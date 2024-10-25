كيفية إنشاء عرض قيمة مقنعة (+ أمثلة)

فكّر في آخر مرة اخترت فيها علامة تجارية على أخرى.

ـ هل كان السعر أو الميزات أو ربما شيء ما في العلامة التجارية التي شعرت أنها مناسبة لك؟

في كثير من الأحيان، لا يتعلق الأمر بالمنتج نفسه فحسب، بل بكيفية توصيل العلامة التجارية لقيمتها - وهو أمر يتوافق مع ما تبحث عنه بالضبط.

وهنا يأتي دور عرض القيمة القوي. فهو يسلط الضوء على ما الذي يميز المنتج أو الخدمة عن غيرها، مما يسهل عليك معرفة سبب ملاءمتها المثالية لك.

إنه مفتاح التميز في سوق مزدحم.

في هذا الدليل، سنشرح لك كيفية إنشاء عرض قيمة يخاطب جمهورك مباشرةً ويوضح لهم سبب اختيارهم لك - مع أمثلة لإثارة إبداعك.

_هل أنت مستعد لجعل رسالتك لا تقاوم؟

ما هو عرض القيمة؟

عرض القيمة هو عبارة عن بيان واضح وموجز يشرح كيف يحل منتجك أو خدمتك مشكلة ما، ويقدم فوائد، وما الذي يجعله فريدًا مقارنةً بالمنافسين.

إنه عبارة عن وعد دقيق بالقيمة التي تهدف إلى تقديمها لعملائك. بعبارات أبسط، يجيب على سؤالين مهمين لعملائك المستهدفين:

_ما الذي سأستفيد منه؟

_لماذا يجب أن أختارك بدلاً من شخص آخر؟

في السوق الصاخبة، يكون عرض القيمة الخاص بك هو الدليل الذي يخبر العملاء لماذا يجب أن ينتبهوا. إنه يقع في صميم التسويق الخاص بك، مما يساعد على تمييز منتجك وتعزيز رسائلك، وتشكيل تصوراتك.

إذا تم ذلك بالشكل الصحيح، فهو المميز الرئيسي الذي يحول العملاء المحتملين إلى مشترين مخلصين.

كيفية إنشاء عرض القيمة

إن صياغة عرض القيمة هو فن وعلم في آن واحد. فهو يتطلب فهمًا عميقًا لعملائك، وفهمًا واضحًا لما يجعلك متميزًا، والقدرة على استخلاص كل ذلك في بيان مهمة قوي وسهل الهضم.

انظر إلى أي مثال جيد لعرض القيمة في العالم الحقيقي (شاركنا بعض الأمثلة أدناه). يمكن تلخيص نجاحها في ثلاثة خطوط عريضة: فهم جمهورهم المستهدف، والاستفادة من ميزتهم التنافسية، وأخيرًا، صياغة بيان قوي لتحديد المواقع.

إليك كيفية القيام بذلك، خطوة بخطوة:

1. تحديد شرائح العملاء

إن الخطوة الأولى في إنشاء عرض القيمة هي تحديد من الذي تتحدث إليه. ففي النهاية، لا يمكنك صياغة رسالة مقنعة دون معرفة من هو عميلك أو جمهورك المستهدف.

يساعدك تقسيم العملاء على تقسيم جمهورك إلى مجموعات متميزة بناءً على خصائص مثل التركيبة السكانية أو السلوك أو الاحتياجات.

تحتاج إلى الأدوات المناسبة لتحديد هذه الشرائح. منصات إدارة علاقات العملاء أو الاستطلاعات أو الأدوات الشاملة مثل ClickUp يمكن أن يساعد في جمع الرؤى ذات الصلة.

على سبيل المثال ClickUp إدارة المشاريع التسويقية يمكن أن تبسط صياغة استراتيجية عرض قيمة مقنعة.

يمكنك العصف الذهني لاستراتيجيات التجزئة باستخدام ClickUp Whiteboards أو تبسيط وثائق التسويق داخل مستندات ClickUp .

طرح الأفكار وتنفيذ استراتيجية فعالة لعرض القيمة باستخدام ClickUp Marketing Project Management

استخدم حل ClickUp Marketing Project Management من أجل:

أبحاث العملاء: إنشاء مهام ClickUp لإجراء الاستبيانات والمقابلات والاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي

إنشاء مهام ClickUp لإجراء الاستبيانات والمقابلات والاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي التحليل التنافسي: استخدام مستندات ClickUp Docs لتوثيق نقاط القوة والضعف وعروض القيمة للمنافسين

استخدام مستندات ClickUp Docs لتوثيق نقاط القوة والضعف وعروض القيمة للمنافسين العصف الذهني: تسهيل جلسات العصف الذهني باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards و كليك أب الخرائط الذهنية تطوير مقترحات القيمة: إنشاء مستند ClickUp لصياغة وتنقيح بيان مقترحات القيمة الخاصة بك

تسهيل جلسات العصف الذهني باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards و كليك أب الخرائط الذهنية الاختبار والتنقيح: استخدم نماذج النقر فوق النماذج لتتبع الملاحظات وتنفيذ التغييرات اللازمة

اقرأ أيضًا: أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة العملاء والمقاييس التي يجب تتبعها

2. تحديد القيمة الفريدة

ما هو المميز في منتجك أو خدمتك؟ هذا هو المكان الذي تحدد فيه عرض البيع الفريد الخاص بك (USP). يجب أن تجيب القيمة الفريدة الخاصة بك على السؤال "لماذا يجب على العملاء اختيارنا على منافسينا؟

المفتاح هنا هو التحديد، فالعبارات العامة مثل "نحن نقدم أفضل خدمة" لن تفي بالغرض. كن دقيقًا بشأن ما يجعلك متميزًا حقًا.

هل هي ميزة فريدة من نوعها، أو خدمة عملاء استثنائية، أو طريقة محددة لحل مشكلة ما؟

على سبيل المثال، لنفترض أنك شركة برمجيات لإدارة المشاريع. قد تكون قيمتك الفريدة هي كيفية تكامل نظامك الأساسي بسلاسة مع عشرات الأدوات الأخرى، مما يخلق مصدرًا واحدًا للحقيقة للفرق.

بدلاً من أن تقول: "نحن نتكامل مع الأدوات الأخرى"، يمكنك أن تقول: "ربط تطبيقاتك المفضلة بسلاسة لإنشاء تنفيذ المشروع الخبرة

أثناء تحديد قيمتك الفريدة، قم بتوثيق كل جانب في مستندات ClickUp .

خرائط الطريق، أو الويكي، أو قواعد المعرفة، قم بتنسيق المستندات لأي احتياج على ClickUp Docs

تسمح هذه الميزة لفرق العمل بالتعاون والبناء على الأفكار، مما يضمن شفافية عملية تحديد القيمة وإمكانية الوصول إليها عبر الأقسام.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

التحرير في الوقت الفعلي: يمكن لعدة مستخدمين تحديث المحتوى في وقت واحد

يمكن لعدة مستخدمين تحديث المحتوى في وقت واحد سجل الإصدارات: ضمان الشفافية عبر الأقسام

ضمان الشفافية عبر الأقسام خيارات التضمين: دمج البيانات أو الوسائط ذات الصلة (الرسوم البيانية والأبحاث) مباشرة في الوثائق القيمة

دمج البيانات أو الوسائط ذات الصلة (الرسوم البيانية والأبحاث) مباشرة في الوثائق القيمة ربط المهام: ربط الأفكار مباشرةً بالمهام القابلة للتنفيذ

ربط الأفكار مباشرةً بالمهام القابلة للتنفيذ التخصيص وإمكانية الوصول: تنظيم الأفكار بسهولة، والحفاظ على مركزية التوثيق، وضمان توافق الجميع في العملية

اقرأ أيضًا: 10 قوالب مجانية لخطة تسويق المنتجات لتخطيط الحملات الإعلانية

3. تحليل المنافسة

بعد ذلك، ألقِ نظرة فاحصة على منافسيك.

_ما الذي يقدمونه؟ أين يقصرون؟

يساعدك فهم نقاط قوة منافسيك ونقاط ضعفهم على صقل لوحة عرض القيمة الخاصة بك من خلال تسليط الضوء على ما يجعل منتج شركتك أو خدمتك متفوقة.

تقدم ClickUp عدة نماذج لعرض القيمة لمساعدتك في هذه العملية.

على سبيل المثال، استخدم نموذج قالب تحليل الفجوة ClickUp لتحديد مواطن القصور لدى المنافسين وكيف يمكنك سد تلك الفجوة. تم تصميمه على لوحات ClickUp Whiteboards، وهو يتميز بأقسام أو أعمدة متعددة مصممة لتحديد الثغرات وتحديد الأهداف وصياغة خطة عمل.

وبالمثل، فإن قالب التحليل التنافسي ClickUp هو نموذج لعرض القيمة يتيح لك تتبع ما يفعله الآخرون في مجال عملك وكيف يمكنك تمييز منتجك أو خدمتك.

بالإضافة إلى القوالب، يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards للعصف الذهني أثناء التحليل التنافسي مما يمكّن الفرق من تحديد الأفكار بشكل مرئي.

أنشئ اللوحة المثالية لأفكار الفريق وسير العمل باستخدام ClickUp Whiteboards

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزة:

التحرير التعاوني في الوقت الحقيقي: تبادل الأفكار مع فريقك في نفس الوقت، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافسين بشكل مرئي

تبادل الأفكار مع فريقك في نفس الوقت، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافسين بشكل مرئي إنشاء المهام: تحويل الأفكار مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يضمن عدم ضياع أي رؤية

تحويل الأفكار مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يضمن عدم ضياع أي رؤية الرسم اليدوي والأشكال: تصور العلاقات بين عروض المنافسين والثغرات التي يمكن أن يتفوق فيها عرض القيمة الخاص بك

تصور العلاقات بين عروض المنافسين والثغرات التي يمكن أن يتفوق فيها عرض القيمة الخاص بك الربط ورسم خرائط الطريق: سحب الأفكار أو المهام أو المستندات وربطها لتشكيل استراتيجية متماسكة

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp لفرق المنتجات للحصول على مساعدة إضافية في التعاون وإدارة المشاريع.

تنظيم الملاحظات والملاحم والمسابقات السريعة في خارطة طريق مشتركة للمنتج باستخدام ClickUp لفرق المنتجات

إليك كيفية مساعدة هذه الميزة:

محور مركزي: الوصول إلى خرائط الطريق والمهام والملاحظات في مكان واحد. وهذا يعزز التواصل في الوقت الفعلي ويكسر الانعزال

الوصول إلى خرائط الطريق والمهام والملاحظات في مكان واحد. وهذا يعزز التواصل في الوقت الفعلي ويكسر الانعزال ClickUp Chat : تمكين التعاون السلس مع تطبيق كل شيء الذي يجمع بين المشاريع والدردشة وقوة الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة

تدفقات العمل الرشيقة: تصور رحلة المنتج، وتحديد أولويات المهام، وتتبع التقدم بسلاسة باستخدام لوحات كانبان وسباقات السرعة ومهام سير العمل المخصصة

تصور رحلة المنتج، وتحديد أولويات المهام، وتتبع التقدم بسلاسة باستخدام لوحات كانبان وسباقات السرعة ومهام سير العمل المخصصة الأتمتة: أتمتة المهام المتكررة مثل تعيين المهام أو نقل العناصر المكتملة. وهذا يوفر وقتًا ثمينًا لفريقك للتركيز على المبادرات الاستراتيجية

بالإضافة إلى ذلك، استخدم ClickUp Dashboards لتتبع المنافسين ومراقبتهم بمرور الوقت، مما يسهل تعديل بيان عرض القيمة الخاص بك مع تطور السوق. لتحليل أعمق، استفد من ClickUp Brain لإجراء الأبحاث، والكشف عن الاتجاهات، وجمع البيانات التي يمكن استخدامها لتحسين دعائم القيمة الخاصة بك.

قم بتبسيط عملية البحث باستخدام ClickUp Brain

على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية، فإن ClickUp Brain مدمج في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. وهذا يلغي الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو وضع نقاط البحث في سياقها. تتفهم الأداة تلقائياً متطلباتك من خلال المزامنة مع مهامك ومشاريعك.

ويمكنها المساعدة في تحسين عرض القيمة الخاص بك من خلال:

التحليل السريع لكميات كبيرة من المعلومات ، وتحديد الاتجاهات الرئيسية ورؤى المنافسين

، وتحديد الاتجاهات الرئيسية ورؤى المنافسين استخلاص النقاط الأساسية من التقارير والمقالات والأوراق البحثية، مما يمنحك رؤى واضحة لاتخاذ القرار

من التقارير والمقالات والأوراق البحثية، مما يمنحك رؤى واضحة لاتخاذ القرار تحديد الاتجاهات الناشئة في الصناعة وتحولات المنافسين، مما يساعدك على تحسين تحديد موقع المنتج توليد الاقتراحات المستندة إلى البيانات لتحسين عرض القيمة الخاص بك

وتحولات المنافسين، مما يساعدك على تحسين تحديد موقع المنتج

اقرأ أيضًا: 10 قوالب مجانية لإطلاق المنتجات في Excel و Word و ClickUp

4. جمع التعليقات وتنقيحها

لا يوجد عرض قيمة ثابت. بمجرد أن تقوم بصياغة مسودة، اجمع تعليقات من فريقك وأصحاب المصلحة، والأهم من ذلك، من عملائك، حيث يمكن أن يساعدك فهم كيفية إدراك الأشخاص الحقيقيين لرسالتك على تحسينها وتحسينها لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

يجعل ClickUp من السهل جمع الملاحظات باستخدام نماذج ClickUp التي يمكنك تضمينها على موقعك الإلكتروني أو إرسالها إلى العملاء الحاليين. تدعم هذه الأدوات التعاون السلس لفرق المنتجات، مما يساعدهم على جمع الرؤى والتعليقات بسرعة لتحسين رسائلهم.

تحويل الردود إلى مهام قابلة للتتبع باستخدام نماذج ClickUp

من خلال دمج حلقات التغذية الراجعة في تطوير المنتج أو سير العمل التسويقي، يمكن للفرق أن تؤسس حضورًا قويًا في السوق من خلال عرض قيمة مضبوط بدقة.

وبالإضافة إلى استخدام النماذج، يمكنك أيضًا الاستفادة من قالب استبيان ملاحظات المنتج ClickUp لجمع آراء العملاء بكفاءة.

إليك بعض النماذج الأخرى التي يمكن أن تساعدك في ذلك:

نموذج قالب لوحة نموذج الأعمال ClickUp يمكن استخدامه لتقسيم نموذج عملك عند تحسين عرض القيمة.

قسّم نموذج عملك إلى قطاعات رئيسية، مع ضمان وضع استراتيجية شاملة باستخدام نموذج لوحة نموذج الأعمال ClickUp

يمكن أن يساعدك هذا القالب في تحديد شرائح العملاء، وتوضيح القيمة الفريدة التي يقدمها منتجك، وتحليل المنافسين. ونتيجة لذلك، يمكنك ضبط ما يميزك عن الآخرين.

يمكن أن يساعدك قالب لوحة نموذج الأعمال ClickUp Business Canvas:

إدارة ومراقبة التقدم الذي تحرزه خلال ورش عمل ابتكار المنتجات

خلال ورش عمل ابتكار المنتجات تقسيم رحلات العملاء المعقدة إلى خطوات يمكن إدارتها لتبسيطها

إلى خطوات يمكن إدارتها لتبسيطها تقييم بيانات العملاء لتوجيه القرارات المتعلقة بالتسعير والتوزيع والمجالات الرئيسية الأخرى

هذا النوع من قالب عرض القيمة يبسّط تتبع التقدم المحرز وتعيين المهام وتنظيم الموارد، مما يضمن توافق جميع جوانب نموذج عملك مع عرض القيمة الخاص بك ويجعل عملية التنقيح أكثر قابلية للتنفيذ.

يمكنك استخدام قالب تحديد موضع المنتج ClickUp لتوضيح كيفية ملاءمة منتجك للسوق.

قم بتحليل الوضع التنافسي لمنتجك باستخدام قالب تحديد موقع المنتج ClickUp

يمكّنك هذا القالب من صياغة سرد متسق للعلامة التجارية، مما يضمن تميز منتجك من خلال تتبع التقدم من خلال الحقول والحالات القابلة للتخصيص.

كما أنه يساعد في تطوير استراتيجية واضحة لتحديد المواقع، وتنقيحها من خلال الاختبار والتغذية الراجعة، ومواءمة جهود التسويق.

يمكن أن يساعدك هذا القالب في:

التعرف على السمات الفريدة لمنتجك

تحديد الأسواق المستهدفة وشرائح محددة من العملاء

تطوير استراتيجية مثالية لتحديد المواقع لتحقيق النجاح المستدام

بالإضافة إلى ذلك، استخدم قالب تحديد موضع المنتج ClickUp لتقييم وضع منتجك، وعرض البيع الفريد، وتأثيره في السوق. استفد من هذه الرؤى لصياغة استراتيجية تسويقية تتواصل مع عملائك بشكل حقيقي.

حدد موقع منتجك ونقطة بيعك الفريدة باستخدام نموذج تحديد موقع المنتج من ClickUp

💡 نصيحة احترافية: قم بمراجعة عرض القيمة الخاص بك وتعديله بانتظام مع جمع الملاحظات وتطور ظروف السوق. وهذا يضمن أن يظل عرض القيمة الخاص بك وثيق الصلة بالجمهور المستهدف.

أمثلة على عرض القيمة

الآن وبعد أن تناولنا كيفية إنشاء عرض قيمة رائع، دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة الواقعية للعلامات التجارية التي نجحت في ذلك:

1. أوبر: "اذهب إلى هناك. يومك ملك لك" القيمة التي تقدمها أوبر يركز على الراحة التي يوفرها للعملاء - مما يوفر لهم الوقت ويمنحهم التحكم في مواعيدهم.

2. Zoom: "نحن نساعد الأشخاص على التواصل والتعاون وإنجاز المزيد من الأعمال معًا"

يقدم Zoom عرض قيمة مباشر الذي يؤكد على التطبيق العملي لاجتماعات الفيديو للفرق الحديثة والكفاءة والاتصال.

3. Airbnb: "انتمي إلى أي مكان"

يستثمر عرض القيمة الذي تقدمه Airbnb في العواطف - مما يخلق الشعور بالانتماء أينما سافرت، مما يجعله أكثر من مجرد مكان للإقامة.

4. سبوتيفاي "موسيقى لكل حالة مزاجية" عرض قيمة سبوتيفاي شامل وبسيط، يجذب جمهورًا عالميًا بأذواق متنوعة. فهو يوفر إمكانية الوصول إلى ملايين الأغاني المجانية والمتميزة، مما يوفر الراحة والاختيار لمستخدميه.

5. تسلا "تسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة"

لا تبيع تسلا السيارات فقط؛ بل إنها تبيع مهمة . يجذب العرض القيمي للعلامة التجارية المستهلكين المهتمين بالبيئة الذين يرغبون في أن يكونوا جزءًا من حركة عالمية نحو الاستدامة.

6. نايكي: "فقط افعلها"

الشعار "فقط افعلها" هي رسالة قوية ومحفزة لها صدى عميق لدى جمهورها الرياضي.

وتعزز نايكي هذا العرض القيمي من خلال رعاية الرياضيين المحترفين والأحداث الرياضية الكبرى، مما يعزز المصداقية الاجتماعية لمنتجاتها وأصالتها.

7. كانفا: "تصميم أي شيء، في أي مكان" كانفا يبسّط تصميم الجرافيك من خلال توفير أداة سحب وإفلات بديهية تسمح للمستخدمين الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في التصميم بإنشاء صور بجودة احترافية. فهي تمكنهم من الشعور بالإبداع والقدرة على إنتاج تصميمات احترافية.

8. كوكا كولا: "السعادة المفتوحة"

تعد العلامة التجارية بتقديم الانتعاش والبهجة للناس من جميع الأعمار والخلفيات حول العالم. الشعار "افتح السعادة" يلخص هذه المهمة، ويجذب جمهورًا واسعًا من خلال إثارة المشاعر الإيجابية.

على مر السنين، ربطت كوكاكولا علامتها التجارية باستمرار بلحظات السعادة، مثل التجمعات الاجتماعية والأفلام والأحداث الرياضية والوجبات العائلية والرحلات البرية.

اقرأ أيضًا: 7 أمثلة على تنشيط العلامة التجارية مع استراتيجيات لتعزيز المشاركة

إنشاء مقترحات قيمة مقنعة باستخدام ClickUp

يعد تحديد شرائح عملائك، وتحديد القيمة الفريدة التي تقدمها وتحليل المنافسين وجمع الملاحظات ضرورية لتطوير رسالة تلقى صدى عميقًا لدى جمهورك المستهدف.

إن عرض القيمة الصحيح سيميزك عن المنافسين، ويسلط الضوء على المزايا الفريدة التي تقدمها، ويوضح بوضوح كيف تحل مشاكل العملاء و تحسين ثبات العميل وإضافة قيمة إلى حياة العميل.

يمكن لـ ClickUp تبسيط هذه العملية، حيث يوفر كل شيء بدءًا من أدوات تقسيم العملاء إلى نماذج الملاحظات.

لذا، سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى اقتحام السوق أو شركة راسخة تعمل على تحسين رسالتك، فإن استخدام نهج منهجي - والأدوات المناسبة - سيساعدك على صياغة عرض قيمة جيد يبرز حقًا. جرّب ClickUp اليوم!