أفضل 10 أدوات برمجية للتعاون في المبيعات لفرق المبيعات في عام 2025

أي من العصر الحديث عملية المبيعات والعمليات تتضمن أكثر من مجرد إجراء مكالمات هاتفية باردة أو قيام مندوب مبيعات فردي بالمتابعة مع العميل للفوز بالصفقة. فهي تتطلب التواصل عبر الأقسام المختلفة والحفاظ على رؤية واضحة لخط سير المبيعات، والمتابعة في الوقت المناسب، والتعاون الوثيق بين الفرق.

لتبسيط هذه العملية، يتطلب الأمر تفانيًا وعملية فعالة ومكونًا سحريًا هو برنامج التعاون في المبيعات. من خلال الاستفادة من منصة تعاون المبيعات المتكاملة، يمكنك تحويل فريقك من مجموعة من الموهوبين المنفردين إلى خلية نحل فعالة، مما يؤدي إلى دفع الصفقات إلى الأمام بفعالية متزايدة.

ولكن ما هو العنصر السحري أداة المبيعات مجهزة للقيام بكل شيء لعلامتك التجارية؟ لمساعدتك في اختيار الخيار المناسب، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات برمجية للتعاون في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، لدينا توصية خاصة يمكن أن تكون أداة المبيعات المفضلة لديك أداة أتمتة المبيعات .

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التعاون في المبيعات؟

قبل الغوص في قائمة أفضل تطبيقات المبيعات ، دعنا نلقي نظرة على العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار برنامج تعاون المبيعات. يجب أن تتمتع أفضل الأدوات بما يلي:

التواصل المركزي: إذا كانت فرقك تتحدث في صوامع وتخزن بياناتها في منصات متعددة، فلا بد أن يؤدي ذلك إلى حدوث تناقضات. تأكد من أن أدوات التعاون التي تفكر فيها توفر التواصل التعاوني ميزة التواصل التعاوني. سيسمح ذلك لفرق المبيعات والتسويق لديك، إلى جانب بقية المؤسسة، بتخزين معلومات العملاء بسهولة، ومشاركة الملفات، وعقد اجتماعات مؤتمرات الفيديو، والوصول إلى نفس الصفحة

إذا كانت فرقك تتحدث في صوامع وتخزن بياناتها في منصات متعددة، فلا بد أن يؤدي ذلك إلى حدوث تناقضات. تأكد من أن أدوات التعاون التي تفكر فيها توفر التواصل التعاوني ميزة التواصل التعاوني. سيسمح ذلك لفرق المبيعات والتسويق لديك، إلى جانب بقية المؤسسة، بتخزين معلومات العملاء بسهولة، ومشاركة الملفات، وعقد اجتماعات مؤتمرات الفيديو، والوصول إلى نفس الصفحة إدارة فعالة لسير العمل : جزء أساسي من المبيعات هو إنجاز الأمور الصحيحة في الوقت المناسب. ويشمل ذلك إرسال رسائل البريد الإلكتروني والتذكيرات وملاحظات الاجتماعات وغيرها. أعط الأولوية للأدوات التي تسمح لك بتبسيط وأتمتة سير العمل، مما يساعد فرقك على البقاء منظمًا وتحقيق أهداف المبيعات باستمرار

: جزء أساسي من المبيعات هو إنجاز الأمور الصحيحة في الوقت المناسب. ويشمل ذلك إرسال رسائل البريد الإلكتروني والتذكيرات وملاحظات الاجتماعات وغيرها. أعط الأولوية للأدوات التي تسمح لك بتبسيط وأتمتة سير العمل، مما يساعد فرقك على البقاء منظمًا وتحقيق أهداف المبيعات باستمرار تحسين التعاون : يجب أن يجعل البرنامج الذي اخترته التعاون سهلاً. غالباً ما تحتوي أدوات التعاون المناسبة على ميزات مثل المستندات المشتركة، ومشاركة الملفات، وإمكانيات التحرير المشترك، واللوحات البيضاء. ستساعد هذه الميزات على تمكين فريقك من تبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات والعمل على المقترحات معًا بسلاسة

: يجب أن يجعل البرنامج الذي اخترته التعاون سهلاً. غالباً ما تحتوي أدوات التعاون المناسبة على ميزات مثل المستندات المشتركة، ومشاركة الملفات، وإمكانيات التحرير المشترك، واللوحات البيضاء. ستساعد هذه الميزات على تمكين فريقك من تبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات والعمل على المقترحات معًا بسلاسة رؤية البيانات وإعداد التقارير : البيانات هي شريان الحياة للمبيعات. ابحث عن نظام أساسي يوفر لوحات معلومات واضحة وقابلة للتخصيص للمبيعات وأدوات إعداد التقارير لتبسيط الأمور لقسم المبيعات بأكمله. سيمنحك ذلك رؤى قيمة حول أداء الفريق وتحديد مجالات التحسين

: البيانات هي شريان الحياة للمبيعات. ابحث عن نظام أساسي يوفر لوحات معلومات واضحة وقابلة للتخصيص للمبيعات وأدوات إعداد التقارير لتبسيط الأمور لقسم المبيعات بأكمله. سيمنحك ذلك رؤى قيمة حول أداء الفريق وتحديد مجالات التحسين التكاملات: يجب أن تعمل أدوات التعاون في المبيعات الخاصة بك بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء الحالية أو المنصات الأخرى في مؤسستك. يضمن ذلك مشاركة البيانات بسلاسة وفي الوقت الفعلي، مما يتيح لفرق المبيعات وأصحاب المصلحة الآخرين الحصول على المعلومات ذات الصلة وتحسين الإنتاجية

أفضل 10 برامج لتعاون المبيعات لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

يعد ClickUp من بين أفضل أدوات برامج التعاون في المبيعات، حيث يقدم ميزات متعددة تتجاوز مجرد التعاون البسيط بين فريق المبيعات أو إدارة خط أنابيب المبيعات.

_اجعل جميع مندوبي المبيعات لديك على نفس الصفحة باستخدام خطة مبيعات ClickUp

باستخدام ClickUp، يمكنك تتبع المبيعات، وإدارة العملاء المحتملين ومعلومات العملاء باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء، وإنشاء تدفقات عمل وتقارير فعالة لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات. تصبح المنصة متجر شامل لإدارة العملاء المحتملين والتقاط بيانات CRM، وإنشاء مواد المبيعات ومشاركتها، وتعيين المهام، والبيع التعاوني.

نظّم عملية التعاون في المبيعات باستخدام قالب خطة المبيعات من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد وإدارة عمليات المبيعات الخاصة بك بكفاءة أكبر باستخدام قوالب خطة المبيعات . الجاهزة للاستخدام قالب خطة مبيعات ClickUp رائع للمبتدئين ويساعدك على:

وضع أهداف هادفة وذكية لقسم المبيعات لديك

وضع استراتيجيات للوصول إلى تلك الأهداف بشكل أسرع

تنظيم المعلومات في مكان واحد بحيث يسهل الوصول إليها من قبل جميع المتخصصين في المبيعات

انقر فوق أفضل الميزات

قم بتخطيط استراتيجيات المبيعات والعصف الذهني بصريًا مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام انقر فوق المبيعات لإغلاق الصفقات بشكل أسرع وتحسين معدل النجاح

قم بأتمتة المهام المتكررة ووفر وقت فريقك للتركيز على إغلاق الصفقات باستخدام أتمتة ClickUp الميزات

احرص على التواصل الواضح وإبقاء الجميع على اطلاع من خلال الرسائل المباشرة والإشارات @ باستخدام عرض ClickUp Chat إدارة وتحديد أهداف واضحة لمسار المبيعات الخاص بك وتتبع التقدم المحرز بشكل مرئي باستخدام أهداف ClickUp استفد من طرق العرض ولوحات المعلومات المتعددة للحصول على تقارير فورية ومقاييس مخصصة، مما يتيح لك تتبع وتحديد المقاييس الرئيسية المهمة لمديري المبيعات لديك

تعاون وتبادل الأفكار مع مندوبي المبيعات لديك باستخدام ClickUp Whiteboards ، وهي ميزة تعاون بين فريق المبيعات تتيح لك الحصول على سبورة بيضاء افتراضية لإضافة الملاحظات ووضع خطط مفصلة وإضافتها إلى أداة إدارة المشروع

استخدم قوة ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي، لمساعدتك على تبسيط سير عمل المبيعات، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات، وتلخيص النصوص، وتسريع التقدم في أنشطة المبيعات الخاصة بك

اجعل الجميع على نفس الصفحة باستخدام كشف التعاون ClickUp Collaboration مما يتيح لك معرفة المستندات التي يتم تحريرها والحصول على تحديثات فورية في الوقت الفعلي على المنصة

قيود النقر فوقها

نظرًا لميزاته الواسعة، قد يشعر بعض المستخدمين بوجود منحنى تعليمي بسيط عند بدء استخدام المنصة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. حشرجة الموت

Rattle هي عبارة عن منصة RevOps مصممة للحفاظ على تركيز فريقك وتوافقه طوال دورة المبيعات. تدمج أداة التعاون في المبيعات بيانات Salesforce مباشرةً مع Slack، مما يسمح لعمليات الإيرادات بأكملها أن تكون أسرع وأكثر انسيابية وفعالية.

via

_ / href/ _https://www.gorattle.com/product-pillar/process-visualization حشرجة /%href/

أفضل ميزات حشرجة الموت

مشاركة مستندات ومقترحات المبيعات الحساسة مع العملاء بأمان والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام غرف الصفقات

قم بتوحيد عملية المبيعات الخاصة بك من خلال كتيبات التشغيل المبنية مسبقًا أو القابلة للتخصيص التي توجه المندوبين خلال كل مرحلة من مراحل الصفقة

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لخط أنابيب المبيعات باستخدام أدوات تنبؤ سهلة الاستخدام ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

قم بتمكين المندوبين من خلال أدوات التدريب والتغذية الراجعة المباشرة لتحسين أدائهم باستمرار

قيود الحشرجة

قد لا يكون تسعير Rattle مناسبًا لجميع الميزانيات، خاصة للفرق الأصغر حجمًا

أبلغ بعض المستخدمين عن نقص خيارات التخصيص المتقدمة مقارنةً بأدوات الفريق التعاوني الأخرى

أسعار راتل

المبتدئين : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 49$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: NA

3. DealHub

via

Dealhub_

DealHub هو حل أتمتة عروض الأسعار إلى الإيرادات الأعلى تصنيفًا وهو مثالي لفرق المبيعات. يأتي مع ميزات للفوترة والاشتراكات. يمكّنك هذا من جعل جميع أنشطة صفقاتك واتصالاتك ومقترحاتك مركزية في مكان واحد.

أفضل ميزات #### DealHub

إدارة جميع مستندات الصفقات والتواصل والمهام داخل منصة واحدة وآمنة

استفد من الذكاء الاصطناعي لتحديد العوائق المحتملة واقتراح أفضل الممارسات لتحسين تدفق الصفقات

تعزيز التواصل السلس مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال المناقشات المترابطة والتحديثات في الوقت الفعلي

تخلص من الإدخال اليدوي للبيانات وتأكد من دقة البيانات من خلال التقاط البيانات تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني والمصادر الأخرى

ربط DealHub بسلاسة مع منصة إدارة علاقات العملاء الحالية والأدوات الأخرى للحصول على تجربة مبيعات موحدة

قيود DealHub

قد يكون هيكل تسعير DealHub معقدًا لبعض الشركات، حيث يتم تسعير الميزات والخدمات الإضافية بشكل منفصل

تسعير DealHub

DealRoom : اتصل بالمبيعات

: اتصل بالمبيعات DealHub CPQ : الاتصال بالمبيعات

: الاتصال بالمبيعات DealHub Billing: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات DealHub

G2: 4.7/5 (550+مراجعة)

4.7/5 (550+مراجعة) Capterra: 4.8/5 (40+مراجعة)

4. رينج سنترال

via

RingCentral_

RingCentral هو حل اتصالات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر مجموعة شاملة من أدوات التعاون المصممة خصيصاً لفرق المبيعات عن بُعد والمختلطة. مع ميزات مثل ملاحظات المكالمات في الوقت الفعلي ورؤى التحويل المخصصة، يمكن أن تساعدك هذه الأداة على توحيد جهود الاتصال الخاصة بك واكتساب معلومات المبيعات.

أفضل ميزات RingCentral

دمج المكالمات الهاتفية ومؤتمرات الفيديو والمراسلة الجماعية والفاكس في منصة واحدة سهلة الاستخدام

ادمج RingCentral مع نظام إدارة علاقات العملاء الحالي وأدوات المبيعات الأخرى للحصول على سير عمل مبسط

حافظ على اتصال واضح وتعاون مع فرق العمل والعملاء من جميع أنحاء العالم باستخدام إمكانات الاتصال الدولي ومؤتمرات الفيديو

قيود RingCentral

تختلف خطط تسعير RingCentral حسب الميزات وعدد المستخدمين المطلوبين

أشار بعض المراجعين إلى وجود منحنى تعليمي بسيط لبعض الوظائف المتقدمة للمنصة

تسعير RingCentral

الأساسية : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 45 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات RingCentral

G2: 4.5/5 (890+ تقييم)

4.5/5 (890+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (1100+مراجعات)

5. بايبيدرايف

via

Pipedrive_

يعد Pipedrive فعالاً إدارة علاقات العملاء التعاونية ومنصة إدارة المبيعات التي تسمح لك بتتبع خط أنابيب المبيعات وإدارة العملاء المحتملين وأتمتة عملية المبيعات بأكملها. وأفضل ما في الأمر أنه يسمح لك بربط حزمتك التقنية مع إدارة علاقات العملاء في Pipedrive، مما يتيح لك الحصول على بيانات في الوقت الفعلي بسلاسة من أدوات متعددة في منصة واحدة.

أفضل ميزات Pipedrive

احصل على نظرة عامة واضحة على خط أنابيب المبيعات الخاص بك مع مراحل قابلة للتخصيص ووظيفة السحب والإفلات

تتبع جميع الأنشطة المتعلقة بالمبيعات، بما في ذلك المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات في موقع مركزي

تعزيز التواصل والتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال المناقشات المترابطة وملاحظات الصفقات

أتمتة المهام المتكررة، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وجدولة الاجتماعات، مما يوفر وقت فريقك للتركيز على إتمام الصفقات

قيود Pipedrive

بينما يقدم Pipedrive إصدارًا تجريبيًا مجانيًا، تتوفر بعض الميزات المتقدمة حصريًا على الخطط المدفوعة

قد تكون وظائف Pipedrive أكثر ملاءمة لمؤسسات المبيعات بدلاً من الصناعات الأخرى التي تحتاج إلى أداة تركز على المبيعات لفريقها.

أسعار Pipedrive

أساسي : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قوي : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.2/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2900 تقييم)

6. Recapped.io

via

_ / href/ _https://www.recapped.io/marketing Recapped.io /%href/

يتبع Recapped.io نهجًا مختلفًا للتعاون في المبيعات، مع التركيز على التقاط ومشاركة النقاط الرئيسية من مكالمات واجتماعات المبيعات. وبفضل دليل التشغيل الجاهز للاستخدام، والقوالب القابلة للتخصيص، ومساحات العمل التعاونية، يمكنك ضمان اتباع فرقك لأفضل الممارسات والعثور بسهولة على المستندات وأصول المبيعات المطلوبة.

أفضل ميزات Redcapped.io

التقط رؤى المبيعات القيّمة من المكالمات وشاركها مع الفريق الأوسع لبناء معرفة جماعية

تعيين بنود عمل واضحة لأعضاء الفريق بعد كل مكالمة وتتبع التقدم المحرز نحو الإنجاز

مراجعة اللحظات الرئيسية من مكالمات المبيعات من خلال مقاطع فيديو يسهل الوصول إليها ونصوص قابلة للبحث

تحليل تسجيلات ونصوص المكالمات لتحديد مجالات التحسين وتقديم تدريب موجه للممثلين

تعزيز مساءلة الفريق من خلال ضمان تعيين عناصر واضحة للمتابعة واتخاذ الإجراءات بعد كل مكالمة مبيعات

قيود Redcapped.io

قد لا يكون تسعير Recapped.io مناسباً لجميع الميزانيات، خاصة لفرق المبيعات الكبيرة

أشار بعض المراجعين إلى وجود قيود من حيث عمليات التكامل المتقدمة مقارنة بأدوات المبيعات الأخرى

تسعير Redcapped.io

مجاني

احترافي : 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة: 125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Redcapped.io

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

7. قوة المبيعات

تُعد Salesforce عملاق إدارة علاقات العملاء، حيث تقدم منصة قوية مع مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك قدرات تعاون قوية في مجال المبيعات. وباستخدام هذه القاعدة، فإنها تقدم العديد من الميزات الإضافية لجعلها منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق، مما يتيح للمؤسسات أتمتة وتبسيط جهود توليد الإيرادات.

via

_ / href/ _https://www.salesforce.com/products/sales-cloud/ Salesforce /%href/

أفضل ميزات قوة المبيعات

عزز التواصل السلس مع ميزات مثل Chatter لمراسلة الفريق وإدارة المهام وتحديثات الصفقات في الوقت الفعلي

تمكين فريقك من البقاء على اتصال وإدارة الصفقات أثناء التنقل باستخدام تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول

خصص Salesforce لاحتياجاتك الخاصة من خلال مجموعة واسعة من الحقول القابلة للتخصيص وسير العمل ولوحات المعلومات

احصل على رؤى عميقة حول أداء المبيعات باستخدام أدوات قوية لإعداد التقارير وتصور البيانات

قيود قوة المبيعات

بالنسبة لبعض الأفراد، تعتبر Salesforce منصة معقدة ذات منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنة ببعض الخيارات الأخرى

هيكل التسعير مكلف بالنسبة للشركات الصغيرة، حيث تعتمد التكاليف غالباً على عدد المستخدمين والميزات المطلوبة

تسعير Salesforce

باقة المبتدئين : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود : 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مبيعات أينشتاين 1: 500 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات قوة المبيعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 19,500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 19,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,300 تقييم)

8. SalesRabbit

via

SalesRabbit_

SalesRabbit هي عبارة عن منصة ديناميكية لإدارة المبيعات الميدانية تعمل على أتمتة وتبسيط عمليات المبيعات بأكملها في منصة واحدة. تقدم ميزات متنوعة لمساعدة فرق المبيعات على تحسين أدائها وتقليل التكاليف وتأمين الصفقات.

أفضل جزء في أداة المبيعات هذه هو أنها تتكامل مع أكثر من 1000 أداة متوافقة، مما يسمح لك بالوصول إلى جميع بيانات المبيعات الخاصة بك في مكان واحد.

أفضل ميزات SalesRabbit

دمج جميع قنوات الاتصال الخاصة بالمبيعات - رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل النصية وتفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي - في منصة واحدة

مراقبة اتصالات الفريق وتحليلها لتحديد فرص التدريب وتحسين فعالية المبيعات بشكل عام

تسهيل التعاون السلس من خلال ميزات مثل الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات وإدارة المهام

تصميم عمليات المبيعات المخصصة وإدارتها باستخدام وظيفة السحب والإفلات وأدوات خط أنابيب مرئية

احصل على رؤية واضحة في الوقت الفعلي لمسار المبيعات من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وميزات تتبع الأنشطة

قيود SalesRabbit

في حين أن SalesRabbit يقدم خطة مجانية، فإن بعض الميزات المتقدمة محدودة أو غير متوفرة في الفئة المجانية

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى أن عمليات التكامل مع بعض أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة التسويق قد تكون محدودة مقارنةً بالمنصات الأكثر رسوخاً

تسعير SalesRabbit

SalesRabbit Lite : $0

: $0 SalesRabbit Team : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم SalesRabbit Pro : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم SalesRabbit Enterprise: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SalesRabbit التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 190 تقييم)

9. ليكويدلانر

LiquidPlanner هو حل لإدارة المشاريع وإدارة خط أنابيب المبيعات يتكيف مع تغيرات فرقك واحتياجاتها. فهو يساعدك على إدارة مشاريع المبيعات الخاصة بك باستخدام الجدولة التنبؤية والتنبؤات الدقيقة والتوازن الواقعي لأعباء العمل لمساعدة فريقك بأكمله على إدارة أنشطته بكفاءة.

via

_ / href/ _https://www.liquidplanner.com/ LiquidPlanner /%href/

وهو معروف بشكل أساسي بقدراته في الجدولة المرئية، والتي يتم الاستفادة منها في التعاون الفعال في المبيعات.

أفضل ميزات _LiquidPlanner

تصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك مع مخططات جانت القابلة للتخصيص، مما يسمح بالتواصل الواضح للمواعيد النهائية والتبعيات

تسهيل التواصل في الوقت الفعلي وإدارة المهام مع ميزات مثل المناقشات المترابطة والمستندات المشتركة

تصوّر عبء عمل الفريق وتحديد الاختناقات المحتملة في خط سير المبيعات لتخصيص الموارد على النحو الأمثل

احصل على رؤية أكبر لتقدم المبيعات وحسِّن دقة توقعات المبيعات قيود LiquidPlanner

قد لا يكون هيكل تسعير LiquidPlanner مناسبًا لجميع الميزانيات، خاصة للفرق الأصغر حجمًا

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى وجود منحنى تعليمي بسيط في إتقان ميزات الجدولة المتقدمة

تسعير LiquidPlanner

أساسي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي: 42 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (أكثر من 290+مراجعة)

4.2/5 (أكثر من 290+مراجعة) Capterra: 4.3/5 (650+مراجعة)

10. مبيعات هبسبوت

via

_ / href/ _https://www.hubspot.com/visual-refresh-progress Hubspot /%href/

Hubspot هو أداة مبيعات وتسويق شائعة الكل في واحد. يجعلها CRM المجاني الخاص بها مثالية لمؤسسات المبيعات. تأتي منصة مبيعات Hubspot Sales مع ميزات شاملة لإضافتها إلى CRM وخط أنابيب المبيعات.

فهي تتيح للفرق الحصول على أدوات المشاركة والتعاون في المبيعات، ووظائف إدارة الصفقات، وميزات إعداد التقارير والتحليل، وأدوات إدارة المدفوعات وعروض الأسعار، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات #### Hubspot

أتمتة المهام المتكررة، مثل رعاية العملاء المحتملين ومتابعة البريد الإلكتروني وإدخال البيانات، مما يتيح لفريقك التركيز على إتمام الصفقات

تخلص من الجدولة ذهابًا وإيابًا مع العملاء المحتملين والعملاء باستخدام مساعد جدولة سهل الاستخدام

إدارة جميع المعلومات والاتصالات والمهام المتعلقة بالصفقات ضمن منصة واحدة لتحسين الرؤية والتعاون

قم بتوحيد عملية المبيعات الخاصة بك من خلال كتيبات التشغيل المُنشأة مسبقاً أو القابلة للتخصيص، وزوِّد المندوبين بأدوات تدريب فعالة

دمج بيانات المبيعات الخاصة بك مع أكثر من 1400 أداة متاحة في سوق تطبيقات HubSpot

قيود Hubspot

تقدم HubSpot Sales فئة مجانية بميزات محدودة. تتطلب الوظائف المتقدمة اشتراكًا مدفوعًا

ذكر بعض المراجعين أن HubSpot Sales قد يكون مناسبًا بشكل أفضل للشركات التي استثمرت بالفعل في نظام HubSpot البيئي

يحتوي على منحنى تعليمي حاد، حيث يحتاج المستخدمون إلى حضور دورات أكاديمية Hubspot لفهم كيفية استخدام الأداة بفعالية

تسعير Hubspot

مجاني

مبتدئ : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 90$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2: 4.4/5 (أكثر من 11,200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 11,200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 450 تقييم)

## عزز تعاونك في المبيعات مع ClickUp

وبذلك، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدليل الشامل حول أفضل 10 أدوات برمجية لتعاون المبيعات في عام 2024. تذكر أن كل فريق مبيعات له إيقاعه الخاص.

يجب أن تندمج الأداة المثالية بسلاسة في سير عملك الحالي، وتحسن تعاون فريقك، وتدفع المبيعات إلى الأمام مع زيادة الكفاءة.

تعاون مع فرق العمل لديك وحوّل الأفكار إلى مهام باستخدام ClickUp Whiteboard

إذا سألتنا عن برنامج التعاون في المبيعات الذي يبرز في هذه القائمة، فسنقول لك ClickUp. هذه الأداة المتكاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية تتضاعف في إدارة علاقات العملاء التعاونية وبرنامج إدارة المهام، وبرنامج تتبع مقترحات المبيعات، وبرنامج أتمتة التسويق، وأدوات التعاون عبر الإنترنت، وحل كامل لإدارة المبيعات والعمليات.

تسمح لك ميزات ClickUp متعددة الاستخدامات بدمج خط أنابيب المبيعات بالكامل في منصة واحدة، مما يخلق ثقافة تعاونية توحد المؤسسة بأكملها. اشترك في ClickUp اليوم لترى كيف يغير عملية المبيعات بالكامل!