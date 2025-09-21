ما هو التسويق المخصص؟ استراتيجيات وأمثلة وأدوات

اختيارات أفلام Netflix، واقتراحات منتجات Amazon، وتوصيات H&M بشأن المقاسات بناءً على المشتريات السابقة، وطباعة Coca-Cola للأسماء على العلب، وتقارير Wrapped السنوية من Spotify. ما الذي يجمع بين كل هذه الأمثلة؟

كلها أمثلة بارزة على كيفية تحويل التخصيص التسويقي التفاعلات اليومية إلى لحظات لا تُنسى للعلامة التجارية.

لا شك أن التسويق هو أحد أهم عوامل نجاح أي شركة. ولكن بما أن كل علامة تجارية تعرف السر وراء نجاحها، فإن المنافسة شديدة. للبقاء في الصدارة، تحتاج العلامات التجارية إلى تقديم تجربة مخصصة تتوافق مع نقاط الضعف ومسار كل عميل.

في هذه المقالة، سنناقش كيف يمكنك البدء في تنفيذ التخصيص التسويقي في جهودك اليومية لجذب جمهورك المستهدف.

👀 حقيقة ممتعة: تعتبر علامة Chewy التجارية المتخصصة في مستلزمات الحيوانات الأليفة التسويق المخصص أمرًا هامًا. عندما يتوقف أحد العملاء عن إعادة طلب طعام الحيوانات الأليفة، يقوم الفريق أحيانًا بالتحقق من الأمر ويكتشف أن الحيوان الأليف قد توفي. استجابةً لذلك، تشتهر Chewy بإرسال بطاقات تعزية مكتوبة بخط اليد أو حتى زهور.

ما هو التخصيص التسويقي؟

التخصيص التسويقي هو استراتيجية تستخدم بيانات العملاء ومجموعة التقنيات المناسبة لاستهداف العملاء المحتملين أو إعادة استهدافهم. وهي تضمن أن يكون المحتوى أو العرض أو التجربة ذات صلة مباشرة بالفرد.

تجعل استراتيجية التسويق المخصصة الناجحة العملاء يشعرون أن رسالة العلامة التجارية صُممت خصيصًا لهم، مما يؤدي إلى زيادة ولاء العملاء.

لهذا السبب يُعرف التسويق المخصص أيضًا باسم التسويق الفردي أو تقديم المحتوى المخصص.

💡 نصيحة مفيدة: هل تريد بناء علاقات أقوى وأطول أمدًا مع العملاء؟ يوضح لك التسويق على مدار دورة حياة العميل كيفية التفاعل في كل مرحلة من مراحل الرحلة باستخدام استراتيجيات مدعومة بالبيانات قابلة للتطوير بالفعل.

لماذا يعد التسويق المخصص أمرًا مهمًا

عبر Indigo Digital

قبل بضع سنوات، سعت ستاربكس إلى زيادة إيراداتها من خلال تبني التخصيص الفائق.

بدلاً من مجرد إنشاء تطبيق للطلب عبر الهاتف المحمول، ابتكرت Starbucks ما يشبه وجود باريستا شخصي في جيبك. باستخدام سجل المشتريات وتفضيلات المشروبات وبيانات العملاء، اقترح التطبيق المشروبات التي من المحتمل أن تحبها في الوقت الذي تريدها.

ثم قاموا بتحويل التجربة إلى لعبة من خلال "تحديات النجوم"، مما حوّل الولاء إلى لعبة مجزية. هذا المزيج من التجربة المخصصة والتلعيب جعل العملاء يعودون للمزيد.

وقد أثمرت هذه الجهود. فالتطبيق الآن يساهم بنسبة 31% من مبيعات ستاربكس في الولايات المتحدة، مما يدل على أن استراتيجية التسويق المخصصة الناجحة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على سلوك الشراء.

كما يقلل التسويق المخصص من الضغط الناتج عن السعي المستمر وراء عملاء جدد. فعندما تقدم تسويقًا ملائمًا ومخصصًا للعملاء الحاليين، فإن ذلك يخلق جاذبية طبيعية للعملاء المحتملين أيضًا.

في الواقع، تشير تقارير McKinsey إلى أن التخصيص يمكن أن يحقق الفوائد التالية:

خفض تكاليف اكتساب العملاء بنسبة تصل إلى 50٪

ارفع الإيرادات بنسبة 5% إلى 15%

عزز عائد الاستثمار في التسويق بنسبة 10% إلى 30%

💡نصيحة مفيدة: ابدأ في إنشاء حملات أكثر ذكاءً من خلال تحديد من تشتري منه بالفعل. إتقان التسويق ICP: دليل كامل للمسوقين B2B يوضح لك كيفية إنشاء ملفات تعريف عملاء مركزة وعالية التأثير تحقق نتائج حقيقية.

فوائد التسويق المخصص

ولاء العملاء على المدى الطويل هو نتيجة للتخصيص، والذي يمكن أن يعزز المشاركة أيضًا. فيما يلي بعض مزايا تجربة التسويق المخصص:

✅ قلل الإنفاق المهدر من خلال استهداف الجمهور الأكثر صلة فقط، مما يحسن عائد الاستثمار في التسويق (ROI)

✅ زيادة تفاعل العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني من خلال تقديم محتوى يتوافق مع اهتماماتهم في الوقت الفعلي

✅ خفض تكاليف اكتساب العملاء من خلال التركيز على التجارب المخصصة للعملاء الحاليين الذين من المرجح أن يتحولوا مرة أخرى

✅ حسّن الاحتفاظ بالعملاء وحفز عمليات الشراء المتكررة من خلال التفاعلات المخصصة

أنواع التخصيص التسويقي (مع أمثلة)

88٪ من المتسوقين يقولون إن التجربة لا تقل أهمية عن المنتج نفسه. يساعدك التخصيص على تلبية هذه التوقعات من خلال جعل كل تفاعل أكثر فائدة عن طريق تقديم محتوى ذي صلة.

إليك أنواع التسويق المختلفة التي ستروج لعلامتك التجارية بطريقة مجدية:

1. تخصيص البريد الإلكتروني

لا يزال البريد الإلكتروني أحد أكثر القنوات فعالية لتطبيق التخصيص. باستخدام بيانات العملاء، مثل الأسماء أو سجل المشتريات أو نشاط التصفح، يمكنك إرسال رسائل تبدو مخصصة لكل مستلم.

📌 مثال: تقوم علامة تجارية متخصصة في مجال الصحة بتقسيم مستخدميها بناءً على أهدافهم في مجال اللياقة البدنية. يتلقى الشخص المهتم باليوغا قائمة مختارة من المعدات والمحتوى، بينما يتلقى المشترك الجديد الذي لم يشترِ بعد رسالة بريد إلكتروني ترحيبية مع عرض محدود المدة. في أعياد الميلاد، يحصل العملاء المخلصون على خصومات مخصصة إلى جانب توصيات بالمنتجات بناءً على طلباتهم السابقة. وهذا يجعل التسويق عبر البريد الإلكتروني المخصص فعالاً في استهداف مجموعات عملاء محددة.

هل تعلم؟ ثبت أن سطور الموضوع المخصصة وحدها تحسن معدلات الفتح بأكثر من 20٪، في حين أن معدلات النقر يمكن أن تزيد بأكثر من 140٪ عندما يتم تخصيص نص البريد الإلكتروني أيضًا.

2. تخصيص الموقع الإلكتروني

غالبًا ما يكون موقع الويب الخاص بك هو المكان الأول الذي يتعرف فيه العملاء على علامتك التجارية، مما يجعل التخصيص هنا أمرًا بالغ الأهمية. يتضمن ذلك تخصيص ما يراه المستخدمون بناءً على عوامل مثل الموقع ونوع الجهاز والسلوك والتفاعل السابق.

📌 مثال: تكتشف منصة سفر مستخدمًا يتصفح من بوسطن في يوم ثلجي. بدلاً من عرض جميع الوجهات، تروج المنصة لعطلات شاطئية مع خصومات محلية. يرى زائر آخر يستخدم هاتفًا ذكيًا تصميمًا بسيطًا بأزرار كبيرة ودعوة سريعة للحجز للوجهة المفضلة لديه.

يمكن للعلامات التجارية استخدام هذه البيانات لعرض دعوات مختلفة لاتخاذ إجراءات أو محتوى ذي صلة أو عروض لمختلف المستخدمين. قد يرى العميل العائد قسيمة ولاء خاصة، بينما قد تتم دعوة الزائر الجديد للتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية.

👀 حقيقة ممتعة: اسمك هو محفز للدماغ. الناس مبرمجون نفسياً على الاستجابة بشكل إيجابي عندما يسمعون أو يقرؤون أسمائهم، ولهذا السبب تعمل سطور الموضوع المخصصة بشكل جيد للغاية.

💡 نصيحة احترافية: لقد غيرت الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة في مجال التسويق. تعرف على كيفية استخدام ClickUp للذكاء الاصطناعي لتنفيذ حملات تسويقية شاملة وعلى نطاق واسع. وإذا كنت ترغب في مشاهدة عرض توضيحي، فاستمع إلى ما يقوله مايك، أحد مهندسي الحلول الاستراتيجية لدينا. 👇🏼

3. توصيات المنتجات

تعد التوصية بالمنتجات المناسبة أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا وفعالية للتخصيص. يحلل هذا النهج السلوك السابق لكل مستخدم لاقتراح العناصر التي من المرجح أن يشتريها. يمكن أن يستند إلى سجل الشراء أو أنماط المشاهدة أو التفضيلات أو حتى ملاحظات العملاء.

📌 مثال: يلاحظ موقع لبيع الملابس أن أحد المستخدمين يشتري ملابس العمل بشكل متكرر، فيعرض عليه أحدث الموديلات من الملابس الرسمية، مع توفير مقاسه المعتاد. وفي الوقت نفسه، يتلقى عميل عائد ترك معطفًا شتويًا في سلة التسوق رسالة بريد إلكتروني تقترح عليه إكسسوارات مطابقة. وتوصي منصة بث مباشر بشراء أفلام إثارة بوليسية لشخص شاهد مؤخرًا مسلسلًا بوليسيًا.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تنفيذ التسويق القائم على الحساب

4. تخصيص الإعلانات

يساعد تخصيص الإعلانات العلامات التجارية على تقديم إعلانات أكثر صلة باستخدام رؤى العملاء لتخصيص الرسائل. تعتمد هذه الطريقة على بيانات مثل نشاط التصفح والمشتريات السابقة والديموغرافيا وحتى الموقع لتشكيل الإعلان الذي يراه الشخص.

بدلاً من عرض نفس الإعلان العام للجميع، تقوم العلامات التجارية بإنشاء محتوى يتوافق مع اهتمامات المستخدم وسلوكه. وتكون هذه الإعلانات أقل تطفلاً لأنها تتعلق بشيء أبدى المستخدم اهتمامه به بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح منصات مثل Google وMeta أيضًا التخصيص في الوقت الفعلي باستخدام تنسيقات إعلانية ديناميكية. غالبًا ما تستخدم فرق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه المنصات لتشغيل إعلانات عالية الاستهداف.

📌 مثال: يبحث أحد المتسوقين عن أحذية للتنزه، ثم يرى لاحقًا إعلانات على Instagram لنفس الحذاء مع عرض شحن مجاني. يتلقى مستخدم قام بتنزيل ورقة بيضاء من علامة تجارية لبرنامج إعلانيًا متابعًا يدعوه إلى حجز عرض توضيحي. يُعرض على شخص يبحث عن عطلات في إسبانيا عرضًا لرحلة طيران من أقرب مطار له.

إخلاء المسؤولية: على الرغم من أن التخصيص أمر بالغ الأهمية للتواصل مع المستخدمين الأساسيين، تأكد من عدم انتهاك خصوصيتهم. يزداد حذر المستخدمين بشأن كيفية استخدام بياناتهم، لذا تأكد من إخبارهم بأن بياناتهم آمنة على موقعك الإلكتروني. التزم دائمًا بجميع اللوائح والمبادئ التوجيهية والقوانين المحلية المعمول بها.

5. روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي

أصبحت روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أجهزة استجابة مبرمجة. فهي الآن تحلل السلوك والسياق وأنماط التفاعل لتوصية المحتوى والرد على الأسئلة وتوجيه المستخدمين نحو التحويل.

كما أنها متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يجعلها أداة فعالة لكل من دعم العملاء والتسويق الآلي.

📌 مثال: يتتبع روبوت الدردشة على موقع للياقة البدنية اهتمام المستخدم باليوغا الصباحية ويرسل تذكيرات بالدروس كل يوم اثنين، إلى جانب مقالات عن الروتين اليومي الصحي. ويحصل مستخدم آخر يفضل جلسات HIIT على عروض مسائية على الدروس والمعدات ذات الصلة. في التجارة الإلكترونية، يساعد روبوت الدردشة المستخدمين العائدين على اختيار المقاس المناسب أو إعادة شراء الطلبات السابقة على الفور.

💡 نصيحة احترافية: هل سئمت من المهام التسويقية المتكررة التي تستهلك وقتك الإبداعي؟ يوضح لك " كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق " كيفية تبسيط الحملات والتركيز على ما يحقق نتائج فعلية.

📮ClickUp Insight: في حين أن 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، فإن أكثر من نصفهم يترددون في استخدامه في عملهم اليومي. لماذا؟ تتصدر القائمة الفجوات في المعرفة الفنية والمخاوف الأمنية والتكاملات غير الملائمة. ClickUp Brain يحل هذه المشاكل الثلاثة. إنه بالفعل جزء من مساحة عملك، ويفهم اللغة اليومية، ويربط محادثاتك ومهامك ووثائقك ومعرفتك — حتى تتمكن من العثور على الإجابات واتخاذ الإجراءات والعمل بشكل أكثر ذكاءً في مكان واحد.

استراتيجية التخصيص: كيف تبدأ

الآن بعد أن تعرفت على الطرق المختلفة للوصول إلى جمهورك المستهدف من خلال التواصل المخصص، إليك كيفية البدء: اجمع البيانات الصحيحة وأنشئ مستودع محتوى موثوق يمكنك تخصيصه على نطاق واسع.

الخطوة 1: جمع بيانات العملاء وتركيزها (CRM/CDP)

لبناء استراتيجية تسويق مخصصة قوية، ابدأ بجمع بيانات مفيدة من مصادر متعددة مثل:

إعدادات تفضيلات البريد الإلكتروني التي توضح كيف يرغب العملاء في أن يتم الاتصال بهم والمواضيع التي تهمهم

اختبارات أو استطلاعات في الموقع تساعد في الكشف عن الاحتياجات أو التفضيلات أو التحديات

تتبع قائم على ملفات تعريف الارتباط يراقب سلوك التصفح ومشاهدات المنتجات الشائعة

محادثات الدردشة الحية أو محادثات روبوت الدردشة التي تكشف عن النية أو مرحلة الشراء

تذاكر الدعم والتعليقات التي تسلط الضوء على نقاط الضعف أو الأسئلة المتكررة

احترم الخصوصية وتواصل بوضوح أثناء جمع البيانات. أخبر العملاء بالمعلومات التي تجمعها وكيف سيتم استخدامها، وامنحهم التحكم من خلال خيارات الاشتراك أو إعدادات الحساب.

بمجرد جمع كل هذه البيانات، قم بإدخالها في نظام مركزي. تساعد أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) في تنظيم معلومات المستخدمين من مختلف القنوات، مثل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمحادثات المباشرة.

يقدم ClickUp حلاً قويًا وشاملاً: برنامج ClickUp CRM. بفضل نظام شامل لإدارة المهام والموارد وقاعدة بيانات العملاء، يجعل ClickUp CRM تحسين قدرات الفريق وإدارة قنوات المبيعات أمرًا سهلاً وفعالاً.

اطلع على علاقات العملاء في لمحة سريعة باستخدام برنامج ClickUp CRM

يوفر أكثر من 1000 تكامل أصلي وتكامل من جهات خارجية، بما في ذلك واجهة برمجة تطبيقات ClickUp، لتمكينك من إنشاء CRM خاص بك في ClickUp.

يمكن لفرق CRM التي تستخدم عروض ClickUp القابلة للتخصيص تتبع نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين إلى جانب المهام وسير عمل الحملات. على سبيل المثال، قم بإنشاء عرض قائمة مفلتر حسب مصدر العملاء المحتملين، ثم اربط كل جهة اتصال بمهام البريد الإلكتروني ذات الصلة أو تسلسلات التغذية.

الخطوة 2: قسّم جمهورك إلى شرائح

بمجرد جمع البيانات الصحيحة عن العملاء، فإن الخطوة التالية هي تحويل تلك المعلومات إلى إجراءات.

تتيح لك تقسيم الجمهور تقسيم جهات الاتصال الخاصة بك إلى مجموعات أصغر وأكثر تركيزًا بناءً على السمات أو السلوكيات أو التفضيلات المشتركة.

هناك عدة طرق لتقسيم جمهورك: استخدم سجل المشتريات لتجميع المستخدمين من أجل فرص البيع المتقاطع أو البيع الإضافي

قم بالتقسيم بناءً على سجل التصفح، مثل مشاهدات المنتجات أو اهتمامات الفئات

أنشئ مجموعات جمهور من استطلاعات الرأي أو درجات رضا العملاء

صنف المستخدمين حسب مرحلة دورة الحياة، مثل العملاء الجدد أو المشترين النشطين أو العملاء المنقطعين

خصص التواصل بناءً على حالة الولاء أو الموقع أو نوع الجهاز

يساعدك التجزئة أيضًا على تحديد الأولويات. قد يقدّر العميل المخلص الوصول المبكر أو المكافآت الحصرية، بينما قد يستجيب العميل غير الراضٍ بشكل أفضل لنهج الدعم أولاً.

يوفر نموذج ClickUp Simple CRM للأفرقة من جميع الأحجام الأدوات الأساسية لإدارة علاقات العملاء بكفاءة.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة علاقات العملاء وتتبع التقدم المحرز باستخدام نموذج CRM البسيط من ClickUp

إنه يبسط إدارة العملاء من خلال مركزية البيانات وأتمتة سير العمل وتقديم رؤى من ملاحظات العملاء لزيادة المبيعات وتعزيز العلاقات ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد التفوق على ميزانيات الإعلانات الأكبر من خلال استهداف أكثر دقة وإبداع أسرع؟ يوضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في إطلاق حملات أكثر ذكاءً وتخصيصًا تحقق تحويلات فعلية.

الخطوة 3: اختر القنوات وحدد المحتوى المخصص

بمجرد أن تصبح شرائحك جاهزة، فإن الخطوة التالية هي اختيار مكان وكيفية الوصول إلى كل جمهور بمحتوى يتناسب مع طريقة استهلاكهم للمعلومات.

إليك كيفية القيام بذلك:

راجع بياناتك لفهم أين يكون كل قطاع من الجمهور أكثر نشاطًا، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو Instagram أو الرسائل القصيرة أو موقعك الإلكتروني

ركز على القنوات الأفضل أداءً لكل مجموعة بدلاً من توزيع جهودك على كل منصة

طابق تنسيقات المحتوى مع المنصة. استخدم مقاطع فيديو قصيرة أو قصص على وسائل التواصل الاجتماعي، وشرحًا تفصيليًا في منشورات المدونة، وتحديثات موجزة للرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات الفورية

اربط الرسالة بمحفزات بيانات محددة. استخدم بيانات التخلي عن سلة التسوق لإرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو بيانات الطقس لتعديل محتوى البانر للعروض القائمة على الموقع

اربط المحتوى بنية العميل. اسأل نفسك ما الذي يريد العميل رؤيته ولماذا يساعده هذا الشكل على اتخاذ إجراء بشأنه

📌 مثال: تجد علامة تجارية متخصصة في السفر أن المسافرين الفرديين يتفاعلون أكثر مع Pinterest والبحث عبر الهاتف المحمول، بينما تفضل العائلات النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني على أجهزة الكمبيوتر المكتبية. تقوم العلامة التجارية بإنشاء محتوى مخصص عن طريق إرسال حزم رحلات عائلية مختارة عبر البريد الإلكتروني وإنشاء دبابيس Pinterest مع أدلة محلية ونصائح حول حزم الأمتعة للمسافرين الف

الخطوة 4: استخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة للتوسع

جرب ClickUp Brain مجانًا أتمتة محتوى البريد الإلكتروني المخصص بناءً على سلوك المستخدم وسجل الشراء باستخدام ClickUp Brain

يمكن أن يساعدك المساعد الشخصي للذكاء الاصطناعي في ClickUp، ClickUp Brain، على الاستجابة لسلوك العملاء في الوقت الفعلي. يمكنك إرسال رسالة عيد ميلاد، أو التوصية بمنتجات بناءً على سجل التصفح، أو تعديل الرسائل اعتمادًا على تفاعلات العميل السابقة. تحتوي العديد من الأدوات أيضًا على ميزات أتمتة ترسل هذه الرسائل عند حدوث إجراءات معينة من جانب العميل.

بمجرد إعدادها، تعمل هذه الإجراءات الآلية في الخلفية، مما يحافظ على ملاءمة كل نقطة اتصال وتوقيتها المناسب.

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في إضفاء الحيوية على سير عمل التسويق الخاص بك و: ابحث بشكل فوري وبديهي في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب عن سياق العمل

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة والإملاء وتنفيذ المهام بالصوت — دون استخدام اليدين، في أي مكان

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وDeepSeek مباشرة من Brain MAX، مع السياق الكامل لعملك، لإنشاء محتوى واستراتيجيات تسويقية مخصصة.. جرب ClickUp Brain MAX — رفيق سطح مكتب ذكي للغاية يعمل بالذكاء الاصطناعي ويفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من تعدد أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنشاء سير عمل مخصص، وإنشاء وثائق، وتعيين مهام لأعضاء الفريق، والمزيد. قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي من داخل ClickUp باستخدام Brain MAX

الخطوة 5: الاختبار والتحسين

يجب أن يكون التخصيص استراتيجية مستمرة. بمجرد بدء حملاتك، من الضروري تتبع ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين

ابدأ بقياس أداء المحتوى المخصص الخاص بك. انظر إلى معدلات الفتح والنقرات والتحويلات أو الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الصفحات المخصصة

إذا كنت تقوم بتعديل الصور الرئيسية وفقًا للموقع، فراقب الإصدارات التي تحظى بأكبر قدر من التفاعل وافهم الأسباب الكامنة وراء ذلك

استخدم اختبار A/B لمقارنة الإصدارات المختلفة لنفس الرسالة. قد يكون هذا شيئًا بسيطًا مثل اختبار سطرين للموضوع أو شيئًا محددًا مثل تخصيص الدعوة إلى اتخاذ إجراء على صفحة ما

حتى التعديلات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة في المشاركة 🏆.

🧠 هل تعلم؟ 73٪ من العملاء يستخدمون قنوات متعددة قبل إجراء عملية شراء. " أدوات واستراتيجيات أتمتة التسويق المؤسسي " تشرح كيفية مواكبة وتوسيع نطاق التجارب المخصصة عبر كل نقطة اتصال.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب خطط تسويق مجانية لوضع استراتيجية تسويقية

💜 إليك كيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك

تصور نجاح حملتك التسويقية في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp. يمكنك إضافة أدوات مصغرة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل التفاعل ونسبة النقر إلى الظهور والتحويلات.

راقب وتقيّم تقدمك في الحملات والمهام التسويقية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

فيما يلي بعض من أفضل المنصات التي تساعدك على إنشاء تجارب يهتم بها عملاؤك بالفعل.

1. ClickUp

تخطيط حملة متعددة القنوات هو أمر واحد. أما إدارتها مع الحفاظ على تخصيص كل رسالة وتسليم كل مادة في الوقت المحدد؟ يبدو الأمر معقدًا.

يساعد ClickUp فرق التسويق على مركزية تخطيط الحملات وإدارة المهام وإنشاء المحتوى لتجنب الفوضى.

ابدأ بتخطيط الحملة. سواء كنت تطلق حملة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة أو الفيديو أو داخل التطبيق، يمكنك تخطيط كل جزء من الحملة في ClickUp Tasks والجداول الزمنية وتقويمات المحتوى.

قسّم الحملات متعددة القنوات إلى مهام واضحة وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks

أنشئ مهام الحملة، وقم بتعيين الفرق، وابدأ سير العمل باستخدام ClickUp Brain

يأخذ ClickUp Brain هذا سير العمل ويضيف إليه مساعدة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. يمكنك أن تطلب منه صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة، أو تلخيص التعليقات من حملة سابقة، أو اقتراح عناوين موضوعية للعملاء العائدين.

إليك مقطع فيديو قصير حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp لتعزيز جهودك التسويقية:

يولد ClickUp Brain حتى مفاهيم بصرية لأصول الحملة — ما عليك سوى أن تطلب منه شيئًا مثل "إنشاء خمسة صور إعلانية لبيع ملابس خارجية خريفية تستهدف جيل Z" وستحصل على خيارات جاهزة للحملة دون مغادرة مساحة عملك.

علاوة على ذلك، يفهم ClickUp Brain إعداداتك. يمكن أن تساعدك هذه الأداة أنت وفريقك في اختيار أفضل العروض المخصصة إذا كنت تدير حملة متعددة القنوات.

اعرض حملاتك باستخدام عروض ClickUp المخصصة

يمكن لفرق التسويق التي تستخدم ClickUp التبديل بين طرق العرض المختلفة وفقًا لمتطلباتها، بحيث ترى فقط ما تحتاج إلى العمل عليه.

يمكنك استخدام عرض اللوحة للوصول إلى أصولك الإبداعية، وعرض الجدول الزمني لتسلسل الإطلاق، وعرض التقويم لجدولة مكالمات المتابعة مع فريقك. تحدث عن لوحة معلومات تسويقية متعددة الأغراض!

استخدم عروض اللوحة أو التقويم أو جانت لتتناسب مع وتيرة سباقك وتبقى متزامنًا مع العروض المخصصة

تأكد من إخطار عضو الفريق المناسب في الوقت المناسب باستخدام ClickUp Automations

غالبًا ما تحتوي الحملات التسويقية المخصصة على العديد من المتغيرات المتحركة التي قد يصعب تتبعها يدويًا. وهنا يأتي دور الأتمتة. عندما تصل المهمة إلى مرحلة معينة، يمكن لـ ClickUp Automations تحديث الحالات تلقائيًا وإخطار أعضاء الفريق المعنيين وتطبيق قوالب قوائم المراجعة للحفاظ على سير العمل.

قم بمزامنة التحديثات عبر القوائم والفرق على الفور عند اكتمال مرحلة الحملة باستخدام ClickUp Automations

على سبيل المثال، بمجرد الموافقة على مسودة المحتوى، يمكن لـ ClickUp تنبيه المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي على الفور لجدولة المنشورات، مما يقلل من التأخير والارتباك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم وكلاء ClickUp AI للحفاظ على سير حملاتك دون الحاجة إلى متابعة مستمرة. قم بإعداد وكيل لمراقبة مجلدات الحملة والإبلاغ عن المهام المتأخرة أو الموافقات الفائتة أو العقبات. يمكن للوكيل أيضًا إرسال ملخصات يومية إلى دردشة فريقك وتعيين متابعات تلقائيًا. يا له من أمر بسيط!

2. HubSpot

عبر HubSpot

غالبًا ما تستخدم فرق التسويق HubSpot لإنشاء مسارات مخصصة للعملاء المحتملين بناءً على كيفية تفاعل المستخدمين مع المحتوى. على سبيل المثال، قد ترسل شركة برمجيات سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة إلى شخص قام بتنزيل ورقة بيضاء حول استراتيجية التسعير.

بدلاً من إرسال متابعة عامة، يزود HubSpot جهة الاتصال بدراسات حالة وأدوات عائد الاستثمار ومقارنات المنتجات المصممة خصيصًا لتناسب مرحلتهم المحددة في عملية اتخاذ القرار.

يجمع HubSpot بين بيانات CRM ونشاط المستخدم لتخصيص الاتصالات عبر البريد الإلكتروني والنماذج وصفحات الهبوط. يمكنك تشغيل الإجراءات بناءً على تعبئة النماذج أو النقرات على البريد الإلكتروني أو الصفحات التي تمت زيارتها، مما يسهل توجيه كل عميل محتمل نحو التحويل بمحتوى يناسب اهتماماته.

3. ActiveCampaign

عبر ActiveCampaign

تساعد ActiveCampaign الشركات على تخصيص التواصل بناءً على سلوك المستخدم التفصيلي. قد تلاحظ علامة تجارية للأثاث أن أحد العملاء شاهد مجموعات غرف النوم ولكنه لم يكمل عملية الشراء.

يمكن للنظام بعد ذلك إرسال بريد إلكتروني للمتابعة يتضمن عناصر مماثلة وعرض شحن مجاني وتذكير بالعودة إلى سلة التسوق.

بفضل أدوات تتبع السلوك واستراتيجية CRM والأتمتة والمحتوى الديناميكي، تتيح ActiveCampaign لفرق التسويق تخصيص الرسائل وفقًا للتفضيلات الفردية.

يمكن تشغيل الحملات من خلال مشاهدات المنتج أو عدم النشاط أو التفاعل عبر البريد الإلكتروني، مما يسهل الحفاظ على الملاءمة طوال رحلة العميل.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج سير عمل التسويق

التحديات في التسويق المخصص

تشير أبحاث McKinsey إلى أن 65% من العملاء يعتبرون العروض الترويجية المستهدفة أحد الأسباب الرئيسية التي تدفعهم إلى الشراء.

ولكن الوصول إلى هذا المستوى من التأثير يتطلب التغلب على بعض العقبات الخطيرة التالية: تجعل بيانات العملاء غير المتسقة أو المعزولة من الصعب إنشاء رؤية واضحة وموحدة للعميل

يمكن أن تؤدي مخاوف الخصوصية وممارسات الموافقة غير الواضحة إلى عدم الثقة، حتى عندما يكون التخصيص حسن النية

تكافح العديد من الفرق من أجل دمج التخصيص في الأنظمة الحالية أو توسيع نطاقه دون التضحية بالصلة

قد تبدو الرسائل التي يتم إرسالها في وقت غير مناسب أو التي تتسم بدرجة عالية من التحديد مزعجة وتؤدي إلى انخفاض التفاعل

بدون المواهب أو الأدوات المناسبة، يصبح من الصعب تنفيذ جهود التسويق المخصصة وقياسها بفعالية

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برامج أتمتة التسويق

ClickUp يجعل تخصيص التسويق أمرًا سهلاً وممتعًا

التسويق المخصص هو ما يميز الحملات التي لا تُنسى عن تلك التي ينقر عليها الناس ويقرؤونها ويتذكرونها.

ومع ذلك، فإن تحقيق التسويق المخصص ليس بالأمر السهل. تكافح معظم الفرق من أجل تخصيص حملاتها بسبب البيانات المتفرقة وتغير سلوك العملاء والضغط المتزايد لتحقيق المزيد بموارد أقل.

وهنا يأتي دور ClickUp.

يوفر لك ClickUp مكانًا واحدًا لتخطيط الحملات متعددة القنوات وإدارتها وتحسينها بفضل وظائف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والعروض المخصصة.

ابدأ في تحويل رؤى العملاء إلى تأثير؛ اشترك في ClickUp!