11 أفضل 11 برنامج تدريب وتأهيل للمبيعات 2025

تتمحور عروض المبيعات الحديثة حول الترويج للمنتج وتقديم قيمة حقيقية للعملاء من خلال حل مشاكلهم. وللقيام بذلك بنجاح، فأنت بحاجة إلى فريق مجهز تجهيزًا جيدًا وعلى دراية تامة بمشاكل العملاء، ويدفعهم بلطف.

لكن تدريب فريق المبيعات ليس بالمهمة السهلة. فقد يواجه مدربو المبيعات صعوبة في نقل المعرفة إلى كل مندوب مبيعات ينضم إلى الشركة.

وهنا يأتي دور أدوات تأهيل المبيعات - لضمان أن يكون موظفوك الجدد جاهزين للبدء في العمل من خلال التدريب العملي والتأهيل السلس.

في هذه المدونة، قمنا أنا وفريق ClickUp بتسليط الضوء على 11 برنامجاً مختلفاً للتأهيل والتدريب على المبيعات. سنستكشف كل ميزة من ميزات وقيود وأسعار أفضل أدوات تأهيل المبيعات هذه حتى تتمكن من اتخاذ الخيار الأمثل لفريقك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصات تأهيل المبيعات؟

فيما يلي الميزات الرئيسية لأفضل منصات تأهيل المبيعات التي يجب أن تنتبه إليها:

سهولة الاستخدام: يجب أن تبدو المنصة بسيطة، مثل تطبيقك المفضل. يجب أن يكون مديرو المبيعات قادرين على تحميل المواد التدريبية بسرعة، ويجب ألا يشعر الموظفون الجدد بالضياع في محاولة التنقل فيها. يجب أن يكون برنامج تأهيل المبيعات سلسًا ودقيقًا، وليس معقدًا

يجب أن تبدو المنصة بسيطة، مثل تطبيقك المفضل. يجب أن يكون مديرو المبيعات قادرين على تحميل المواد التدريبية بسرعة، ويجب ألا يشعر الموظفون الجدد بالضياع في محاولة التنقل فيها. يجب أن يكون برنامج تأهيل المبيعات سلسًا ودقيقًا، وليس معقدًا التخصيص: لا يتعلم الجميع بنفس الطريقة، لذا يجب أن توفر المنصة الجيدة مسارات تعليمية مخصصة. وسواء كنت تقوم بتأهيل شخص لديه خبرة واسعة أو شخص جديد في مجال المبيعات، يجب أن يناسب التدريب احتياجاته

لا يتعلم الجميع بنفس الطريقة، لذا يجب أن توفر المنصة الجيدة مسارات تعليمية مخصصة. وسواء كنت تقوم بتأهيل شخص لديه خبرة واسعة أو شخص جديد في مجال المبيعات، يجب أن يناسب التدريب احتياجاته الأتمتة : يجب أن تتعامل المنصة الجيدة مع المهام المتكررة مثل إرسال التذكيرات أو تتبع التقدم المحرز. وبهذه الطريقة، يمكن لفريقك التركيز على تعلم المعرفة بالمنتج وبناء مهارات المبيعات بدلاً من القلق بشأن المهام الثانوية

: يجب أن تتعامل المنصة الجيدة مع المهام المتكررة مثل إرسال التذكيرات أو تتبع التقدم المحرز. وبهذه الطريقة، يمكن لفريقك التركيز على تعلم المعرفة بالمنتج وبناء مهارات المبيعات بدلاً من القلق بشأن المهام الثانوية المبيعات التحليلات: سيكون من الرائع أيضًا أن تقوم المنصة بتتبع أداء المبيعات لمساعدتك في معرفة مدى نجاح التدريب

سيكون من الرائع أيضًا أن تقوم المنصة بتتبع أداء المبيعات لمساعدتك في معرفة مدى نجاح التدريب ميزات التعاون: إذا كان فريق المبيعات الخاص بك منتشرًا أو يعمل عن بُعد، فأنت بحاجة إلى منصة تساعد على تعزيزإدارة فريق متماسك. ابحث عن ميزات مثل التعاون في الوقت الفعلي والمشاركة السهلة للموارد لجعل عملية التأهيل جهدًا جماعيًا

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، دعنا نتحقق من أفضل برامج تأهيل المبيعات التي تغطي جميع هذه الأسس!

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أفضل 11 منصة لتأهيل المبيعات ## أفضل 11 منصة لتأهيل المبيعات

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مهام المبيعات والتعاون)

ClickUp يساعدك في الحصول على أفضل مساعدة في تمكين المبيعات والتعاون في المهام

من خلال تجربتي، كان ClickUp منقذًا مطلقًا لتنظيم المشاريع والمساعدة في تبسيط مسارات مشاريع المبيعات . أنا أستخدم ClickUp منذ بضع سنوات حتى الآن، وهو يجعل إدارة المهام أسهل 10 مرات، مما يساعد بدوره على تحويل الصفقات بشكل أسرع.

على سبيل المثال، تخيل أنك تدير فريق مبيعات يدير عدة عملاء في مراحل مختلفة من خط الأنابيب. باستخدام ClickUp، يمكنك تعيين المهام لكل ممثل، وتتبع حالة كل صفقة، وتحديد أولويات العملاء المحتملين في مكان واحد.

أضف إلى ذلك مجموعة قوالب المبيعات القابلة للتخصيص في ClickUp، وستتمكن من تنفيذ كل شيء بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين إلى إغلاق الصفقات ببضع نقرات. دعنا نستكشفها معاً.

قالب إعداد مبيعات ClickUp للمبيعات

قالب تأهيل المبيعات عند النقر فوق المبيعات

إليك كيفية قالب تأهيل مبيعات ClickUp للمبيعات يمكن أن يغير قواعد اللعبة لمندوبي المبيعات لديك. فمع وجود خطة واضحة وقوائم مرجعية للمهام الرئيسية مثل تحديد الأهداف وجدولة العروض التوضيحية، لن يتم التغاضي عن أي شيء.

بالإضافة إلى ذلك، تحافظ عمليات سير العمل الآلية على سير كل شيء دون إشراف مستمر. وسواء كنت تدير برامج تأهيل المبيعات أو تخطط لتدريب المبيعات، فإن ClickUp يجعل الأمر سلساً.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة المهام: قم بإنشاء مهام المبيعات لفريقك وتعيينها وتتبعها بسهولة، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة وخاضعين للمساءلة

قم بإنشاء مهام المبيعات لفريقك وتعيينها وتتبعها بسهولة، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة وخاضعين للمساءلة تعاون سهل: تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي وشارك الملفات وتواصل من خلال التعليقات والإشارات

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي وشارك الملفات وتواصل من خلال التعليقات والإشارات مشاهدات مخصصة: تسريع نمو العملاء ورضا العملاء من خلال إدارة علاقات العملاء البديهية من ClickUp . عرض المهام بتنسيقات مختلفة، مثل القائمة، وجانت، وعبء العمل، والتقويم، لتناسب تفضيلات فريقك

تسريع نمو العملاء ورضا العملاء من خلال إدارة علاقات العملاء البديهية من ClickUp . عرض المهام بتنسيقات مختلفة، مثل القائمة، وجانت، وعبء العمل، والتقويم، لتناسب تفضيلات فريقك الأتمتة: قم بإعداد مهام سير العمل التلقائية لتبسيط المهام المتكررة، مثل تعيين المهام أو إرسال الإشعارات

قم بإعداد مهام سير العمل التلقائية لتبسيط المهام المتكررة، مثل تعيين المهام أو إرسال الإشعارات عمليات التكامل: دمج ClickUp مع أدوات المبيعات المفضلة لديك، مثل Salesforce و HubSpot و Zapier وغيرها الكثير

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين أن مجموعة ميزات ClickUp الواسعة مربكة، خاصةً أثناء الإعداد الأولي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد:

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Mindtickle (الأفضل للتدريب المتعمق على المبيعات والتدريب على الأداء)

عبر

مايندتيكل

Mindtickle هي عبارة عن منصة تأهيلية للمبيعات مصممة خصيصًا لمساعدة فرق المبيعات على زيادة سرعة وكفاءة المبيعات. ما أقدره في هذه المنصة هو أنها تقدم مسارات تعليمية وبرامج تدريبية قابلة للتخصيص.

بالإضافة إلى أن التدريب على الامتثال يبقي الجميع على المسار الصحيح. إنها ميزات تمكين المبيعات فعالة أيضًا. فهي تجعل من السهل للغاية تتبع التقدم المحرز ومساعدة الفريق على صقل مهاراتهم وإبقاء أعينهم على أهداف الإيرادات.

أفضل ميزات Mindtickle

تمكين المبيعات والتدريب : أدوات شاملة لتقديم برامج التدريب وإدارتها، مما يضمن حصول مندوبي المبيعات الجدد على المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في المنتج

: أدوات شاملة لتقديم برامج التدريب وإدارتها، مما يضمن حصول مندوبي المبيعات الجدد على المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في المنتج التدريب على المبيعات : تساعد أدوات التدريب في الوقت الحقيقي مديري المبيعات على توجيه فرقهم من خلال التغذية الراجعة المستمرة، والتي بدورها تؤدي إلى تحسين أداء المبيعات

: تساعد أدوات التدريب في الوقت الحقيقي مديري المبيعات على توجيه فرقهم من خلال التغذية الراجعة المستمرة، والتي بدورها تؤدي إلى تحسين أداء المبيعات ذكاء المحادثة : يحلل Mindtickle محادثات المبيعات، ويقدم رؤى يمكن لمديري المبيعات استخدامها لتحسين التواصل وإتمام الصفقات بشكل أسرع

: يحلل Mindtickle محادثات المبيعات، ويقدم رؤى يمكن لمديري المبيعات استخدامها لتحسين التواصل وإتمام الصفقات بشكل أسرع التحليلات ولوحات المعلومات : تساعد الرؤى التفصيلية ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص في تتبع جاهزية المبيعات والأداء وفعالية التدريب بشكل عام

: تساعد الرؤى التفصيلية ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص في تتبع جاهزية المبيعات والأداء وفعالية التدريب بشكل عام مؤشر جاهزية المبيعات: ميزة فريدة من نوعها تساعد قادة المبيعات على قياس وتتبع مدى استعداد فريق المبيعات لديهم، مما يضمن استعداد الجميع للتعامل مع العملاء بثقة

قيود مايند تيكل

تحليلات الوقت الحقيقي : يجب على المستخدمين ترك سير عملهم للوصول إلى التحليلات في الوقت الفعلي، مما قد يعطل الإنتاجية

: يجب على المستخدمين ترك سير عملهم للوصول إلى التحليلات في الوقت الفعلي، مما قد يعطل الإنتاجية الواجهة : يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مشوشة وقديمة وغير بديهية

: يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مشوشة وقديمة وغير بديهية منحنى التعلم: يمكن أن تكون ميزات Mindtickle معقدة للغاية، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد

تسعير مايندتيكل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Mindtickle #### تقييمات ومراجعات Mindtickle

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,190 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,190 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 120 تقييم)

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3. Allego (الأفضل لإدارة محتوى المبيعات والتدريب التفاعلي)

عبر أليجو هل تتطلع إلى رفع مستوى إدارة محتوى المبيعات؟ لقد وجدت أن Allego مفيد في هذا الصدد. أكثر ما أقدره هو قدرته على تقديم المحتوى المناسب عند الحاجة.

لقد ولت أيام البحث الحثيث عن مواد التدريب أو تذكر تفاصيل المنتج - يمكن الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة داخل Allego. بالإضافة إلى ذلك، بفضل ميزات التدريب التفاعلي، تحافظ المنصة على تفاعل فريقك وتعلمه بنشاط. إنها سهلة الاستخدام ومصممة لإحداث تأثير حقيقي على أداء المبيعات.

أفضل ميزات Allego

تزويد البائعين بالمحتوى : امنح فريقك وصولاً سهلاً إلى المعرفة التي يحتاجون إليها في الوقت الذي يحتاجون إليه

: امنح فريقك وصولاً سهلاً إلى المعرفة التي يحتاجون إليها في الوقت الذي يحتاجون إليه تدريب البائعين وتدريبهم : ساعد فريقك على أن يصبحوا الأفضل أداءً من خلال التعلم الذي يحدث بسلاسة طوال اليوم

: ساعد فريقك على أن يصبحوا الأفضل أداءً من خلال التعلم الذي يحدث بسلاسة طوال اليوم ربط البائعين والمشترين : اجعل فريقك متميزاً من خلال تقديم تجارب مخصصة وملائمة يتذكرها المشترون

: اجعل فريقك متميزاً من خلال تقديم تجارب مخصصة وملائمة يتذكرها المشترون تمكين التعلم المؤسسي : تزويد القوى العاملة بأكملها بالأدوات والمعرفة والمحتوى الذي يحتاجون إليه لتحقيق النجاح

: تزويد القوى العاملة بأكملها بالأدوات والمعرفة والمحتوى الذي يحتاجون إليه لتحقيق النجاح ذكاء المحادثة وتحليلات المكالمات: استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين محادثات المبيعات من خلال رؤى في الوقت الفعلي والتدريب الآلي

قيود Allego

إعداد معقد : يستغرق وقتًا طويلاً ويشكل تحديًا للمسؤولين، خاصة مع الفرق الكبيرة

: يستغرق وقتًا طويلاً ويشكل تحديًا للمسؤولين، خاصة مع الفرق الكبيرة واجهة مزدحمة : قد يبدو التنقل مربكاً وصعباً في إدارته.

: قد يبدو التنقل مربكاً وصعباً في إدارته. قيود الهاتف المحمول: يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى التحسين الكامل لسهولة الاستخدام أثناء التنقل

تسعير #### Allego

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Allego

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra مراجعات غير كافية

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4. Brainshark (الأفضل للاستعداد للمبيعات وإنشاء محتوى تدريبي)

عبر براين شارك تم تصميم Brainshark لمساعدة فرق العمل على البقاء على أهبة الاستعداد من خلال برامج التدريب الجذابة وبطاقات درجات الاستعداد التفصيلية. يساعد هذا الحل مندوبي المبيعات لديك على تحسين معرفتهم بالمنتجات وعروض المبيعات - وتحديدًا ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم.

أحد الأشياء التي لفتت انتباهي هو مدى سهولة إنشاء وتقديم التدريب عند الطلب. يمكن لمديري المبيعات تخطيط مسارات تعليمية منظمة توجه المندوبين الجدد خلال الدورات التدريبية الأكثر أهمية. الميزة البارزة؟ تساعد أدوات التدريب والتحليل الآلي المدمجة في Brainshark على ضمان أن مندوبي المبيعات لا يتصفحون المحتوى فحسب، بل يتقنونه.

أفضل ميزات Brainshark هي

بطاقات قياس الجاهزية : تصور مدى جاهزية فريق المبيعات لديك من خلال تتبع التقدم والأداء من خلال بطاقات الأداء المفصلة

: تصور مدى جاهزية فريق المبيعات لديك من خلال تتبع التقدم والأداء من خلال بطاقات الأداء المفصلة تأليف المحتوى : قم بإنشاء عروضك التقديمية الجذابة والمعززة بالصوت من خلال الاختبارات التفاعلية واستطلاعات الرأي والمزيد

: قم بإنشاء عروضك التقديمية الجذابة والمعززة بالصوت من خلال الاختبارات التفاعلية واستطلاعات الرأي والمزيد التدريب والتأهيل : توفير مسارات ودورات تعليمية حسب الطلب تتناسب مع جدول فريقك الزمني

: توفير مسارات ودورات تعليمية حسب الطلب تتناسب مع جدول فريقك الزمني التدريب والممارسة : تحقق من إتقان فريقك للرسائل الأساسية من خلال تقييمات الفيديو ومراجعات الأقران وتمارين لعب الأدوار

: تحقق من إتقان فريقك للرسائل الأساسية من خلال تقييمات الفيديو ومراجعات الأقران وتمارين لعب الأدوار التحليل الآلي وتسجيل الدرجات: تسجيل العروض التقديمية بالفيديو وتقييمها تلقائيًا، وتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي لممثلي المبيعات لديك

تسعير #### Brainshark

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات براين شارك

G2: 4.4/5 (أكثر من 570 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 570 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 20 تقييم)

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5. WorkRamp (الأفضل لمرونة تدريب الموظفين والعملاء)

عبر منحدر العمل لقد وجدت أن WorkRamp مرن، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعم تعلم الموظفين وتعليم العملاء. هل تقوم بتعيين موظفين جدد؟ هل تحاول تحسين مهارات فريقك الحالي؟ توفر سحابة التعلم من WorkRamp الإعدادات اللازمة لتحقيق ذلك.

تتكيف المنصة بسهولة مع متطلباتك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء برامج تدريب مخصصة، وتتبع أداء المبيعات، ودمجها بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مساعدة الذكاء الاصطناعي في WorkRamp ومسارات التعلُّم القابلة للتخصيص في الحفاظ على التركيز على تطوير المهارات المناسبة دون أن تُربك فريقك.

أفضل ميزات WorkRamp

تمكين الإيرادات : جهّز فريق المبيعات لديك بوحدات تدريبية مصممة خصيصًا تركز على تحسين الاستعداد للمبيعات

: جهّز فريق المبيعات لديك بوحدات تدريبية مصممة خصيصًا تركز على تحسين الاستعداد للمبيعات مساعدة الذكاء الاصطناعي وشهادات المهارات : قم بأتمتة إنشاء المحتوى واعتماد مندوبيك في المبيعات والعروض التجريبية لزيادة الإنتاجية

: قم بأتمتة إنشاء المحتوى واعتماد مندوبيك في المبيعات والعروض التجريبية لزيادة الإنتاجية سحابة تعلم الموظفين : بناء ثقافة التعلم والتطوير المستمر مع الأدوات المصممة لرفع مستوى مهارات فريقك بسرعة

: بناء ثقافة التعلم والتطوير المستمر مع الأدوات المصممة لرفع مستوى مهارات فريقك بسرعة إنشاء المحتوى والأمان : إنشاء محتوى جذاب وإدارته بسهولة مع الحفاظ على الأمان مع حماية البيانات المتقدمة

: إنشاء محتوى جذاب وإدارته بسهولة مع الحفاظ على الأمان مع حماية البيانات المتقدمة تقارير متقدمة: تتبع التقدم المحرز في برامجك التدريبية وأظهر العائد على الاستثمار من خلال لوحات معلومات مخصصة وتحليلات مفصلة

تسعير #### WorkRamp

التسعير المخصص

قيود منحدر العمل

خيارات تخصيص محدودة : بعض الميزات مثل تخصيصات مسار التعلم محدودة، مما يتطلب عملاً يدويًا للتحديثات

: بعض الميزات مثل تخصيصات مسار التعلم محدودة، مما يتطلب عملاً يدويًا للتحديثات توسيع نطاق التقارير : مع نمو الفرق، يمكن أن يصبح إنشاء تقارير شاملة أمرًا صعبًا بدون تخصيص إضافي

: مع نمو الفرق، يمكن أن يصبح إنشاء تقارير شاملة أمرًا صعبًا بدون تخصيص إضافي قيود SCORM وxAPI: يمكن أن تكون دورات SCORM غير متسقة، وتفتقر المنصة حاليًا إلى دعم xAPI، مما يحد من تتبع المحتوى المتقدم

تقييمات ومراجعات WorkRamp

G2: 4.4/5 (أكثر من 550 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 مراجعة)

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6. Continu (الأفضل للتدريب السلس على المبيعات وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي)

عبر تابع Continu هو أيضًا أحد حلول نظام إدارة التعلم (LMS)، ولكنه حل يجعل التدريب على المبيعات أسهل بكثير. إنه مصمم لمساعدة فريق المبيعات لديك على الإسراع في إنجاز الصفقات بسرعة وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

مع Continu، أصبح إنشاء برامج التدريب على المبيعات أمرًا بسيطًا. يمكنك بسهولة إنشاء دورات تدريبية مخصصة، وتخزين جميع المواد التدريبية في مكان واحد، ومراقبة أداء مندوبيك في الوقت الفعلي. الأمر أشبه بوجود مساعد شخصي لإدارة تدريبك دون عناء.

أفضل ميزات #### Continu

سير عمل التعلم : يتيح لك Continu أتمتة تدريب المبيعات الخاص بك بحيث يحصل ممثلو المبيعات على الدروس المناسبة في الوقت المناسب دون الحاجة إلى التغاضي عن كل مرحلة

: يتيح لك Continu أتمتة تدريب المبيعات الخاص بك بحيث يحصل ممثلو المبيعات على الدروس المناسبة في الوقت المناسب دون الحاجة إلى التغاضي عن كل مرحلة التعلم المخصص : لا يتعلم الجميع بالطريقة نفسها، و Continu تعلم ذلك. يمكنك إنشاء مسارات تعليمية مصممة خصيصًا لكل مندوب مبيعات أو فريق أو قسم

: لا يتعلم الجميع بالطريقة نفسها، و Continu تعلم ذلك. يمكنك إنشاء مسارات تعليمية مصممة خصيصًا لكل مندوب مبيعات أو فريق أو قسم التتبع في الوقت الفعلي : هل تريد معرفة أداء فريقك؟ يمنحك Continu بيانات في الوقت الفعلي عن تقدمهم، حتى تعرف دائمًا من هو مستعد للبيع ومن قد يحتاج إلى مزيد من المساعدة

: هل تريد معرفة أداء فريقك؟ يمنحك Continu بيانات في الوقت الفعلي عن تقدمهم، حتى تعرف دائمًا من هو مستعد للبيع ومن قد يحتاج إلى مزيد من المساعدة رحلة التعلم الآلي : تساعد Continu فريقك على خوض رحلة تعلّم منظّمة ومؤتمتة - وهذا يبقيهم على المسار الصحيح دون الكثير من التدخل اليدوي

: تساعد Continu فريقك على خوض رحلة تعلّم منظّمة ومؤتمتة - وهذا يبقيهم على المسار الصحيح دون الكثير من التدخل اليدوي عمليات التكامل: سواء كان فريقك يستخدم Salesforce أو Zoom أو تقويم Google، فإن Continu يتكامل مع جميع الأدوات الشائعة بسلاسة

قيود Continu Continu

مشكلات التنقل : يقول بعض المستخدمين أن التنقل عبر المنصة قد يكون صعبًا بعض الشيء عندما يكون هناك الكثير من المحتوى

: يقول بعض المستخدمين أن التنقل عبر المنصة قد يكون صعبًا بعض الشيء عندما يكون هناك الكثير من المحتوى الواجهة : يعتقد بعض المستخدمين أنه يمكن استخدام تحديث التصميم لجعله يبدو أكثر حداثة

: يعتقد بعض المستخدمين أنه يمكن استخدام تحديث التصميم لجعله يبدو أكثر حداثة دعم العملاء: معظم الدعم يتم من خلال البريد الإلكتروني، ويتمنى المستخدمون وجود خيارات أسرع مثل الدردشة المباشرة

تسعير #### تسعير Continu

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Continu Continu

G2: 4.7/5 (أكثر من 430 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

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7. 360Learning (الأفضل للتعلم التعاوني والتدريب القائم على الأقران)

عبر

360Learning

لقد قفزت إلى 360Learning لمدة أسبوع لاختبار إمكاناته. من تمكين المبيعات إلى التأهيل، يزوّد برنامج 360Learning مندوبي المبيعات بالأدوات التي يحتاجونها لإدارة خطوط مبيعاتهم.

مع التعلم بزاوية 360، يمكنك إنشاء برامج تدريبية جذابة. فهي تبدو أكثر تفاعلية ومدفوعة بالفريق - لا محاضرات عامة من أعلى إلى أسفل. بدلاً من ذلك، يمكن لمندوبيك التعلم من بعضهم البعض. ومن خلال التعليقات في الوقت الفعلي، يمكن لقادة المبيعات تقديم التدريب عند الحاجة إليه بالضبط.

أفضل ميزات #### 360Learning

التدريب العملي : توسيع نطاق التدريب الداخلي من خلال تسجيلات الفيديو، والتغذية الراجعة 1:1، والتعاون مع الأقران، مما يجعل التدريب على المبيعات عملية تفاعلية مستمرة وتفاعلية

: توسيع نطاق التدريب الداخلي من خلال تسجيلات الفيديو، والتغذية الراجعة 1:1، والتعاون مع الأقران، مما يجعل التدريب على المبيعات عملية تفاعلية مستمرة وتفاعلية التحفيز بالألعاب : حافظ على تحفيز مندوبي المبيعات من خلال تجارب التعلم بالألعاب، بما في ذلك الإنجازات والمنافسة الصحية

: حافظ على تحفيز مندوبي المبيعات من خلال تجارب التعلم بالألعاب، بما في ذلك الإنجازات والمنافسة الصحية التكاملات: من خلال تكامل Salesforce، يمكن لمندوبي المبيعات الوصول إلى محتوى التدريب مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء، مما يجعل التعلم جزءًا لا يتجزأ من سير عملهم

قيود التعلم بزاوية 360Learning

التخصيص : يشعر بعض المستخدمين أن المنصة يمكن أن تقدم المزيد من خيارات التخصيص، خاصة لمبادرات التدريب واسعة النطاق

: يشعر بعض المستخدمين أن المنصة يمكن أن تقدم المزيد من خيارات التخصيص، خاصة لمبادرات التدريب واسعة النطاق دعم العملاء : على الرغم من استجابة بعض المستخدمين بشكل عام، إلا أن بعض المستخدمين وجدوا أنه يمكن تحسين الوصول إلى دعم العملاء

: على الرغم من استجابة بعض المستخدمين بشكل عام، إلا أن بعض المستخدمين وجدوا أنه يمكن تحسين الوصول إلى دعم العملاء وظيفة البحث: أشار العديد من المستخدمين إلى أن وظيفة البحث يمكن أن تكون أفضل

360Learning التسعير

خطة الفريق : 8 دولارات لكل مستخدم/شهر (حتى 100 مستخدم)

: 8 دولارات لكل مستخدم/شهر (حتى 100 مستخدم) خطة الأعمال: مخصص

360Learning التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (380+ تقييم)

(380+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 390+ تقييم)

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8. TalentLMS (الأفضل لتدريب المبيعات سهل الاستخدام والتعلم بالألعاب)

عبر TalentLMS تم تصميم TalentLMS لجعل التدريب على المبيعات سهلاً وفعالاً. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإعداد مجموعة جديدة من مندوبي المبيعات، فإن TalentLMS يتيح لك إعداد وحدات تدريبية مخصصة تتضمن كل شيء بدءًا من المعرفة بالمنتج إلى تقنيات المبيعات.

تضيف عناصر التلعيب - مثل الشارات ولوحات المتصدرين - ميزة تنافسية ممتعة، مما يشجع مندوبيك على الاستمرار في المشاركة ودفع أنفسهم للتحسين. من خلال تتبع التقدم في الوقت الفعلي، يمكنك تحديد أصحاب الأداء الأفضل وأولئك الذين يحتاجون إلى تدريب إضافي بسرعة.

أفضل ميزات برنامج TalentLMS على الإطلاق

التعلُّم عند الطلب: امنح فريقك حرية التعلُّم في أي وقت يناسبهم. سواء في فترة الاستراحة أو بين مكالمات العملاء، يمكنهم الوصول إلى دورات المبيعات والاختبارات ومقاطع الفيديو حسب جدولهم الزمني

امنح فريقك حرية التعلُّم في أي وقت يناسبهم. سواء في فترة الاستراحة أو بين مكالمات العملاء، يمكنهم الوصول إلى دورات المبيعات والاختبارات ومقاطع الفيديو حسب جدولهم الزمني التحفيز: أضف المتعة إلى عملية التعلم من خلال النقاط والشارات ولوحات المتصدرين. هذا يحافظ على تحفيز فريقك على التفاعل مع المواد وتحسين مهاراتهم

أضف المتعة إلى عملية التعلم من خلال النقاط والشارات ولوحات المتصدرين. هذا يحافظ على تحفيز فريقك على التفاعل مع المواد وتحسين مهاراتهم تقارير وتحليلات مفصّلة: تتبّع كيفية تقدم فريقك من خلال تقارير في الوقت الفعلي تسلط الضوء على ما ينجح وما يحتاج إلى تحسينات

قيود برنامج TalentLMS

ميزات التخصيص: يشعر بعض المستخدمين أنه يمكن أن يستفيد من المزيد من المرونة في الإجراءات الجماعية وتخصيصات الشهادات

يشعر بعض المستخدمين أنه يمكن أن يستفيد من المزيد من المرونة في الإجراءات الجماعية وتخصيصات الشهادات تجربة المستخدم: قد تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء ويمكن أن تستفيد من بعض التحديثات

قد تبدو الواجهة قديمة بعض الشيء ويمكن أن تستفيد من بعض التحديثات توافر الدعم: قد يشعر المستخدمون في الباقات ذات المستوى الأدنى بالحاجة إلى المزيد من خيارات الاتصال المباشر مثل الدردشة المباشرة أو الدعم عبر الهاتف

قد يشعر المستخدمون في الباقات ذات المستوى الأدنى بالحاجة إلى المزيد من خيارات الاتصال المباشر مثل الدردشة المباشرة أو الدعم عبر الهاتف خيارات محدودة للاختبار: يمكن أن توفر ميزات الاختبار المزيد من التنوع والمرونة لإنشاء أنواع أسئلة جذابة ومتنوعة

تسعير برنامج TalentLMS

الخطة الأساسية : 69 دولارًا شهريًا

: 69 دولارًا شهريًا خطة النمو : 109 دولارات شهريًا

: 109 دولارات شهريًا الخطة الاحترافية : 139 دولارًا في الشهر

: 139 دولارًا في الشهر خطة المؤسسات: تسعير مخصص

TalentLMS التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 720 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 720 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 530 تقييم)

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9 . iSpring Learn (الأفضل للتأهيل السريع وتحسين مهارات المبيعات)

عبر تعلم iSpring إذا كنت تبحث عن منصة تقدم تدريبًا سريعًا وعمليًا مع الحفاظ على تفاعل فريقك، فإن iSpring Learn هو خيار جيد. إنها منصة فعالة

برنامج لإعداد الموظفين

وتطوير المهارات وإصدار الشهادات دون تعقيدات غير ضرورية.

يمكنك إنشاء برنامج تدريبي من الصفر أو توسيع برنامج موجود، ويتكيف iSpring Learn بشكل مثالي. ما يميز المنصة هو استخدامها المباشر، خاصةً للمسؤولين الذين يديرون مسؤوليات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التذكيرات التلقائية وتتبع الأداء المباشر يجعل من السهل مراقبة تقدم فريقك.

أفضل ميزات منصة iSpring Learn

إدارة المحتوى: تحميل وتنظيم أنواع مختلفة من المحتوى في مسارات تعليمية منظمة بسهولة

تحميل وتنظيم أنواع مختلفة من المحتوى في مسارات تعليمية منظمة بسهولة مسارات التعلم: دمج الدورات التدريبية والتقييمات في مسارات تعليمية مرنة ومتدرجة

دمج الدورات التدريبية والتقييمات في مسارات تعليمية مرنة ومتدرجة التوافق مع SCORM: يدعم SCORM 1.2 و2004 بشكل كامل للتوافق السلس مع المحتوى الخارجي

يدعم SCORM 1.2 و2004 بشكل كامل للتوافق السلس مع المحتوى الخارجي تقارير في الوقت الحقيقي: الوصول إلى مقاييس أداء مفصلة لتتبع التقدم المحرز ومجالات التحسين

الوصول إلى مقاييس أداء مفصلة لتتبع التقدم المحرز ومجالات التحسين التحفيز: تحفيز الفرق بالنقاط والشارات ولوحات المتصدرين للمنافسة الودية

قيود تعلم iSpring Learn

التخصيص المحدود: العلامة التجارية متاحة، ولكن التخصيص الأعمق للتخطيط غير ممكن

العلامة التجارية متاحة، ولكن التخصيص الأعمق للتخطيط غير ممكن أدوات الترجمة: لا توجد أدوات ترجمة مدمجة؛ هناك حاجة إلى تكامل مع جهات خارجية للمحتوى متعدد اللغات

لا توجد أدوات ترجمة مدمجة؛ هناك حاجة إلى تكامل مع جهات خارجية للمحتوى متعدد اللغات قيود SSO: قد تكون وظيفة SSO مقيدة عند إدارة العديد من منتديات المجموعة

قد تكون وظيفة SSO مقيدة عند إدارة العديد من منتديات المجموعة ميزات لعب الأدوار: تتطلب محاكاة لعب الأدوار استخدام iSpring Suite Max، مما قد يزيد من التكاليف

تسعير iSpring Learn

خطة البدء : 3 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

: 3 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا خطة الأعمال : 4 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

: 4 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا خطة مخصصة: للمؤسسات أو أولئك الذين يحتاجون إلى تثبيت في مكان العمل

iSpring Learn التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

10. SmartWinnr (مثالي لدفع أداء المبيعات والمشاركة)

عبر سمارت وينر تقدم SmartWinnr نهجًا حديثًا لأداء المبيعات، حيث تمزج بين المسابقات في الوقت الفعلي وتتبع الحوافز والتدريب بالفيديو على منصة واحدة.

مع SmartWinnr، يمكنك من خلال SmartWinnr، يمكنك التلعيب في عملية المبيعات بأكملها. سواء كنت تتبع المسابقات أو التدريب أثناء التنقل أو إدارة خطط الحوافز، فإن SmartWinnr يحول المبيعات إلى تجربة تنافسية وجذابة.

أفضل ميزات SmartWinnr لفرق المبيعات

مسابقات المبيعات : عزز المنافسة مع المسابقات طويلة الأجل أو التحديات الفورية أو البطولات الإقليمية. يمكن للممثلين التحقق من التصنيفات أثناء التنقل، مما يحافظ على الحافز عالياً

: عزز المنافسة مع المسابقات طويلة الأجل أو التحديات الفورية أو البطولات الإقليمية. يمكن للممثلين التحقق من التصنيفات أثناء التنقل، مما يحافظ على الحافز عالياً حوافز المبيعات : قم بتبسيط خطط التعويضات المعقدة باستخدام أداة إنشاء صيغ SmartWinnr. إدارة هياكل المدفوعات، وأتمتة التسويات، والتعامل مع الاستثناءات دون عناء

: قم بتبسيط خطط التعويضات المعقدة باستخدام أداة إنشاء صيغ SmartWinnr. إدارة هياكل المدفوعات، وأتمتة التسويات، والتعامل مع الاستثناءات دون عناء تدريب بالفيديو : يمكن للممثلين تسجيل العروض والحصول على تعليقات فورية وتحسين أدائهم. إنها طريقة سهلة لصقل المهارات وبناء الثقة

: يمكن للممثلين تسجيل العروض والحصول على تعليقات فورية وتحسين أدائهم. إنها طريقة سهلة لصقل المهارات وبناء الثقة تمثيل الأدوار بالذكاء الاصطناعي : تساعد الأدوار التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي المندوبين على ممارسة سيناريوهات المبيعات في بيئة واقعية، مما يصقل مهاراتهم

: تساعد الأدوار التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي المندوبين على ممارسة سيناريوهات المبيعات في بيئة واقعية، مما يصقل مهاراتهم التغذية الذكية: تقديم المعرفة الرئيسية بالمنتج ورؤى السوق في أجزاء تعليمية صغيرة الحجم، مما يبقي فريقك على اطلاع وجاهزية

قيود SmartWinnr

حدود التخصيص الصارمة : على الرغم من أن SmartWinnr مليء بالميزات، إلا أنه قد يبدو صعبًا بعض الشيء من حيث التخصيص، خاصةً عندما يتعلق الأمر بلوحات تحكم المشرف والتقارير

: على الرغم من أن SmartWinnr مليء بالميزات، إلا أنه قد يبدو صعبًا بعض الشيء من حيث التخصيص، خاصةً عندما يتعلق الأمر بلوحات تحكم المشرف والتقارير إعداد أولي معقد: قد يجد المشرفون منحنى التعلم حادًا في البداية، خاصةً عند تكوين مجموعات المستخدمين أو إعداد خطط تدريب مفصلة

تسعير SmartWinnr

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SmartWinnr

G2: 4.9/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

11. ترينوال (الأفضل لتبسيط تدريب الموظفين ومركزية المعرفة)

عبر ترينوال انسَ ملفات PDF أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات القديمة التي لا نهاية لها. ينظم Trainual جميع إجراءات شركتك ومهامها ومعلوماتها في منصة واحدة.

لا مزيد من التخمين الثاني حول من يعرف ماذا أو ما إذا كان فريقك قد أكمل التدريب المطلوب. Trainual هو الحل للشركات الصغيرة والشركات المتوسعة على حد سواء.

أفضل ميزات برنامج Trainual

وثائق مدعومة بالذكاء الاصطناعي : أنشئ مواد تدريبية جديدة بسرعة أو حمِّل المستندات وملفات PDF ومقاطع الفيديو الموجودة. تنظيم كل شيء حسب القسم أو الدور أو الموقع لسهولة الوصول إليها

: أنشئ مواد تدريبية جديدة بسرعة أو حمِّل المستندات وملفات PDF ومقاطع الفيديو الموجودة. تنظيم كل شيء حسب القسم أو الدور أو الموقع لسهولة الوصول إليها تأهيل آلي : تعيين التدريب حسب الدور وتتبع التقدم المحرز دون عناء. يضمن Trainual حصول الموظفين الجدد على ما يحتاجون إليه منذ اليوم الأول

: تعيين التدريب حسب الدور وتتبع التقدم المحرز دون عناء. يضمن Trainual حصول الموظفين الجدد على ما يحتاجون إليه منذ اليوم الأول مسارات تعلم تفاعلية : أنشئ تدريباً جذاباً باستخدام مقاطع الفيديو والاختبارات والمسارات المخصصة. تتبع معدلات الإكمال لإبقاء الجميع على المسار الصحيح

: أنشئ تدريباً جذاباً باستخدام مقاطع الفيديو والاختبارات والمسارات المخصصة. تتبع معدلات الإكمال لإبقاء الجميع على المسار الصحيح قاعدة معرفية مركزية: قم بتخزين جميع سياسات شركتك وعملياتها والأسئلة الشائعة في مكان واحد. كما يوفر البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي إجابات فورية

قيود برنامج Trainual

تخصيص محدود : يجد بعض المستخدمين أن تنسيق المستندات وخيارات الخط مقيدة بعض الشيء

: يجد بعض المستخدمين أن تنسيق المستندات وخيارات الخط مقيدة بعض الشيء منحنى التعلم للفرق الكبيرة: قد تستغرق هيكلة المحتوى للفرق الكبيرة بعض الوقت، ولكن دعم العملاء متجاوب للغاية للمساعدة

التسعير #### التسعير التدريبي

الخطة الصغيرة : 249 دولارًا شهريًا (حتى 25 موظفًا)

: 249 دولارًا شهريًا (حتى 25 موظفًا) الخطة المتوسطة : 279 دولارًا شهريًا (حتى 50 موظفًا)

: 279 دولارًا شهريًا (حتى 50 موظفًا) خطة النمو : 419 دولاراً شهرياً (حتى 100 موظف)

: 419 دولاراً شهرياً (حتى 100 موظف) أسعار مخصصة: متاحة للمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 101 موظف

تقييمات ومراجعات ترينوال

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 450 تقييم)

على متن الطائرة انقر فوق لتدريب المبيعات الخاص بك

الحكم واضح: أفضل تجربة تأهيل للمبيعات تأتي من الأدوات التي تركز أكثر على خلق القيمة والتعاون. وبينما قمت بمراجعة 11 أداة من هذه الأدوات، فإن لكل منها نقاط قوتها وهي أكثر ملاءمة لمتطلبات فرق المبيعات الفردية.

لا يوجد برنامج تدريب مبيعات "واحد يناسب الجميع".

ولكن ClickUp يمثل أداة الأحلام، حيث أن كل شيء مدمج تحت سقف واحد - من إعداد المبيعات إلى إدارة المشاريع. تساعد ميزات إدارة المهام القوية في ClickUp، وأدوات التعاون، والأتمتة، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمين على إدارة خطوط مبيعاتهم بسهولة.

سواء كنت تقوم بتعيين المهام أو تتبع الصفقات أو جمع الرؤى في الوقت الفعلي من خلال الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمنحك ClickUp المرونة والقوة اللازمة للارتقاء بعملية إعداد المبيعات.

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