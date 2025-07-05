خيارات قوالب البريد الإلكتروني المجانية للمبيعات لتعزيز التحويلات

🔎 تحقق من الحقيقة 87% من قادة التسويق يعتقدون أن التسويق عبر البريد الإلكتروني أمر بالغ الأهمية لضمان النجاح.

حتى مع إجراء بحث شامل وفهم عميق لنقاط ضعف العملاء، ليس من السهل الحصول على رد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات. وهذا أمر مفهوم. ففي النهاية، يتلقى العملاء عشرات الرسائل الإلكترونية يوميًا. لذلك، تحتاج إلى رسالة بريد إلكتروني جيدة الصياغة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائك، لجذب انتباههم.

وهنا يأتي دور قوالب البريد الإلكتروني للمبيعات. فهي توفر إطارًا قويًا لضمان الوضوح والتفاعل، مع إمكانية تخصيص الرسالة الأساسية. يوفر استخدام قالب البريد الإلكتروني المناسب للمبيعات الوقت ويحافظ على اتساق اتصالاتك ويحسن معدلات الاستجابة.

دعنا نستكشف أفضل قوالب البريد الإلكتروني المجانية للمبيعات المتاحة اليوم لمنح حملات المبيعات الخاصة بك الدفعة التي تحتاجها. ⚡

ما هي قوالب البريد الإلكتروني للمبيعات؟

قوالب البريد الإلكتروني للمبيعات هي تنسيقات بريد إلكتروني مكتوبة مسبقًا تجذب العملاء المحتملين وترعى العملاء المحتملين وتبرم الصفقات بكفاءة. وهي توفر إطارًا منظمًا لإدارة البريد الإلكتروني، مما يضمن الاتساق مع السماح بالتخصيص.

من خلال اتباع نهج مجرب، تساعدك قوالب البريد الإلكتروني للمبيعات على توفير الوقت والحفاظ على صوت العلامة التجارية وتحسين معدلات الاستجابة.

يتضمن نموذج البريد الإلكتروني المبيعات الجيد التنظيم العناصر الأساسية التالية:

سطر موضوع البريد الإلكتروني : يتم فتح : يتم فتح 47% من رسائل البريد الإلكتروني أو حذفها بناءً على سطر الموضوع. سطر موضوع جذاب وموجز لجذب الانتباه وتشجيع المستلم على فتح البريد الإلكتروني ✅

تحية مخصصة : مخاطبة المستلم باسمه لخلق شعور بالارتباط الشخصي مع تحياتي الحارة ✅

جملة افتتاحية جذابة : جملة افتتاحية قوية تثير الاهتمام أو تسلط الضوء على نقطة ضعف أو تشير إلى بريد إلكتروني أو تفاعل سابق ✅

القيمة المقترحة : شرح واضح وموجز لبعض الميزات الرئيسية لمنتج أو خدمة ذات صلة باحتياجات المستلم لتقديم قيمة فورية للبريد الإلكتروني ✅

الدليل الاجتماعي: عندما يطلع العملاء على تقييمات العملاء الآخرين، يشعرون بمزيد من الثقة في منتجاتك أو خدماتك. يجب أن تتضمن رسالة البريد الإلكتروني بعض شهادات العملاء الحاليين ✅

دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) : دعوة واضحة وقابلة للتنفيذ لاتخاذ إجراء، مثل جدولة مكالمة سريعة أو محادثة سريعة، أو التسجيل للحصول على عرض توضيحي، أو الرد على بريد إلكتروني لمواصلة المحادثة ✅

بيان ختامي : خاتمة مهذبة ومهنية مع ملفات ختامية ذات صلة، تفتح الباب لمزيد من التواصل ✅

التوقيع: تفاصيل الاتصال واسم الشركة والمعلومات الأخرى الضرورية ✅

حالات استخدام قوالب البريد الإلكتروني للمبيعات وأمثلة عليها

غالبًا ما تستغرق إدارة اتصالات المبيعات وقتًا طويلاً، ولكن مع الأدوات المناسبة، لا داعي لأن يكون الأمر كذلك.

ClickUp ، التطبيق اليومي للعمل، يحافظ على تنظيم سير عمل المبيعات بالكامل. يساعدك مساعد العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ClickUp Brain، على صياغة رسائل بريد إلكتروني للمبيعات عالية التأثير دون عناء.

سواء كنت تتواصل مع العملاء المحتملين أو تتابعهم أو تبرم الصفقات، فإن ClickUp Brain ينشئ قوالب بريد إلكتروني مقنعة ومخصصة في ثوانٍ معدودة، مما يوفر لك الوقت ويحافظ على مستوى التفاعل مرتفعًا.

فيما يلي ثمانية أمثلة قوية على الاستخدام ومطالبات ClickUp Brain لمساعدتك في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني المثالية للمبيعات لكل سيناريو.

1. بريد إلكتروني للتواصل الأولي

من الصعب جذب العملاء المحتملين الذين لم يتعاملوا مع شركتك من قبل! يتطلب ذلك الوصول إلى العملاء المحتملين الذين ليسوا على دراية بعلامتك التجارية. لكسر الجليد في رسالة بريد إلكتروني غير متوقعة، عليك جذب الانتباه بسرعة، وإثبات مصداقيتك، وتقديم قيمة فورية، كل ذلك في بضع جمل فقط.

عبر ClickUp Brain

مثال رقم 2: قالب تم إنشاؤه من ClickUp Brain سطر الموضوع: احصل على [ميزة محددة] لعملك مع [اسم شركتك] مرحبًا [اسم المستلم]، أتمنى أن تكون بخير! أنا [اسمك]، [منصبك] في [اسم شركتك]. نحن متخصصون في [وصف موجز لخبرة شركتك أو المنتجات/الخدمات التي تقدمها]، ومساعدة الشركات مثل [اسم شركة المستلم] على تحقيق [فائدة أو هدف محدد]. لقد لاحظت أن [ملاحظة شخصية عن شركتهم أو صناعتهم أو التحديات التي قد يواجهونها]. مع [اسم شركتك]، ساعدنا شركات مثل [اذكر عميلًا أو صناعة بارزة] على [نتيجة أو إنجاز محدد]. إليك كيف يمكننا مساعدتك: 1. [الميزة أو الميزة الرئيسية رقم 1] 2. [الميزة أو الميزة الرئيسية رقم 2] 3. [الميزة أو الميزة الرئيسية رقم 3] هل أنت مستعد لإجراء مكالمة هاتفية سريعة مدتها 15 دقيقة لاستكشاف كيف يمكننا دعم [اسم شركة المستلم] في تحقيق [هدف محدد أو حل تحدٍ]؟ لا تتردد في حجز موعد يناسبك باستخدام هذا الرابط: [أدخل رابط الجدولة]. أو بدلاً من ذلك، أخبرني بموعدك المناسب وسأكون سعيدًا بتلبية طلبك. نتطلع إلى التواصل معك! مع أطيب التحيات، [اسمك الكامل] [منصبك] [اسم شركتك]

💡 نصيحة سريعة: هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تعزيز فعالية البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات. على سبيل المثال، يساعدك ClickUp Brain على: أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الروتينية من خلال تعلم أسلوبك في الكتابة

افحص رسائل البريد الإلكتروني للعثور على الأخطاء الإملائية أو النحوية أو الأخطاء في الترقيم أو الأخطاء

احصل على عناوين جذابة، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي الأصلي بتحليل رسائل البريد الإلكتروني عالية الأداء لإنشاء عنوان جذاب

قسّم قائمة المحتوى الخاص بك وخصص رسائل البريد الإلكتروني بتفاصيل محددة صمم رسائل بريد إلكتروني مبيعات سياقية باستخدام ClickUp Brain

من الضروري الحفاظ على تفاعل العميل المحتمل بعد المحادثة أو الاجتماع الأولي. الانطباع الأول القوي هو مجرد البداية. تساعد رسائل البريد الإلكتروني المتابعة المخططة جيدًا في الحفاظ على الزخم وزيادة فرص التحويل.

إليك كيف يساعدك ClickUp Brain:

عبر ClickUp Brain

مثال رقم 2: قالب تم إنشاؤه من ClickUp Brain سطر الموضوع: متابعة: فتح [ميزة محددة] لـ [اسم شركة المستلم] مرحبًا [اسم المستلم الأول]، أتمنى أن تكون بخير! أتابع محادثتنا الأخيرة حول كيفية مساعدة [اسم شركتك] لشركة [اسم شركة المستلم] في تحقيق [هدف أو فائدة محددة]. باختصار، نحن متخصصون في [أعد ذكر عرض القيمة الخاص بك باختصار]، وأعتقد أننا يمكننا إحداث تأثير حقيقي من خلال [فائدة أو حل محدد]. لتوفير قيمة إضافية، إليك [مورد أو دراسة حالة أو رؤية] تسلط الضوء على كيفية مساعدة شركات مثل [اذكر العميل أو القطاع] في تحقيق [نتيجة محددة]: [أدخل الرابط أو المرفق]. يسعدني مواصلة مناقشتنا واستكشاف كيف يمكننا تخصيص حلولنا لتلبية احتياجاتك. هل أنت متاح لإجراء مكالمة متابعة سريعة هذا الأسبوع؟ يمكنك حجز موعد هنا: [أدخل رابط الجدولة]. نتطلع إلى سماع رأيك! مع أطيب التحيات، [اسمك الكامل] [منصبك] [اسم شركتك]

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات تدوين ملاحظات الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

3. البريد الإلكتروني لإعادة التفاعل

من الأمور الشائعة في المبيعات أن يتوقف العملاء المحتملون عن التواصل. بدلاً من السماح لهم بالاختفاء، يمكنك إعادة إشعال حماسهم لمنتجك أو خدمتك من خلال رسالة بريد إلكتروني مدروسة بعناية.

إليك كيف يساعدك ClickUp Brain:

عبر ClickUp Brain

مثال رقم 2: قالب تم إنشاؤه من ClickUp Brain سطر الموضوع: دعنا نتواصل مجددًا: تحديثات مثيرة من [اسم شركتك] مرحبًا [اسم المستلم الأول]، أتمنى أن تكون هذه الرسالة الإلكترونية قد وصلتك وأنت بخير! لقد مر وقت طويل منذ آخر اتصال بيننا، وأردت أن أتواصل معك لأذكرك بكيفية مساعدة [اسم شركتك] لشركة [اسم شركة المستلم] في تحقيق [هدف أو فائدة محددة]. منذ آخر مرة تحدثنا فيها، قدمنا بعض العروض الجديدة والمثيرة التي أعتقد أنها يمكن أن تغير قواعد اللعبة لفريقك: [العرض/الميزة الجديدة رقم 1 ومزاياها]

[العرض/الميزة الجديدة رقم 2 ومزاياها]

[العرض/الميزة الجديدة رقم 3 ومزاياها] تم تصميم هذه التحديثات لتسهيل [قيمة أو نتيجة محددة] على الشركات مثل شركتك. يسعدني التواصل معك مجددًا ومشاركة كيف يمكن لهذه الميزات الجديدة أن تساعد [اسم شركة المستلم] في تحقيق [الهدف المحدد]. هل أنت متاح لإجراء مكالمة سريعة؟ يمكنك حجز موعد هنا: [أدخل رابط الجدولة]، أو أخبرني بموعدك المناسب، وسأكون سعيدًا بتلبية طلبك. نتطلع إلى التواصل معك! مع أطيب التحيات، [اسمك الكامل] [منصبك] [اسم شركتك]

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج تدريب الموظفين عبر الإنترنت

4. دعوة لتجربة المنتج

الرؤية تغني عن ألف كلمة. لذا، بصفتك محترفًا في مجال المبيعات، فأنت تريد أن يرى عميلك منتجك أثناء العمل في أسرع وقت ممكن! تساعد رسائل البريد الإلكتروني الدعائية للعروض التوضيحية المصممة جيدًا العملاء المحتملين على فهم قيمة منتجك وتقربهم من اتخاذ قرار الشراء والتسجيل .

إليك كيف يساعدك ClickUp Brain:

مثال رقم 2: قالب تم إنشاؤه من ClickUp Brain سطر الموضوع: شاهد [اسم الشركة] في العمل — انضم إلى العرض التوضيحي المباشر! مرحبًا [اسم المستلم الأول]، هل أنت مستعد لتغيير طريقة عمل فريقك؟ انضم إلينا في عرض توضيحي مباشر لـ [اسم الشركة]، المنصة الشاملة للإنتاجية التي تساعد الفرق على تبسيط سير العمل وتحسين التعاون وإنجاز المزيد في وقت أقل. في غضون 30 دقيقة فقط، ستكتشف كيف يمكن لـ [اسم الشركة] أن: [العرض/الميزة الجديدة رقم 1 ومزاياها]

[العرض/الميزة الجديدة رقم 2 ومزاياها]

[العرض/الميزة الجديدة رقم 3 ومزاياها] [احجز مكانك الآن](أدخل رابط العرض التوضيحي) لا يمكنك الحضور؟ لا مشكلة! سجل على أي حال، وسنرسل لك التسجيل حسب الطلب لتشاهده في الوقت الذي يناسبك. نتطلع إلى رؤيتك هناك! مع أطيب التحيات، [اسمك الكامل] [منصبك] [اسم شركتك]

🧠 حقيقة ممتعة: الميزات الأكثر طلبًا وتقديرًا في برامج إدارة المشاريع هي مشاركة الملفات وتتبع الوقت وتكامل البريد الإلكتروني وإدارة الميزانية. احصل على كل ذلك وأكثر مع ClickUp، التطبيق الوحيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي ستحتاجه في عملك!

5. البريد الإلكتروني الخاص بالعروض أو عروض الأسعار

يعد إرسال عرض أسعار احترافي إلى العملاء المحتملين جزءًا مهمًا من رحلة العميل. يجب أن يكون البريد الإلكتروني الخاص بالعرض أكثر من مجرد أرقام؛ يجب أن يعزز قيمة عرضك ويسهل على العميل المحتمل قبوله.

إليك كيف يساعدك ClickUp Brain:

عبر ClickUp Brain

مثال رقم 2: قالب تم إنشاؤه من ClickUp Brain سطر الموضوع: عرض لـ [اسم شركة المستلم]—لنبدأ مرحبًا [اسم المستلم الأول]، شكرًا لك على اختيار [اسم شركتك] كشريك لمساعدتك في [الهدف أو التحدي المحدد]. مرفق طيه العرض المخصص لـ [اسم شركة المستلم]، والذي يوضح كيف يمكننا تقديم [الميزة أو الحل المحدد]. فيما يلي ملخص سريع لما يتضمنه: الميزة الرئيسية رقم 1 : [شرح موجز]

الميزة الرئيسية رقم 2 : [شرح موجز]

الميزة الرئيسية رقم 3: [شرح موجز] تفاصيل الأسعار: [اذكر الأسعار بإيجاز أو راجع العرض المرفق للحصول على التفاصيل الكاملة]. الخطوة التالية بسيطة: دعنا نحدد موعدًا لإجراء مكالمة سريعة لمراجعة العرض ومعالجة أي أسئلة قد تكون لديك. يمكنك حجز موعد يناسبك هنا: [أدخل رابط الجدولة]. نتطلع إلى مساعدة [اسم شركة المستلم] في تحقيق [الهدف المحدد]! مع أطيب التحيات، [اسمك الكامل] [منصبك] [اسم شركتك]

6. البريد الإلكتروني لإتمام الصفقة

في المرحلة النهائية، تعالج رسالة البريد الإلكتروني الختامية المكتوبة بعناية من ممثل المبيعات المخاوف المتبقية، وتخلق إحساسًا بالاستعجال، وتدفع الصفقة إلى خط النهاية.

إليك كيف يساعدك ClickUp Brain:

عبر ClickUp Brain

مثال رقم 2: قالب تم إنشاؤه من ClickUp Brain سطر الموضوع: لنبدأ — احصل على [ميزة محددة] اليوم مرحبًا [اسم المستلم الأول]، أود أن أتوقف لحظة لأشكرك على اختيار [اسم شركتك] كشريك لمساعدة [اسم شركة المستلم] في تحقيق [الهدف المحدد]. نحن نتفهم أن اتخاذ القرار يتطلب تفكيرًا دقيقًا، لذا أود أن أطمئنك بشأن مخاوفك. إليك الأسباب التي تجعل [اسم شركتك] الخيار الأمثل: نتائج مثبتة : لقد ساعدنا شركات مثل [اسم العميل] في تحقيق [نتيجة محددة].

حلول مخصصة : تم تصميم منصتنا لتتكيف مع احتياجاتك الفريدة.

دعم مخصص: سيكون فريقنا معك في كل خطوة على الطريق لضمان النجاح. المضي قدمًا اليوم سيقربك من [فائدة أو نتيجة محددة]. دعنا لا نؤجل فرصة [قيمة أو نتيجة محددة]. يسعدني مساعدتك في اتخاذ الخطوة التالية. أخبرني إذا كان لديك أي أسئلة أخيرة، أو لا تتردد في تحديد موعد لمكالمة سريعة هنا: [أدخل رابط الجدولة]. نتطلع إلى التعاون معك! مع أطيب التحيات، [اسمك الكامل] [منصبك] [اسم شركتك]

5 خيارات لقوالب البريد الإلكتروني للمبيعات

بينما يولد ClickUp Brain قوالب بريد إلكتروني فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخططات لمشاركات المدونة ومحتوى مخصص لاحتياجاتك الفريدة في مجال المبيعات، توفر قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة للاستخدام من ClickUp إطارًا منظمًا وجاهزًا للاستخدام من أجل التواصل والمتابعة والتحويلات بسلاسة.

1. قالب البريد الإلكتروني للمتابعة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أتمتة اتصالات العملاء وتتبع المتابعات وقم بتعيين التذكيرات باستخدام قالب البريد الإلكتروني للمتابعة من ClickUp

يعد متابعة عدة محادثات في وقت واحد يدويًا أو البحث عن رسائل البريد الإلكتروني أمرًا صعبًا ويؤدي إلى حدوث أخطاء. يوفر قالب البريد الإلكتروني للمتابعة من ClickUp طريقة فعالة للحفاظ على تنظيم كل شيء والحفاظ على علاقات العملاء.

بفضل خيارات الجدولة والتخصيص المدمجة، يمكنك إرسال تذكيرات وتعزيز النقاط الرئيسية ودفع العملاء المحتملين برفق نحو اتخاذ قرار، كل ذلك مع الحفاظ على نبرة دافئة وأصيلة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع الحالة والأولوية والتفاصيل الأخرى حول البريد الإلكتروني المتابعة حتى لا تفوت أي فرصة

أنشئ قوائم مرجعية لتتبع المراحل المختلفة لإرسال بريد إلكتروني للمتابعة باستخدام ClickUp Docs

جدول رسائل البريد الإلكتروني مسبقًا للحفاظ على اتساق التواصل

أتمتة المتابعة لضمان التفاعل في الوقت المناسب دون بذل جهد يدوي

مثالي لـ: محترفي المبيعات ومديري الحسابات وممثلي تطوير الأعمال وأي شخص يحتاج إلى رسائل بريد إلكتروني متابعة منظمة.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب خطط مبيعات مجانية في Word و Excel و ClickUp

2. قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط للحملات، وأرسل رسائل موجهة، وتابع النجاح باستخدام قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

يوفر قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp إطار عمل جاهز للاستخدام لتصميم رسائل البريد الإلكتروني التسويقية وجدولتها وتتبعها بسهولة. يضمن هذا القالب أن كل رسالة بريد إلكتروني تحقق التأثير المطلوب، بدءًا من إطلاق المنتجات وحتى العروض الترويجية الحصرية.

سواء كنت تصمم رسائل إخبارية أو رسائل ترويجية أو سلسلة رسائل تفاعلية، يضمن هذا النموذج وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حسّن رسائل البريد الإلكتروني باستخدام أقسام اختبار A/B لتحسينات تستند إلى البيانات

تصور أداء الحملة باستخدام تتبع التحليلات المدمج

تتبع الحملة، بالإضافة إلى مدى وصول البريد الإلكتروني، واستهدف الجمهور باستخدام قائمة الحملة

حدد التقدم المحرز باستخدام قوائم الحملات المرمزة بالألوان باستخدام تقويم المحتوى، الذي يعرض الحملات المخطط لها خلال الشهر

مثالي لـ: فرق المبيعات والمسوقين الرقميين والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية والوكالات ومخططي المحتوى الذين يسعون إلى تعظيم التفاعل عبر البريد الإلكتروني لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ترويجية وجدولتها وإرسالها.

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل عن كيفية الارتقاء بحملات البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ استخدم قوالب الحملات المتدرجة لتقديم المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب. إليك كيف تساعدك هذه القوالب: قدم المعلومات ذات الصلة خلال المراحل المختلفة من رحلة العميل ✅️

حافظ على التواصل في الوقت المناسب وبشكل متسق ✅️

احصل على رؤى مستندة إلى البيانات لتعزيز جهودك التسويقية ✅️

ضمان اتصال مخصص وموجه ✅️

3. قالب حملة البريد الإلكتروني ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لحملات البريد الإلكتروني، وتتبع التفاعل، وحلل الأداء باستخدام قالب حملة البريد الإلكتروني من ClickUp

يتطلب إعداد حملة بريد إلكتروني ضمن عملية المبيعات خطة منظمة وطريقة فعالة لتتبع الأداء. يساعدك قالب حملة البريد الإلكتروني من ClickUp على تخطيط حملات البريد الإلكتروني متعددة المراحل وإدارتها من خلال نهج منظم وموجه نحو الأهداف.

صُمم هذا النموذج للفرق التي تحتاج إلى تعاون سلس، وهو يساعدك على تخطيط حملات البريد الإلكتروني وصياغتها وجدولتها في سير عمل منظم. من خلال تحسين عملية إنشاء البريد الإلكتروني، يمكنك ضمان الاتساق في رسائل البريد الإلكتروني وتوفير الوقت والمال.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أضف مهام فرعية وقوائم مراجعة لإدارة رسائل البريد الإلكتروني المخصصة وتتبع حالة كل رسالة بريد إلكتروني

تركيز محتوى البريد الإلكتروني والموافقات والجدولة من خلال التعاون مع الفرق

تتبع مقاييس التفاعل لتحسين الرسائل وتحسين النتائج

ادمجها بسلاسة مع أدوات أتمتة التسويق لتنفيذ سلس

مثالي لـ: فرق التسويق، ومخططي استراتيجيات المحتوى، والشركات التي تطلق حملات بريد إلكتروني موجهة.

إليك ما قاله فيليب ستوري، كبير مسؤولي الأنظمة في SYZYGY، عن استخدام ClickUp:

استخدمت فرقنا نماذج وقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا ميزات تكامل البريد الإلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا ميزات تكامل البريد الإلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات أداء محتملة.

4. قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم الرسائل، وأنشئ سير العمل، وتابع الأداء باستخدام قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp

إن إدارة حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني ناجحة تعني تحقيق التوازن بين الاستراتيجية والتوقيت والمحتوى الجذاب لبناء علاقة متبادلة، وهذا بالضبط ما يساعدك قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من ClickUp على تحقيقه.

يضمن هذا النموذج أن تتوافق كل رسالة بريد إلكتروني في حملتك مع أهداف التسويق عبر البريد الإلكتروني ومؤشرات الأداء الرئيسية وصوت العلامة التجارية ورحلة العميل. ونتيجة لذلك، تحافظ على الاتساق في جميع استراتيجيات إدارة حملات البريد الإلكتروني.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد أهدافًا لكل بريد إلكتروني لضمان توافقها مع أهداف العمل

حلل رؤى الأداء لتعديل الاستراتيجية أثناء التنفيذ

حدد بوضوح قواعد سير العمل لكل حملة لضمان الاتساق وتجنب الالتباس

أنشئ عملية إدارة تعليقات كاملة وفعالة للبريد الإلكتروني باستخدام مهمة حملة البريد الإلكتروني

مثالي لـ: المتخصصون في مجال التسويق الذين يسعون إلى إنشاء حملات موجهة وتتبع النتائج.

📮 ClickUp Insight: 92% من الموظفين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع المهام، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخير التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات متابعة أو تستخدم جداول بيانات، غالبًا ما تكون العملية مشتتة وغير فعالة. تضمن حلول إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة، حتى يتمكن فريقك من العمل بسرعة والبقاء على اتساق.

5. قالب ClickUp لأتمتة البريد الإلكتروني

احصل على نموذج مجاني تصور عملية أتمتة البريد الإلكتروني باستخدام قالب أتمتة البريد الإلكتروني من ClickUp

لا تقتصر أتمتة البريد الإلكتروني على الكفاءة فحسب، بل تتعلق أيضًا بتوصيل الرسالة المناسبة في الوقت المناسب دون تدخل يدوي. يساعدك قالب أتمتة البريد الإلكتروني من ClickUp على إنشاء سير عمل ذكي للبريد الإلكتروني يعتمد على المشغلات ويحافظ على تفاعل جمهورك مع توفير الوقت.

علاوة على ذلك، سواء كنت تقوم بإعداد تسلسلات لتنمية العملاء المحتملين أو رسائل بريد إلكتروني للترحيب أو تذكيرات بالعربات المتروكة، يتيح لك هذا النموذج إرسال اتصالات مخصصة في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع.

شاهد هذا الفيديو حول كيفية استخدام الأتمتة في ClickUp:

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

راقب أداء الأتمتة لتحسين فعالية سير العمل باستخدام ClickUp Automations

قم بتعيين مشغلات تلقائية لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المناسبة في المرحلة المناسبة بناءً على إجراءات محددة مثل التسجيلات أو عمليات الشراء

نظم المهام لضمان عدم تفويت أي خطوات أو فرص

قم بإعداد رسائل بريد إلكتروني متكررة حتى يتلقى عملاؤك تحديثات منتظمة

مثالي لـ: فرق التسويق التي ترغب في أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات بناءً على محفزات معينة.

➡️ اقرأ المزيد: الأدوات التي لا غنى عنها في مجموعة أدواتك التقنية للمبيعات

ما الذي يجعل قالب البريد الإلكتروني للمبيعات جيدًا؟

الآن بعد أن شاهدت بعض الأمثلة الرائعة لقوالب البريد الإلكتروني للمبيعات، كيف تختار القالب المناسب؟

إليك ما يجب أن تبحث عنه في قالب البريد الإلكتروني الخاص بالمبيعات:

تنسيق منظم : اختر قالب بريد إلكتروني مبيعات منظم جيدًا ويتسم بتسلسل منطقي لضمان سهولة قراءة الرسالة. يضمن ذلك أن يتمكن عملاؤك من فهم النقاط الرئيسية بسرعة ودون عناء

سهولة التخصيص : اختر قالب بريد إلكتروني جيد للمبيعات، سواء كان قالب بريد إلكتروني لتقديم المبيعات أو قالب متابعة يسمح بسهولة التخصيص. يجب أن يحتوي على عناصر نائبة لأسماء من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وتفاصيل الشركة ونقاط الضعف المحددة ذات الصلة بالمستلم لضمان لمسة شخصية

تصميم متوافق مع الأجهزة المحمولة : اختر قالب بريد إلكتروني للمبيعات مُحسّن للشاشات الصغيرة، حيث يفضل : اختر قالب بريد إلكتروني للمبيعات مُحسّن للشاشات الصغيرة، حيث يفضل 81% من المستخدمين فتح البريد الإلكتروني على هواتفهم المحمولة

الصلة بالغرض والجمهور : اختر قوالب لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات بما يتماشى مع هدفها المحدد، سواء كان ذلك توليد عملاء محتملين أو تحديد موعد اجتماع أو الترويج لعرض ما. كما يجب أن تكون مخصصة لتلبية احتياجات الشركة التي تستهدفها أو الجمهور المستهدف

تتبع سهل: أعط الأولوية لنموذج البريد الإلكتروني البارد الذي يدعم ميزات التتبع مثل معدلات الفتح ومعدلات النقر والردود. سيتيح ذلك لفرق المبيعات قياس الفعالية وتحسين الرسائل ومتابعة العملاء المحتملين المهتمين في الوقت المناسب

تكامل سلس: تأكد من أن قالب البريد الإلكتروني الخاص بالمبيعات يتكامل بسلاسة مع الأدوات التي تستخدمها. من جهود الأتمتة إلى أدوات الطرف الثالث للإدارة، يجب أن يعمل القالب بسلاسة

💡 نصيحة احترافية : استخدم أدوات التواصل عبر البريد الإلكتروني لبناء علاقات قوية مع العملاء.

فيما يلي ملخص سريع حول كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أفضل وأكثر فعالية:

حسّن حملات البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات باستخدام ClickUp

تعد قوالب البريد الإلكتروني للمبيعات طريقة رائعة لتحسين معدلات الاستجابة والتواصل مع العملاء. باستخدام قالب البريد الإلكتروني المناسب للمبيعات، يمكنك تحسين حملة البريد الإلكتروني للمبيعات بشكل فعال للحصول على نتائج أفضل.

يوفر ClickUp منصة شاملة لضمان توافق جهودك في مجال البريد الإلكتروني للمبيعات مع أهدافك. سواء كنت تنشئ حملات أو تتابع عملاءك، يوفر ClickUp إطارًا منظمًا لتخطيط بريدك الإلكتروني وتنظيمه وتتبعه.

بفضل ميزات مثل ClickUp Docs و ClickUp Brain وقوالب البريد الإلكتروني المخصصة للمبيعات الباردة، سيساعدك ClickUp على تحسين سير العمل ومراقبة نجاح الحملة.

لا تدع رسائل البريد الإلكتروني سيئة التنظيم تقلل من معدلات نجاح حملاتك — اشترك في ClickUp اليوم وعزز جهودك في مجال البريد الإلكتروني للمبيعات. 🤩