ما هي حزمة الذكاء الاصطناعي المناسبة لعلامات التجارة الإلكترونية؟

لقد نقر عميلك للتو على "إضافة إلى عربة التسوق".

لكن أداة التسعير الخاصة بك لم يتم تحديثها منذ الأسبوع الماضي، وبيانات المخزون لديك غير متزامنة، وتطبيق تلبية الطلبات الخاص بك لا يزال لا يعرف من أي مستودع يجب أن يستمد البضائع.

كل هذا يؤدي إلى تأخير الطلبات، وعدم رضا العملاء، وخسارة المبيعات.

عندما لا تكون حزمة تقنيات الذكاء الاصطناعي متصلة، يعمل كل نظام على حدة. وتضيع الفرق الوقت في البحث عن التقارير ومطابقة الأرقام وحل المشكلات التي يمكن لأتمتة الذكاء الاصطناعي التعامل معها بسهولة.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف أي مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي هي الأنسب لعلامات التجارة الإلكترونية، وماذا تفعل كل طبقة، وكيف يمكن لأدوات مثل ClickUp أن تجمع كل ذلك معًا. 🎯

المكونات الأساسية لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية

في جوهرها، تتكون كل حزمة الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية من ثلاثة أجزاء رئيسية:

أنظمة الواجهة الأمامية

أنظمة الخلفية

مكونات الدعم

دعنا نحلل كل جزء حتى تتمكن من رؤية كيف تعمل الطبقات الأمامية والخلفية والداعمة معًا لتحقيق نتائج حقيقية.

مكونات الواجهة الأمامية

تشكل مكونات الذكاء الاصطناعي الأمامية ما يراه المتسوقون ويشعرون به ويختبرونه. تعمل هذه الأدوات على تحسين التفاعل وتخصيص المحتوى وتحسين التحويلات في الوقت الفعلي.

أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي: أنشئ أوصاف منتجات عالية الجودة ونصوص إعلانية وحملات بريد إلكتروني على نطاق واسع. تتعلم أنشئ أوصاف منتجات عالية الجودة ونصوص إعلانية وحملات بريد إلكتروني على نطاق واسع. تتعلم أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp AI وJasper وCopy.ai نبرة علامتك التجارية وتولد تنويعات لاختبار A/B.

محركات التخصيص بالذكاء الاصطناعي: قدم توصيات منتجات مخصصة وتصميمات ديناميكية للصفحة الرئيسية وعروض في الوقت الفعلي باستخدام بيانات سلوك العملاء وبيانات الشراء. تساعد أدوات مثل Bloomreach أو Dynamic Yield في تخصيص واجهة المتجر لكل زائر.

أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي: قم بإدارة الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والقنوات المدفوعة. تستخدم منصات مثل Klaviyo أدوات التحليل التنبؤي لتشغيل التدفقات الآلية، مثل استعادة سلة التسوق أو اقتراحات الشراء التالية.

🧠 حقيقة ممتعة: في أغسطس 1994، اشترى Phil Brandenberger أسطوانة مدمجة لـ Sting على NetMarket، في أول معاملة تجارة إلكترونية في العالم. تلك النقرة الواحدة كانت بداية اقتصاد رقمي تبلغ قيمته تريليون دولار.

مكونات الخلفية

الأنظمة الخلفية هي المكان الذي يلتقي فيه الذكاء بالتنفيذ. تدير هذه المكونات بياناتك وتُحسّن المخزون وتتنبأ بالطلب، وكلها عوامل مهمة لتحقيق الربح وقابلية التوسع.

طبقة البيانات والتحليلات: دمج جميع البيانات من الطلبات وحركة المرور و CRM والمخزون في مصدر موحد للمعلومات باستخدام Google BigQuery أو Segment أو Snowflake. توفر هذه الأدوات رؤى دقيقة لحملات التسويق وتوقعات الطلب وتتبع بيانات الأداء.

أدوات التسعير والمخزون المدعومة بالذكاء الاصطناعي: توقع الطلب، وحدد أسعارًا ديناميكية، ومنع نفاد المخزون باستخدام أدوات مثل DataRobot أو Inventory Planner، لتحقيق التوازن بين الربحية ورضا العملاء.

أتمتة العمليات والتنفيذ: أتمتة توجيه الطلبات واللوجستيات والتنسيق مع الموردين باستخدام أدوات مثل FluentCommerce أو Shippo. تضمن هذه الأدوات تنفيذًا سريعًا وخاليًا من الأخطاء ورؤية في الوقت الفعلي عبر سلسلة التوريد الخاصة بك.

طبقات متعددة الوظائف

تحافظ هذه الطبقات على سير مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك بسلاسة، مما يضمن تدفق المعلومات بسلاسة بين الأدوات والفرق. تعمل أدوات مثل ClickUp على مركزية تتبع المشاريع ورؤية البيانات ومشغلات الأتمتة.

🔍 هل تعلم؟ مرت الذكاء الاصطناعي بفترتين من "الركود" (في السبعينيات وأواخر الثمانينيات) عندما جفّت مصادر التمويل والاهتمام لأن أجهزة الكمبيوتر لم تكن قوية بما يكفي لدعم الأفكار الكبيرة.

مزايا حزمة الذكاء الاصطناعي الموحدة للتجارة الإلكترونية

تخلق حزمة الذكاء الاصطناعي جيدة التصميم نظامًا بيئيًا مترابطًا حيث تتزامن القرارات والبيانات والفرق. وإليك كيف يبدو ذلك في الواقع:

عمليات مبسطة ومهام يدوية أقل

تقضي الحزمة الموحدة على عمليات التسليم الزائدة والمهام المتكررة بين الأقسام. عندما يتصل نظام إدارة علاقات العملاء ونظام المخزون وأدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل سلس، يتم تدفق التحديثات تلقائيًا.

🔍 هل تعلم؟ في عام 1997، قامت شركة Coca-Cola بتركيب آلات بيع في فنلندا تقبل الدفع عبر الرسائل القصيرة. وهذا يجعلها واحدة من أقدم الأمثلة على التجارة عبر الهاتف المحمول (m-commerce).

قرارات أكثر ذكاءً تستند إلى رؤى في الوقت الفعلي

بفضل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات المباشرة، يمكن لفريقك اكتشاف التغيرات في الطلب أو الانحرافات في الأسعار أو التغيرات في أداء الحملات فور حدوثها. على سبيل المثال، إذا ارتفع الطلب على منتج ما في منطقة ما، يمكنك تعديل الإعلانات وخطط التنفيذ على الفور بدلاً من انتظار تقارير نهاية اليوم.

تجارب عملاء فائقة التخصيص

عندما تشترك محركات التخصيص وأدوات الحملات في نفس طبقة الذكاء، تصبح كل تفاعلات المستخدمين ذات صلة. يمكن لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تنفيذ حملات تسويقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص توصيات المنتجات ورسائل البريد الإلكتروني وعروض الخصم بناءً على سلوك المستخدم وموقعه وتوقيته، مما يعزز التحويلات والولاء.

🧠 حقيقة ممتعة: تم إنشاء أول نظام تخصيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي في التسعينيات. ابتكر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) نظام GroupLens، وهو نظام يوصي بمقالات إخبارية بناءً على تفضيلات المستخدم. تطور هذا المفهوم إلى خوارزميات التوصية بالذكاء الاصطناعي الحالية.

توقع الطلب وتحسين المخزون

تحافظ حزمة الذكاء الاصطناعي المتصلة على تقدم سلسلة التوريد الخاصة بك بخطوة. تتنبأ نماذج التنبؤ وأدوات التسعير وأنظمة التنفيذ بالاتجاهات معًا، مما يمنع زيادة المخزون ونفاده وخسارة الهامش. تحقق العلامات التجارية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التنبؤي في المخزون دقة أكبر وعمليات أكثر كفاءة.

تحسين التعاون بين أقسام التسويق والمبيعات واللوجستيات

تحل الأنظمة الموحدة محل حلقات التحديث اللانهائية بفضل الرؤية المشتركة. يمكن للفرق تخطيط تنفيذ حملات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية ومزامنة جداول التنفيذ وتتبع الأداء في مساحة عمل واحدة، مما يقلل من سوء الفهم ويسرع التنفيذ.

🔍 هل تعلم؟ صاغت الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في عام 2005 مصطلح " Cyber Monday " (الإثنين الإلكتروني) استنادًا إلى بيانات أظهرت أن الناس يتسوقون عبر الإنترنت أكثر عند العودة إلى العمل بعد عطلة عيد الشكر. والآن، يعمل الذكاء الاصطناعي على تشغيل معظم محركات التوصيات ومحفزات البريد الإلكتروني.

كيفية إنشاء أو اختيار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

قد يبدو إنشاء حزمة الذكاء الاصطناعي أمرًا معقدًا، ولكنه في الحقيقة مجرد وضع الأدوات الداخلية المناسبة على أساس قوي. دعنا نستكشف كيفية إنشاء أو اختيار حزمة الذكاء الاصطناعي التي تناسب أهداف أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

الخطوة رقم 1: إرساء الأساس

قبل اختيار الأدوات، يجب أن تبني أساسًا قويًا. هذا يضمن أن حزمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تحل المشكلات الصحيحة ويمكنها التوسع.

1. حدد أهدافًا تجارية محددة

حدد هدفًا أو هدفين قابلين للقياس، مثل "تحسين معدل الشراء المتكرر بنسبة 15٪ خلال الـ 12 شهرًا القادمة" أو "تقليل تكلفة الاحتفاظ بالمخزون بنسبة 20٪ مع تقليل نفاذ المخزون". تأكد من توافق هذه الأهداف مع استراتيجيتك الأوسع نطاقًا (مثل النمو والربحية وزيادة قيمة العمر الافتراضي للعميل أو الاحتفاظ به).

على سبيل المثال، إذا كان أكبر مشكلة تواجهك هي التخلي عن سلة التسوق، فيجب أن تركز حزمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على التخصيص في الوقت الفعلي بالإضافة إلى المراسلة بدلاً من التنبؤات المكثفة لسلسلة التوريد.

2. تقييم جاهزية البيانات

ستحتاج إلى بيانات متسقة عبر المجالات الرئيسية مثل الطلبات وحركة المرور على الويب وكتالوج المنتجات وسجلات المخزون وسجلات CRM. للحصول على نماذج ذات مغزى، ستحتاج غالبًا إلى 12-18 شهرًا من البيانات (أو حجم كافٍ من الأحداث) لإنشاء أنماط.

قائمة مرجعية لإجراء تدقيق البيانات:

هل مصادر البيانات الخاصة بك متكاملة (الموقع، الهاتف المحمول، دون اتصال بالإنترنت)؟

هل هناك فجوات كبيرة أو تكرارات؟

هل بيانات تعريف المنتج غنية ومتسقة؟

3. اختر منصة التجارة الإلكترونية الأساسية الخاصة بك

قرر ما إذا كنت ستستخدم منصة مُدارة قياسية (مثل Shopify Plus وMagento/Adobe Commerce وBigCommerce) أو بنية بدون واجهة/قابلة للتركيب (واجهة أمامية منفصلة عن الواجهة الخلفية).

تساعد المنصات المدارة في الإعداد الأسرع وتأتي مع ميزات مدمجة ومكونات إضافية للذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، توفر البنية غير المرتبطة/القابلة للتركيب المرونة والاستعداد للمستقبل (يمكنك تبديل الوحدات). ومع ذلك، تحتاج إلى موارد تقنية أكثر.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2000، أطلقت Google خدمة AdWords، وكان أول معلن كبير لها متجرًا للتجارة الإلكترونية يبيع سرطانات البحر الحية من ولاية مين باسم Lobster Gram. بعد ذلك، تغيرت الإعلانات الرقمية إلى الأبد.

بمجرد أن تصبح الأساس جاهزًا، اختر الأدوات المناسبة للمشكلات المناسبة. فيما يلي ثلاثة مجالات ذات تأثير كبير يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي فرقًا حقيقيًا:

التخصيص للواجهة الأمامية وتجربة العملاء

استخدم محركات التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تراقب التصفح وسجل الشراء وبيانات الجلسة والسلوك في الوقت الفعلي لتخصيص تجارب التسوق. يمكنك ربط المحتوى الديناميكي مثل لافتات الصفحة الرئيسية أو الصفحات المقصودة المصممة خصيصًا للقطاعات (العملاء الجدد مقابل العملاء العائدين) والسلوك (زوار سلة التسوق المهجورة).

📌 مثال على سير العمل: عندما يزور زائر موقع الويب، يعرض محرك التخصيص مجموعات "موصى بها لك" بناءً على شريحة الزائر وسلوكه خلال الجلسة. في المتابعة عبر البريد الإلكتروني، يعرض محرك مشابه اقتراحات المنتجات. 📊 مراقبة المقاييس: معدل التحويل من الكتل المخصصة، ومعدل النقر (CTR)، ومتوسط قيمة الطلب (AOV)، ومعدل تكرار الشراء.

خدمة العملاء وسير عمل النمو

اختر روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها التعامل مع الاستفسارات البسيطة (حالة الطلب، المرتجعات)، والتواصل الاستباقي (على سبيل المثال، "لقد تركت عناصر في سلة التسوق، هل يمكنني مساعدتك؟")، وتحويلها إلى وكلاء بشريين عند الحاجة. هذا يحرر فريقك للتعامل مع المهام ذات القيمة الأعلى.

اربط هذا مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك حتى يتمكن من سحب معلومات الطلبات وتشغيل عمليات الإرجاع.

📌 مثال على سير العمل: عندما يسأل المتسوق "أين طلبي؟"، يسترد روبوت الدردشة الذكي معلومات الشحن من نظام إدارة الطلبات (OMS) الخاص بك ويجيب على الفور. إذا كانت المشكلة معقدة (على سبيل المثال، فقدان عنصر أو استرداد أموال)، ينقل الروبوت الدردشة إلى وكيل الدعم مع السياق الكامل. 📊 مراقبة المقاييس: وقت الاستجابة الأولية، ومعدل حل المشكلات بواسطة روبوت الدردشة، ونسبة التصعيد، ورضا العملاء (CSAT)، ومعدل تكرار التفاعل.

العمليات وإدارة المخزون وسلسلة التوريد

استفد من نماذج التنبؤ الاستباقي لتحليل المبيعات التاريخية والموسمية والعروض الترويجية والعوائد للتنبؤ بالمبيعات لكل SKU. اجمع بين ذلك وأسعار مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة الخدمات اللوجستية للحفاظ على مخزون بسيط وهوامش ربحية جيدة.

📌 مثال على سير العمل: يتنبأ محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بك بأن SKU #1234 سيشهد ارتفاعًا بنسبة 20٪ الشهر المقبل بسبب تخفيضات قادمة. ويقوم تلقائيًا بتعديل كميات إعادة الطلب، وتحديث طلبات الموردين، ومزامنة الأسعار بناءً على بيانات المخزون والمنافسين. 📊 مراقبة المقاييس: معدل دوران المخزون، ونسبة المخزون الزائد، ومعدل الطلبات المؤجلة، ونسبة الطلبات التي تم تلبية من أقرب مستودع، ومتوسط مهلة التسليم.

عند اختيار برنامج التجارة الإلكترونية الخاص بك، طبق معايير تضمن ألا ينتهي بك الأمر إلى تطبيقات لمرة واحدة أو ديون تقنية.

فيما يلي قائمة مرجعية سريعة لمساعدتك في اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة:

التكامل: يوفر موصلات أصلية لمنصتك أو يوفر واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة للتكامل المرن.

قابلية التوسع: تتعامل مع النمو في حجم البيانات وتعقيد العمليات. تعتبر البنية المعيارية أو القابلة للتركيب مثالية حيث يمكنك إضافة أو استبدال المكونات لاحقًا.

موثوقية المورد والدعم: تقييم الوثائق وجودة التهيئة والدعم الفني

واجهة سهلة الاستخدام: توفر مساحة عمل مع لوحات تحكم واضحة، وإعدادات بسيطة، وخيارات سهلة لتعديل القواعد أو التصور.

التكلفة وإجمالي الملكية: يضمن خيارات ميسورة التكلفة حتى مع تكاليف التنفيذ والتدريب وإعداد البيانات والمراقبة المستمرة والمصروفات المرتبطة بتدريب النماذج أو هندسة البيانات الإضافية.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1979، قام المخترع البريطاني مايكل ألدريتش بتوصيل تلفزيون معدل بجهاز كمبيوتر عبر خط هاتفي، ليبتكر بذلك أول نظام في العالم للتسوق عبر الإنترنت. هذا هو! عبر صحيفة The Telegraph

الخطوة رقم 4: قم بالبناء من أجل المستقبل (واحتفظ بالمرونة)

بمجرد تشغيل حزمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، يبدأ العمل الحقيقي. ستتطور أدوات إدارة الحملات هذه، وستظهر نماذج جديدة، وستتغير سير العمل لديك. ما يهم هو مدى سهولة استمرارك في التعلم والتحديث والتحسين دون تدمير كل شيء.

إليك ما يمكنك القيام به:

درب فريقك: تأكد من أن كل عضو في الفريق يعرف دوره. استخدم التدريب العملي مع سير العمل المباشر والأمثلة الحقيقية تأكد من أن كل عضو في الفريق يعرف دوره. استخدم التدريب العملي مع سير العمل المباشر والأمثلة الحقيقية وقوالب الحملات التسويقية ، واحتفظ بالموارد (الأدلة والبرامج التعليمية) متاحة للتعلم المستمر.

ضمان المرونة والقابلية للتركيب: حافظ على قابلية تركيب البنية الخاصة بك حتى تتمكن من تبديل الأداة دون الحاجة إلى إعادة بناء كل شيء

أعطِ الأولوية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي والواعي بالتحيز: اعمل مع بيانات تمثيلية وغير متحيزة. يجب عليك أيضًا أن تكون شفافًا مع العملاء، وأن تشرح لهم كيفية استخدامك للذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع بياناتهم.

🤝 تذكير ودي: قم بتضمين الحوكمة من خلال مراجعة النماذج بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تحيز ومراقبة النتائج غير المقصودة.

الخطوة رقم 5: ربط سير عمل الذكاء الاصطناعي بالتنسيق الموحد

تؤدي كثرة الأدوات إلى استنزاف الإنتاجية والميزانيات والتركيز. تتسلل هذه المشكلة تدريجياً، وتتحول إلى كثرة الأعمال، حيث تنتشر التحديثات والملفات والقرارات عبر التطبيقات ومواضيع الدردشة وصناديق البريد الوارد. تتضخم هذه المشكلة لتصل إلى خسارة إنتاجية عالمية تقدر بـ 2.5 تريليون دولار كل عام.

لهذا السبب، بمجرد بدء تشغيل حزمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، ستحتاج إلى طبقة تنسيق واحدة لربط الجهود عبر التسويق والبيانات والتنفيذ.

عبر استطلاع ClickUp

ClickUp يصبح تلك الطبقة.

إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

نموذج لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية

إليك نموذج مخطط لمساعدتك في تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك للتجارة الإلكترونية. استخدم هذا المخطط كخريطة مرجعية لتصميم مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تناسب أهدافك في النمو وتجنب فوضى الأدوات.

1. طبقة البيانات والتحليلات

هذه الطبقة هي الأساس الذي تقوم عليه. فهي تجمع وتوحد جميع البيانات ذات الصلة (الطلبات وحركة المرور على الويب وكتالوج المنتجات وسجلات المخزون ونظام إدارة علاقات العملاء) بحيث تحصل بقية مكونات حزمة الذكاء الاصطناعي على مدخلات متسقة ودقيقة.

Google BigQuery

Google BigQuery هو مستودع بيانات مُدار بالكامل وبدون خادم ومتوافق مع نطاق التجارة الإلكترونية. يتيح لك التحكم في إعداد التقارير ودمج مصادر بيانات متعددة في مستودع واحد.

المكونات الرئيسية:

دعم البث المباشر (للبيانات شبه الحية)

وصول SQL لفرق التحليلات

قدرات ML/AI مدمجة عبر BigQuery ML

Snowflake

إنها منصة بيانات سحابية حديثة تدعم توحيد البيانات على نطاق واسع والتحليلات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. بالنسبة لتجار التجزئة، تقدم Snowflake خدمة "Retail Data Cloud" التي تجمع أنواعًا متعددة من البيانات (أوامر الشراء والمخزون والتصنيع والشركاء) في مكان واحد.

المكونات الرئيسية:

طبقة الخدمات السحابية لمعالجة الطلبات

طبقة الحوسبة لمعالجة الاستعلامات

طبقة التخزين للقابلية للتوسع المستقلة

التجزئة

Segment هي منصة بيانات العملاء (CDP) مصممة لجمع وتوحيد بيانات العملاء من مصادر متعددة في ملف تعريف واحد.

المكونات الرئيسية:

اتصالات لالتقاط أحداث العملاء من أي منصة

بروتوكولات للتحقق من صحة بيانات الأحداث وتنظيفها

تحديد الهوية لدمج بيانات المستخدم عبر الأجهزة

🚀 ميزة ClickUp: حوّل بياناتك غير المفلترة من الطلبات وحركة المرور والكتالوج وسجلات المخزون و CRM إلى لوحة تحكم للتجارة الإلكترونية باستخدام ClickUp Dashboards. احصل على تحديثات مباشرة وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على لوحات معلومات ClickUp الخاصة بك باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي أنشئ تصورات مخصصة باستخدام مجموعة متنوعة من أنواع المخططات والبطاقات لتتبع كل جزء من سير عمل التجارة الإلكترونية وتحسينه. فيما يلي بعض الأمثلة على لوحات بيانات البيانات: مخطط دائري لعرض تفاصيل مبيعاتك حسب فئة المنتج أو المنطقة

مخطط شريطي لمقارنة تدفقات الإيرادات الشهرية أو حجم الطلبات أو الإنفاق التسويقي عبر القنوات المختلفة

مخطط البطارية لمراقبة تقدم التنفيذ أو مستويات المخزون يمكنك أيضًا استخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي المدمجة لإظهار الرؤى، واكتشاف الحالات الشاذة في بيانات المبيعات، أو توقع العناصر منخفضة المخزون قبل أن تصبح مشكلة. ونظرًا لأن لوحات المعلومات يمكنها التحديث التلقائي وإرسال التقارير المجدولة، فلن تحتاج إلى عمليات التحقق صباح يوم الاثنين لمجرد مواءمة الأرقام.

2. طبقة التسويق والتخصيص

تستفيد هذه الطبقة من بيانات السلوك والجلسات والمشتريات لتقديم تجارب مخصصة طوال رحلة العميل. عندما تخصص استراتيجيات التسويق والمحتوى الخاص بالتجارة الإلكترونية للفرد (والسياق)، فإنك تحقق تحويلًا أعلى واحتفاظًا أفضل وولاءً أقوى.

Klaviyo

إنها منصة CRM B2C تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق وتوحيد بيانات العملاء وتقديم خيارات متقدمة لتقسيم العملاء والسماح بتدفقات مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والدفع.

المكونات الرئيسية:

مزامنة البيانات في الوقت الفعلي مع متجرك

التحليلات التنبؤية (تاريخ الطلب التالي، مخاطر فقدان العملاء)

محتوى ديناميكي في الرسائل

Bloomreach

Bloomreach هي منصة تخصيص وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر رؤى حول العملاء والمنتجات وتقدم خدمة بحث مخصصة في الموقع.

المكونات الرئيسية:

استيعاب بيانات العملاء

إثراء بيانات المنتج

تنسيق الحملات عبر القنوات

Persado

إنها منصة ذكاء اصطناعي توليدية تركز على تخصيص الرسائل والمحتوى. تحلل Persado اللغة والعواطف والشرائح لتقديم متغيرات للرسائل تحفز على اتخاذ إجراءات.

المكونات الرئيسية:

مجموعة كبيرة من البيانات الخاصة بالردود السابقة

نماذج الذكاء الاصطناعي التي تولد نسخًا وتختبر المتغيرات

التكامل مع أنظمة أتمتة التسويق الحالية

🔍 هل تعلم؟ تستمد أمازون ما يقرب من 35٪ من مبيعاتها من الاقتراحات التي يولدها محرك التوصيات الخاص بها في مجال التجارة الإلكترونية.

3. الطبقة الإبداعية والمحتوى

عندما تقوم بتوسيع نطاق المنتجات والتغيرات (الحجم والمنطقة واللغة) والقنوات (الويب والهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية)، تصبح عمليات المحتوى اليدوية عائقًا. يعالج الذكاء الاصطناعي التوليدي في التجارة الإلكترونية قابلية توسيع نطاق المحتوى من خلال إنشاء أوصاف منتجات جذابة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأصول مرئية وبانرات ديناميكية دون التضحية بالجودة أو صوت العلامة التجارية.

جاسبر

إنها منصة كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لفرق التسويق والتجارة الإلكترونية لكتابة نصوص إبداعية ووصف المنتجات ومحتوى تحسين محركات البحث بسرعة لعلامتك التجارية.

المكونات الرئيسية:

نبرة ومفردات مخصصة تتوافق مع دليل الأسلوب الخاص بك وعملية إنشاء المحتوى

تنسيقات جاهزة للاستخدام للمدونات والبريد الإلكتروني وصفحات المنتجات

تحرير الفريق في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدارات

نوع الخط

إنها منصة تصميم AI لإنشاء صور مرئية للعلامات التجارية وبانرات المنتجات وأصول الحملات الترويجية. تساعد Typeface الفرق على إنشاء مخرجات تصميم متسقة دون الاعتماد بشكل كبير على أعمال التصميم اليدوية.

المكونات الرئيسية:

مجموعات العلامات التجارية مع خطوط وألوان وأصول بصرية للمتجر

توليد الصور بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور تسويقية

إعادة استخدام الأصول لتكييف التصميمات الحالية بسرعة مع القنوات الجديدة

Gamma

Gamma هي أداة إنتاجية للعروض التقديمية والمحتوى تحول الأفكار أو المخططات إلى عروض مرئية جذابة وشرح للمنتجات.

المكونات الرئيسية:

أداة إنشاء مجموعات الذكاء الاصطناعي التي تحول النصوص أو الملاحظات إلى عروض تقديمية مرئية

قوالب ذكية تطبق تلقائيًا تخطيطات التصميم من أجل سهولة القراءة والتأثير

مخرجات سهلة الاستخدام على الويب لمشاركة العروض التقديمية بسهولة كصفحات ويب تفاعلية

🚀 ميزة ClickUp: ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنصة، يدمج المشاريع والدردشة والوثائق في مساحة عمل واحدة. يساعدك AI Writer for Work على إنشاء محتوى تسويقي، مثل أوصاف المنتجات والعناوين الترويجية ونصوص الحملات الترويجية في ثوانٍ معدودة. اطلب من AI Writer for Work من ClickUp Brain كتابة نصوص الحملات الترويجية ورسائل البريد الإلكتروني وقصص المنتجات لنفترض أنك تستعد لإطلاق منتج جديد. يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain صياغة 10 أوصاف للمنتج بناءً على دليل الأسلوب الخاص بك وإدراجها مباشرة في مستند "حملة الإطلاق" في ClickUp Docs، حيث يمكن لفريقك تعديلها في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للقلق بشأن السياق. يستمد ClickUp Brain الإشارات من مساحة العمل أو الملخصات أو حتى الحملات السابقة لتقديم نسخة تتناسب مع صوت علامتك التجارية دون الحاجة إلى مزيد من التوجيهات. 📌 أمثلة على المطالبات: اكتب 3 أوصاف لمنتجات صيفية محدودة الإصدار بأسلوب محادثة.

أنشئ خمسة عناوين إعلانية تسلط الضوء على خصم 20٪ على منتجات العناية بالبشرة خلال موسم الأعياد.

لخص موجز هذه الحملة في 3 نقاط رسائل رئيسية لفريق التواصل الاجتماعي لدينا

4. طبقة التسعير والمخزون

تساعدك هذه الأدوات على تحسين مستويات المخزون وتوقع الطلب وتحديد أسعار ديناميكية بناءً على الهامش وأسعار المنافسين ومستويات المخزون.

DataRobot

DataRobot هي منصة ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات مصممة لفرق البيانات التي تريد الدقة دون الحاجة إلى الترميز اليدوي. تعمل على أتمتة النمذجة التنبؤية للتسعير وتوقع الطلب وتحسين المخزون.

المكونات الرئيسية:

التعلم الآلي الآلي (AutoML) الذي يبني ويقارن النماذج لتحديد الأفضل لكل حالة عمل

تتنبأ توقعات السلاسل الزمنية بالطلب على المنتجات والاتجاهات الموسمية واحتياجات المخزون.

مراقبة النماذج لتتبع الأداء ومنع الانحراف مع تغير ظروف السوق

مخطط المخزون

Inventory Planner هي أداة لتخطيط الطلب والتنبؤ به تتكامل مباشرة مع منصات مثل Shopify وAmazon وWooCommerce، وتدير عمليات التجديد والتدفق النقدي.

المكونات الرئيسية:

محرك التنبؤ لتوقع احتياجات المخزون المستقبلية

تخطيط إعادة التزويد للحفاظ على مستويات المخزون المثالية

تسلط تحليلات الأرباح والبيانات الضوء على المنتجات بطيئة الحركة أو الزائدة عن الحاجة

🚀 ميزة ClickUp: إذا كنت بحاجة إلى معرفة أي وحدات SKU كانت الأسرع مبيعًا في الربع الأخير، وما هي تعديلات الأسعار التي أجريتها، وكيف أثرت هذه التغييرات على الهامش، فما عليك سوى سؤال ClickUp Brain. يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي بسحب السياق من جميع مصادرك، بما في ذلك محركات التخصيص وتطبيقات التنبؤ، لأتمتة المهام الروتينية مثل إنشاء الملخصات. اطلب من ClickUp Brain إطلاعك على أحدث الاتجاهات وتزويدك برؤى قابلة للتنفيذ يقوم على الفور بتلخيص تغييرات الأسعار في الربع الأخير، والعثور على مهام ClickUp المرتبطة بتحسين المخزون، واستخلاص رؤى من التوقعات. يمكنك حتى استدعاء معايير المنافسين وأهداف الهامش واختبارات الأسعار السابقة لوضع اللمسات الأخيرة على الأسعار. 📌 أمثلة على المطالبات: لخص تغييرات استراتيجية التسعير في الربع الأخير

اعثر على جميع المهام المتعلقة بتحسين المخزون

اعرض لي أحدث توقعات الطلب من DataRobot

قائمة SKU ذات معدل الدوران الأبطأ من الشهر الماضي

5. دعم العملاء وطبقة تجربة العملاء

تعمل هذه الأدوات المتطورة على أتمتة استفسارات خدمة العملاء وسير عمل الخدمة الذاتية وتصعيدها إلى البشر عند الحاجة، مما يتيح لفريقك التركيز على المهام عالية القيمة.

التفكير المسبق

إنها منصة ذكاء اصطناعي تعزز دعم العملاء من خلال التعرف على النوايا وأتمتة الخدمة الذاتية. تتكامل Forethought مع أنظمة مكاتب المساعدة الرئيسية، مثل Zendesk و Salesforce، لحل التذاكر بشكل أسرع وتقليل عبء العمل على الموظفين.

المكونات الرئيسية:

Solve (مساعد الذكاء الاصطناعي) الذي يعمل على أتمتة الردود على الأسئلة الشائعة وطلبات المعاملات

التصنيف (ذكاء التذاكر) لتوجيه التذاكر الواردة بناءً على النية والطبيعة العاجلة

Assist (Agent Copilot) يقترح ردودًا في الوقت الفعلي للموظفين البشريين

Ada

Ada هي منصة ذكاء اصطناعي محادثة مصممة لتوسيع نطاق التفاعلات المخصصة مع العملاء، وهي تمكّن الفرق التي لا تمتلك مهارات تقنية من إنشاء تجارب دردشة وصوتية تبدو طبيعية ومتوافقة مع السياق.

المكونات الرئيسية:

يتيح منشئ بدون كود لفرق التسويق تصميم أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي دون دعم هندسي.

يدعم الدعم متعدد القنوات ربط الدردشة والبريد الإلكتروني والقنوات الاجتماعية لتجربة عملاء موحدة.

يقوم محرك التخصيص بسحب بيانات العملاء من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) والمحادثات السابقة لتخصيص الردود.

🚀 ميزة ClickUp: حسّن سير عمل خدمة العملاء باستخدام ClickUp Ambient Agents الموجود داخل مساحة العمل الخاصة بك. سواء قمت بتشغيل Prebuilt Agent أو صممت Custom Agent الخاص بك، فإنهما يعملان تلقائيًا عند حدوث محفزات معينة. أتمتة دعم العملاء باستخدام ClickUp Ambient Agents الذي يلخص المشكلات ويخطر العملاء المحتملين ويغلق التذاكر على الفور لنفترض أن مهمة دعم العملاء تم تحديثها بعلامة "أولوية عالية". يمكنك إنشاء وكيل لـ: لخص مشكلة العميل من التذاكر السابقة أو سجلات الدردشة

أبلغ المسؤول المناسب عن تجربة العملاء في ClickUp Chat

أنشئ مسودة رد سريع باستخدام أسلوب شركتك والردود السابقة

قم بتحديث حالة التذكرة بمجرد حل المشكلة أنشئ وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك:

طبقة تنسيق سير العمل مع ClickUp

في حزمة الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، تعمل طبقة تنسيق سير العمل كعامل الترابط الذي يربط كل العناصر معًا، ويؤدي ClickUp هذا الدور ببراعة.

بعد استكشاف بعض ميزات ClickUp (الممتازة)، دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات الأخرى التي تحافظ على سير عملك بشكل سلس:

انقر فوق ClickUp Brain MAX للتخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي

يجمع ClickUp Brain MAX جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في مساحة عمل واحدة قوية على سطح المكتب. فهو يجمع بين البحث والأتمتة والمساعدة الذكية حتى تتمكن من إدارة سير عمل التجارة الإلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

إليك كيفية استخدامها:

الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ChatGPT وGemini وClaude مباشرة من داخل ClickUp لإنشاء الأفكار أو صقلها.

انتقل إلى ClickUp Talk-to-Text لتحديث أو العثور على العمل على الفور، وإملاء الملاحظات أو المهام، والتحدث عن موجزك على الفور دون عناء الكتابة.

اعثر على رؤى من مساحة العمل والملفات والأدوات المدمجة وحتى الويب بمجرد استخدام مطالبات اللغة الطبيعية

إليك ما تقوله مراجعة Reddit عن المنصة:

يمكنه الوصول إلى ClickUp الخاص بك، مما يجعل العمل أكثر سلاسة. يمكنك بسهولة إنشاء المهام وتحديثها وما إلى ذلك. إنه مفيد للغاية... يتيح لك استخدام نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي، وهو أمر مهم للبعض، ولكنه ليس مهمًا بالنسبة لي، لكنني أقدر هذه الميزة... يمكنه الوصول إلى تطبيقاتك الأخرى، على سبيل المثال، لدي محرك أقراص متزامن، ومن الأسرع بكثير العثور على جدول بيانات أو أي شيء آخر من خلال Brain Max بدلاً من فتح محرك الأقراص والبحث عنه وما إلى ذلك.

يمكنه الوصول إلى ClickUp الخاص بك، مما يجعل العمل أكثر سلاسة. يمكنك بسهولة إنشاء المهام وتحديثها وما إلى ذلك. إنه مفيد للغاية... يتيح لك استخدام نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي، وهو أمر مهم للبعض، ولكنه ليس مهمًا بالنسبة لي، لكنني أقدر هذه الميزة... يمكنه الوصول إلى تطبيقاتك الأخرى، على سبيل المثال، لدي محرك أقراص متزامن، ومن الأسرع بكثير العثور على جدول بيانات أو أي شيء آخر من خلال Brain Max بدلاً من فتح محرك الأقراص والبحث عنه وما إلى ذلك.

الآن، تخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain MAX! 🤩

ClickUp Automations لتقوم بالأعمال الروتينية نيابة عنك

تقضي ClickUp Automations على الأعمال اليدوية المتكررة، مما يحافظ على سرعة سير العمل في التجارة الإلكترونية وترابطه. يمكنك إنشاء قواعد تؤدي تلقائيًا إلى تنفيذ إجراءات بناءً على التحديثات من أدوات الذكاء الاصطناعي أو المهام الداخلية.

أتمتة سير عمل التجارة الإلكترونية على الفور عن طريق كتابة التعليمات بلغة إنجليزية بسيطة باستخدام ClickUp Automations

يمكنك تعيين مطالبات "إذا حدث هذا، فافعل ذلك" باستخدام المشغلات والشروط. على سبيل المثال، اطلب من Automations إنشاء "مهمة شراء" إذا أظهرت توقعات المخزون انخفاضًا في المخزون، أو أبلغ قسم التسويق عند تغير الأسعار على الموقع الإلكتروني.

وبهذه الطريقة، يتم توجيه التحديثات تلقائيًا بين الأقسام، مما يضمن تماشي فرق العمليات والتسويق والتنفيذ دون الحاجة إلى عمليات التحقق اليدوية.

إليك كيفية استخدام ClickUp Automations:

تكاملات ClickUp

تدعم تكاملات ClickUp أكثر من 1000 تطبيق، مما يتيح لك توصيل أدوات مثل Shopify وHubSpot وGoogle BigQuery مباشرة بمساحة عملك.

قم بمزامنة البيانات الأولية عبر تطبيقات التجارة الإلكترونية الخاصة بك وحافظ على سلاسة سير العمل باستخدام تكاملات ClickUp

يمكنك استخدام التكاملات المعدة مسبقًا لأدوات التجارة الإلكترونية الشائعة أو إعداد اتصالات مخصصة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لمزامنة البيانات وأتمتة سير العمل.

📖 اقرأ أيضًا: كيف يستخدم فريق التسويق في ClickUp تطبيق ClickUp

الأخطاء الشائعة عند إنشاء حزمة الذكاء الاصطناعي

تقع العديد من الفرق في أفخاخ متوقعة تحد من عائد الاستثمار وتبطئ عملية التبني عند إنشاء حزمة الذكاء الاصطناعي. فيما يلي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يجب تجنبها:

المشكلة الحل شراء الأدوات قبل تحديد الاستراتيجية حدد أهدافًا واضحة أولاً، ثم قم بمواءمة أدوات الذكاء الاصطناعي مع نتائج أعمال محددة قبل اعتمادها. تجاهل جودة البيانات وهيكلها قم بتنظيف البيانات وتوحيدها وتركيزها قبل أتمتتها للحصول على رؤى دقيقة إثقال المجموعة بحلول محددة قم بالتبسيط باستخدام عدد قليل من الأدوات المتكاملة جيدًا بدلاً من العديد من التطبيقات غير المتصلة ببعضها البعض. تخطي التكامل وتخطيط سير العمل أنشئ سير عمل وعمليات تكامل تربط البيانات والفرق بسلاسة محاولة التوسع بسرعة كبيرة ابدأ على نطاق صغير، واختبر، وأثبت القيمة، ثم قم بتوسيع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي تدريجيًا. إهمال اعتماد المستخدمين وتدريبهم استثمر في التوجيه والتدريب لضمان استخدام الفرق للأدوات بالفعل.

(الذكاء الاصطناعي) حقق النجاح مع ClickUp

تجمع حزمة الذكاء الاصطناعي القوية للتجارة الإلكترونية بين أدوات تعمل معًا بسلاسة عبر سير العمل، من التسويق والمبيعات إلى التنفيذ والدعم.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يعمل كطبقة تنسيق، المكان الذي يتصل فيه كل عملك. بفضل تكامله وواجهة برمجة التطبيقات (API)، يجمع ClickUp المعلومات من أدواتك المتباينة في مكان واحد، مما يقلل من الحمل المعرفي وتشتت الأدوات.

يتيح لك الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain استدعاء استراتيجيات التسعير ورؤى المخزون وبيانات الحملات على الفور، بينما يمنحك ClickUp Brain MAX تجربة متكاملة تربط جميع أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية.

مع تجميع مهام التجارة الإلكترونية والوثائق وبيانات CRM ومحادثات الفريق في مكان واحد، يصبح ClickUp مساحة العمل الذكية الموحدة التي تجمع كل شيء لك وللفريق.

قبل أن تبدأ حملة التخفيضات الكبيرة التالية، قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا! 🏁

الأسئلة المتداولة (FAQs)

مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية هي مجموعة من التقنيات والمنصات التي تغطي جميع سير العمل الرئيسية في عملك، من استيعاب البيانات وتحليلها إلى التخصيص وتوقع المخزون والتسعير وخدمة العملاء. عند تنفيذها بشكل صحيح، تتيح هذه المجموعة الأتمتة في متجرك بالكامل.

يعزز الذكاء الاصطناعي التخصيص من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات، مثل سلوك التصفح وسجل المشتريات والديموغرافيا وبيانات الجلسة، لتخصيص توصيات المنتجات والمحتوى على الموقع وتدفقات البريد الإلكتروني والعروض الديناميكية. على سبيل المثال، يمكن للنظام التعرف على أن عميلاً متكرراً يشتري معدات شتوية، ثم تعديل لافتات الموقع ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية والرسائل الفورية وفقًا لذلك.

تركز أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخزون على توقع الطلب وتحسين المخزون والتجديد الديناميكي. تستخدم منصات مثل "Inventory Planner" أو الحلول المقدمة من موردين متخصصين في التنبؤ المبيعات السابقة والموسمية والعروض الترويجية والمرتجعات لتوقع الطلب المستقبلي والتوصية بمستويات المخزون المثالية.

نعم، إذا اختاروا بشكل استراتيجي. يجب أن تبدأ العلامات التجارية الصغيرة للتجارة الإلكترونية بحالة أو حالتين من حالات الاستخدام المفيدة (على سبيل المثال: تدفقات البريد الإلكتروني المخصصة أو إعادة التخزين التنبؤية)، ونشر الأدوات التي تتكامل بسهولة وتتوسع مع نمو الأعمال. المفتاح هو تجنب انتشار الأدوات والتركيز على تأثير سير العمل. أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي هي خطوة أولى سهلة.

يمكن تتبع النجاح من خلال مقاييس عمل واضحة تتوافق مع سير العمل الذي تقوم بأتمتته. ومن الأمثلة على ذلك: زيادة حركة المرور على الموقع الإلكتروني ومتوسط قيمة الطلبات (AOV)، وانخفاض معدل التخلي عن سلة التسوق، وتحسن معدل دوران المخزون، وانخفاض تذاكر الدعم اليدوي، والظهور في نتائج محركات البحث، أو ارتفاع معدل الشراء المتكرر. راقب هذه المقاييس جنبًا إلى جنب مع مقاييس التبني (عدد المهام المؤتمتة، ومدى تكرار تنفيذ التنبؤات) وقم بالتعديل بناءً على التعليقات أو انحراف النموذج أو التغييرات في الأعمال.