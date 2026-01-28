الذكاء الاصطناعي لتقسيم العملاء الذي يحفز النمو

تمتلك معظم فرق التسويق بيانات عن العملاء أكثر مما يمكنها التعامل معه — توصلت IDC إلى أن العاملين في مجال البيانات يضيعون 12 ساعة أسبوعيًا في البحث عن هذه البيانات وإعدادها. لكن نادرًا ما تكشف كل هذه الجداول عن أسباب شراء العملاء أو متى هم على وشك المغادرة.

يشرح هذا الدليل كيفية عمل تقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولماذا يتفوق على الطرق التقليدية، وكيفية ربط هذه الأفكار مباشرة بالحملات المنفذة باستخدام أدوات مثل ClickUp Brain حتى لا تضيع شرائحك في عرض PowerPoint!

ما هو تقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

إذا كنت لا تزال تصنف عملاءك حسب العمر والجنس والموقع، فأنت تفقد فرصة لتحقيق أرباح أكبر. غالبًا ما تواجه فرق التسويق صعوبات لأن هذه الفئات الديموغرافية الأساسية تعامل العملاء كمجموعات متجانسة، متجاهلة السلوكيات والتفضيلات الفريدة التي تدفعهم فعليًا إلى اتخاذ قرارات الشراء.

يؤدي ذلك إلى رسائل عامة لا تلقى صدى، مما يهدر ميزانيتك ويثير إحباط جمهورك، حيث يتوقف 52% من المستهلكين عن الشراء بعد تجربة سيئة مع العلامة التجارية.

تقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي هو الحل. فهو يستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتجميع العملاء تلقائيًا في شرائح محددة للغاية بناءً على سلوكهم الفعلي، وهو ما يتجاوز بكثير ما يمكن تحقيقه من خلال أي تحليل يدوي لجدول البيانات.

بينما تعتمد الأساليب التقليدية على قواعد ثابتة وافتراضات بشرية، فإن الذكاء الاصطناعي يكتشف الأنماط الخفية ويقوم بتحديث شرائح عملائك ديناميكيًا مع تغير سلوكهم.

وهنا يكمن الجزء الرائع: تحلل الذكاء الاصطناعي أنواعًا متعددة من البيانات في وقت واحد لإنشاء صورة كاملة عن شخصيات عملائك. ✨

البيانات السلوكية: تشمل أنماط التصفح ومسارات النقر على موقعك الإلكتروني والوقت الذي يقضيه المستخدمون على صفحات منتجات معينة. تشمل أنماط التصفح ومسارات النقر على موقعك الإلكتروني والوقت الذي يقضيه المستخدمون على صفحات منتجات معينة.

بيانات المعاملات: تشمل سجل المشتريات، وتكرار شراء العملاء، ومتوسط قيمة طلباتهم.

بيانات التفاعل: تتعقب هذه البيانات فتح رسائل البريد الإلكتروني والتفاعلات مع فريق الدعم الخاص بك ونشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي.

البيانات الديموغرافية: تتجاوز هذه البيانات الأساسيات لتشمل السمات النفسية وإشارات النوايا التي تلمح إلى ما قد يفعله العميل بعد ذلك.

بينما أنت عالق مع شخصيات قديمة، يستخدم منافسوك الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب فائقة الصلة تبدو شخصية حقًا.

لماذا يتفوق تقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي على الطرق التقليدية

لنكن واقعيين: فريقك يهدر الميزانية على حملات واسعة النطاق لا تحقق النتائج المرجوة لأن التقسيم التقليدي لا يستطيع مواكبة السرعة التي تتغير بها تفضيلات العملاء.

أنت تعمل باستمرار بمعلومات قديمة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التحويل وارتفاع معدلات التخلي عن الخدمة والشعور بأنك دائمًا متأخر بخطوة. يعالج تقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي هذه القيود بشكل مباشر، وتترجم مزاياه إلى نمو حقيقي.

تقسيمات ديناميكية في الوقت الفعلي

بحلول الوقت الذي يقوم فيه فريقك بتجميع تقرير التجزئة الفصلي، يكون سلوك العملاء قد تغير بالفعل. أصبح القطاع "الحساس للأسعار" الذي حددته قبل ثلاثة أشهر مليئًا بأشخاص حصلوا على عروض ترويجية ومستعدين لشراء منتجات فاخرة.

حملاتك التي تعتمد على الخصومات الكبيرة ليست فقط غير فعالة، بل إنها تزعج أفضل العملاء الجدد المحتملين.

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تغيير قواعد اللعبة. فالتقسيمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليست لقطات ثابتة، بل هي مجموعات حية تتنفس وتتجدد باستمرار مع تدفق البيانات الجديدة. يقوم النظام تلقائيًا بنقل العملاء بين التقسيمات بناءً على أحدث إجراءاتهم، مما يضمن أن يكون التسويق الخاص بك مناسبًا دائمًا.

ولكن هنا تكمن المشكلة: المعلومات في الوقت الفعلي لا فائدة منها إذا لم تتمكن من التصرف بناءً عليها في الوقت الفعلي. إذا كانت بيانات الشريحة الجديدة محصورة في أداة تحليل منفصلة، فستظل بطيئًا جدًا في الاستفادة من الفرصة. وهنا يصبح ربط عملك وبياناتك في مكان واحد ميزة قوية.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر لمجرد بناء سياق في العمل. قد تكون هناك تفاصيل مهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل عن العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك تحقيقه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

نمذجة السلوك التنبؤي

معظم فرق التسويق عالقة في لعب دور دفاعي. فأنت تحاول استعادة العملاء بعد فقدانهم أو إرسال رسائل بريد إلكتروني بشأن التخلي عن سلة التسوق بعد ساعات من شرائهم من منافس. أنت تتفاعل مع الماضي بدلاً من تشكيل المستقبل.

تعد نمذجة الميل، وهي إحدى الميزات الرئيسية لتقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، بمثابة كرة بلورية لسلوك العملاء. 🔮 فهي تحلل سلوك العملاء في الماضي للتنبؤ بما قد يفعله عملاؤك الحاليون في المستقبل.

وهذا يتيح لك التقدم على منافسيك من خلال حملات استباقية.

فيما يلي بعض الأمثلة التي غيرت قواعد اللعبة:

تقييم مخاطر فقدان العملاء: اكتشف العملاء الذين على وشك المغادرة قبل أن يلغوا اشتراكهم، مما يتيح لك التدخل بعرض اكتشف العملاء الذين على وشك المغادرة قبل أن يلغوا اشتراكهم، مما يتيح لك التدخل بعرض استبقاء موجه.

احتمالية الشراء: حدد العملاء المحتملين المستعدين للشراء في الوقت الحالي حتى يتمكن فريق المبيعات لديك من تحديد أولويات التواصل معهم.

الاستعداد لزيادة المبيعات: اعثر على اللحظة المثالية لتقديم مستوى الخدمة المتميز للعملاء الذين يظهرون جميع إشارات التفاعل الصحيحة.

لكن المفاجأة هي أن الحصول على هذه التوقعات لا يمثل سوى نصف المعركة. إذا لم يطلع فريق المبيعات على درجة "احتمالية الشراء العالية" أو لم يتمكن فريق التسويق من إطلاق حملة بسهولة للعملاء "المعرضين للخطر"، فإن التوقعات تصبح عديمة الفائدة. يجب أن تكون الرؤية مرتبطة بالإجراء.

التخصيص الفائق على نطاق واسع

يواجه فريقك خيارًا محبطًا: إرسال بريد إلكتروني مخصص تمامًا إلى عشرة أشخاص مهمين أو إرسال بريد إلكتروني عام إلى 10,000 شخص. لا يمكنك الحصول على كلا الخيارين. تعني العمليات اليدوية أن عليك التضحية إما بالتخصيص أو الحجم، ولكن عملاء اليوم يطالبون بكلاهما.

لنوضح الفرق بينهما:

التخصيص الأساسي: وضع الاسم الأول للعميل في سطر موضوع البريد الإلكتروني

التخصيص الفائق: تكييف المحتوى والتوقيت والقناة والعرض وفقًا للسياق والتفضيلات الفريدة لكل فرد.

الذكاء الاصطناعي هو ما يجعل التخصيص الفائق على نطاق واسع حقيقة واقعة. فهو يتيح اتباع نهج فردي مع ملايين العملاء من خلال أتمتة عملية اتخاذ القرارات المعقدة لكل فرد، وهو أمر يتطلب جيشًا من المحللين للقيام به يدويًا.

يتوقع الجميع الآن "تأثير Netflix" من كل علامة تجارية يتعاملون معها، وستتخلف الشركات التي لا تستطيع تقديم هذا المستوى من الملاءمة عن الركب.

اكتشاف الأنماط الخفية

من المحتمل أن يقوم فريقك بتقسيم العملاء بناءً على نفس المعايير القديمة لأنك مقيد بافتراضاتك وتحيزاتك الخاصة. أنت تبحث عن شرائح تعتقد أنها موجودة بالفعل، مما يعني أنك تفوت فرصًا مربحة مخبأة في مكان واضح للعيان.

وهنا تكمن السحر الحقيقي للذكاء الاصطناعي. 🤩

التعلم غير الخاضع للإشراف هو نوع من الذكاء الاصطناعي لا تحدد فيه للخوارزمية ما الذي تبحث عنه. ما عليك سوى توجيهها إلى بياناتك وقول "ابحث عن شيء مثير للاهتمام". وقد تكون النتائج مذهلة.

على سبيل المثال، قد تكتشف الذكاء الاصطناعي شريحة مربحة للغاية من العملاء الذين يشترون فقط في الأيام الممطرة، أو مجموعة من المستخدمين الذين من المرجح أن يتحولوا إلى عملاء عند تلقيهم رسالة تسويقية أثناء تنقلهم صباحًا.

هذه أنماط غير بديهية ولكنها قيّمة للغاية، ولا يخطر ببال أي إنسان أن يختبرها. وهنا تنتقل من مجرد أن تكون أكثر كفاءة إلى أن تكون أكثر ذكاءً من منافسيك.

كيف يعمل تقسيم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قد يبدو مصطلح " التعلم الآلي " مخيفًا. تعتقد العديد من الفرق أنها بحاجة إلى عالم بيانات ضمن موظفيها حتى لتبدأ العمل، لذا تواصل استخدام جداول البيانات المألوفة (ولكن غير الفعالة).

هذا "الشلل التحليلي" يمنعهم من اعتماد أدوات قوية مصممة بالفعل لتكون سهلة الاستخدام. العملية ليست مخيفة كما تبدو. دعونا نقسمها إلى ثلاثة أجزاء بسيطة. 🛠️

جمع البيانات وتحليلها

بيانات عملائك في حالة فوضى، أليس كذلك؟ فهي مبعثرة عبر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة البريد الإلكتروني وأدوات التحليل ومكتب الدعم وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. هذه حالة كلاسيكية من حالات توسع السياق — عندما تضيع الفرق ساعات في البحث عن المعلومات عبر تطبيقات ومنصات غير متصلة ببعضها البعض.

هذه مشكلة تم تصميم Converged AI Workspace من ClickUp — وهي منصة موحدة تجمع بين جميع الأعمال والبيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي — لحلها من خلال توحيد البيانات وسير العمل.

ولكي تعمل الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، فإنها تحتاج إلى رؤية واضحة وموحدة للعميل. وهذا يعني الجمع بين جميع مصادر البيانات المختلفة لديك:

بيانات السلوك الأولية من موقعك الإلكتروني وتطبيقك

سجلات المعاملات من معالج الدفع أو منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك

إشارات التفاعل من أدوات التسويق والدعم الخاصة بك

بيانات الإثراء من مصادر خارجية

تعد تجزئة البيانات هذه أكبر عقبة تواجه معظم الفرق. والخبر السار هو أنك ربما تمتلك بالفعل جميع البيانات التي تحتاجها، ولكنها ليست موجودة في مكان واحد.

عندما يتم توحيد بياناتك وسير عملك في مساحة عمل واحدة، تحصل أخيرًا على رؤية كاملة لعملائك، وهو أمر لا يمكن لأي أداة مستقلة تعمل بالذكاء الاصطناعي أن توفره.

💡 نصيحة احترافية: يعمل ClickUp BrainGPT كمساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح لك البحث في ClickUp والويب وجميع تطبيقاتك المتصلة (مثل Google Drive وSharePoint وGitHub وغيرها) من واجهة واحدة. وهي تعرض المهام والوثائق والملفات والمحادثات ذات الصلة بطريقة ذكية، مما يكسر حواجز البيانات ويجعل من السهل العثور على المعلومات أينما كانت.

يمكنك تصفية النتائج حسب التطبيق، أو ذكر عناصر أو أشخاص معينين، وحتى استخدام الأوامر الصوتية مع Talk to Text ، مما يضمن وصولاً سريعًا وشاملًا إلى معرفة مؤسستك.

يوفر هذا النهج الموحد القائم على الذكاء الاصطناعي الوقت ويزيد الإنتاجية ويضمن عدم تفويت أي معلومات مهمة مخفية في أنظمة مجزأة. ابحث في مساحة العمل بالكامل واحصل على إمكانية الوصول إلى جميع ملفاتك باستخدام ClickUp BrainGPT

خوارزميات التجميع القائمة على التعلم الآلي

دعونا نتناول مشكلة "الصندوق الأسود". غالبًا ما تخشى الفرق من الوثوق في خوارزمية لا تفهمها. لكنك لست بحاجة إلى معرفة الحسابات المعقدة الكامنة وراءها لاستخدامها بفعالية.

خوارزميات التجميع هي ببساطة طريقة آلية لتصنيف العملاء إلى مجموعات بناءً على أوجه التشابه بينهم. يمكن لخوارزمية مثل K-means تحليل عشرات المتغيرات في وقت واحد للعثور على مجموعات طبيعية في بياناتك لن تتمكن من اكتشافها بنفسك.

المفتاح هو التركيز على النتيجة، وليس على الآليات. لا تحتاج إلى أن تكون عالم بيانات لفهم شريحة تسمى "المتسوقون ذوو القيمة العالية والتكرار المنخفض".

لا تقتصر أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على تزويدك بـ "المجموعة أ" فحسب، بل توفر لك شرائح قابلة للتفسير وذات خصائص واضحة، مثل "هذه المجموعة تشتري عبر الهاتف المحمول، وتنفق أكثر من 100 دولار، ولم تسجل الدخول منذ 30 يومًا".

تحسين مستمر للتقسيم

هل تتذكر مشروع التجزئة الكبير الذي تم تنفيذه العام الماضي؟ ذلك المشروع الذي أنتج تقريرًا رائعًا أصبح الآن مهملًا في مجلد ما؟ هذه هي مشكلة التجزئة التقليدية — إنها عملية "تضبطها وتنساها" وتصبح قديمة على الفور تقريبًا.

من ناحية أخرى، يعد تقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي نظامًا حيًا. فهو يعمل على أساس حلقة تغذية راجعة، ويتعلم ويتحسن باستمرار بمرور الوقت. ومع حصوله على بيانات جديدة من حملاتك، يقوم بتحسين التقسيمات. إذا توقفت مجموعة من العملاء عن الاستجابة لنوع معين من الرسائل، يقوم الخوارزمية بالتعديل.

هذا لا يعني أنك ستفقد وظيفتك. بل يعني أنك ستتوقف عن كونك مجرد عامل نظافة للبيانات وستبدأ في كونك استراتيجيًا. لا يزال المسوقون يوجهون الاستراتيجية العامة ويتأكدون من أن الشرائح التي يكتشفها الذكاء الاصطناعي منطقية من الناحية التجارية.

الآن بعد أن فهمت كيفية عمل تقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، دعنا نلقي نظرة على ما يمكنك فعله به.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية تشغيل محرك إيرادات تسويقي عالي السرعة باستخدام ClickUp والذكاء الاصطناعي

حالات استخدام تقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق

"حسنًا، فهمت النظرية، ولكن ماذا أفعل فعليًا بهذه الشرائح؟" هذا هو المكان الذي تتعثر فيه معظم الفرق. يقدم فريق التحليلات تقريرًا، ولكن فريق التسويق لا يعرف كيفية ترجمته إلى حملات فعلية. باستخدام النهج الصحيح، يمكنك تحويل المعلومات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

فيما يلي بعض الأفكار العملية والجاهزة للحملات التي يمكنك إطلاقها بمجرد حصولك على شرائح مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

حملات منع فقدان العملاء: بدلاً من إرسال بريد إلكتروني عام بعنوان "نفتقدك" إلى كل من لم يسجل دخوله لمدة 90 يومًا، تحدد الذكاء الاصطناعي العملاء الذين يظهرون علامات خفية على خطر فقدانهم في الوقت الحالي. يمكنك تلقائيًا تشغيل عرض احتفاظ مخصص أو اتصال من فريق الدعم لديك لإنقاذ العلاقة قبل فوات الأوان.

استهداف البيع المتقاطع والبيع الإضافي: يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد العملاء الأكثر احتمالًا للاستجابة لتوصيات منتجات معينة. قد يجد أن العملاء الذين يشترون المنتج A والمنتج B معًا لديهم ميل كبير لشراء المنتج C أيضًا، مما يتيح لك إنشاء حملات بيع إضافي عالية الاستهداف.

استعادة سلة التسوق المهجورة: لا تعامل جميع المتخليين عن السلة بنفس الطريقة. يمكن للذكاء الاصطناعي تقسيمهم حسب مستوى النية والحساسية السعرية، مما يتيح لك إرسال تذكير بسيط إلى مجموعة، وخصم 10٪ إلى مجموعة أخرى، ورسالة ذات تأثير اجتماعي قوي إلى مجموعة ثالثة.

التسويق حسب مرحلة دورة الحياة: حرك العملاء عبر تسلسلات الرعاية بناءً على سلوكهم الفعلي، وليس على تأخيرات زمنية عشوائية. عندما يشير تفاعل العميل إلى أنه انتقل من مرحلة "الوعي" إلى مرحلة "التفكير"، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطلق تلقائيًا المرحلة التالية من حملتك. حرك العملاء عبر تسلسلات الرعاية بناءً على سلوكهم الفعلي، وليس على تأخيرات زمنية عشوائية. عندما يشير تفاعل العميل إلى أنه انتقل من مرحلة "الوعي" إلى مرحلة "التفكير"، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطلق تلقائيًا المرحلة التالية من حملتك.

حملات استعادة العملاء: توقف عن إهدار المال في محاولة إعادة تنشيط كل عميل غير نشط. يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد العملاء الذين لديهم أعلى إمكانية لإعادة التنشيط، بحيث يمكنك تركيز ميزانيتك على المجالات التي ستحقق أكبر تأثير.

استهداف إطلاق المنتج: عند إطلاق منتج جديد، يمكن للذكاء الاصطناعي العثور على العملاء الحاليين الذين تتطابق أنماط سلوكهم وخصائصهم بشكل وثيق مع عند إطلاق منتج جديد، يمكن للذكاء الاصطناعي العثور على العملاء الحاليين الذين تتطابق أنماط سلوكهم وخصائصهم بشكل وثيق مع شخصية المشتري المثالي الجديد، مما يوفر لك جمهورًا مدمجًا لإطلاق منتجك.

🌟 يساعدك نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp على إدارة الحملات التسويقية من البداية إلى النهاية. باستخدامه، يمكنك: يمكنك بسهولة جدولة الحملات ومراقبتها وقياسها.

حافظ على تنظيمك من خلال تتبع المهام والجداول الزمنية في الوقت الفعلي

تعاون مع زملائك في الفريق وأصحاب المصلحة في مكان واحد احصل على نموذج مجاني نظم مراحل الحملة وقنواتها ونتائجها وميزانياتها في سير عمل واحد باستخدام نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp.

بالنسبة لفرق التجارة الإلكترونية، يمكن أن يؤدي هذا المستوى من تقسيم العملاء الآلي إلى زيادة متوسط قيمة الطلبات (AOV) بشكل مباشر من خلال تحديد العملاء الذين يستجيبون بشكل أفضل للعروض المجمعة، والذين يفضلون المنتجات الفردية، والذين يحتاجون إلى الاطلاع على تقييمات العملاء قبل الشراء.

لمعرفة كيف تستفيد شركات التجارة الإلكترونية الأخرى من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تقسيم العملاء ودفع النمو، شاهد هذا العرض العملي لاستراتيجيات تنفيذ الذكاء الاصطناعي:

كيف تحول ClickUp سير عمل تقسيم العملاء

إليك أكبر مشكلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقسيم العملاء: يتم إنشاء الرؤى في أداة واحدة، ولكن يتم تخطيط الحملات وتنفيذها في أداة أخرى.

هذا هو ما يُعرف بـ "تشتت العمل" —تجزئة العمل عبر أدوات متعددة غير متصلة— و "تشتت الذكاء الاصطناعي " —الانتشار غير المنضبط لأدوات الذكاء الاصطناعي دون رقابة أو استراتيجية— في الواقع، وهي تحديات صُممت مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة من ClickUp للتغلب عليها من خلال ربط الرؤى مباشرةً بسير عملك.

يتم إرسال تقارير التجزئة عبر البريد الإلكتروني، ويتم نسخ المعلومات يدويًا ولصقها في جداول البيانات، وتضيع الأفكار الرائعة في عملية التسليم بين فريق البيانات والفريق الإبداعي. تؤدي هذه الفجوة بين المعلومات والإجراءات إلى بطء التنفيذ وسوء التواصل وفقدان الإيرادات.

مع ClickUp، يمكنك سد هذه الفجوة.

احصل على رؤى وإجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مكان عمل فريقك باستخدام ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp الذي يغطي مساحة العمل بالكامل ويستفيد من المعرفة المكتسبة من مهامك ووثائقك ومحادثات العمل وغيرها.

لخص المستندات واعثر على الملفات عن طريق سؤال ClickUp Brain

وهي مصممة للفرق التي تريد ذكاءً اصطناعيًا يفهم سياق عملها الفعلي، وليس أداة مستقلة تتطلب النسخ واللصق المستمر.

الفرق الرئيسي: يربط ClickUp Brain قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرةً بسير عمل التنفيذ لديك، مما يسد الفجوة بين المعرفة والتنفيذ. يمكنك تحويل شرائح عملاء الذكاء الاصطناعي إلى حملات قابلة للتنفيذ على الفور.

إليك كيفية استخدام ClickUp Brain لتحويل رؤى التجزئة إلى حملات منفذة بشكل أسرع:

تلخيص نتائج أبحاث العملاء وتقسيمهم: لقد تلقيت للتو تقريرًا من 50 صفحة عن تقسيم العملاء من فريق التحليلات لديك. بدلاً من قضاء ساعات في قراءته، ضعه في لقد تلقيت للتو تقريرًا من 50 صفحة عن تقسيم العملاء من فريق التحليلات لديك. بدلاً من قضاء ساعات في قراءته، ضعه في ClickUp Doc واطلب من ClickUp Brain "تلخيص الخصائص الرئيسية لأهم ثلاثة قطاعات من العملاء". ستحصل على موجز عملي يمكن لفريقك استخدامه في غضون ثوانٍ.

إنشاء موجزات الحملات من ملفات تعريف القطاعات: الآن، قم بتمييز هذا الملخص واطلب من ClickUp Brain "إنشاء موجز حملة في مهمة جديدة لقطاع 'مخاطر فقدان العملاء ذوي القيمة العالية'". سيقوم على الفور بإنشاء الآن، قم بتمييز هذا الملخص واطلب من ClickUp Brain "إنشاء موجز حملة في مهمة جديدة لقطاع 'مخاطر فقدان العملاء ذوي القيمة العالية'". سيقوم على الفور بإنشاء مهمة ClickUp مع الأهداف وتفاصيل الجمهور المستهدف ونقاط الرسائل الرئيسية، جاهزة للتخصيص.

ربط الرؤى بالمهام: نظرًا لأن ClickUp Brain يعمل داخل مساحة العمل الخاصة بك، فإن الملخص الذي يولده يتم تضمينه في المهمة. لا يضيع أي سياق في الترجمة. يتم ربط التاريخ الكامل لكيفية تصور تلك الحملة بالعمل نفسه.

أتمتة سير العمل القائم على التجزئة: استخدم استخدم ClickUp Automations للتخلص من عمليات التسليم اليدوية باستخدام أتمتة "إذا حدث هذا، فافعل ذلك". على سبيل المثال، أنشئ قاعدة: "عند إنشاء مهمة بعلامة "حملة تجزئة جديدة"، قم تلقائيًا بتطبيق نموذج موجز الحملة، وقم بتعيينه إلى المسؤول الإبداعي، وقم بتعيين تاريخ الاستحقاق بعد ثلاثة أيام من الآن. " يمكن أن يساعدك Brain أيضًا في إنشاء أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية.

وهذا ليس كل شيء. باستخدام لوحات معلومات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق تتبع أداء الحملات في نفس المكان الذي يتم فيه العمل.

هذه هي قوة مساحة العمل المتقاربة. أنت لا تقوم فقط بتحليل البيانات، بل تحولها إلى عمل على الفور.

تتبع جميع حملاتك التسويقية في مكان واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

لمزيد من النصائح المفيدة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق، شاهد هذا الفيديو 👇

ابدأ في إنشاء شرائح عملاء أكثر ذكاءً اليوم

تعد تقسيم العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي تحولًا جوهريًا من إنشاء مجموعات ديموغرافية ثابتة إلى بناء جمهور ديناميكي مدفوع بالسلوك يتطور مع عملائك. أصبحت هذه التكنولوجيا نفسها أكثر سهولة في الوصول إليها يومًا بعد يوم. الفارق الحقيقي هو مدى السرعة التي يمكنك بها ربط رؤى الذكاء الاصطناعي هذه بسير عمل التنفيذ لديك.

الفرق الفائزة ليست فقط تلك التي تمتلك أفضل البيانات، بل تلك التي يمكنها التصرف بناءً على تلك البيانات بأسرع ما يمكن. العلامات التجارية التي تتقدم هي تلك التي تعامل التجزئة كقدرة مستمرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومدمجة في عملها اليومي، وليس كمشروع تحليلي لمرة واحدة يتم نسيانه.

هل أنت مستعد لدمج الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عمل التسويق لديك؟ اكتشف كيف يمكن لـ ClickUp Brain مساعدة فريقك على الانتقال من رؤى التجزئة إلى الحملات المنفذة بشكل أسرع. ابدأ مجانًا مع ClickUp.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

تحلل الذكاء الاصطناعي مجموعات بيانات أكبر بكثير، وتكتشف أنماطًا غير واضحة قد يفوتها البشر، وتقوم بتحديث القطاعات في الوقت الفعلي مع تغير السلوك، بينما تعتمد الطرق اليدوية على قواعد ثابتة وتحليلات دورية سرعان ما تصبح قديمة.

نعم، أدوات تقسيم العملاء الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي مصممة للمسوقين، وليس لعلماء البيانات، وتتميز بواجهات سهلة الاستخدام تعرض شرائح قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة أو الإحصاء.

تخلص من فجوة التسليم وحافظ على استمرار الفرص من خلال ربط رؤى التجزئة مباشرة بالمهام والمستندات وسير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج في منصة مساحة العمل مثل ClickUp، بدلاً من نقل الرؤى يدويًا من أدوات مستقلة.