًا تقريبًا كجزء أساسي من روتين البرمجة الخاص بي. موثوقيته وقيمته الثابتة تجعله أداة لا غنى عنها في بيئة تطوير البرامج (IDE) الخاصة بي. كان إعداد Qodo سهلاً للغاية. فقد تم دمجه بسلاسة مع Visual Studio Code، وتمكنت من البدء في استخدام ميزاته على الفور دون أي إعدادات معقدة.

9. ChatGPT Enterprise (الأفضل لتقديم المساعدة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة في مجالات البحث والكتابة والبرمجة والتحليل)

عبر ChatGPT Enterprise

تساعدك ChatGPT Enterprise، النسخة المخصصة للمؤسسات من ChatGPT، على استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام مثل البحث والكتابة والبرمجة وتحليل البيانات.

توفر هذه الأداة إمكانية الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على التفكير المنطقي المعقد وحل المشكلات متعددة الخطوات. يمكنك معالجة الاستفسارات التفصيلية أو تحليل المشكلات الفنية خلال محادثة واحدة.

تتيح لك المنصة أيضًا تشغيل الوكلاء من موجه واحد للتعامل مع المهام المعقدة. على سبيل المثال، يمكنك تفويض أعمال البرمجة إلى Codex وإجراء أبحاث متعمقة، أو إدارة مشاريع متعددة الخطوات ضمن سير عمل واحد.

أفضل ميزات ChatGPT Enterprise

قم بإنشاء ونشر نماذج GPT مخصصة مصممة خصيصًا لمهام محددة وقواعد المعرفة الداخلية

قم بربط ChatGPT ببيانات الشركة باستخدام التطبيقات المدمجة أو عمليات التكامل المخصصة مع أدوات مثل Microsoft SharePoint و GitHub و Google Drive و Box

قم بحماية بيانات الشركة والتحكم فيها باستخدام أمان على مستوى المؤسسات لضمان عدم استخدام بياناتك لتدريب النماذج، وإدارة الوصول من خلال ضوابط إدارية

قيود ChatGPT Enterprise

قد تكون بعض الردود عامة جدًا بالنسبة لمشاكل برمجة محددة وقد تتطلب سياقًا إضافيًا

أسعار ChatGPT Enterprise

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT Enterprise

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,850 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 310 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن ChatGPT Enterprise؟

ألقِ نظرة على تقييم المستخدم هذا:

يعجبني سهولة وسرعة استخدام ChatGPT، مما يجعل من السهل طرح الأسئلة المتعلقة بالبرمجة أو التوثيق أو رسائل البريد الإلكتروني والحصول على إجابات واضحة على الفور. وأقدر أنه يساعدني في التفكير في المشكلات خطوة بخطوة، مما يحسن إنتاجيتي دون إضافة تعقيد إلى سير عملي. كما أنني أستمتع بإمكانية طرح أسئلة متابعة وصقل الإجابات حتى تتطابق تمامًا مع ما أحتاجه.

🧠 حقيقة ممتعة: اكتشف جون باكوس شغفه الحقيقي في مجال الحوسبة، ثم قام بإنشاء لغة Fortran، وهي أول لغة برمجة عالية المستوى تُستخدم على نطاق واسع. ساعد عمله في تحويل البرمجة من تعليمات آلية معقدة إلى شيء يمكن للبشر فعلاً كتابته وفهمه.

10. Windsurf (الأفضل للبرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سير عمل التطوير الذي يعتمد على الوكلاء)

عبر Windsurf

Windsurf هي بيئة برمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لدعم المطورين أثناء كتابة وإدارة الكود.

يعمل Cascade، وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص به، على مهام التطوير خطوة بخطوة لإنشاء الكود وتحسين عمليات التنفيذ أثناء البناء. يمكنك وصف ما تريد إنشاؤه بلغة طبيعية، ويقوم الوكيل بتكرار الطلب حتى اكتمال المهمة.

تتنبأ ميزة Supercomplete بنية المطور وتولد كتل كود أكبر، مثل الدوال، بناءً على سياق المشروع. بدلاً من اقتراح السطر التالي من الكود فقط، تقوم بتحليل الأنماط في قاعدة الكود للمساعدة في إنتاج تطبيقات أكثر اكتمالاً.

علاوة على ذلك، تتيح ذاكرة الذكاء الاصطناعي الدائمة للأداة الاحتفاظ بقواعد المشروع وتفضيلات المطور. وهذا يساعد الذكاء الاصطناعي على اتباع المعايير المعمول بها والحفاظ على الاتساق مع قاعدة الكود.

أفضل ميزات Windsurf

ابحث في الويب والوثائق لتحليل الصفحات وتقسيمها إلى أجزاء، مما يوفر لـ Cascade سياقًا ملائمًا ومحدثًا لمهام البرمجة

قم بتحديث المخططات والواجهات عبر قاعدة الكود الخاصة بك عن طريق نشر تغييرات النوع والهيكل عبر الملفات باقتراح واحد

قم بمعاينة موقعك الإلكتروني مباشرةً في بيئة تطوير التطبيقات (IDE) واختر العناصر التي تريد إرسالها إلى Cascade للحصول على تحديثات أو تحسينات فورية

قيود Windsurf

قد يكون استجابة نموذج SWE-1 بطيئة، مما يتطلب أوقات انتظار أطول للحصول على النتائج

قد تواجه محطة Cascade أخطاء تؤثر على موثوقيتها عند تشغيل الأوامر

أسعار Windsurf

مجاني

المزايا: 15 دولارًا شهريًا

الفرق: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Windsurf

G2: 4. 2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Windsurf؟

أشارت إحدى تقييمات المستخدمين الأخيرة إلى ما يلي:

إذا كان لديك بالفعل معرفة فنية وفهم للبرمجة، فقد تكون Windsurf منصة قيّمة لتصحيح الأخطاء وإعادة كتابة الكود. لقد ساعدتني في توسيع نطاق البرمجة، لأنني لست مبرمجًا تقليديًا. تمكنت من تحسين الكود الأساسي والوظائف بشكل أسرع بكثير من المحاولة يدويًا.

🧠 هل تعلم؟ أصبح الذكاء الاصطناعي رفيقًا يوميًا للمطورين. يستخدم حوالي 82% من المطورين مساعدات البرمجة بالذكاء الاصطناعي يوميًا أو أسبوعيًا، ويستخدم 59% منهم ثلاث أدوات أو أكثر بالتوازي لدعم سير عمل التطوير لديهم.

قم بتوحيد وتبسيط جميع سير عمل تطوير البرمجيات لديك باستخدام ClickUp

قد تؤدي إدارة أعمال التطوير عبر أدوات متعددة إلى إبطاء عمل الفرق. ورغم أن العديد من بدائل Amazon Q تساعد في البرمجة أو الأتمتة، إلا أنها غالبًا ما تعالج جزءًا واحدًا فقط من دورة حياة التطوير.

يجمع ClickUp كل شيء في مساحة عمل واحدة متكاملة للذكاء الاصطناعي. بدءًا من تخطيط خرائط الطريق وإدارة مهام السبرينت وصولًا إلى أتمتة سير العمل وإنشاء الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، يربط ClickUp كل جزء من عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك في مكان واحد.

بفضل ميزات مثل ClickUp Tasks وBrain وAutomations وAI Agents وCodeGen، يمكن لفريقك الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات. ستحصل على منصة واحدة تحافظ على تنظيم أعمال التطوير وأتمتتها وتزويدها بالذكاء الاصطناعي.

