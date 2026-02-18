15 نموذجًا لرسائل البريد الإلكتروني لمتابعة المبيعات للفرق المشغولة

وفقًا لدراسة أجرتها Brevet، تتطلب 80% من المبيعات خمس متابعات لإتمامها، لكن 44% من مندوبي المبيعات يستسلمون بعد متابعة واحدة فقط.

الفرق بين مندوبي المبيعات الذين يحققون الحصص المحددة لهم وأولئك الذين لا يحققونها غالبًا ما يرجع إلى شيء واحد: نظام متابعة متسق لا يعتمد على الذاكرة أو الأدوات المتفرقة.

يقدم لك هذا الدليل سطور موضوع مجربة، وإطار عمل قابل للتكرار للبريد الإلكتروني، وقوالب مجانية يمكنك استخدامها اليوم. كما نعرض لك كيفية توحيد سير عمل المتابعة حتى لا يفوتك أي شيء.

نظرة عامة على قوالب البريد الإلكتروني لمتابعة المبيعات

ما هو البريد الإلكتروني لمتابعة المبيعات؟

البريد الإلكتروني لمتابعة المبيعات هو رسالة ترسلها إلى عميل محتمل بعد أن تكون قد اتصلت به بالفعل عبر مكالمة هاتفية أو اجتماع أو عرض توضيحي. والهدف منه هو مواصلة المحادثة وتقريب إبرام الصفقة.

بينما يرسل كل مندوب مبيعات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، تظهر الأبحاث أن 27% فقط من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات يتم فتحها، وأقل من 8% تتلقى ردًا — غالبًا بسبب افتقارها إلى التخصيص، أو وصولها في الوقت غير المناسب، أو إخفاء الطلب.

المشكلة الحقيقية التي تواجه فرق المبيعات هي " تشتت السياق " — عندما تكون المعلومات المهمة مبعثرة عبر أدوات غير متصلة، حيث يستهلك البحث عن البيانات وإعدادها 80% من وقت التحليل بدلاً من البيع.

توجد معلومات العميل المحتمل في نظام CRM، ومسودات البريد الإلكتروني في Gmail، وملاحظات الاجتماع في مستند منفصل، وتذكيرات المتابعة في تطبيق المهام. هذا التجزؤ هو وصفة لكارثة، حيث يتسبب في فقدان المتابعة وعدم اتساق الرسائل، مما يؤدي إلى ضياع الصفقات.

تخلص من هذا التوتر باستخدام مساحة عمل مركزية تجمع بين قوالب البريد الإلكتروني لمتابعة المبيعات وبيانات العملاء المحتملين ومهام المتابعة.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة عملك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يقدم رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ - حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp - أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص - من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

أمثلة على سطور موضوع البريد الإلكتروني لمتابعة المبيعات

سطر الموضوع هو بوابة بريدك الإلكتروني. إذا فشل، فلن تتم قراءة رسالتك أبدًا من بين 361.6 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا، وستضيع جهودك سدى. أفضل سطور الموضوع هي تلك القصيرة والشخصية والمثيرة للاهتمام.

اجعلها أقل من 50 حرفًا، واستخدم اسم العميل المحتمل أو اسم شركته، وتجنب الكلمات المزعجة مثل "مجاني" أو "تصرف الآن". فيما يلي بعض الأمثلة المجربة لمختلف السيناريوهات:

بعد مكالمة مبيعات: "سؤال سريع حول [موضوع محدد تمت مناقشته]"

بعد عدم تلقي أي رد: "هل فقدتك، [الاسم الأول]؟"

بعد إرسال عرض/اقتباس: "ما رأيك في العرض؟"

بعد العرض التوضيحي: "[شركتك] + [الشركة المحتملة]: الخطوات التالية"

بعد مؤتمر أو حدث: "سعدت بلقائك في [اسم الحدث]"

إعادة التواصل مع عميل محتمل غير مهتم: "هل ما زلت مهتمًا [بحل مشكلة X]؟"

بعد ترك رسالة صوتية: "[الاسم الأول]، تركت لك للتو رسالة صوتية"

نهج يركز على القيمة: "فكرة لـ [التحدي المحدد الذي ذكروه]"

💡 نصيحة احترافية: هل تعاني من صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة؟ ما عليك سوى طلب المساعدة من ClickUp Brain. سيساعدك AI Writer على التعبير عن أفكارك وتحويلها إلى تنسيقات بريد إلكتروني منظمة.

كيفية كتابة بريد إلكتروني لمتابعة المبيعات

يقضي مندوبو المبيعات في المتوسط 21% من يومهم في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، ويضيع معظم هذا الوقت في إعادة كتابة نفس المتابعة من البداية. تساعدك البنية البسيطة والقابلة للتكرار على كتابة رسائل بريد إلكتروني فعالة بسرعة.

استخدم هذا الإطار المكون من خمسة أجزاء لأي سيناريو مبيعات:

مقدمة مخصصة: ابدأ بالإشارة إلى تفصيل محدد من آخر تفاعل بينكما. إن ذكر شيء من مكالمتك أو اجتماعك أو بريدك الإلكتروني السابق يثبت أنك تولي اهتمامًا ولا ترسل مجرد رسالة جماعية. تذكير بالقيمة: أعد ذكر المشكلة الأساسية التي تحلها أو الفائدة الرئيسية التي تقدمها بإيجاز. لا تفترض أن العميل المحتمل يتذكر كل شيء عن الحل الذي تقدمه. رؤية أو مورد جديد: أضف شيئًا مفيدًا إلى المحادثة. يمكن أن يكون ذلك دراسة حالة أو مقالًا ذا صلة أو إجابة على سؤال طرحوه، مما يمنحهم سببًا للتفاعل. دعوة واضحة للعمل (CTA): اطلب طلبًا محددًا واحدًا. اطلب منهم حجز مكالمة أو الرد بتعليقاتهم أو تأكيد الخطوات التالية، ولكن تجنب طلب عدة أشياء في وقت واحد. توقيع احترافي: اجعله قصيرًا واحترافيًا. إذا كان ذلك منطقيًا، أضف رابطًا إلى تقويمك لتسهيل عملية الجدولة.

بالنسبة للتوقيت، من الأفضل المتابعة في غضون 24-48 ساعة من الاجتماع. إذا كنت تقوم بالتواصل البارد، فافصل بين نقاط الاتصال بفترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام. الآن بعد أن أصبح لديك الهيكل، إليك 15 نموذجًا يمكنك تخصيصها. ✨

أفضل 15 نموذجًا لرسائل البريد الإلكتروني لمتابعة المبيعات

يعد امتلاك مكتبة من القوالب بداية جيدة، ولكن إذا كانت موجودة في مجلد عشوائي، فلن تفيدك كثيرًا. أنت بحاجة إلى نظام.

تغطي القائمة التالية نصوص البريد الإلكتروني الجاهزة للنسخ وقوالب سير العمل التي تساعد فريقك على إدارة عملية المتابعة بأكملها وأتمتتها وتتبعها على نطاق واسع.

1. قالب البريد الإلكتروني للمتابعة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني سيساعدك نموذج البريد الإلكتروني للمتابعة من ClickUp على البقاء منظمًا ومسيطرًا على علاقاتك مع العملاء - كل ذلك في مكان واحد.

إن عناء إعادة كتابة نفس البريد الإلكتروني العام للمتابعة باستمرار أمر حقيقي. فهو يضيع ساعات ويؤدي إلى عدم اتساق الرسائل عبر الفريق.

توقف عن البدء من الصفر واجلب قوالبك إلى مكان عملك. احصل على بنية مسبقة الصنع داخل ClickUp Docs باستخدام قالب البريد الإلكتروني للمتابعة من ClickUp.

يحتوي على أقسام قابلة للتخصيص لافتتاحيتك وعرض القيمة و CTA والتوقيع، حتى تتمكن من ضمان أن كل بريد إلكتروني يتوافق مع العلامة التجارية. نظرًا لوجوده في ClickUp، يمكن للممثلين الوصول إليه بجوار مهام العملاء المحتملين ومعلومات الصفقات - لا مزيد من التبديل بين علامات التبويب.

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

إنشاء سيناريوهات ما بعد الاجتماع أو العرض التوضيحي أو سيناريوهات عامة للتحقق

احصل على مقدمة جاهزة ومخصصة، وتذكير بالقيمة، ورابط للموارد، وعبارة دعوة واحدة واضحة لاتخاذ إجراء.

اضبط النبرة والطول بسرعة لتناسب مختلف الصناعات أو أحجام الصفقات

استخدم ClickUp Brain لإنشاء تنويعات مخصصة على الفور من خلال استخراج السياق من مهمة العميل المحتمل أو الملاحظات السابقة.

2. قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع جميع مكالمات المبيعات ونتائجها والإجراءات الإضافية بسهولة باستخدام نموذج مكالمات المبيعات من ClickUp.

لقد أجريت للتو مكالمة مبيعات رائعة، ولكن بحلول الوقت الذي تجلس فيه لكتابة المتابعة، تكون قد نسيت التفاصيل الأساسية. وهذا يؤدي إلى إرسال بريد إلكتروني عام لا يستفيد من الزخم الذي أوجدته.

باستخدام قالب مكالمات المبيعات من ClickUp، يمكنك ربط ملاحظات المكالمات مباشرةً بإجراءات المتابعة.

سجل الحاضرين ومواضيع المناقشة وبنود العمل في مكان واحد. بعد المكالمة، قم بتشغيل مهمة متابعة باستخدام نموذج بريد إلكتروني محمل مسبقًا، مما يضمن عدم فقدان سياق المحادثة أبدًا.

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

يمكنك بسهولة ذكر نقاط محددة من محادثتك لإظهار أنك كنت تستمع

اربط ملاحظات مكالماتك مباشرة بمهام المتابعة حتى لا تفوتك أي إجراءات.

احصل على إرشادات حول كيفية الإشارة إلى موضوعات مكالمات محددة، مثل "كما ناقشنا، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه فريقك هو..."

💡 نصيحة احترافية: يمكنك حتى استخدام ClickUp AI Notetaker لالتقاط ملخصات المكالمات تلقائيًا والتي يتم إدخالها مباشرةً في تخصيص بريدك الإلكتروني. احصل على تسجيلات الاجتماعات والنصوص والمهام في صندوق الوارد الخاص بك باستخدام AI Notetaker من ClickUp.

3. قالب ClickUp Sales CRM

احصل على نموذج مجاني اعثر على العملاء المحتملين، وأبرم الصفقات، واكتسب رؤى من خلال استراتيجيات المبيعات القائمة على البيانات باستخدام قالب ClickUp Sales CRM.

عندما تتعامل مع نظام CRM منفصل وعميل بريد إلكتروني وقائمة مهام، من السهل أن تفوتك مواعيد المتابعة. هذا التشتت في السياق يعني أن الصفقات تفشل ببساطة لأن لا أحد يعرف أي العملاء المحتملين يحتاجون إلى الاهتمام.

قم بإدارة العملاء المحتملين والصفقات وجداول المتابعة دون الحاجة إلى أداة CRM منفصلة وغير متصلة باستخدام قالب ClickUp Sales CRM. من خلال السماح لك بتتبع كل عميل محتمل وحالة المتابعة الخاصة به في عرض واحد، فإنه يقلل من استخدام الأدوات المتعددة.

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

تتبع البيانات الأساسية للمتابعة مثل تاريخ آخر اتصال وتاريخ المتابعة التالي ومرحلة الصفقة باستخدام الحقول المخصصة

أنشئ عرضًا يظهر لك على الفور العملاء المحتملين الذين "يحتاجون إلى متابعة اليوم"

يمكنك الوصول إلى قوالب البريد الإلكتروني بنقرة واحدة من أي سجل اتصال للتواصل السريع والغني بالمحتوى.

4. أتمتة البريد الإلكتروني باستخدام قالب ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإعداد المعلمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التلقائية من خلال نموذج أتمتة البريد الإلكتروني من ClickUp.

الاعتماد على ذاكرتك أو تذكيرات التقويم اليدوية للمتابعة يؤدي إلى أخطاء بشرية.

قم بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة تلقائيًا بناءً على تغييرات حالة المهام أو تواريخ الاستحقاق أو شروط أخرى باستخدام أداة أتمتة البريد الإلكتروني مع قالب ClickUp وأتمتة ClickUp المعدة مسبقًا.

دع النظام يتولى التوقيت حتى تتمكن من التركيز على التخصيص. على سبيل المثال، يمكنك تعيين أتمتة لإنشاء مهمة متابعة بعد ثلاثة أيام من تغيير مرحلة الصفقة إلى "إرسال العرض".

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

اجمع بين الأتمتة والمراجعة البشرية من خلال إعداد عمليات أتمتة لكتابة مسودات رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا لتتمكن من مراجعتها وإرسالها يدويًا، مع الحفاظ على المصداقية.

دع ClickUp Brain يصوغ محتوى متابعة مخصصًا بناءً على سجل مهام العميل المحتمل وملاحظاته

تأكد من أن كل بريد إلكتروني آلي لا يزال يبدو شخصيًا وملائمًا

5. قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة استراتيجية البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام نموذج حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp.

قم ببناء حملات التسويق بالتنقيط وكذلك رسائل البريد الإلكتروني الفردية باستخدام قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp.

عندما لا يكون فريق المبيعات وفريق التسويق متوافقين، قد ينتهي بهم الأمر إلى إرسال رسائل متضاربة إلى نفس العملاء المحتملين. وهذا يخلق تجربة مربكة ويهدر جهود الجميع.

لمنع حدوث ذلك، خطط لسلسلة متابعة متعددة النقاط في نفس المكان الذي تخطط فيه لأنشطتك التسويقية الأخرى. عندما يرى كلا الفريقين نفس الجدول الزمني للحملة وبيانات تفاعل العملاء المحتملين، تظل رسائلك متسقة.

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

قم بتنظيم سلسلة متابعة من ثلاثة إلى خمسة رسائل بريد إلكتروني بسهولة مع أهداف واضحة لكل نقطة اتصال

راقب معدلات الفتح والنقرات داخل لوحات معلومات ClickUp لترى ما الذي يعمل

قم بتخزين جميع موارد البريد الإلكتروني والنصوص والرسائل في مكان مركزي واحد لسهولة الوصول إليها

💡 نصيحة احترافية: تتبع عمليات المبيعات ونتائجها بشكل مركزي في مكان واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص والمشاركة.

6. قالب البريد الإلكتروني التسويقي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني يساعدك قالب البريد الإلكتروني التسويقي من ClickUp على إنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة ومخصصة تجذب الانتباه وتزيد من التفاعل.

قد يؤدي إرسال متابعة قوية في مرحلة مبكرة من دورة المبيعات إلى إخافة العملاء المحتملين غير المستعدين للشراء. تحتاج إلى طريقة لتبقى في أذهانهم دون أن تكون متسلطًا، مع مزج رسائل المبيعات والتسويق للحصول على لمسة أكثر نعومة.

قم بتنمية العملاء المحتملين من خلال رسائل البريد الإلكتروني ذات القيمة والمحتوى المفيد بدلاً من طلب البيع المباشر باستخدام قالب البريد الإلكتروني التسويقي من ClickUp. إنه مثالي لمشاركة المحتوى أو دراسات الحالة أو دعوات الأحداث مع العملاء المحتملين في المراحل المبكرة أو لحملات إعادة التفاعل.

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

تشجعك بنية "القيمة أولاً" على البدء بمورد أو رؤية مفيدة، تليها دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) لطيفة.

تخزين جميع أصولك التسويقية، مثل دراسات الحالة والورقات البيضاء، في ClickUp Docs لسهولة إدراجها في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

تساعدك على بناء الثقة وترسيخ مكانتك كخبير مفيد، وليس مجرد مندوب مبيعات.

7. نموذج بريد إلكتروني لتقديم شركة ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج البريد الإلكتروني لتقديم الأعمال من ClickUp لتقديم شركتك إلى المستثمرين أو الشركاء أو العملاء المحتملين وإصدار إعلانات متعلقة بالأعمال.

إذا كان بريدك الإلكتروني الأول إلى عميل محتمل ضعيفًا، فستبدو جميع متابعاتك المستقبلية وكأنها معركة شاقة. الانطباع الأول السيئ يمكن أن يقضي على الصفقة قبل أن تبدأ.

تجعل رسالة البريد الإلكتروني التمهيدية القوية وذات الصلة كل متابعة لاحقة أسهل لأنك قد حددت بالفعل سبب اتصالك.

يوفر لك نموذج البريد الإلكتروني لتقديم الأعمال من ClickUp تنسيقًا واضحًا لاتصالاتك الأولية. اترك انطباعًا قويًا من خلال مقدمة منظمة تمهد الطريق للمتابعات المستقبلية.

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

ترشدك إلى تغطية من أنت، ولماذا تتواصل معهم، وما الذي سيستفيدون منه، والخطوة التالية الواضحة.

يستخدم ClickUp Brain لإنشاء تنويعات مخصصة لمقدمتك بسرعة لمختلف شخصيات المشترين

يتيح لك مراقبة تفاعل رسائل البريد الإلكتروني التمهيدية مباشرةً من خلال عرض CRM في ClickUp.

8. قالب مسار المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة بيانات العملاء باستخدام واجهة السحب والإفلات مع قالب ClickUp Sales Pipeline Template

بدون رؤية واضحة لصفقاتك، لن تكون لديك فكرة عن الصفقات التي تتعثر أو تحتاج إلى متابعة. هذا النقص في الرؤية يعني أن الصفقات تفشل ببساطة لأنها تم نسيانها.

امنع الصفقات من التوقف عن طريق إدارة خط الأنابيب المرئي. شاهد مرحلة كل صفقة وحالة المتابعة في عرض Kanban أو عرض القائمة باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp. يمكن للممثلين رؤية العملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى اهتمام على الفور، حتى لا يفوتهم أي شيء.

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

قم بتخصيص مراحل مثل "تم الاتصال" و"تم جدولة المتابعة" و"تم إرسال العرض" لتتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لإظهار الصفقات التي تجاوزت موعد المتابعة تلقائيًا حتى تتمكن من التصرف بسرعة.

قم بإعداد ClickUp Automations لنقل الصفقات بين المراحل تلقائيًا عند اكتمال المتابعة

9. نموذج دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني صمم استراتيجيات ناجحة ومكالمات مبيعات مخصصة لعملك باستخدام نموذج دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp.

عندما ينضم مندوبون جدد إلى الفريق، غالبًا ما لا يعرفون أفضل ممارسات الفريق في المتابعة. وهذا يؤدي إلى تباين في التواصل وزيادة وقت الاستعداد.

قم بتوثيق دليل المتابعة الخاص بفريقك حتى يكون الجميع على نفس الصفحة. قم بتسجيل أفضل الممارسات ونصوص البريد الإلكتروني وإرشادات التوقيت في نموذج مستند باستخدام نموذج دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp. من خلال الاحتفاظ بدليل المتابعة في نفس مساحة العمل الخاصة بصفقاتك، فإنك تساعد الممثلين الجدد على تعلم أساسيات العمل بشكل أسرع.

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

تضمين أقسام لقواعد التوقيت وأطر عمل الرسائل والتعامل مع الاعتراضات

اربط دليل الاستراتيجية الخاص بك مباشرةً بقوالب البريد الإلكتروني والأتمتة الفعلية حتى تظل محدثة دائمًا.

دع الممثلين يستخدمون ClickUp Brain لطرح أسئلة حول دليل الإجراءات والحصول على إجابات في الوقت الفعلي دون مقاطعة المدير.

10. نموذج محضر اجتماع المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حوّل مناقشات الاجتماعات إلى خطوات قابلة للتنفيذ باستخدام نموذج محضر اجتماع المبيعات من ClickUp.

بعد الاجتماع، غالبًا ما تضيع بنود العمل والقرارات المهمة في الملاحظات المتناثرة أو تنسى تمامًا. وهذا يجبرك على إرسال متابعات تفتقر إلى سياق محدد، ولا يتم أبدًا إكمال الخطوات التالية المهمة.

قم بتوثيق القرارات والإجراءات والمسؤولين عن المتابعة باستخدام نموذج محضر اجتماع المبيعات من ClickUp. يتم إدراج هذه المحاضر مباشرة في تخصيص بريدك الإلكتروني للمتابعة، مما يتيح لك كتابة عبارات مثل "كما ناقشنا، ذكرت أنك قلق بشأن X..."

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

سجل التفاصيل مثل الحاضرين وبنود جدول الأعمال ونقاط المناقشة وبنود العمل مع المالكين وتواريخ الاستحقاق

استخدم ClickUp AI Notetaker لإنشاء ملخصات الاجتماعات تلقائيًا واستخراج بنود العمل، والتي يمكن أن تملأ هذا النموذج.

اربط محاضر اجتماعاتك مباشرة بمهام المتابعة وسجلات الصفقات حتى يكون كل السياق في مكان واحد

11. 30 نموذجًا لرسائل البريد الإلكتروني للمتابعة من HubSpot

قد يكون البحث عن قوالب خارجية نقطة انطلاق جيدة، ولكنه غالبًا ما يؤدي إلى تجميع ملفات غير مترابطة. توفر قوالب البريد الإلكتروني للمتابعة من HubSpot 30 نصًا في مكان واحد لمختلف السيناريوهات.

عبر HubSpot

لماذا ستعجبك هذه القوالب:

تعامل مع مواقف مثل ما بعد الاجتماع، وعدم الرد، وبعد البريد الصوتي

قم بتخصيص المحتوى لتلبية متطلباتك الخاصة

استوردها إلى ClickUp Docs لإنشاء مصدر مركزي واحد للمعلومات لفريقك.

12. 75 نموذجًا مثبتًا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات من HubSpot

تغطي قوالب البريد الإلكتروني المثبتة الفعالية لـ HubSpot البالغ عددها 75 نموذجًا سيناريوهات مبيعات أوسع نطاقًا تتجاوز مجرد المتابعة، بما في ذلك البحث عن العملاء المحتملين وإبرام الصفقات.

عبر HubSpot

لماذا ستعجبك هذه القوالب:

تساعدك قوالب البريد الإلكتروني للاتصال الأول على بدء محادثات مفيدة وإقامة علاقات

تساعد رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة على استمرار المحادثة وتوجيه العملاء المحتملين خلال رحلة المبيعات.

رسائل البريد الإلكتروني لإنهاء العلاقة تنهي التعامل مع العملاء المحتملين غير النشطين مع الحفاظ على الفرص مفتوحة للمستقبل

💡 نصيحة احترافية: من خلال نسخ هذه القوالب إلى ClickUp Docs، يمكنك تخصيصها لتتناسب مع صوت علامتك التجارية وتنظيمها باستخدام العلامات والمجلدات، مما يجعلها قابلة للبحث والوصول إليها بجوار CRM والمهام الخاصة بك.

13. قالب مذكرة البريد الإلكتروني من Template.net في Word

بعض الفرق معتادة على العمل في Microsoft Word وقد تبحث عن قوالب قابلة للتنزيل. قالب مذكرة البريد الإلكتروني النموذجي من Template.net هو قالب متوافق مع Word يمكنك استخدامه.

عبر Template.net

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

اكتب رسائل بريد إلكتروني موجزة وواضحة للعملاء والشركاء

قم بالتنزيل والتحرير في Microsoft Word أو Google Docs أو Apple Pages

💡 نصيحة احترافية: عندما يقوم العديد من مندوبي المبيعات بتنزيل وتحرير نسخهم المحلية، تصبح رسائلك غير متسقة. النهج الأفضل هو استيراد هذه القوالب إلى ClickUp Docs، حيث يمكن للجميع التعاون في الوقت الفعلي والوصول إلى أحدث الإصدارات.

14. قالب Excel CRM المجاني من Vertex42

بالنسبة للفرق الصغيرة جدًا أو رواد الأعمال الفرديين، قد يبدو تتبع العملاء المحتملين في جدول بيانات حلاً بسيطًا. قالب Excel CRM المجاني من Vertex42 هو خيار مجاني يمكنك استخدامه.

عبر Vertex42

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

استخدم جداول قاعدة بيانات CRM لفرز المعلومات المهمة عن العملاء وتصفيتها وعرضها

سجل ملاحظات حول الاتصالات مع العملاء المحتملين من خلال تعليقات الخلية أو عمود الملاحظات

💡 نصيحة احترافية: يفتقر Excel إلى الأتمتة والتعاون في الوقت الفعلي والتكامل مع أدوات البريد الإلكتروني الخاصة بك. مع نمو فريقك، ستقضي وقتًا أطول في تحديث جدول البيانات بدلاً من البيع. احصل على واجهة مألوفة تشبه جدول البيانات مع قوة الأتمتة والتعاون المدمجة باستخدام قالب ClickUp Sales CRM كمسار ترقية سهل.

15. نموذج عرض مبيعات ClickUp

احصل على نموذج مجاني اكتب عرضًا مبيعيًا باستخدام قالب العرض المبيعي من ClickUp

إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة التي يرسلها فريقك تحتوي على رسائل غير متسقة، فقد تضيع القيمة الأساسية لمنتجك. يحدث هذا عندما لا تكون حججك المبيعية موثقة ويسهل الوصول إليها.

ضمان توصيل رسائل ذات قيمة متسقة في كل متابعة من خلال صياغة وتحسين عرضك الأساسي في مستند مركزي باستخدام قالب عرض المبيعات من ClickUp. يمكن للممثلين الذين يستوعبون هذا العرض دمج عروض القيمة الرئيسية في كل متابعة دون أن يبدو الأمر وكأنه نص مكتوب مسبقًا.

لماذا ستعجبك هذه النموذج:

حدد العناصر الرئيسية للعرض مثل المشكلة والحل والتمايز ونقاط الإثبات

اربط مستند العرض الترويجي الخاص بك مباشرةً بقوالب البريد الإلكتروني للحفاظ على اتساق الرسائل

استخدم ClickUp Brain لإنشاء إصدارات مختلفة من عرضك التسويقي لمختلف أنواع المشترين.

أخطاء البريد الإلكتروني لمتابعة المبيعات التي يجب تجنبها

حتى مع أفضل القوالب، من السهل ارتكاب أخطاء تؤدي إلى انخفاض معدلات الردود. إرسال رسائل متابعة يتم تجاهلها أو، الأسوأ من ذلك، تؤدي إلى إلغاء الاشتراكات يمكن أن يضر بالعلاقات مع العملاء المحتملين. فيما يلي أكثر الأخطاء شيوعًا التي يجب تجنبها:

عبارات افتتاحية عامة: البدء بعبارة "فقط للتأكد" أو "متابعة" يشير إلى أنك لم تخصص البريد الإلكتروني، مما يجعل من السهل تجاهله.

عدم وجود دعوة واضحة لاتخاذ إجراء: الطلبات الغامضة مثل "أخبرني برأيك" لا توفر للعميل المحتمل الطلبات الغامضة مثل "أخبرني برأيك" لا توفر للعميل المحتمل خطوة تالية واضحة وتفشل في دفعه لاتخاذ إجراء.

متابعات كثيرة وسريعة للغاية: إغراق صندوق البريد الوارد للعميل المحتمل يبدو يائسًا وهو طريقة سريعة لإلغاء الاشتراك

تجاهل السياق السابق: عدم الإشارة إلى ما ناقشته في محادثتك الأخيرة يجعلك قابلاً للنسيان.

جدران من النصوص: لا يتم قراءة رسائل البريد الإلكتروني الطويلة والمكثفة في الأيام المزدحمة. اجعل رسالتك سهلة القراءة باستخدام فقرات قصيرة ونقاط رئيسية.

التوقيت الخاطئ: إرسال بريد إلكتروني في الساعة 11 مساءً يوم الجمعة يكاد يضمن أنه سيتم تجاهله بحلول صباح يوم الاثنين.

لا تضيف قيمة: يجب أن يجب أن تقدم كل متابعة شيئًا مفيدًا . إذا كنت تطلب شيئًا فقط، فأنت لا تعطيهم سببًا للرد.

تساعدك مساحة العمل المتكاملة على تجنب هذه الأخطاء. تضمن القوالب الهيكلية، وتتعامل ClickUp Automations مع التوقيت، وتمنع الملاحظات المركزية في ClickUp فقدان السياق.

📮ClickUp Insight: 92٪ من الموظفين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع بنود العمل، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخير التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات متابعة أو تستخدم جداول بيانات، غالبًا ما تكون العملية مشتتة وغير فعالة. يضمن حل إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة — حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء على اتساق.

مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، ستكون الفرق الفائزة هي تلك التي تستخدمه للتخصيص على نطاق واسع — ليس لإرسال رسائل عامة، ولكن لجعل كل متابعة تبدو مقصودة.

لمعرفة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول عملية المبيعات بأكملها إلى ما هو أبعد من مجرد المتابعة، شاهد هذا العرض العملي الذي يوضح الاستراتيجيات الرئيسية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل سير عمل المبيعات.

حوّل قوالب المتابعة إلى صفقات مبرمة

المتابعة الفعالة هي مزيج من الهيكل والتوقيت والتخصيص. أكبر ما يقتل استراتيجية المتابعة هو التجزئة - عندما تكون معلومات العميل المحتمل ومسودات البريد الإلكتروني وتذكيرات المهام مبعثرة عبر أدوات مختلفة، فإن الأمور لا محالة ستفلت من بين يديك.

تتمكن فرق المبيعات التي تركز قوالبها وبياناتها وسير عملها في مكان واحد من إبرام المزيد من الصفقات لأنها لا تفقد أي شيء. كل نقطة اتصال تبني على سابقتها، مما يخلق تجربة سلسة للعميل المحتمل.

هل أنت مستعد لتركيز متابعات المبيعات الخاصة بك؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp.

الأسئلة المتداولة

قوالب نصوص البريد الإلكتروني هي الكلمات الفعلية التي ترسلها، مثل سطور الموضوع ونص الرسالة. قوالب سير العمل هي الأنظمة التي تبنيها لتنظيم متى وكيف وإلى من ترسل تلك الرسائل الإلكترونية، بما في ذلك مشغلات الأتمتة والتتبع.

يوصي معظم خبراء المبيعات بخمس إلى سبع نقاط اتصال قبل المضي قدمًا. ومع ذلك، فإن العدد المناسب يعتمد على مجال عملك وحجم الصفقة وأي إشارات تفاعل تراها من العميل المحتمل.

نعم، يمكنك ذلك. يمكن للأتمتة التعامل مع التوقيت والمحفزات، بينما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain صياغة محتوى مخصص بناءً على بيانات العميل المحتمل لتتمكن من مراجعته قبل إرساله.